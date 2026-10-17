โบรกเกอร์ออนไลน์: เปรียบเทียบโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดปี 2026

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โบรกเกอร์ออนไลน์คืออะไร?

โบรกเกอร์ออนไลน์คือตัวกลางทางการเงินที่ช่วยให้คุณซื้อและขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้น ETF พันธบัตร และบางครั้งรวมถึงสัญญาและสกุลเงิน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยไม่ต้องผ่านสาขาธนาคาร เรียกได้ว่าเป็นโบรกเกอร์ออนไลน์ในภาษาฝรั่งเศส แม้คำจะเปลี่ยนไป แต่หน้าที่ยังคงเหมือนเดิม โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายของคุณไปยังตลาด เก็บรักษาหลักทรัพย์ของคุณไว้ในบัญชีเฉพาะ (บัญชี PEA หรือบัญชีหลักทรัพย์) ปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษีของฝรั่งเศส และเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นตามตารางค่าธรรมเนียมที่ประกาศไว้ ภายในยี่สิบปี โบรกเกอร์ออนไลน์ได้เข้ามาแทนที่ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารแบบดั้งเดิมสำหรับนักลงทุนรายบุคคลหลายล้านคน ด้วยการเปิดบัญชีออนไลน์ การสั่งซื้อขายที่ทำได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก และค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม

คำว่า "นายหน้าออนไลน์" ยังครอบคลุมถึงอาชีพอื่นๆ ด้วย เช่น นายหน้าสินเชื่อบ้าน นายหน้าประกันภัย นายหน้าพลังงาน ซึ่งทำหน้าที่เจรจาสัญญามากกว่าหลักทรัพย์ หน้านี้จะกล่าวถึงเรื่องเหล่านั้น นายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์ : ผู้ที่เปิดตลาดการเงินให้กับคุณ สำหรับการซื้อขายสกุลเงินและ CFD อย่างจริงจัง มีตัวเลือกเฉพาะทางคือ โบรกเกอร์ซื้อขาย ซึ่งมีการเปรียบเทียบไว้ในหน้าเว็บเฉพาะของเรา ซื้อขายนายหน้า.

โบรกเกอร์ออนไลน์หรือธนาคาร: ควรเลือกอะไรสำหรับการลงทุน?

คำถามนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ซื้อหุ้นครั้งแรก ธนาคารแบบดั้งเดิมเสนอความสะดวกสบายแบบครบวงจร ทั้งบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัตรเครดิต และที่ปรึกษา แต่ค่าธรรมเนียมการซื้อขายยังคงสูง โดยค่าคอมมิชชั่นต่อการซื้อขายมักสูงกว่าโบรกเกอร์ออนไลน์ถึงห้าถึงสิบเท่า มีค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาพอร์ตการลงทุนรายปี และบางครั้งบริการของพวกเขาก็จำกัดอยู่เฉพาะตลาดหลักเท่านั้น โบรกเกอร์ออนไลน์กลับตรงกันข้าม โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับตลาดยูโรเน็กซ์และตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกที่สำคัญ ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาเป็นศูนย์สำหรับตลาดส่วนใหญ่ สามารถเข้าถึง ETF และการซื้อขายแบบเศษส่วนได้ แต่แลกมากับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่จำกัด เฉพาะในส่วนคำถามที่พบบ่อยและการแชทเท่านั้น นักลงทุนจำนวนมากจึงประนีประนอมโดยการใช้ธนาคารสำหรับธุรกรรมทางการเงินประจำวัน และเปิดบัญชีออมทรัพย์หุ้น (PEA) กับโบรกเกอร์ออนไลน์สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการลงทุนที่ประหยัดภาษี ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารข้อมูลของเรา ถั่ว et ชื่อบัญชี — ค่าธรรมเนียมยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะผ่านตัวกลางใด และการแข่งขันก็เป็นผลดีต่อธนาคารด้วยเช่นกัน: บางธนาคารได้ปรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์บางส่วนให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์เฉพาะทาง ซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อเสนอแต่ละรายการก่อนตัดสินใจ

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วิธีเลือกโบรกเกอร์ออนไลน์ที่เหมาะสม: 8 เกณฑ์สำคัญ

