Жан-Луи Беффа Ӯ ширкати Saint-Gobain-ро беш аз ду даҳсола, аз соли 1986 то 2007 роҳбарӣ кард ва пеш аз он ки то соли 2010 раиси Шӯрои директорон бошад, фаъолият кард. Ӯ, ки 11 августи соли 1941 дар Нитса таваллуд шудааст ва хатмкардаи мактаби муҳандисии Corps des Mines мебошад, як насли роҳбарони пешбари тиҷоратии Фаронсаро дар бар мегирад, ки дар сатҳҳои болоии хизмати давлатӣ таҳсил кардаанд ва ба нақши стратегии саноат боварӣ доранд. Ғайр аз Saint-Gobain, ӯ тавассути гузоришҳо ва китобҳои худ дар бораи сиёсати саноатӣ ба баҳсҳои ҷамъиятӣ таъсир расонд. Нигоҳе ба касбе, ки то ҳол ба интихоби гурӯҳҳои саноатии CAC 40 таъсир мерасонад.
Маълумот: Политехникӣ, конҳо ва илмҳои Po
Писари муҳандис ва муаллим, Жан-Луи Беффа дар Литсеи Массена дар Нитса барои имтиҳонҳои рақобатӣ омодагӣ медид ва ба... қабул шуд.Политехникаи École соли 1960. Ӯ муҳандис шуд Корпуси Минаҳо Дар соли 1963, ӯ инчунин дар École nationale supérieure du petrole et des moteurs таҳсил карда, дипломи Институти сиёсии Парижро гирифт (1966, бахши иқтисод-молия).
Оғози фаъолият дар соҳаи идоракунии энергетикӣ
Ӯ фаъолияти худро ҳамчун муҳандиси истихроҷи маъдан дар Клермон-Ферран оғоз кард, сипас аз соли 1967 то 1974 ба шӯъбаи сӯзишвории Вазорати саноат пайваст ва дар он ҷо сардори хадамоти "коркард ва истифода" ва сипас муовини директор шуд. Ин таҷриба ба ӯ дониши амиқ дар бораи энергетика ва муносибатҳои байни давлат ва саноат, ду мавзӯъе, ки дар тӯли фаъолияти ӯ идома доштанд, дод.
Солҳои 1974-1986: Рушди Сент-Гобен
Соли 1974 Жан-Луи Беффа ба кор шурӯъ кард. Сент-Гобейн ҳамчун директори банақшагирӣ. Сипас, ӯ вазифаи директори генералӣ ва сипас президенти Пон-а-Мусон, як ширкати фаръӣ, ки ба қубурҳои оҳанин тахассус дорад, дар айни замон аз соли 1979 то 1982 шӯъбаи "қубурҳо ва механикаҳо"-и гурӯҳро идора мекард. Дар моҳи марти соли 1982, соли милликунонии Saint-Gobain, ӯ директори идоракунандаи он шуд.
Дар моҳи январи соли 1986, ӯ ҷонишини Роҷер Фору шуд президент ва директори генералӣӮ, ки таҳти раёсати Франсуа Миттеран таъйин шуда ва аз ҷониби Жак Ширак, сарвазири онвақта, тасдиқ шуда буд, дар охири соли 1986 хусусигардонии Saint-Gobain, аввалин хусусигардонии бузурги ҳукумати ҳамзистиро, роҳбарӣ мекард.
1986-2007: Бист сол дар роҳбарии Saint-Gobain
Таҳти роҳбарии ӯ, ширкати Saint-Gobain тағйироти амиқеро аз сар гузаронд. Гурӯҳе, ки аз қадим ба шиша тамаркуз мекард, ҳузури худро дар масолеҳи сохтмонӣ ва тақсимоти мавод васеъ кард ва ба сатҳи байналмилалӣ расид. Марҳилаҳои калидӣ дар ин давра хариди ширкати амрикоии Norton дар соли 1990 буд, ки ин гурӯҳро ба пешвои ҷаҳонӣ дар соҳаи абразивҳо табдил дод ва баъдан дар соли 2005 ширкати бритониёии BPB, ки мутахассиси гипсокартон аст, харидорӣ шуд.
