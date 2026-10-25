วิธีการลงทุนในหุ้น: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

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วิธีการลงทุนในหุ้น: คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นบ่อยๆ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างใช่ไหม? คุณอยากเริ่มลงทุนในหุ้น แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับตลาดหุ้น วิธีการทำงาน ข้อดีและข้อเสีย ค้นพบวิธีการลงทุนในหุ้นได้ที่นี่

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การลงทุนในตลาดหุ้นคืออะไร?

คุณกำลังสงสัยว่าจะลงทุนอะไรดีใช่ไหม? ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ซับซ้อนมาก ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประการที่คุณควรเข้าใจก่อนที่จะนำเงินของคุณไปลงทุน

  • ทำความรู้จักกับตลาดหุ้น – ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย ตลาดหุ้นไม่ใช่สถานที่จริง หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ในปัจจุบัน เดิมทีมีตลาดหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถเดินทางไปลงทุนได้ ตัวอย่างเช่น วอลล์สตรีท และตลาดหลักทรัพย์ปารีสอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในพระราชวังบูนิอาร์ต ปัจจุบันอาคารเหล่านั้นยังคงอยู่ แต่เป็นเพียงที่ตั้งของนักลงทุนและโบรกเกอร์ออนไลน์เพียงไม่กี่รายเท่านั้น ตลาดหุ้นที่แท้จริงคือโลกเสมือนจริงที่การทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ดำเนินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อและขายสินทรัพย์ในตลาดหุ้น
  • ทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยน – ดังที่เราได้อธิบายไปแล้วนั้น ตลาดหุ้นออนไลน์ ตลาดหุ้นเป็นโดเมนเสมือนจริงที่ใช้ในการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน การลงทุนในหุ้นจึงหมายถึงการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การลงทุนในหุ้นหมายถึงการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นคุณสามารถถือหุ้นที่คุณเพิ่งซื้อมาในขณะที่รอให้มูลค่าของหุ้นเปลี่ยนแปลง และทันทีที่มูลค่าเพิ่มขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือขายหุ้นของคุณต่อเพื่อทำกำไร

เหตุใดจึงต้องลงทุนในหุ้น?

  • เหตุผลหลักที่สนับสนุนการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจากการซื้อหุ้นนั้น เพราะหุ้นแสดงถึงส่วนแบ่งในบริษัท การซื้อหุ้นจึงเท่ากับการลงทุนโดยตรงในบริษัทนั้น ๆ ส่งผลให้คุณเป็นเจ้าของส่วนสำคัญของบริษัท และสามารถวางตัวเป็นผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนได้
  • การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อน การซื้อหุ้นหรือการลงทุนอยู่ในดัชนีหุ้นนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านกราฟหรือพยายามทำความเข้าใจตลาดเพื่อที่จะลงทุนในหุ้น จริงอยู่ที่ตัวเลขและกราฟเป็นเครื่องมือวิเคราะห์และคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพมาก
  • สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับตลาดหุ้นก็คือ มันเป็น... การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า เมื่อคุณมีกลยุทธ์ที่ดี ดังนั้น การลงทุนในหุ้นให้ได้ผลดี คุณเพียงแค่ต้องมีกุญแจสำคัญและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น เราขอเชิญคุณมาค้นพบกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อความสำเร็จในคู่มือฉบับนี้
  • การลงทุนในหุ้นช่วยให้นักลงทุนรายบุคคลสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมได้ ดังนั้นจึงเป็นวิธีสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและผู้อื่นด้วย เพราะบริษัทที่คุณลงทุนจะสามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้ดีขึ้นหากบริษัทมีกำไร ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้คุณหากสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว ซึ่งจะกลายเป็นรายได้แบบไม่ต้องลงแรงสำหรับคุณ

ตลาดหุ้นทำงานอย่างไร?

  • ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ตลาดหุ้นทำงานบนหลักการของอุปสงค์และอุปทาน อุปทานหมายถึงปริมาณของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ในตลาด ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถนิยามได้ว่าเป็นจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ที่มีอยู่และสามารถเข้าถึงได้สำหรับการซื้อขาย
  • อุปสงค์หมายถึงจำนวนนักลงทุนที่สนใจในราคาหุ้นนั้นๆ กล่าวคือ จำนวนคนที่พร้อมจะซื้อหุ้นของบริษัทนั้นๆ นักลงทุนแต่ละรายจะต้องแจ้งราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดที่ตนยินดีซื้อหุ้นให้แก่โบรกเกอร์ของตน
  • การทำงานของสินทรัพย์ทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นหรืออย่างอื่น) และการเปลี่ยนแปลงของราคา ล้วนอาศัยหลักการนี้เป็นหลัก

การซื้อหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์

  • ตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการลงทุนในหุ้นคือการลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้น วิธีนี้ใช้ได้กับการลงทุนทุกประเภทและสามารถตั้งค่าได้หลายวิธี สิ่งที่คุณต้องทำคือวางเงินของคุณ การสั่งซื้อสินค้า และแจ้งโบรกเกอร์ของคุณถึงประเภทการลงทุนที่คุณต้องการ โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อของคุณไปยังตลาดต่อไป
  • การลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรงมีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความน่าเชื่อถือและผลกำไร นอกจากนี้ยังรับประกันผลตอบแทนในระดับที่วิธีการลงทุนอื่น ๆ ไม่สามารถให้ได้
  • เมื่อคุณลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน คุณจะกลายเป็นเจ้าของส่วนสำคัญของบริษัทเหล่านั้น และคุณสามารถวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนได้

การลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นด้วย ETFs

  • นอกจากการใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงแล้ว ยังสามารถลงทุนในหุ้นผ่านดัชนีหรือการเข้าซื้อหุ้นในกองทุนดัชนีได้อีกด้วย ดัชนีหุ้นเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานของภูมิภาคหรือภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง โดยจะจัดกลุ่มหุ้นในเขตภูมิศาสตร์หรือสาขาธุรกิจที่กำหนดไว้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีจึงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของหุ้นบริษัททั้งหมดในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
  • การลงทุนในดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของบริษัทต่างๆ ในสาขานั้นๆ นอกจากนี้ ตัวเลือกที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการเลือก ETF ETF หรือที่รู้จักกันในชื่อกองทุนดัชนีหรือกองทุนติดตามดัชนี เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ออกแบบมาเพื่อติดตามและจำลองราคาของหุ้น หุ้นเหล่านั้นเรียกว่าสินทรัพย์อ้างอิง ETF สามารถอิงตามมูลค่าของดัชนีหรืออิงตามหุ้นจดทะเบียนโดยตรงก็ได้
  • กองทุนรวมดัชนีหุ้น (ETF) ลงทุนในหุ้นทุกตัวที่ประกอบขึ้นเป็นดัชนีนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว กองทุนประเภทนี้ทำงานโดยการจำลองแบบ โดยสร้างแนวโน้มที่บันทึกไว้โดยดัชนีอ้างอิง กล่าวคือ เมื่อดัชนีเคลื่อนไหว ETF ก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย ในทำนองเดียวกัน เมื่อดัชนีอ้างอิงลดลง มูลค่าของ ETF ก็จะลดลงเช่นกัน
  • สุดท้ายนี้ กองทุนติดตามดัชนีที่อิงตามราคาหุ้นทำงานในลักษณะเดียวกับกองทุนดัชนีทั่วไป คือติดตามและจำลองการเคลื่อนไหวทั้งหมดของหุ้นของบริษัทที่เป็นดัชนีนั้นๆ โปรดจำไว้ว่าค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน ETF นั้นต่ำกว่ากองทุนลงทุนแบบดั้งเดิม

การลงทุนในตลาดการเงินด้วยอนุพันธ์

  • สำหรับการลงทุนในหุ้น คุณมีตัวเลือกทางการเงินหลายอย่างให้เลือก คุณสามารถลงทุนโดยตรงได้ การลงทุนในตลาดหุ้นการถือครองหุ้นโดยตรง และการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ หากวิธีการเหล่านี้ไม่เหมาะกับคุณหรือดูซับซ้อนเกินไป คุณสามารถหันไปใช้ตราสารอนุพันธ์ได้ ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินที่โดยทั่วไปประกอบด้วยเลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้คุณลงทุนในหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลงทุนระยะยาวได้ด้วยตราสารประเภทนี้
  • ในที่นี้ การซื้อขายมีความสำคัญมากกว่าการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความแตกต่างระหว่างการลงทุนและการซื้อขาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในตลาดอนุพันธ์ คุณสามารถเก็งกำไรในหลักทรัพย์ในระยะสั้นได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ไม่ได้เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มีเพียงนักเทรดที่มีประสบการณ์และตระหนักถึงความเสี่ยงเท่านั้นที่จะเข้าใจวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ อันที่จริง มันเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนมากและมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง
  • นอกจากนี้ อนุพันธ์ยังได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าตามเวลา การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง และเลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของอนุพันธ์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น แท้จริงแล้ว อนุพันธ์สามารถช่วยให้นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้เป็นจุดเริ่มต้น

