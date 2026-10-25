เหรียญทอง 20 ฟรังก์: มูลค่า ค่าพรีเมียม และวิธีการซื้อ

เหรียญทอง 20 ฟรังก์: เหรียญเหล่านี้เป็นหนึ่งในเหรียญของฝรั่งเศสที่คุณสามารถลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายของเหรียญทองฝรั่งเศสที่มีอยู่ คุณจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหรียญนั้นๆ ก่อนที่จะลงทุน บทความนี้จะพาคุณไปค้นพบทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเหรียญทอง 20 ฟรังก์
เหตุใดจึงควรลงทุนในเหรียญทองคำ 20 ฟรังก์ของฝรั่งเศส?
เหรียญทอง 20 ฟรังก์เป็นเหรียญแรกของฝรั่งเศส เหรียญหายาก เหรียญทอง 20 ฟรังก์ประสบความสำเร็จอย่างมากในยุโรป ดังนั้นเหรียญทอง 20 ฟรังก์จึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่ชาวฝรั่งเศส เหรียญทอง 20 ฟรังก์เคยเป็นสกุลเงินของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1803 จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยทั่วไปแล้ว เหรียญทอง 20 ฟรังก์เป็นที่ต้องการอย่างมาก
ที่จริงแล้ว เหรียญทองส่วนใหญ่ที่ซื้อขายกันในฝรั่งเศสคือเหรียญทอง 20 ฟรังก์ ในช่วงศตวรรษที่ 19 เหรียญทอง 20 ฟรังก์ช่วยให้เศรษฐกิจฝรั่งเศสประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง เหรียญเหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลงทุนเพื่อผลกำไรในระยะยาว
เหรียญทองฝรั่งเศส: เหรียญทอง 20 ฟรังก์ก่อนปี 1852
- โบนาปาร์ต 20 ฟรังก์ ชื่อจริง กงสุล ถูกไล่ออกตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11 ถึงปีที่ 12
- เหรียญกษาปณ์นโปเลียนแบบต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นตั้งแต่ปีที่ 12 ถึงปี 1815
- เหรียญกษาปณ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ที่ปรากฏขึ้นระหว่างปี 1814 ถึง 1815
- เหรียญ 20 ฟรังก์ลอนดอน ปี 1815
- เหรียญหลุยส์ที่ 18 ที่ไม่มีรูปพระพักตร์ ซึ่งออกใช้ระหว่างปี 1816 ถึง 1824
- เหรียญ 20 ฟรังก์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 10 ขอบหยัก ปี ค.ศ. 1830
- เหรียญหลุยส์-ฟิลิปป์ 20 ฟรังก์ ปี ค.ศ. 1830 และ 1831
- เหรียญ 20 ฟรังก์ของหลุยส์-ฟิลิปป์ โดมาร์ด ปี ค.ศ. 1832 และ 1848
- อัจฉริยะ 2e เหรียญกษาปณ์ของสาธารณรัฐที่ออกระหว่างปี 1848 ถึง 1849
- เซเรส 2e เหรียญกษาปณ์ของสาธารณรัฐที่ออกระหว่างปี 1849 ถึง 1851
- 20 ฟรังก์สวิส
เหรียญทอง 20 ฟรังก์ หลังปี 1852
เหรียญทอง 20 ฟรังก์ที่ออกหลังปี 1852 มีดังนี้:
- เหรียญทอง 20 ฟรังก์ รูปพระเศียรเปล่าของนโปเลียนที่ 3 ผลิตขึ้นระหว่างปี 1853 ถึง 1860
- เหรียญกษาปณ์รูปพระเศียรของนโปเลียนที่ 3 สวมมงกุฎลอเรล ออกจำหน่ายระหว่างปี 1861 ถึง 1970
- เหรียญทองคำ 20 ฟรังก์ Genius 3e Republic ปี 1871 และ 1898
- เหรียญทอง 20 ฟรังก์ รูปไก่ ระหว่างปี 1898 ถึง 1914
- เงิน 20 ฟรังก์สวิส ระหว่างปี 1897 ถึง 1949
เหรียญทอง 20 ฟรังก์ สำหรับการลงทุน
- เหรียญ 20 ฟรังก์ นโปเลียน: เหรียญทองคำของฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1803 ในรัชสมัยของนโปเลียน โบนาปาร์ต ในฐานะกงสุลใหญ่ จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
- 20 ฟรังก์สวิส: เหรียญทองฝรั่งเศส หรือที่รู้จักกันในชื่อเหรียญเฮลเวเทีย หรือเหรียญเวรเนลี
- 20 ฟรังก์ มาริแอนน์ รูสเตอร์: เหรียญฝรั่งเศสอันเป็นเอกลักษณ์
โปรดจำไว้ว่า เหรียญทองนโปเลียน มีหลายประเภทและบางครั้งอาจสับสนกับ โกลเด้นหลุยส์ มุมทั้งสอง แต่เหรียญเหล่านั้นไม่เหมือนกัน
เหตุใดจึงต้องขายเหรียญทอง 20 ฟรังก์?
- 20 ฟรังก์ นโปเลียน – เมื่อคุณซื้อเหรียญนโปเลียน 20 ฟรังก์ คุณสามารถทำกำไรได้มากเมื่อขาย เป้าหมายคือการสร้างผลกำไรจากการเก็งกำไร
- 20 ฟรังก์สวิส – เหรียญ 20 ฟรังก์สวิสสามารถซื้อขายได้ง่ายในตลาด สามารถซื้อขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านตลาดเฉพาะทาง ทองเงิน โบรกเกอร์
- ไก่และมารีแอนน์ 20 ฟรังก์ – เหรียญทอง 20 ฟรังก์ของ Marianne Coq เป็นเหรียญใหม่และไม่เคยนำออกใช้หมุนเวียน ดังนั้นเหรียญเหล่านี้จึงยังอยู่ในสภาพดีและไม่เสียหาย คุณจึงสามารถขายได้ในราคาที่ดีโดยไม่ต้องกังวลว่าจะขาดทุน
วิธีสังเกตเหรียญทอง 20 ฟรังก์ – เหรียญทอง 20 ฟรังก์โดยทั่วไปมีขนาด 21 มิลลิเมตรและหนัก 6.45 กรัม เหรียญเหล่านี้ทั้งหมดมีมูลค่า 20 ฟรังก์ระบุไว้บนด้านใดด้านหนึ่งของเหรียญ นอกจากนี้ เหรียญทอง 20 ฟรังก์ยังมีทองคำบริสุทธิ์ 90% หรือ 5.805 กรัม ต่อไปนี้เป็นลักษณะบางประการของเหรียญทอง 20 ฟรังก์บางเหรียญ
เหรียญทองนโปเลียน: คุณลักษณะของเหรียญ 20 ฟรังก์นโปเลียน
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เหรียญทองคำ 20 ฟรังก์สมัยนโปเลียนที่ 3 แบบไม่มีผ้าคลุมศีรษะ ผลิตระหว่างปี 1853 ถึง 1860
เหรียญทอง 20 ฟรังก์สมัยนโปเลียนที่ 3 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หลุยส์ดอร์ หรือ เหรียญทองคำ เหรียญทองนโปเลียนเหรียญนี้ประกอบด้วยทองคำบริสุทธิ์ 5.80644 กรัม ด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 หันหน้าไปทางขวา ชื่อ "หัวเปล่า" มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าศีรษะของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ไม่ได้สวมมงกุฎ ใต้ภาพสลักคำว่า "BARRE" ซึ่งเป็นชื่อของช่างแกะสลัก ด้านหลังของเหรียญสลักมูลค่า 20 ฟรังก์ พร้อมปีที่ผลิตอยู่ด้านล่าง มีกิ่งลอเรลสองกิ่ง และอักษรย่อของโรงกษาปณ์ที่ผลิตเหรียญนี้
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เหรียญกษาปณ์รูปพระเศียรจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 สวมมงกุฎลอเรล ออกจำหน่ายระหว่างปี 1861 ถึง 1970
ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 มีพวงมาลัยลอเรลอยู่ด้านบน จึงเป็นที่มาของชื่อเหรียญ 20 ฟรังก์นโปเลียนมงกุฎลอเรล ด้านขวาสลักคำว่า EMPEREUR ด้านซ้ายสลัก NAPOLEON III และด้านล่างสลัก BARRE ด้านหลังเหรียญมีคำว่า “จักรวรรดิฝรั่งเศส” ล้อมรอบคทา มงกุฎ มือแห่งความยุติธรรม นกอินทรีในตราแผ่นดิน และเสื้อคลุมจักรพรรดิ นอกจากนี้ ใต้รูปนกอินทรีสลักเครื่องหมายกางเขนอัศวินแห่งเลฌียงดอเนอร์ พร้อมด้วยอักษรย่อ N ปีที่ผลิต มูลค่าหน้าเหรียญ 20 ฟรังก์ และอักษรย่อของโรงกษาปณ์
คุณสมบัติของเหรียญ 20 ฟรังก์สวิสและเหรียญมาริแอนน์ ค็อก
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เหรียญ 20 ฟรังก์สวิสที่ผลิตระหว่างปี 1897 ถึง 1949
เหรียญ 20 ฟรังก์สวิสผลิตขึ้นระหว่างปี 1897 ถึง 1949 เหรียญ 20 ฟรังก์สวิสมีความเชื่อมโยงกับนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสในช่วงสหภาพการเงินละติน ด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปใบหน้าผู้หญิงพร้อมข้อความ “Helvetica” อยู่ด้านบน ส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นตราแผ่นดินของสวิตเซอร์แลนด์ในรูปทรงกากบาท ปีที่ผลิต อักษรย่อ B และมูลค่า 20 ฟรังก์ จนกระทั่งปี 1985 ขอบของเหรียญ 20 ฟรังก์สวิสประกอบด้วยดาว 22 ดวงเรียงกันเป็นรูปริบบิ้น แต่ในปี 1847 ข้อความ “AD LEGEM ANNI” ก็ปรากฏบนขอบเหรียญ
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เหรียญทอง 20 ฟรังก์ รุ่น Marianne Coq ผลิตระหว่างปี 1898 ถึง 1914
ด้านหลังของเหรียญ 20 ฟรังก์ รุ่นมารีแอนน์ ค็อก มีภาพเหมือนครึ่งตัวของมารีแอนน์ที่มีผมยาวสลักอยู่ ข้อความ "สาธารณรัฐฝรั่งเศส" โค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม ขอบเหรียญยังมีร่องละเอียด ด้านหลังเหรียญมีคำขวัญของฝรั่งเศสล้อมรอบภาพไก่ที่กำลังเดินไปทางซ้าย และมีมูลค่าหน้าเหรียญ 20 ฟรังก์ปรากฏอยู่ด้วย เหรียญทองคำ 20 ฟรังก์ ปี 1907, ปี 1913 และปี 1914 มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มูลค่าเหรียญทอง: เหรียญทอง 20 ฟรังก์ มีมูลค่าเท่าไหร่?
- 20 ฟรังก์ นโปเลียน ทองคำ – หรือที่รู้จักกันในชื่อ 20 ฟรังก์ หลุยส์ดอร์ (Louis d’or) ซื้อทองคุณสามารถเลือกซื้อเหรียญ 20 ฟรังก์นี้ได้ ราคาต่อหน่วยคือ 347 ยูโร สำหรับการซื้อ 10 ถึง 49 เหรียญ ราคาเหรียญ 20 ฟรังก์ Louis d’or คือ 347 ยูโร การซื้อ 100 ถึง 499 เหรียญจะมีราคา 346 ยูโร และการซื้อ 500 เหรียญขึ้นไปจะมีราคา 345 ยูโร
- 20 ฟรังก์สวิส สีทอง – ราคาของเหรียญ 20 ฟรังก์สวิส จำนวน 1 ถึง 9 เหรียญ และ 10 ถึง 49 เหรียญ มีมูลค่า 348 ยูโร เหรียญ 20 ฟรังก์สวิส จำนวน 50 ถึง 99 เหรียญ มีมูลค่า 347.50 ยูโร เหรียญ 20 ฟรังก์สวิส จำนวน 100 ถึง 499 เหรียญ มีมูลค่า 347 ยูโร และเหรียญ 500 เหรียญขึ้นไป มีมูลค่า 346 ยูโร
- เหรียญทองมาริแอนน์รูปไก่ 20 ฟรังก์ – เหรียญทอง Marianne Coq 20 ฟรังก์ จำนวน 1 ถึง 9 เหรียญ มีมูลค่า 350 ยูโร และจำนวน 10 ถึง 49 เหรียญ มีมูลค่า 349.50 ยูโร สำหรับ 50 ถึง 99 เหรียญ สำหรับ 100 ถึง 499 เหรียญ มีมูลค่า 349 ยูโร และสำหรับ 500 เหรียญขึ้นไป มีมูลค่า 348 ยูโร เหรียญทอง Marianne Coq 20 ฟรังก์ ปี 1907, ปี 1912 และปี 1914 มีมูลค่ารวม 330 ยูโร
เหรียญทอง 20 ฟรังก์มีส่วนต่างราคาเท่าไหร่?
- ทองคำนโปเลียน 20 ฟรังก์ – ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2025 ราคาเหรียญ 20 ฟรังก์นโปเลียนเพิ่มขึ้นจาก 309 ยูโรเป็น 360 ยูโร จากนั้นมูลค่าของเหรียญลดลงเล็กน้อยเหลือ 353 ยูโรในปลายเดือนมิถุนายน ณ เดือนกรกฎาคม 2025 เหรียญทองคำ 20 ฟรังก์นโปเลียนมีราคาซื้อขายอยู่ที่ 348.90 ยูโร โดยมีมูลค่าที่แท้จริง 317.24 ยูโร และมีส่วนเพิ่ม 8.75%
- 20 ฟรังก์สวิส – ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2025 มูลค่าของเงิน 20 ฟรังก์สวิสเพิ่มขึ้นจาก 300 ยูโรเป็น 350 ยูโร ในเดือนเมษายน 2025 มูลค่าแตะระดับ 360 ยูโร ราคาเงิน 20 ฟรังก์สวิสอยู่ที่ 348.90 ยูโรในเดือนกรกฎาคม 2025 โดยมีมูลค่าที่แท้จริง 316.54 ยูโร และส่วนเพิ่ม 9.31%
- 20 ฟรังก์ Marianne Coq – ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2025 เหรียญ 20 ฟรังก์ Marianne Coq มีราคาเพิ่มขึ้นจาก 309 ยูโร เป็น 350 ยูโร ปัจจุบันราคาเหรียญ 20 ฟรังก์ Marianne Coq อยู่ที่ 345.10 ยูโร โดยมีมูลค่าที่แท้จริง 316.12 ยูโร และมีส่วนเพิ่ม 10.08%
ทำไมต้องซื้อเหรียญทอง 20 ฟรังก์ยี่ห้ออื่น?
- 20 ฟรังก์สวิส – เหรียญทอง 20 ฟรังก์สวิสเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและในยุโรป เนื่องจากซื้อขายได้ง่าย มูลค่าที่สูงทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากของนักลงทุน นักสะสม และนักสะสมเหรียญจำนวนมาก เหรียญ 20 ฟรังก์สวิสเป็นเครื่องยืนยันถึงทิศทางการพัฒนาของตลาดเงินตราของสวิตเซอร์แลนด์
- 20 ฟรังก์ นโปเลียน – เหรียญทองคำ 20 ฟรังก์ของนโปเลียนเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด การซื้อเหรียญทองคำ 20 ฟรังก์ของนโปเลียนจึงเป็นการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัย คุณจึงสามารถซื้อเหรียญทองคำ 20 ฟรังก์ของนโปเลียนและสร้างผลกำไรที่ดีในระยะยาวได้
- 20 ฟรังก์ Marianne Coq – ราคาเหรียญทองคำ 20 ฟรังก์ รุ่นมารีแอนน์ ค็อก มีความคงที่มาหลายปีแล้ว การซื้อเหรียญทองคำ 20 ฟรังก์ รับประกันได้ว่าคุณกำลังลงทุนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
สรุป: เหรียญ 20 ฟรังก์เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?
ใช่แล้ว การซื้อเหรียญทอง 20 ฟรังก์นั้นสมเหตุสมผล นี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาด เพราะทองคำในปัจจุบันเป็นโลหะที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวัน มันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ช่วยป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย นั่นเป็นเหตุผลที่สถาบันการเงินและประเทศต่างๆ มากมายให้ความสนใจ ดังนั้น การเลือกซื้อเหรียญทอง 20 ฟรังก์จึงหมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่ยั่งยืนและให้ผลกำไร
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน