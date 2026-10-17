การซื้อขายผ่านโบรกเกอร์: การเปรียบเทียบโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดปี 2026

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โบรกเกอร์ซื้อขายคืออะไรกันแน่?

โบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นตัวกลางทางการเงินที่ช่วยให้เข้าถึงตลาดซื้อขายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ CFD หุ้น สกุลเงินดิจิทัล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านแพลตฟอร์มการดำเนินการที่รวดเร็ว ในขณะที่โบรกเกอร์หุ้นแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นและ ETF ในบัญชี PEA (แผนการออมหุ้นของฝรั่งเศส) หรือบัญชีหลักทรัพย์ โบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์จะให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการถือครองตำแหน่งระยะสั้นหรือระยะกลาง โดยนำเสนอเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ เช่น กราฟแบบเรียลไทม์ ประเภทคำสั่งซื้อขั้นสูง เลเวอเรจที่ปรับได้ และการแจ้งเตือนราคา โบรกเกอร์จะดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณโดยคิดค่าคอมมิชชั่น (ซึ่งมักรวมอยู่ในสเปรด) และถือครองตำแหน่งของคุณในบัญชีเฉพาะที่แยกต่างหากจากเงินทุนของตนเอง

เส้นแบ่งระหว่างรูปแบบการซื้อขายทั้งสองแบบนั้นเริ่มไม่ชัดเจนแล้ว: ปัจจุบันหลายแพลตฟอร์มเสนอทั้งหุ้นเงินสดและ CFD ความแตกต่างที่สำคัญสำหรับคุณยังคงอยู่ที่การใช้งาน: การลงทุนระยะยาวด้วยค่าธรรมเนียมที่น้อยที่สุด หรือการซื้อขายเชิงรุกด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ ทั้งสองแนวทางสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายในกลยุทธ์เดียว โดยแต่ละแนวทางมีบัญชีและโบรกเกอร์ที่เหมาะสมเป็นของตนเอง ตามรายละเอียดในคู่มือของเรา นายหน้าออนไลน์ สำหรับตัวอย่างแรก และการเปรียบเทียบนี้สำหรับตัวอย่างที่สอง

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ นายหน้าซื้อขายหุ้น: สำหรับคุณแล้วแตกต่างกันอย่างไร?

มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนสามประการที่ทำให้สองครอบครัวนี้แตกต่างกัน มีนาคม โบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์เสนอการเข้าถึงตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนีระดับโลก สินค้าโภคภัณฑ์ และ CFD ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแผนการออมหุ้นของฝรั่งเศส (PEA) ในขณะที่โบรกเกอร์หุ้นจะเน้นการให้บริการด้านหุ้นและ ETF ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนรวมของฝรั่งเศส ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นค่าธรรมเนียมหลักในระดับโบรกเกอร์หลักทรัพย์ ในขณะที่ค่าสเปรดและค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อข้ามคืนเป็นเรื่องปกติในระดับโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบภาษี แผนการออมหุ้น (PEA) ยังคงเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ได้เปรียบที่สุดสำหรับหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์การซื้อขายจัดอยู่ในประเภทบัญชีหลักทรัพย์และกฎภาษีที่เกี่ยวข้อง — โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าเว็บของเรา ถั่ว et le ชื่อบัญชี อธิบายรายละเอียดของแต่ละระบบ โดยสรุปคือ ควรพิจารณาการซื้อขายควบคู่ไปกับการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่ใช้แทนการลงทุนระยะยาว

การเปรียบเทียบโบรกเกอร์ซื้อขายที่ดีที่สุดในปี 2026

การคัดเลือกของเราอิงตามเกณฑ์ที่วัดได้หกประการ ได้แก่ สเปรดจริงของคู่สกุลเงินหลัก ค่าธรรมเนียมการให้กู้ยืมข้ามคืน ความหลากหลายของเครื่องมือที่นำเสนอ แพลตฟอร์มที่มีให้เลือก การกำกับดูแล และคุณภาพของบัญชีทดลอง การจัดอันดับขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณ การเก็งกำไรทองคำ การเทรดดัชนีแบบสวิงเทรด หรือการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์หลายประเภท ล้วนต้องการตัวกลางที่แตกต่างกัน

โปรไฟล์ โบรกเกอร์ ไฮไลท์ การทดสอบของเรา
การซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภท Vantage MT4/MT5, เครื่องมือมากกว่า 1000 รายการ, ดำเนินการรวดเร็ว, บัญชีทดลองไม่จำกัด ดู Vantage
CFD และหุ้นจริง XTB แพลตฟอร์ม xStation ค่าธรรมเนียมลดลง การฝึกอบรมแบบบูรณาการ ดู XTB
การซื้อขายทางสังคม eToro การคัดลอกการซื้อขาย, ชุมชนที่กระตือรือร้น, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ดู eToro
สถานประกอบการหลายผลิตภัณฑ์ AvaTrade CFD หลากหลายประเภท รองรับหลายแพลตฟอร์ม ดู AvaTrade
การเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ Freedom24 ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ, การเสนอขายหุ้น IPO, ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รีวิว Freedom24

สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภทในแต่ละวัน ตัวเลือกของเรายังคงเหมือนเดิม Vantage มาตรฐานอุตสาหกรรมสองมาตรฐาน — MetaTrader 4 et MetaTrader 5 นอกเหนือจากแอปพลิเคชันเฉพาะแล้ว บัญชีทดลองยังช่วยให้คุณทดสอบกลยุทธ์แต่ละอย่างได้โดยไม่มีความเสี่ยง และการดำเนินการจะอิงตามการเคลื่อนไหวของตลาด คุณสามารถปรึกษาเราได้ รีวิวฉบับเต็ม Vantage หรือข้ามไปที่ส่วนเปิดเรื่องได้เลย: การเปิดบัญชี Vantage →.

เครื่องมือทางการเงินที่มีให้เลือกผ่านโบรกเกอร์ซื้อขาย

ความครอบคลุมของตลาดที่หลากหลายคือสิ่งที่ทำให้โบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์แตกต่างจากโบรกเกอร์หุ้นแบบดั้งเดิม โดยมีสี่ตลาดหลักที่ครอบคลุมบริการเหล่านี้

ฟอเร็กซ์: ตลาดสกุลเงิน

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปิดทำการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ถึงเย็นวันศุกร์ โดยมีการซื้อขายคู่สกุลเงินหลัก (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) คู่สกุลเงินรอง และคู่สกุลเงินแปลกใหม่ในปริมาณมหาศาล ด้วยสภาพคล่องที่ทำให้สามารถเข้าและออกได้ตลอดเวลา การซื้อขายสกุลเงินได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง อัตราเงินเฟ้อ และการจ้างงาน รวมถึงการเข้าใจจังหวะเวลาของการซื้อขายในตลาดเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

ดัชนีหุ้นและ CFD

CFD จำลองการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น CAC 40, NASDAQ, หุ้น หรือกลุ่มอุตสาหกรรม โดยที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิงนั้นจริง ๆ คุณเพียงแค่ซื้อส่วนต่างของราคา ไม่ว่าจะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ความสมมาตรนี้ดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากราคาที่ลดลง แต่ต้องแลกมาด้วยการลงทุนรายวันสำหรับตำแหน่งข้ามคืน รายละเอียดเกี่ยวกับกลไกและข้อควรระวังมีอยู่ในเอกสารข้อมูลของเรา โบรกเกอร์ CFD.

วัตถุดิบและพลังงาน

ทองคำ น้ำมันดิบ WTI และ Brent เงิน ก๊าซธรรมชาติ และทองแดง: ตลาดเหล่านี้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง วัฏจักรทางอุตสาหกรรม และฤดูกาล โดยมีการผันผวนอย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นที่นิยมทั้งในด้านการซื้อขายและการกระจายความเสี่ยง ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยขั้นสูงสุด ซึ่งเราจะวิเคราะห์โดยละเอียดในส่วนถัดไป ทองคำและเงิน.

สกุลเงินดิจิทัลในการซื้อขาย

ปัจจุบันแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักๆ ได้รวมสกุลเงินดิจิทัลเข้าไว้ด้วยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในฐานะสินทรัพย์จริงหรือ CFD: ความผันผวนสูงกว่าสิบเท่า ตลาดเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และความเสี่ยงสูงตามไปด้วย — ภาพรวมของเรา สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัส วิเคราะห์ตลาดนี้ให้ดีก่อนที่จะเข้าลงทุน

ประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์

แม้จะใช้ชื่อธุรกิจเดียวกัน แต่บ่อยครั้งที่มีบัญชีหลายบัญชีที่ดำเนินงานแตกต่างกันออกไป บัญชีมาตรฐาน เป็นการรวมค่าคอมมิชชั่นเข้ากับสเปรดที่กว้างขึ้นเล็กน้อย: เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ซื้อขายในระดับปานกลาง บัญชีขั้นต้น (แบบดิบ, ECN, หรือแบบมืออาชีพ ขึ้นอยู่กับบริษัท) เสนอสเปรดที่เกือบเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับค่าคอมมิชชั่นคงที่ต่อล็อต: ทำกำไรได้ทันทีที่ความถี่ในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น Compte de สาธิต จำลองสภาวะในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเงินเสมือนจริง สุดท้ายนี้ ตัวเลือกเฉพาะบางอย่างจะแก้ไขข้อจำกัดที่เฉพาะเจาะจง เช่น บัญชีอิสลามที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการกู้ยืมข้ามคืน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางการเงินอิสลาม ดังที่ได้นำเสนอไว้ในหน้าเว็บของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายหน้าฮาลาลแนวทางที่ถูกต้อง: เปรียบเทียบต้นทุนรวม (ส่วนต่างราคา + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าใช้จ่ายข้ามคืน) ของการใช้งานทั่วไปของคุณในแต่ละแพ็กเกจ ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ถูกไฮไลต์ไว้เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ซื้อขาย: คำอธิบายเกี่ยวกับสเปรด สวอป และค่าคอมมิชชั่น

ใบแจ้งหนี้ของผู้ค้าสามารถอ่านได้ในสามบรรทัด ดังนี้ กระจาย ประการแรก: ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายที่แสดง ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องจ่ายทุกครั้งที่เข้าและออกจากการซื้อขาย โดยในคู่สกุลเงินหลักจะวัดเป็นทศนิยมของ pip แต่ในดัชนีหรือหุ้นขนาดเล็กอาจเกินหนึ่งจุดได้ สลับกันข้ามคืน ถัดไป: ต้นทุนหรือผลตอบแทนจากการถือครองสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่ง โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินทั้งสองที่เกี่ยวข้อง และจะมีการคำนวณใหม่เป็นประจำ ซึ่งจะลงโทษผู้ที่ถือครองสถานะซื้อเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ ค่าคอมมิชชั่นที่ชัดเจน สุดท้ายนี้: ค่าธรรมเนียมคงที่ต่อหน่วยสำหรับบัญชีที่มีเงินคงเหลือ บางครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมการถอนหรือค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน วิธีการเปรียบเทียบ: ประเมินต้นทุนรวมของวงจรทั่วไป—การเข้าซื้อ การถือครองสามวัน และการขาย—สำหรับเครื่องมือหลักของคุณ โดยใช้โบรกเกอร์สองหรือสามราย การจัดอันดับที่ได้จากผลลัพธ์เท่านั้นที่มีความสำคัญ

ปัจจัยสุดท้ายที่มักไม่ค่อยปรากฏให้เห็นชัดเจนคือ การคลาดเคลื่อนของราคา (slippage) ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาซื้อขายจริงในช่วงที่มีการประกาศของตลาด โดยปกติจะวัดจากบัญชีซื้อขายจริง และสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการเลือกใช้คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา (limit order) ในช่วงที่มีความผันผวนสูง

วิธีเลือกโบรกเกอร์ซื้อขาย: 7 เกณฑ์สำคัญที่ควรพิจารณา

  • ส่วนต่างราคาและค่าคอมมิชชั่นจริง : เปรียบเทียบค่าสเปรดเฉลี่ย — ไม่ใช่ค่าสเปรดโฆษณาขั้นต่ำ — ของตราสารที่คุณซื้อขายจริง (EUR/USD, ทองคำ, CAC 40)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนข้ามคืน : ตำแหน่งการลงทุนแต่ละตำแหน่งที่ถือไว้เกินเวลาปิดตลาดประจำวันจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยซึ่งคำนวณใหม่เป็นประจำ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์การลงทุนหลายวัน
  • การดำเนินการ ความเร็ว การคลาดเคลื่อนเฉลี่ย และอัตราการดำเนินการที่ราคาเสนอขาย จะถูกวัดในบัญชีทดลองก่อนที่จะมีการฝากเงินจริง
  • แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น MetaTrader 4 สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์, MetaTrader 5 สำหรับการเทรดที่ครอบคลุมมากขึ้น หรือแพลตฟอร์มเฉพาะของแต่ละบริษัท สิ่งสำคัญคือการเชี่ยวชาญการสั่งซื้อและการแจ้งเตือนขั้นสูง การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการซื้อขาย ช่วยในการตัดสินใจ
  • ข้อบังคับ : ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ (AMF, FCA, ASIC) และบัญชีลูกค้าแยกต่างหาก ตามรายละเอียดด้านล่าง
  • อัตราส่วนการใช้ประโยชน์ที่เสนอ ถึงแม้ว่าในยุโรปจะมีการควบคุมสำหรับบุคคลทั่วไป (อัตราส่วนสูงสุด 30:1 สำหรับคู่สกุลเงินหลัก) แต่การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควรเป็นเพียงเครื่องมือ ไม่ใช่สิ่งล่อใจ
  • บัญชีทดลอง ในอุดมคติแล้ว ควรไม่จำกัดวงเงิน และมีอัตราต่อรองเท่ากับบัญชีจริง นี่คือสนามฝึกฝนที่จริงจังเพียงแห่งเดียว

โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก AMF: ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการฝากเงินทุกครั้ง

การซื้อขายออนไลน์ยังดึงดูดผู้เล่นที่น่าสงสัยอีกด้วย ดังนั้นความระมัดระวังด้านกฎระเบียบจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในฝรั่งเศส โบรกเกอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะถูกระบุไว้ในทะเบียนอย่างเป็นทางการที่ดูแลโดย AMF และ ACPR ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทางออนไลน์ภายในไม่กี่นาที สัญญาณเตือนสามประการที่ควรทำให้เกิดความระแวง ได้แก่ ผลตอบแทนที่ "รับประกัน" หรือผลกำไรที่โฆษณาว่าปราศจากความเสี่ยง การโทรติดต่ออย่างต่อเนื่องหลังจากลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และการไม่สามารถถอนเงินได้ง่าย AMF เผยแพร่คำเตือนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำและรักษาบัญชีดำที่อัปเดตอยู่เสมอ การตรวจสอบบัญชีดำก่อนทำการฝากเงินครั้งแรกใช้เวลาน้อยกว่าการฝากเงินเสียอีก

นายหน้าที่มีใบอนุญาตในประเทศอื่นในยุโรปอาจมีความถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์—หนังสือเดินทางยุโรปอนุญาตให้บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในประเทศต้นกำเนิดสามารถให้บริการในฝรั่งเศสได้ เส้นแบ่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สัญชาติ แต่เป็นการตรวจสอบใบอนุญาตและการคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าที่มาพร้อมกัน

การใช้ประโยชน์จากเงินทุนและการบริหารความเสี่ยง: คู่หูที่แยกจากกันไม่ได้

การใช้เลเวอเรจเป็นจุดเด่นของโบรกเกอร์ซื้อขายนี้: ด้วยเงิน 1,000 ยูโร และเลเวอเรจ 30:1 คุณสามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายมูลค่า 30,000 ยูโรได้ แม้ว่ากลไกนี้จะเป็นกลางในตัวมันเอง แต่ก็ขยายความผันผวนทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้น—การเคลื่อนไหว 1% ในสินทรัพย์อ้างอิงจะกลายเป็น 30% ของมาร์จินของคุณ ไม่ว่าจะในทิศทางใดก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปได้ควบคุมการใช้เลเวอเรจสำหรับนักลงทุนรายย่อยและกำหนดมาตรการป้องกันไว้ เช่น มาร์จินเริ่มต้น การเรียกมาร์จินเพิ่มเติม และการปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อการขาดทุนเข้าใกล้มาร์จินที่กำหนดไว้ หลักการโดยทั่วไปสามารถสรุปได้ในประโยคเดียว: ขนาดของตำแหน่งจะคำนวณจากความเสี่ยงที่คุณยินดีรับในการซื้อขาย ไม่ใช่จากเลเวอเรจสูงสุดที่อนุญาต และอย่าลืมตัวเลขที่ทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงแสดงให้เห็น: บัญชีนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการซื้อขาย CFD

ในทางปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยงนั้นสรุปได้ด้วยตัวเลขสองตัวที่กำหนดไว้ก่อนการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่เสี่ยงในตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งกฎ 1 ถึง 2% ยังคงเป็นมาตรฐาน และระยะห่างของคำสั่งหยุดขาดทุน ซึ่งกำหนดขนาดตำแหน่งสูงสุด ด้วยเงินทุน 10,000 ยูโร ความเสี่ยง 1% และคำสั่งหยุดขาดทุน 20 จุด ตำแหน่งจะไม่เกินห้าหน่วย: เลเวอเรจที่มีอยู่จึงกลายเป็นเรื่องรอง วินัยนี้สำคัญกว่าการเลือกโบรกเกอร์ในการกำหนดความอยู่รอดของเทรดเดอร์มือใหม่

บัญชีทดลอง: การทดสอบที่จำเป็นก่อนใช้งานบัญชีจริง

บัญชีทดลองจำลองเงื่อนไขของบัญชีจริง ทั้งราคาเสนอซื้อขาย แพลตฟอร์ม และการดำเนินการซื้อขาย โดยใช้เงินเสมือนจริง เป็นที่เดียวที่คุณสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน ใช้บัญชีทดลองเพื่อตรวจสอบสามสิ่ง: ทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม (การวางคำสั่งซื้อ การจัดการตำแหน่ง การแจ้งเตือน); ความสม่ำเสมอของกลยุทธ์เริ่มต้นของคุณตลอดหลายสัปดาห์ของการซื้อขายจำลอง; และวินัยในตนเอง—การยึดมั่นในแผนการซื้อขายของคุณเมื่อยังไม่มีอะไรเป็นเดิมพัน จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมที่จะยึดมั่นในแผนนั้นเมื่อถึงเวลาที่สำคัญ Vantageบัญชีทดลองเปิดใช้งานได้ภายในไม่กี่นาทีและสามารถเติมเงินได้: เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก่อน... เปลี่ยนไปสู่สภาวะในโลกแห่งความเป็นจริง →.

การค้าและภาษี: การเก็บภาษีจากกำไร

กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีกับโบรกเกอร์ชาวฝรั่งเศสหรือยุโรปอยู่ภายใต้ระบบภาษีเงินได้จากกำไรจากการลงทุน: อัตราภาษีคงที่ 30% (ภาษีเงินได้ 12,8% และเงินสมทบประกันสังคม 17,2%) หรือสามารถเลือกเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้าได้หากรายได้ของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เงินปันผลอยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน โดยมีการหักภาษีล่วงหน้า ณ ที่จ่าย โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนในฝรั่งเศสจะสรุปทุกอย่างไว้ในแบบฟอร์มภาษีประจำปีฉบับเดียว—ซึ่งที่อยู่จดทะเบียนของโบรกเกอร์มีความสำคัญต่อความสะดวกในการยื่นภาษี สำหรับการถือครองเงินตราต่างประเทศ กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับบุคคลธรรมดายังคงได้รับการยกเว้นภาษีจนถึงวงเงินของสินทรัพย์หมุนเวียน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การเก็งกำไรค่าเงินอย่างเป็นระบบจะจัดอยู่ในประเภทกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์จากกิจกรรมทางธุรกิจปกติ—ซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่ผู้ค้าทั่วไปควรทราบ หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อยืนยันระบบภาษีที่ใช้ได้สำหรับสถานการณ์ของคุณ: การทำเช่นนี้ก่อนการยื่นภาษีครั้งแรกจะดีกว่าการทำเช่นนี้ในระหว่างการตรวจสอบภาษี

เข้ารับการฝึกอบรมก่อนตัดสินใจลงทุน

การซื้อขายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาชีพที่มือสมัครเล่นสามารถเริ่มต้นด้วยเงินจริงได้ตั้งแต่วันแรก และสถิติเกี่ยวกับบัญชีที่ขาดทุนก็ยืนยันเรื่องนี้ ลำดับขั้นการเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วคือ: ทำความเข้าใจกลไก (คำสั่งซื้อขาย สเปรด เวลาตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือ) ในบัญชีทดลอง; จัดทำแผนการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ—ตลาดที่จะติดตาม เวลา ขนาดตำแหน่ง เกณฑ์การเข้าและออก; จากนั้นทดสอบแผนนี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ด้วยตำแหน่งจำลอง โดยจดบันทึกความคลาดเคลื่อนทุกอย่างระหว่างแผนและการดำเนินการ พอร์ทัลของเรา การค้าขาย รวบรวมความรู้พื้นฐาน—ประเภทคำสั่งซื้อ การอ่านกราฟ จิตวิทยา—เพื่อสร้างขั้นตอนนี้อย่างจริงจัง หลังจากผ่านพ้นวัฏจักรนี้ไปแล้ว การฝากเงินเริ่มต้นจำนวนจำกัด ซึ่งการสูญเสียจะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมากนัก จึงจะมีความหมาย: ตลาดให้รางวัลแก่การเตรียมตัว ไม่ใช่ความเร่งรีบ

คำถามที่พบบ่อย: คำถามของคุณเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์

โบรกเกอร์ซื้อขายคืออะไร?

นี่คือตัวกลางที่ดำเนินการคำสั่งซื้อขายของคุณในตลาดที่มีการซื้อขายอย่างคึกคัก เช่น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และ CFD ผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะ โดยจะให้ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ ประเภทคำสั่งซื้อขาย เลเวอเรจที่ได้รับการควบคุม และถือครองสถานะโดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นสเปรดหรือค่าคอมมิชชั่น

โบรกเกอร์ไหนดีที่สุดสำหรับการซื้อขาย?

ไม่มีการจัดอันดับที่แน่นอน: โบรกเกอร์ซื้อขายที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณใช้ ความถี่ในการสั่งซื้อ และสไตล์การซื้อขายของคุณ การเปรียบเทียบข้างต้นของเราแยกแยะความแตกต่างระหว่างโปรไฟล์ต่างๆ เช่น สินทรัพย์หลากหลายประเภท CFD การซื้อขายทางสังคม ตลาดเกิดใหม่ เพื่อให้แต่ละกรณีการใช้งานตรงกับแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

โบรกเกอร์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด?

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และ 5 ครองส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายรายย่อยทั่วโลกเป็นส่วนใหญ่ ทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้กลายเป็นมาตรฐานโดยปริยาย ในบรรดาโบรกเกอร์ ผู้เล่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหลายแห่ง เช่น Vantage, XTB ou eToro เป็นกลุ่มภาษาที่มีการแพร่หลายมากที่สุดในกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศส

โบรกเกอร์รายใดบ้างที่ได้รับอนุญาตในฝรั่งเศส?

โบรกเกอร์ทั้งหมดที่อยู่ในตารางเปรียบเทียบของเราดำเนินการภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ก่อนที่จะทำการฝากเงินกับผู้ให้บริการรายอื่น โปรดตรวจสอบทะเบียนผู้ให้บริการทางการเงินของ AMF และคำเตือนที่เผยแพร่ การค้นคว้าเพียงสองนาทีจะช่วยป้องกันเรื่องไม่คาดฝันส่วนใหญ่ได้

คุณสามารถซื้อขายหุ้นรายวันกับโบรกเกอร์ใดก็ได้หรือไม่?

ไม่ การซื้อขายหุ้นรายวันต้องอาศัยการดำเนินการที่รวดเร็ว สเปรดที่แคบในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายสูงสุด และแพลตฟอร์มที่รองรับคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข โบรกเกอร์หุ้นทั่วไปที่เน้นการลงทุนระยะยาวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้ ดังนั้นโบรกเกอร์ที่เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายหุ้นโดยเฉพาะจึงมีข้อดี

ฉันควรใช้โบรกเกอร์ซื้อขาย MT4 หรือ MT5 ดี?

MetaTrader 4 ยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับตลาดฟอเร็กซ์ ด้วยระบบนิเวศของตัวชี้วัดและหุ่นยนต์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ในขณะที่ MetaTrader 5 เพิ่มหุ้น ฟิวเจอร์ส และคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง หากคุณซื้อขายเฉพาะสกุลเงินและ CFD เท่านั้น MT4 ก็เพียงพอแล้ว แต่หากต้องการกระจายการลงทุนในเครื่องมือต่างๆ MT5 คือตัวเลือกที่ดีกว่า

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รูปภาพของผู้เขียน
คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 