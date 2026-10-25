หุ้นคาจิมะ (1812): ราคา เงินปันผล และประกาศปี 2026

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คาจิมะ เป็นบริษัทก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1840 และเป็นหนึ่งในห้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของญี่ปุ่น งบประมาณประจำปีสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2026 ได้จัดตั้ง... สถิติประวัติศาสตร์สามเท่า รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิ ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมนี้ไปอย่างสิ้นเชิง (จดทะเบียนภายใต้สัญลักษณ์หุ้น) 1812 ในดัชนี Nikkei 225 หุ้นตัวนี้แสดงผลตอบแทนมากกว่า 3% หลังจากการปรับฐานของภาคส่วนในฤดูใบไม้ร่วง ข้อมูลสรุปนี้แสดงราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ ผลประกอบการ เงินปันผล และวิธีการลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส

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ราคาหุ้นคาจิมะแบบเรียลไทม์

ราคาหุ้นของคาจิมะในปัจจุบันอยู่ที่ 6,000 เยน (เยน) โดยมีการเปลี่ยนแปลง -0,63% ในระหว่างช่วงการซื้อขาย มีการซื้อขายหุ้นประมาณ 3,277,800 หุ้นในวันนี้ และในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นผันผวนระหว่าง 3,518.00 เยน และ 6,476.00 เยน

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ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 4,745 เยน ต่ำกว่าราคาสูงสุดประจำปี ซึ่งการปรับฐานของภาคส่วนนี้ส่งผลกระทบต่อหุ้นหลักทั้งหมด แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะแข็งแกร่งเป็นประวัติการณ์ก็ตาม ความเห็นของนักวิเคราะห์ยังคงเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 เยน

ข้อมูลและประวัติตลาด อัปเดตโดยอัตโนมัติ

คาจิมะ คอร์ปอเรชั่น1812.T โตเกียว
6,321.43 เยน% + 2,63
ก่อนหน้า ปิด6,321.43 เยน
จุดสูงสุดของวัน6,321.43 เยน
จุดต่ำสุดของวัน6,321.43 เยน
จุดสูงสุด 52 สัปดาห์6,321.43 เยน
น้อยกว่า 52 สัปดาห์6,321.43 เยน
ปริมาณ235 500
โครงสร้างเงินทุน2,22 ทบ.
ต่อ12,6
อัตราเงินปันผลตอบแทน3,08%
เงินปันผลต่อหุ้น146,00 เยน
เป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์6,321.43 เยน
อัปเดตเมื่อ 2026-10-26 01:40:16 · ที่มา: Yahoo · ข้อมูลเบื้องต้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
ผลประกอบการประจำปี — บริษัท คาจิมะ คอร์ปอเรชั่น
การออกกำลังกายสิ้นสุดลงแล้วเมื่องานเลี้ยงสังสรรค์รายได้สุทธิ
2026-03-311,359.12 พันล้านเยน177,33 พันล้านเยน
2025-03-311,359.12 พันล้านเยน104,75 พันล้านเยน
2024-03-311,359.12 พันล้านเยน115,03 พันล้านเยน
2023-03-311,359.12 พันล้านเยน111,79 พันล้านเยน
ที่มา: Yahoo Finance · รวบรวมข้อมูลเมื่อ 2026-10-25 11:50:40 UTC · ข้อมูลเป็นเพียงตัวบ่งชี้ในอดีต ไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ประวัติการจ่ายเงินปันผล — บริษัท คาจิมะ
วันที่สองมูลค่าต่อหุ้น
2026-09-2973,000 เยน
2026-03-3090,000 เยน
2025-09-2956,000 เยน
2025-03-2859,000 เยน
2024-09-2745,000 เยน
2024-03-2855,000 เยน
2023-09-2835,000 เยน
2023-03-3041,000 เยน
ที่มา: Yahoo Finance · รวบรวมข้อมูลเมื่อ 2026-10-25 11:50:40 UTC · ข้อมูลเป็นเพียงตัวบ่งชี้ในอดีต ไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ที่มา: Yahoo Finance ข้อมูลที่รวบรวมโดยเซิร์ฟเวอร์ (ระบุวันที่รวบรวมข้อมูลไว้ใต้แต่ละบล็อก) ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คาจิมะ: ภาพรวมบริษัท

