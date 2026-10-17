โบรกเกอร์ออนไลน์: เปรียบเทียบโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดปี 2026

โบรกเกอร์ออนไลน์คืออะไร?
โบรกเกอร์ออนไลน์คือตัวกลางทางการเงินที่ช่วยให้คุณซื้อและขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้น ETF พันธบัตร และบางครั้งรวมถึงสัญญาและสกุลเงิน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยไม่ต้องผ่านสาขาธนาคาร เรียกได้ว่าเป็นโบรกเกอร์ออนไลน์ในภาษาฝรั่งเศส แม้คำจะเปลี่ยนไป แต่หน้าที่ยังคงเหมือนเดิม โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายของคุณไปยังตลาด เก็บรักษาหลักทรัพย์ของคุณไว้ในบัญชีเฉพาะ (บัญชี PEA หรือบัญชีหลักทรัพย์) ปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษีของฝรั่งเศส และเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นตามตารางค่าธรรมเนียมที่ประกาศไว้ ภายในยี่สิบปี โบรกเกอร์ออนไลน์ได้เข้ามาแทนที่ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารแบบดั้งเดิมสำหรับนักลงทุนรายบุคคลหลายล้านคน ด้วยการเปิดบัญชีออนไลน์ การสั่งซื้อขายที่ทำได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก และค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม
คำว่า "นายหน้าออนไลน์" ยังครอบคลุมถึงอาชีพอื่นๆ ด้วย เช่น นายหน้าสินเชื่อบ้าน นายหน้าประกันภัย นายหน้าพลังงาน ซึ่งทำหน้าที่เจรจาสัญญามากกว่าหลักทรัพย์ หน้านี้จะกล่าวถึงเรื่องเหล่านั้น นายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์ : ผู้ที่เปิดตลาดการเงินให้กับคุณ สำหรับการซื้อขายสกุลเงินและ CFD อย่างจริงจัง มีตัวเลือกเฉพาะทางคือ โบรกเกอร์ซื้อขาย ซึ่งมีการเปรียบเทียบไว้ในหน้าเว็บเฉพาะของเรา ซื้อขายนายหน้า.
โบรกเกอร์ออนไลน์หรือธนาคาร: ควรเลือกอะไรสำหรับการลงทุน?
คำถามนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ซื้อหุ้นครั้งแรก ธนาคารแบบดั้งเดิมเสนอความสะดวกสบายแบบครบวงจร ทั้งบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัตรเครดิต และที่ปรึกษา แต่ค่าธรรมเนียมการซื้อขายยังคงสูง โดยค่าคอมมิชชั่นต่อการซื้อขายมักสูงกว่าโบรกเกอร์ออนไลน์ถึงห้าถึงสิบเท่า มีค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาพอร์ตการลงทุนรายปี และบางครั้งบริการของพวกเขาก็จำกัดอยู่เฉพาะตลาดหลักเท่านั้น โบรกเกอร์ออนไลน์กลับตรงกันข้าม โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับตลาดยูโรเน็กซ์และตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกที่สำคัญ ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาเป็นศูนย์สำหรับตลาดส่วนใหญ่ สามารถเข้าถึง ETF และการซื้อขายแบบเศษส่วนได้ แต่แลกมากับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่จำกัด เฉพาะในส่วนคำถามที่พบบ่อยและการแชทเท่านั้น นักลงทุนจำนวนมากจึงประนีประนอมโดยการใช้ธนาคารสำหรับธุรกรรมทางการเงินประจำวัน และเปิดบัญชีออมทรัพย์หุ้น (PEA) กับโบรกเกอร์ออนไลน์สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการลงทุนที่ประหยัดภาษี ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารข้อมูลของเรา ถั่ว et ชื่อบัญชี — ค่าธรรมเนียมยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะผ่านตัวกลางใด และการแข่งขันก็เป็นผลดีต่อธนาคารด้วยเช่นกัน: บางธนาคารได้ปรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์บางส่วนให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์เฉพาะทาง ซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อเสนอแต่ละรายการก่อนตัดสินใจ
วิธีเลือกโบรกเกอร์ออนไลน์ที่เหมาะสม: 8 เกณฑ์สำคัญ
- ค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงของคุณ ค่าคอมมิชชั่นต่อคำสั่งซื้อในตลาดที่คุณใช้ (เริ่มจาก Euronext ก่อน) ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาใดๆ การเปรียบเทียบนี้ทำเป็นยูโรต่อปีโดยอิงจากปริมาณคำสั่งซื้อของคุณ ไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์แยกต่างหาก
- ซองจดหมายที่เสนอ : PEA, บัญชีหลักทรัพย์, PEA-PME — และความเป็นไปได้ในการโอนแผนที่มีอยู่เดิมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ตลาดที่เข้าถึงได้ง่าย ตลาดหลักทรัพย์ปารีสครอบคลุมช่วงเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้ว การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์อเมริกา เยอรมนี หรือลอนดอนมีความสำคัญเมื่อคุณเริ่มกระจายการลงทุน
- มีการเก็บภาษี : โบรกเกอร์จะต้องรายงานธุรกรรมของคุณต่อหน่วยงานภาษีของฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติ (แบบฟอร์ม IFU ประจำปี) — โปรดตรวจสอบจุดนี้ก่อนเปิดบัญชี
- การอนุมัติและการคุ้มครองหลักทรัพย์ : ตัวกลางที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ AMF/ACPR หรือเทียบเท่าในยุโรป หลักทรัพย์ที่ถือครองในรูปแบบสิทธิใช้ประโยชน์โดยมีผู้ดูแลที่ระบุไว้
- แพลตฟอร์ม คำสั่งซื้อแบบง่ายสำหรับมือใหม่ และคำสั่งซื้อแบบเต็มรูปแบบ (จำกัดราคา, สั่งหยุดราคา) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม — ดูคำแนะนำของเราได้ที่นี่ คำสั่งซื้อในตลาดหุ้น อธิบายรายละเอียดกลไกเหล่านี้
- บริการเสริม : บัญชีเงินสดที่ได้รับดอกเบี้ย, คำสั่งซื้อตามกำหนดเวลา, การออมอัตโนมัติ, รายงานผลการดำเนินงาน
- ฝ่ายบริการลูกค้า : ในภาษาฝรั่งเศส หมายถึง สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องรอเป็นเวลานาน — ทดสอบดูก่อนเจอปัญหาแรก
ตารางเปรียบเทียบโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี 2026
การคัดเลือกของเราคำนึงถึงโครงสร้างราคาที่แท้จริง ความพร้อมของเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การเข้าถึงตลาด และคุณภาพของแพลตฟอร์ม ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดในโปรไฟล์ของเรา นักลงทุนทุกโปรไฟล์จะพบตัวกลางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง
|การใช้
|นายหน้า
|ไฮไลท์
|การทดสอบของเรา
|ข้อเสนอ PEA และการธนาคาร
|ฟอร์จูนโอ
|PEA ที่แข่งขันได้ และบริการธนาคารออนไลน์ที่ครอบคลุม
|รีวิว Fortuneo
|ค่าธรรมเนียมต่ำที่สุด
|การหมุน
|ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
|รีวิว DEGIRO
|ตลาดหลักทรัพย์ปารีสถ่ายทอดสด
|Bourse Direct
|อัตราต่อรองของ Euronext, PEA และ CTO จะถูกกำหนดในภายหลัง
|ดู Bourse Direct
|การเข้าถึงทั่วโลก
|โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ
|150 ตลาด, ระบบสั่งซื้อล่วงหน้า, ต้นทุนต่ำ
|เอกสารข้อมูล IBKR
|การออมอัตโนมัติ
|Trade Republic
|แพ็คเกจรายเดือน, การสั่งซื้อแบบเศษส่วน
|ดู Trade Republic
|ความเรียบง่ายและสังคม
|eToro
|คัดลอกการซื้อขาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
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|หุ้นและ CFD
|XTB
|xStation หุ้นจริง ไม่มีค่าคอมมิชชั่น*
|ดู XTB
*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โบรกเกอร์ประกาศไว้ สำหรับภาพรวมรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภท โปรดดูการเปรียบเทียบทั่วไปของเรา โบรกเกอร์ สำหรับขั้นตอนแรกในการใช้งานชื่อเรื่อง โปรดดูคู่มือของเรา ซื้อหุ้น กรอกข้อมูลในตารางนี้ทีละขั้นตอน
โบรกเกอร์ออนไลน์มี 3 ประเภท
สินค้าจากฝรั่งเศสแบ่งออกเป็นสามรุ่น แต่ละรุ่นมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ธนาคารออนไลน์ที่มีบริษัทลูกเป็นโบรกเกอร์ (Fortuneo, Boursorama Banque, BNP ร่วมกับ Hello bank!) รวมบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ และตลาดหุ้นไว้ในที่เดียว: สะดวกสบายสูงสุด ไม่มีค่าธรรมเนียมตัวกลาง มีบริการให้คำปรึกษา — ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการทุกอย่างในที่เดียว นายหน้าบริสุทธิ์ (เดจิโร, อินเตอร์แอคทีฟ โบรเกอร์ส, Bourse Direct(เน้นที่การดำเนินการ: ค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด เข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ได้หลายสิบแห่ง แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน — ตัวเลือกของนักลงทุนอิสระที่คำนึงถึงเงินยูโรของตน) นีโอโบรกเกอร์ (Trade Republic(และแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน) กำลังทุ่มเททุกอย่างให้กับมือถือ: การสั่งซื้อแบบเศษส่วน แผนการลงทุนรายเดือน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย — ตัวเลือกการฝากเงินครั้งแรกและการออมอัตโนมัติ พร้อมด้วยการครอบคลุมตลาดที่แคบลง ไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เหนือกว่ารูปแบบอื่น: รูปแบบของคุณขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณต้องการทุ่มเทและบทบาทของตลาดหุ้นในพอร์ตการลงทุนโดยรวมของคุณ
การโอนบัญชี PEA หรือบัญชีหลักทรัพย์ของคุณระหว่างโบรกเกอร์
การโอนบัญชีลงทุนเป็นจุดบอดในการเปรียบเทียบหลายๆ ครั้ง และเป็นปัจจัยสำคัญอย่างแท้จริง การโอนบัญชี PEA (แผนออมทรัพย์หุ้นของฝรั่งเศส) จากสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งไม่ได้ทำให้บัญชีนั้นปิดลง: สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ระยะเวลาห้าปีที่มีชื่อเสียง) ยังคงอยู่ และหลักทรัพย์จะถูกโอนจากผู้ดูแลบัญชีเดิมไปยังผู้ดูแลบัญชีใหม่ การดำเนินการโดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 50 ถึง 150 ยูโร ขึ้นอยู่กับมูลค่าและจำนวนหลักทรัพย์ และโบรกเกอร์บางรายอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปที่ควรเน้นย้ำก่อนลงนาม ในแง่ของกรอบเวลา ให้เผื่อเวลาไว้สองถึงหกสัปดาห์ระหว่างการร้องขอ การโอนเงินสดและหลักทรัพย์ และการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง ข้อควรระวังสองประการ: อย่าทำการสั่งซื้อใดๆ ในระหว่างช่วงเวลาการโอน และตรวจสอบงบแสดงฐานะการลงทุนทีละรายการเมื่อได้รับ สำหรับบัญชีหลักทรัพย์มาตรฐาน กลไกจะเหมือนกัน โดยไม่มีประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน: ต้นทุนแฝงของหุ้นสหรัฐฯ
ซื้อหุ้น Apple หรือการซื้อ Nvidia จากยูโรจะทำให้เกิดการแปลงสกุลเงินโดยปริยาย: โบรกเกอร์จะแลกเปลี่ยนยูโรของคุณเป็นดอลลาร์ในอัตราปัจจุบัน โดยคิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 0,10% ถึง 0,50% ของยอดสั่งซื้อ อาจดูเหมือนเล็กน้อย แต่ไม่ใช่ นักลงทุนที่ลงทุน 200 ยูโรใน ETF ของสหรัฐฯ ทุกเดือน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ 12 ครั้งต่อปี การรวมการซื้อรายไตรมาสจะช่วยลดต้นทุนลงสองในสาม สำหรับจำนวนเงินที่ลงทุนเท่าเดิม นักลงทุนทั่วไปในตลาดสกุลเงินมักจะเลือกใช้การรวมการซื้อรายไตรมาส บัญชีเงินตราต่างประเทศ — บริการจากโบรกเกอร์ระหว่างประเทศ เช่น Interactive Brokers — ซึ่งจะคงเงินดอลลาร์จากการขายไว้สำหรับการซื้อครั้งต่อไปโดยไม่ต้องแปลงกลับเป็นเงินยูโร ดูเอกสารข้อมูลของเรา โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ อธิบายวิธีการทำงานของสิ่งนี้
นายหน้าออนไลน์และการเสียภาษี: นายหน้าทำอะไรให้คุณบ้าง
นายหน้าที่มีสำนักงานอยู่ในฝรั่งเศส หรือดำเนินงานในฝรั่งเศสภายใต้หนังสือเดินทางยุโรปที่มีข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง จะช่วยลดภาระภาษีของคุณได้อย่างมาก ในแต่ละปี พวกเขาจะจัดเตรียมเอกสารต่างๆพิมพ์ภาษีเดียว (IFU) สรุปเงินปันผล กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่ต้องเสียภาษี ซึ่งส่งไปยังหน่วยงานสรรพากรและสามารถดูได้ในพื้นที่ลูกค้าของคุณ: สิ่งที่คุณต้องทำคือคัดลอกช่องต่างๆ การช่วยเหลือสังคม ภาษีจะถูกหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล ส่วนภาษีที่เหลือจะชำระในปีถัดไปตามระบบภาษีที่เลือกไว้ ซึ่งอาจเป็นอัตราภาษีคงที่ 30% หรืออัตราภาษีแบบก้าวหน้าพร้อมการหักลดหย่อนเงินปันผล นับตั้งแต่มีการนำระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับกำไรจากการขายสินทรัพย์มาใช้ การชำระภาษีล่วงหน้าจะทำเมื่อได้รับเงินปันผลสำหรับบางประเภทธุรกิจ ข้อควรทราบ: โบรกเกอร์ที่ดำเนินงานเฉพาะในต่างประเทศและไม่ได้เข้าร่วมในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติอาจขอให้คุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยตนเอง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจริงที่การเปรียบเทียบราคาไม่แสดงให้เห็น
ค่าบริการของโบรกเกอร์ออนไลน์คือเท่าไหร่?
ค่าใช้จ่ายของนายหน้าออนไลน์แบ่งออกเป็นสี่ส่วน และค่าใช้จ่ายสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการดำเนินการของคุณมากกว่าราคาที่โฆษณาไว้ ค่าคอมมิชชั่นการสั่งซื้อ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ (ข้อเสนอโปรโมชั่น ตลาดเฉพาะบางแห่ง) ไปจนถึงไม่กี่ยูโรในตลาดยูโรเน็กซ์ และราคาสูงกว่านั้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนที่สั่งซื้อสองครั้งต่อเดือนจะจ่ายเพียงเล็กน้อยไม่ว่าโครงสร้างราคาจะเป็นอย่างไร ส่วนนักลงทุนที่สั่งซื้อรายเดือนจะต้องคำนึงถึงทุกบาททุกสตางค์ ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน (0,1% ถึง 0,5% ต่อธุรกรรม) ใช้ได้เฉพาะกับหลักทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น สิทธิ์ในการดูแลบุตร แทบจะหายไปจากกลุ่มโบรกเกอร์ออนไลน์แล้ว ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน บัญชีที่ไม่ได้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบจากโบรกเกอร์บางราย: เป็นสิ่งที่คุณควรตรวจสอบหากคุณซื้อขายไม่บ่อยนัก ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้อหุ้นฝรั่งเศส 4 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 500 ยูโร จะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 0 ถึง 60 ยูโรต่อปีกับโบรกเกอร์ที่กล่าวถึงข้างต้น เทียบกับหลายร้อยยูโรที่ธนาคารแบบดั้งเดิม ซึ่งส่วนต่างในระยะเวลาสิบปีนั้นสามารถนำไปใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนได้
นายหน้าออนไลน์ฟรี: คำสัญญานั้นซ่อนอะไรเอาไว้บ้าง
วลี "โบรกเกอร์ออนไลน์ฟรี" ปรากฏอยู่ในผลการค้นหาและโฆษณามากมาย แต่ความเป็นจริงนั้นซับซ้อนกว่านั้น: ค่าคอมมิชชั่นอาจเป็นศูนย์ในบางตลาดหรือภายใต้เงื่อนไขบางประการ (เช่น จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ คำสั่งซื้อแรกของเดือน) แต่ตัวกลางจะได้รับเงินจากแหล่งอื่น เช่น ค่าสเปรดที่กว้างขึ้นเล็กน้อยสำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าบริการพิเศษ และแม้แต่การจ่ายเงินให้กับฝ่ายบริหารจัดการตลาด ("การจ่ายเงินสำหรับการไหลเวียนของคำสั่งซื้อ" ซึ่งมีการกำกับดูแลในยุโรป) โบรกเกอร์ที่ไม่มีแหล่งรายได้นั้นไม่มีอยู่จริง คำถามที่แท้จริงไม่ใช่ "ฟรีหรือไม่?" แต่เป็น "ค่าตอบแทนมาจากไหน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของฉันหรือไม่?" ตารางค่าธรรมเนียมฉบับสมบูรณ์ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องเผยแพร่ จะให้คำตอบได้ภายในเวลาอ่านเพียงสิบนาที
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ออนไลน์
กระบวนการนี้ใช้เวลาห้าขั้นตอนและประมาณครึ่งชั่วโมง กรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีด้วยข้อมูลติดต่อและสถานการณ์ของคุณ ส่งเอกสารประกอบที่สแกนแล้ว เช่น บัตรประชาชน หลักฐานที่อยู่ และใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ตอบแบบสอบถามประสบการณ์ ซึ่งจะกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เปิดใช้งานบัญชีและฝากเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคาร (โดยปกติขั้นต่ำ 100 ถึง 500 ยูโร บางครั้งอาจไม่ต้องฝาก) และทำการสั่งซื้อครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์ม ข้อควรระวังสองประการที่สำคัญคือ ตรวจสอบการรับรองของโบรกเกอร์กับ AMF (หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของฝรั่งเศส) ก่อนทำการโอน และเก็บหลักฐานการทำธุรกรรมแต่ละครั้งไว้ นี่คือหลักฐานการเป็นเจ้าของของคุณ ดูเอกสารข้อมูลของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ บัญชีซื้อขาย อธิบายขั้นตอนเหล่านี้โดยละเอียดและข้อควรระวังต่างๆ
เริ่มต้นกับโบรกเกอร์ออนไลน์: เส้นทางที่แนะนำ
แม้แต่โบรกเกอร์ที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถแก้ไขลำดับการเริ่มต้นที่ผิดพลาดได้ เส้นทางสู่การลดข้อผิดพลาดทั่วไปประกอบด้วยสี่ขั้นตอน ขั้นแรก สร้างเงินออมเพื่อความปลอดภัยนอกตลาดหุ้น — อย่างน้อยที่สุดก็คือเงินสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายสามเดือน — เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องขายของในเวลาที่แย่ที่สุด จากนั้น เปิดบัญชี PEA กับโบรกเกอร์ที่เลือกไว้ และได้รับเงินทุนจากการชำระเงินตามกำหนด: ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าจังหวะเวลา และประวัติภาษีห้าปีจะเริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชี จากนั้น เริ่มต้นด้วยวัสดุที่เรียบง่าย — กองทุน ETF ที่ครอบคลุมตลาดในวงกว้างซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ PEA — ก่อนที่จะเลือกหุ้นรายตัว โดยใช้คำแนะนำของเรา ซื้อหุ้น. ที่ผ่านมา ค่อยๆ ขยาย ขั้นแรกคือการเปิดบัญชีหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ จากนั้นจึงค่อยจัดการการจัดสรรเงินทุนอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น แต่ละขั้นตอนมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ขั้นตอนก่อนหน้าจะช่วยสนับสนุนทางการเงินให้กับขั้นตอนถัดไป ความมีระเบียบวินัยของกระบวนการนี้มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายมากกว่าการจัดอันดับที่แน่นอนของโบรกเกอร์เสียอีก
ความปลอดภัย: หลักทรัพย์และเงินของคุณอยู่ที่ไหน?
คำถามนี้ทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกหวาดกลัว แต่จะทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อเข้าใจกลไกการทำงานแล้ว เมื่อคุณใช้บริการโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต หลักทรัพย์ของคุณจะไม่ได้อยู่ "ที่โบรกเกอร์" แต่จะจดทะเบียนในชื่อของคุณกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต คลังข้อมูลส่วนกลาง (Euroclear France สำหรับหุ้นส่วนใหญ่ในปารีส) และโบรกเกอร์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ ในขณะเดียวกัน เงินของคุณก็ถูกเก็บไว้เฉยๆ บัญชีแยก เงินทุนส่วนนี้แยกต่างหากจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และเก็บไว้ในธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สิน: ในกรณีที่โบรกเกอร์ผิดนัดชำระหนี้ เงินทุนเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้จ่ายเจ้าหนี้ จากนั้นก็มาถึง... การรับประกันสินทรัพย์ ในประเทศฝรั่งเศส กองทุนประกันเงินฝากและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครอบคลุมเงินสดสูงสุด 100,000 ยูโรต่อลูกค้าและต่อสถาบัน แต่หลักทรัพย์ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณและจะกลับคืนสู่พอร์ตการลงทุนของคุณในกรณีที่มีการชำระบัญชี กลไกนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในระหว่างความล้มเหลวในโลกแห่งความเป็นจริงในภาคส่วนนี้ การคุ้มครองทางกฎหมายไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎี ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกครั้งที่จะต้องมีการอนุมัติที่ตรวจสอบได้ก่อนการโอนครั้งแรก
คำถามที่พบบ่อย: คำถามของคุณเกี่ยวกับโบรกเกอร์ออนไลน์
โบรกเกอร์ออนไลน์ไหนดีที่สุด?
โบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของคุณ: Fortuneo เหมาะสำหรับ PEA (แผนการออมหุ้น) ที่เชื่อมโยงกับธนาคารออนไลน์, DEGIRO หรือ Interactive Brokers เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและเข้าถึงได้ทั่วโลก Bourse Direct สำหรับตลาดหลักทรัพย์ปารีส Trade Republic สำหรับการออมเงินรายเดือนแบบอัตโนมัติ ตารางเปรียบเทียบด้านบนของเราเชื่อมโยงการใช้งานแต่ละแบบกับตัวกลางที่เหมาะสม
โบรกเกอร์ออนไลน์คืออะไร?
นี่คือบริษัทตัวกลางทางการเงินที่ได้รับอนุญาต ซึ่งดำเนินการคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์ของคุณผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านแผนการออมหุ้น (PEA) หรือบัญชีหลักทรัพย์ บริษัทนี้จะเก็บรักษาหลักทรัพย์ของคุณ ดำเนินการด้านภาษีของฝรั่งเศส และได้รับค่าตอบแทนผ่านค่าคอมมิชชั่นหรือมาร์จินที่ประกาศไว้
ค่าบริการของโบรกเกอร์ออนไลน์คือเท่าไหร่?
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหุ้นฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณศูนย์ถึงไม่กี่ยูโรต่อคำสั่งซื้อ บวกกับค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับหลักทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณสองสามสิบยูโรต่อปีสำหรับการลงทุนรายเดือนในระดับปานกลาง ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาหลักทรัพย์แทบจะไม่มีแล้ว มีเพียงบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้นที่อาจทำให้เกิดค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานกับผู้ให้บริการบางราย
แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่ดีที่สุดคืออะไร?
แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดคือแพลตฟอร์มที่คุณเข้าใจได้ภายในสิบนาที: การวางคำสั่งซื้อที่ชัดเจน การติดตามพอร์ตโฟลิโอที่อ่านง่าย และการแจ้งเตือนที่ไม่ซับซ้อน แม้ว่าแอปของโบรกเกอร์ยุคใหม่จะยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น แอปเหล่านั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยอินเทอร์เฟซที่ครอบคลุมกว่าของ DEGIRO หรือ Interactive Brokers ซึ่งมีประเภทคำสั่งซื้อที่หลากหลายกว่า
โบรกเกอร์ออนไลน์ปลอดภัยหรือไม่?
ใช่ครับ หากตรงตามเงื่อนไขสามข้อต่อไปนี้: การอนุญาตที่ตรวจสอบได้ (AMF/ACPR หรือมาตรฐานเทียบเท่าของยุโรป), การแยกเงินทุนของลูกค้า และผู้ดูแลหลักทรัพย์ที่ระบุตัวตนได้ โบรกเกอร์ทั้งหมดในการเปรียบเทียบของเราตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ และทะเบียน AMF อย่างเป็นทางการช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ภายในไม่กี่นาที
คุณจำเป็นต้องมีบัญชี PEA หรือบัญชีหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ของคุณหรือไม่?
แผนออมทรัพย์เพื่อการลงทุนในหุ้น (PEA) ใช้สำหรับหุ้นและกองทุน ETF ในยุโรป ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีหลังจากห้าปี และบัญชีหลักทรัพย์ใช้สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ นักลงทุนจำนวนมากใช้ทั้งสองบัญชีร่วมกับสถาบันการเงินเดียวกัน การเริ่มต้นด้วย PEA เป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับผู้พำนักในฝรั่งเศสที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุน
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