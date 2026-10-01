Жерар Местраллет яке аз пешвоёне аст, ки дар тӯли сӣ соли охир манзараи энергетикии Фаронсаро бештар шакл додааст. Ӯ 1 апрели соли 1949 дар Париж таваллуд шудааст ва табдили Compagnie de Suez-ро ба як гурӯҳи саноатӣ роҳбарӣ кардааст, дар соли 2008 муттаҳидшавиро бо Gaz de France роҳбарӣ кардааст ва сипас раисии GDF Suez-ро, ки соли 2015 номи Engie-ро гирифт, ба ӯҳда гирифтааст. Ин тарҷумаи ҳол фаъолияти ӯро, қарорҳои муҳиме, ки онро муайян кардаанд, баҳсҳоеро, ки ӯ ба миён овардааст ва мероси ӯ то ҳол дар соли 2026 барои сармоягузороне, ки бахши энергетикиро пайгирӣ мекунанд, чӣ маъно дорад, инъикос мекунад.
Маълумот: муҳандис ва хизматчии калони давлатӣ
Жерар Местралле роҳи касбии маъмулии элитаи маъмурии Фаронсаро бо тамаркузи қавии илмӣ пайгирӣ кардааст. Ӯ донишҷӯи собиқи Мактаби политехникии Экол (хатмкунандаи соли 1968), хатмкунандаи Мактаби миллии авиатсияи шаҳрвандӣ (1971), Институти сиёсии Тулуза (1973) ва сипас ENA мебошад, ки онро соли 1978 бо баҳои "Пьер Мендес Франс" хатм кардааст.
Пас аз хатми ENA (Мактаби миллии маъмурӣ), ӯ ба Департаменти хазинадорӣ ҳамчун мудири шаҳрвандӣ пайваст. Аз сентябри соли 1982 то июли соли 1984, ӯ ҳамчун мушовири техникӣ оид ба корҳои саноатӣ дар дафтари Жак Делор, вазири иқтисод ва молияи онвақта, кор мекард. Ин таҷриба дар Берси (Вазорати молия) ба ӯ дарки амиқи муносибатҳои байни ҳукумат ва корпоратсияҳои калонро фароҳам овард, ки дороие буд, ки дар тӯли фаъолияти минбаъдаи ӯ бебаҳо буд.
Аз Ширкати Молиявии Суэц то Ҷамъияти Умумии Белгия
Соли 1984, ӯ ба ҳайси менеҷери лоиҳа ба ширкати молиявии Суэц пайваст. Ӯ зуд дар вазифаҳои баландтар баромад: соли 1986 муовини намояндаи генералӣ оид ба корҳои саноатӣ, соли 1987 директори идоракунандаи Ширкати ҳуқуқи Аврупо (як филиали Суэц) ва сипас соли 1991 муовини директори идоракунандаи ширкат. Баъдтар, ӯ директори идоракунанда ва раиси Кумитаи иҷроияи ин ширкат шуд. Сосиете генерал де Бельгия, яке аз қадимтарин ширкатҳои холдингии саноатӣ дар Аврупо, ки рушди онро ӯ роҳбарӣ мекунад.
Ин таҷрибаи Белгия муҳим буд: Суэц дар он ҷо саҳмҳоро дар соҳаи барқ (Electrabel), молия ва саноат дошт. Ин шарҳ медиҳад, ки чаро Белгия то имрӯз ҳамчун яке аз асосҳои фаъолияти гурӯҳ боқӣ мемонад, ки баъдтар ба Engie табдил ёфт.
1995-2008: Табдили Суэц ба як гурӯҳи хидматрасонӣ
Соли 1995 Жерард Местраллет роҳбари Compagnie de Suez-ро ба ӯҳда гирифт. Стратегияи ӯ равшан буд: тамаркузи як конгломерати молиявӣ ба се тиҷорати асосӣ, энергия, об ва тозагӣБарои ноил шудан ба ин ҳадаф, ӯ муттаҳидшавиро бо ширкати Lyonnaise des Eaux оғоз кард. Соли 1997 ширкати Suez Lyonnaise des Eaux таъсис дода шуд, ки ӯ раёсати ҳайати роҳбарии онро ба ӯҳда дошт, дар ҳоле ки Жером Монод, роҳбари таърихии ширкати Lyonnaise, раёсати ҳайати нозиронро ба ӯҳда дошт.
