ราคาคริปโตเคอร์เรนซี: ตัวติดตามแบบเรียลไทม์และวิธีการอ่านตลาด

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ราคาคริปโตแบบเรียลไทม์

bitcoinBitcoin
80 288,0000 $0.3%
ethereumEthereum
2 324,5200 $0.26%
โยงTether
0,999252 $0.02%
BNBBNB
736,5700 $0.2%
XRPXRP
1,2900 $0.26%
เหรียญสหรัฐUSDC
0,999679 $0.01%
โซลานาโซลานา
101,0500 $0.68%
TronTRON
0,32974 $0.25%
เดิมพันอีเธอร์Lido เดิมพันอีเธอร์
2 265,0500 $3.46%
ฟิกเกอร์เฮล็อครูปเฮโลค
1,0560 $0%
zcashZcash
1 221,5600 $3.83%
ไฮเปอร์ของเหลวไฮเปอร์ลิควิด
76,9000 $2.27%
โดชคอยน์โดชคอยน์
0,077035 $1.43%
moneroMonero
587,1400 $1.68%
เหรียญสหรัฐดอลล่าร์
1,0000 $0.02%
บิตสีขาวเหรียญ WhiteBIT
77,2700 $0.3%
ห่อ-stethห่อ stETH
2 779,6700 $3.22%
chainlinkchainlink
11,4200 $1.43%
โทเค็นราศีสิงห์LEO Token
9,0400 $0%
ห่อ bitcoinห่อด้วย Bitcoin
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CardanoCardano
0,203668 $0.7%
binance-bridged-usdt-bnb-สมาร์ทเชนBinance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
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เป็นตัวเอกเป็นตัวเอก
0,169039 $0.7%
ห่อ-beacon-ethห่อ Beacon ETH
2 466,9300 $3.47%
ใกล้อยู่ใกล้โปรโตคอล
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ฝนตกฝนตก
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ห่อ-eethห่อ eETH
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ซัสดส์sUSDS
1,0830 $0.16%
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litecoinLitecoin
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uniswapunswap
7,0200 $5.65%
เครือข่ายแคนตันกวางตุ้ง
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coinbase-ห่อ-btcCoinbase ห่อ BTC
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หิมะถล่ม-2หิมะถล่ม
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usd1-wlfiUSD1
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0,932324 $0.31%
หมี่หมี่
0,915065 $1.18%
WethWeth
2 268,3700 $3.4%
เครือข่ายเปิดกรัม (เดิมชื่อ ทอนคอยน์)
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โยงทองโยงทองคำ
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202,2700 $13.53%
ชิบะอินุชิบะอินุ
0,000005 $0.58%
บิตเทนเซอร์บิตเทนเซอร์
250,8500 $2.42%
เอเธน่าเอเธน่า
0,206944 $9.68%

ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานโดยสิ้นเชิง หากมีผู้ที่ต้องการซื้อสินทรัพย์มากกว่าผู้ที่ต้องการขาย ราคาจะสูงขึ้น และในทางกลับกัน

ราคา Bitcoin แบบเรียลไทม์

ราคาของคริปโตเคอร์เรนซี – เป็นอย่างไรบ้าง?

อันดับแรก สกุลเงินดิจิทัลถูกใช้เพื่อทำให้การโอนเงินง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเพื่อต่อสู้กับข้อเสียของสกุลเงินทั่วไป ก่อนที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล คุณต้องตรวจสอบราคาของมันก่อน

ที่จริงแล้ว ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีบอกคุณได้ว่าควรซื้อหรือขายคริปโตเคอร์เรนซีนั้นหรือไม่ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของคริปโตเคอร์เรนซีได้ในเวลาจริง ในตอนนี้ การจับตาดูเหรียญยอดนิยมอย่าง Bitcoin และ Ethereum นั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง

เหตุใดราคาของคริปโตเคอร์เรนซีจึงเปลี่ยนแปลง?

การขอ ค่าของ คริปโตเคอร์เรนซี่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยหลายสาเหตุ สินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูง ความผันผวนนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั่วไป ซึ่งมีการลดค่าและการเสื่อมค่าอยู่เป็นประจำ

สกุลเงินดิจิทัลจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อหลายปัจจัยเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดี ปริมาณอุปทานที่จำกัดจะผลักดันให้มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลสูงขึ้น เช่นเดียวกับข่าวเชิงบวกในสื่อ ระดับความยากในการขุดที่สูง หรือวิกฤตทางการเมือง

ราคา Ethereum แบบเรียลไทม์

มูลค่าของ Ethereum ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

รีวิวคริปโต Ethereum จัดให้อยู่ในอันดับที่สองของการจัดอันดับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี Ethereum มีมูลค่าตลาดที่สูงมาก รองจาก Bitcoin ในอดีต ปริมาณการซื้อขายก็สูงในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการเข้ากับ NFT ที่ประกาศไปเมื่อต้นปี