การลงทุนในหุ้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ – เช่นเดียวกับการลงทุนทุกประเภท การซื้อหุ้นย่อมเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่เลือกหรือประเภทของการลงทุน (การลงทุนที่ใช้งานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบใด (เช่น การลงทุนแบบควบคุมหรือแบบเชิงรับ) เครื่องมือที่ใช้ และประเภทบัญชีที่เปิด ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายก็อาจแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์หุ้นเรียกเก็บบ่อยที่สุดคือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในตลาดหุ้น กล่าวคือ ทุกครั้งที่คุณซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทางการเงิน (หุ้น ETF ดัชนี) คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และแผนการที่พวกเขาเสนอ โบรกเกอร์บางรายเพื่อดึงดูดนักลงทุนจึงไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมการดูแลบุตร – การลงทุนในตลาดหุ้นย่อมเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจึงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่เลือก ประเภทของการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ และประเภทของบัญชีที่เปิด นอกจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมอีกประเภทหนึ่งที่โบรกเกอร์บางรายเรียกเก็บจากลูกค้า นั่นคือ ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมเหล่านี้พบได้น้อยมากในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้เสนอค่าธรรมเนียมนี้อีกต่อไปแล้ว ถึงกระนั้น ธนาคารหรือสถาบันการลงทุนบางแห่งยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาหลักทรัพย์จากนักลงทุน ในทางปฏิบัติ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าธรรมเนียมรายปีที่โบรกเกอร์หรือเว็บไซต์ที่คุณเก็บรักษาสินทรัพย์ของคุณเรียกเก็บ ซึ่งก็คือค่าธรรมเนียมที่ตัวกลางทางการเงินเรียกเก็บเพื่อรักษาความปลอดภัยหลักทรัพย์ของคุณ
  • ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากเป้าหมายของคุณคือการลงทุนในหุ้น คุณจำเป็นต้องวางแผนงบประมาณที่เหมาะสม งบประมาณนั้นต้องประกอบด้วยจำนวนเงินที่คุณตั้งใจจะลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายสำหรับการซื้อหรือขายหุ้น เพื่อทำเช่นนี้ คุณควรตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณเพื่อทราบค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายและจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
  • ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ – คุณคงเข้าใจแล้วว่า ค่าธรรมเนียมเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการลงทุนทุกประเภท ในทางปฏิบัติ ไม่ว่าคุณจะเลือกโบรกเกอร์หรือตัวกลางทางการเงินใด คุณก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบรกเกอร์ ประเภทของตลาด ประเภทของกองทุน เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ และจำนวนเงินที่ลงทุน
  • ค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ สำหรับการลงทุนในหุ้น – นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ ที่คุณควรรู้ก่อนลงทุน การลงทุนในหุ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การซื้อหรือขายสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังต้องดำเนินการอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิเคราะห์ การสร้าง และการปกป้อง ดังนั้น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจึงแตกต่างกันไปตามการดำเนินการต่างๆ ที่คุณทำ ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานมักส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนแบบพาสซีฟที่ต้องการลงทุนในระยะยาว โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้เมื่อคุณไม่ได้ทำการซื้อหรือขายใดๆ ในบัญชีของคุณเป็นเวลาหลายวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ซึ่งระยะเวลานี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และเงื่อนไขของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลราคาตลาดแบบเรียลไทม์ หรือค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง ค่าธรรมเนียมหลังนี้จะถูกเรียกเก็บโดยโบรกเกอร์ที่ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และการลงทุน และช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดได้ ไม่ว่าในกรณีใด ตัวกลางแต่ละรายก็มีข้อกำหนดและวิธีการดำเนินงานของตนเอง ดังนั้น คุณจึงควรวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการ เป้าหมาย ทรัพยากร และสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ

อายุขั้นต่ำในการลงทุนในหุ้น

ความจริงแล้ว ไม่มีอายุขั้นต่ำสำหรับการลงทุนในหุ้น เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมและเป้าหมายของคุณ หากคุณเลือกใช้ PEA (Plan d'Épargne en Actions แผนการออมหุ้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของฝรั่งเศส) ในการลงทุน คุณจะต้องรอจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ อย่างไรก็ตาม มีตัวเลือก PEA Jeunes ซึ่งอนุญาตให้คุณลงทุนในหุ้นได้แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เยาว์และยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของครัวเรือนทางภาษีของพ่อแม่ คุณยังสามารถใช้บัญชีซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนได้ สำหรับวิธีนั้น คุณเพียงแค่ต้องมีความเข้าใจวิธีการทำงานของตลาดมากพอที่จะเริ่มต้นได้

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คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสตอนนี้หรือไม่?

เมื่อพูดถึงการลงทุนในหุ้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ที่คุณต้องการลงทุน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องวิเคราะห์หลักทรัพย์ก่อนการลงทุนเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์ ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการลงทุน สิ่งสำคัญคือการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

คุณควรลงทุนในบริษัทใดบ้างในตลาดหลักทรัพย์?

  1. การลงทุนในหุ้น Amazon;
  2. การซื้อหุ้นของบริษัทกูเกิลยักษ์ใหญ่ของอเมริกา;
  3. การลงทุนในหุ้นของไมโครซอฟต์;
  4. หุ้นเทสลา: หุ้นที่ดีที่สุดที่ควรซื้อตอนนี้;
  5. การลงทุนในหุ้น: การซื้อ Apple คลังสินค้า;
  6. การซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก;
  7. การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี CAC 40

คุณควรลงทุนในหุ้นที่ไหนดี?

หากต้องการลงทุนในหุ้น คุณควรเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม การเลือกใช้โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตจะรับประกันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของคุณ ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่คุณยังสามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรงผ่านโบรกเกอร์นั้นได้อีกด้วย

เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการลงทุนในหุ้น

  • ลงทุนในหุ้นเฉพาะเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสียเท่านั้น
  • มองในระยะยาว
  • เข้ารับการฝึกอบรมและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอก่อนลงทุนในหุ้น
  • ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น
  • ศึกษาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของคุณให้ดีก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น

วิธีการลงทุนในหุ้น: คำจำกัดความ

การลงทุนในหุ้นหมายถึงการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทางการเงิน (ส่วนใหญ่เป็นหุ้น แต่รวมถึง ETF ด้วย) ที่บริษัทต่างๆ ออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกำไรจากส่วนต่างราคาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณขายสินทรัพย์ที่คุณได้มาในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อ

การลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ จะทำให้คุณมีส่วนร่วมในการให้เงินทุนแก่บริษัทเหล่านั้น และสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนนี้ได้ การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสหมายถึงการเป็นเจ้าของส่วนแบ่งของบริษัท ซึ่งทำให้คุณเป็นผู้ถือหุ้น

ตลาดหุ้นทำงานอย่างไร?

การขอ ตลาดหลักทรัพย์ คือพื้นที่หรือตลาดที่การพบปะกันเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุน (บริษัทจดทะเบียน) และผู้ที่มีทุน (ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลบางประเภท) และสามารถให้เงินทุนแก่ผู้ที่ต้องการเงินทุนได้

ตลาดหลักทรัพย์มีการจัดระเบียบเป็นตลาดระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค ซึ่งแต่ละตลาดก็แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะนำเสนอผู้เล่นต่างๆ ในตลาด (โดยใช้ส่วนของหุ้นสามัญเป็นตัวอ้างอิงหลัก)

ใครคือผู้เล่นหลักในตลาดหุ้นของฝรั่งเศส?

  • บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ออกหลักทรัพย์): เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงิน พวกเขาจึงนำส่วนแบ่งในทุนของตนออกขายในตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบของหุ้น ผลกำไรในอนาคตจากการใช้ทุนนี้จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งที่จำเป็นในการตอบแทนผู้ถือหุ้น
  • นักลงทุนกลุ่มเหล่านี้คือผู้เล่นทางเศรษฐกิจที่นำเงินทุนมาซื้อ (และขายในภายหลัง) หุ้น การซื้อหุ้นนี้เริ่มต้นจากบริษัทผู้ออกหุ้น จากนั้นจึงเปลี่ยนมือจากนักลงทุนรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  • ตัวกลางหรือผู้ให้บริการด้านการลงทุน: นี่คือธนาคารและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อหลักทรัพย์ พวกเขาจะส่งคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์ไปยังตลาดการเงิน
  • สถาบันตลาดบริษัทเหล่านี้คือบริษัทที่ดำเนินงานในตลาดการเงิน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ที่คอยดูแลตลาดเหล่านั้น ในฝรั่งเศส หน่วยงานหลักคือ AMF (Autorité des Marchés Financiers — หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของฝรั่งเศส) ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้ควบคุม ผู้ตัดสิน และผู้ตรวจการต่อผู้เล่นในตลาดรายอื่นๆ และรับประกันการคุ้มครองผู้ฝากเงิน (ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์) ที่ลงทุนในหุ้น

เหตุใดการลงทุนในหุ้นของฝรั่งเศสจึงคุ้มค่า?

  • มีส่วนร่วมในการทำงานของเศรษฐกิจที่แท้จริง: เงินทุนจากนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นช่วยให้บริษัทเติบโตได้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มักทำให้สามารถระดมทุนเพื่อวางแผนพัฒนาต่างๆ ได้ เช่น การลงทุนขนาดใหญ่ การเข้าซื้อกิจการ การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
  • ก้าวสู่การเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย: การก่อตั้งบริษัทและการทำให้บริษัทเติบโตนั้นเป็นงานที่ยากลำบาก การเข้าซื้อหุ้นผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยตรง
  • เพิ่มพูนเงินทุนของคุณ: แม้ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทราบว่าการลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสมีความเสี่ยง แต่ก็ควรชี้ให้เห็นด้วยว่าหุ้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารและตราสารอื่นๆ มาก โดยมีความเสี่ยงที่จัดการได้ ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของหุ้นที่ถือครองเป็นเวลา 15 ปีอยู่ที่ประมาณ 6.5%

คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดบ้างในการลงทุนในหุ้นในประเทศฝรั่งเศส?

  • หุ้น: คุณสามารถซื้อหุ้นของบริษัทและเป็นเจ้าของหุ้นเหล่านั้นโดยตรงได้ คุณสามารถถือหุ้นในรูปแบบจดทะเบียน: หุ้นจะถูกบันทึกในชื่อของคุณในสมุดบัญชีของบริษัท หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือหุ้นแบบไม่ระบุชื่อ: ผู้ถือหุ้นจะไม่เปิดเผยตัวตน การถือหุ้นโดยตรงช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิในการรับข้อมูลและเงินปันผล รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำมากหรือเป็นศูนย์
  • กองทุน UCITS (OPCVM): กองทุนรวมเพื่อการลงทุนมูลค่าเคลื่อนที่ (OPCVM — กองทุนรวมเพื่อการลงทุนมูลค่าเคลื่อนที่ของยุโรป หรือที่รู้จักกันในชื่อกองทุน UCITS) ช่วยให้คุณสามารถลงทุนในหุ้นจำนวนมาก รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ได้ แม้จะมีเงินทุนจำกัด หลักทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน UCITS จะถูกรวมไว้ในพอร์ตการลงทุนเดียวกัน โดยมีผู้จัดการกองทุนที่ได้รับค่าตอบแทนจากสมาชิกผู้ลงทุน
  • การลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วย ETF: นี่เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่จำลองผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีหุ้นหรือกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ข้อดีของ ETF คือช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานของหุ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นนั้น และมีต้นทุนที่ต่ำกว่า
  • การลงทุนผ่าน CFD: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract For Difference หรือ CFD) เป็นอนุพันธ์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์อื่นที่เรียกว่าสินทรัพย์อ้างอิง ด้วย CFD คุณสามารถลงทุนในหุ้น (และสินทรัพย์อื่นๆ อีกมากมาย) โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ ผลตอบแทนของ CFD หุ้นขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้น กล่าวโดยสรุปคือ ด้วย CFD นักลงทุนจะคาดการณ์ทิศทางของส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา CFD เหมาะกับการซื้อขายระยะสั้นมากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้น เพราะส่วนใหญ่แล้วจะช่วยให้คุณทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในระยะสั้นหรือระยะสั้นมาก ๆ

คุณสามารถใช้เครื่องมือลดหย่อนภาษีใดบ้างในการลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส?

