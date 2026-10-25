DAI Stablecoin: วิธีการทำงานและความปลอดภัย (2026)

กราฟราคา DAI แบบเรียลไทม์ – DAI/USD
สถิติ DAI
ได (DAI)
อันดับ: 240,999872 $ราคา (BTC)Ƀ0.00001245มูลค่าตลาด4 544 192 750 $ปริมาณ73 532 208 $เปลี่ยน 24 ชม.0.03%Supply ทั้งหมด4 วัน
แปลง DAI
DAI Stablecoin คืออะไร?
การขอ DAI Stablecoin DAI เป็นเหรียญ Stablecoin แบบกระจายอำนาจที่ออกโดยโปรโตคอล MakerDAO ออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของมูลค่าให้เทียบเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (USD) แตกต่างจาก Stablecoin แบบรวมศูนย์ DAI ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินดิจิทัล เช่น Ethereum ที่ฝากไว้เป็นหลักประกันในสัญญาอัจฉริยะ ด้วยกลไกการค้ำประกันและการรักษาเสถียรภาพ DAI มุ่งมั่นที่จะมอบความเสถียรที่เชื่อถือได้ในขณะที่ยังคงกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำธุรกรรม การชำระเงิน และแอปพลิเคชัน DeFi
ระบบการเข้ารหัส DAI ทำงานอย่างไร?
DAI เป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ (Stablecoin) ที่ออกโดยโปรโตคอล MakerDAO โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษามูลค่าให้คงที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) วิธีการทำงานมีดังนี้:
- การสร้าง DAIผู้ใช้ฝากสกุลเงินดิจิทัล เช่น Ethereum เข้าสู่สัญญาอัจฉริยะบนแพลตฟอร์ม MakerDAO และแลกเปลี่ยนเป็น DAI โดยอิงตามมูลค่าของหลักประกัน
- หลักประกันมากเกินไปเพื่อรับประกันเสถียรภาพของ DAI ผู้กู้ต้องวางหลักประกันที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของ DAI ที่กู้ยืมมา ซึ่งจะสร้างส่วนเผื่อความปลอดภัยเพื่อรองรับความผันผวนของราคา
- สัญญาสมาร์ทการดำเนินงานของ DAI นั้นได้รับการจัดการโดยสัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชน Ethereum ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใส ความปลอดภัย และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการต่างๆ
- Stability: DAI รักษาค่าคงที่ได้อย่างไร? MakerDAO ใช้ระบบอัตราดอกเบี้ยและกลไกอื่นๆ เพื่อรักษาราคาของ DAI ให้อยู่ใกล้เคียงกับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ พารามิเตอร์เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาในกรณีที่ตลาดมีความผันผวน
- การชำระบัญชีหากมูลค่าของหลักประกันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สัญญาอัจฉริยะจะกระตุ้งให้เกิดการชำระบัญชีเพื่อเรียกคืนเงินและชำระคืน DAI ที่ยืมไป ซึ่งเป็นการปกป้องมูลค่าของเหรียญ Stablecoin
- การกำกับดูแลกิจการผู้ถือโทเค็น MKR (โทเค็นสำหรับการกำกับดูแลของโปรโตคอล MakerDAO) มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ การปรับนโยบาย และการอัปเดตโปรโตคอล
- ใช้DAI ถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ต่างๆ สำหรับการให้กู้ยืม การซื้อขาย และการทำธุรกรรม โดยนำเสนอทางเลือกที่มีเสถียรภาพกว่าสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง
กล่าวโดยสรุป DAI ผสานรวมความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะ การค้ำประกันเกินมูลค่า และกลไกการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ เพื่อรักษามูลค่าที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ
ประวัติความเป็นมาของสกุลเงินดิจิทัล DAI
ต่อไปนี้คือประวัติเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของสกุลเงินดิจิทัล DAI:
- ธันวาคม 2017: การเปิดตัว MakerDAO
MakerDAO เปิดตัวเพื่อสร้างระบบเหรียญ Stablecoin แบบกระจายอำนาจบนพื้นฐานของบล็อกเชน Ethereum โปรโตคอลนี้มีเป้าหมายที่จะนำเสนอทางเลือกที่มีเสถียรภาพแทนสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง
- ธันวาคม 2017: บทนำของ DAI
DAI ได้รับการแนะนำอย่างเป็นทางการในฐานะเหรียญ Stablecoin แบบกระจายอำนาจของโปรโตคอล MakerDAO โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับมูลค่าให้เท่ากับดอลลาร์สหรัฐ (USD)
- มกราคม: การใช้งาน DAI ครั้งแรก