Сипас, гурӯҳ ба номи Суэц баргашт. Дар соли 2003, он сохтори идоракунии шӯрои директоронро қабул кард, ки дар он Жерард Местраллет раис ва директори генералии он шуд. Дар ин давра, Суэц тадриҷан аз фаъолиятҳои молиявии худ даст кашид ва худро ҳамчун як бозигари аврупоӣ дар соҳаи коммуналӣ, яъне хидматрасониҳои муҳим (барқ, газ, об, партовҳо) муаррифӣ кард.
2008: Муттаҳидшавии GDF Suez, издивоҷи давлатӣ
Муттаҳидшавии байни Gaz de France ва Suez, ки моҳи июли соли 2008 ба анҷом расид, рамзӣтарин амалиёти касбии ӯ аст. Ин муттаҳидшавӣ ҳанӯз соли 2006 дар заминаи таҳдиди хариди Суэц аз ҷониби хориҷиён эълон шуда буд ва барои он қонунгузорӣ лозим буд, ки ба давлати Фаронса иҷозат диҳад, ки саҳмияҳои худро дар Gaz de France аз ҳадди ақали ҳадди ақал, ки бояд нигоҳ дошта мешуд, камтар кунад. Гурӯҳи нав, GDF Суэц, яке аз ширкатҳои пешбари энергетикии ҷаҳон мегардад. Жерард Местраллет аз июли соли 2008 то майи соли 2016 директори генералии он буд ва дар айни замон раиси шӯрои директорони Suez Environnement, бахши об ва партовҳо, ки алоҳида дар биржаи фондӣ номбар шудааст, боқӣ монд.
Барои сармоягузорон, ин муттаҳидшавӣ як нуктаи калидиро нишон медиҳад: дар бахшҳои танзимшаванда, арзиши ширкат ҳам аз стратегияи саноатии он ва ҳам аз муносибати он бо давлат ҳамчун саҳмдор вобаста аст. Ин меъёрест, ки ҳангоми таҳлили имрӯза бояд ба назар гирифта шавад...Амалиётки давлати Фаронса саҳмдори асосии он боқӣ мемонад.
2015: GDF Suez ба Engie табдил ёфт
Дар соли 2015, GDF Suez номашро иваз кард ва ба ин ном табдил ёфт. EngieИлова бар аз нав брендинг, ин гурӯҳ гузариш ба самти энергияи барқароршаванда, хидматрасонии энергетикӣ ва даст кашидан аз ангиштро тадриҷан эълон мекунад. Аммо, ба гуфтаи якчанд нозирон, ин тағйирот дертар ба амал меояд: дар мақолаи моҳи феврали соли 2020, Ле Монде Дар он ба "хатогиҳои стратегӣ"-е, ки ба гузариши гурӯҳ халал расонида буданд, ишора шуда, қайд карда шуд, ки тағйироти "сабз" танҳо дар соли 2013 воқеан оғоз ёфта буд.
3 майи соли 2016, Жерард Местраллет роҳбарии умумиро ба зимма гирифт. Изабел Кочер ва раисии шӯрои директоронро нигоҳ медорад. Дар соли 2018, ӯ раёсатро ба Жан-Пьер КламадьеАз соли 2021 инҷониб, Кэтрин МакГрегор менеҷери кулли Engie буд.
Баҳсҳо: ҷубронпулӣ ва нақшаҳои иловагии нафақа
Мисли бисёре аз директорони кулли CAC 40 дар насли худ, Жерард Местраллет дар маркази баҳсҳо дар бораи ҷуброни зарари роҳбарон қарор дошт:
- 2012 Музди меҳнати умумии ӯ ба 3,005,079 евро расид, ки нисбат ба соли 2011 каме коҳиш (-2,7%) аст, ки баъдан ӯро дар CAC 40 дар ҷои 8-ум қарор дод (рақамҳо аз Википедия дар асоси матбуоти иқтисодӣ гирифта шудаанд).