  • บัญชีซื้อขายหุ้นสามัญ: การใช้บัญชีซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนในหุ้นจากฝรั่งเศสช่วยให้คุณสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ชนิดใดและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใดก็ตาม แต่เป็นการลงทุนในตลาดหุ้นที่เสียภาษีสูงที่สุด โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
  • แผนการออมหุ้น (PEA): การลงทุนในหุ้นผ่าน PEA ช่วยให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อถือครองพอร์ตการลงทุนมานานกว่า 5 ปี แต่ PEA มีวงเงินลงทุนสูงสุด 150,000 ยูโร และหลักทรัพย์ที่คุณสามารถลงทุนได้จำกัดเฉพาะบริษัทในยุโรปเท่านั้น
  • โครงการ PEA PME (โครงการออมทรัพย์เพื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง): PEA PME ทำงานบนพื้นฐานเดียวกับ PEA (ความแตกต่างคือผู้ถือ PEA PME ส่วนใหญ่จะลงทุนใน SME): ได้รับการยกเว้นภาษีแลกกับการลงทุนที่ตรงเป้าหมาย (ไปยัง SME) และถือครองในระยะยาว วงเงินลงทุนสูงสุดคือ 75,000 ยูโร สามารถนำ PEA PME มาใช้ร่วมกับ PEA ได้
  • กลุ่ม PEA Jeunes: โครงการ PEA นี้สงวนไว้สำหรับคนหนุ่มสาว (อายุ 18-25 ปี) ที่ยังคงเป็นผู้เสียภาษีอยู่ในครัวเรือนเดียวกับพ่อแม่ วงเงินลงทุนสูงสุดอยู่ที่ 20,000 ยูโร
  • การลงทุนในหุ้นผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต: การระดมทุนจากกรมธรรม์ประกันชีวิต (assurance vie ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนในประกันชีวิตของฝรั่งเศส) สามารถสร้างได้ด้วย การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ในหุ้น โดยเริ่มต้นจากสัดส่วนของเงินทุนที่กำหนดโดยกองทุนรวมหน่วยลงทุน (หน่วยลงทุน)
  • การลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสผ่านบัญชีกับโบรกเกอร์: โบรกเกอร์ออนไลน์เสนอบัญชีนักลงทุน (ควบคู่ไปกับหรือไม่ควบคู่ไปกับตัวเลือกที่กล่าวไว้ข้างต้น) โดยมีเงื่อนไขต่างๆ กัน (ราคา สินทรัพย์ที่อนุญาต ฯลฯ) คุณสามารถเติมเงินเข้าบัญชีและใช้เงินทุนนั้นเพื่อลงทุนในหุ้นได้

วิธีการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในฝรั่งเศส?

  • การซื้อหุ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหล่านี้โดยตรง: มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวนมากที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ นักลงทุนจึงสามารถเข้าซื้อหุ้นใน SME ได้โดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนประเภทนี้อาจให้ผลกำไรสูงมาก เนื่องจาก SME มีศักยภาพในการเติบโตสูง แต่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ SME เหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะมีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นกัน บางแห่งอาจล้มละลายอย่างกะทันหันได้
  • การเข้าซื้อหุ้นใน SMEs ผ่านกองทุนเฉพาะทาง: โซลูชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการวิเคราะห์และจัดการพอร์ตการลงทุนในหุ้น SME ด้วยตนเอง การลงทุนใน FIP (Fonds d’Investissement de Proximité ซึ่งเป็นกองทุนลงทุนในประเทศ) หรือ FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation ซึ่งเป็นกองทุนลงทุนเพื่อนวัตกรรม) จะช่วยให้คุณลงทุนใน SME ได้ง่ายขึ้น และยังได้รับประโยชน์ด้านภาษีเพิ่มเติม (การยกเว้นภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์บางส่วน) อีกด้วย
  • การนำเงินของคุณไปลงทุนใน FCPR: กองทุน FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุน) ก็เป็นกองทุนที่เชี่ยวชาญด้าน SME เช่นกัน แต่แตกต่างจาก FCPI หรือ FIP ตรงที่มีขอบเขตการลงทุนในระดับนานาชาติ การลงทุนใน FCPR ยังได้รับประโยชน์ด้านภาษีอีกด้วย

SRI (ISR): จะลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฝรั่งเศสได้อย่างไร?

  • บริษัทเป้าหมายที่ได้รับเครื่องหมาย ISR (ฉลากของฝรั่งเศสสำหรับการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม) ฉลากนี้ใช้เพื่อยกย่องบริษัทที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเงินแล้ว ยังมีผลกระทบเชิงบวกในด้านจริยธรรมอีกด้วย โดยใช้เกณฑ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ในการมอบฉลากนี้
  • ลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายชัดเจน (บริษัทที่มีพันธกิจเป็นหลัก) ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในข้อบังคับของบริษัท สถานะของบริษัทที่มีเป้าหมายชัดเจนนั้นอยู่ภายใต้กฎหมาย Pacte ซึ่งจะนำมาซึ่งความโปร่งใสมากขึ้น และยังช่วยให้นักลงทุนรายบุคคลสามารถทราบได้ว่าบริษัทนั้นตรงตามเกณฑ์ ESG หรือไม่

ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์: การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

