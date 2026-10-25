ดัชนี DAX 40: องค์ประกอบและวิธีการลงทุน (ปี 2026)

นักลงทุนยังจับตาดูตัวชี้วัด ZEW อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่แท้จริงสำหรับดัชนีหุ้นเยอรมัน: นี่คือความคิดเห็นของเรา กลยุทธ์การซื้อขายดัชนี DAX 40 โดยอิงจาก ZEW.
ดัชนี DAX 40 คืออะไร?
- DAX ย่อมาจาก “Deutscher Aktien IndeX” คือ ดัชนีหุ้นเยอรมันดัชนี DAX 40 ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงที่สุด 40 แห่งของเยอรมนี ข่าวสารเกี่ยวกับ DAX 40 แสดงให้เห็นว่าบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินหลักของเยอรมนี ที่จริงแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2025 ดัชนี DAX ของเยอรมนีได้ขยายขอบเขตโดยต้อนรับบริษัทใหม่ 10 แห่ง ทำให้เลื่อนจาก DAX 30 ไปเป็น DAX 40
- นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการสร้างดัชนีนี้ขึ้นมาเมื่อ 33 ปีที่แล้ว แต่ก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้อยู่แล้ว เนื่องจากข่าวเกี่ยวกับ DAX 40 บ่งชี้ว่าดัชนีนี้ครอบคลุมส่วนแบ่งตลาดหุ้นของประเทศโดยรวมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับดัชนีมาตรฐานระดับนานาชาติหลักอื่นๆ ประวัติของดัชนีนี้: สร้างขึ้นในปี 1988 โดยมีฐานอยู่ที่ 1,000 บริษัท สมาชิกของดัชนีนี้คิดเป็นประมาณ 75% ของมูลค่ารวมของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต
- แตกต่างจากดัชนีอื่นๆ ส่วนใหญ่ ดัชนี DAX 40 จะอัปเดตราคาในอนาคตสำหรับวันทำการซื้อขายถัดไป แม้ว่าตลาดหลักจะปิดทำการไปแล้วก็ตาม ในการคำนวณดัชนี DAX 40 นั้น ใช้ Xetra ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต เครื่องมือนี้ใช้ในการคำนวณราคาของดัชนี DAX
องค์ประกอบของดัชนี DAX 40
โดยปกติแล้ว องค์ประกอบของดัชนี DAX 40 จะได้รับการทบทวนในช่วงปลายฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนีสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี
ดังนั้น บริษัทสมาชิกในดัชนีอาจถูกถอดออกหากไม่ติดอันดับ 45 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดอีกต่อไป และบางบริษัทอาจถูกเพิ่มเข้ามาหากมีมูลค่าตลาดติดอันดับ 25 บริษัทแรก ตัวอย่างเช่น บริษัทในดัชนี DAX ได้แก่ Adidas, BMW, Bayer AG, BASF, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Henkel, Metro, Siemens, Volkswagen เป็นต้น
รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับดัชนี DAX 40
|บริษัท
|บทบาท
|อาดิดาส เอจี (ETR:ADS)
|บริษัท Adidas AG เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กีฬาและกรีฑา รวมถึงรองเท้ากีฬาชื่อดังของแบรนด์
|BASF SE (ETR: บาส)
|BASF SE เป็นหนึ่งในบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยดำเนินธุรกิจในหลายกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน
|ไบเออร์ เอจี (ETR: BAYN)
|บริษัท Bayer AG ได้พัฒนาหนึ่งในยาแก้ปวดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรม และยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
|BMW AG เซนต์ (ETR: BMW)
|บริษัท BMW AG เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีแบรนด์ต่างๆ ที่ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
|ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี (ETR:DBK)
|ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี เป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับบุคคลและธุรกิจทั่วโลก
|Infineon Technologies AG (ETR:IFX)
|Infineon Technologies เป็นผู้จัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์และโซลูชันครบวงจรสำหรับการใช้งานด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์
|บริษัท ดอยช์ เทเลคอม เอจี (ETR: DTE)
|บริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
|Merck KGaA (ETR: MRK)
|หนึ่งในบริษัทเภสัชกรรมและดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก
|ซีเมนส์ เอจี (ETR: SIE)
|บริษัทนี้เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสำหรับภาคตลาดที่หลากหลาย
|โฟล์คสวาเกน AG Vz (ETR: VOW3)
|เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่รู้จักกันดีจากรถยนต์รุ่น "บีทเทิล"
เหตุใดจึงควรลงทุนในดัชนี DAX 40?
- การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป: เยอรมนีได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเข้าร่วมสหภาพยุโรป ซึ่งช่วยให้เยอรมนีมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ และสมาชิกอื่นๆ ในเขตยูโรได้มากขึ้น
- ระบบแรงงานและภาษีของเยอรมนี: ประเทศนี้มีแรงงานที่มีทักษะสูง และเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปแล้ว มีอัตราการหยุดงานประท้วงน้อยกว่า นอกจากนี้ ระบบภาษีที่เป็นเอกภาพและนโยบายที่เป็นมิตรต่อธุรกิจของประเทศยังเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนและดัชนีตลาดหุ้นอีกด้วย
- เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเยอรมนี: ประเทศนี้มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งในแง่ของขนาดและการส่งออก ในปี 2019 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศนี้สูงถึง 3,846 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม CAC 40ดัชนีตลาดหุ้นของปารีส (CAC 40) บางครั้งมักมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนี DAX ดังนั้นการเปรียบเทียบ DAX กับ CAC 40 จึงไม่ได้ทำให้ดัชนีของเยอรมนีได้เปรียบเสมอไป
ดัชนี DAX 40 ให้ผลตอบแทนอะไรแก่นักลงทุนบ้าง?
นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 30 ปีที่แล้ว มูลค่าของดัชนี DAX เพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่า นักลงทุนที่เข้าซื้อในราคาสูงสุดในปี 1988 จะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 7.5% จากการคำนวณนี้ เงินลงทุนเริ่มต้น 1,000 ยูโร จะมีมูลค่าในปัจจุบันที่ 8,754.96 ยูโร
การซื้อขายดัชนี DAX 40 – DAX 40 คืออะไร?
ดัชนี DAX 30 เป็นดัชนีตลาดหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต ชื่อย่อมาจาก “Deutscher aktien index” ความเสถียรและการเติบโตของดัชนีนี้ทำให้เป็นดัชนีหุ้นชั้นนำของยุโรป นำหน้าคู่แข่งอย่างเช่น CAC 40 อย่างมาก ดังนั้น การซื้อขาย DAX 30 จึงหมายถึงการซื้อหรือขายดัชนีนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรและสร้างรายได้
ดัชนี DAX 30 เปิดตัวสู่ตลาดในปี 1988 ด้วยมูลค่า 1,000 จุด อย่างไรก็ตาม มูลค่าของดัชนียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะมีช่วงเศรษฐกิจผันผวน ดัชนีนี้ประกอบด้วยหุ้น 30 ตัว ซึ่งคิดเป็นประมาณ 3/4 ของมูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต และ 80% ของธุรกรรมในตลาดหุ้น ดัชนี DAX 30 เป็นดัชนีที่คำนวณจากมูลค่าตลาด แต่มีการนำเงินปันผลไปลงทุนใหม่ กล่าวคือ ดัชนีนี้คำนึงถึงเงินปันผลที่บริษัทต่างๆ ในดัชนีจ่าย แต่จะนำเงินปันผลเหล่านั้นไปลงทุนใหม่ทันที ดัชนีนี้ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และยังใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อีกด้วย
การซื้อขายดัชนี DAX 40 – แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการซื้อขาย
ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อหรือขาย ต้องคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยบางประการ เพื่อจุดประสงค์นี้ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดจุดเข้าและจุดออกสำหรับการซื้อขายของคุณ ดังนั้น ในการตั้งคำสั่ง Stop-Loss โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เกิน 5% ของเงินทุนของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง การค้าขาย การซื้อขายดัชนี DAX 30 นั้นต้องอาศัยวินัยทางอารมณ์ที่แข็งแกร่ง ดังนั้น เพื่อให้การซื้อขายดัชนี DAX 30 ได้ผลดียิ่งขึ้น คุณต้องผสมผสานคุณสมบัติทางจิตวิทยาของคุณเข้ากับความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับตลาดการเงิน
การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
เพื่อให้เข้าใจวิวัฒนาการของตลาดการเงินได้ดียิ่งขึ้น นักลงทุนจึงพึ่งพากลยุทธ์แบบ Top Down เป็นอย่างมาก กลยุทธ์นี้เรียกอีกอย่างว่าวิธีการแบบบนลงล่าง (Top-down method) ซึ่งจะพิจารณาเศรษฐกิจและระบบการเงินก่อนที่จะพิจารณามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ ดังนั้น การวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินของตลาดจึงมีความสำคัญในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์ Top Down จึงมีเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยให้สามารถซื้อขายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุภาคส่วนที่มีแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งมีศักยภาพในการทำกำไรสูงสุดในพื้นที่หรือภูมิภาคที่กำหนด คุณจึงต้องเข้าถึงข่าวสารระหว่างประเทศ การตัดสินใจของรัฐบาล การพัฒนาใหม่ๆ ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่คุณต้องการลงทุน
นักลงทุนนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากโบรกเกอร์หลายรายแนะนำ วิธีนี้ให้ความสำคัญกับสภาวะโดยรวมและพลวัตทั่วไปของภาคส่วนมากกว่าการเลือกหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงสุด เครื่องมือที่กลยุทธ์นี้มีให้เหมาะสำหรับนักลงทุน แต่สิ่งสำคัญคือนักลงทุนต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของตนเองมากกว่า