Ин стратегия Saint-Gobain-ро ба яке аз мутахассисони пешбари ҷаҳон дар соҳаи манзил ва сохтмон табдил додааст, ки мавқеъе, ки ворисони ӯ идома ва тақвият додаанд. Жан-Луис Беффа то моҳи июни соли 2007 директори генералӣ ва сипас то соли 2010 раиси Шӯрои директорон боқӣ монд; Пьер-Андре де Шалендар ҷонишини ӯ ба ҳайси директори генералӣ таъйин шуд. Аз моҳи июли соли 2021 ин гурӯҳро Бенуа Базин роҳбарӣ мекунад.
Барои сармоягузорон, таърихи Saint-Gobain таҳти роҳбарии Beffa нишон медиҳад, ки чӣ гуна як ширкати саноатии садсола метавонад тавассути харидҳои пайдарпай худро аз нав эҷод кунад. Таҳлили мо азСаҳмияҳои Saint-Gobain тафсилоти профили кунунии онро, ки ба сохтмони устувор ва таъмири аз ҷиҳати энергетикӣ самаранок нигаронида шудааст, дар бар мегирад.
Баҳс дар бораи музди меҳнат ва асбест
Мисли дигар роҳбарони насли худ, Жан-Луи Беффа аз чанд ҷанба бо интиқод рӯбарӯ шуд. Дар соли 2007, ӯ яке аз баландтарин маошгирандагони роҳбарони фаронсавӣ буд, ки тибқи рейтинги матбуот дар он сол, музди меҳнати ӯ тақрибан 10,2 миллион евроро ташкил медод. Ғайр аз ин, дар давраи роҳбарии ӯ дар ширкати Pont-a-Muusson, ӯ дар миёни баҳсҳое, ки тамоми саноати маводро фаро гирифта буданд, ҳадафи мухолифони истифодаи асбест қарор гирифт. Масъалаи асбест ба обрӯ ва мавқеи ҳуқуқии гурӯҳ, бахусус дар Иёлоти Муттаҳида, таъсири манфии доимӣ гузошт.
Мутафаккири сиёсати саноатӣ
Жан-Луи Беффа худро ҳамчун як овози таъсиргузор дар бораи ояндаи саноати Фаронса муаррифӣ кардааст:
- Дар соли 2004, Жак Ширак ба ӯ рисолати эҳёи сиёсати саноатиро супурд. Гузориши ӯ аз январи соли 2005, Ба сӯи сиёсати нави саноатӣ, боиси эҷодиАгентии инноватсияҳои саноатӣ, ки аз моҳи сентябри соли 2005 раисии шӯрои нозиронро бар ӯҳда дорад;
- Соли 2002, ӯ бо Роберт Солоу, барандаи ҷоизаи Нобел дар соҳаи иқтисод, маркази таҳқиқоти иқтисодии Сент-Гобенро таъсис дод, ки ба маркази Курно ва сипас Бунёди Курно (2010) табдил ёфт, ки онҳо ҳамраиси он мебошанд;
- Ӯ бо Сеуил якчанд эссе нашр кард: Фаронса бояд интихоб кунад (2012), Фаронса бояд амал кунад (2013), Калидҳои қудрат (2015) ва Тағйир диҳед ё бимиред: корпоратсияҳои калон нисбат ба стартапҳо (2017).
Тезиси марказии ӯ: дар рӯбарӯ бо дугонаи ИМА ва Чин, қудрати як кишвар бар саноати содиротӣ, технологияҳо, энергетика ва қобилиятҳои низомии он такя мекунад. Ӯ аз стратегияи мутаносиби саноатӣ, ки аз ҷониби давлат роҳбарӣ мешавад, ҷонибдорӣ мекунад ва деиндустриализатсияи Фаронсаро танқид мекунад. Баъзе аз ин ғояҳо пас аз бӯҳрони тандурустӣ бо баҳсҳо дар бораи соҳибихтиёрии саноатӣ ва барқарорсозии он ба таври васеъ садо доданд.
