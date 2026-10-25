หุ้น JGC Holdings (1963): ราคาและเงินปันผลปี 2026

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เจจีซี โฮลดิ้งส์ คือบริษัทวิศวกรรมพลังงานชั้นนำของญี่ปุ่น: โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว โรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมี และปัจจุบันคือไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาด — วิศวกรของบริษัทนี้ออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขับเคลื่อนภาคพลังงานของเอเชีย จดทะเบียนภายใต้สัญลักษณ์หุ้น 1963 บริษัทที่อยู่ในดัชนี Nikkei 225 เพิ่งกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งหลังจากประสบกับภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง โดยได้รับสัญญาด้านวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีฉบับหนึ่ง นั่นคือ โครงการ LNG เฟส 2 ของแคนาดา มูลค่า 7,5 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลสรุปนี้แสดงราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ การฟื้นตัวที่ได้รับการยืนยัน เงินปันผล และวิธีการลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส

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ราคาหุ้น JGC แบบเรียลไทม์

ราคาหุ้น JGC ปัจจุบันอยู่ที่ 6,000 เยน (เยน) โดยมีความผันผวน 2,66% ในระหว่างการซื้อขาย มีการซื้อขายหุ้นประมาณ 3,744,900 หุ้นในวันนี้ และในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นผันผวนระหว่าง 3,270.00 เยน และ 6,340.00 เยน

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ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 2,028 เยน ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นพร้อมกับการกลับมาทำกำไร และยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพลังงานระหว่างประเทศทำให้หุ้นกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากที่สูญเสียไปในช่วงที่ราคาตกต่ำ

ข้อมูลและประวัติตลาด อัปเดตโดยอัตโนมัติ

เจจีซี โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น1963.T โตเกียว
6,321.43 เยน% ฮิต
ก่อนหน้า ปิด6,321.43 เยน
จุดสูงสุดของวัน6,321.43 เยน
จุดต่ำสุดของวัน6,321.43 เยน
จุดสูงสุด 52 สัปดาห์6,321.43 เยน
น้อยกว่า 52 สัปดาห์6,321.43 เยน
ปริมาณ1
โครงสร้างเงินทุน504,0 ม
ต่อ10,5
อัตราเงินปันผลตอบแทน2,56%
เงินปันผลต่อหุ้น52,00 เยน
เป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์6,321.43 เยน
อัปเดตเมื่อ 2026-10-26 08:40:13 · ที่มา: Yahoo · ข้อมูลเบื้องต้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
Résultats annuels — JGC Holdings Corporation
การออกกำลังกายสิ้นสุดลงแล้วเมื่องานเลี้ยงสังสรรค์รายได้สุทธิ
2026-03-3127,06 พันล้านเยน41,84 พันล้านเยน
2025-03-31858,08 พันล้านเยน-398,0 M ¥
2024-03-31832,60 พันล้านเยน-7,83 Md ¥
2023-03-31606,89 พันล้านเยน30,67 พันล้านเยน
ที่มา: Yahoo Finance · รวบรวมข้อมูลเมื่อ 2026-10-25 11:50:42 UTC · ข้อมูลเป็นเพียงตัวบ่งชี้ในอดีต ไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์
Historique des dividendes — JGC Holdings Corporation
วันที่สองมูลค่าต่อหุ้น
2026-03-3052,000 เยน
2025-03-2840,000 เยน
2024-03-2840,000 เยน
2023-03-3038,000 เยน
2022-03-3015,000 เยน
ที่มา: Yahoo Finance · รวบรวมข้อมูลเมื่อ 2026-10-25 11:50:42 UTC · ข้อมูลเป็นเพียงตัวบ่งชี้ในอดีต ไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ที่มา: Yahoo Finance ข้อมูลที่รวบรวมโดยเซิร์ฟเวอร์ (ระบุวันที่รวบรวมข้อมูลไว้ใต้แต่ละบล็อก) ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

JGC: การนำเสนอข้อมูลบริษัท

JGC ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ในเมืองโยโกฮามา เดิมชื่อบริษัทเจแปนแก๊สโซลีน ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้าน EPC (วิศวกรรม จัดซื้อ จัดจ้าง และก่อสร้าง) โรงงานผลิตพลังงาน:

  • ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์: JGC ได้สร้างเครื่องจักรสำหรับกระบวนการแปรสภาพก๊าซเหลวทั่วโลก ตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงตะวันออกกลาง และปัจจุบันมาถึงอเมริกาเหนือ
  • การกลั่นและปิโตรเคมี : โรงกลั่นและโรงงานเคมีภัณฑ์ ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ;
  • พลังงานใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนลำดับที่สอง ได้แก่ การดักจับคาร์บอน ไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาด และการรีไซเคิลสารเคมี โดยมีโครงการนำร่องและโครงการอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น
  • วัสดุเชิงฟังก์ชันเสริมพอร์ตโฟลิโอจากบริษัทย่อยด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม

ผลการตรวจ: ยืนยันการฟื้นตัวแล้ว

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม แสดงให้เห็นถึงการกลับมาทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง:

  • รายได้ 745 พันล้านเยน (−13%) — การฟื้นตัวไม่ได้วัดจากปริมาณ แต่จากอัตรากำไร
  • กำไรจากการดำเนินงาน 35,4 พันล้านเยนเมื่อเทียบกับความพ่ายแพ้เมื่อปีก่อน ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของทศวรรษ
  • กำไรสุทธิ 42 พันล้านเยนได้รับการสนับสนุนจากฐานะทางการเงินที่มั่นคง: กลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึง เงินสดสุทธิประมาณ 365 พันล้านเยนซึ่งถือเป็นเงินสำรองจำนวนมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทุน

ผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม ยืนยันถึงแนวโน้มนี้ ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากโครงการภายในประเทศแล้ว บริษัทร่วมทุน Fluor-JGC ยังได้ลงนามในสัญญาด้านวิศวกรรมสำหรับโครงการอื่นๆ อีกด้วย โครงการ LNG แคนาดา ระยะที่ 2 — 7,5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ — ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัล EPC ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน: เครื่องยนต์ตัวที่สอง

บทบาทของ JGC ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกเท่านั้น กลุ่มบริษัทนี้เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมสำหรับโครงการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดที่เมืองคาชิวาซากิ ซึ่งดำเนินการร่วมกับ อินเพ็กซ์ การดักจับ CO₂ โดยใช้เทคโนโลยี HiPACT ที่พัฒนาร่วมกับ BASF โดยมีกำหนดการเริ่มใช้งานในเดือนสิงหาคม 2026 นอกจากนี้ยังกำลังสร้างเครื่องสาธิตแอมโมเนียสีเขียวฟุกุชิมะ ซึ่งเริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 โครงการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดระยะยาว: ญี่ปุ่นต้องการแอมโมเนียและไฮโดรเจนที่สะอาดเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม และภาคส่วนนี้ต้องการวิศวกรที่มีความสามารถในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และ JGC เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในโลกที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านก๊าซ ความเชี่ยวชาญด้านการดักจับคาร์บอน และความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ทุกๆ พันล้านดอลลาร์ที่ลงทุนในห่วงโซ่ไฮโดรเจนของประเทศ จะผ่านสำนักงานวิศวกรรมของบริษัทนี้บางส่วน

เงินปันผลของ JGC: การฟื้นตัวอย่างมีแบบแผน

เงินปันผลเพิ่มขึ้น 30% สำหรับปีแห่งการฟื้นตัว เป็น 52 เยนต่อหุ้นอัตราผลตอบแทนปัจจุบันจะคงไว้สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 2,6% จากราคาหุ้น ณ เดือนตุลาคม 2026 การจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวังสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวจากช่วงตกต่ำอย่างมากเมื่อเร็วๆ นี้ และเงินสดสำรองสุทธิจำนวนมากของกลุ่มบริษัทก็รับประกันความแข็งแกร่งทางการเงิน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส: จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล (ตามสนธิสัญญาภาษีระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำมาหักลดหย่อนได้) และต้องซื้อหุ้นผ่านบัญชีหลักทรัพย์มาตรฐาน เนื่องจากญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ PEA ของฝรั่งเศส (แผนการออมหุ้น)