- Октябри 2014 Маблағи нафақаи иловагии ӯ, ки 21 миллион евро тахмин зада шудааст ва аз ҷониби CGT эълон шудааст, дар замоне баҳсҳоро ба вуҷуд меорад, ки гурӯҳ дар соли молиявии 2013 талафоти калон ба қайд гирифтааст. Кумитаи олии идоракунии корпоративӣ ин нақшаро мутобиқи кодекси Afep-Medef мешуморад; Эммануэл Макрон, вазири иқтисоди он замон, нишон медиҳад, ки давлат дар оянда бар зидди ин навъи қатънома овоз хоҳад дод.
- Мумкин аст 2016 Пас аз он ки раиси ғайрииҷроия шуд, ӯ эълон мекунад, ки аз маоши раиси худ (350,000 евро дар як сол), ки ба фонди корпоративии Engie пардохт карда мешавад, даст мекашад.
Ин рӯйдодҳо ба тағйирот дар идоракунии ширкатҳои номбаршудаи Фаронса мусоидат карданд: овозҳои ҳатмии саҳмдорон дар бораи ҷуброни зарари иҷроия ("масалан, дар бораи музди меҳнат", қонуни Sapin 2 аз соли 2016) ва қоидаҳои сахттар дар бораи нафақаҳои иловагӣ. Барои саҳмдори инфиродӣ, хондани бахши "идоракунии корпоративӣ"-и ҳуҷҷати бақайдгирии умумӣ ҳоло қисми ҳама гуна баррасии идоракунии корпоративӣ мебошад. таҳлили бунёдӣ ҷиддӣ.
Париж, Аврупоплейс, FACE ва дипломатияи иқтисодӣ
Илова бар вазифаҳои амалиётии худ, Жерар Местраллет раисӣ мекард. Париж Европлейс, иттиҳодияе, ки Парижро ҳамчун маркази молиявӣ таблиғ мекунад, инчунин Бунёди амалиёт алайҳи истисно (FACE) Аз соли 2007 то 2020. Дар соли 2015, ӯ «сафири омӯзиш» таъйин шуд; дар моҳи апрели соли 2016, Сеголен Руаял, пас аз COP21, ба ӯ вазифаи марбут ба нархи карбон дар Аврупоро супурд.
Пас аз Энҷӣ, ӯ раиси иҷроияи ин ширкат шуд.Агентии Фаронса оид ба рушди АлУла (Афалула), масъули ҳамкории Фаронса ва Саудӣ дар атрофи ин макони меросӣ. Дар моҳи феврали соли 2024, Эммануэл Макрон ӯро намояндаи Фаронса барои ин лоиҳа таъйин кард. Долони иқтисодии Ҳиндустон-Шарқи Наздик-Аврупо (IMEC). Ӯ инчунин дар ҳайати шӯроҳои сершумор кор кардааст: Société Générale, шӯрои назоратии Siemens, Мизи мудаввари саноатчиёни Аврупо ва якчанд шӯроҳои машваратии байналмилалӣ дар Чин ва Ҳонконг.
Ӯ фармондеҳи Легиони Фахрӣ (2016) ва фармондеҳи Ордени Миллии Шараф мебошад.
Сафари ӯ ба сармоягузор дар соли 2026 чӣ меомӯзад
Фаъолияти Жерард Местраллет ба се воқеият равшанӣ меандозад, ки барои ҳар касе, ки ба арзишҳои энергетика ва хидматрасонии давлатӣ сармоягузорӣ мекунад, муфиданд:
- Муттаҳидшавии калон хусусияти саҳмияро тағйир медиҳад. Саҳмдори Суэц дар соли 1995 соҳиби як ширкати холдингии молиявӣ буд; саҳмдори соли 2008 як ширкати муттаҳиди энергетикӣ буд; ва саҳмдори соли 2026 як гурӯҳе буд, ки ба манбаъҳои барқароршаванда ва инфрасохтор тамаркуз мекард. Тезиси сармоягузорӣ бояд дар ҳар марҳила баррасӣ шавад.
