Андре Ситроен (1878-1935) яке аз номҳои бузурги саноати Фаронса аст. Хатмкардаи Мактаби Политехникии Экол, ӯ автомобилро ихтироъ накардааст, аммо ӯ яке аз аввалинҳо дар Аврупо буд, ки онро ба таври оммавӣ истеҳсол кард, онро ҳамчун маҳсулоти бозори оммавӣ фурӯхт ва онро ҳамчун воситаи маркетинг истифода бурд. Зиндагии ӯ инчунин дарси иқтисод аст: як муваффақияти аҷиби саноатӣ, ки аз ҳисоби қарзи афзоянда маблағгузорӣ мешуд, ки бо муфлисшавӣ ва ба даст овардани ширкат аз ҷониби Michelin анҷом ёфт. Дар соли 2026, номи ӯ бо маъракаи дафн дар Пантеон дубора дар хабарҳо пайдо шуд.
Зиндагии барвақтӣ: писари муҳоҷирон бо шавқ ба технология
Андре Ситроен 5 феврали соли 1878 дар Париж, дар кӯчаи 44-уми Лаффит, дар ноҳияи 9-ум таваллуд шудааст. Ӯ фарзанди панҷум ва охирини Леви Ситроен, тоҷири яҳудии алмоси ҳолландӣ, ки соли 1873 дар Париж маскан гирифта буд ва Амалия Клейнманн, ки аслан аз Варшава буд, буд. Номи хонаводагӣ аз аҷдоде гирифта шудааст, ки дар Нидерландия тоҷири ситрусӣ буд ("citroen" дар забони ҳолландӣ маънои лимӯро дорад); Андре буд, ки диэрезисро дар "e" қабул кард.
Кӯдакиаш бо фоҷиа хотима ёфт: соли 1884 падараш пас аз сармоягузории нохуше дар кони алмос дар Африқои Ҷанубӣ худкушӣ кард. Андре, ки донишҷӯи боистеъдоди Литсеи Кондорсе буд ва аз Жюль Верн ва сохтмони Бурҷи Эйфел мафтун шуда буд, ба донишгоҳ дохил шуд.Политехникаи École En 1898.
Gears Herringbone: таваллуди логотип
Соли 1900, ҳангоми сафараш ба Лаҳистон, ӯ раванди истеҳсоли фишангҳои шакли V-шаклро кашф кард. Ин фишангҳо, ки оромтар ва қодир ба интиқоли қувваи баланд буданд, дақиқии баланди коркардро талаб мекарданд. Андре Ситроен иҷозатномаро харид ва раванди истеҳсоли саноатиро бо истифода аз пӯлод таҳия кард. Соли 1901, ӯ ва ду дӯсти мактаби миёна дар ноҳияи Фобур Сен-Дени Париж як ширкати истеҳсоли фишангро таъсис доданд.
Ин шеврони дугона баъдтар ба рамзи бренди мошин табдил ёфт: яке аз логотипҳои машҳуртарин дар саноати ҷаҳонӣ аз қисми механикӣ сарчашма гирифтааст.
Морс, Амрико ва кашфи истеҳсоли оммавӣ
Аз соли 1906 сар карда, ӯро барои кӯмак ба истеҳсолкунандаи мошин даъват карданд. Морзе, ки он вақт дар мушкилот буд. Ӯ идоракунӣ ва ассортименти маҳсулоти онро аз нав ташкил кард: истеҳсолот аз 300 мошин дар соли 1908 то 800 мошин дар соли 1913 афзоиш ёфт. Соли 1912 сафар ба Иёлоти Муттаҳида ба ӯ таъсири амиқ расонд: ӯ аз корхонаи Форд дидан кард ва истеҳсоли хатти васлкуниро кашф кард. Орзуи ӯ ба "Генри Форди аврупоӣ" табдил ёфт.
1915-1918: Корхонаи истеҳсоли садаф дар соҳили баҳри Ҷавел
Ӯ соли 1914 ҳамчун афсари артиллерия сафарбар шуда, норасоии лавозимоти ҷангиро мушоҳида кард. Дар моҳи январи соли 1915, ӯ ба Вазорати ҷанг пешниҳод кард, ки дар давоми чанд моҳ корхонае сохта шавад, ки қодир ба истеҳсоли тирҳои 75 мм бо суръати бесобиқа бошад. Дар заминаи бандари ҶавелДар Париж, ӯ як корхонаи ултрамуосирро сохт, ки дар он то 13,000 зан кор мекарданд. Он дар маҷмӯъ тақрибан 23 миллион садаф истеҳсол мекард. Корхона инчунин бо хидматрасониҳои иҷтимоии худ, ки дар он замон камёб буданд, машҳур аст: ошхона, беморхона ва кӯдакистон.
1919: Навъи А ва аввалин мошини истеҳсоли оммавии аврупоӣ
Пас аз оташбас, корхона фармонҳои низомии худро аз даст дод. Андре Ситроен инро пешбинӣ карда буд: ӯ ин маконро дар давоми чанд моҳ ба корхонаи мошинсозӣ табдил дод. Дар моҳи январи соли 1919, ӯ ба матбуот мошинеро эълон кард, ки нархаш 7250 франк аст, ки тақрибан нисфи нархи арзонтарин дар бозор аст. Ин маърака дар ду ҳафта беш аз 16000 дархостро ба бор овард.
La Ситроен Навъи АCitroën 2CV, ки аз ҷониби муҳандис Жюль Саломон тарҳрезӣ шуда буд, дар ҳамон сол бароварда шуд. Он ҳамчун аввалин мошини аврупоӣ, ки дар силсилаи калон истеҳсол шудааст, муаррифӣ карда шуд ва ҳадафи истеҳсоли 30 мошин дар як рӯз буд. Дар соли 1929, Citroën 102,891 мошин, ки қариб сеяки истеҳсоли Фаронса аст, истеҳсол кард ва тақрибан 32,000 коргарро дар корхонаҳои худ дар Ҷавел, Сурен, Клиши, Сен-Уэн ва Гренел ба кор гирифт.
Як гениали маркетингӣ пеш аз замони худ
Андре Ситроен пеш аз дигарон фаҳмид, ки таблиғ фурӯхта мешавад:
- 4 октябри соли 1922, дар вақти намоишгоҳи автомобилӣ, дар болои Арки Триумф ҳавопаймо бо ҳарфҳои дуд "Citroën" навишт;
- Аз соли 1925 то 1933, як аломати бузурги равшаншуда аз Сафари Эйфел як лавҳаи бузурги таблиғотӣ;
- Экспедитсияҳои нимроҳи Кегресс ба афкори ҷамъиятӣ таассуроти қавӣ гузоштанд: убур аз Саҳрои Кабир (1922-1923), Крузи сиёҳ дар Африқо (1924), Крузи зард дар Осиё (1931);
- Он инчунин дар хидматрасонии пас аз фурӯш навоварӣ ворид мекунад: дастури ронандагӣ, шабакаи дилерҳо, қисмҳои эҳтиётии аслии кафолатдодашуда.
"Traction Avant" ва муфлисшавии соли 1934
Дар соли 1933, барои рақобатпазир мондан бо Луис Рено, Андре Ситроен корхонаи Ҷавелро дар тӯли чанд моҳ аз нав сохта, онро ба яке аз муосиртарин корхонаҳо дар Аврупо табдил дод. Ӯ муҳандис Андре Лефеврро киро кард, ки... дар тӯли як сол тарҳрезӣ кард. Ронандаи пеши чархи, ки 24 марти соли 1934 муаррифӣ шудааст. Мошин инқилобӣ аст, аммо ширкат аз ҷиҳати молиявӣ хаста шудааст: гузориши Бонки Фаронса, ки моҳи майи соли 1934 нашр шудааст, дар бораи талафоти 200 миллион франк хабар медиҳад.
Бонкҳо аз идомаи дастгирии ӯ худдорӣ мекунанд ва ҳукумат намехоҳад дахолат кунад. 21 décembre 1934Ширкати Citroën ба муфлисшавии судӣ гузошта шудааст. Қарздиҳандаи асосӣ, MichelinӮ роҳбарии ширкатро ба ӯҳда гирифт. Дар моҳи январи соли 1935 Андре Ситроен саҳмияҳои худро фурӯхт; дар моҳи июл Пьер Мишелен ҷои ӯро ба ҳайси президент гирифт. Андре Ситроен 3 июли соли 1935 дар Париж дар синни 57-солагӣ вафот кард.
Мерос: аз Мишелин то Стеллантис
Ин бренд таҳти моликияти Michelin бо моделҳои машҳур ба монанди 2CV (1948) ва DS (1955) зинда монд ва рушд кард. Дар соли 1976, Peugeot Citroën-ро харид ва ин гурӯҳро ба вуҷуд овард. PSA Peugeot CitroenДар моҳи январи соли 2021, якҷояшавии PSA ва Fiat Chrysler ба вуҷуд омад Стеллантиски аз он ҷумла Citroën яке аз чордаҳ бренд аст.
