วิธีสร้างรายได้: คู่มือฉบับสมบูรณ์ (การลงทุน การซื้อขาย และกิจกรรมเสริม)

สามกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ เรียงลำดับอย่างถูกต้อง
"จะหาเงินได้อย่างไร" เป็นหนึ่งในคำถามที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุดใน Google และเป็นหนึ่งในคำถามที่ได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้องมากที่สุด ความจริงนั้นเรียบง่ายมาก มีเพียงแค่... คันโยกสามอัน เพื่อพัฒนาสถานะทางการเงินของคุณอย่างยั่งยืน ลำดับของข้อมูลมีความสำคัญ ขั้นแรก: เพิ่มรายได้ของคุณ — เงินเดือน กิจกรรม มูลค่าของเวลาของคุณ กลไกที่สอง: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของคุณ — ไม่ใช่เพื่อตัดทอนตัวเอง แต่เพื่อนำเงินที่สูญเปล่าไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์ นี่คือกลไกที่สาม ซึ่งทรงพลังที่สุดในระยะยาว: ลงทุนในช่องว่าง คู่มือนี้ครอบคลุมทั้งสามแง่มุมของการบริหารจัดการเงินของคุณ ตั้งแต่รายได้ไปจนถึงรายจ่าย เพื่อให้เงินของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการที่ได้ผล ตัวเลขที่สมจริง และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
การเพิ่มรายได้หลักของคุณ: วิธีการที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด
ก่อนหักกิจกรรมเสริมและการลงทุนอื่นๆ เครื่องมือสร้างรายได้ที่สำคัญที่สุดของสินทรัพย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รายได้หลักขณะนี้มีไซต์ก่อสร้างสามแห่งกำลังดำเนินการอยู่ที่นั่น การเจรจาเงินเดือน ประการแรก: จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับเงินเดือนในภาคส่วนของคุณ และขอขึ้นเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอและเชิงรุก การขึ้นเงินเดือน 5% เมื่ออายุ 30 ปี จะกระจายไปตลอดช่วงชีวิตการทำงานของคุณ ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกสำหรับการเตรียมตัวเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น การพัฒนาทักษะ ต่อไป: โปรแกรมฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาด — ข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การขายเฉพาะทาง ทักษะทางเทคนิค — ซึ่งส่งผลต่อเงินเดือนในตลาดที่ควรสมัคร การเปลี่ยนนายจ้าง สุดท้ายนี้ ผลการศึกษาด้านค่าตอบแทนทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนที่ดีที่สุดมาจากการเปลี่ยนบริษัททุกๆ สี่ถึงหกปี ไม่ใช่การรอขึ้นเงินเดือนภายในบริษัท
หลักการสำคัญ: รายได้หลักของคุณต้องเติบโตเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ มิเช่นนั้นความพยายามอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญเปล่า เงินทุกยูโรที่ได้มาในส่วนนี้จะนำไปสนับสนุนกลไกอีกสองอย่างถัดไป
รายได้เสริมที่ได้ผลจริง
รอบๆ รายได้หลักนั้น กิจกรรมเสริม สามารถเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นได้ — โดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องแยกแยะแบบจำลองที่เป็นจริงออกจากภาพลวงตา แบบจำลองที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ: รับงานอิสระตามทักษะของเขา (ให้คำปรึกษา เขียนบทความ พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ — สร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรู้วิธีทำอยู่แล้ว ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ หรือโดยตรง); การให้เช่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน (ห้องพัก รถยนต์ อุปกรณ์ — เศรษฐกิจแบบแบ่งปันได้ทำให้การเช่ากลายเป็นระบบอุตสาหกรรม); การขายวัตถุและองค์ความรู้ (ตลาดซื้อขายสินค้า, โรงพิมพ์, บริการซ่อมแซม); และ ดอกเบี้ยและเงินคืน — เรียบง่ายแต่ได้ผลอัตโนมัติ: รับดอกเบี้ยจากเงินออมฉุกเฉิน และรับเงินคืนจากค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้แล้ว
ภาพที่เที่ยงตรงของความเป็นจริง: การหารายได้เสริมเดือนละไม่กี่ร้อยยูโรเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงหากตั้งใจทำอย่างจริงจังเป็นเวลาหลายเดือน คำสัญญาที่ว่า "ได้เงิน 5,000 ยูโรต่อเดือนจากการทำงานสองชั่วโมง" เป็นเพียงการตลาด ไม่ใช่หลักเศรษฐศาสตร์ กฎทองคำ: รายได้เสริมที่ยั่งยืนต้องอาศัย... ทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว —ทักษะ เวลาที่มี และทรัพยากรวัสดุ สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนั้นมีต้นทุนสูงกว่าผลตอบแทนในระยะเริ่มต้น
ทำให้เงินของคุณทำงานให้คุณ: การลงทุน คือเครื่องมืออันดับหนึ่ง
เมื่อเคลียร์ส่วนต่างรายเดือนได้แล้ว เงินที่เหลืออยู่ในบัญชีกระแสรายวันจะเสื่อมค่าลง เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อกัดเซาะกำลังซื้อทุกปี การลงทุนจะเปลี่ยนส่วนต่างนี้ให้เป็นเงินทุน สำหรับผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ จุดเริ่มต้นที่ได้ผลดีที่สุดยังคงเป็น... ตลาดหุ้นที่มีความหลากหลาย : กองทุน ETF ที่ติดตามดัชนีหลัก — CAC 40 ตัวอย่างเช่น กองทุนที่กระจายความเสี่ยงไปในหลายสิบบริษัท และโดยทั่วไปให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7-8% ต่อปีในระยะยาว โดยมีการนำเงินปันผลไปลงทุนใหม่ คู่มือของเรา ลงทุน 1 ยูโร รายละเอียดเกี่ยวกับกลไกของคอนกรีต และเอกสารของเรา สร้างรายได้จากตลาดหุ้น กล่าวถึงหัวข้อนี้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
กฎสองข้อนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนี้ให้สูงสุด ความสม่ำเสมอ การลงทุนด้วยจำนวนเงินคงที่ทุกเดือน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ DCA ที่มีชื่อเสียง จะช่วยลดความผันผวนและเปลี่ยนความผันผวนให้กลายเป็นพันธมิตร และ... กรอบภาษี ในฝรั่งเศส แผนการออมหุ้น (PEA) ถือหุ้นและกองทุน ETF ของยุโรปโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลังจากห้าปี ซึ่งเป็นประโยชน์ทันทีโดยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม ในการเลือกแพลตฟอร์มที่จะใช้สำหรับกลยุทธ์ของคุณ การเปรียบเทียบโบรกเกอร์ของเรา เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย การเข้าถึง และความสะดวกในการใช้งาน
การซื้อขาย: สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มต้น
การซื้อขายดึงดูดความฝันเรื่อง "การทำเงิน" ในระดับหนึ่ง—สื่อสังคมออนไลน์พรรณนาว่ามันเป็นชีวิตที่ได้กำไรง่าย แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏคือ การซื้อขายอย่างจริงจังนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อาชีพด้วยสถิติที่โหดร้าย — คนส่วนใหญ่ที่ซื้อขายหุ้นอย่างจริงจังจะขาดทุนตลอดทั้งปี และผู้ชนะเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทุ่มเทเวลาทำงานอย่างมืออาชีพให้กับมันอย่างมาก นี่ไม่ได้หมายความว่า "ต้องห้าม" แต่หมายความว่า ลำดับของสิ่งต่างๆขั้นแรก เรียนรู้พื้นฐาน—การสั่งซื้อ การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยา—บนบัญชีทดลองก่อน; คู่มือการซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้น มันถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้น จงเสี่ยงเฉพาะเงินที่คุณสามารถรับความสูญเสียได้ทั้งหมดเท่านั้น อย่าเอาเงินออมของครอบครัวไปเสี่ยงเด็ดขาด และจำไว้ว่าเทรดเดอร์ที่ขาย "กำไร" ให้คุณนั้น มักจะทำเงินได้...จากการขายการฝึกอบรมให้คุณ
สกุลเงินดิจิทัลที่ปราศจากภาพลวงตา
สกุลเงินดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin ได้สร้างตัวเองให้เป็นสินทรัพย์ประเภทพิเศษที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะหรือ ETF ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จำนวนมาก มีกรอบแนวคิดสองแบบที่สามารถนำมาใช้ได้ ข้อควรระวังเรื่องขนาด พอร์ตการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซียังคงเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยอาจลงทุนได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ไม่ใช่เงินค่าเช่าบ้าน และ... วิธี การซื้อสินค้าแบรนด์ดังในปริมาณน้อยๆ เป็นประจำ ดีกว่าการตามหาสินค้าคุณภาพเยี่ยมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก โปรไฟล์ Bitcoin รายละเอียดเกี่ยวกับตลาด และสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเป็นศูนย์ คู่มือของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ 7 เคล็ดลับในการรับบิตคอยน์ฟรี แยกแยะสิ่งที่ได้ผลตอบแทนจริงออกจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์และเสียเวลา
รายได้แบบไม่ต้องลงแรง: ความเชื่อและความจริง
"รายได้แบบไม่ต้องลงแรง" คือภาพลวงตาครั้งใหญ่แห่งทศวรรษ ความเป็นจริงทางเทคนิคคือ: รายได้ จะกลายเป็น รายได้แบบพาสซีฟจะกลายเป็นรายได้แบบพาสซีฟได้ก็ต่อเมื่อผ่านช่วงเวลาของการทำงานอย่างเข้มข้นแล้วเท่านั้น ไม่ใช่ก่อนหน้านั้น เงินปันผลจะกลายเป็นรายได้แบบพาสซีฟหลังจากสะสมมาหลายปี ค่าเช่าต้องมีการซื้อและบริหารจัดการสินทรัพย์ ลิขสิทธิ์ต้องมีการสร้างสรรค์ผลงาน ดอกเบี้ยทบต้นต้องใช้...เวลา รายได้แบบพาสซีฟที่แท้จริงสร้างขึ้นเหมือนสินทรัพย์ คุณลงทุนเงินทุน แรงงาน หรือทั้งสองอย่าง แล้วมันจะสร้างผลตอบแทนโดยไม่ต้องดูแลรักษามากนัก ระวังแผนการ "รายได้แบบพาสซีฟ 100% ตั้งแต่เดือนแรก" ในเศรษฐกิจจริง สิ่งเดียวที่เป็นรายได้แบบพาสซีฟในทันทีคือ...เงินที่คุณปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ ในที่ที่ไม่เหมาะสม หากต้องการสำรวจแนวทางที่จริงจังเหล่านี้เพิ่มเติม โปรดดูที่... คู่มือการทำให้เงินของคุณงอกเงย เปรียบเทียบการลงทุนโดยพิจารณาจากความพยายามและผลตอบแทน
เงิน "ฟรี" มีอยู่จริง (เกือบจะ) : การปรับปรุงประสิทธิภาพที่ถูกมองข้ามไป
ก่อนที่จะไปแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ มีเงินประเภทหนึ่งที่คุณสามารถหาคืนมาได้อย่างง่ายดาย นั่นก็คือเงินที่คุณมีอยู่แล้วบนโต๊ะนั่นเอง เงินช่วยเหลือที่ไม่มีผู้รับ ประการแรก มีโครงการมากมายหลายร้อยโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โบนัสกิจกรรม เงินอุดหนุนการปรับปรุงพื้นที่ ทุนการศึกษา และเงินหลายพันล้านยูโรก็ถูกมองข้ามไปในแต่ละปีเนื่องจากขาดการจำลองสถานการณ์ การใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงบนเครื่องจำลองอย่างเป็นทางการก็สามารถเปิดเผยสิทธิประโยชน์ที่ถูกลืมไปได้ ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ ในอดีต: สัญญาประกันภัยถูกยกเลิกภายในสองนาที (ส่วนใหญ่เป็นการยกเลิกกลางปี) แผนบริการโทรศัพท์มือถือได้รับการเจรจาใหม่ การสมัครใช้งานที่ไม่ได้ใช้งาน - การตรวจสอบการหักบัญชีอัตโนมัติสามารถเรียกคืนเงินได้เฉลี่ยหลายร้อยยูโรต่อปี ซองจดหมายที่ได้รับค่าจ้างต่ำ สุดท้ายนี้: เงินออมที่ไม่ได้ใช้งานให้ผลตอบแทนเพียง 0,5% ในขณะที่บัญชีออมทรัพย์ที่มีการควบคุมและบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม ขั้นตอนนี้จะไม่ทำให้คุณร่ำรวย แต่เป็นการสนับสนุนทางการเงินในระยะเริ่มต้นของกลยุทธ์ที่แท้จริง โดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานเพิ่มแม้แต่ชั่วโมงเดียว
สามโปรไฟล์ สามจุดเริ่มต้น: กรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม
นักเรียน — ไม่มีเงินทุน มีเวลาว่างเหลือเฟือ สิ่งที่เขาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นคุณค่าของเวลาของเขา: การสอนพิเศษออนไลน์ในวิชาที่เขาถนัด (150 ถึง 400 ยูโรต่อเดือน เป็นรายได้ที่สมเหตุสมผลตั้งแต่ภาคเรียนแรก) การฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนในสายอาชีพที่มีอนาคต และการเปิดบัญชี PEA ด้วยเงิน 25 ยูโรต่อเดือน — น้อยกว่าเงินที่ได้มา แต่มากกว่าการสร้างนิสัยและปล่อยให้เวลาทำงานแทนในระหว่างการเรียน พนักงานที่ได้รับการยืนยัน — เงินเดือน 2,500 ยูโรต่อเดือน เวลาน้อยมาก กลยุทธ์ของเขาคือ: การเจรจาต่อรองเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ (เงินเพิ่มที่ได้จะช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ) การให้เช่าทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน (รถยนต์ ห้องพัก อุปกรณ์) และการตั้งค่าระบบอัตโนมัติให้โอนเงิน 300 ยูโรไปยังกองทุน ETF ที่กระจายความเสี่ยงในวันจ่ายเงินเดือน — ก่อนหักค่าใช้จ่าย ไม่ใช่หลังจากนั้น ผู้ปกครองที่กระตือรือร้น — งบประมาณจำกัด พลังงานมีน้อย เครื่องมือที่ใช้ได้ผลคือ มาตรการลดต้นทุนที่กล่าวมาข้างต้น (รับประกันผลตอบแทนทันที) การได้รับเงินคืนอย่างเป็นระบบสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และการลงทุนรายได้พิเศษทุกบาททุกสตางค์ (โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง) แทนที่จะใช้จ่ายไปกับไลฟ์สไตล์ สามสิ่งแตกต่างออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่คงที่คือ เงินยูโรแรกที่ลงทุนมีค่ามากกว่าเงินยูโรแรกที่หามาได้
กลโกง "หาเงินง่าย ๆ": รายชื่อกลโกงที่ควรระวัง
การพยายามหาเงินดึงดูดผู้ล่าเข้ามา กับดักที่พบได้บ่อยที่สุดที่คุณควรระวังก่อนที่จะพลาดพลั้ง ได้แก่: แผนการแบบปิรามิดและธุรกิจเครือข่าย (MLM) — คุณได้รับค่าจ้างเพื่อสรรหาคน ไม่ใช่เพื่อขายสินค้าจริง ๆ โปรแกรมฝึกอบรมปาฏิหาริย์ — ผู้ขายได้เงินจากการขายวิธีการ ไม่ใช่จากการนำวิธีการไปใช้จริง; "สัญญาณการซื้อขาย" และบัญชีที่จัดการโดยคนแปลกหน้า — สิ่งเดียวที่โอนคือเงินฝากของคุณ; แพลตฟอร์มปลอม เพื่อผลตอบแทนที่รับประกัน — การลงทุนที่จริงจังใดๆ ก็ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนได้ และ เสพติดการแสดง — คำสัญญาใดๆ ที่ว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนั้น มักซ่อนความเสี่ยงที่สูงกว่ามาก หรือเป็นกลยุทธ์การถอนตัวอย่างจงใจ กฎสากลที่ช่วยคัดกรองการหลอกลวงได้ถึง 95% คือ: ถ้าผลตอบแทนดูเหมือนมหัศจรรย์และมีความเร่งด่วนมาก เงินที่จะหายไปนั้นก็คือเงินของคุณเอง
คุณจะได้รับรายได้จริงเท่าไหร่? ความจริงเบื้องหลังเรื่องราวนี้
|วิธี
|ความพยายาม
|ศักยภาพที่สมจริง
|ขอบฟ้า
|การเจรจาเงินเดือน
|ใช้เวลาเตรียมการเพียงไม่กี่ชั่วโมง
|รายได้เพิ่มขึ้น 3% ถึง 10% โดยเป็นผลสะสม
|ทันที
|รายได้เสริม (จากทักษะที่มีอยู่)
|4-10 ชั่วโมง/สัปดาห์
|100 ถึง 1,000 ยูโรต่อเดือน
|3-12 เดือน
|การลงทุนใน ETF ที่หลากหลาย
|อัตโนมัติหลังจากตั้งค่าเสร็จ
|ในอดีตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-8% ต่อปี แต่ไม่รับประกันว่าจะเติบโตเสมอไป
|10 ขึ้นไป
|เงินปันผลที่แปลงเป็นทุน
|เริ่มต้นแล้วค่อยๆอ่อนลง
|รายได้ที่เพิ่มขึ้น จะแข็งแกร่งขึ้นหลังจาก 10-20 ปี
|10-20 ปี
|การซื้อขายที่คึกคัก
|ระดับมืออาชีพ
|ฝ่ายเสียงข้างน้อยชนะ ฝ่ายเสียงข้างมากแพ้
|การเรียนรู้หลายปี
|การให้เช่าสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์
|ตัวแปร
|ไม่กี่สิบถึงหลายร้อยยูโรต่อเดือน
|ทันที
ตารางนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือ มันจัดวางวิธีการแต่ละอย่างไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม กำไรเร็วมาจากการขายงาน กำไรมหาศาลมาจากการลงทุนเวลา ไม่มีวิธีการใดที่จริงจังที่จะพลิกกลับกฎนี้ได้ ผู้ที่อ้างว่าตรงกันข้ามกำลังขายความฝัน ไม่ใช่วิธีการ
แผนปฏิบัติการของคุณ: 30 วันเพื่อเริ่มต้นดำเนินการ
สัปดาห์ที่ 1 — สถานการณ์ปัจจุบัน จดรายรับและรายจ่ายของคุณเป็นเวลาสามเดือน คำนวณอัตราการออมของคุณ และระบุแหล่งรั่วไหลทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดสามอย่างของคุณ สัปดาห์ที่ 2 — รายได้ เตรียมเอกสารสำหรับการเจรจาต่อรองเงินเดือนหรือข้อเสนองานฟรีแลนซ์ของคุณ เลือกกิจกรรมเสริมเพียงหนึ่งอย่างที่สอดคล้องกับจุดแข็งที่มีอยู่ของคุณ สัปดาห์ที่ 3 — ระบบ เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อการลงทุนในหุ้น (PEA) กับโบรกเกอร์ (หรืออัปเดตบัญชีที่มีอยู่แล้ว) และตั้งค่าการโอนเงินออมอัตโนมัติ—แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อย—ไปยังกองทุน ETF ที่กระจายความเสี่ยง สัปดาห์ที่ 4 — การป้องกัน ตั้งบัญชีออมทรัพย์เพื่อความปลอดภัย เปิดใช้งานข้อเสนอเงินคืน และทบทวนคู่มือป้องกันการฉ้อโกงนี้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณ เมื่อสิ้นเดือน กลไกทั้งสามอย่างก็จะพร้อมใช้งาน: รายได้เพิ่มขึ้น อุดช่องโหว่ และลงทุนส่วนที่ขาดไป ที่เหลือก็แค่การทำซ้ำ—และเวลาเท่านั้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการหาเงิน
คุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อเริ่มต้นหรือไม่?
สำหรับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่จำเป็นเลย การเจรจาต่อรองเงินเดือนและการทำงานอิสระนั้นต้องการเพียงเวลาของคุณเท่านั้น สำหรับเครื่องมือการลงทุน เงินเพียงไม่กี่สิบยูโรก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นด้วย ETF สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอ ไม่ใช่จำนวนเงินเริ่มต้น
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลลัพธ์?
รายได้จากการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน รายได้เสริมจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่เดือน ในขณะที่การลงทุนจะวัดผลกระทบอย่างเต็มที่ในช่วงหลายปีหรือหลายทศวรรษ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เกิดจากการรวมกันของทั้งสามอย่าง ไม่ใช่แค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว
หุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะทำให้เงินของคุณทำงานให้คุณ?
ทั้งสองอย่างใช้ได้ผล แต่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน: ตลาดหุ้นต้องการเงินทุนเริ่มต้นน้อยและความอดทนสูง ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ต้องการเงินทุนหรือการกู้ยืมจากธนาคารและทักษะการบริหารจัดการ หลายคนเริ่มต้นในตลาดหุ้นแล้วค่อยกระจายไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วิธีสังเกตกลโกง "หาเงินง่ายๆ" ?
สัญญาณสามอย่างก็เพียงพอแล้ว: ผลตอบแทนที่สัญญาไว้สูงกว่ามูลค่าตลาดมาก ความจำเป็นเร่งด่วนในการ "จองที่นั่ง" และกำไรที่ขึ้นอยู่กับการชักชวนผู้อื่น สัญญาณแต่ละอย่างเพียงอย่างเดียวก็ควรเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้ว แต่เมื่อรวมกันแล้ว มันคือสัญญาณแห่งความล้มเหลว
ฉันควรลงทุนเดือนละเท่าไหร่ดี?
หลักการง่ายๆ คือ ตั้งเป้าไว้ที่ 10 ถึง 20% ของรายได้ เริ่มจากจำนวนที่ยั่งยืนก่อน เช่น จ่าย 50 ยูโรเป็นประจำ ดีกว่าเสีย 500 ยูโรในเดือนที่สอง การตั้งค่าให้โอนเงินอัตโนมัติจะช่วยจัดการส่วนที่เหลือเอง