- Баъзан тақсим кардани фаъолиятҳо арзиш эҷод мекунад. Ширкати Suez Environnement, ки муддати тӯлонӣ таҳти роҳбарии Жерард Местраллет қарор дошт, соли 2008 саҳмияҳои худро ба фурӯш гузошт ва сипас дар солҳои 2020-2022 дар маркази хариди Veolia қарор гирифт. Онҳое, ки аз ин пайравӣ мекунандАмали Веолиа Онҳо бо ин қисса, ки бахши об ва партовҳоро дар Фаронса аз нав шакл дод, хуб ошно ҳастанд.
- Идоракунӣ бо нархе меояд. Баҳсҳо дар бораи музди меҳнат худ аз худ самти бозори саҳҳомии Engie-ро тағйир надоданд, аммо онҳо иштироки саҳмдоронро дар қарорҳои шӯрои директорон суръат бахшиданд.
Барои ба даст овардани дастрасӣ ба саҳмияҳои асосии энергетикии Аврупо, бисёре аз сармоягузорони инфиродӣ аз суратҳисоби коғазҳои қиматнок ё PEA (нақшаи пасандозҳои саҳмияҳои фаронсавӣ) бо брокери онлайн истифода мебаранд; барои онҳое, ки савдои ҳаракати ин саҳмияҳоро тавассути CFD-ҳо афзалтар медонанд, мо... баррасии муфассал дар Vantage Дар ин мақола пардохтҳо, қоидаҳо ва маҳдудиятҳои ин брокер муфассал шарҳ дода шудаанд (CFD-ҳо хатари баланди талафотро аз сабаби левередж доранд). Мисли ҳамеша, ин мақола танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ пешбинӣ шудааст ва маслиҳати сармоягузорӣ нест.
Жерар Местраллет дар санаҳои муҳим
|сол
|Қадам
|1949
|Дар Париж таваллуд шудааст (1 апрел)
|1978
|Донишгоҳи давлатии ENA-ро хатм карда, ба Департаменти хазинадорӣ дохил шуд
|1982-1984
|Мушовири техникии Жак Делор, вазири иқтисод
|1984
|Пайвастшавӣ ба Ширкати молиявии Суэц
|1995
|Роҳбарии ширкати Суэцро ба ӯҳда мегирад
|1997
|Таваллуди Суэц Лионез де Эау
|2008
|Муттаҳидшавии GDF Suez, директори генералии гурӯҳи нав
|2015
|GDF Suez ба Engie табдил меёбад
|2016
|Изабел Кочер директори генералӣ мешавад; ӯ раис боқӣ мемонад
|2018
|Жан-Пьер Кламадье ҷонишини ӯ дар мақоми раиси Engie шуд
|2024
|Намояндаи Фаронса оид ба коридори IMEC
Саволҳои зиёд такрормешуда
Нақши Жерар Местралле дар эҷоди "Энҷӣ" чӣ буд?
Ӯ соли 2008 муттаҳидшавии байни Gaz de France ва Suez-ро роҳбарӣ кард ва сипас то соли 2016 ширкати GDF Suez-ро роҳбарӣ кард. Ин гурӯҳ соли 2015 таҳти раёсати ӯ номи Engie-ро гирифт.
Ҷонишини Жерар Местралле дар Энжи кӣ буд?
Изабел Кочер дар моҳи майи соли 2016 мақоми мудири кулл ва Жан-Пьер Кламадье дар соли 2018 мақоми раиси шӯрои директоронро ба ӯҳда гирифтанд.
Чаро парашюти тиллоии ӯ баҳсҳоро ба бор овард?
Дар моҳи октябри соли 2014, ин рақам (21 миллион евро) дар ҳоле эълон шуд, ки ширкати GDF Suez талафоти рекордиро эълон мекард ва нақшаи кам кардани хароҷотро таҳия мекард. Ин тартиб мутобиқи кодекси Afep-Medef ҳисобида мешуд, аммо он баҳсро дар бораи танзими музди меҳнати роҳбарон авҷ гирифт.