  • ค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงของคุณ ค่าคอมมิชชั่นต่อคำสั่งซื้อในตลาดที่คุณใช้ (เริ่มจาก Euronext ก่อน) ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาใดๆ การเปรียบเทียบนี้ทำเป็นยูโรต่อปีโดยอิงจากปริมาณคำสั่งซื้อของคุณ ไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์แยกต่างหาก
  • ซองจดหมายที่เสนอ : PEA, บัญชีหลักทรัพย์, PEA-PME — และความเป็นไปได้ในการโอนแผนที่มีอยู่เดิมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ตลาดที่เข้าถึงได้ง่าย ตลาดหลักทรัพย์ปารีสครอบคลุมช่วงเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้ว การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์อเมริกา เยอรมนี หรือลอนดอนมีความสำคัญเมื่อคุณเริ่มกระจายการลงทุน
  • มีการเก็บภาษี : โบรกเกอร์จะต้องรายงานธุรกรรมของคุณต่อหน่วยงานภาษีของฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติ (แบบฟอร์ม IFU ประจำปี) — โปรดตรวจสอบจุดนี้ก่อนเปิดบัญชี
  • การอนุมัติและการคุ้มครองหลักทรัพย์ : ตัวกลางที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ AMF/ACPR หรือเทียบเท่าในยุโรป หลักทรัพย์ที่ถือครองในรูปแบบสิทธิใช้ประโยชน์โดยมีผู้ดูแลที่ระบุไว้
  • แพลตฟอร์ม คำสั่งซื้อแบบง่ายสำหรับมือใหม่ และคำสั่งซื้อแบบเต็มรูปแบบ (จำกัดราคา, สั่งหยุดราคา) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม — ดูคำแนะนำของเราได้ที่นี่ คำสั่งซื้อในตลาดหุ้น อธิบายรายละเอียดกลไกเหล่านี้
  • บริการเสริม : บัญชีเงินสดที่ได้รับดอกเบี้ย, คำสั่งซื้อตามกำหนดเวลา, การออมอัตโนมัติ, รายงานผลการดำเนินงาน
  • ฝ่ายบริการลูกค้า : ในภาษาฝรั่งเศส หมายถึง สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องรอเป็นเวลานาน — ทดสอบดูก่อนเจอปัญหาแรก

ตารางเปรียบเทียบโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี 2026

การคัดเลือกของเราคำนึงถึงโครงสร้างราคาที่แท้จริง ความพร้อมของเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การเข้าถึงตลาด และคุณภาพของแพลตฟอร์ม ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดในโปรไฟล์ของเรา นักลงทุนทุกโปรไฟล์จะพบตัวกลางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง

การใช้ นายหน้า ไฮไลท์ การทดสอบของเรา
ข้อเสนอ PEA และการธนาคาร ฟอร์จูนโอ PEA ที่แข่งขันได้ และบริการธนาคารออนไลน์ที่ครอบคลุม รีวิว Fortuneo
ค่าธรรมเนียมต่ำที่สุด การหมุน ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รีวิว DEGIRO
ตลาดหลักทรัพย์ปารีสถ่ายทอดสด Bourse Direct อัตราต่อรองของ Euronext, PEA และ CTO จะถูกกำหนดในภายหลัง ดู Bourse Direct
การเข้าถึงทั่วโลก โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ 150 ตลาด, ระบบสั่งซื้อล่วงหน้า, ต้นทุนต่ำ เอกสารข้อมูล IBKR
การออมอัตโนมัติ Trade Republic แพ็คเกจรายเดือน, การสั่งซื้อแบบเศษส่วน ดู Trade Republic
ความเรียบง่ายและสังคม eToro คัดลอกการซื้อขาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ดู eToro
หุ้นและ CFD XTB xStation หุ้นจริง ไม่มีค่าคอมมิชชั่น* ดู XTB

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โบรกเกอร์ประกาศไว้ สำหรับภาพรวมรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภท โปรดดูการเปรียบเทียบทั่วไปของเรา โบรกเกอร์ สำหรับขั้นตอนแรกในการใช้งานชื่อเรื่อง โปรดดูคู่มือของเรา ซื้อหุ้น กรอกข้อมูลในตารางนี้ทีละขั้นตอน