ประวัติศาสตร์: วิศวกรก๊าซชาวญี่ปุ่น

JGC ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ในชื่อบริษัทน้ำมันเบนซินญี่ปุ่น เพื่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันที่ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วต้องการอย่างมาก การมุ่งเน้นในระดับนานาชาติเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยกลุ่มบริษัทให้การสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในการค้นหาน้ำมันและก๊าซในต่างประเทศ และในช่วงทศวรรษ 1970 ก็ได้สร้างโรงงานแปรรูปก๊าซในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเชี่ยวชาญด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จึงเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อประเทศใดตัดสินใจที่จะแปรรูปก๊าซเป็นของเหลว JGC ก็จะออกแบบโรงงานเพื่อรองรับกระบวนการดังกล่าว ทศวรรษต่อมา บริษัทประสบกับช่วงเวลาของการเติบโตสลับกับช่วงขาลง เช่น โครงการสำคัญในกาตาร์และออสเตรเลีย เนื่องจากภาควิศวกรรมเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักรมากที่สุดในระดับโลก ช่วงขาลงในช่วงทศวรรษ 2020 ซึ่งเต็มไปด้วยการขาดทุน นำไปสู่การปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งกำลังเริ่มเห็นผลในปัจจุบัน ได้แก่ การมุ่งเน้นไปที่โครงการที่กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน การยื่นประมูลอย่างมีระเบียบวินัย และความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในฐานะความเชี่ยวชาญรอง

วิชาชีพ EPC: กายวิภาคของธุรกิจที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

วิศวกรรม EPC—การออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้าง—เป็นวิชาชีพที่มองไม่เห็นซึ่งเปลี่ยนการตัดสินใจลงทุนให้กลายเป็นโรงงานที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันหรือก๊าซไม่ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นด้วยตนเอง แต่ไว้วางใจให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบกระบวนการ สั่งซื้ออุปกรณ์จากซัพพลายเออร์หลายพันราย บริหารจัดการคนงานหลายหมื่นคนในสถานที่ก่อสร้าง และส่งมอบงานขั้นสุดท้าย สัญญามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ กำไรวัดเป็นเปอร์เซ็นต์—ต่ำเมื่อการแข่งขันดุเดือด แต่สูงเมื่อประสบการณ์สร้างความแตกต่าง เป็นวิชาชีพที่เป็นมาตรฐาน: โรงงานผลิต LNG แต่ละแห่งที่ส่งมอบจะเป็นมาตรฐานสำหรับแห่งต่อไป และลูกค้าจะกลับมาใช้บริการบริษัทที่ส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา สำหรับ JGC ประสบการณ์ 90 ปีในการดำเนินโครงการต่างๆ ทั่วโลกถือเป็นทุนที่จับต้องไม่ได้นี้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อแคนาดาตัดสินใจขยายสถานี LNG บริษัทร่วมทุนที่นำโดยกลุ่มนี้จึงอยู่ในรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา

สิ่งที่การฝึกซ้อมแบบย้อนกลับเผยให้เห็นเกี่ยวกับระเบียบวินัย

การเปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไรนั้นสมควรได้รับการวิเคราะห์ เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของการพลิกฟื้นธุรกิจ รายได้ลดลง—บริษัทจงใจปฏิเสธโครงการที่มีอัตรากำไรไม่เพียงพอ โดยเลือกโครงการที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแทน ผลประกอบการที่ดีจึงมาจากอัตรากำไร ไม่ใช่ปริมาณ ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่เคยขับเคลื่อนช่วงเฟื่องฟูของภาคธุรกิจนี้ กระแสเงินสดสุทธิจำนวนมากทำหน้าที่เป็นกันชนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำโดยไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และยอดสั่งซื้อก็ได้รับการเติมเต็มในจังหวะที่เหมาะสม—โครงการ LNG ใหม่ทั่วโลกกำลังเติบโตเต็มที่ในขณะที่กำลังการผลิตด้านวิศวกรรมเริ่มขาดแคลน โดยบริษัทวิศวกรรมรายใหญ่ของภาคธุรกิจนี้กำลังเผชิญกับความต้องการที่ล้นหลาม การรวมกันของปัจจัยทั้งสามนี้—วินัย ฐานะทางการเงิน และปัจจัยตามวัฏจักร—ทำให้การพลิกฟื้นธุรกิจครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือ

บทวิเคราะห์: ผลตอบแทนต่อกำไรของวิศวกรรมพลังงาน

กรณีของ JGC เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพลิกฟื้นธุรกิจ: หุ้นที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริง การขาดทุนจากการดำเนินงานถูกลบไปในหนึ่งปี คำสั่งซื้อทางธุรกิจได้รับการเติมเต็มจากกระแส LNG ทั่วโลก ซึ่งนำโดยแคนาดา และตัวเลือกทางอุตสาหกรรมสำหรับไฮโดรเจนของญี่ปุ่น ความเสี่ยงนั้นเหมือนกับวิศวกรโครงการ: สัญญาต่างๆ มีขอบเขตทั่วโลกแต่มีการมอบหมายอย่างไม่สม่ำเสมอ ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณเกิดขึ้นมากมายในช่วงที่ตกต่ำ และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะต้องยืนยันกรอบเวลาให้ชัดเจน เงินสดสุทธิจำกัดความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ โปรไฟล์การพลิกฟื้นธุรกิจสำหรับนักลงทุนที่อดทน ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

JGC ใน 5 บุคคลสำคัญที่ควรจดจำ

  • 35,4 พันล้านเยน ผลตอบแทนจากกำไรจากการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับผลขาดทุนในปีก่อนหน้า
  • 7,5 พันล้านดอลลาร์ : สัญญา EPC สำหรับโครงการ LNG Canada ระยะที่ 2 ลงนามเมื่อเดือนกันยายน 2026;
  • 365 พันล้านเยน เงินสดสุทธิ คือเสาหลักของงบดุล
  • 52 เยนต่อหุ้น เงินปันผลเพิ่มขึ้น 30% ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2,6%
  • คาชิวาซากิ โครงการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดร่วมกับ Inpex ซึ่งเป็นเสาหลักของทางเลือกในการเปลี่ยนผ่าน

เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้สรุปการเดิมพันครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี นั่นคือ วิศวกรด้านพลังงานชาวญี่ปุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากกระแส LNG และอุตสาหกรรมไฮโดรเจนที่กำลังเติบโต

ตลาดวิศวกรรมพลังงานระดับโลก: ความขาดแคลนและการฟื้นตัว

ตลาด EPC ด้านพลังงานกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในประวัติศาสตร์ นั่นคือภาวะขาดแคลนกำลังการผลิต หลังจากที่อัตรากำไรตกต่ำมานานกว่าทศวรรษ บริษัทวิศวกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งได้ลดขนาดองค์กรลง ทั้งการลาออกของพนักงานระดับสูง การควบรวมกิจการ และการยกเลิกสัญญา ในขณะที่ความต้องการกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก: โครงการ LNG ใหม่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และแอฟริกา โรงงานปิโตรเคมีในตะวันออกกลาง โรงกลั่นในเอเชีย และตอนนี้ก็รวมถึงโรงงานเปลี่ยนผ่านต่างๆ เช่น การดักจับก๊าซเรือนกระจก ไฮโดรเจน แอมโมเนีย และการรีไซเคิล ผลที่ตามมาคือตลาดของผู้ขาย: ลูกค้าต่างแย่งชิงวิศวกรที่มีอยู่ ราคาตามสัญญาจึงสะท้อนถึงความขาดแคลน และบริษัทที่ผ่านพ้นช่วงขาลงมาได้โดยที่งบดุลยังคงแข็งแกร่งก็กำลังเก็บเกี่ยวผลตอบแทน JGC ก็อยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำนี้เช่นกัน ด้วยเงินสดสุทธิจำนวนมหาศาล ยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และบุคลากรที่มีความสามารถ หากอัตราการดำเนินโครงการพลังงานทั่วโลกในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ทศวรรษหน้าจะเป็นเหมือนยุคทองของภาคส่วนนี้ แต่หากชะลอตัวลง วินัยและเงินสำรองที่กลุ่มบริษัทเพิ่งได้รับมาใหม่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัว นี่คือสมการที่สมบูรณ์แบบที่หุ้นตัวนี้มอบให้กับนักลงทุนที่อดทน

วิธีซื้อหุ้น JGC จากฝรั่งเศส?