DAI เริ่มถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชัน DeFi ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของมันในฐานะเหรียญ Stablecoin ในระบบนิเวศทางการเงินแบบกระจายอำนาจ
- มีนาคม: การเปิดตัว Multi-Collateral Dai (MCD)
MakerDAO นำเสนอ Multi-Collateral Dai (MCD) ซึ่งช่วยให้สามารถสร้าง DAI โดยใช้หลักประกันหลากหลายประเภท ส่งผลให้ขยายขอบเขตความเป็นไปได้และความยืดหยุ่นของเหรียญ Stablecoin มากขึ้น
- พฤศจิกายน 2019: การย้ายระบบไปยังระบบ MCD
การย้ายระบบไปยังระบบ MCD ใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยแทนที่ระบบ Single-Collateral Dai (SCD) เดิมด้วยระบบที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งกว่าเดิม
- มิถุนายน: การแนะนำอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ DAI (DSR)
MakerDAO เปิดตัว Dai Savings Rate ซึ่งช่วยให้ผู้ถือ DAI สามารถรับดอกเบี้ยจากเงินทุนของตนได้โดยการฝากเงินไว้ในสัญญาอัจฉริยะ
- กันยายน 2020: การผสานรวม DAI บนแพลตฟอร์ม DeFi
DAI ถูกผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชัน DeFi จำนวนมาก ทำให้ DAI กลายเป็นหนึ่งในเหรียญ Stablecoin ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการให้ยืม การซื้อขาย และการทำธุรกรรม
- เมษายน: ประกาศโครงการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น
MakerDAO ประกาศการปรับปรุงด้านการกำกับดูแล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้นสำหรับผู้ถือ MKR
- เดือนกรกฎาคม ปี 2025: แนะนำผลิตภัณฑ์ Dai Plus
Dai Plus เปิดตัวแล้ว โดยนำเสนอ DAI เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ พร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาด DeFi
- มิถุนายน: การปฏิรูปและการปรับตัว
MakerDAO ยังคงปฏิรูปและปรับปรุงโปรโตคอลอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่และแนวโน้มของตลาดเหรียญ Stablecoin โดยปรับกลไกการกำกับดูแลและพารามิเตอร์ความเสถียร
ขั้นตอนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของ DAI ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการบูรณาการที่เพิ่มมากขึ้นในระบบนิเวศ DeFi ตลอดจนการปรับปรุงที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของมัน
สกุลเงินดิจิตอลยอดนิยมอื่น ๆ
บทวิเคราะห์คริปโตเคอร์เรนซี DAI – คริปโตเคอร์เรนซี DAI มีอนาคตหรือไม่?
DAI คือสกุลเงินดิจิทัลที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินแบบกระจายอำนาจอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ ข้อมูลบางส่วนยังทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีอนาคตสดใส
- DAI ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของตลาด – DAI จะให้บริการที่ช่วยให้ตนเองได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้คิดผิด การดำเนินงานแบบกระจายอำนาจ กล่าวคือ ปราศจากตัวกลาง ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่หลายคนกำลังมองหาอยู่ เพราะการตัดตัวกลางออกไปจะช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมได้
- DAI โดดเด่นกว่าเหรียญ Stablecoin อื่นๆ – ในการเปรียบเทียบ DAI กับ USDT กลไกการทำงานของ DAI นั้นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ เพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของดอลลาร์อีกต่อไป ต่างจากเหรียญ Stablecoin อื่นๆ อีกหลายเหรียญ มูลค่าของมันจะไม่ร่วงหล่นหลังจากธนาคารที่เก็บรักษาเงินทุนปิดตัวลง ตัวอย่างเช่น เพราะ DAI นั้นผูกติดอยู่กับ Ethereum
ข้อดีของการซื้อคริปโตเคอร์เรนซี DAI
- DAI มีเสถียรภาพ: คุณสมบัติที่เป็นเหรียญ Stablecoin ทำให้มันมีลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยง
- ความผันผวนที่ลดลง: เนื่องจาก DAI เป็นเหรียญ Stablecoin จึงไม่ผันผวนมากเกินไป
- ซื้อ DAI ได้ง่าย: สามารถซื้อ DAI ได้บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่โดยใช้สกุลเงินทั่วไป
- การแลกเปลี่ยนคริปโต DAI ทำได้ง่าย: สามารถแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้หลายสกุล
- DAI เป็นระบบกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์: ชุมชนเป็นผู้ดูแลจัดการ