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาค
แตกต่างจากแนวทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะเน้นที่ตัวบริษัทเองและเริ่มต้นจากจุดนั้น แท้จริงแล้ว กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจสุขภาพทางการเงินของบริษัทมากกว่าภาคธุรกิจและการแข่งขัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีขึ้นในการซื้อขายหุ้น โดยการเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มดีที่สุดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเลือกนั้นสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด คุณจึงเลือกใช้กลยุทธ์การเลือกหุ้น (Stock Picking Strategy) ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์แบบ Top Down ตรงที่ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอกว่า แต่ต้องใช้ความอดทนและการติดตามบริษัทอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
วิธีนี้เน้นการศึกษาแนวโน้มบนกราฟราคาหุ้นเป็นหลัก โดยวิธีนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับบริบททางเศรษฐกิจมากนัก แต่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ดี และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการตีความราคาหุ้น ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI, Stochastic Oscillator, Momentum เป็นต้น การรู้จักรูปแบบกราฟสำหรับการต่อเนื่อง การทะลุแนวต้าน และการกลับตัวของแนวโน้มเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ประเภทนี้
การวิเคราะห์พฤติกรรม
การนำปัจจัยมนุษย์มาผสานเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายดัชนี DAX 30 นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่านักลงทุนจะมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตลาดการเงิน แต่แนวโน้มของดัชนีอย่าง DAX 30 ก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้ การถอยออกมามองภาพรวมและพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ อย่างรอบด้าน จะช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่ผิดพลาดได้ ยิ่งไปกว่านั้น การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางอย่างมักจะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นเมื่อมีคนจำนวนมากแห่กันเข้าไปลงทุน ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่าสูงเกินจริง ในกรณีนี้ ปัจจัยมนุษย์จะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจที่รีบร้อน การศึกษาแนวโน้มอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มได้ดีขึ้นและตอบสนองด้วยความระมัดระวัง ดังนั้น การเข้าใจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ แนวโน้มของกราฟหุ้น และจิตวิทยาของนักลงทุน จะทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เหตุใดจึงควรลงทุนในดัชนี DAX 40?
มีหลายเหตุผลที่นำไปสู่การซื้อขายดัชนี DAX 30 หากคุณสงสัยว่าจะลงทุนในดัชนี DAX 40 อย่างไร ทุกอย่างเริ่มต้นจากผลประโยชน์ร่วมกันที่เห็นได้ชัดจากการรวมตัวของบริษัทเหล่านี้
- ดัชนี DAX 40: โมเดลธุรกิจที่มั่นคง – เดิมที ดัชนี DAX 30 ถูกกำหนดไว้ที่ฐาน 1,000 จุด ปัจจุบันมูลค่าของดัชนีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 จุด ทำให้ดัชนีนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีเสถียรภาพ แม้ว่าจะผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มามากมายก็ตาม การรวมบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีทั้งหมดไว้ในดัชนี DAX 30 ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของเยอรมนี บริษัททั้ง 30 แห่งที่อยู่ในดัชนีนี้มีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและดำเนินธุรกิจในภาคส่วนที่หลากหลาย ความหลากหลายนี้ทำให้ DAX 30 เป็นดัชนีที่มีความผันผวน มีกำไร และที่สำคัญที่สุดคือมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ ความครอบคลุมของดัชนียังมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าดัชนีนี้คำนึงถึงเงินปันผลในการคำนวณมูลค่าตลาดด้วย
- ดัชนี DAX 40 ดัชนีที่มีชื่อเสียง – ดัชนี DAX 30 เป็นหนึ่งในดัชนีที่นักลงทุนใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในตลาดการเงิน เนื่องจากมีสภาพคล่องสูง ทำให้การดำเนินการซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ เวลาทำการซื้อขายที่ยาวนานและการลดลงของสเปรด ทำให้การซื้อขาย DAX 30 เข้าถึงได้ง่ายขึ้น แม้ว่าความผันผวนจะสูงพอที่จะสร้างกำไรได้ แต่ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์เชิงตรรกะที่สามารถศึกษาได้ในเชิงทฤษฎี ในกรณีนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงเหมาะสมสำหรับการลงทุนใน DAX 30 ดังนั้น ความผันผวนสูงจึงนำไปสู่ความเสี่ยงในการขาดทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อชดเชยความเสี่ยงนี้ คุณสามารถตั้ง Stop Loss หรือใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของคุณได้
กลยุทธ์การซื้อขายดัชนี DAX – วิธีการซื้อขายดัชนี DAX 30?
เนื่องจากดัชนี DAX 30 เป็นดัชนีหุ้น จึงไม่ได้เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงใดๆ ในการลงทุนใน DAX 30 นักลงทุนส่วนใหญ่จึงหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอนุพันธ์ เช่น CFD หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมี DAX 30 เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นจึงสามารถเก็งกำไรจากการขึ้นหรือลงของราคา DAX 30 ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ ข้อดีของดัชนีนี้คือเหมาะสำหรับทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
การซื้อขายแบบสวิงเทรดของดัชนี DAX
- การขอ แกว่งซื้อขาย สำหรับนักลงทุนที่ซื้อขายตามดัชนี เช่น DAX 30 กลยุทธ์ประกอบด้วยการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อถือครองไว้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ นักลงทุนที่ติดตามแนวโน้มจะใช้กราฟรายวันในการวางคำสั่งซื้อขาย ซึ่งมักจะสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดโดยรวม
- กลยุทธ์การเทรดแบบสวิงสามารถอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว ร่วมกับกราฟราคาเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้บางครั้งใช้ข้อมูลหรือการวิเคราะห์ที่กระจายอยู่ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เนื่องจาก1การจัดการการเทรดในช่วงหลายวันต้องการรายละเอียดที่มากกว่า
- การใช้ตัวชี้วัดการซื้อขายเป็นเทคนิคที่เทรดเดอร์หลายคนใช้สำหรับการเทรดแบบสวิงเทรด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเลือกตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์นี้หากต้องการผลลัพธ์ที่แม่นยำ เทรดเดอร์แบบสวิงเทรดหลายคนใช้ Stochastic Oscillator, MACD หรือ RSI เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ไม่คาดคิด
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน DAX
- การซื้อขาย DAX แบบรายวัน คือการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินหลายรายการในรอบการซื้อขายเดียว โดยปิดสถานะเมื่อสิ้นสุดวัน กลยุทธ์นี้ไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนที่ซื้อขายบ่อย แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณีพิเศษ กลยุทธ์การซื้อขายโดยทั่วไปแล้วกรอบเวลาที่นักลงทุนใช้คือ สี่ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมง สามสิบนาที และสิบห้านาที
- นอกจากนี้ยังสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันได้เช่นกัน ในการทำเช่นนั้น คุณต้องกำหนดตลาดที่คุณจะทำการซื้อขาย ในกรณีของเรา ตลาด DAX 30 เหมาะสมเนื่องจากเสนอค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำและสเปรดที่แข่งขันได้สำหรับนักลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น ในแง่ของช่วงเวลา ช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ DAX 30 นำเสนอนั้นกว้างมากสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับเวลาว่างของตน
- สำหรับตัวชี้วัดที่ควรใช้ แนะนำให้เลือกใช้ตัวชี้วัดที่นักลงทุนเชี่ยวชาญที่สุดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในแต่ละการซื้อขาย จำเป็นต้องใช้ระบบการซื้อขายและการบริหารความเสี่ยง เพราะการเสี่ยงมากเกินไปในแต่ละคำสั่งซื้อขายอาจนำไปสู่ความล้มเหลวหลายครั้งติดต่อกัน
วิธีการซื้อขายตำแหน่ง
การซื้อขายแบบถือครองระยะยาว (Position trading) เป็นรูปแบบการซื้อขายที่ผู้ค้าซื้อและขายสินทรัพย์เพื่อถือครองไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน สำหรับการซื้อขายประเภทนี้ โดยทั่วไปจะใช้กราฟรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนประกอบการตัดสินใจซื้อขาย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานบางรูปแบบเข้าไปด้วยได้
สำหรับนักลงทุนที่เน้นการถือครองระยะยาว ความผันผวนระยะสั้นไม่น่าสนใจเท่าไหร่ เขาต้องการถือครองตำแหน่งระยะยาวมากกว่า เป้าหมายหลักของเขาคืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน นั่นหมายความว่าการเปิดสถานะซื้อขายไว้เป็นเวลานานจะช่วยลดการขาดทุนโดยหวังว่าจะได้กำไรจากการซื้อขายครั้งใหญ่ ดังนั้นจึงทำให้เขาสามารถเสี่ยงเงินจำนวนน้อยในการซื้อขายแต่ละครั้งและเพิ่มความถี่ในการดำเนินการเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนได้
กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น – การซื้อขายรายวันในดัชนี DAX
ด้วยกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์จะเปิดและปิดสถานะการซื้อขายในช่วงเวลาสั้นมาก ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที การซื้อขายประเภทนี้รวดเร็วมาก และในกรณีนี้ เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะทำกำไรเล็กน้อยในปริมาณมาก ด้วยกลยุทธ์ที่ดี กำไรเล็กๆ เหล่านั้นสามารถเปลี่ยนเป็นกำไรก้อนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
ความผันผวนของดัชนี DAX 30 เป็นจุดแข็งสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้น (scalping) ดัชนีที่มีความผันผวนสูงอย่าง DAX 30 มอบโอกาสที่ดี นักลงทุนจึงมีโอกาสที่จะเข้าซื้อหรือขายในปริมาณน้อยๆ ในระหว่างช่วงการซื้อขาย และเห็นราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง นักลงทุนมักเปิดสถานะซื้อขายในช่วงเปิดตลาด ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด
กลยุทธ์การคาดการณ์ – กลยุทธ์การซื้อขายช่องว่างราคาในดัชนี DAX
การซื้อขายแบบ Gap Trading คือช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อตลาดเปิดและปิดที่ระดับราคาแตกต่างกัน สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของเวลาที่มีอยู่ระหว่างตลาดต่างๆ ที่จริงแล้ว ตลาดการเงินส่วนใหญ่เปิดและปิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดัชนีหรือตลาดหุ้นปิดทุกวันและในช่วงสุดสัปดาห์ เมื่อตลาดเหล่านี้ปิดทำการ เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นซึ่งทำให้ราคาเปิดในตลาดอื่นๆ แตกต่างจากตลาดที่ปิดทำการ
ดัชนี DAX เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของตลาดที่มีช่องว่างราคา เนื่องจากตลาดเปิดเวลา 8:00 GMT และปิดเวลา 16:30 GMT จึงทำให้เกิดการซื้อขายแบบมีช่องว่างราคา ช่องว่างราคาใน DAX นั้นมองเห็นได้ชัดเจนมากเนื่องจากวิธีการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่จะใช้การเปิดและปิดของช่องว่างราคาเหล่านี้เพื่อวางแผนการซื้อขายที่เป็นไปได้ การรู้ระดับราคาเปิดและปิดของตลาดอย่างแม่นยำ ทำให้ง่ายต่อการกำหนดโซนการซื้อขายที่จะเข้าซื้อหรือขาย
การใช้งานอื่นๆ ของช่องว่าง
นอกจากนี้ ช่องว่างราคา (gap) ยังสามารถใช้เป็นจุดตั้ง Stop Loss และ Profit Target ได้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากสามารถมองเห็นได้ว่าช่องว่างราคาจะปิดที่ระดับใด นักลงทุนสามารถตั้ง Stop Loss ใกล้จุดนั้นเพื่อออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวสวนทาง ช่องว่างราคาที่แคบลงจะทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ ซึ่งช่วยให้ตลาดดีดตัวขึ้นจากระดับนั้น ดังนั้น ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการตั้ง Profit Target คือการตั้งไว้เหนือจุดปิดของช่องว่างราคาเล็กน้อย ในทางกลับกัน หากช่วงเวลาค่อนข้างยาว อาจตั้ง Stop Loss ไว้ต่ำกว่าช่องว่างราคาในกรณีที่ช่องว่างราคากลายเป็นระดับแนวรับ
การซื้อขายดัชนี DAX – ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนหรือไม่?
ดัชนี DAX เป็นหนึ่งในดัชนีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในตลาดหุ้น และข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทขนาดใหญ่ประกอบขึ้นเป็นดัชนีนี้ ทำให้ดัชนีนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากของนักลงทุน การซื้อขาย DAX มีทั้งข้อดีและความเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน ถึงแม้จะมีความเสี่ยง แต่การซื้อขาย DAX 30 หมายถึงการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีอนาคตสดใสที่สุดแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน คุณจึงต้องแน่ใจว่าเข้าใจวิธีการทำงานของมันอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ควรลงทุนเฉพาะเงินทุนที่คุณพร้อมที่จะสูญเสียโดยไม่กระทบต่อมาตรฐานการครองชีพของคุณ
ส่วนประกอบ DAX
- ธิสเซ่นครุปป์ (ซื้อหุ้น Thyssenkrupp)
- ดีเอชแอล (ซื้อหุ้น DHL)
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน
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