บริษัทคาจิมะก่อตั้งขึ้นในปี 1840 โดยช่างไม้จากเมืองเอโดะ เติบโตไปพร้อมกับญี่ปุ่นยุคใหม่ และยังคงรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่หยั่งรากลึกในต้นกำเนิดงานฝีมือเอาไว้

  • เลอบาติเมนท์ : สำนักงาน สถานที่ทางวัฒนธรรม — รวมถึงเวทีละครเชิงกลที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงละครแห่งนี้ — โรงพยาบาล และที่อยู่อาศัย;
  • วิศวกรรมโยธา เขื่อน อุโมงค์ งานใต้ดิน — บริษัทนี้เป็นผู้คิดค้นวิธีการก่อสร้างแบบ "จากบนลงล่าง" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบริษัท และถูกนำไปใช้ทั่วโลก
  • โรงงานและศูนย์ข้อมูล : คาจิมะเป็นหัวใจสำคัญของวัฏจักรปัจจุบัน โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นในญี่ปุ่นด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคโตเกียว
  • กิจการระหว่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์ : มีบริษัทสาขาในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และโอเชียเนีย เสริมด้วยพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับผลประกอบการ

ผลลัพธ์: สถิติสามเท่า

งบการเงินสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมนั้น เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย:

  • รายได้ 2,585 พันล้านเยน (+5,3%) — สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์;
  • กำไรจากการดำเนินงาน 241 พันล้านเยน (+58,5%) — เป็นสถิติสูงสุด โดยส่วนต่างเพิ่มขึ้นจาก 5,2% เป็น 7,9% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ;
  • กำไรสุทธิ 177 พันล้านเยน (+41%) — ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเช่นกัน

แนวทางการคาดการณ์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันนั้นตั้งใจให้ค่อนข้างระมัดระวัง—กำไรสุทธิที่คาดการณ์ไว้ลดลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากผลกระทบจากฐาน—แต่ยอดสั่งซื้อยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากผู้ผลิตชิป ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ หลังจากประกาศผลประกอบการ ฝ่ายบริหารได้เปิดตัว การซื้อหุ้นคืนมูลค่า 40 พันล้านเยนซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยหุ้นที่ซื้อคืนส่วนใหญ่จะถูกยกเลิก

เงินปันผลคาจิมะ: การกระจายใหม่ของสถิติ

เงินปันผลเพิ่มขึ้น 40% ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่มีสถิติสูงสุด 146 เยนต่อหุ้นระดับที่คงไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงผลตอบแทนประมาณ 3,1% ในเดือนตุลาคม 2026 การซื้อหุ้นคืนมูลค่า 40 พันล้านเยน หรือประมาณ 6,9 ล้านหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกยกเลิก ถือเป็นการคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของกลุ่มบริษัท สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส: จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล (ตามสนธิสัญญาภาษีระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำมาหักลดหย่อนได้) และการซื้อหุ้นจะต้องทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์มาตรฐาน เนื่องจากญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ PEA ของฝรั่งเศส (แผนการออมหุ้น)

ประวัติศาสตร์: จากงานไม้ในยุคเอโดะสู่วิธีการระดับโลก

เรื่องราวของตระกูลคาจิมะเริ่มต้นขึ้นในปี 1840 เมื่ออิวาคิจิ คาจิมะ เปิดโรงงานไม้ในเอโดะ ธุรกิจของครอบครัวเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และได้รับสัญญาโครงการสาธารณะขนาดใหญ่ครั้งแรกในยุคเมจิ การปฏิวัติอุตสาหกรรมมาถึงในศตวรรษที่ 20e ในศตวรรษที่ 20 กลุ่มบริษัทได้วางโครงสร้างตัวเองเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป นำคอนกรีตเสริมเหล็กมาใช้ และต่อมาในทศวรรษ 1950 ได้คิดค้นวิธีการก่อสร้างแบบ "จากบนลงล่าง" คือการสร้างชั้นใต้ดินและชั้นบนพร้อมกันโดยการเทคอนกรีตจากบนลงล่าง ซึ่งเป็นการปฏิวัติการก่อสร้างในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง และตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการตั้งชื่อตามบริษัทนี้ ในทศวรรษต่อมา บริษัทได้เพิ่มโครงการเขื่อน โรงไฟฟ้า อุโมงค์ใต้น้ำ และขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เส้นทางนี้ได้สร้างเอกลักษณ์ที่ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นให้ความเคารพในฐานะสถาบัน นั่นคือ วิศวกรมาก่อน ผู้สร้างมาทีหลัง และผู้จัดการเสมอ ซึ่งเป็นลำดับความสำคัญที่ยังคงสะท้อนให้เห็นในโครงสร้างของโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

