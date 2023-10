20 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Tesla a décidé de conserver ses avoirs en Bitcoin pour le cinquième trimestre consécutif, avec un solde actuel de 9 720 BTC d’une valeur d’environ 275,4 millions de dollars au prix actuel du marché de 28 300 dollars par Bitcoin. Cette décision contraste fortement avec son implication antérieure dans la cryptomonnaie, lorsqu’elle avait effectué un achat significatif de plus de 43 000 bitcoins au premier trimestre 2021, à un coût moyen estimé de 34 000 dollars, atteignant une valeur totale de 1,5 milliard de dollars en actifs Bitcoin.

Cependant, les préoccupations environnementales liées à l’extraction de Bitcoin ont poussé le PDG Elon Musk à changer de cap, entraînant d’importantes ventes et une réduction d’environ 75 % des actifs en Bitcoin au deuxième trimestre 2022, avec une perte de 48 %. Tesla est maintenant le troisième plus grand détenteur de Bitcoin parmi les sociétés publiques, suivant MicroStrategy et Marathon Digital Holdings, et les décisions en matière de cryptomonnaie d’Elon Musk continuent d’influencer les prix du Bitcoin.

Bitcoin vise les 29 000 $

Aujourd’hui, le prix du Bitcoin est en hausse, atteignant plus de 28 700 $ avec une forte bougie haussière qui a propulsé le prix à son plus haut niveau en deux mois. Cette augmentation est principalement due à l’intérêt croissant des institutions pour la cryptomonnaie, ce qui a eu un impact positif sur le sentiment du marché. En mi-octobre, une vague d’amendements liés aux fonds négociés en bourse (ETF) de Bitcoin au comptant a joué un rôle crucial dans le maintien du prix du BTC au-dessus de 28 000 $.

Une décision judiciaire favorable du juge de la Cour d’appel des États-Unis, Neomi Rao, en faveur de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) dans une affaire contre la Securities and Exchange Commission (SEC) en août, suivie de la décision de la SEC de ne pas faire appel de cette décision, a incité de nombreuses grandes institutions à déposer des demandes d’ETF BTC. Grayscale, profitant de ces évolutions juridiques, a déposé une nouvelle demande d’ETF BTC au comptant le 19 octobre.

De plus, le prochain halving du Bitcoin, prévu pour avril 2024, a alimenté les discussions parmi les analystes concernant son impact potentiel sur le prix du BTC. Historiquement, le BTC a connu des rendements significatifs au cours des 12 à 18 mois suivant chaque halving, ce qui suscite des spéculations sur la persistance de cette tendance.