หุ้น JGC Holdings (1963): ราคาและเงินปันผลปี 2026

เจจีซี โฮลดิ้งส์ คือบริษัทวิศวกรรมพลังงานชั้นนำของญี่ปุ่น: โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว โรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมี และปัจจุบันคือไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาด — วิศวกรของบริษัทนี้ออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขับเคลื่อนภาคพลังงานของเอเชีย จดทะเบียนภายใต้สัญลักษณ์หุ้น 1963 บริษัทที่อยู่ในดัชนี Nikkei 225 เพิ่งกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งหลังจากประสบกับภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง โดยได้รับสัญญาด้านวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีฉบับหนึ่ง นั่นคือ โครงการ LNG เฟส 2 ของแคนาดา มูลค่า 7,5 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลสรุปนี้แสดงราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ การฟื้นตัวที่ได้รับการยืนยัน เงินปันผล และวิธีการลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส
ราคาหุ้น JGC แบบเรียลไทม์
ราคาหุ้น JGC ปัจจุบันอยู่ที่ 6,000 เยน (เยน) โดยมีความผันผวน 2,66% ในระหว่างการซื้อขาย มีการซื้อขายหุ้นประมาณ 3,744,900 หุ้นในวันนี้ และในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นผันผวนระหว่าง 3,270.00 เยน และ 6,340.00 เยน
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 2,028 เยน ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นพร้อมกับการกลับมาทำกำไร และยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพลังงานระหว่างประเทศทำให้หุ้นกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากที่สูญเสียไปในช่วงที่ราคาตกต่ำ
ข้อมูลและประวัติตลาด อัปเดตโดยอัตโนมัติ
1963.T โตเกียว
|การออกกำลังกายสิ้นสุดลงแล้วเมื่อ
|งานเลี้ยงสังสรรค์
|รายได้สุทธิ
|2026-03-31
|27,06 พันล้านเยน
|41,84 พันล้านเยน
|2025-03-31
|858,08 พันล้านเยน
|-398,0 M ¥
|2024-03-31
|832,60 พันล้านเยน
|-7,83 Md ¥
|2023-03-31
|606,89 พันล้านเยน
|30,67 พันล้านเยน
|วันที่สอง
|มูลค่าต่อหุ้น
|2026-03-30
|52,000 เยน
|2025-03-28
|40,000 เยน
|2024-03-28
|40,000 เยน
|2023-03-30
|38,000 เยน
|2022-03-30
|15,000 เยน
ที่มา: Yahoo Finance ข้อมูลที่รวบรวมโดยเซิร์ฟเวอร์ (ระบุวันที่รวบรวมข้อมูลไว้ใต้แต่ละบล็อก) ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
JGC: การนำเสนอข้อมูลบริษัท
JGC ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ในเมืองโยโกฮามา เดิมชื่อบริษัทเจแปนแก๊สโซลีน ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้าน EPC (วิศวกรรม จัดซื้อ จัดจ้าง และก่อสร้าง) โรงงานผลิตพลังงาน:
- ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์: JGC ได้สร้างเครื่องจักรสำหรับกระบวนการแปรสภาพก๊าซเหลวทั่วโลก ตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงตะวันออกกลาง และปัจจุบันมาถึงอเมริกาเหนือ
- การกลั่นและปิโตรเคมี : โรงกลั่นและโรงงานเคมีภัณฑ์ ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ;
- พลังงานใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนลำดับที่สอง ได้แก่ การดักจับคาร์บอน ไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาด และการรีไซเคิลสารเคมี โดยมีโครงการนำร่องและโครงการอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น
- วัสดุเชิงฟังก์ชันเสริมพอร์ตโฟลิโอจากบริษัทย่อยด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผลการตรวจ: ยืนยันการฟื้นตัวแล้ว