มูลค่าของ Tether (USDT) ในตลาดคริปโต

Tether ครองอันดับสามในการจัดอันดับของเรา โดยมีมูลค่าตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในตลาด เดิมที Tether ผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐ แต่ได้เปลี่ยนการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2019 และปัจจุบันคำนึงถึงเงินกู้ให้กับบริษัทในเครือด้วย รีวิวคริปโต Tether ผลลัพธ์ค่อนข้างน่าพอใจและจัดให้อยู่ในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลที่แนะนำมากที่สุด

มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนั้นขึ้นอยู่กับอะไร?

มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลคือราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด ขึ้นอยู่กับสกุลเงินและตลาดที่เกี่ยวข้อง สกุลเงินดิจิทัลมีการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ และมูลค่าของมันถูกกำหนดเทียบกับดอลลาร์ ในตลาดฝรั่งเศสและยุโรป มูลค่าจะถูกกำหนดเป็นยูโร และบางครั้งอาจเป็นสกุลเงินอื่นๆ ด้วย

ราคาของคริปโตเคอร์เรนซี – ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อมูลค่าของคริปโตเคอร์เรนซี?

  • บริบททางเศรษฐกิจ;
  • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี;
  • สื่อมวลชน;
  • ความเชื่อมั่นของผู้ใช้;
  • จำนวนผู้ใช้งาน;
  • สกุลเงินดิจิทัลแทรกซึมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ลึกแค่ไหน;
  • ความขาดแคลนของเหรียญ;
  • การขุด Crypto

ควรใช้เวลาวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลคืออะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

สกุลเงินดิจิทัล หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า คริปโตเคอร์เรนซี คือสกุลเงินเสมือนที่สร้างและออกโดยบุคคลต่อบุคคล เงินประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจของธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินใดๆ เป็นสกุลเงินเสรีที่มีมูลค่าซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ — เป็นตลาดที่แท้จริงตลอด 24 ชั่วโมง สกุลเงินดิจิทัลได้รับการจัดการโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายอำนาจและเป็นอิสระ

ตั้งแต่แรกเริ่ม โทเค็นเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกเพื่อวัตถุประสงค์ในปัจจุบัน แต่มีจุดประสงค์เพียงเพื่อทำให้การแลกเปลี่ยนแบบบุคคลต่อบุคคลภายในเครือข่ายเฉพาะนั้นง่ายขึ้น ปัจจุบัน สกุลเงินดิจิทัลถูกนำมาใช้เป็นวิธีการชำระเงินโดยสถาบันการเงินหลายแห่งอย่างเต็มรูปแบบ บทบาทของพวกมันในตลาดนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้งแล้ว

วงจรชีวิตของสกุลเงินดิจิทัลมีอะไรบ้าง?

  • ขั้นตอนการเปิดตัว;
  • ระยะการเจริญเติบโต;
  • ระยะการเจริญเติบโตเต็มที่;
  • ระยะขาลง

ประวัติราคาของสกุลเงินดิจิทัลแสดงถึงระยะเวลาที่สกุลเงินนั้นอยู่ในตลาดจนถึงวันที่ประเมินมูลค่า ประวัติเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงหลัก ซึ่งสอดคล้องกับช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

มูลค่าคริปโต – บล็อกเชนคืออะไร?

บล็อกเชนคือฐานข้อมูลที่บันทึกธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด ฐานข้อมูลนี้มีความปลอดภัยและแบ่งปันกันระหว่างผู้ใช้หลายรายโดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลาง ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี บล็อกเชนเป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจและเป็นอิสระที่ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม

ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

สกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่เครื่องมือที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่เอามาหมุนเวียนในตลาด แต่เป็นเครื่องมือเสมือนจริงที่เข้ามามีบทบาทในตลาดผ่านความต้องการของผู้ใช้และการจัดหาโดยผู้ออก ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจึงขึ้นอยู่กับกลไกของอุปสงค์และอุปทานเป็นหลัก

ราคา Crypto ราคาจะสูงขึ้นหากความต้องการแข็งแกร่งขึ้น ในทางกลับกัน ราคาจะลดลงหากอุปทานแข็งแกร่งขึ้น นี่คือปัจจัยที่นักลงทุนควรให้ความสนใจ

สกุลเงินดิจิทัลเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยหรือไม่?

สกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัย เพราะไม่มีมูลค่าพื้นฐานใด ๆ มาหนุนหลัง ต่างจากดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินอื่น ๆ ที่มีทองคำเป็นหลักประกัน สกุลเงินดิจิทัลยังไม่ได้ผูกติดกับมูลค่าใด ๆ โดยเฉพาะ ราคาโทเค็นในตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนโทเค็นที่มีอยู่และความต้องการ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มต่าง ๆ สามารถออกโทเค็นได้มากเท่าที่ต้องการ ยกเว้น Bitcoin ซึ่งมีจำนวนจำกัดอยู่ที่ 21 ล้านโทเค็น

ราคา Cryptocurrency สด

แพลตฟอร์มอย่าง Binance เผยแพร่ราคาคริปโตแบบเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลา ทำให้เทรดเดอร์สามารถดูข้อมูลได้แบบทันที ราคาคริปโตแบบเรียลไทม์นั้นถูกกำหนดโดยอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าตลาด ราคาของโทเค็น และปัจจัยอื่นๆ ข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับคริปโตสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของมันได้อย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาจึงเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน

ราคา Crypto

สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิด

นอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum แล้ว ตลาดยังมีสินทรัพย์อีกหลายพันรายการที่มีการใช้งานหลากหลาย เช่น สเตเบิลคอยน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์ โทเค็นของโปรโตคอลออราเคิลอย่าง Chainlink แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ และเลเยอร์การชำระเงิน ราคาของสินทรัพย์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การประเมินมูลค่าที่แน่นอนควรอยู่ในข้อมูลแบบเรียลไทม์ ไม่ใช่ในบทความที่หยุดนิ่ง ดังนั้นวิดเจ็ตด้านล่างจึงแสดงราคา Chainlink แบบเรียลไทม์ ซึ่งอัปเดตโดยอัตโนมัติ:

11,4200 $

หน้าเพจของเรา ราคา altcoin บทความนี้จะอธิบายถึงตระกูลเหรียญหลักๆ และหน้าที่ของแต่ละตระกูล โดยไม่มีการรับประกันถึงผลการดำเนินงาน กฎทองคำยังคงเหมือนเดิม คือ มูลค่าตลาดที่สูงในอดีตไม่ได้รับประกันอะไรในอนาคต และเหรียญหลายเหรียญที่เคยมีมูลค่าสูงก็แทบจะหายไปจากตลาดแล้ว

ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ราคาของสกุลเงินดิจิทัลผันผวน?

มีหลายปัจจัยที่ทำให้มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลผันผวน:

  • อุปทานและอุปสงค์มีจำกัด: ยิ่งมีคนต้องการซื้อสกุลเงินดิจิทัลใดมากเท่าไหร่ สกุลเงินดิจิทัลนั้นก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นเท่านั้น
  • พลังงานที่ป้อนเข้าไป ในรูปของกระแสไฟฟ้า เพื่อรักษาความปลอดภัยของบล็อกเชน
  • ระดับความยากของบล็อกเชน
  • ประโยชน์ของเหรียญและความง่ายในการใช้งานและการจัดเก็บ
  • สาธารณชนรับรู้คุณค่าของมันอย่างไร

คุณสามารถทำนายราคาของคริปโตเคอร์เรนซีได้หรือไม่?

ไม่ และโปรดระวังใครก็ตามที่อ้างว่าจะเป็นเช่นนั้น ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายและผันผวนมากจนไม่มีการคาดการณ์เชิงตัวเลขระยะยาวที่น่าเชื่อถือได้ นักวิเคราะห์เผยแพร่สถานการณ์จำลอง ไม่ใช่ความแน่นอน: สมมติฐานของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ย กฎระเบียบ และวัฏจักรของตลาด

แนวทางที่ดีกว่าคือการพิจารณาปัจจัยเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การยอมรับจากสถาบัน การพัฒนาของกฎระเบียบ เช่น กฎระเบียบ MiCA ของยุโรป การลดลงครึ่งหนึ่งของรางวัลการขุด Bitcoin (เหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในโปรโตคอล) สภาพคล่องของแพลตฟอร์ม และกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุนจดทะเบียน องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้เห็นแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น โดยไม่รับประกันราคาในอนาคตเสมอไป

วิธีการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมยังคงมีประโยชน์หากคุณเข้าใจถึงคุณค่าของมัน: การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะระบุแนวโน้มและระดับบนกราฟราคาของคริปโตเคอร์เรนซี ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะประเมินกิจกรรมที่แท้จริงของเครือข่าย ทั้งสองวิธีนี้ไม่ได้ขจัดความเสี่ยง การป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวคือการกระจายความเสี่ยงและการกำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถยอมสูญเสียได้

กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบไหนดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัล?

ในยุคที่สกุลเงินดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ มีกระเป๋าเงินดิจิทัลเกิดขึ้นมากมาย แต่บางกระเป๋าเงินก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด นี่คือรายชื่อกระเป๋าเงินที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้:

  • Ledger Nano X
  • เซนโก
  • Ledger Nano S
  • Trezor One
  • เทรซอร์ ที

เคล็ดลับในการซื้อสกุลเงินดิจิทัล

ก่อนซื้อคริปโตเคอร์เรนซี โปรดพิจารณาประเด็นเหล่านี้อย่างรอบคอบ:

  • ก่อนอื่น คุณต้องทราบถึงความเสี่ยงของการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน การถูกหลอกลวง เป็นต้น
  • คุณควรทราบด้วยว่าควรเลือกแพลตฟอร์มใด เพราะนั่นคือที่ที่คุณจะทำการซื้อขาย ดังที่เราได้เห็นไปแล้วก่อนหน้านี้ Vantage เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อคริปโตเคอร์เรนซี
  • คุณอาจสงสัยว่าคุณควรลงทุนเท่าไหร่ หลักการก็คือ “อย่าลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเกิน 10-15% ของเงินออมของคุณ”
  • คุณควรเลือกคริปโตเคอร์เรนซีตัวไหนดี? ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงคริปโตเคอร์เรนซีที่มีแนวโน้มดีที่สุดในปีนี้ไปแล้ว ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเลือกจากคริปโตเคอร์เรนซีเหล่านั้น โดยยังคงกระจายการลงทุนของคุณไปด้วย

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ราคาคริปโตเคอร์เรนซี – เหตุใดจึงควรลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี?

ผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งกล่าวว่า การลงทุนในปีนี้เป็นความคิดที่ดี เนื่องจากเธอคาดว่าจำนวนนักลงทุนจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ เธอยังเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของระยะการลงทุนในระดับสถาบัน ในขณะที่หลายประเทศเริ่มยอมรับ Bitcoin เป็นสกุลเงินแล้ว บริษัทต่างๆ ก็จะยอมรับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น สกุลเงินดิจิทัลจึงกำลังพัฒนาเป็นวิธีการชำระเงินที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆ

สุดท้ายนี้ แตกต่างจากดอลลาร์หรือยูโรซึ่งออกโดยธนาคารกลางโดยตรง (เฟดและอีบีซี) สกุลเงินดิจิทัลไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สูงกว่า ในกรณีของบิตคอยน์ ผู้ขุดบิตคอยน์คือผู้ที่ทำให้จำนวนบิตคอยน์ในระบบหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทุกวัน จนกระทั่งถึงระดับต่ำสุดที่ 21 ล้านเหรียญ

วิธีอ่านราคาคริปโตเคอร์เรนซี?

ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีไม่ได้หมายความแค่เพียงตัวเลขราคาเท่านั้น ยังมีข้อมูลสำคัญอีกสี่อย่างที่แสดงให้เห็นในตารางราคา เช่นเดียวกับตารางที่อยู่ด้านบนของหน้านี้ ซึ่งช่วยให้เข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้น:

  • ราคา: ราคาซื้อขายล่าสุด ในหน่วยดอลลาร์หรือยูโร ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ราคาจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละแพลตฟอร์ม เนื่องจากไม่มีราคาเดียวที่ใช้ได้ทั่วโลก
  • การเปลี่ยนแปลงตลอด 24 ชั่วโมง: การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในตลาดที่ไม่เคยปิดทำการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพียงวันเดียวอาจลบล้างแนวโน้มที่สะสมมาหลายสัปดาห์ได้
  • ปริมาณการซื้อขายปริมาณการซื้อขายรวมในช่วงเวลาหนึ่ง ปริมาณการซื้อขายสูงบ่งชี้ถึงตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะที่ราคาที่เปลี่ยนแปลงโดยมีปริมาณการซื้อขายต่ำนั้นน่าสงสัยกว่า
  • มูลค่าตลาดของ Crypto: ราคาคูณด้วยจำนวนหน่วยที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ทำให้สามารถเปรียบเทียบน้ำหนักที่แท้จริงของสกุลเงินดิจิทัลสองสกุลได้ ซึ่งราคาอย่างเดียวทำไม่ได้ — สกุลเงินดิจิทัลราคาต่ำอาจมีมูลค่าตลาดมหาศาล

เพิ่ม Bitcoin การครอบงำนั่นคือส่วนแบ่งของเหรียญนั้นในมูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซี: การเพิ่มขึ้นมักบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังดำเนินการอย่างระมัดระวัง ในขณะที่การลดลงมักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดอัลท์คอยน์คึกคัก ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ได้ทำนายอะไร แต่เป็นเพียงการอธิบายเท่านั้น

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 