โบรกเกอร์ออนไลน์มี 3 ประเภท

สินค้าจากฝรั่งเศสแบ่งออกเป็นสามรุ่น แต่ละรุ่นมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ธนาคารออนไลน์ที่มีบริษัทลูกเป็นโบรกเกอร์ (Fortuneo, Boursorama Banque, BNP ร่วมกับ Hello bank!) รวมบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ และตลาดหุ้นไว้ในที่เดียว: สะดวกสบายสูงสุด ไม่มีค่าธรรมเนียมตัวกลาง มีบริการให้คำปรึกษา — ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการทุกอย่างในที่เดียว นายหน้าบริสุทธิ์ (เดจิโร, อินเตอร์แอคทีฟ โบรเกอร์ส, Bourse Direct(เน้นที่การดำเนินการ: ค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด เข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ได้หลายสิบแห่ง แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน — ตัวเลือกของนักลงทุนอิสระที่คำนึงถึงเงินยูโรของตน) นีโอโบรกเกอร์ (Trade Republic(และแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน) กำลังทุ่มเททุกอย่างให้กับมือถือ: การสั่งซื้อแบบเศษส่วน แผนการลงทุนรายเดือน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย — ตัวเลือกการฝากเงินครั้งแรกและการออมอัตโนมัติ พร้อมด้วยการครอบคลุมตลาดที่แคบลง ไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เหนือกว่ารูปแบบอื่น: รูปแบบของคุณขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณต้องการทุ่มเทและบทบาทของตลาดหุ้นในพอร์ตการลงทุนโดยรวมของคุณ

การโอนบัญชี PEA หรือบัญชีหลักทรัพย์ของคุณระหว่างโบรกเกอร์

การโอนบัญชีลงทุนเป็นจุดบอดในการเปรียบเทียบหลายๆ ครั้ง และเป็นปัจจัยสำคัญอย่างแท้จริง การโอนบัญชี PEA (แผนออมทรัพย์หุ้นของฝรั่งเศส) จากสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งไม่ได้ทำให้บัญชีนั้นปิดลง: สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ระยะเวลาห้าปีที่มีชื่อเสียง) ยังคงอยู่ และหลักทรัพย์จะถูกโอนจากผู้ดูแลบัญชีเดิมไปยังผู้ดูแลบัญชีใหม่ การดำเนินการโดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 50 ถึง 150 ยูโร ขึ้นอยู่กับมูลค่าและจำนวนหลักทรัพย์ และโบรกเกอร์บางรายอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปที่ควรเน้นย้ำก่อนลงนาม ในแง่ของกรอบเวลา ให้เผื่อเวลาไว้สองถึงหกสัปดาห์ระหว่างการร้องขอ การโอนเงินสดและหลักทรัพย์ และการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง ข้อควรระวังสองประการ: อย่าทำการสั่งซื้อใดๆ ในระหว่างช่วงเวลาการโอน และตรวจสอบงบแสดงฐานะการลงทุนทีละรายการเมื่อได้รับ สำหรับบัญชีหลักทรัพย์มาตรฐาน กลไกจะเหมือนกัน โดยไม่มีประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน: ต้นทุนแฝงของหุ้นสหรัฐฯ

ซื้อหุ้น Apple หรือการซื้อ Nvidia จากยูโรจะทำให้เกิดการแปลงสกุลเงินโดยปริยาย: โบรกเกอร์จะแลกเปลี่ยนยูโรของคุณเป็นดอลลาร์ในอัตราปัจจุบัน โดยคิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 0,10% ถึง 0,50% ของยอดสั่งซื้อ อาจดูเหมือนเล็กน้อย แต่ไม่ใช่ นักลงทุนที่ลงทุน 200 ยูโรใน ETF ของสหรัฐฯ ทุกเดือน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ 12 ครั้งต่อปี การรวมการซื้อรายไตรมาสจะช่วยลดต้นทุนลงสองในสาม สำหรับจำนวนเงินที่ลงทุนเท่าเดิม นักลงทุนทั่วไปในตลาดสกุลเงินมักจะเลือกใช้การรวมการซื้อรายไตรมาส บัญชีเงินตราต่างประเทศ — บริการจากโบรกเกอร์ระหว่างประเทศ เช่น Interactive Brokers — ซึ่งจะคงเงินดอลลาร์จากการขายไว้สำหรับการซื้อครั้งต่อไปโดยไม่ต้องแปลงกลับเป็นเงินยูโร ดูเอกสารข้อมูลของเรา โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ อธิบายวิธีการทำงานของสิ่งนี้

นายหน้าออนไลน์และการเสียภาษี: นายหน้าทำอะไรให้คุณบ้าง

นายหน้าที่มีสำนักงานอยู่ในฝรั่งเศส หรือดำเนินงานในฝรั่งเศสภายใต้หนังสือเดินทางยุโรปที่มีข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง จะช่วยลดภาระภาษีของคุณได้อย่างมาก ในแต่ละปี พวกเขาจะจัดเตรียมเอกสารต่างๆพิมพ์ภาษีเดียว (IFU) สรุปเงินปันผล กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่ต้องเสียภาษี ซึ่งส่งไปยังหน่วยงานสรรพากรและสามารถดูได้ในพื้นที่ลูกค้าของคุณ: สิ่งที่คุณต้องทำคือคัดลอกช่องต่างๆ การช่วยเหลือสังคม ภาษีจะถูกหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล ส่วนภาษีที่เหลือจะชำระในปีถัดไปตามระบบภาษีที่เลือกไว้ ซึ่งอาจเป็นอัตราภาษีคงที่ 30% หรืออัตราภาษีแบบก้าวหน้าพร้อมการหักลดหย่อนเงินปันผล นับตั้งแต่มีการนำระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับกำไรจากการขายสินทรัพย์มาใช้ การชำระภาษีล่วงหน้าจะทำเมื่อได้รับเงินปันผลสำหรับบางประเภทธุรกิจ ข้อควรทราบ: โบรกเกอร์ที่ดำเนินงานเฉพาะในต่างประเทศและไม่ได้เข้าร่วมในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติอาจขอให้คุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยตนเอง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจริงที่การเปรียบเทียบราคาไม่แสดงให้เห็น

ค่าบริการของโบรกเกอร์ออนไลน์คือเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายของนายหน้าออนไลน์แบ่งออกเป็นสี่ส่วน และค่าใช้จ่ายสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการดำเนินการของคุณมากกว่าราคาที่โฆษณาไว้ ค่าคอมมิชชั่นการสั่งซื้อ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ (ข้อเสนอโปรโมชั่น ตลาดเฉพาะบางแห่ง) ไปจนถึงไม่กี่ยูโรในตลาดยูโรเน็กซ์ และราคาสูงกว่านั้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนที่สั่งซื้อสองครั้งต่อเดือนจะจ่ายเพียงเล็กน้อยไม่ว่าโครงสร้างราคาจะเป็นอย่างไร ส่วนนักลงทุนที่สั่งซื้อรายเดือนจะต้องคำนึงถึงทุกบาททุกสตางค์ ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน (0,1% ถึง 0,5% ต่อธุรกรรม) ใช้ได้เฉพาะกับหลักทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น สิทธิ์ในการดูแลบุตร แทบจะหายไปจากกลุ่มโบรกเกอร์ออนไลน์แล้ว ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน บัญชีที่ไม่ได้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบจากโบรกเกอร์บางราย: เป็นสิ่งที่คุณควรตรวจสอบหากคุณซื้อขายไม่บ่อยนัก ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้อหุ้นฝรั่งเศส 4 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 500 ยูโร จะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 0 ถึง 60 ยูโรต่อปีกับโบรกเกอร์ที่กล่าวถึงข้างต้น เทียบกับหลายร้อยยูโรที่ธนาคารแบบดั้งเดิม ซึ่งส่วนต่างในระยะเวลาสิบปีนั้นสามารถนำไปใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนได้

นายหน้าออนไลน์ฟรี: คำสัญญานั้นซ่อนอะไรเอาไว้บ้าง

วลี "โบรกเกอร์ออนไลน์ฟรี" ปรากฏอยู่ในผลการค้นหาและโฆษณามากมาย แต่ความเป็นจริงนั้นซับซ้อนกว่านั้น: ค่าคอมมิชชั่นอาจเป็นศูนย์ในบางตลาดหรือภายใต้เงื่อนไขบางประการ (เช่น จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ คำสั่งซื้อแรกของเดือน) แต่ตัวกลางจะได้รับเงินจากแหล่งอื่น เช่น ค่าสเปรดที่กว้างขึ้นเล็กน้อยสำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าบริการพิเศษ และแม้แต่การจ่ายเงินให้กับฝ่ายบริหารจัดการตลาด ("การจ่ายเงินสำหรับการไหลเวียนของคำสั่งซื้อ" ซึ่งมีการกำกับดูแลในยุโรป) โบรกเกอร์ที่ไม่มีแหล่งรายได้นั้นไม่มีอยู่จริง คำถามที่แท้จริงไม่ใช่ "ฟรีหรือไม่?" แต่เป็น "ค่าตอบแทนมาจากไหน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของฉันหรือไม่?" ตารางค่าธรรมเนียมฉบับสมบูรณ์ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องเผยแพร่ จะให้คำตอบได้ภายในเวลาอ่านเพียงสิบนาที

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ออนไลน์

กระบวนการนี้ใช้เวลาห้าขั้นตอนและประมาณครึ่งชั่วโมง กรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีด้วยข้อมูลติดต่อและสถานการณ์ของคุณ ส่งเอกสารประกอบที่สแกนแล้ว เช่น บัตรประชาชน หลักฐานที่อยู่ และใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ตอบแบบสอบถามประสบการณ์ ซึ่งจะกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เปิดใช้งานบัญชีและฝากเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคาร (โดยปกติขั้นต่ำ 100 ถึง 500 ยูโร บางครั้งอาจไม่ต้องฝาก) และทำการสั่งซื้อครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์ม ข้อควรระวังสองประการที่สำคัญคือ ตรวจสอบการรับรองของโบรกเกอร์กับ AMF (หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของฝรั่งเศส) ก่อนทำการโอน และเก็บหลักฐานการทำธุรกรรมแต่ละครั้งไว้ นี่คือหลักฐานการเป็นเจ้าของของคุณ ดูเอกสารข้อมูลของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ บัญชีซื้อขาย อธิบายขั้นตอนเหล่านี้โดยละเอียดและข้อควรระวังต่างๆ

เริ่มต้นกับโบรกเกอร์ออนไลน์: เส้นทางที่แนะนำ

แม้แต่โบรกเกอร์ที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถแก้ไขลำดับการเริ่มต้นที่ผิดพลาดได้ เส้นทางสู่การลดข้อผิดพลาดทั่วไปประกอบด้วยสี่ขั้นตอน ขั้นแรก สร้างเงินออมเพื่อความปลอดภัยนอกตลาดหุ้น — อย่างน้อยที่สุดก็คือเงินสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายสามเดือน — เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องขายของในเวลาที่แย่ที่สุด จากนั้น เปิดบัญชี PEA กับโบรกเกอร์ที่เลือกไว้ และได้รับเงินทุนจากการชำระเงินตามกำหนด: ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าจังหวะเวลา และประวัติภาษีห้าปีจะเริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชี จากนั้น เริ่มต้นด้วยวัสดุที่เรียบง่าย — กองทุน ETF ที่ครอบคลุมตลาดในวงกว้างซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ PEA — ก่อนที่จะเลือกหุ้นรายตัว โดยใช้คำแนะนำของเรา ซื้อหุ้น. ที่ผ่านมา ค่อยๆ ขยาย ขั้นแรกคือการเปิดบัญชีหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ จากนั้นจึงค่อยจัดการการจัดสรรเงินทุนอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น แต่ละขั้นตอนมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ขั้นตอนก่อนหน้าจะช่วยสนับสนุนทางการเงินให้กับขั้นตอนถัดไป ความมีระเบียบวินัยของกระบวนการนี้มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายมากกว่าการจัดอันดับที่แน่นอนของโบรกเกอร์เสียอีก

ความปลอดภัย: หลักทรัพย์และเงินของคุณอยู่ที่ไหน?

คำถามนี้ทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกหวาดกลัว แต่จะทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อเข้าใจกลไกการทำงานแล้ว เมื่อคุณใช้บริการโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต หลักทรัพย์ของคุณจะไม่ได้อยู่ "ที่โบรกเกอร์" แต่จะจดทะเบียนในชื่อของคุณกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต คลังข้อมูลส่วนกลาง (Euroclear France สำหรับหุ้นส่วนใหญ่ในปารีส) และโบรกเกอร์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ ในขณะเดียวกัน เงินของคุณก็ถูกเก็บไว้เฉยๆ บัญชีแยก เงินทุนส่วนนี้แยกต่างหากจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และเก็บไว้ในธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สิน: ในกรณีที่โบรกเกอร์ผิดนัดชำระหนี้ เงินทุนเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้จ่ายเจ้าหนี้ จากนั้นก็มาถึง... การรับประกันสินทรัพย์ ในประเทศฝรั่งเศส กองทุนประกันเงินฝากและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครอบคลุมเงินสดสูงสุด 100,000 ยูโรต่อลูกค้าและต่อสถาบัน แต่หลักทรัพย์ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณและจะกลับคืนสู่พอร์ตการลงทุนของคุณในกรณีที่มีการชำระบัญชี กลไกนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในระหว่างความล้มเหลวในโลกแห่งความเป็นจริงในภาคส่วนนี้ การคุ้มครองทางกฎหมายไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎี ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกครั้งที่จะต้องมีการอนุมัติที่ตรวจสอบได้ก่อนการโอนครั้งแรก