Lazard, Engie, Le Monde: касб дуюм ҳамчун узви Раёсат
Пас аз Сен-Гобен, Жан-Луи Беффа мушовири калони бонк шуд LazardӮ аз соли 2008 то 2015 дар ҳайати шӯрои директорони GDF Suez ва сипас Engie кор кардааст, ки дар он ҷо раиси кумитаи номзадҳо ва музди меҳнат, дар ҳайати нозирони Siemens (2008-2013), дар ҳайати шӯрои директорони Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) ва дар ҳайати нозирони Caisse des Dépôts (2014-2019) буд. Ӯ инчунин директори BNP Paribas ва Gaz de France буд. Аз соли 1994 инҷониб узви ҳайати нозиронии гурӯҳ мебошад. Ле МондеӮ 5 октябри соли 2017 президенти он шуд.
Нақши ӯ дар Engie ӯро ба масъалаҳои асосии энергетикӣ, бахше, ки мо дар варақаи иттилоотии худ дар бораи он махсусан таҳлил мекунем, наздиктар мекунад...Амалиёт.
тафовутҳо
Жан-Луи Беффа Афсари Бузурги Легиони Фахрӣ (2007), Салиби Бузурги Ордени Миллии Хизмати Шоиста (2016) ва Фармондеҳи Ордени Санъат ва Адабиёт (2005) мебошад. Ӯ бо ҷоизаҳои зиёди хориҷӣ, аз ҷумла Ордени Тулӯи Офтоб (Ҷопон) сарфароз гардидааст. Ӯ, ки як мухлиси опера буд, раиси иттиҳодияи таблиғоти операи миллии Париж буд.
Сафари ӯ ба сармоягузор чӣ меомӯзад
- Гурӯҳҳои саноатӣ марҳила ба марҳила худро аз нав эҷод мекунанд. Saint-Gobain маркази вазнинии худро бе тағйир додани номаш тағйир додааст: барои фаҳмидани арзиши он, шумо бояд ба тақсимоти даромад аз рӯи самти тиҷорат назар кунед.
- Харидҳои асосӣ қиморбозӣ мебошанд. Агар ҳамгироӣ муваффақ бошад, онҳо арзиш эҷод мекунанд, аммо қарзи кӯтоҳмуддатро ба дӯш мегиранд.
- Муҳити сиёсӣ муҳим аст. Милликунонӣ, хусусигардонӣ, сиёсати саноатӣ: қарорҳои давлатӣ ба самти рушди Сент-Гобен таъсири амиқ расонидаанд.
Saint-Gobain ва Engie барои ин ҳуқуқ доранд PEAВоситаи стандартии сармоягузории дорои имтиёзҳои андоз барои сармоягузории дарозмуддат дар саҳмияҳои Фаронса. Ин мақола танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ пешбинӣ шудааст ва маслиҳати сармоягузорӣ ҳисобида намешавад.
Саволҳои зиёд такрормешуда
Жан-Луи Беффа чанд вақт ширкати Saint-Gobain-ро роҳбарӣ мекард?
Ӯ аз январи соли 1986 то июни соли 2007 президент ва директори генералии он, сипас то соли 2010 раиси шӯрои директорон буд.
Жан-Луи Беффа кадом китобҳоро навиштааст?
Хусусан Фаронса бояд интихоб кунад (2012), Фаронса бояд амал кунад (2013), Калидҳои қудрат (2015) ва Тағйир додан ё мурдан (2017), ҳама аз ҷониби Seuil нашр шудаанд.
Агентии инноватсияҳои саноатӣ чист?
Як ниҳоди давлатӣ, ки соли 2005 пас аз гузориши ӯ дар бораи сиёсати саноатӣ таъсис дода шуда буд, барои дастгирии лоиҳаҳои бузурги тадқиқотӣ ва инноватсионӣ пешбинӣ шуда буд. Ӯ раёсати Шӯрои нозирони онро ба ӯҳда дошт.