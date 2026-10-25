DAI Stablecoin: วิธีการทำงานและความปลอดภัย (2026)

โดย เผยแพร่เมื่อ
0,999872 $
dai
dai (ยาก)
1h0.01%
24h0.03%
USD
ยูโร
ปอนด์อังกฤษ
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กราฟราคา DAI แบบเรียลไทม์ – DAI/USD

สถิติ DAI

 

dai
ได (DAI)
อันดับ: 24
0,999872 $
ราคา (BTC)
Ƀ0.00001245
มูลค่าตลาด
4 544 192 750 $
ปริมาณ
73 532 208 $
เปลี่ยน 24 ชม.
0.03%

Supply ทั้งหมด
4 วัน

แปลง DAI

DAI Stablecoin คืออะไร?

การขอ DAI Stablecoin DAI เป็นเหรียญ Stablecoin แบบกระจายอำนาจที่ออกโดยโปรโตคอล MakerDAO ออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของมูลค่าให้เทียบเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (USD) แตกต่างจาก Stablecoin แบบรวมศูนย์ DAI ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินดิจิทัล เช่น Ethereum ที่ฝากไว้เป็นหลักประกันในสัญญาอัจฉริยะ ด้วยกลไกการค้ำประกันและการรักษาเสถียรภาพ DAI มุ่งมั่นที่จะมอบความเสถียรที่เชื่อถือได้ในขณะที่ยังคงกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำธุรกรรม การชำระเงิน และแอปพลิเคชัน DeFi

ระบบการเข้ารหัส DAI ทำงานอย่างไร?

DAI เป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ (Stablecoin) ที่ออกโดยโปรโตคอล MakerDAO โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษามูลค่าให้คงที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) วิธีการทำงานมีดังนี้:

  1. การสร้าง DAIผู้ใช้ฝากสกุลเงินดิจิทัล เช่น Ethereum เข้าสู่สัญญาอัจฉริยะบนแพลตฟอร์ม MakerDAO และแลกเปลี่ยนเป็น DAI โดยอิงตามมูลค่าของหลักประกัน
  2. หลักประกันมากเกินไปเพื่อรับประกันเสถียรภาพของ DAI ผู้กู้ต้องวางหลักประกันที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของ DAI ที่กู้ยืมมา ซึ่งจะสร้างส่วนเผื่อความปลอดภัยเพื่อรองรับความผันผวนของราคา
  3. สัญญาสมาร์ทการดำเนินงานของ DAI นั้นได้รับการจัดการโดยสัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชน Ethereum ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใส ความปลอดภัย และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการต่างๆ
  4. Stability: DAI รักษาค่าคงที่ได้อย่างไร? MakerDAO ใช้ระบบอัตราดอกเบี้ยและกลไกอื่นๆ เพื่อรักษาราคาของ DAI ให้อยู่ใกล้เคียงกับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ พารามิเตอร์เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาในกรณีที่ตลาดมีความผันผวน
  5. การชำระบัญชีหากมูลค่าของหลักประกันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สัญญาอัจฉริยะจะกระตุ้งให้เกิดการชำระบัญชีเพื่อเรียกคืนเงินและชำระคืน DAI ที่ยืมไป ซึ่งเป็นการปกป้องมูลค่าของเหรียญ Stablecoin
  6. การกำกับดูแลกิจการผู้ถือโทเค็น MKR (โทเค็นสำหรับการกำกับดูแลของโปรโตคอล MakerDAO) มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ การปรับนโยบาย และการอัปเดตโปรโตคอล
  7. ใช้DAI ถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ต่างๆ สำหรับการให้กู้ยืม การซื้อขาย และการทำธุรกรรม โดยนำเสนอทางเลือกที่มีเสถียรภาพกว่าสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง

กล่าวโดยสรุป DAI ผสานรวมความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะ การค้ำประกันเกินมูลค่า และกลไกการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ เพื่อรักษามูลค่าที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ

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ประวัติความเป็นมาของสกุลเงินดิจิทัล DAI

ต่อไปนี้คือประวัติเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของสกุลเงินดิจิทัล DAI:

  1. ธันวาคม 2017: การเปิดตัว MakerDAO
    MakerDAO เปิดตัวเพื่อสร้างระบบเหรียญ Stablecoin แบบกระจายอำนาจบนพื้นฐานของบล็อกเชน Ethereum โปรโตคอลนี้มีเป้าหมายที่จะนำเสนอทางเลือกที่มีเสถียรภาพแทนสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง
  2. ธันวาคม 2017: บทนำของ DAI
    DAI ได้รับการแนะนำอย่างเป็นทางการในฐานะเหรียญ Stablecoin แบบกระจายอำนาจของโปรโตคอล MakerDAO โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับมูลค่าให้เท่ากับดอลลาร์สหรัฐ (USD)
  3. มกราคม: การใช้งาน DAI ครั้งแรก
    DAI เริ่มถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชัน DeFi ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของมันในฐานะเหรียญ Stablecoin ในระบบนิเวศทางการเงินแบบกระจายอำนาจ
  4. มีนาคม: การเปิดตัว Multi-Collateral Dai (MCD)
    MakerDAO นำเสนอ Multi-Collateral Dai (MCD) ซึ่งช่วยให้สามารถสร้าง DAI โดยใช้หลักประกันหลากหลายประเภท ส่งผลให้ขยายขอบเขตความเป็นไปได้และความยืดหยุ่นของเหรียญ Stablecoin มากขึ้น
  5. พฤศจิกายน 2019: การย้ายระบบไปยังระบบ MCD
    การย้ายระบบไปยังระบบ MCD ใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยแทนที่ระบบ Single-Collateral Dai (SCD) เดิมด้วยระบบที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งกว่าเดิม
  6. มิถุนายน: การแนะนำอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ DAI (DSR)
    MakerDAO เปิดตัว Dai Savings Rate ซึ่งช่วยให้ผู้ถือ DAI สามารถรับดอกเบี้ยจากเงินทุนของตนได้โดยการฝากเงินไว้ในสัญญาอัจฉริยะ
  7. กันยายน 2020: การผสานรวม DAI บนแพลตฟอร์ม DeFi
    DAI ถูกผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชัน DeFi จำนวนมาก ทำให้ DAI กลายเป็นหนึ่งในเหรียญ Stablecoin ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการให้ยืม การซื้อขาย และการทำธุรกรรม
  8. เมษายน: ประกาศโครงการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น
    MakerDAO ประกาศการปรับปรุงด้านการกำกับดูแล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้นสำหรับผู้ถือ MKR
  9. เดือนกรกฎาคม ปี 2025: แนะนำผลิตภัณฑ์ Dai Plus
    Dai Plus เปิดตัวแล้ว โดยนำเสนอ DAI เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ พร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาด DeFi
  10. มิถุนายน: การปฏิรูปและการปรับตัว
    MakerDAO ยังคงปฏิรูปและปรับปรุงโปรโตคอลอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่และแนวโน้มของตลาดเหรียญ Stablecoin โดยปรับกลไกการกำกับดูแลและพารามิเตอร์ความเสถียร

ขั้นตอนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของ DAI ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการบูรณาการที่เพิ่มมากขึ้นในระบบนิเวศ DeFi ตลอดจนการปรับปรุงที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของมัน

สกุลเงินดิจิตอลยอดนิยมอื่น ๆ

บทวิเคราะห์คริปโตเคอร์เรนซี DAI – คริปโตเคอร์เรนซี DAI มีอนาคตหรือไม่?

DAI คือสกุลเงินดิจิทัลที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินแบบกระจายอำนาจอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ ข้อมูลบางส่วนยังทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีอนาคตสดใส

  • DAI ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของตลาด – DAI จะให้บริการที่ช่วยให้ตนเองได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้คิดผิด การดำเนินงานแบบกระจายอำนาจ กล่าวคือ ปราศจากตัวกลาง ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่หลายคนกำลังมองหาอยู่ เพราะการตัดตัวกลางออกไปจะช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมได้
  • DAI โดดเด่นกว่าเหรียญ Stablecoin อื่นๆ – ในการเปรียบเทียบ DAI กับ USDT กลไกการทำงานของ DAI นั้นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ เพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของดอลลาร์อีกต่อไป ต่างจากเหรียญ Stablecoin อื่นๆ อีกหลายเหรียญ มูลค่าของมันจะไม่ร่วงหล่นหลังจากธนาคารที่เก็บรักษาเงินทุนปิดตัวลง ตัวอย่างเช่น เพราะ DAI นั้นผูกติดอยู่กับ Ethereum

ข้อดีของการซื้อคริปโตเคอร์เรนซี DAI

  • DAI มีเสถียรภาพ: คุณสมบัติที่เป็นเหรียญ Stablecoin ทำให้มันมีลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยง
  • ความผันผวนที่ลดลง: เนื่องจาก DAI เป็นเหรียญ Stablecoin จึงไม่ผันผวนมากเกินไป
  • ซื้อ DAI ได้ง่าย: สามารถซื้อ DAI ได้บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่โดยใช้สกุลเงินทั่วไป
  • การแลกเปลี่ยนคริปโต DAI ทำได้ง่าย: สามารถแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้หลายสกุล
  • DAI เป็นระบบกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์: ชุมชนเป็นผู้ดูแลจัดการ
  • แหล่งเก็บรักษามูลค่าที่ปลอดภัย: ไม่สามารถแช่แข็ง Ether ได้ และนี่เป็นการรับประกันอย่างเต็มที่เกี่ยวกับมูลค่าของ DAI ซึ่งแตกต่างจาก Stablecoin อื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินทั่วไป
  • DAI มีความทนทานต่อการเซ็นเซอร์: สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะได้รับการสนับสนุนจาก Ether

ข้อเสียของการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี DAI

  • โครงการใหม่: DAI ปลอดภัยในภาวะวิกฤตหรือไม่? DAI ยังเป็นเหรียญใหม่ ซึ่งหมายความว่าวงจรชีวิตของมันยังไม่เอื้ออำนวยให้เรารู้ถึงความสามารถในการฟื้นตัวจากวิกฤตได้ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติเป็นเหรียญ Stablecoin ก็ตาม
  • การแข่งขัน: อนาคตของเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจกำลังส่งผลให้โครงการต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง
  • ระบบที่ซับซ้อน: วิธีการทำงานของระบบ Maker ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนได้
  • โดยมีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน: อีเธอร์มีความผันผวนสูงกว่า ดังนั้นหลักประกันต้องอยู่ที่ประมาณ 150% เพื่อรักษาเสถียรภาพของ DAI

บทวิจารณ์บล็อกเชนคริปโต DAI

บล็อกเชนคือฐานข้อมูลที่บันทึกธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บล็อกเชนทุกคน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นทะเบียนโปร่งใสที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้าได้ ดังนั้น ความปลอดภัยและความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์จึงเป็นหัวใจสำคัญของบล็อกเชน

DAI ใช้บล็อกเชน Ethereum ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับสอง ที่จริงแล้ว Ethereum จัดเก็บประวัติการทำธุรกรรม ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันและสัญญาอัจฉริยะได้

การคาดการณ์อนาคตและราคาของ DAI (สกุลเงินดิจิทัล) ในอีกหลายปีข้างหน้า

  • อนาคตของ DAI ในปี 2025 – สำหรับปี 2025 หากสกุลเงินดิจิทัล DAI ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ราคาสูงสุดอาจแตะระดับ 3,50 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ราคาต่ำสุดของ DAI จะอยู่ที่ประมาณ 3,00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีราคาเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ที่ 3,20 ดอลลาร์สหรัฐ
  • การคาดการณ์มูลค่า DAI ในปี 2026 – ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าปี 2026 เป็นปีที่ดีสำหรับสกุลเงินดิจิทัล DAI ซึ่งเป็นเหตุผลที่สกุลเงินนี้ควรจะมีราคาขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ 4,50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาต่ำสุดที่คาดการณ์ไว้จะอยู่ที่ประมาณ 4,00 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยแล้ว DAI จะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดปี 2026
  • การคาดการณ์ราคาคริปโตเคอร์เรนซี DAI ในปี 2030 – จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญ คาดว่าภายในปี 2030 DAI อาจทะลุราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) เดิมได้ ดังนั้น ราคาคริปโต DAI น่าจะแตะระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ 8,50 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาต่ำสุดจึงอยู่ที่ 8,00 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้คือ 8,20 ดอลลาร์สหรัฐ

คุณควรซื้อคริปโต DAI ในปีนี้หรือไม่?

DAI เป็นโครงการที่มีอนาคตสดใสและจะปฏิวัติเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจ ยอมรับว่าในแง่ของกำไรจากส่วนต่างราคา การทำกำไรมหาศาลอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากราคาของมันค่อนข้างคงที่อยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์ แต่ถ้าคุณต้องการรักษาความปลอดภัยในการลงทุนและรับประกันผลกำไร เราขอแนะนำให้คุณเก็บ DAI ไว้ในพอร์ตการลงทุนของคุณ เพราะ DAI ได้แก้ปัญหาเรื่องความผันผวนไปได้บางส่วนแล้ว เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์นี้ได้ง่ายขึ้น เช่น วิธีการถอนคริปโต?

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 