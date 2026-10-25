คาจิมะ เป็นบริษัทก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1840 และเป็นหนึ่งในห้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของญี่ปุ่น งบประมาณประจำปีสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2026 ได้จัดตั้ง... สถิติประวัติศาสตร์สามเท่า รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิ ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมนี้ไปอย่างสิ้นเชิง (จดทะเบียนภายใต้สัญลักษณ์หุ้น) 1812 ในดัชนี Nikkei 225 หุ้นตัวนี้แสดงผลตอบแทนมากกว่า 3% หลังจากการปรับฐานของภาคส่วนในฤดูใบไม้ร่วง ข้อมูลสรุปนี้แสดงราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ ผลประกอบการ เงินปันผล และวิธีการลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส
ราคาหุ้นคาจิมะแบบเรียลไทม์
ราคาหุ้นของคาจิมะในปัจจุบันอยู่ที่ 6,000 เยน (เยน) โดยมีการเปลี่ยนแปลง -0,63% ในระหว่างช่วงการซื้อขาย มีการซื้อขายหุ้นประมาณ 3,277,800 หุ้นในวันนี้ และในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นผันผวนระหว่าง 3,518.00 เยน และ 6,476.00 เยน
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 4,745 เยน ต่ำกว่าราคาสูงสุดประจำปี ซึ่งการปรับฐานของภาคส่วนนี้ส่งผลกระทบต่อหุ้นหลักทั้งหมด แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะแข็งแกร่งเป็นประวัติการณ์ก็ตาม ความเห็นของนักวิเคราะห์ยังคงเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 เยน
ข้อมูลและประวัติตลาด อัปเดตโดยอัตโนมัติ
1812.T โตเกียว
|การออกกำลังกายสิ้นสุดลงแล้วเมื่อ
|งานเลี้ยงสังสรรค์
|รายได้สุทธิ
|2026-03-31
|1,359.12 พันล้านเยน
|177,33 พันล้านเยน
|2025-03-31
|1,359.12 พันล้านเยน
|104,75 พันล้านเยน
|2024-03-31
|1,359.12 พันล้านเยน
|115,03 พันล้านเยน
|2023-03-31
|1,359.12 พันล้านเยน
|111,79 พันล้านเยน
|วันที่สอง
|มูลค่าต่อหุ้น
|2026-09-29
|73,000 เยน
|2026-03-30
|90,000 เยน
|2025-09-29
|56,000 เยน
|2025-03-28
|59,000 เยน
|2024-09-27
|45,000 เยน
|2024-03-28
|55,000 เยน
|2023-09-28
|35,000 เยน
|2023-03-30
|41,000 เยน
ที่มา: Yahoo Finance ข้อมูลที่รวบรวมโดยเซิร์ฟเวอร์ (ระบุวันที่รวบรวมข้อมูลไว้ใต้แต่ละบล็อก) ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
คาจิมะ: ภาพรวมบริษัท
บริษัทคาจิมะก่อตั้งขึ้นในปี 1840 โดยช่างไม้จากเมืองเอโดะ เติบโตไปพร้อมกับญี่ปุ่นยุคใหม่ และยังคงรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่หยั่งรากลึกในต้นกำเนิดงานฝีมือเอาไว้
- เลอบาติเมนท์ : สำนักงาน สถานที่ทางวัฒนธรรม — รวมถึงเวทีละครเชิงกลที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงละครแห่งนี้ — โรงพยาบาล และที่อยู่อาศัย;
- วิศวกรรมโยธา เขื่อน อุโมงค์ งานใต้ดิน — บริษัทนี้เป็นผู้คิดค้นวิธีการก่อสร้างแบบ "จากบนลงล่าง" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบริษัท และถูกนำไปใช้ทั่วโลก
- โรงงานและศูนย์ข้อมูล : คาจิมะเป็นหัวใจสำคัญของวัฏจักรปัจจุบัน โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นในญี่ปุ่นด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคโตเกียว
- กิจการระหว่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์ : มีบริษัทสาขาในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และโอเชียเนีย เสริมด้วยพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับผลประกอบการ
ผลลัพธ์: สถิติสามเท่า
งบการเงินสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมนั้น เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย:
- รายได้ 2,585 พันล้านเยน (+5,3%) — สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์;
- กำไรจากการดำเนินงาน 241 พันล้านเยน (+58,5%) — เป็นสถิติสูงสุด โดยส่วนต่างเพิ่มขึ้นจาก 5,2% เป็น 7,9% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ;
- กำไรสุทธิ 177 พันล้านเยน (+41%) — ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเช่นกัน
แนวทางการคาดการณ์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันนั้นตั้งใจให้ค่อนข้างระมัดระวัง—กำไรสุทธิที่คาดการณ์ไว้ลดลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากผลกระทบจากฐาน—แต่ยอดสั่งซื้อยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากผู้ผลิตชิป ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ หลังจากประกาศผลประกอบการ ฝ่ายบริหารได้เปิดตัว การซื้อหุ้นคืนมูลค่า 40 พันล้านเยนซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยหุ้นที่ซื้อคืนส่วนใหญ่จะถูกยกเลิก
เงินปันผลคาจิมะ: การกระจายใหม่ของสถิติ