วิศวกรรมใต้ดินและกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยระดับโลก

นอกเหนือจากภาคการก่อสร้างหลักแล้ว คาจิมะยังเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีเพียงไม่กี่บริษัทในโลกเท่านั้นที่เชี่ยวชาญ ประการแรก วิศวกรรมใต้ดิน: วิธีการก่อสร้างจากบนลงล่าง เทคนิคการค้ำยันการขุดเจาะลึก และอุโมงค์ในเมือง ซึ่งเป็นทักษะที่เมืองใหญ่ในเอเชียและอเมริกาต้องการสำหรับรถไฟใต้ดินและสถานีใต้ดิน ประการที่สอง กลไกเวที: โรงละครและโรงโอเปร่าสมัยใหม่ต้องการเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เช่น แท่นหมุน ลิฟต์หลุม ทางเดินแบบใช้มอเตอร์ และคาจิมะเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะกลุ่มระดับโลกนี้ สุดท้าย เทคโนโลยีการลดแรงสั่นสะเทือน: โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปราศจากแรงสั่นสะเทือน และโซลูชันด้านแผ่นดินไหวและการแยกแรงสั่นสะเทือนของกลุ่มบริษัทคือสิ่งที่ทำให้บริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโครงการที่ต้องการความแม่นยำสูงที่สุดในปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านี้มีรูปแบบเศรษฐกิจร่วมกัน: ทักษะที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ อัตรากำไรที่สูงกว่างานมาตรฐาน และชื่อเสียงที่ดึงดูดโครงการต่างๆ แม้กระทั่งก่อนเริ่มกระบวนการประมูล

สิ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน

ความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับหุ้นคาจิมะถือว่าค่อนข้างดีในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้คะแนน "ซื้ออย่างแข็งแกร่ง" (Strong Buy) พร้อมราคาเป้าหมายเฉลี่ยประมาณ 7,000 เยน ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นในเดือนตุลาคม 2026 เกือบครึ่งหนึ่ง ความเห็นพ้องต้องกันนี้มาจากเหตุผลที่ง่ายๆ คือ อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) ของหุ้นลดลงมาอยู่ในระดับที่มักพบในตลาดที่ซบเซา ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐาน เช่น อัตรากำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ คำสั่งซื้อที่เต็มเปี่ยม และการจ่ายเงินปันผล ล้วนบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดของวัฏจักร ความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ที่กรอบเวลา นักวิเคราะห์ที่ระมัดระวังคาดการณ์ว่าอัตรากำไรจะกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุดในปี 2027 ในขณะที่นักวิเคราะห์ที่มองโลกในแง่ดีมองว่าเป็นจุดสูงสุดเชิงโครงสร้างใหม่ ระหว่างสองมุมมองนี้ ผลตอบแทนจากเงินปันผลกว่า 3% และการซื้อหุ้นคืนทำให้มีช่วงเวลาในการรอคอย ซึ่งผู้จัดการกองทุนแบบเน้นคุณค่าเรียกว่า "การเดิมพันแบบไม่สมมาตร" (Asymmetric Bet)