Дар Париж, соли 1958 Quai de Javel ба Quai André-Citroën номгузорӣ шуд ва корхонаи собиқ бо Парки Андре-Citroën иваз карда шуд. Чанд сол аст, ки оила, бахусус наберааш Анри-Жак Ситроëн, барои дафн кардани ӯ дар Пантеон талош мекунад. 26 августи соли 2026, президенти Медеф (Конфедератсияи тиҷоратии Фаронса) Патрик Мартин дар мактаби тобистонаи созмон ин номзадиро ошкоро дастгирӣ кард.
Қиссаи Андре Ситроен ба сармоягузор чӣ меомӯзонад
Масири ширкати Citroën дарсҳоеро пешниҳод мекунад, ки барои таҳлили истеҳсолкунандагони мошинҳои номбаршуда то ҳол муҳиманд:
- Ҳаҷм кофӣ нест. Ширкати Citroën барои ишғоли бозор бисёр чизҳоро фурӯхт, аммо бо нархҳои хеле паст. Бе фоидаи кофӣ, афзоиши маблағгузории қарзӣ нозук шуд. Дар бозори саҳомӣ, шумо на танҳо ба фоидаи амалиётӣ ва ҷараёни пули нақд, балки ба фурӯш низ менигаред.
- Саноати автомобилсозӣ сармояталабии хеле зиёд дорад. Аз нав сохтани корхона ё ба кор андохтани модели инқилобӣ маблағи назаррасро талаб мекунад. Ин дар соли 2026 бо гузариш ба мошинҳои барқӣ, ки ба молияи ҳамаи истеҳсолкунандагон фишор меорад, дуруст аст.
- Шарики молиявӣ муҳим аст. Мишелин, қарздиҳанда, соҳиби он шуд. Робитаҳо байни истеҳсолкунандагон ва таъминкунандагон наздик боқӣ мемонанд; таҳлили мо азсаҳмияҳои Michelin нишон медиҳад, ки чӣ тавр истеҳсолкунандаи шина аз он вақт инҷониб гуногунранг шудааст.
Барои пайгирии вориси кунунии бренди шеврон, ба профили мо дар ин ҷо муроҷиат кунедСаҳмияҳои Stellantisва муқоиса бо рақиби бузурги таърихии Ситроен, оне ки дарСаҳмияҳои RenaultИн таҳлилҳо танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ мебошанд ва маслиҳати сармоягузорӣ ҳисобида намешаванд.
Андре Ситроен дар санаҳои муҳим
|сол
|Чорабинӣ
|1878
|Дар Париж таваллуд шудааст (5 феврал)
|1898
|Дохилшавӣ ба École Polytechnique
|1901
|Таъсиси ширкати истеҳсоли таҷҳизоти гелосӣ
|1906
|Дар барқароршавии Морс пешсаф аст
|1915
|Сохтмони корхонаи истеҳсоли садафҳои Javel Quay
|1919
|Ба кор андохтани Citroën Type A
|1924
|Крузи сиёҳ
|1934
|Traction Avant (март), барҳамдиҳии судӣ (21 декабр)
|1935
|Таҳти роҳбарии Мишелин қарор гирифт; 3 июл вафот кард
|1976
|Таваллуди PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën ба бренди Stellantis табдил меёбад
Саволҳои зиёд такрормешуда
Чаро логотипи Citroën ду шеврон дорад?
Он ба фишангҳои шакли V (бадан)-и Андре Ситроен, ки пеш аз ворид шудан ба саноати автомобилсозӣ дар аввали фаъолияти худ истеҳсол карда буданд, монанд аст.
Чаро ширкати Citroën соли 1934 муфлис шуд?
Ширкат барои маблағгузории рушди худ, азнавсозии корхонаи Javel ва рушди Traction Avant қарзи назаррасе ба дӯш гирифта буд, дар ҳоле ки нархҳои пасти фурӯши он фоидаи онро маҳдуд мекарданд. Бонкҳо аз дастгирии он саркашӣ карданд ва он 21 декабри соли 1934 ба ихтиёри муфлисӣ гузашт.
Имрӯз соҳиби Citroën кӣ аст?
Citroën як бренди гурӯҳи Stellantis аст, ки соли 2021 дар натиҷаи муттаҳидшавии PSA ва Fiat Chrysler Automobiles таъсис ёфтааст.