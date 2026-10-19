วิธีสร้างรายได้: คู่มือฉบับสมบูรณ์ (การลงทุน การซื้อขาย และกิจกรรมเสริม)

โดย เผยแพร่เมื่อ
เนื้อหาของหน้า afficher

สามกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ เรียงลำดับอย่างถูกต้อง

"จะหาเงินได้อย่างไร" เป็นหนึ่งในคำถามที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุดใน Google และเป็นหนึ่งในคำถามที่ได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้องมากที่สุด ความจริงนั้นเรียบง่ายมาก มีเพียงแค่... คันโยกสามอัน เพื่อพัฒนาสถานะทางการเงินของคุณอย่างยั่งยืน ลำดับของข้อมูลมีความสำคัญ ขั้นแรก: เพิ่มรายได้ของคุณ — เงินเดือน กิจกรรม มูลค่าของเวลาของคุณ กลไกที่สอง: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของคุณ — ไม่ใช่เพื่อตัดทอนตัวเอง แต่เพื่อนำเงินที่สูญเปล่าไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์ นี่คือกลไกที่สาม ซึ่งทรงพลังที่สุดในระยะยาว: ลงทุนในช่องว่าง คู่มือนี้ครอบคลุมทั้งสามแง่มุมของการบริหารจัดการเงินของคุณ ตั้งแต่รายได้ไปจนถึงรายจ่าย เพื่อให้เงินของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการที่ได้ผล ตัวเลขที่สมจริง และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

การเพิ่มรายได้หลักของคุณ: วิธีการที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด

ก่อนหักกิจกรรมเสริมและการลงทุนอื่นๆ เครื่องมือสร้างรายได้ที่สำคัญที่สุดของสินทรัพย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รายได้หลักขณะนี้มีไซต์ก่อสร้างสามแห่งกำลังดำเนินการอยู่ที่นั่น การเจรจาเงินเดือน ประการแรก: จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับเงินเดือนในภาคส่วนของคุณ และขอขึ้นเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอและเชิงรุก การขึ้นเงินเดือน 5% เมื่ออายุ 30 ปี จะกระจายไปตลอดช่วงชีวิตการทำงานของคุณ ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกสำหรับการเตรียมตัวเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น การพัฒนาทักษะ ต่อไป: โปรแกรมฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาด — ข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การขายเฉพาะทาง ทักษะทางเทคนิค — ซึ่งส่งผลต่อเงินเดือนในตลาดที่ควรสมัคร การเปลี่ยนนายจ้าง สุดท้ายนี้ ผลการศึกษาด้านค่าตอบแทนทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนที่ดีที่สุดมาจากการเปลี่ยนบริษัททุกๆ สี่ถึงหกปี ไม่ใช่การรอขึ้นเงินเดือนภายในบริษัท

หลักการสำคัญ: รายได้หลักของคุณต้องเติบโตเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ มิเช่นนั้นความพยายามอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญเปล่า เงินทุกยูโรที่ได้มาในส่วนนี้จะนำไปสนับสนุนกลไกอีกสองอย่างถัดไป

รายได้เสริมที่ได้ผลจริง

รอบๆ รายได้หลักนั้น กิจกรรมเสริม สามารถเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นได้ — โดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องแยกแยะแบบจำลองที่เป็นจริงออกจากภาพลวงตา แบบจำลองที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ: รับงานอิสระตามทักษะของเขา (ให้คำปรึกษา เขียนบทความ พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ — สร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรู้วิธีทำอยู่แล้ว ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ หรือโดยตรง); การให้เช่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน (ห้องพัก รถยนต์ อุปกรณ์ — เศรษฐกิจแบบแบ่งปันได้ทำให้การเช่ากลายเป็นระบบอุตสาหกรรม); การขายวัตถุและองค์ความรู้ (ตลาดซื้อขายสินค้า, โรงพิมพ์, บริการซ่อมแซม); และ ดอกเบี้ยและเงินคืน — เรียบง่ายแต่ได้ผลอัตโนมัติ: รับดอกเบี้ยจากเงินออมฉุกเฉิน และรับเงินคืนจากค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้แล้ว

ภาพที่เที่ยงตรงของความเป็นจริง: การหารายได้เสริมเดือนละไม่กี่ร้อยยูโรเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงหากตั้งใจทำอย่างจริงจังเป็นเวลาหลายเดือน คำสัญญาที่ว่า "ได้เงิน 5,000 ยูโรต่อเดือนจากการทำงานสองชั่วโมง" เป็นเพียงการตลาด ไม่ใช่หลักเศรษฐศาสตร์ กฎทองคำ: รายได้เสริมที่ยั่งยืนต้องอาศัย... ทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว —ทักษะ เวลาที่มี และทรัพยากรวัสดุ สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนั้นมีต้นทุนสูงกว่าผลตอบแทนในระยะเริ่มต้น