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม แสดงให้เห็นถึงการกลับมาทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง:
- รายได้ 745 พันล้านเยน (−13%) — การฟื้นตัวไม่ได้วัดจากปริมาณ แต่จากอัตรากำไร
- กำไรจากการดำเนินงาน 35,4 พันล้านเยนเมื่อเทียบกับความพ่ายแพ้เมื่อปีก่อน ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของทศวรรษ
- กำไรสุทธิ 42 พันล้านเยนได้รับการสนับสนุนจากฐานะทางการเงินที่มั่นคง: กลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึง เงินสดสุทธิประมาณ 365 พันล้านเยนซึ่งถือเป็นเงินสำรองจำนวนมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทุน
ผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม ยืนยันถึงแนวโน้มนี้ ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากโครงการภายในประเทศแล้ว บริษัทร่วมทุน Fluor-JGC ยังได้ลงนามในสัญญาด้านวิศวกรรมสำหรับโครงการอื่นๆ อีกด้วย โครงการ LNG แคนาดา ระยะที่ 2 — 7,5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ — ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัล EPC ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน: เครื่องยนต์ตัวที่สอง
บทบาทของ JGC ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกเท่านั้น กลุ่มบริษัทนี้เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมสำหรับโครงการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดที่เมืองคาชิวาซากิ ซึ่งดำเนินการร่วมกับ อินเพ็กซ์ การดักจับ CO₂ โดยใช้เทคโนโลยี HiPACT ที่พัฒนาร่วมกับ BASF โดยมีกำหนดการเริ่มใช้งานในเดือนสิงหาคม 2026 นอกจากนี้ยังกำลังสร้างเครื่องสาธิตแอมโมเนียสีเขียวฟุกุชิมะ ซึ่งเริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 โครงการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดระยะยาว: ญี่ปุ่นต้องการแอมโมเนียและไฮโดรเจนที่สะอาดเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม และภาคส่วนนี้ต้องการวิศวกรที่มีความสามารถในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และ JGC เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในโลกที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านก๊าซ ความเชี่ยวชาญด้านการดักจับคาร์บอน และความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ทุกๆ พันล้านดอลลาร์ที่ลงทุนในห่วงโซ่ไฮโดรเจนของประเทศ จะผ่านสำนักงานวิศวกรรมของบริษัทนี้บางส่วน
เงินปันผลของ JGC: การฟื้นตัวอย่างมีแบบแผน
เงินปันผลเพิ่มขึ้น 30% สำหรับปีแห่งการฟื้นตัว เป็น 52 เยนต่อหุ้นอัตราผลตอบแทนปัจจุบันจะคงไว้สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 2,6% จากราคาหุ้น ณ เดือนตุลาคม 2026 การจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวังสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวจากช่วงตกต่ำอย่างมากเมื่อเร็วๆ นี้ และเงินสดสำรองสุทธิจำนวนมากของกลุ่มบริษัทก็รับประกันความแข็งแกร่งทางการเงิน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส: จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล (ตามสนธิสัญญาภาษีระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำมาหักลดหย่อนได้) และต้องซื้อหุ้นผ่านบัญชีหลักทรัพย์มาตรฐาน เนื่องจากญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ PEA ของฝรั่งเศส (แผนการออมหุ้น)
ประวัติศาสตร์: วิศวกรก๊าซชาวญี่ปุ่น
JGC ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ในชื่อบริษัทน้ำมันเบนซินญี่ปุ่น เพื่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันที่ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วต้องการอย่างมาก การมุ่งเน้นในระดับนานาชาติเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยกลุ่มบริษัทให้การสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในการค้นหาน้ำมันและก๊าซในต่างประเทศ และในช่วงทศวรรษ 1970 ก็ได้สร้างโรงงานแปรรูปก๊าซในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเชี่ยวชาญด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จึงเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อประเทศใดตัดสินใจที่จะแปรรูปก๊าซเป็นของเหลว JGC ก็จะออกแบบโรงงานเพื่อรองรับกระบวนการดังกล่าว ทศวรรษต่อมา บริษัทประสบกับช่วงเวลาของการเติบโตสลับกับช่วงขาลง เช่น โครงการสำคัญในกาตาร์และออสเตรเลีย เนื่องจากภาควิศวกรรมเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักรมากที่สุดในระดับโลก ช่วงขาลงในช่วงทศวรรษ 2020 ซึ่งเต็มไปด้วยการขาดทุน นำไปสู่การปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งกำลังเริ่มเห็นผลในปัจจุบัน ได้แก่ การมุ่งเน้นไปที่โครงการที่กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน การยื่นประมูลอย่างมีระเบียบวินัย และความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในฐานะความเชี่ยวชาญรอง
วิชาชีพ EPC: กายวิภาคของธุรกิจที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก
วิศวกรรม EPC—การออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้าง—เป็นวิชาชีพที่มองไม่เห็นซึ่งเปลี่ยนการตัดสินใจลงทุนให้กลายเป็นโรงงานที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันหรือก๊าซไม่ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นด้วยตนเอง แต่ไว้วางใจให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบกระบวนการ สั่งซื้ออุปกรณ์จากซัพพลายเออร์หลายพันราย บริหารจัดการคนงานหลายหมื่นคนในสถานที่ก่อสร้าง และส่งมอบงานขั้นสุดท้าย สัญญามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ กำไรวัดเป็นเปอร์เซ็นต์—ต่ำเมื่อการแข่งขันดุเดือด แต่สูงเมื่อประสบการณ์สร้างความแตกต่าง เป็นวิชาชีพที่เป็นมาตรฐาน: โรงงานผลิต LNG แต่ละแห่งที่ส่งมอบจะเป็นมาตรฐานสำหรับแห่งต่อไป และลูกค้าจะกลับมาใช้บริการบริษัทที่ส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา สำหรับ JGC ประสบการณ์ 90 ปีในการดำเนินโครงการต่างๆ ทั่วโลกถือเป็นทุนที่จับต้องไม่ได้นี้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อแคนาดาตัดสินใจขยายสถานี LNG บริษัทร่วมทุนที่นำโดยกลุ่มนี้จึงอยู่ในรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
สิ่งที่การฝึกซ้อมแบบย้อนกลับเผยให้เห็นเกี่ยวกับระเบียบวินัย
การเปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไรนั้นสมควรได้รับการวิเคราะห์ เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของการพลิกฟื้นธุรกิจ รายได้ลดลง—บริษัทจงใจปฏิเสธโครงการที่มีอัตรากำไรไม่เพียงพอ โดยเลือกโครงการที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแทน ผลประกอบการที่ดีจึงมาจากอัตรากำไร ไม่ใช่ปริมาณ ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่เคยขับเคลื่อนช่วงเฟื่องฟูของภาคธุรกิจนี้ กระแสเงินสดสุทธิจำนวนมากทำหน้าที่เป็นกันชนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำโดยไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และยอดสั่งซื้อก็ได้รับการเติมเต็มในจังหวะที่เหมาะสม—โครงการ LNG ใหม่ทั่วโลกกำลังเติบโตเต็มที่ในขณะที่กำลังการผลิตด้านวิศวกรรมเริ่มขาดแคลน โดยบริษัทวิศวกรรมรายใหญ่ของภาคธุรกิจนี้กำลังเผชิญกับความต้องการที่ล้นหลาม การรวมกันของปัจจัยทั้งสามนี้—วินัย ฐานะทางการเงิน และปัจจัยตามวัฏจักร—ทำให้การพลิกฟื้นธุรกิจครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือ
บทวิเคราะห์: ผลตอบแทนต่อกำไรของวิศวกรรมพลังงาน
กรณีของ JGC เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพลิกฟื้นธุรกิจ: หุ้นที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริง การขาดทุนจากการดำเนินงานถูกลบไปในหนึ่งปี คำสั่งซื้อทางธุรกิจได้รับการเติมเต็มจากกระแส LNG ทั่วโลก ซึ่งนำโดยแคนาดา และตัวเลือกทางอุตสาหกรรมสำหรับไฮโดรเจนของญี่ปุ่น ความเสี่ยงนั้นเหมือนกับวิศวกรโครงการ: สัญญาต่างๆ มีขอบเขตทั่วโลกแต่มีการมอบหมายอย่างไม่สม่ำเสมอ ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณเกิดขึ้นมากมายในช่วงที่ตกต่ำ และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะต้องยืนยันกรอบเวลาให้ชัดเจน เงินสดสุทธิจำกัดความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ โปรไฟล์การพลิกฟื้นธุรกิจสำหรับนักลงทุนที่อดทน ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
JGC ใน 5 บุคคลสำคัญที่ควรจดจำ
- 35,4 พันล้านเยน ผลตอบแทนจากกำไรจากการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับผลขาดทุนในปีก่อนหน้า
- 7,5 พันล้านดอลลาร์ : สัญญา EPC สำหรับโครงการ LNG Canada ระยะที่ 2 ลงนามเมื่อเดือนกันยายน 2026;
- 365 พันล้านเยน เงินสดสุทธิ คือเสาหลักของงบดุล
- 52 เยนต่อหุ้น เงินปันผลเพิ่มขึ้น 30% ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2,6%
- คาชิวาซากิ โครงการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดร่วมกับ Inpex ซึ่งเป็นเสาหลักของทางเลือกในการเปลี่ยนผ่าน
เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้สรุปการเดิมพันครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี นั่นคือ วิศวกรด้านพลังงานชาวญี่ปุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากกระแส LNG และอุตสาหกรรมไฮโดรเจนที่กำลังเติบโต
ตลาดวิศวกรรมพลังงานระดับโลก: ความขาดแคลนและการฟื้นตัว
ตลาด EPC ด้านพลังงานกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในประวัติศาสตร์ นั่นคือภาวะขาดแคลนกำลังการผลิต หลังจากที่อัตรากำไรตกต่ำมานานกว่าทศวรรษ บริษัทวิศวกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งได้ลดขนาดองค์กรลง ทั้งการลาออกของพนักงานระดับสูง การควบรวมกิจการ และการยกเลิกสัญญา ในขณะที่ความต้องการกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก: โครงการ LNG ใหม่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และแอฟริกา โรงงานปิโตรเคมีในตะวันออกกลาง โรงกลั่นในเอเชีย และตอนนี้ก็รวมถึงโรงงานเปลี่ยนผ่านต่างๆ เช่น การดักจับก๊าซเรือนกระจก ไฮโดรเจน แอมโมเนีย และการรีไซเคิล ผลที่ตามมาคือตลาดของผู้ขาย: ลูกค้าต่างแย่งชิงวิศวกรที่มีอยู่ ราคาตามสัญญาจึงสะท้อนถึงความขาดแคลน และบริษัทที่ผ่านพ้นช่วงขาลงมาได้โดยที่งบดุลยังคงแข็งแกร่งก็กำลังเก็บเกี่ยวผลตอบแทน JGC ก็อยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำนี้เช่นกัน ด้วยเงินสดสุทธิจำนวนมหาศาล ยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และบุคลากรที่มีความสามารถ หากอัตราการดำเนินโครงการพลังงานทั่วโลกในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ทศวรรษหน้าจะเป็นเหมือนยุคทองของภาคส่วนนี้ แต่หากชะลอตัวลง วินัยและเงินสำรองที่กลุ่มบริษัทเพิ่งได้รับมาใหม่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัว นี่คือสมการที่สมบูรณ์แบบที่หุ้นตัวนี้มอบให้กับนักลงทุนที่อดทน
วิธีซื้อหุ้น JGC จากฝรั่งเศส?