  • ค่านายหน้า: พวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับโบรกเกอร์ของคุณเพื่อเป็นการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของคุณ ประเภทของหลักทรัพย์และตลาดการเงินที่คุณทำธุรกรรมด้วยนั้นก็มีผลต่อค่าธรรมเนียมการซื้อขายเช่นกัน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้สามารถกำหนดได้โดยโบรกเกอร์เอง จึงทำให้มีความแตกต่างกันอย่างมาก
  • ค่าอารักขาค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าธรรมเนียมรายปีที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากคุณสำหรับหลักทรัพย์ที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณ หากโบรกเกอร์ของคุณไม่ใช่ธนาคารแบบดั้งเดิม โอกาสที่คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาหลักทรัพย์นั้นมีน้อยมาก
  • ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติหากคุณซื้อหลักทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินที่คุณใช้เป็นทุน
  • ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ค่าธรรมเนียมเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีอยู่สำหรับอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์โครงสร้าง เช่น ETF, เทอร์โบ, ใบรับรองการขายชอร์ต เป็นต้น ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะไม่แจ้งแยกต่างหาก แต่จะรวมอยู่ในราคาของหลักทรัพย์ทางการเงิน จำเป็นต้องอ่านเอกสารที่ผู้ออกหลักทรัพย์จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อตรวจสอบจำนวนค่าธรรมเนียมที่เป็นไปได้เหล่านี้
  • ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาจเพิ่มต้นทุนในการลงทุนในตลาดหุ้นของคุณ โดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโบรกเกอร์ที่คุณใช้ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน ค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือพิเศษสำหรับการซื้อขายของคุณ

10 กฎสำคัญที่ควรปฏิบัติตามเพื่อลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสอย่างประสบความสำเร็จ

  1. เข้ารับการฝึกอบรมและสร้างวัฒนธรรมทางการเงินที่ดี
  2. เลือกโบรกเกอร์ที่ดี
  3. จงมีทัศนคติแบบนักลงทุน (ไม่ใช่แบบนักเทรด)
  4. มุ่งเน้นที่เป้าหมายระยะยาว
  5. กำหนดและดำเนินการตามกลยุทธ์
  6. อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณพร้อมจะสูญเสีย
  7. จงมีความอดทนและควบคุมตนเอง
  8. เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ
  9. ลงทุนในหุ้นชั้นนำก่อนเป็นอันดับแรก
  10. กระจายการลงทุนของคุณ

เคล็ดลับข้อที่ 1 สำหรับการลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส: เข้ารับการฝึกอบรมและสร้างวัฒนธรรมทางการเงินที่แข็งแกร่ง

หลักการของการลงทุนในตลาดหุ้นคือการได้มาซึ่งหลักประกันทางการเงินที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณได้ กระแสแห่งมูลค่าในอนาคตนี้ไม่ใช่หนี้สิน แต่มีความไม่แน่นอน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเชี่ยวชาญหลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะช่วยให้คุณประเมินปริมาณและความน่าจะเป็นของกระแสแห่งมูลค่าเหล่านี้ได้อย่างดีที่สุด ก่อนอื่น คุณต้องรู้ว่าตลาดหุ้นทำงานอย่างไร คำศัพท์ที่ใช้เรียกหลักทรัพย์ทางการเงิน และวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์เหล่านั้น นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของคุณ เช่น การบริหารพอร์ตการลงทุนของบริษัท ภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนเหล่านั้น เป็นต้น

เคล็ดลับข้อที่ 2 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: เลือกโบรกเกอร์ที่ดี

การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสจำเป็นต้องผ่านโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุนกับตลาด แม้ว่าบริษัทโบรกเกอร์จะได้รับการกำกับดูแล แต่ก็มีบริการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถลงทุนในหุ้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด ขั้นตอนการเปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่นำเสนอ ล้วนเป็นเกณฑ์ที่ควรนำมาเปรียบเทียบ

เคล็ดลับข้อที่ 3 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: ปรับใช้ความคิดแบบนักลงทุน (ไม่ใช่แบบนักเก็งกำไร)

การจะประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นฝรั่งเศส คุณจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ระยะยาว ตลาดการเงินสร้างมูลค่ามหาศาล แต่ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและซับซ้อน การมีทัศนคติแบบนักลงทุนหมายถึงการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ในกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นอย่างมีเหตุผล เพื่อนำไปใช้ในระยะเวลาหนึ่ง ตรงกันข้ามกับความคิดที่แพร่หลายบางอย่าง เป็นไปได้ยากมากที่คุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญจากหุ้นในระยะเวลาสั้นๆ (1, 2, 3 เดือน หรือแม้แต่ 1 ปี) การลงทุนระยะยาวจะให้ผลกำไรได้ดีส่วนใหญ่ในระยะกลาง/ระยะยาว

เคล็ดลับข้อที่ 4 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: เน้นการลงทุนระยะยาว

ราคาหุ้นมีความผันผวนในระยะสั้น มากกว่าในระยะยาว ซึ่งแนวโน้มที่ชัดเจนนั้นระบุได้ง่ายกว่า การเก็งกำไรระยะสั้นเป็นวิธีที่น่าสนใจในการสร้างกำไรอย่างรวดเร็ว บางครั้งอาจได้กำไรจำนวนมาก แต่กลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนโดยรวมต้องออกแบบมาเพื่อการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้สูงสุด

เคล็ดลับข้อที่ 5 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: กำหนดและดำเนินการตามกลยุทธ์

เคล็ดลับข้อนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อก่อนหน้าโดยธรรมชาติ หากคุณมีเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาว คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม หลักทรัพย์ในตลาดการเงินมีมากมายและข้อมูลก็มีอยู่มากมาย หากไม่มีกลยุทธ์ คุณอาจเสี่ยงที่จะเพิ่มจำนวนตำแหน่งหรือการลงทุนโดยที่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่ดีขึ้น ประเภทของหลักทรัพย์ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ เป้าหมายผลตอบแทนต่อตำแหน่ง/การลงทุน กฎการบริหารจัดการเงินที่ต้องปฏิบัติตามตลอดเวลา สถานการณ์การขายออก ฯลฯ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สามารถกำหนดโครงสร้างกลยุทธ์ของคุณได้

