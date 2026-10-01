Эрик Трапиер аз январи соли 2013 ширкати Dassault Aviation-ро роҳбарӣ мекунад. Ӯ 1 июни соли 1960 таваллуд шудааст ва дар синни 24-солагӣ ба ин гурӯҳ ҳамроҳ шуд ва қисми зиёди фаъолияти худро пеш аз он ки роҳбарии онро ба ӯҳда гирад, ба фурӯши ҳавопаймоҳои ҷангӣ барои содирот сарф кард. Таҳти роҳбарии ӯ, мағлубИн мошин, ки муддати тӯлонӣ берун аз Фаронса фурӯхтанашаванда ҳисобида мешуд, ба як муваффақияти тиҷоратии ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Дар моҳи январи соли 2025, ӯ инчунин раисии Гурӯҳи саноатии Марсел Дассолтро (GIMD) ба ӯҳда гирифт. Ин портрети як раҳбари боандешаест, ки қарорҳои ӯ барои ҳамаи онҳое, ки арзишҳои мудофиавиро дастгирӣ мекунанд, муҳиманд.
Омӯзиш ва оғозҳо
Эрик Траппиер муҳандиси хатмкардаи Télécom SudParis мебошад. Ӯ хидмати низомии худро ҳамчун афсар дар Нерӯҳои баҳрии Фаронса солҳои 1983 ва 1984 анҷом дода, сипас ба он пайваст. Ҳавопаймоҳои Dassault соли 1984. Ҳоло ӯ капитани эҳтиётии баҳрӣ аст. Соли 1983 издивоҷ карда, падари се фарзанд аст.
Сӣ сол дар хидмати содирот
Фаъолияти ӯ дар Dassault Aviation қариб пурра ба корҳои байналмилалӣ нигаронида шуда буд:
- 1984-1987 Идораи тарроҳӣ ва идоракунии системаҳои силоҳ.
- 1987-1991 : роҳбарияти техникии байналмилалӣ, масъули гуфтушунид бо Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур, Арабистони Саудӣ, Чили ва Олмон. Ӯ дар фурӯши ҳавопаймоҳои патрули баҳрии Атлантик иштирок мекунад.
- 1991-1995 : масъули фурӯш дар Осиё, аз ҷумла шартномаи Mirage бо Ҳиндустон.
- 1995-2000 : масъули фурӯш дар Аморати Муттаҳидаи Араб аст, ки дар он ҷо ӯ шартномаи Mirage 2000-9-ро идора мекунад.
- 2000-2005 : директори минтақаҳои Ховари Миёна ва Африқо, сипас директори содироти низомӣ.
- 2006 : Менеҷери генералии байналмилалӣ.
Ӯ инчунин созишномаҳои саноатиро барои намоишгари ҳавопаймои ҷангии дрон гуфтушунид мекунад. nEUROnтаҳти роҳбарии Dassault Aviation бо ширкатҳои Saab (Шветсия), Alenia (Италия), RUAG (Швейтсария), HAI (Юнон) ва EADS (Испания) фаъолият мекард. Ин барномаи аврупоӣ ҳамчун озмоишгоҳ барои технологияҳои пинҳонкорӣ ва идоракунии худкори ҳавопаймоҳо хидмат мекард.
2013: Ҷавонтарин директори генералӣ дар таърихи Dassault Aviation
Эрик Траппиер, ки 18 декабри соли 2012 ба ҳайси директор интихоб шуда буд, президент ва директори генералӣ таъин шуд. Январ 8 2013пас аз Чарлз Эдельстенн. Дар синни 52-солагӣ, ӯ панҷумин директори генералии ширкат аз замони таъсисёбиаш дар соли 1929 ва ҷавонтарин директори генералии ин мақом мешавад.
Ӯ вазъияти парадоксро мерос гирифт: Rafale аз ҷиҳати техникӣ эътироф шуда буд, аммо ҳанӯз ягон муштарии хориҷӣ онро нахарида буд ва ҳавопаймо танҳо бо фармоишҳои ҳукумати Фаронса дастгирӣ мешуд. Аз ин рӯ, мушкилоти даҳсола табдил додани як барномаи миллӣ ба як муваффақияти содиротӣ буд.
Фурӯши асосии Rafale таҳти роҳбарии ӯ
Даҳсолаи баъдӣ ҳақ будани ӯро исбот кард. Шартномаҳои калидӣ, ки аз соли 2015 инҷониб имзо шудаанд:
|сол
|месупорад
|тартибот
|2015
|Миср
|24 Rafale (аввалин муштарии содиротӣ), бо фармоиши дуюм дар соли 2021 пурра карда шуд
|2015
|Қатар
|24 Рафале, баъдтар ба 36 зиёд карда шуд
|2016
|Инд
|36 ҳавопаймои Rafale барои Нерӯҳои ҳавоии Фаронса
|2021
|Grèce
|Ҳавопаймоҳои нав ва истифодашудаи Rafale
|2021
|Croatie
|12 Rafale истифодашуда
|2021
|Аморати Муттаҳидаи Араб
|80 ҳавопаймои Rafale, бузургтарин фармоиши содиротӣ дар таърихи барнома
|2022
|Индонезия
|42 ҳавопаймои Rafale, дар якчанд партия
|2024
|Сербия
|12 Рафале
|2025
|Инд
|26 ҳавопаймои Rafale Marine барои Нерӯҳои баҳрии Ҳиндустон
Ин муваффақиятҳо чеҳраи Dassault Aviation-ро ба таври куллӣ тағйир доданд: китоби фармоишҳои чандсола, афзоиши истеҳсолот ва намоёнии бесобиқа дар бахши низомӣ. Онҳо инчунин ба шарикони асосии барнома, Thales барои электроника ва Safran барои муҳаррикҳои M88, фоида меоранд. Сармоягузороне, ки ба ин занҷираи арзиш таваҷҷӯҳ доранд, метавонанд ба таҳлилҳои мо дар бораи... муроҷиат кунанд.Саҳмияҳои Dassault Aviation, аз 'Амали Талес ва диг де л 'Саҳмияҳои Сафран.