การวิเคราะห์: คุณภาพที่รับใช้การปั่นจักรยาน

หุ้นคาจิมะผสานความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ทั้งอัตรากำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ คำสั่งซื้อที่เต็มเปี่ยม และการจ่ายเงินปันผลจำนวนมหาศาล เข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัทที่มีวัฒนธรรมด้านวิศวกรรมมายาวนานหลายศตวรรษ วิธีการก่อสร้างใต้ดินของคาจิมะยังคงถูกนำไปใช้ในสถานที่ก่อสร้างทั่วโลก และเครื่องจักรสำหรับเวทีของกลุ่มบริษัทก็ครองตลาดเฉพาะกลุ่มระดับโลก ความเสี่ยงนั้นเป็นไปตามธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ การปรับตัวลงของราคาหุ้นจากจุดสูงสุดสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับระยะเวลาของวงจรการลงทุนด้านเทคโนโลยี และการชะลตัวของโครงการศูนย์ข้อมูลหรือการผลิตจะลดคำสั่งซื้อลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉันทามติส่วนใหญ่เชื่อมั่นในความต่อเนื่อง นี่คือรูปแบบผลตอบแทนตามวัฏจักร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในอุตสาหกรรม ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

คาจิมะใน 5 บุคคลสำคัญที่ควรจดจำ

  • 1840 : ปีที่ก่อตั้ง — บริษัทมหาชนจำกัดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
  • 11,570 พันล้านเยน : ยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2026;
  • 7,9% : อัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับ 5,2% เมื่อสองปีก่อน;
  • 146 เยนต่อหุ้น เงินปันผลเพิ่มขึ้น 40% คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 3,1%
  • 40 พันล้านเยน : การซื้อหุ้นคืนที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2026 ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิก

เกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้สรุปข้อเสนอได้ดังนี้: อาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในปีที่บันทึกสถิติได้ และแบ่งปันผลประโยชน์จากวัฏจักรอย่างเอื้อเฟื้อ

วงจรการผลิตเซมิคอนดักเตอร์: หัวใจสำคัญของโน้ตบุ๊ก

ความต้องการที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ของภาคส่วนนี้สมควรได้รับการตรวจสอบกลไกพื้นฐานอย่างละเอียด ญี่ปุ่นได้กำหนดให้การย้ายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นวาระสำคัญระดับชาติ โดยมีการให้เงินอุดหนุนจำนวนมหาศาลแก่ผู้ผลิตชิปและวัสดุ แรงจูงใจในการสร้างโรงงานในประเทศญี่ปุ่น และความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศ โรงงานแต่ละแห่งที่ประกาศออกมา—และหลายแห่งวางแผนไว้สำหรับเกาะคิวชูและทางตอนเหนือของประเทศ—หมายถึงการก่อสร้างที่ใช้เวลาหลายปี: งานปรับพื้นที่ วิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่ อาคารควบคุมสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคที่ซับซ้อน สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป โครงการเหล่านี้รวมปริมาณ ข้อกำหนดทางเทคนิค และเวลาเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นสามสิ่งที่ลงตัว กลไกเดียวกันนี้ใช้กับศูนย์ข้อมูล ซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นรอบ ๆ โตเกียว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านไฟฟ้าและแผ่นดินไหวที่กล่าวมาข้างต้น คลื่นทั้งสองนี้ร่วมกันก่อให้เกิดรากฐานของยอดสั่งซื้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ของภาคส่วนนี้ และความชัดเจนในระยะยาว—ด้วยโครงการที่มุ่งมั่นในหลายปีงบประมาณ—อธิบายถึงความมั่นใจของฝ่ายบริหารในการซื้อหุ้นคืนจำนวนมหาศาลที่วางแผนไว้สำหรับปี 2026

การปกครองบ้านที่มีอายุสองร้อยปี

ความยืนยาวของบริษัทคาจิมะมาพร้อมกับรูปแบบการกำกับดูแลที่เป็นเอกลักษณ์ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น: บริษัทได้นำกรรมการภายนอกเข้ามาเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐานสากล และกำหนดให้ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นมรดกจากวัฒนธรรมด้านวิศวกรรมของบริษัท เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งคณะกรรมการบริหารคอยตรวจสอบ การปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาพลักษณ์ที่ล้าสมัยของภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุนต่างชาติมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินมูลค่าใหม่: บริษัทที่มีอายุสองร้อยปีที่จ่ายเงินปันผลจำนวนมหาศาลและซื้อหุ้นคืนไม่ใช่หุ้นที่หยุดนิ่งซึ่งตลาดประเมินมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อสิบปีก่อนอีกต่อไป การเปลี่ยนผ่านรุ่นสู่รุ่นในการบริหารจัดการซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กำลังส่งเสริมแนวโน้มนี้ให้มากขึ้น

วิธีซื้อหุ้น Kajima จากฝรั่งเศส?