เงินปันผลเพิ่มขึ้น 40% ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่มีสถิติสูงสุด 146 เยนต่อหุ้นระดับที่คงไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงผลตอบแทนประมาณ 3,1% ในเดือนตุลาคม 2026 การซื้อหุ้นคืนมูลค่า 40 พันล้านเยน หรือประมาณ 6,9 ล้านหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกยกเลิก ถือเป็นการคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของกลุ่มบริษัท สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส: จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล (ตามสนธิสัญญาภาษีระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำมาหักลดหย่อนได้) และการซื้อหุ้นจะต้องทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์มาตรฐาน เนื่องจากญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ PEA ของฝรั่งเศส (แผนการออมหุ้น)
ประวัติศาสตร์: จากงานไม้ในยุคเอโดะสู่วิธีการระดับโลก
เรื่องราวของตระกูลคาจิมะเริ่มต้นขึ้นในปี 1840 เมื่ออิวาคิจิ คาจิมะ เปิดโรงงานไม้ในเอโดะ ธุรกิจของครอบครัวเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ และได้รับสัญญาโครงการสาธารณะขนาดใหญ่ครั้งแรกในยุคเมจิ การปฏิวัติอุตสาหกรรมมาถึงในศตวรรษที่ 20e ในศตวรรษที่ 20 กลุ่มบริษัทได้วางโครงสร้างตัวเองเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป นำคอนกรีตเสริมเหล็กมาใช้ และต่อมาในทศวรรษ 1950 ได้คิดค้นวิธีการก่อสร้างแบบ "จากบนลงล่าง" คือการสร้างชั้นใต้ดินและชั้นบนพร้อมกันโดยการเทคอนกรีตจากบนลงล่าง ซึ่งเป็นการปฏิวัติการก่อสร้างในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง และตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการตั้งชื่อตามบริษัทนี้ ในทศวรรษต่อมา บริษัทได้เพิ่มโครงการเขื่อน โรงไฟฟ้า อุโมงค์ใต้น้ำ และขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เส้นทางนี้ได้สร้างเอกลักษณ์ที่ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นให้ความเคารพในฐานะสถาบัน นั่นคือ วิศวกรมาก่อน ผู้สร้างมาทีหลัง และผู้จัดการเสมอ ซึ่งเป็นลำดับความสำคัญที่ยังคงสะท้อนให้เห็นในโครงสร้างของโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
วิศวกรรมใต้ดินและกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยระดับโลก
นอกเหนือจากภาคการก่อสร้างหลักแล้ว คาจิมะยังเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีเพียงไม่กี่บริษัทในโลกเท่านั้นที่เชี่ยวชาญ ประการแรก วิศวกรรมใต้ดิน: วิธีการก่อสร้างจากบนลงล่าง เทคนิคการค้ำยันการขุดเจาะลึก และอุโมงค์ในเมือง ซึ่งเป็นทักษะที่เมืองใหญ่ในเอเชียและอเมริกาต้องการสำหรับรถไฟใต้ดินและสถานีใต้ดิน ประการที่สอง กลไกเวที: โรงละครและโรงโอเปร่าสมัยใหม่ต้องการเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เช่น แท่นหมุน ลิฟต์หลุม ทางเดินแบบใช้มอเตอร์ และคาจิมะเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะกลุ่มระดับโลกนี้ สุดท้าย เทคโนโลยีการลดแรงสั่นสะเทือน: โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปราศจากแรงสั่นสะเทือน และโซลูชันด้านแผ่นดินไหวและการแยกแรงสั่นสะเทือนของกลุ่มบริษัทคือสิ่งที่ทำให้บริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโครงการที่ต้องการความแม่นยำสูงที่สุดในปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านี้มีรูปแบบเศรษฐกิจร่วมกัน: ทักษะที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ อัตรากำไรที่สูงกว่างานมาตรฐาน และชื่อเสียงที่ดึงดูดโครงการต่างๆ แม้กระทั่งก่อนเริ่มกระบวนการประมูล
สิ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน
ความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับหุ้นคาจิมะถือว่าค่อนข้างดีในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้คะแนน "ซื้ออย่างแข็งแกร่ง" (Strong Buy) พร้อมราคาเป้าหมายเฉลี่ยประมาณ 7,000 เยน ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นในเดือนตุลาคม 2026 เกือบครึ่งหนึ่ง ความเห็นพ้องต้องกันนี้มาจากเหตุผลที่ง่ายๆ คือ อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) ของหุ้นลดลงมาอยู่ในระดับที่มักพบในตลาดที่ซบเซา ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐาน เช่น อัตรากำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ คำสั่งซื้อที่เต็มเปี่ยม และการจ่ายเงินปันผล ล้วนบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดของวัฏจักร ความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ที่กรอบเวลา นักวิเคราะห์ที่ระมัดระวังคาดการณ์ว่าอัตรากำไรจะกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุดในปี 2027 ในขณะที่นักวิเคราะห์ที่มองโลกในแง่ดีมองว่าเป็นจุดสูงสุดเชิงโครงสร้างใหม่ ระหว่างสองมุมมองนี้ ผลตอบแทนจากเงินปันผลกว่า 3% และการซื้อหุ้นคืนทำให้มีช่วงเวลาในการรอคอย ซึ่งผู้จัดการกองทุนแบบเน้นคุณค่าเรียกว่า "การเดิมพันแบบไม่สมมาตร" (Asymmetric Bet)