ทำให้เงินของคุณทำงานให้คุณ: การลงทุน คือเครื่องมืออันดับหนึ่ง

เมื่อเคลียร์ส่วนต่างรายเดือนได้แล้ว เงินที่เหลืออยู่ในบัญชีกระแสรายวันจะเสื่อมค่าลง เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อกัดเซาะกำลังซื้อทุกปี การลงทุนจะเปลี่ยนส่วนต่างนี้ให้เป็นเงินทุน สำหรับผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ จุดเริ่มต้นที่ได้ผลดีที่สุดยังคงเป็น... ตลาดหุ้นที่มีความหลากหลาย : กองทุน ETF ที่ติดตามดัชนีหลัก — CAC 40 ตัวอย่างเช่น กองทุนที่กระจายความเสี่ยงไปในหลายสิบบริษัท และโดยทั่วไปให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7-8% ต่อปีในระยะยาว โดยมีการนำเงินปันผลไปลงทุนใหม่ คู่มือของเรา ลงทุน 1 ยูโร รายละเอียดเกี่ยวกับกลไกของคอนกรีต และเอกสารของเรา สร้างรายได้จากตลาดหุ้น กล่าวถึงหัวข้อนี้อย่างละเอียดลึกซึ้ง

กฎสองข้อนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนี้ให้สูงสุด ความสม่ำเสมอ การลงทุนด้วยจำนวนเงินคงที่ทุกเดือน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ DCA ที่มีชื่อเสียง จะช่วยลดความผันผวนและเปลี่ยนความผันผวนให้กลายเป็นพันธมิตร และ... กรอบภาษี ในฝรั่งเศส แผนการออมหุ้น (PEA) ถือหุ้นและกองทุน ETF ของยุโรปโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลังจากห้าปี ซึ่งเป็นประโยชน์ทันทีโดยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม ในการเลือกแพลตฟอร์มที่จะใช้สำหรับกลยุทธ์ของคุณ การเปรียบเทียบโบรกเกอร์ของเรา เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย การเข้าถึง และความสะดวกในการใช้งาน

การซื้อขาย: สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มต้น

การซื้อขายดึงดูดความฝันเรื่อง "การทำเงิน" ในระดับหนึ่ง—สื่อสังคมออนไลน์พรรณนาว่ามันเป็นชีวิตที่ได้กำไรง่าย แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏคือ การซื้อขายอย่างจริงจังนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อาชีพด้วยสถิติที่โหดร้าย — คนส่วนใหญ่ที่ซื้อขายหุ้นอย่างจริงจังจะขาดทุนตลอดทั้งปี และผู้ชนะเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทุ่มเทเวลาทำงานอย่างมืออาชีพให้กับมันอย่างมาก นี่ไม่ได้หมายความว่า "ต้องห้าม" แต่หมายความว่า ลำดับของสิ่งต่างๆขั้นแรก เรียนรู้พื้นฐาน—การสั่งซื้อ การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยา—บนบัญชีทดลองก่อน; คู่มือการซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้น มันถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้น จงเสี่ยงเฉพาะเงินที่คุณสามารถรับความสูญเสียได้ทั้งหมดเท่านั้น อย่าเอาเงินออมของครอบครัวไปเสี่ยงเด็ดขาด และจำไว้ว่าเทรดเดอร์ที่ขาย "กำไร" ให้คุณนั้น มักจะทำเงินได้...จากการขายการฝึกอบรมให้คุณ

สกุลเงินดิจิทัลที่ปราศจากภาพลวงตา

สกุลเงินดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin ได้สร้างตัวเองให้เป็นสินทรัพย์ประเภทพิเศษที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะหรือ ETF ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จำนวนมาก มีกรอบแนวคิดสองแบบที่สามารถนำมาใช้ได้ ข้อควรระวังเรื่องขนาด พอร์ตการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซียังคงเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยอาจลงทุนได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ไม่ใช่เงินค่าเช่าบ้าน และ... วิธี การซื้อสินค้าแบรนด์ดังในปริมาณน้อยๆ เป็นประจำ ดีกว่าการตามหาสินค้าคุณภาพเยี่ยมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก โปรไฟล์ Bitcoin รายละเอียดเกี่ยวกับตลาด และสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเป็นศูนย์ คู่มือของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ 7 เคล็ดลับในการรับบิตคอยน์ฟรี แยกแยะสิ่งที่ได้ผลตอบแทนจริงออกจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์และเสียเวลา

