หุ้นไทเซ (ค.ศ. 1801): ราคา เงินปันผล และประกาศปี 2026

โดย เผยแพร่เมื่อ

ไทเซ เป็นหนึ่งในห้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของญี่ปุ่น โดยมีโครงการก่อสร้างมากมาย ตั้งแต่ตึกสำนักงาน สนามกีฬา โรงพยาบาล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และล่าสุดคือศูนย์ข้อมูล บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวภายใต้สัญลักษณ์ (ชื่อบริษัท) 1801 ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของดัชนี Nikkei 225 บริษัทเพิ่งประสบกับปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งเท่าที่เคยมีมา โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งและอัตรากำไรพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ราคาหุ้นซึ่งปรับตัวลงตามภาคส่วนตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน ก็กลับมาให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดอีกครั้ง เอกสารข้อมูลนี้แสดงราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ ผลประกอบการ เงินปันผล และวิธีการลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส

เนื้อหาของหน้า afficher

ราคาหุ้น Taisei แบบเรียลไทม์

ราคาหุ้นของ Taisei ในปัจจุบันอยู่ที่ 6,000 เยน (เยน) โดยมีความผันผวน 0,58% ในระหว่างการซื้อขาย มีการซื้อขายหุ้นประมาณ 804,100 หุ้นในวันนี้ และในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นผันผวนระหว่าง 10,835.00 เยน และ 20,680.00 เยน

Vantage ส่งสัญญาณซื้อขาย Forex ทุกวัน – เริ่มเลยตอนนี้เปิดบัญชี Vantage →

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 11,235 เยน ลดลงประมาณ 46% จากราคาสูงสุดประจำปีที่ 20,680 เยน ซึ่งทำได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิระหว่างที่หุ้นกลุ่มก่อสร้างของญี่ปุ่นเฟื่องฟู ก่อนที่ตลาดจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับอัตราการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ การปรับตัวลงครั้งนี้ทำให้หุ้นมีผลตอบแทนจากเงินปันผลที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 3%

ข้อมูลและประวัติตลาด อัปเดตโดยอัตโนมัติ

บริษัท ไทเซอิ คอร์ปอเรชั่น1801.T โตเกียว
6,321.43 เยน% + 0,93
ก่อนหน้า ปิด6,321.43 เยน
จุดสูงสุดของวัน6,321.43 เยน
จุดต่ำสุดของวัน6,321.43 เยน
จุดสูงสุด 52 สัปดาห์6,321.43 เยน
น้อยกว่า 52 สัปดาห์6,321.43 เยน
ปริมาณ106 600
โครงสร้างเงินทุน1,86 ทบ.
ต่อ11,4
อัตราเงินปันผลตอบแทน3,38%
เงินปันผลต่อหุ้น380,00 เยน
เป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์6,321.43 เยน
อัปเดตเมื่อ 2026-10-26 01:40:14 · ที่มา: Yahoo · ข้อมูลเบื้องต้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
ผลประกอบการประจำปี — บริษัท ไทเซ คอร์ปอเรชั่น
การออกกำลังกายสิ้นสุดลงแล้วเมื่องานเลี้ยงสังสรรค์รายได้สุทธิ
2026-03-311,359.12 พันล้านเยน170,00 พันล้านเยน
2025-03-311,359.12 พันล้านเยน94,74 พันล้านเยน
2024-03-311,359.12 พันล้านเยน40,27 พันล้านเยน
2023-03-311,359.12 พันล้านเยน36,95 พันล้านเยน
ที่มา: Yahoo Finance · รวบรวมข้อมูลเมื่อ 2026-10-25 11:50:37 UTC · ข้อมูลเป็นเพียงตัวบ่งชี้ในอดีต ไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ประวัติการจ่ายเงินปันผล — บริษัท ไทเซ คอร์ปอเรชั่น
วันที่สองมูลค่าต่อหุ้น
2026-09-29190,000 เยน
2026-03-30185,000 เยน
2025-09-29125,000 เยน
2025-03-28145,000 เยน
2024-09-2765,000 เยน
2024-03-2865,000 เยน
2023-09-2865,000 เยน
2023-03-3065,000 เยน
ที่มา: Yahoo Finance · รวบรวมข้อมูลเมื่อ 2026-10-25 11:50:37 UTC · ข้อมูลเป็นเพียงตัวบ่งชี้ในอดีต ไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ที่มา: Yahoo Finance ข้อมูลที่รวบรวมโดยเซิร์ฟเวอร์ (ระบุวันที่รวบรวมข้อมูลไว้ใต้แต่ละบล็อก) ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

ไทเซ: การนำเสนอข้อมูลบริษัท

บริษัทไทเซก่อตั้งขึ้นในปี 1873 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปรายใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นรองจากบริษัทคาจิมะ โดยดำเนินกิจการครอบคลุมทุกด้านของการก่อสร้างและงานสาธารณะ:

  • เลอบาติเมนท์ ตึกระฟ้า ศูนย์การค้า สนามกีฬา ซึ่งรวมถึงแลนด์มาร์คอันโด่งดังของโตเกียว และโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง
  • โครงสร้างพื้นฐาน อุโมงค์ สะพาน โครงสร้างทางรถไฟ และงานวิศวกรรมโยธาใต้ดิน ซึ่งเป็นสาขาที่วิศวกรรมของญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง
  • พลังงานและพลังงานนิวเคลียร์ : โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงงานนิวเคลียร์ และงานรื้อถอน ซึ่งเป็นสาขาเฉพาะทางที่หาได้ยากและกำลังกลับมามีศักยภาพอีกครั้งด้วยการฟื้นตัวของพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น
  • ศูนย์ข้อมูล : บริษัทไทเซ (Taisei) เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญที่สุดของทศวรรษ โดยเป็นหนึ่งในผู้สร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่กำลังผุดขึ้นรอบ ๆ โตเกียวเพื่อรองรับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ผลลัพธ์: การแสดงให้เห็นถึงขอบเขต

รายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สร้างความประหลาดใจในแง่ของขนาดตัวเลข:

  • รายได้ 2,585 พันล้านเยน (−3%) — อัตรากำไรนี้เกิดขึ้นจากปริมาณการซื้อขายที่คงที่ ซึ่งเป็นสัญญาณของการควบคุมราคาอย่างแท้จริง
  • กำไรจากการดำเนินงาน 188 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 56% ผลกำไรสุทธิ 170 พันล้าน (+37%);
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 5,6% เป็น 9% ซึ่งเป็นระดับที่ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นไม่เคยไปถึงนับตั้งแต่ภาวะฟองสบู่แตกในทศวรรษ 1980 อันเป็นผลมาจากการปรับราคาตามสัญญาและการคัดเลือกโครงการ

ผลประกอบการยังคงต่อเนื่อง: ผลประกอบการไตรมาสแรกที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคมยืนยันถึงปริมาณงาน และคาดว่าจะมีการประกาศผลประกอบการครึ่งปีในเร็วๆ นี้ พฤศจิกายน 11 2026การคาดการณ์ภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันตั้งเป้าไว้ที่รายได้ 2,420 พันล้านเยน โดยความต้องการศูนย์ข้อมูลและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันยอดสั่งซื้อ

เงินปันผลไทเซ: การกระจายส่วนเพิ่มใหม่

การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจ่ายเงินปันผลจำนวน 310 เยนสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2026 คาดการณ์ไว้ที่ 380 เยนสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน — เพิ่มขึ้น 23% — คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 3,4% ณ เดือนตุลาคม 2026 การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคการก่อสร้างของญี่ปุ่นไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่มุ่งเน้นผู้ถือหุ้นมากขึ้น หลังจากที่เก็บรักษาผลกำไรไว้อย่างระมัดระวังมานานหลายทศวรรษ บริษัทขนาดใหญ่กำลังเริ่มกระจายกำไรส่วนเกินจากวัฏจักรปัจจุบัน สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในฝรั่งเศส: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล (สนธิสัญญาภาษีระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น สามารถนำมาหักลดหย่อนได้) ซื้อผ่านบัญชีหลักทรัพย์มาตรฐาน เนื่องจากญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ PEA ของฝรั่งเศส (แผนการออมหุ้น)

ประวัติศาสตร์: หนึ่งร้อยห้าสิบปีของอู่ต่อเรือญี่ปุ่น

บริษัท ไทเซ ก่อตั้งขึ้นในปี 1873 ในช่วงเริ่มต้นของยุคเมจิ เกิดจากการรวมตัวของผู้บุกเบิกด้านวิศวกรรมโยธาตะวันตกในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศกำลังพัฒนาทางรถไฟ ท่าเรือ และอาคารสาธารณะที่ทันสมัยภายในชั่วอายุคนเดียว บริษัทได้ผ่านพ้นทุกยุคสมัยมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหวปี 1923 ความเจริญรุ่งเรืองหลังสงคราม ฟองสบู่ในทศวรรษ 1980 ซึ่งตึกสำนักงานที่ออกแบบโดยไทเซยังคงตั้งตระหง่านอยู่ในโตเกียว และช่วง "สองทศวรรษที่สูญหาย" ที่สอนให้ภาคอุตสาหกรรมนี้รู้วิธีเอาตัวรอดในตลาดที่มีปริมาณลดลง ประวัติศาสตร์นี้ได้ทิ้งมรดกไว้สองประการ คือ ผลงานที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านคุณสมบัติทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ใต้ช่องแคบ โรงไฟฟ้า และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการรับรองด้านแผ่นดินไหว และวัฒนธรรมการบริหารการเงินอย่างรอบคอบที่หล่อหลอมขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก正是ความทรงจำสองด้านนี้เองที่ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน: เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังสร้างใหม่ครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูล โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่บริษัทต่างๆ ได้เรียนรู้ที่จะปฏิเสธโครงการที่ไม่ทำกำไร การรวมกันของสองปัจจัยนี้ หากยังคงดำเนินต่อไป อาจเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่สำหรับอัตรากำไรของภาคส่วนนี้

ภาคการก่อสร้างของญี่ปุ่น: การแก้แค้นของอัตรากำไร

ภาคการก่อสร้างของญี่ปุ่นบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเงียบๆ ที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในทศวรรษนี้ เป็นเวลากว่าสามสิบปีที่อุตสาหกรรมนี้อยู่ในภาวะต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง: การประมูลที่ดุเดือด กำไรที่บีบตัว และการควบรวมกิจการที่ช้า แต่มีสามปัจจัยที่พลิกผันเส้นทางนี้ ปัจจัยแรกคือการขาดแคลนแรงงาน: แรงงานและวิศวกรที่สูงอายุขึ้นทำให้กำลังการผลิตลดลงโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ผู้รับเหมามีอำนาจต่อรองมากขึ้น ปัจจัยที่สองคือภาวะเงินเฟ้อของวัสดุ ซึ่งทำให้ต้องมีข้อกำหนดการปรับราคาในสัญญา—เป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในภาคส่วนนี้ ปัจจัยที่สามคือคลื่นแห่งความต้องการใหม่: ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่นำกลับมายังญี่ปุ่นด้วยเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันและความยืดหยุ่น ผลลัพธ์คือ: บริษัทใหญ่ทั้งห้า ได้แก่ ชิมิซุ คาจิมะ โอบายาชิ ไทเซ และทาเคนาคา ต่างแสดงให้เห็นถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีคำสั่งซื้อเต็มจำนวนพร้อมกัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตลาดหุ้นในตอนแรกยินดีกับสถานการณ์นี้ แต่ต่อมากลับเริ่มสงสัย—ทำให้เกิดช่องว่างด้านมูลค่าที่เอกสารฉบับนี้ได้สำรวจ

การปรับฐานในปี 2026 เผยให้เห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับความคาดหวังของตลาด

ระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 หุ้นของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น รวมถึง Taisei สูญเสียมูลค่าไป 40% ถึง 50% แม้ว่ากำไรจะสูงเป็นประวัติการณ์ก็ตาม สาเหตุมาจากมุมมองในตลาด: นักลงทุนประเมินมูลค่าหุ้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ และความกังวลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับอัตราการใช้จ่ายของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี—การถกเถียงเรื่องฟองสบู่ AI ที่โด่งดัง—ก็ถูกส่งต่อไปยังภาคส่วนนี้โดยอัตโนมัติ การตีความพื้นฐานนั้นแตกต่างออกไป: ยอดสั่งซื้อของบริษัทญี่ปุ่นครอบคลุมโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งมักจะเป็นโครงการสาธารณะหรือโครงการตามสัญญา และการดำเนินงานกินเวลาหลายปี การถกเถียงระหว่างการตีความทั้งสองนี้—ตัวแทน AI ที่ผันผวน หรือมูลค่าตามยอดสั่งซื้อ—คือสิ่งที่ทำให้หุ้นมีลักษณะเช่นในปัจจุบัน: ผลตอบแทนมากกว่า 3% ที่จ่ายไปเพื่อรอจนกว่าความเป็นจริงของโครงการจะยุติการถกเถียงนี้

บทวิเคราะห์: มูลค่าของอู่ต่อเรือญี่ปุ่น

กรณีของ Taisei สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของภาคส่วนนี้อย่างชัดเจน: ผลประกอบการที่เฟื่องฟู—อัตรากำไรที่ฟื้นตัว คำสั่งซื้อที่เต็มเปี่ยม และเงินปันผลที่พุ่งสูงขึ้น—และราคาหุ้นที่ลดลงครึ่งหนึ่งเนื่องจากตลาดตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาของวงจรการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ และเกรงว่าปัญหาในอดีตของภาคส่วนนี้จะกลับมาอีกครั้ง ความแตกต่างนี้คือคำจำกัดความของหุ้นคุณค่าแบบวัฏจักร ความเสี่ยงรวมถึงการพึ่งพางบประมาณภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ต้นทุนแรงงานในประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชะลอตัวของตลาดศูนย์ข้อมูล ข้อดีก็คือปัจจัยเดียวกันที่มองจากอีกด้านหนึ่ง: ญี่ปุ่นกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ย้ายโรงงาน และเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่ระบบดิจิทัล โดยผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปอยู่ในตำแหน่งผูกขาด โปรไฟล์ที่สวนทางกับกระแสหลัก ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ยุคไทเซอิ ใน 5 บุคคลสำคัญที่ควรจดจำ

  • % + 56 : การเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2026;
  • 9% : อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,5 เท่าภายในหนึ่งปี
  • 380 เยนต่อหุ้น เงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น 23% คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 3,4%
  • −46% การปรับตัวของราคาหุ้นจากราคาสูงสุดประจำปี ซึ่งเป็นที่มาของผลตอบแทน
  • 11,570 พันล้านเยน เป้าหมายรายได้สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้สรุปได้ว่า อัตรากำไรที่สูงเป็นพิเศษของภาคส่วนนี้จะคงอยู่ได้นานกว่าความไม่ไว้วางใจของตลาด

ตัวชี้วัดที่ควรติดตามเมื่อประเมินวิทยานิพนธ์

การถกเถียงเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัทญี่ปุ่นนั้นสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยข้อมูลสาธารณะง่ายๆ ประการแรกคือสมุดคำสั่งซื้อ ซึ่งแต่ละบริษัทใหญ่ๆ จะเผยแพร่ทุกไตรมาส ความลึกของสมุดคำสั่งซื้อในแง่ของจำนวนปีและองค์ประกอบของสมุดคำสั่งซื้อ—ทั้งภาครัฐ เอกชน และศูนย์ข้อมูล—บ่งชี้ว่าความต้องการนั้นเป็นแบบโครงสร้างหรือเป็นการเก็งกำไร ประการที่สองคืออัตรากำไรจากการดำเนินงาน: ความมั่นคงของอัตรากำไรที่สูงกว่าระดับในอดีตในแต่ละไตรมาส จะยืนยันว่าการปรับราคาหุ้นเป็นแนวโน้มที่ยั่งยืนและไม่ใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ชั่วคราว ประการที่สามคือการลงทุนภาคเอกชนของญี่ปุ่นในภาคการก่อสร้าง ซึ่งรัฐบาลจะเผยแพร่: ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงคลื่นของการสร้างโรงงาน คลังสินค้า และศูนย์ข้อมูลในประเทศเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หากตัวชี้วัดทั้งสามนี้ยังคงเป็นบวกในขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ทฤษฎีมูลค่าก็จะแข็งแกร่งขึ้นโดยอัตโนมัติ—นี่คือกลยุทธ์การติดตามอย่างมีวินัยที่สถานการณ์แนะนำ

วิธีซื้อหุ้น Taisei จากฝรั่งเศส?

หุ้นดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเป็นสกุลเงินเยน การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ถั่ว :

  1. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว กับนายหน้าของคุณ;
  2. ค้นหาชื่อเรื่อง ภายใต้รหัส 1801;
  3. สั่งซื้อแบบจำกัดราคาโดยตลาดโตเกียวจะเปิดทำการตั้งแต่เช้าตรู่ตามเวลาในยุโรป
  4. การจัดตั้งระบบภาษี : หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล ซึ่งสามารถหักได้ตามอนุสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น จากนั้นจึงเสียภาษีตามระเบียบของฝรั่งเศส

หากการปรับฐานของภาคส่วนนี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ทำให้ปัจจัยพื้นฐานแย่ลง ก็จะสร้างโอกาสในการเข้าซื้อเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติพร้อมผลตอบแทนที่สูงขึ้น เงินปันผลจะจ่ายทุกครึ่งปี โดยยอดสั่งซื้อที่เผยแพร่พร้อมกับผลประกอบการเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้นของ Taisei

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ Taisei คือเท่าไร?

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3,4% ในช่วงเดือนตุลาคม 2026 โดยอิงจากการคาดการณ์ที่ 380 เยน ซึ่งเป็นระดับที่ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลงของราคาหุ้นนับตั้งแต่จุดสูงสุดในฤดูใบไม้ผลิ

สามารถซื้อหุ้น Taisei ผ่าน PEA (แผนการออมหุ้นของฝรั่งเศส) ได้หรือไม่?

ไม่ครับ มูลค่าเป็นเงินญี่ปุ่น การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ปกติ โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินเยน

เหตุใดราคาหุ้นจึงลดลงตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2026?

ตลาดได้ถอนตัวออกจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูล เนื่องจากเกรงว่าจะมีกำลังการผลิตมากเกินไป ซึ่งเป็นการปรับตัวในภาคส่วนที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นทุกคน แม้ว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะเฟื่องฟู

Taisei วางตำแหน่งตัวเองอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง?

ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดผูกขาดโดยบริษัทใหญ่ 5 แห่งที่มีโปรไฟล์สมดุล: ไทเซอิเป็นที่รู้จักในด้านอาคารสูง อุโมงค์ และคุณสมบัติทางด้านนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมูลค่าสูงที่สร้างความแตกต่างในด้านอัตรากำไรของบริษัท

พลังงานนิวเคลียร์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจหรือไม่?

เป็นความเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งในบรรดาความเชี่ยวชาญอื่นๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานนิวเคลียร์ และการรื้อถอน ซึ่งศักยภาพกำลังเผยออกมาพร้อมกับการฟื้นตัวของพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีคุณค่าทางวิศวกรรมสูง

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ส่วนต่างกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2026?

การปรับราคาตามสัญญา — ภาคอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ที่จะส่งต่ออัตราเงินเฟ้อของวัสดุและแรงงาน — และการคัดเลือกโครงการ: ปริมาณน้อยลง ค่าตอบแทนดีขึ้น โดยมีอุปสงค์ของศูนย์ข้อมูลรองรับ

บริษัท Taisei กำลังสร้างศูนย์ข้อมูลอยู่จริงหรือเปล่า?

ใช่ กลุ่มบริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้สร้างศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในเขตโตเกียว ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการอุปทานสูง และคุณสมบัติด้านความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าและแผ่นดินไหวของบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่าง

กำหนดการตีพิมพ์ครั้งต่อไปคือเมื่อใด?

คาดว่าจะประกาศผลประกอบการครึ่งปีในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026

เอกสารข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนในหุ้นทุกประเภทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น

ซื้อขายฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเคอร์เรนซีผ่าน CFD

เปิดบัญชีกับ Vantage →
รูปภาพของผู้เขียน
คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 