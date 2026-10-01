Жан-Сирил Спинетта Ӯ яке аз чанд хизматчии давлатии Фаронса аст, ки бомуваффақият фаъолияти дуюми худро дар роҳбарии корпоратсияҳои бузург оғоз кардааст. Ӯ 4 октябри соли 1943 дар ноҳияи 15-уми Париж таваллуд шудааст ва беш аз ёздаҳ сол раиси ширкати Air Inter, сипас Air France буд, дар соли 2004, пеш аз раиси шӯрои нозирони Areva, қисман хусусигардонӣ ва муттаҳидшавии онро бо KLM роҳбарӣ мекард. Дар соли 2018, номи ӯ бо "Ҳисоботи Спинетта" дар бораи ояндаи нақлиёти роҳи оҳан дубора дар хабарҳо пайдо шуд. Ин аст роҳи касбии ӯ, қарорҳои калидии ӯ ва он чизе, ки онҳо то ҳол барои сармоягузорон дар бахши авиатсия маъно доранд.
Пайдоиш ва ташаккул
Жан-Сирил Спинетта дар оилае ба воя расидааст, ки ба сотсиализм сахт содиқ буд. Бобои ӯ, Сирил Спинетта, муҳандиси мактаби Arts et Métiers, аз соли 1911 корхонаи шишасозии коргарони Албиро идора мекард ва ба Жан Жорес наздик буд. Модараш, Антуанетта Бриньоли, муаллимаи мактаб, ки аслан аз Корсика буд ва падараш, Адриен Спинетта, муҳандиси сохтмонӣ, дар Париж, ки Жан-Сирил дар он ҷо таваллуд шудааст, маскан гирифтанд.
Ӯ донишҷӯи Литсеи Ҳош дар Версал буд ва аз факултаи ҳуқуқшиносии Париж дараҷаи магистратураро дар соҳаи ҳуқуқи давлатӣ гирифт, аз Sciences Po Paris хатм кард ва сипас бо синфи Шарл де Голл ба ENA (Мактаби миллии маъмурӣ) дохил шуд. То соли 1977 узви Ҳизби сотсиалистӣ буд.
Фаъолияти хизматчии давлатӣ (1969-1990)
Фаъолияти маъмурии ӯ васеъ ва гуногунҷабҳа аст. Пас аз кор ҳамчун ёвари омӯзгор, ӯ пай дар пай дар Вазорати маорифи миллӣ (роҳбари идораи сармоягузорӣ ва банақшагирӣ, сипас директори коллеҷҳо), дар Шӯрои давлатӣ ҳамчун аудитор, дар Котиботи генералии ҳукумат ва дар хадамоти иттилоотии сарвазир вазифаҳои баландро ишғол кардааст.
Сипас, ӯ ба бахши нақлиёт наздиктар шуд ва ду маротиба сардори дастгоҳи Мишел Делебарр шуд, бахусус вақте ки ӯ вазири нақлиёт ва корҳои баҳрӣ ва баъдтар вазири инфрасохтор буд. Ин таҷриба ба ӯ дониши амиқ дар бораи авиатсияи шаҳрвандӣ ва мушкилоти танзимкунандаи он дод.
Air Inter ва сипас Air France: таҷдиди сохтор ва кушодани пойтахт
Аз соли 1990 то 1993, ӯ президент ва директори генералииЭйр Интер, ширкати ҳавопаймоии дохилии Фаронса, дар замоне, ки кушодани фазои ҳавоии Аврупо барои рақобат омода мешуд. Пас аз рисолати худ ба президент Франсуа Миттеран ва кор дар Комиссияи Аврупо, ӯ роҳбари он таъин шуд.Air France 22 сентябр 1997.
Нақшаи роҳи ӯ дуҷониба буд: идома додани барқароршавии ширкате, ки аз талафоти солҳои тӯлонӣ барқарор шуда буд ва омода кардани кушодашавии он ба бозор. Соли 1999, ӯ роҳбарии... қисман хусусигардонии ширкати Air France, бо пешниҳоди аввалини оммавии ширкат. Дар ин давра, Air France инчунин ба иттиҳодияи SkyTeam, ки соли 2000 бо Delta, Aeromexico ва Korean Air таъсис ёфтааст, ҳамроҳ шуд.
2004: таъсиси Air France-KLM
Муҳимтарин амалиёти касбии ӯ муттаҳидшавӣ бо ширкати Ҳолланд буд. KLMИн муттаҳидшавӣ, ки соли 2004 ба анҷом расид, аввалин муттаҳидшавии бузурги фаромарзӣ дар нақлиёти ҳавоии Аврупо буд. Сохтори интихобшуда ду ширкати ҳавопаймоӣ ва ду брендро бо ду маркази савдо (Париж-Шарл-де-Голл ва Амстердам-Схипхол) таҳти як ширкати муштарак ва саҳҳомии оммавӣ нигоҳ дошт. Ин амалиёт инчунин боиси хусусигардонии Air France гардид, ки саҳмияҳои давлати Фаронса аз ҳадди аксарият поён рафтанд.
Жан-Сирил Спинетта то 31 декабри соли 2008 директори генералии гурӯҳ боқӣ монд ва сипас аз 1 январи соли 2009 раиси Шӯрои директорони Air France-KLM ва Air France шуд, ки Пьер-Анри Гурҷен вазифаи директори генералиро ба ӯҳда гирифт. 17 октябри соли 2011, пас аз рафтани Гурҷен, Спинетта то соли 2013, вақте ки Александр де Жуниак ҷонишини ӯ шуд, вазифаи директори генералиро дубора ба ӯҳда гирифт.
Модели дугона, ки соли 2004 тарҳрезӣ шуда буд, аксар вақт мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, бахусус дар давраи танишҳо байни Париж ва Гаага дар соли 2019, вақте ки давлати Ҳолланд саҳмияҳои ширкатро ба даст овард. Барои фаҳмидани он ки ин мерос то ҳол ба арзиши гурӯҳ чӣ гуна таъсир мерасонад, таҳлили мо аз...Саҳмияҳои Air France-KLM сохтори сармоя ва масъалаҳои флотро баррасӣ мекунад.
Арева, Алкател-Люсент, Сент-Гобен: мудири масъул лозим аст
Дар баробари ин, Жан-Сирил Спинетта дар ҳайати сершумори шӯроҳо кор мекунад. Ӯ раисӣ мекунад Шӯрои назоратии Арева Аз апрели соли 2009 то июни соли 2013, даврае, ки бо мушкилот бо реактори EPR ва зери суол бурдани стратегияи гурӯҳи ҳастаӣ (ки барои давраи сӯзишворӣ ба Orano табдил ёфт) қайд карда шуд. Ӯ инчунин директори Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (аз соли 2005), Unilever ва GDF Suez мебошад.
Ҳузури ӯ дар шӯрои директорони Saint-Gobain ӯро дар баробари шахсиятҳое ба монанди Жан-Луи Беффа ҷойгир кард; онҳое, ки ба гурӯҳи маводҳо таваҷҷӯҳ доранд, метавонанд ба профили мо дар ин ҷо муроҷиат кунанд.Саҳмияҳои Saint-Gobain.
Парвандаи ҳуқуқӣ бидуни оғози парвандаи ҷиноӣ баста шуд.
Дар моҳи июли соли 2006, Жан-Сирил Спинетта аз ҷониби додгоҳҳо ҳамчун як қисми тафтишоте, ки ба зерпудратчии собиқи Air France, ки дар соҳаи амнияти авиатсионӣ тахассус дошт, нигаронида шуда буд, даъват карда шуд. Дар ниҳоят, ӯ ҳамчун шоҳиди ёрирасон пурсида шуд ва расман айбдор карда нашуд. Ӯ ҳамеша дар ин парванда бегуноҳии худро исбот кардааст.
2018: Гузориши Спинетта дар бораи ояндаи роҳи оҳан
15 феврали соли 2018, ӯ ба сарвазир Эдуард Филипп гузоришеро дар бораи "ояндаи нақлиёти роҳи оҳан" пешниҳод кард. Тавсияҳои аз ҳама бештар мавриди баҳс қароргирифтаи ӯ ба қатъ кардани амалияи киро кардани кормандони нав тибқи мақоми коргари роҳи оҳан, табдил додани SNCF ба як ширкати саҳҳомии маҳдуд, омодагӣ барои кушодани шабакаи роҳи оҳан барои рақобат ва кам кардани шумораи шохаҳои хатсайрҳо дахл доштанд. Баъзе аз ин пешниҳодҳо ба қонун барои як созишномаи нави роҳи оҳан, ки соли 2018, пас аз як ҳаракати тӯлонии корпартоӣ, қабул шуда буд, ворид карда шуданд.
