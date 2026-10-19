เบอร์นาร์ด มิเชล เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ชื่อเสียงอาจไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่การดำรงตำแหน่งของเขาสร้างผลงานที่โดดเด่นในภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนของฝรั่งเศสมานานกว่าสามสิบปี เขาเป็นกรรมการของ เจชินาเขาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในเขตลาเดฟองส์ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2018 และดำรงตำแหน่งซีอีโอชั่วคราวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2011 ถึงมิถุนายน 2013 นอกจากนี้เขายังเป็นประธานกรรมการอีกด้วย วิปาริสบทความนี้จะติดตามเส้นทางอาชีพ ภารกิจ และบทเรียนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเรียนรู้จากเขา ในฐานะผู้บริหารศูนย์การประชุม
เบอร์นาร์ด มิเชล คือใคร?
เบอร์นาร์ด มิเชล เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1948 ที่เมืองเมตซ์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้บริหารธุรกิจชาวฝรั่งเศส ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท Gecina ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2018 และต่อมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ Viparis และ Real Estate Europe เขาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นผู้บัญชาการแห่งคุณธรรมแห่งชาติในปี 2019
เขาเป็นชาวลอร์เรนโดยกำเนิด จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาจาก...โรงเรียนภาษีแห่งชาติการฝึกอบรมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารนี้เป็นส่วนสำคัญในเส้นทางอาชีพช่วงแรกของเขา ซึ่งเน้นไปที่การควบคุมและกำกับดูแลเป็นหลัก ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนไปทำงานในภาคเอกชน
การฝึกอบรม: โรงเรียนภาษีแห่งชาติและสำนักงานตรวจสอบการเงิน
เบอร์นาร์ด มิเชล เริ่มต้นอาชีพการงานที่ กรมสรรพากรโดยเขาทำงานที่นั่นตั้งแต่ปี 1970 ถึง 1983 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี จากนั้นจึงเข้าร่วมกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังในตำแหน่ง... ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ระหว่างปี 1983 ถึง 1987 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและควบคุม
ลักษณะของผู้ตรวจสอบนี้เป็นแบบฉบับคลาสสิกของข้าราชการระดับสูงของฝรั่งเศส ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะนำไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารทั่วไปในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคาร ซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและการเงินที่แข็งแกร่ง
จาก GAN สู่ Crédit Agricole
ในปี 1987 เบอร์นาร์ด มิเชล ได้เข้าร่วมกลุ่ม GANซึ่งต่อมาเขาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประกันภัยของฝรั่งเศส
จากนั้นเขาก็เข้าร่วมกลุ่ม Crédit Agricole ในปี 1996 เขาได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ Crédit Agricole SA และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว:
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร;
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายระบบปฏิบัติการตั้งแต่ปี 1999 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โปรจิก้า (PROgiciels Crédit Agricole) รับผิดชอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของชุดซอฟต์แวร์ของกลุ่ม;
- ประธานของ เครดิต Agricole Immobilier ;
- ผู้จัดการทั่วไปของ เพรดิก้าบริษัทที่ระดมทุนของกลุ่ม;
- ผู้จัดการทั่วไปของ เครดิต อากริโคล แอสชัวรันส์.
นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทโซปรา (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มบริษัทโซปรา สเตเรีย) ตั้งแต่ปลายปี 2003 โดยมีบทบาทสำคัญในการนำการปรับโครงสร้างธนาคารระดับภูมิภาคเครดิท อากริโคล ในเกาะคอร์ซิกา
ประสบการณ์ในด้านประกันชีวิตและการบริหารสินทรัพย์นี้มีความสำคัญไม่น้อยสำหรับผู้อ่าน Edubourse เพราะมันทำให้พวกเขามีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อย
Gecina: จากผู้บริหารสู่ประธานบริษัท (2010-2018)
เบอร์นาร์ด มิเชล เข้าร่วม เจชินา ในปี 2010 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร Gecina เป็นบริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ ปารีส โดยเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในภูมิภาคอีล-เดอ-ฟรองซ์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2011 ถึงเดือนมิถุนายน 2013 หลังจากการลาออกของ Christophe Clamageran และระหว่างรอการมาถึงของ Philippe Depoux เขารับบทบาทสองตำแหน่งพร้อมกันคือ ประธานและซีอีโอเขาได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในปี 2013 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของเขาได้รับการต่ออายุในเดือนเมษายน 2014 และเขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ Gecina อีกครั้ง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาดำรงอยู่จนถึงปี 2018
ภารกิจอื่นๆ: Viparis, MEDEF Paris และ CCI
นอกจากเกซินาแล้ว เบอร์นาร์ด มิเชล ก็ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการด้วย วิปาริสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการศูนย์การประชุมชั้นนำในฝรั่งเศส และดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางกงสุลและนายจ้าง ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริหารของ เมเดฟ ปารีส ตั้งแต่ปี 2015 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ Real Estate Europe จากนั้นเป็นผู้แทนของประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมประจำภูมิภาคปารีส-อีล-เดอ-ฟรองซ์ ด้านงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และดำรงตำแหน่งประธานของ PROMOSALONS
สิ่งที่การเดินทางของเขาสอนนักลงทุน
เส้นทางอาชีพของเบอร์นาร์ด มิเชล แสดงให้เห็นถึงสามประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อติดตามอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงิน:
การปกครองคือสัญญาณอย่างหนึ่ง ประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากสายงานประกันภัยและการควบคุมภายใน นำมาซึ่งวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในภาคธุรกิจที่มีภาระหนี้สินสูงอย่างอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การทำงานแบบผสมผสานเป็นเรื่องปกติ แต่ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การดำรงตำแหน่งทั้งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเวลาเกือบสองปี (2011-2013) ทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น แต่ก็ทำให้ไม่มีการตรวจสอบอำนาจของประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ปัจจุบัน การแยกบทบาทหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานที่แนะนำโดยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยนั้นสำคัญ การทำงานใน Predica และ Crédit Agricole Assurance จะทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าผู้ฝากเงินต้องแบกรับภาระอะไรบ้าง
เบอร์นาร์ด มิเชล ในวันสำคัญต่างๆ
|ปี
|เหตุการณ์
|1948
|เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่เมืองเม็ตซ์
|1970-1983
|เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ณ กรมสรรพากร
|1983-1987
|ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
|1987
|เข้าร่วมงานกับ GAN ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประกันภัย ประเทศฝรั่งเศส
|1996
|สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Crédit Agricole SA
|2008
|ประธานบริษัทวิพาริส
|2010
|ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท Gecina
|2011-2013
|ประธานกรรมการและซีอีโอชั่วคราวของ Gecina
|2015
|ประธานคณะกรรมการบริหารของ MEDEF ปารีส
|2018
|สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกซินา
|2019
|ผู้บัญชาการแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งชาติ
คำถามที่พบบ่อย
เบอร์นาร์ด มิเชล คือใครในแวดวงการเงิน?
เบอร์นาร์ด มิเชล เป็นผู้บริหารธุรกิจชาวฝรั่งเศส ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Gecina ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2018 หลังจากเคยทำงานที่หน่วยงานสรรพากรของฝรั่งเศส GAN และ Crédit Agricole ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งประธานของ Viparis
เบอร์นาร์ด มิเชล เคยเป็นผู้จัดการของเกซินาหรือเปล่า?
ใช่ครับ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2011 ถึงเดือนมิถุนายน 2013 เขาดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของ Gecina และยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารจนถึงปี 2018
เบอร์นาร์ด มิเชล มีความเกี่ยวข้องกับเครดิติท อากริโคล อย่างไร?
เขาเข้าร่วมกลุ่มบริษัทในปี 1996 ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Crédit Agricole SA และดำรงตำแหน่งบริหารทั่วไปหลายตำแหน่ง รวมถึง Predica และ Crédit Agricole Assurance
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