- แหล่งเก็บรักษามูลค่าที่ปลอดภัย: ไม่สามารถแช่แข็ง Ether ได้ และนี่เป็นการรับประกันอย่างเต็มที่เกี่ยวกับมูลค่าของ DAI ซึ่งแตกต่างจาก Stablecoin อื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินทั่วไป
- DAI มีความทนทานต่อการเซ็นเซอร์: สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะได้รับการสนับสนุนจาก Ether
ข้อเสียของการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี DAI
- โครงการใหม่: DAI ปลอดภัยในภาวะวิกฤตหรือไม่? DAI ยังเป็นเหรียญใหม่ ซึ่งหมายความว่าวงจรชีวิตของมันยังไม่เอื้ออำนวยให้เรารู้ถึงความสามารถในการฟื้นตัวจากวิกฤตได้ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติเป็นเหรียญ Stablecoin ก็ตาม
- การแข่งขัน: อนาคตของเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจกำลังส่งผลให้โครงการต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง
- ระบบที่ซับซ้อน: วิธีการทำงานของระบบ Maker ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนได้
- โดยมีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน: อีเธอร์มีความผันผวนสูงกว่า ดังนั้นหลักประกันต้องอยู่ที่ประมาณ 150% เพื่อรักษาเสถียรภาพของ DAI
บทวิจารณ์บล็อกเชนคริปโต DAI
บล็อกเชนคือฐานข้อมูลที่บันทึกธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บล็อกเชนทุกคน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นทะเบียนโปร่งใสที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้าได้ ดังนั้น ความปลอดภัยและความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์จึงเป็นหัวใจสำคัญของบล็อกเชน
DAI ใช้บล็อกเชน Ethereum ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับสอง ที่จริงแล้ว Ethereum จัดเก็บประวัติการทำธุรกรรม ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันและสัญญาอัจฉริยะได้
การคาดการณ์อนาคตและราคาของ DAI (สกุลเงินดิจิทัล) ในอีกหลายปีข้างหน้า
- อนาคตของ DAI ในปี 2025 – สำหรับปี 2025 หากสกุลเงินดิจิทัล DAI ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ราคาสูงสุดอาจแตะระดับ 3,50 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ราคาต่ำสุดของ DAI จะอยู่ที่ประมาณ 3,00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีราคาเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ที่ 3,20 ดอลลาร์สหรัฐ
- การคาดการณ์มูลค่า DAI ในปี 2026 – ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าปี 2026 เป็นปีที่ดีสำหรับสกุลเงินดิจิทัล DAI ซึ่งเป็นเหตุผลที่สกุลเงินนี้ควรจะมีราคาขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ 4,50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาต่ำสุดที่คาดการณ์ไว้จะอยู่ที่ประมาณ 4,00 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยแล้ว DAI จะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดปี 2026
- การคาดการณ์ราคาคริปโตเคอร์เรนซี DAI ในปี 2030 – จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญ คาดว่าภายในปี 2030 DAI อาจทะลุราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) เดิมได้ ดังนั้น ราคาคริปโต DAI น่าจะแตะระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ 8,50 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาต่ำสุดจึงอยู่ที่ 8,00 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้คือ 8,20 ดอลลาร์สหรัฐ
คุณควรซื้อคริปโต DAI ในปีนี้หรือไม่?
DAI เป็นโครงการที่มีอนาคตสดใสและจะปฏิวัติเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจ ยอมรับว่าในแง่ของกำไรจากส่วนต่างราคา การทำกำไรมหาศาลอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากราคาของมันค่อนข้างคงที่อยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์ แต่ถ้าคุณต้องการรักษาความปลอดภัยในการลงทุนและรับประกันผลกำไร เราขอแนะนำให้คุณเก็บ DAI ไว้ในพอร์ตการลงทุนของคุณ เพราะ DAI ได้แก้ปัญหาเรื่องความผันผวนไปได้บางส่วนแล้ว เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์นี้ได้ง่ายขึ้น เช่น วิธีการถอนคริปโต?
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก