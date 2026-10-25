ไทเซ เป็นหนึ่งในห้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของญี่ปุ่น โดยมีโครงการก่อสร้างมากมาย ตั้งแต่ตึกสำนักงาน สนามกีฬา โรงพยาบาล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และล่าสุดคือศูนย์ข้อมูล บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวภายใต้สัญลักษณ์ (ชื่อบริษัท) 1801 ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของดัชนี Nikkei 225 บริษัทเพิ่งประสบกับปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งเท่าที่เคยมีมา โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งและอัตรากำไรพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ราคาหุ้นซึ่งปรับตัวลงตามภาคส่วนตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน ก็กลับมาให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดอีกครั้ง เอกสารข้อมูลนี้แสดงราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ ผลประกอบการ เงินปันผล และวิธีการลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส
ราคาหุ้น Taisei แบบเรียลไทม์
ราคาหุ้นของ Taisei ในปัจจุบันอยู่ที่ 6,000 เยน (เยน) โดยมีความผันผวน 0,58% ในระหว่างการซื้อขาย มีการซื้อขายหุ้นประมาณ 804,100 หุ้นในวันนี้ และในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นผันผวนระหว่าง 10,835.00 เยน และ 20,680.00 เยน
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 11,235 เยน ลดลงประมาณ 46% จากราคาสูงสุดประจำปีที่ 20,680 เยน ซึ่งทำได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิระหว่างที่หุ้นกลุ่มก่อสร้างของญี่ปุ่นเฟื่องฟู ก่อนที่ตลาดจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับอัตราการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ การปรับตัวลงครั้งนี้ทำให้หุ้นมีผลตอบแทนจากเงินปันผลที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 3%
ข้อมูลและประวัติตลาด อัปเดตโดยอัตโนมัติ
1801.T โตเกียว
|การออกกำลังกายสิ้นสุดลงแล้วเมื่อ
|งานเลี้ยงสังสรรค์
|รายได้สุทธิ
|2026-03-31
|1,359.12 พันล้านเยน
|170,00 พันล้านเยน
|2025-03-31
|1,359.12 พันล้านเยน
|94,74 พันล้านเยน
|2024-03-31
|1,359.12 พันล้านเยน
|40,27 พันล้านเยน
|2023-03-31
|1,359.12 พันล้านเยน
|36,95 พันล้านเยน
|วันที่สอง
|มูลค่าต่อหุ้น
|2026-09-29
|190,000 เยน
|2026-03-30
|185,000 เยน
|2025-09-29
|125,000 เยน
|2025-03-28
|145,000 เยน
|2024-09-27
|65,000 เยน
|2024-03-28
|65,000 เยน
|2023-09-28
|65,000 เยน
|2023-03-30
|65,000 เยน
ที่มา: Yahoo Finance ข้อมูลที่รวบรวมโดยเซิร์ฟเวอร์ (ระบุวันที่รวบรวมข้อมูลไว้ใต้แต่ละบล็อก) ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
ไทเซ: การนำเสนอข้อมูลบริษัท
บริษัทไทเซก่อตั้งขึ้นในปี 1873 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปรายใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นรองจากบริษัทคาจิมะ โดยดำเนินกิจการครอบคลุมทุกด้านของการก่อสร้างและงานสาธารณะ:
- เลอบาติเมนท์ ตึกระฟ้า ศูนย์การค้า สนามกีฬา ซึ่งรวมถึงแลนด์มาร์คอันโด่งดังของโตเกียว และโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง
- โครงสร้างพื้นฐาน อุโมงค์ สะพาน โครงสร้างทางรถไฟ และงานวิศวกรรมโยธาใต้ดิน ซึ่งเป็นสาขาที่วิศวกรรมของญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง
- พลังงานและพลังงานนิวเคลียร์ : โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงงานนิวเคลียร์ และงานรื้อถอน ซึ่งเป็นสาขาเฉพาะทางที่หาได้ยากและกำลังกลับมามีศักยภาพอีกครั้งด้วยการฟื้นตัวของพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น
- ศูนย์ข้อมูล : บริษัทไทเซ (Taisei) เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญที่สุดของทศวรรษ โดยเป็นหนึ่งในผู้สร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่กำลังผุดขึ้นรอบ ๆ โตเกียวเพื่อรองรับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ผลลัพธ์: การแสดงให้เห็นถึงขอบเขต
รายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สร้างความประหลาดใจในแง่ของขนาดตัวเลข:
- รายได้ 2,585 พันล้านเยน (−3%) — อัตรากำไรนี้เกิดขึ้นจากปริมาณการซื้อขายที่คงที่ ซึ่งเป็นสัญญาณของการควบคุมราคาอย่างแท้จริง
- กำไรจากการดำเนินงาน 188 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 56% ผลกำไรสุทธิ 170 พันล้าน (+37%);
- อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 5,6% เป็น 9% ซึ่งเป็นระดับที่ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นไม่เคยไปถึงนับตั้งแต่ภาวะฟองสบู่แตกในทศวรรษ 1980 อันเป็นผลมาจากการปรับราคาตามสัญญาและการคัดเลือกโครงการ
ผลประกอบการยังคงต่อเนื่อง: ผลประกอบการไตรมาสแรกที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคมยืนยันถึงปริมาณงาน และคาดว่าจะมีการประกาศผลประกอบการครึ่งปีในเร็วๆ นี้ พฤศจิกายน 11 2026การคาดการณ์ภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันตั้งเป้าไว้ที่รายได้ 2,420 พันล้านเยน โดยความต้องการศูนย์ข้อมูลและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันยอดสั่งซื้อ
เงินปันผลไทเซ: การกระจายส่วนเพิ่มใหม่
การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจ่ายเงินปันผลจำนวน 310 เยนสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2026 คาดการณ์ไว้ที่ 380 เยนสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน — เพิ่มขึ้น 23% — คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 3,4% ณ เดือนตุลาคม 2026 การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคการก่อสร้างของญี่ปุ่นไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่มุ่งเน้นผู้ถือหุ้นมากขึ้น หลังจากที่เก็บรักษาผลกำไรไว้อย่างระมัดระวังมานานหลายทศวรรษ บริษัทขนาดใหญ่กำลังเริ่มกระจายกำไรส่วนเกินจากวัฏจักรปัจจุบัน สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในฝรั่งเศส: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล (สนธิสัญญาภาษีระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น สามารถนำมาหักลดหย่อนได้) ซื้อผ่านบัญชีหลักทรัพย์มาตรฐาน เนื่องจากญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ PEA ของฝรั่งเศส (แผนการออมหุ้น)
ประวัติศาสตร์: หนึ่งร้อยห้าสิบปีของอู่ต่อเรือญี่ปุ่น
บริษัท ไทเซ ก่อตั้งขึ้นในปี 1873 ในช่วงเริ่มต้นของยุคเมจิ เกิดจากการรวมตัวของผู้บุกเบิกด้านวิศวกรรมโยธาตะวันตกในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศกำลังพัฒนาทางรถไฟ ท่าเรือ และอาคารสาธารณะที่ทันสมัยภายในชั่วอายุคนเดียว บริษัทได้ผ่านพ้นทุกยุคสมัยมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหวปี 1923 ความเจริญรุ่งเรืองหลังสงคราม ฟองสบู่ในทศวรรษ 1980 ซึ่งตึกสำนักงานที่ออกแบบโดยไทเซยังคงตั้งตระหง่านอยู่ในโตเกียว และช่วง "สองทศวรรษที่สูญหาย" ที่สอนให้ภาคอุตสาหกรรมนี้รู้วิธีเอาตัวรอดในตลาดที่มีปริมาณลดลง ประวัติศาสตร์นี้ได้ทิ้งมรดกไว้สองประการ คือ ผลงานที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านคุณสมบัติทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ใต้ช่องแคบ โรงไฟฟ้า และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการรับรองด้านแผ่นดินไหว และวัฒนธรรมการบริหารการเงินอย่างรอบคอบที่หล่อหลอมขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก正是ความทรงจำสองด้านนี้เองที่ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน: เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังสร้างใหม่ครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูล โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่บริษัทต่างๆ ได้เรียนรู้ที่จะปฏิเสธโครงการที่ไม่ทำกำไร การรวมกันของสองปัจจัยนี้ หากยังคงดำเนินต่อไป อาจเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่สำหรับอัตรากำไรของภาคส่วนนี้
ภาคการก่อสร้างของญี่ปุ่น: การแก้แค้นของอัตรากำไร
ภาคการก่อสร้างของญี่ปุ่นบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเงียบๆ ที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในทศวรรษนี้ เป็นเวลากว่าสามสิบปีที่อุตสาหกรรมนี้อยู่ในภาวะต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง: การประมูลที่ดุเดือด กำไรที่บีบตัว และการควบรวมกิจการที่ช้า แต่มีสามปัจจัยที่พลิกผันเส้นทางนี้ ปัจจัยแรกคือการขาดแคลนแรงงาน: แรงงานและวิศวกรที่สูงอายุขึ้นทำให้กำลังการผลิตลดลงโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ผู้รับเหมามีอำนาจต่อรองมากขึ้น ปัจจัยที่สองคือภาวะเงินเฟ้อของวัสดุ ซึ่งทำให้ต้องมีข้อกำหนดการปรับราคาในสัญญา—เป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในภาคส่วนนี้ ปัจจัยที่สามคือคลื่นแห่งความต้องการใหม่: ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่นำกลับมายังญี่ปุ่นด้วยเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันและความยืดหยุ่น ผลลัพธ์คือ: บริษัทใหญ่ทั้งห้า ได้แก่ ชิมิซุ คาจิมะ โอบายาชิ ไทเซ และทาเคนาคา ต่างแสดงให้เห็นถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีคำสั่งซื้อเต็มจำนวนพร้อมกัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตลาดหุ้นในตอนแรกยินดีกับสถานการณ์นี้ แต่ต่อมากลับเริ่มสงสัย—ทำให้เกิดช่องว่างด้านมูลค่าที่เอกสารฉบับนี้ได้สำรวจ
การปรับฐานในปี 2026 เผยให้เห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับความคาดหวังของตลาด
ระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 หุ้นของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น รวมถึง Taisei สูญเสียมูลค่าไป 40% ถึง 50% แม้ว่ากำไรจะสูงเป็นประวัติการณ์ก็ตาม สาเหตุมาจากมุมมองในตลาด: นักลงทุนประเมินมูลค่าหุ้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ และความกังวลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับอัตราการใช้จ่ายของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี—การถกเถียงเรื่องฟองสบู่ AI ที่โด่งดัง—ก็ถูกส่งต่อไปยังภาคส่วนนี้โดยอัตโนมัติ การตีความพื้นฐานนั้นแตกต่างออกไป: ยอดสั่งซื้อของบริษัทญี่ปุ่นครอบคลุมโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งมักจะเป็นโครงการสาธารณะหรือโครงการตามสัญญา และการดำเนินงานกินเวลาหลายปี การถกเถียงระหว่างการตีความทั้งสองนี้—ตัวแทน AI ที่ผันผวน หรือมูลค่าตามยอดสั่งซื้อ—คือสิ่งที่ทำให้หุ้นมีลักษณะเช่นในปัจจุบัน: ผลตอบแทนมากกว่า 3% ที่จ่ายไปเพื่อรอจนกว่าความเป็นจริงของโครงการจะยุติการถกเถียงนี้
บทวิเคราะห์: มูลค่าของอู่ต่อเรือญี่ปุ่น
กรณีของ Taisei สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของภาคส่วนนี้อย่างชัดเจน: ผลประกอบการที่เฟื่องฟู—อัตรากำไรที่ฟื้นตัว คำสั่งซื้อที่เต็มเปี่ยม และเงินปันผลที่พุ่งสูงขึ้น—และราคาหุ้นที่ลดลงครึ่งหนึ่งเนื่องจากตลาดตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาของวงจรการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ และเกรงว่าปัญหาในอดีตของภาคส่วนนี้จะกลับมาอีกครั้ง ความแตกต่างนี้คือคำจำกัดความของหุ้นคุณค่าแบบวัฏจักร ความเสี่ยงรวมถึงการพึ่งพางบประมาณภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ต้นทุนแรงงานในประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชะลอตัวของตลาดศูนย์ข้อมูล ข้อดีก็คือปัจจัยเดียวกันที่มองจากอีกด้านหนึ่ง: ญี่ปุ่นกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ย้ายโรงงาน และเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่ระบบดิจิทัล โดยผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปอยู่ในตำแหน่งผูกขาด โปรไฟล์ที่สวนทางกับกระแสหลัก ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ยุคไทเซอิ ใน 5 บุคคลสำคัญที่ควรจดจำ
- % + 56 : การเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2026;
- 9% : อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,5 เท่าภายในหนึ่งปี
- 380 เยนต่อหุ้น เงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น 23% คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 3,4%
- −46% การปรับตัวของราคาหุ้นจากราคาสูงสุดประจำปี ซึ่งเป็นที่มาของผลตอบแทน
- 11,570 พันล้านเยน เป้าหมายรายได้สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน
เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้สรุปได้ว่า อัตรากำไรที่สูงเป็นพิเศษของภาคส่วนนี้จะคงอยู่ได้นานกว่าความไม่ไว้วางใจของตลาด
ตัวชี้วัดที่ควรติดตามเมื่อประเมินวิทยานิพนธ์
การถกเถียงเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัทญี่ปุ่นนั้นสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยข้อมูลสาธารณะง่ายๆ ประการแรกคือสมุดคำสั่งซื้อ ซึ่งแต่ละบริษัทใหญ่ๆ จะเผยแพร่ทุกไตรมาส ความลึกของสมุดคำสั่งซื้อในแง่ของจำนวนปีและองค์ประกอบของสมุดคำสั่งซื้อ—ทั้งภาครัฐ เอกชน และศูนย์ข้อมูล—บ่งชี้ว่าความต้องการนั้นเป็นแบบโครงสร้างหรือเป็นการเก็งกำไร ประการที่สองคืออัตรากำไรจากการดำเนินงาน: ความมั่นคงของอัตรากำไรที่สูงกว่าระดับในอดีตในแต่ละไตรมาส จะยืนยันว่าการปรับราคาหุ้นเป็นแนวโน้มที่ยั่งยืนและไม่ใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ชั่วคราว ประการที่สามคือการลงทุนภาคเอกชนของญี่ปุ่นในภาคการก่อสร้าง ซึ่งรัฐบาลจะเผยแพร่: ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงคลื่นของการสร้างโรงงาน คลังสินค้า และศูนย์ข้อมูลในประเทศเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หากตัวชี้วัดทั้งสามนี้ยังคงเป็นบวกในขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ทฤษฎีมูลค่าก็จะแข็งแกร่งขึ้นโดยอัตโนมัติ—นี่คือกลยุทธ์การติดตามอย่างมีวินัยที่สถานการณ์แนะนำ
วิธีซื้อหุ้น Taisei จากฝรั่งเศส?
หุ้นดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเป็นสกุลเงินเยน การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ถั่ว :
- ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว กับนายหน้าของคุณ;
- ค้นหาชื่อเรื่อง ภายใต้รหัส 1801;
- สั่งซื้อแบบจำกัดราคาโดยตลาดโตเกียวจะเปิดทำการตั้งแต่เช้าตรู่ตามเวลาในยุโรป
- การจัดตั้งระบบภาษี : หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล ซึ่งสามารถหักได้ตามอนุสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น จากนั้นจึงเสียภาษีตามระเบียบของฝรั่งเศส
หากการปรับฐานของภาคส่วนนี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ทำให้ปัจจัยพื้นฐานแย่ลง ก็จะสร้างโอกาสในการเข้าซื้อเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติพร้อมผลตอบแทนที่สูงขึ้น เงินปันผลจะจ่ายทุกครึ่งปี โดยยอดสั่งซื้อที่เผยแพร่พร้อมกับผลประกอบการเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้นของ Taisei
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ Taisei คือเท่าไร?
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3,4% ในช่วงเดือนตุลาคม 2026 โดยอิงจากการคาดการณ์ที่ 380 เยน ซึ่งเป็นระดับที่ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลงของราคาหุ้นนับตั้งแต่จุดสูงสุดในฤดูใบไม้ผลิ
สามารถซื้อหุ้น Taisei ผ่าน PEA (แผนการออมหุ้นของฝรั่งเศส) ได้หรือไม่?
ไม่ครับ มูลค่าเป็นเงินญี่ปุ่น การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ปกติ โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินเยน
เหตุใดราคาหุ้นจึงลดลงตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2026?
ตลาดได้ถอนตัวออกจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูล เนื่องจากเกรงว่าจะมีกำลังการผลิตมากเกินไป ซึ่งเป็นการปรับตัวในภาคส่วนที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นทุกคน แม้ว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะเฟื่องฟู
Taisei วางตำแหน่งตัวเองอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง?
ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดผูกขาดโดยบริษัทใหญ่ 5 แห่งที่มีโปรไฟล์สมดุล: ไทเซอิเป็นที่รู้จักในด้านอาคารสูง อุโมงค์ และคุณสมบัติทางด้านนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมูลค่าสูงที่สร้างความแตกต่างในด้านอัตรากำไรของบริษัท
พลังงานนิวเคลียร์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจหรือไม่?
เป็นความเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งในบรรดาความเชี่ยวชาญอื่นๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานนิวเคลียร์ และการรื้อถอน ซึ่งศักยภาพกำลังเผยออกมาพร้อมกับการฟื้นตัวของพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีคุณค่าทางวิศวกรรมสูง
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ส่วนต่างกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2026?
การปรับราคาตามสัญญา — ภาคอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ที่จะส่งต่ออัตราเงินเฟ้อของวัสดุและแรงงาน — และการคัดเลือกโครงการ: ปริมาณน้อยลง ค่าตอบแทนดีขึ้น โดยมีอุปสงค์ของศูนย์ข้อมูลรองรับ
บริษัท Taisei กำลังสร้างศูนย์ข้อมูลอยู่จริงหรือเปล่า?
ใช่ กลุ่มบริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้สร้างศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในเขตโตเกียว ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการอุปทานสูง และคุณสมบัติด้านความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าและแผ่นดินไหวของบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่าง
กำหนดการตีพิมพ์ครั้งต่อไปคือเมื่อใด?
คาดว่าจะประกาศผลประกอบการครึ่งปีในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026
เอกสารข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนในหุ้นทุกประเภทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น
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