คำถามที่พบบ่อย: คำถามของคุณเกี่ยวกับโบรกเกอร์ออนไลน์

โบรกเกอร์ออนไลน์ไหนดีที่สุด?

โบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของคุณ: Fortuneo เหมาะสำหรับ PEA (แผนการออมหุ้น) ที่เชื่อมโยงกับธนาคารออนไลน์, DEGIRO หรือ Interactive Brokers เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและเข้าถึงได้ทั่วโลก Bourse Direct สำหรับตลาดหลักทรัพย์ปารีส Trade Republic สำหรับการออมเงินรายเดือนแบบอัตโนมัติ ตารางเปรียบเทียบด้านบนของเราเชื่อมโยงการใช้งานแต่ละแบบกับตัวกลางที่เหมาะสม

โบรกเกอร์ออนไลน์คืออะไร?

นี่คือบริษัทตัวกลางทางการเงินที่ได้รับอนุญาต ซึ่งดำเนินการคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์ของคุณผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านแผนการออมหุ้น (PEA) หรือบัญชีหลักทรัพย์ บริษัทนี้จะเก็บรักษาหลักทรัพย์ของคุณ ดำเนินการด้านภาษีของฝรั่งเศส และได้รับค่าตอบแทนผ่านค่าคอมมิชชั่นหรือมาร์จินที่ประกาศไว้

ค่าบริการของโบรกเกอร์ออนไลน์คือเท่าไหร่?

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหุ้นฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณศูนย์ถึงไม่กี่ยูโรต่อคำสั่งซื้อ บวกกับค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับหลักทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณสองสามสิบยูโรต่อปีสำหรับการลงทุนรายเดือนในระดับปานกลาง ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาหลักทรัพย์แทบจะไม่มีแล้ว มีเพียงบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้นที่อาจทำให้เกิดค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานกับผู้ให้บริการบางราย

แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่ดีที่สุดคืออะไร?

แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดคือแพลตฟอร์มที่คุณเข้าใจได้ภายในสิบนาที: การวางคำสั่งซื้อที่ชัดเจน การติดตามพอร์ตโฟลิโอที่อ่านง่าย และการแจ้งเตือนที่ไม่ซับซ้อน แม้ว่าแอปของโบรกเกอร์ยุคใหม่จะยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น แอปเหล่านั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยอินเทอร์เฟซที่ครอบคลุมกว่าของ DEGIRO หรือ Interactive Brokers ซึ่งมีประเภทคำสั่งซื้อที่หลากหลายกว่า

โบรกเกอร์ออนไลน์ปลอดภัยหรือไม่?

ใช่ครับ หากตรงตามเงื่อนไขสามข้อต่อไปนี้: การอนุญาตที่ตรวจสอบได้ (AMF/ACPR หรือมาตรฐานเทียบเท่าของยุโรป), การแยกเงินทุนของลูกค้า และผู้ดูแลหลักทรัพย์ที่ระบุตัวตนได้ โบรกเกอร์ทั้งหมดในการเปรียบเทียบของเราตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ และทะเบียน AMF อย่างเป็นทางการช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ภายในไม่กี่นาที

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี PEA หรือบัญชีหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ของคุณหรือไม่?

แผนออมทรัพย์เพื่อการลงทุนในหุ้น (PEA) ใช้สำหรับหุ้นและกองทุน ETF ในยุโรป ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีหลังจากห้าปี และบัญชีหลักทรัพย์ใช้สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ นักลงทุนจำนวนมากใช้ทั้งสองบัญชีร่วมกับสถาบันการเงินเดียวกัน การเริ่มต้นด้วย PEA เป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับผู้พำนักในฝรั่งเศสที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุน

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รูปภาพของผู้เขียน
คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 