การวิเคราะห์: คุณภาพที่รับใช้การปั่นจักรยาน
หุ้นคาจิมะผสานความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ทั้งอัตรากำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ คำสั่งซื้อที่เต็มเปี่ยม และการจ่ายเงินปันผลจำนวนมหาศาล เข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัทที่มีวัฒนธรรมด้านวิศวกรรมมายาวนานหลายศตวรรษ วิธีการก่อสร้างใต้ดินของคาจิมะยังคงถูกนำไปใช้ในสถานที่ก่อสร้างทั่วโลก และเครื่องจักรสำหรับเวทีของกลุ่มบริษัทก็ครองตลาดเฉพาะกลุ่มระดับโลก ความเสี่ยงนั้นเป็นไปตามธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ การปรับตัวลงของราคาหุ้นจากจุดสูงสุดสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับระยะเวลาของวงจรการลงทุนด้านเทคโนโลยี และการชะลตัวของโครงการศูนย์ข้อมูลหรือการผลิตจะลดคำสั่งซื้อลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉันทามติส่วนใหญ่เชื่อมั่นในความต่อเนื่อง นี่คือรูปแบบผลตอบแทนตามวัฏจักร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในอุตสาหกรรม ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
คาจิมะใน 5 บุคคลสำคัญที่ควรจดจำ
- 1840 : ปีที่ก่อตั้ง — บริษัทมหาชนจำกัดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
- 11,570 พันล้านเยน : ยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2026;
- 7,9% : อัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับ 5,2% เมื่อสองปีก่อน;
- 146 เยนต่อหุ้น เงินปันผลเพิ่มขึ้น 40% คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 3,1%
- 40 พันล้านเยน : การซื้อหุ้นคืนที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2026 ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิก
เกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้สรุปข้อเสนอได้ดังนี้: อาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในปีที่บันทึกสถิติได้ และแบ่งปันผลประโยชน์จากวัฏจักรอย่างเอื้อเฟื้อ
วงจรการผลิตเซมิคอนดักเตอร์: หัวใจสำคัญของโน้ตบุ๊ก
ความต้องการที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ของภาคส่วนนี้สมควรได้รับการตรวจสอบกลไกพื้นฐานอย่างละเอียด ญี่ปุ่นได้กำหนดให้การย้ายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นวาระสำคัญระดับชาติ โดยมีการให้เงินอุดหนุนจำนวนมหาศาลแก่ผู้ผลิตชิปและวัสดุ แรงจูงใจในการสร้างโรงงานในประเทศญี่ปุ่น และความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศ โรงงานแต่ละแห่งที่ประกาศออกมา—และหลายแห่งวางแผนไว้สำหรับเกาะคิวชูและทางตอนเหนือของประเทศ—หมายถึงการก่อสร้างที่ใช้เวลาหลายปี: งานปรับพื้นที่ วิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่ อาคารควบคุมสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคที่ซับซ้อน สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป โครงการเหล่านี้รวมปริมาณ ข้อกำหนดทางเทคนิค และเวลาเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นสามสิ่งที่ลงตัว กลไกเดียวกันนี้ใช้กับศูนย์ข้อมูล ซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นรอบ ๆ โตเกียว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านไฟฟ้าและแผ่นดินไหวที่กล่าวมาข้างต้น คลื่นทั้งสองนี้ร่วมกันก่อให้เกิดรากฐานของยอดสั่งซื้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ของภาคส่วนนี้ และความชัดเจนในระยะยาว—ด้วยโครงการที่มุ่งมั่นในหลายปีงบประมาณ—อธิบายถึงความมั่นใจของฝ่ายบริหารในการซื้อหุ้นคืนจำนวนมหาศาลที่วางแผนไว้สำหรับปี 2026
การปกครองบ้านที่มีอายุสองร้อยปี
ความยืนยาวของบริษัทคาจิมะมาพร้อมกับรูปแบบการกำกับดูแลที่เป็นเอกลักษณ์ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น: บริษัทได้นำกรรมการภายนอกเข้ามาเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐานสากล และกำหนดให้ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นมรดกจากวัฒนธรรมด้านวิศวกรรมของบริษัท เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งคณะกรรมการบริหารคอยตรวจสอบ การปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาพลักษณ์ที่ล้าสมัยของภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุนต่างชาติมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินมูลค่าใหม่: บริษัทที่มีอายุสองร้อยปีที่จ่ายเงินปันผลจำนวนมหาศาลและซื้อหุ้นคืนไม่ใช่หุ้นที่หยุดนิ่งซึ่งตลาดประเมินมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อสิบปีก่อนอีกต่อไป การเปลี่ยนผ่านรุ่นสู่รุ่นในการบริหารจัดการซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กำลังส่งเสริมแนวโน้มนี้ให้มากขึ้น
วิธีซื้อหุ้น Kajima จากฝรั่งเศส?