หุ้นดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเป็นสกุลเงินเยน การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ถั่ว :
- ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์โตเกียว กับนายหน้าของคุณ;
- ค้นหาชื่อเรื่อง ภายใต้รหัส 1963;
- สั่งซื้อแบบจำกัดราคาโดยตลาดโตเกียวจะเปิดทำการตั้งแต่เช้าตรู่ตามเวลาในยุโรป
- การจัดตั้งระบบภาษี : หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% สำหรับเงินปันผล ซึ่งสามารถหักได้ตามอนุสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่น จากนั้นจึงเสียภาษีตามระเบียบของฝรั่งเศส
สภาพคล่องของหุ้นแม้จะเพียงพอ แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษ ทำให้เกิดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการซื้อขายหลังจากการประกาศสัญญาสำคัญๆ เงินปันผลจ่ายทุกครึ่งปี ยอดสั่งซื้อและประกาศสัญญา EPC เป็นตัวกระตุ้นที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของหุ้นระหว่างการประกาศต่างๆ
คำถามที่พบบ่อย: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้น JGC
JGC ทำอะไรกันแน่?
วิศวกรรม EPC: การออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงงานพลังงาน เช่น โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว โรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมี สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทมหาชน โดยมีกิจกรรมที่เติบโตขึ้นในด้านไฮโดรเจน แอมโมเนียสะอาด และการดักจับคาร์บอน
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือเท่าไร?
ประมาณ 2,6% ตามอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2026 โดยอิงจาก 52 เยน ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น 30% สำหรับปีที่บริษัทกลับมามีกำไร
สามารถซื้อหุ้น JGC ผ่าน PEA (แผนการออมหุ้นของฝรั่งเศส) ได้หรือไม่?
ไม่ครับ มูลค่าเป็นเงินญี่ปุ่น การซื้อขายทำผ่านบัญชีหลักทรัพย์ปกติ โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินเยน
สัญญา LNG Canada คืออะไร?
โครงการระยะที่ 2 ของสถานีแปลงก๊าซเหลวในแคนาดา ได้รับการลงนามอนุมัติเมื่อปลายเดือนกันยายน 2026 ให้แก่บริษัทร่วมทุน Fluor-JGC ด้วยมูลค่า 7,5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาด้านวิศวกรรมพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปีนี้
JGC แตกต่างจากผู้รับเหมาทั่วไปอย่างไร?
ธุรกิจ: ไทเซอิ ชิมิซุ และคาจิมะ ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่ในญี่ปุ่น ขณะที่ เจจีซี ออกแบบและก่อสร้างโรงงานแปรรูปต่างๆ เช่น โรงงานก๊าซธรรมชาติเหลว โรงกลั่น โรงงานเคมี และโรงงานไฮโดรเจน สำหรับลูกค้าทั่วโลก นี่คือการจัดแสดงสินค้าสองงานที่แตกต่างกัน แต่มีธีมหลักเดียวกันคือ การลงทุนด้านอุตสาหกรรมแห่งทศวรรษ
เหตุใดราคาหุ้นจึงลดลงในอดีต?
อุตสาหกรรมวิศวกรรมพลังงานทั่วโลกตกอยู่ในจุดตกต่ำ – โครงการล่าช้า ต้นทุนควบคุมได้ไม่ดี และขาดทุนจากการดำเนินงาน การฟื้นตัวเกิดจากอัตรากำไรที่กลับมาดีขึ้น คำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และกระบวนการประมูลที่เข้มงวดของกลุ่มบริษัท
ไฮโดรเจนมีผลกระทบต่อผลลัพธ์แล้วหรือยัง?
ยังไม่ถึงขั้นนั้นอย่างมีนัยสำคัญ: โครงการคาวาซากิและฟุกุชิมะเป็นเพียงก้าวแรกในภาคส่วนที่กำลังพัฒนา ประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนคือทางเลือก—สถานะของ JGC หากแอมโมเนียสะอาดกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตามที่แผนของญี่ปุ่นคาดการณ์ไว้ภายในทศวรรษนี้
กำหนดการตีพิมพ์ครั้งต่อไปคือเมื่อใด?
ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีงบประมาณปัจจุบันคาดว่าจะประกาศในเดือนพฤศจิกายน ปี 2026
เอกสารข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนในหุ้นทุกประเภทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น
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