หุ้นดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเป็นสกุลเงินเยน การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ถั่ว :

  1. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว กับนายหน้าของคุณ;
  2. ค้นหาชื่อเรื่อง ภายใต้รหัส 1963;
  3. สั่งซื้อแบบจำกัดราคาโดยตลาดโตเกียวจะเปิดทำการตั้งแต่เช้าตรู่ตามเวลาในยุโรป
  4. การจัดตั้งระบบภาษี : หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล ซึ่งสามารถหักได้ตามอนุสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น จากนั้นจึงเสียภาษีตามระเบียบของฝรั่งเศส

สภาพคล่องของหุ้นแม้จะเพียงพอ แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษ ทำให้เกิดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการซื้อขายหลังจากการประกาศสัญญาสำคัญๆ เงินปันผลจ่ายทุกครึ่งปี ยอดสั่งซื้อและประกาศสัญญา EPC เป็นตัวกระตุ้นที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของหุ้นระหว่างการประกาศต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้น JGC

JGC ทำอะไรกันแน่?

วิศวกรรม EPC: การออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงงานพลังงาน เช่น โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว โรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมี สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทมหาชน โดยมีกิจกรรมที่เติบโตขึ้นในด้านไฮโดรเจน แอมโมเนียสะอาด และการดักจับคาร์บอน

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือเท่าไร?

ประมาณ 2,6% ตามอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2026 โดยอิงจาก 52 เยน ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น 30% สำหรับปีที่บริษัทกลับมามีกำไร

สามารถซื้อหุ้น JGC ผ่าน PEA (แผนการออมหุ้นของฝรั่งเศส) ได้หรือไม่?

ไม่ครับ มูลค่าเป็นเงินญี่ปุ่น การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ปกติ โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินเยน

สัญญา LNG Canada คืออะไร?

โครงการระยะที่ 2 ของสถานีแปลงก๊าซเหลวในแคนาดา ได้รับการลงนามอนุมัติเมื่อปลายเดือนกันยายน 2026 ให้แก่บริษัทร่วมทุน Fluor-JGC ด้วยมูลค่า 7,5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาด้านวิศวกรรมพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปีนี้

JGC แตกต่างจากผู้รับเหมาทั่วไปอย่างไร?

ธุรกิจ: ไทเซอิ ชิมิซุ และคาจิมะ ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่ในญี่ปุ่น ขณะที่ เจจีซี ออกแบบและก่อสร้างโรงงานแปรรูปต่างๆ เช่น โรงงานก๊าซธรรมชาติเหลว โรงกลั่น โรงงานเคมี และโรงงานไฮโดรเจน สำหรับลูกค้าทั่วโลก นี่คือการจัดแสดงสินค้าสองงานที่แตกต่างกัน แต่มีธีมหลักเดียวกันคือ การลงทุนด้านอุตสาหกรรมแห่งทศวรรษ

เหตุใดราคาหุ้นจึงลดลงในอดีต?

อุตสาหกรรมวิศวกรรมพลังงานทั่วโลกตกอยู่ในจุดตกต่ำ – โครงการล่าช้า ต้นทุนควบคุมได้ไม่ดี และขาดทุนจากการดำเนินงาน การฟื้นตัวเกิดจากอัตรากำไรที่กลับมาดีขึ้น คำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และกระบวนการประมูลที่เข้มงวดของกลุ่มบริษัท

ไฮโดรเจนมีผลกระทบต่อผลลัพธ์แล้วหรือยัง?

ยังไม่ถึงขั้นนั้นอย่างมีนัยสำคัญ: โครงการคาวาซากิและฟุกุชิมะเป็นเพียงก้าวแรกในภาคส่วนที่กำลังพัฒนา ประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนคือทางเลือก—สถานะของ JGC หากแอมโมเนียสะอาดกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตามที่แผนของญี่ปุ่นคาดการณ์ไว้ภายในทศวรรษนี้

กำหนดการตีพิมพ์ครั้งต่อไปคือเมื่อใด?

ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีงบประมาณปัจจุบันคาดว่าจะประกาศในเดือนพฤศจิกายน ปี 2026

เอกสารข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนในหุ้นทุกประเภทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 