หุ้นดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเป็นสกุลเงินเยน การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ถั่ว :
- ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว กับนายหน้าของคุณ;
- ค้นหาชื่อเรื่อง ภายใต้รหัส 1812;
- สั่งซื้อแบบจำกัดราคาโดยตลาดโตเกียวจะเปิดทำการตั้งแต่เช้าตรู่ตามเวลาในยุโรป
- การจัดตั้งระบบภาษี : หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล ซึ่งสามารถหักได้ตามอนุสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น จากนั้นจึงเสียภาษีตามระเบียบของฝรั่งเศส
การประกาศยกเลิกการซื้อหุ้นคืน—โดยส่วนใหญ่ของโครงการปี 2026 จะถูกถอดออกจากทุนจดทะเบียน—จะถูกเผยแพร่แยกต่างหากและระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับการลดจำนวนหุ้น เงินปันผลจะจ่ายทุกครึ่งปี โดยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการประกาศซื้อหุ้นคืนจะแทรกอยู่ระหว่างข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นนั้นๆ
คำถามที่พบบ่อย: คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับหุ้นคาจิมะ
บริษัทคาจิมะเป็นบริษัทก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจริงหรือ?
ใช่แล้ว บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1840 นับเป็นบริษัทมหาชนจำกัดรายใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ มีประวัติการดำเนินงานต่อเนื่องยาวนานถึง 186 ปี ผ่านยุคโชกุน การพัฒนาสู่ความทันสมัย สงคราม และปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจ
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือเท่าไร?
ประมาณ 3,1% ตามอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2026 โดยอิงจากราคาหุ้นละ 146 เยน บวกกับการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 40 พันล้านเยนที่ดำเนินการในช่วงฤดูร้อนปี 2026
สามารถซื้อหุ้น Kajima ผ่านโครงการ PEA (โครงการออมทรัพย์หุ้นของฝรั่งเศส) ได้หรือไม่?
ไม่ครับ มูลค่าเป็นเงินญี่ปุ่น การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ปกติ โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินเยน
อะไรเป็นสาเหตุของการทำลายสถิติสามเท่า?
การผสมผสานระหว่างความต้องการโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล การปรับราคาตามสัญญา และระเบียบวินัยของอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนใบสั่งซื้อที่เต็มอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินการตามสัญญาได้บรรลุถึงระดับที่เหมาะสมที่สุดแล้ว
จะติดตามยอดสั่งซื้อได้อย่างไร?
รายงานฉบับนี้เผยแพร่เป็นรายไตรมาส โดยนำเสนอผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจและตามภูมิภาค ความลึกของรายงาน (จำนวนเดือนที่ครอบคลุมกิจกรรม) เป็นตัวชี้วัดสังเคราะห์ที่นักวิเคราะห์ใช้เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสต่างๆ เพื่อคาดการณ์อัตรากำไร
คำแนะนำที่ระมัดระวังนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือไม่?
เรื่องนี้เป็นปัญหาทางบัญชีเป็นหลัก: ปีบันทึกสถิติเป็นปีที่ยากต่อการเปรียบเทียบ และฝ่ายบริหารต้องการตั้งเป้าหมายอย่างระมัดระวัง ยอดสั่งซื้อที่สูงเป็นประวัติการณ์และการซื้อหุ้นคืนทันทีแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่แท้จริงของฝ่ายบริหาร
กำหนดการตีพิมพ์ครั้งต่อไปคือเมื่อใด?
ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีงบประมาณปัจจุบันคาดว่าจะประกาศในเดือนพฤศจิกายน ปี 2026
เอกสารข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนในหุ้นทุกประเภทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น
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