หุ้นดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเป็นสกุลเงินเยน การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ถั่ว :

  1. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว กับนายหน้าของคุณ;
  2. ค้นหาชื่อเรื่อง ภายใต้รหัส 1812;
  3. สั่งซื้อแบบจำกัดราคาโดยตลาดโตเกียวจะเปิดทำการตั้งแต่เช้าตรู่ตามเวลาในยุโรป
  4. การจัดตั้งระบบภาษี : หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล ซึ่งสามารถหักได้ตามอนุสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น จากนั้นจึงเสียภาษีตามระเบียบของฝรั่งเศส

การประกาศยกเลิกการซื้อหุ้นคืน—โดยส่วนใหญ่ของโครงการปี 2026 จะถูกถอดออกจากทุนจดทะเบียน—จะถูกเผยแพร่แยกต่างหากและระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับการลดจำนวนหุ้น เงินปันผลจะจ่ายทุกครึ่งปี โดยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการประกาศซื้อหุ้นคืนจะแทรกอยู่ระหว่างข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นนั้นๆ

คำถามที่พบบ่อย: คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับหุ้นคาจิมะ

บริษัทคาจิมะเป็นบริษัทก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจริงหรือ?

ใช่แล้ว บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1840 นับเป็นบริษัทมหาชนจำกัดรายใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ มีประวัติการดำเนินงานต่อเนื่องยาวนานถึง 186 ปี ผ่านยุคโชกุน การพัฒนาสู่ความทันสมัย ​​สงคราม และปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจ

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือเท่าไร?

ประมาณ 3,1% ตามอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2026 โดยอิงจากราคาหุ้นละ 146 เยน บวกกับการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 40 พันล้านเยนที่ดำเนินการในช่วงฤดูร้อนปี 2026

สามารถซื้อหุ้น Kajima ผ่านโครงการ PEA (โครงการออมทรัพย์หุ้นของฝรั่งเศส) ได้หรือไม่?

ไม่ครับ มูลค่าเป็นเงินญี่ปุ่น การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ปกติ โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินเยน

อะไรเป็นสาเหตุของการทำลายสถิติสามเท่า?

การผสมผสานระหว่างความต้องการโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล การปรับราคาตามสัญญา และระเบียบวินัยของอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนใบสั่งซื้อที่เต็มอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินการตามสัญญาได้บรรลุถึงระดับที่เหมาะสมที่สุดแล้ว

จะติดตามยอดสั่งซื้อได้อย่างไร?

รายงานฉบับนี้เผยแพร่เป็นรายไตรมาส โดยนำเสนอผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจและตามภูมิภาค ความลึกของรายงาน (จำนวนเดือนที่ครอบคลุมกิจกรรม) เป็นตัวชี้วัดสังเคราะห์ที่นักวิเคราะห์ใช้เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสต่างๆ เพื่อคาดการณ์อัตรากำไร

คำแนะนำที่ระมัดระวังนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือไม่?

เรื่องนี้เป็นปัญหาทางบัญชีเป็นหลัก: ปีบันทึกสถิติเป็นปีที่ยากต่อการเปรียบเทียบ และฝ่ายบริหารต้องการตั้งเป้าหมายอย่างระมัดระวัง ยอดสั่งซื้อที่สูงเป็นประวัติการณ์และการซื้อหุ้นคืนทันทีแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่แท้จริงของฝ่ายบริหาร

กำหนดการตีพิมพ์ครั้งต่อไปคือเมื่อใด?

ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีงบประมาณปัจจุบันคาดว่าจะประกาศในเดือนพฤศจิกายน ปี 2026

เอกสารข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนในหุ้นทุกประเภทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 