รายได้แบบไม่ต้องลงแรง: ความเชื่อและความจริง

"รายได้แบบไม่ต้องลงแรง" คือภาพลวงตาครั้งใหญ่แห่งทศวรรษ ความเป็นจริงทางเทคนิคคือ: รายได้ จะกลายเป็น รายได้แบบพาสซีฟจะกลายเป็นรายได้แบบพาสซีฟได้ก็ต่อเมื่อผ่านช่วงเวลาของการทำงานอย่างเข้มข้นแล้วเท่านั้น ไม่ใช่ก่อนหน้านั้น เงินปันผลจะกลายเป็นรายได้แบบพาสซีฟหลังจากสะสมมาหลายปี ค่าเช่าต้องมีการซื้อและบริหารจัดการสินทรัพย์ ลิขสิทธิ์ต้องมีการสร้างสรรค์ผลงาน ดอกเบี้ยทบต้นต้องใช้...เวลา รายได้แบบพาสซีฟที่แท้จริงสร้างขึ้นเหมือนสินทรัพย์ คุณลงทุนเงินทุน แรงงาน หรือทั้งสองอย่าง แล้วมันจะสร้างผลตอบแทนโดยไม่ต้องดูแลรักษามากนัก ระวังแผนการ "รายได้แบบพาสซีฟ 100% ตั้งแต่เดือนแรก" ในเศรษฐกิจจริง สิ่งเดียวที่เป็นรายได้แบบพาสซีฟในทันทีคือ...เงินที่คุณปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ ในที่ที่ไม่เหมาะสม หากต้องการสำรวจแนวทางที่จริงจังเหล่านี้เพิ่มเติม โปรดดูที่... คู่มือการทำให้เงินของคุณงอกเงย เปรียบเทียบการลงทุนโดยพิจารณาจากความพยายามและผลตอบแทน

เงิน "ฟรี" มีอยู่จริง (เกือบจะ) : การปรับปรุงประสิทธิภาพที่ถูกมองข้ามไป

ก่อนที่จะไปแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ มีเงินประเภทหนึ่งที่คุณสามารถหาคืนมาได้อย่างง่ายดาย นั่นก็คือเงินที่คุณมีอยู่แล้วบนโต๊ะนั่นเอง เงินช่วยเหลือที่ไม่มีผู้รับ ประการแรก มีโครงการมากมายหลายร้อยโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โบนัสกิจกรรม เงินอุดหนุนการปรับปรุงพื้นที่ ทุนการศึกษา และเงินหลายพันล้านยูโรก็ถูกมองข้ามไปในแต่ละปีเนื่องจากขาดการจำลองสถานการณ์ การใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงบนเครื่องจำลองอย่างเป็นทางการก็สามารถเปิดเผยสิทธิประโยชน์ที่ถูกลืมไปได้ ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ ในอดีต: สัญญาประกันภัยถูกยกเลิกภายในสองนาที (ส่วนใหญ่เป็นการยกเลิกกลางปี) แผนบริการโทรศัพท์มือถือได้รับการเจรจาใหม่ การสมัครใช้งานที่ไม่ได้ใช้งาน - การตรวจสอบการหักบัญชีอัตโนมัติสามารถเรียกคืนเงินได้เฉลี่ยหลายร้อยยูโรต่อปี ซองจดหมายที่ได้รับค่าจ้างต่ำ สุดท้ายนี้: เงินออมที่ไม่ได้ใช้งานให้ผลตอบแทนเพียง 0,5% ในขณะที่บัญชีออมทรัพย์ที่มีการควบคุมและบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม ขั้นตอนนี้จะไม่ทำให้คุณร่ำรวย แต่เป็นการสนับสนุนทางการเงินในระยะเริ่มต้นของกลยุทธ์ที่แท้จริง โดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานเพิ่มแม้แต่ชั่วโมงเดียว

สามโปรไฟล์ สามจุดเริ่มต้น: กรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม

นักเรียน — ไม่มีเงินทุน มีเวลาว่างเหลือเฟือ สิ่งที่เขาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นคุณค่าของเวลาของเขา: การสอนพิเศษออนไลน์ในวิชาที่เขาถนัด (150 ถึง 400 ยูโรต่อเดือน เป็นรายได้ที่สมเหตุสมผลตั้งแต่ภาคเรียนแรก) การฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนในสายอาชีพที่มีอนาคต และการเปิดบัญชี PEA ด้วยเงิน 25 ยูโรต่อเดือน — น้อยกว่าเงินที่ได้มา แต่มากกว่าการสร้างนิสัยและปล่อยให้เวลาทำงานแทนในระหว่างการเรียน พนักงานที่ได้รับการยืนยัน — เงินเดือน 2,500 ยูโรต่อเดือน เวลาน้อยมาก กลยุทธ์ของเขาคือ: การเจรจาต่อรองเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ (เงินเพิ่มที่ได้จะช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ) การให้เช่าทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน (รถยนต์ ห้องพัก อุปกรณ์) และการตั้งค่าระบบอัตโนมัติให้โอนเงิน 300 ยูโรไปยังกองทุน ETF ที่กระจายความเสี่ยงในวันจ่ายเงินเดือน — ก่อนหักค่าใช้จ่าย ไม่ใช่หลังจากนั้น ผู้ปกครองที่กระตือรือร้น — งบประมาณจำกัด พลังงานมีน้อย เครื่องมือที่ใช้ได้ผลคือ มาตรการลดต้นทุนที่กล่าวมาข้างต้น (รับประกันผลตอบแทนทันที) การได้รับเงินคืนอย่างเป็นระบบสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และการลงทุนรายได้พิเศษทุกบาททุกสตางค์ (โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง) แทนที่จะใช้จ่ายไปกับไลฟ์สไตล์ สามสิ่งแตกต่างออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่คงที่คือ เงินยูโรแรกที่ลงทุนมีค่ามากกว่าเงินยูโรแรกที่หามาได้

กลโกง "หาเงินง่าย ๆ": รายชื่อกลโกงที่ควรระวัง

การพยายามหาเงินดึงดูดผู้ล่าเข้ามา กับดักที่พบได้บ่อยที่สุดที่คุณควรระวังก่อนที่จะพลาดพลั้ง ได้แก่: แผนการแบบปิรามิดและธุรกิจเครือข่าย (MLM) — คุณได้รับค่าจ้างเพื่อสรรหาคน ไม่ใช่เพื่อขายสินค้าจริง ๆ โปรแกรมฝึกอบรมปาฏิหาริย์ — ผู้ขายได้เงินจากการขายวิธีการ ไม่ใช่จากการนำวิธีการไปใช้จริง; "สัญญาณการซื้อขาย" และบัญชีที่จัดการโดยคนแปลกหน้า — สิ่งเดียวที่โอนคือเงินฝากของคุณ; แพลตฟอร์มปลอม เพื่อผลตอบแทนที่รับประกัน — การลงทุนที่จริงจังใดๆ ก็ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนได้ และ เสพติดการแสดง — คำสัญญาใดๆ ที่ว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนั้น มักซ่อนความเสี่ยงที่สูงกว่ามาก หรือเป็นกลยุทธ์การถอนตัวอย่างจงใจ กฎสากลที่ช่วยคัดกรองการหลอกลวงได้ถึง 95% คือ: ถ้าผลตอบแทนดูเหมือนมหัศจรรย์และมีความเร่งด่วนมาก เงินที่จะหายไปนั้นก็คือเงินของคุณเอง

คุณจะได้รับรายได้จริงเท่าไหร่? ความจริงเบื้องหลังเรื่องราวนี้

วิธี ความพยายาม ศักยภาพที่สมจริง ขอบฟ้า
การเจรจาเงินเดือน ใช้เวลาเตรียมการเพียงไม่กี่ชั่วโมง รายได้เพิ่มขึ้น 3% ถึง 10% โดยเป็นผลสะสม ทันที
รายได้เสริม (จากทักษะที่มีอยู่) 4-10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 100 ถึง 1,000 ยูโรต่อเดือน 3-12 เดือน
การลงทุนใน ETF ที่หลากหลาย อัตโนมัติหลังจากตั้งค่าเสร็จ ในอดีตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-8% ต่อปี แต่ไม่รับประกันว่าจะเติบโตเสมอไป 10 ขึ้นไป
เงินปันผลที่แปลงเป็นทุน เริ่มต้นแล้วค่อยๆอ่อนลง รายได้ที่เพิ่มขึ้น จะแข็งแกร่งขึ้นหลังจาก 10-20 ปี 10-20 ปี
การซื้อขายที่คึกคัก ระดับมืออาชีพ ฝ่ายเสียงข้างน้อยชนะ ฝ่ายเสียงข้างมากแพ้ การเรียนรู้หลายปี
การให้เช่าสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ตัวแปร ไม่กี่สิบถึงหลายร้อยยูโรต่อเดือน ทันที

ตารางนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือ มันจัดวางวิธีการแต่ละอย่างไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม กำไรเร็วมาจากการขายงาน กำไรมหาศาลมาจากการลงทุนเวลา ไม่มีวิธีการใดที่จริงจังที่จะพลิกกลับกฎนี้ได้ ผู้ที่อ้างว่าตรงกันข้ามกำลังขายความฝัน ไม่ใช่วิธีการ

แผนปฏิบัติการของคุณ: 30 วันเพื่อเริ่มต้นดำเนินการ

สัปดาห์ที่ 1 — สถานการณ์ปัจจุบัน จดรายรับและรายจ่ายของคุณเป็นเวลาสามเดือน คำนวณอัตราการออมของคุณ และระบุแหล่งรั่วไหลทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดสามอย่างของคุณ สัปดาห์ที่ 2 — รายได้ เตรียมเอกสารสำหรับการเจรจาต่อรองเงินเดือนหรือข้อเสนองานฟรีแลนซ์ของคุณ เลือกกิจกรรมเสริมเพียงหนึ่งอย่างที่สอดคล้องกับจุดแข็งที่มีอยู่ของคุณ สัปดาห์ที่ 3 — ระบบ เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อการลงทุนในหุ้น (PEA) กับโบรกเกอร์ (หรืออัปเดตบัญชีที่มีอยู่แล้ว) และตั้งค่าการโอนเงินออมอัตโนมัติ—แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อย—ไปยังกองทุน ETF ที่กระจายความเสี่ยง สัปดาห์ที่ 4 — การป้องกัน ตั้งบัญชีออมทรัพย์เพื่อความปลอดภัย เปิดใช้งานข้อเสนอเงินคืน และทบทวนคู่มือป้องกันการฉ้อโกงนี้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณ เมื่อสิ้นเดือน กลไกทั้งสามอย่างก็จะพร้อมใช้งาน: รายได้เพิ่มขึ้น อุดช่องโหว่ และลงทุนส่วนที่ขาดไป ที่เหลือก็แค่การทำซ้ำ—และเวลาเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการหาเงิน

คุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อเริ่มต้นหรือไม่?

สำหรับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่จำเป็นเลย การเจรจาต่อรองเงินเดือนและการทำงานอิสระนั้นต้องการเพียงเวลาของคุณเท่านั้น สำหรับเครื่องมือการลงทุน เงินเพียงไม่กี่สิบยูโรก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นด้วย ETF สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอ ไม่ใช่จำนวนเงินเริ่มต้น

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลลัพธ์?

รายได้จากการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน รายได้เสริมจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่เดือน ในขณะที่การลงทุนจะวัดผลกระทบอย่างเต็มที่ในช่วงหลายปีหรือหลายทศวรรษ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เกิดจากการรวมกันของทั้งสามอย่าง ไม่ใช่แค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว

หุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะทำให้เงินของคุณทำงานให้คุณ?

ทั้งสองอย่างใช้ได้ผล แต่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน: ตลาดหุ้นต้องการเงินทุนเริ่มต้นน้อยและความอดทนสูง ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ต้องการเงินทุนหรือการกู้ยืมจากธนาคารและทักษะการบริหารจัดการ หลายคนเริ่มต้นในตลาดหุ้นแล้วค่อยกระจายไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

วิธีสังเกตกลโกง "หาเงินง่ายๆ" ?

สัญญาณสามอย่างก็เพียงพอแล้ว: ผลตอบแทนที่สัญญาไว้สูงกว่ามูลค่าตลาดมาก ความจำเป็นเร่งด่วนในการ "จองที่นั่ง" และกำไรที่ขึ้นอยู่กับการชักชวนผู้อื่น สัญญาณแต่ละอย่างเพียงอย่างเดียวก็ควรเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้ว แต่เมื่อรวมกันแล้ว มันคือสัญญาณแห่งความล้มเหลว

ฉันควรลงทุนเดือนละเท่าไหร่ดี?

หลักการง่ายๆ คือ ตั้งเป้าไว้ที่ 10 ถึง 20% ของรายได้ เริ่มจากจำนวนที่ยั่งยืนก่อน เช่น จ่าย 50 ยูโรเป็นประจำ ดีกว่าเสีย 500 ยูโรในเดือนที่สอง การตั้งค่าให้โอนเงินอัตโนมัติจะช่วยจัดการส่วนที่เหลือเอง

รูปภาพของผู้เขียน
คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 