Ӯ инчунин аз октябри соли 2013 раиси Шӯрои миллии маориф-иқтисод буд, ки вазифаи он наздик кардани мактабҳо ва ҷаҳони тиҷорат буд.
тафовутҳо
Жан-Сирил Спинетта фармондеҳи Легиони Фахрӣ ва Ордени Миллии Хизматрасонӣ ва афсари Палмҳои Академикӣ мебошад. Ӯ аз ҷониби "Менеҷери сол" интихоб шудааст. Иқтисоддони нав соли 2003 ва соли 2004 ҷоизаи Icare-ро аз Ассотсиатсияи рӯзноманигорони касбии аэронавтика ва кайҳоннавардӣ гирифт.
Сафари ӯ ба сармоягузор чӣ меомӯзад
Бахши ҳавопаймоӣ яке аз соҳаҳои даврӣ дар бозори саҳомӣ мебошад. Фаъолияти Жан-Сирил Спинетта якчанд омилҳои зеринро нишон медиҳад:
- Муттаҳидшавӣ манбаи асосии эҷоди арзиш аст. Ширкатҳои ҳавопаймоии Air France-KLM, сипас IAG (British Airways-Iberia) ва Lufthansa Group тавассути муттаҳидшавӣ таъсис дода шуданд. Бозор ба гурӯҳҳое, ки қодиранд шабакаҳои худро беҳтар созанд, арзиш медиҳад.
- Ҳузури давлат ҳама чизро тағйир медиҳад. Давлатҳои Фаронса ва Ҳолланд саҳмдорони Air France-KLM боқӣ мемонанд; ин дар замонҳои бӯҳронӣ, ба монанди соли 2020, дастгирӣ мерасонад, аммо инчунин озодии стратегиро маҳдуд мекунад ва метавонад ба коҳишёбии сармоя ҳангоми аз нав сармоягузорӣ оварда расонад.
- Ширкатҳо аз истеҳсолкунандагон вобастаанд. Таъхир дар интиқол ва мавҷудияти муҳаррик ба иқтидор таъсир мерасонанд. Бисёре аз сармоягузорон бартарӣ медиҳанд, ки тавассути истеҳсолкунандагон бо ин бахш ошно шаванд, чунон ки дар таҳлили мо нишон дода шудааст...Саҳмияҳои Airbus.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre баррасиҳо оид ба Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Жан-Сирил Спинетта дар санаҳои муҳим
|сол
|Қадам
|1943
|Дар Париж таваллуд шудааст (4 октябр)
|1990-1993
|Директори генералии ширкати ҳавопаймоии Air Inter
|1997
|Директори генералии Air France таъйин шуд (22 сентябр)
|1999
|Хусусигардонии қисман ва ба рӯйхат гирифтани Air France
|2004
|Робитаҳои наздиктар бо KLM, пайдоиши Air France-KLM
|2009
|Раиси шӯрои директорони ширкати ҳавопаймоии Air France-KLM ва шӯрои нозирони ширкати Areva
|2011-2013
|Ӯ ба вазифаи директори генералии Air France-KLM аз нав шурӯъ мекунад
|2018
|Ҳисобот дар бораи ояндаи нақлиёти роҳи оҳан
Саволҳои зиёд такрормешуда
Жан-Сирил Спинетта дар Air France чӣ кор мекард?
Ӯ аз соли 1997 то 2008 ширкати ҳавопаймоии Air France-ро роҳбарӣ кард, онро дар соли 1999 қисман хусусигардонӣ кард ва дар соли 2004 муттаҳидшавӣ бо KLM-ро роҳбарӣ кард, ки дар натиҷа гурӯҳи Air France-KLM таъсис ёфт.
Гузориши Спинетта чист?
Гузорише, ки моҳи феврали соли 2018 ба ҳукумат пешниҳод шуда буд, дар бораи ояндаи нақлиёти роҳи оҳан, ки илҳомбахши ислоҳоти SNCF дар ҳамон сол қабул шуда буд.
Оё Жан-Сирил Спинетта дар Areva раисӣ мекард?
Бале, ӯ аз апрели соли 2009 то июни соли 2013 раёсати Шӯрои нозиронии Areva-ро ба ӯҳда дошт.