Файлҳои ҳассос: SCAF ва Falcon
Ҳамааш он қадар оддӣ нест. Барномаи аврупоии Системаи ҳавоии ҷангии оянда (FCAS)Ин лоиҳа, ки бо Олмон ва Испания оғоз шуда буд, бо ихтилофоти пайвастаи саноатӣ дар бораи тақсими вазифаҳо байни Dassault Aviation ва Airbus қайд карда шуд. Эрик Траппьер ошкоро аз зарурати пудратчии асосии возеҳ муайяншуда барои ҳавопаймои ҷангӣ ҳимоят кард, ки ин мавқеъ мунтазам бо шарикон танишҳоро афзоиш медод.
Аз тарафи шаҳрвандӣ, доираи васеи ҳавопаймоҳои тиҷорӣ Далел Пеш аз ба истифода даромадани Falcon 6X, таъхирҳо, бахусус бо муҳаррикҳо, дучор шуданд ва Falcon 10X таҳия карда шуд. Тиҷорати Falcon нисбат ба тиҷорати низомӣ ба шароити иқтисодӣ ҳассостар боқӣ мемонад.
Президенти GIMD ва шахсияти пешбари корфармоёни саноатӣ
9 январи соли 2025, Эрик Траппиер ҷои Чарлз Эдельстеннро ба мақоми президенти ин созмон иваз кард. Гурӯҳи саноатии Марсел Дассолт (GIMD)Ширкати холдингии оилавии Dassault, ки ба таври хос Dassault Aviation-ро назорат мекунад ва саҳмияҳои назарраси Dassault Systèmes-ро дорад, худ саҳмдори асосии Thales мебошад. Ӯ директори генералии Dassault Aviation боқӣ мемонад.
Ӯ инчунин якчанд вазифаҳои намояндагиро ишғол мекунад:
- Президенти Ассотсиатсияи саноати аэрокосмикӣ ва дифоъи Аврупо (ASD), ки моҳи майи соли 2017 интихоб шудааст;
- Президенти GIFAS (Ассотсиатсияи саноати аэрокосмикии Фаронса), ки 8 июни соли 2017 интихоб шудааст;
- Президенти CIDEF (Шӯрои саноати дифоъи Фаронса) аз моҳи марти соли 2021 то январи соли 2023;
- Президенти UIMM (Иттифоқи саноат ва тоҷирони металлургӣ), ки 15 апрели соли 2021 интихоб шудааст.
Ӯ аз январи соли 2025 Фармондеҳи Легиони Фахрӣ ва дорандаи медали Аэронавтика (2023) мебошад.
Мудофиаи Аврупо дар соли 2026: чаро нақши он барои сармоягузор муҳим аст
Аз соли 2022 инҷониб, афзоиши буҷаҳои низомӣ дар Аврупо саҳмияҳои мудофиаро ба яке аз мавзӯъҳои аз ҳама бештар назоратшаванда дар бозори саҳомӣ табдил додааст. Дар ин замина, якчанд нукта сазовори таваҷҷӯҳ аст:
- Китоби фармоиш : он дар тӯли якчанд сол намоёниро таъмин мекунад, аммо фоидаоварӣ аз қобилияти иҷрои саривақтӣ ва аз ин рӯ аз занҷири зерпудрат вобаста аст.
- Сохтори назорат Ширкати Dassault Aviation ба GIMD тааллуқ дорад ва Airbus саҳмдори назарраси ақаллият аст. Аз ин рӯ, озодии муомилот маҳдуд аст, ки метавонад тағйироти нархи саҳмияҳоро афзоиш диҳад.
- шартномаҳои содиротӣ онҳо аз қарорҳои сиёсӣ, маблағгузорӣ ва баъзан интиқоли технология вобастаанд ва аксар вақт ҷадвали амалисозии онҳо номуайян аст.
- Меъёрҳои ESG Баъзе фондҳо силоҳро истисно мекунанд, дигарон аз соли 2022 инҷониб онҳоро дубора муттаҳид кардаанд. Ин ба талабот ба ин коғазҳои қиматнок таъсир мерасонад.
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre баррасиҳо оид ба Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Саволҳои зиёд такрормешуда
Аз кай Эрик Траппьер роҳбарии Dassault Aviation-ро ба ӯҳда дорад?
Ӯ аз 8 январи соли 2013 раис ва директори генералии Dassault Aviation буд.
Нақши Эрик Траппиер дар фурӯши Rafale чӣ буд?
Директори собиқи идоракунандаи байналмилалӣ, ӯ стратегияи содиротро роҳбарӣ мекард, ки имкон дод аввалин шартномаҳо (Миср ва Қатар дар соли 2015, Ҳиндустон дар соли 2016) ва сипас фармоиши рекордии 80 Rafale аз ҷониби Аморати Муттаҳидаи Араб дар соли 2021 ба имзо расад.
GIMD, ки онро Эрик Траппьер роҳбарӣ мекунад, чист?
Гурӯҳи саноатии Marcel Dassault як ширкати холдингии оилавӣ мебошад, ки Dassault Aviation-ро назорат мекунад. Эрик Траппер 9 январи соли 2025 раиси он шуд.
Оё Эрик Траппьер президенти UIMM аст?
Бале, ӯ 15 апрели соли 2021 президенти Иттифоқи саноат ва тоҷирони металлургӣ интихоб шуд.