เคล็ดลับข้อที่ 6 สำหรับการลงทุนในหุ้นจากฝรั่งเศส: อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณพร้อมจะสูญเสีย

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่ลงทุนในหุ้นมักจะนำส่วนหนึ่งของรายได้หรือเงินออมมาสร้างทุน ดังนั้น พวกเขาจึงดึงเอาความมั่งคั่งที่มีอยู่มาใช้โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนความมั่งคั่งนั้นในที่สุดผ่านกำไรจากส่วนต่างราคา อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ดังนั้น แม้ว่าคุณจะเตรียมตัวมาอย่างดีและแม้ว่าผลกำไรจากการลงทุนจะดูแน่นอนแล้วก็ตาม จึงควรลงทุนในจำนวนเงินที่หากขาดทุนจะไม่ทำให้คุณล้มละลาย

เคล็ดลับข้อที่ 7 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: จงอดทนและควบคุมตนเอง

ความอดทนและการควบคุมตนเองเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของนักลงทุนในตลาดหุ้นฝรั่งเศส คุณอาจพบกับความผิดหวังและอาจถึงขั้นล้มเหลวในตลาดการเงินด้วยเหตุผลต่างๆ สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสงบในขณะนั้นและอย่าปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำ นักลงทุนหลายคนในสถานการณ์เช่นนี้มักจะตอบสนองอย่างรีบร้อน ทำให้รับความเสี่ยงมากขึ้น หรือในทางตรงกันข้าม พยายามปกป้องสถานะของตนเอง ตลาดหุ้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การควบคุมตนเองและความอดทนจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับข้อที่ 8 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ

การค้นหาตัวชี้วัดที่เหมาะสม การพัฒนาสัญชาตญาณ การเชี่ยวชาญในส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาด... สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผ่านความผิดพลาดมาแล้วเท่านั้น การวิเคราะห์ความผิดพลาดเหล่านั้นจะช่วยให้คุณได้รับความรู้และทักษะที่ทำให้คุณสามารถบรรลุอัตราความสำเร็จที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย หรืออย่างน้อยก็สูงกว่าอัตราความสำเร็จในอดีตของคุณ

เคล็ดลับข้อที่ 9 สำหรับการลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส: ลงทุนในหุ้นบลูชิปก่อนเป็นอันดับแรก

ในการสร้างพอร์ตการลงทุน คุณควรเริ่มต้นด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ก่อน เช่น บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม บริษัทข้ามชาติ เป็นต้น หุ้นเหล่านี้มีโอกาสน้อยมากที่จะประสบกับผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ และมีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอในระยะกลาง

เคล็ดลับข้อที่ 10 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: กระจายการลงทุนของคุณ

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของนักลงทุนมือใหม่ในตลาดหุ้นคือการลงทุนทั้งหมดในหุ้นตัวเดียว การลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ จากหลากหลายภาคส่วนนั้นดีกว่าการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงเพียงหนึ่งหรือสองตัว การลงทุนในหุ้นของบริษัทเกิดใหม่หรือหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง หรือหุ้นที่มีราคาผันผวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องต้องห้าม แต่คุณไม่ควรลงทุนเฉพาะในบริษัทประเภทนี้เท่านั้น คุณต้องกระจายการลงทุนไปยังหุ้นที่ปลอดภัยกว่า หุ้นจากภาคส่วนหรือภูมิภาคต่างๆ และแม้แต่สินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลาย

คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่?

500 ยูโร, 1,000 ยูโร, 2,000 ยูโร, 5,000 ยูโร, 10,000 ยูโร ฯลฯ? ไม่สามารถกำหนดจำนวนเงินทุนมาตรฐานสำหรับการลงทุนในหุ้นได้ แน่นอนว่าสามารถกำหนดจำนวนเงินไว้ล่วงหน้า แล้ววางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับจำนวนเงินนั้นได้

ในการพิจารณาจำนวนเงินที่คุณควรลงทุนในหุ้นนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ:

  • ระดับความมั่งคั่งและรายได้ของนักลงทุน: แน่นอนว่าจำนวนเงินที่คุณสามารถลงทุนในหุ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับความมั่งคั่ง/รายได้ของคุณ มันจะเป็นสัดส่วนของรายได้หรือความมั่งคั่งของคุณที่คุณจะสามารถนำไปลงทุนได้
  • โปรไฟล์ความเสี่ยงของนักลงทุน: แม้ว่าจะมีรายได้เท่ากัน แต่ไม่ใช่ว่านักลงทุนทุกคนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากัน สัดส่วนของเงินออมที่จะลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง (คุณลงทุนในหุ้นเพียงเล็กน้อย) หรือคุณชอบความเสี่ยง (คุณจึงลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่)
  • กลยุทธ์การลงทุน: วิธีที่คุณวางแผนจะสร้างและบริหารพอร์ตการลงทุนนั้นเชื่อมโยงกับจำนวนเงินที่คุณจะลงทุนในหุ้น ตัวอย่างเช่น หุ้นของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีราคาต่อหน่วยสูง การเคารพกฎการกระจายความเสี่ยงจะผลักดันให้คุณระดมเงินทุนเริ่มต้นจำนวนมากหรือน้อยแตกต่างกันไป

วิธีลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วยงบประมาณจำนวนมาก

  • หลีกเลี่ยงการลงทุนโดยตรงในการเป็นเจ้าของหุ้น
  • โดยหลักการแล้ว ควรเลือกใช้ PEA
  • อย่ามองข้ามกองทุนรวมแบบ Unit Linked ในประกันชีวิต
  • หลีกเลี่ยงการลงทุนโดยตรงในการเป็นเจ้าของหุ้น

หากมีเงินจำนวนมาก (หลายสิบหรือหลายร้อยยูโร) การบริหารจัดการพอร์ตหุ้นจะต้องใช้ความพยายามและ/หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการที่สูงพอสมควร เพื่อให้ได้สมดุลระหว่างผลกำไรและความเสี่ยงที่เหมาะสม แม้ว่าคุณเพียงแค่ต้องการถือหุ้นจำนวนมากของบริษัทที่มีชื่อเสียง (เช่น...) Appleนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ ในการทำเช่นนั้น และที่สำคัญกว่านั้น การทำธุรกรรมผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นทั่วไปจะทำให้ภาษีจากกำไรจากการขายหุ้นของคุณอยู่ในระดับสูงสุด

  • โดยหลักการแล้ว ควรเลือกใช้ PEA

ที่จริงแล้ว PEA มีวงเงินสูงสุด 225,000 ยูโรต่อบุคคล (เมื่อคุณถือทั้ง PEA และ PEA-PME) พร้อมทั้งได้รับประโยชน์ด้านภาษีอย่างมาก ใน PEA ของคุณ ควรเน้นการลงทุนในกองทุนรวมและ ETF โซลูชันเหล่านี้มีความน่าสนใจมากกว่า เพราะช่วยให้คุณมีพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงได้ดี พร้อมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ไม่แพง ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังมีโอกาสเลือกกองทุนที่จะลงทุนได้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีก่อนๆ หรือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมที่คุณจะได้รับ

  • อย่ามองข้ามกองทุนรวมแบบ Unit Linked ในประกันชีวิต

บริษัทประกันภัยยังเสนอทางเลือกการลงทุนที่ดีด้วยเงินทุนจำนวนมาก พวกเขาช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการผสมผสานระหว่างการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนและการลงทุนในหน่วยลงทุน (หน่วยบัญชี) กองทุนหน่วยลงทุนเหล่านี้ช่วยให้สามารถลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้

วิธีเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยในฝรั่งเศส

หากต้องการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วยงบประมาณจำกัด คุณต้องมองหาแผนการลงทุนที่ช่วยลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการกระจายความเสี่ยงที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงลง

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยสำหรับการลงทุนในหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเงินทุนจำนวนน้อย:

  • การเลือกโบรกเกอร์และสินทรัพย์ที่จะลงทุน: การเลือกโบรกเกอร์ที่ดีนั้นสำคัญมาก เช่นเดียวกับการเลือกกลุ่มตลาดหุ้นที่จะลงทุน โบรกเกอร์บางรายเสนอทางเลือกในการลงทุนในหุ้นเศษส่วน (ควบคู่ไปกับหุ้นเต็มจำนวนและสินทรัพย์ตลาดหุ้นอื่นๆ) หุ้นเศษส่วนจะช่วยให้คุณกระจายพอร์ตการลงทุนได้ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย
  • กองทุนดัชนี (ETFs): กองทุนเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ และยังสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีก่อนๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ กองทุนเหล่านี้ยังช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการของผู้ลงทุนในหุ้นได้อีกด้วย
  • การลงทุนแบบก้าวหน้า: วิธีนี้เหมาะสมที่สุดหากคุณมีปัญหาในการกันเงินออมจำนวนมากไว้สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น มีวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถถอนเงินจำนวนเล็กน้อยจากรายได้ของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปลงทุนในตลาดหุ้น การถอนเงินเหล่านี้สามารถนำไปลงทุนในกองทุนรวมแบบผูกกับหน่วยลงทุนในประกันชีวิตของคุณ หรือลงทุนในบริษัทลงทุนก็ได้

คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสเมื่อไร?

คุณสามารถลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสได้ตลอดเวลา ดังที่เราได้เห็นไปแล้ว ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่มีพลวัตสูงมาก แทบจะเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับนักลงทุนอยู่เสมอ นักลงทุนเหล่านี้วางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและดำเนินการตามแผนนั้น นอกเหนือจากกรอบนั้นแล้ว ไม่มีช่วงเวลาใดที่เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการลงทุนในหุ้น การลงทุนในหุ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการระดมทุนในคราวเดียวด้วยการทำธุรกรรมหลายครั้ง การสร้างพอร์ตโฟลิโอทำได้ทีละน้อย โดยได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาวของหุ้น

อย่างไรก็ตาม เราสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในหุ้น:

  • ระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อหลักทรัพย์: ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหุ้นได้ นั่นคือช่วงเวลาที่หุ้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง กล่าวคือ มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นยังไม่สะท้อนออกมาอย่างเต็มที่ในราคาปัจจุบัน
  • ลงทุนในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้น: เป็นไปได้ที่จะลงทุนตลอด 24 ชั่วโมง เพราะในระดับโลกนั้นมีตลาดการเงินที่เปิดทำการอยู่ตลอดเวลา แต่คุณควรทราบด้วยว่าแต่ละตลาดการเงินนั้นเปิดทำการในแต่ละวันในช่วงเวลาที่จำกัด โดยมีเวลาเปิดและปิดทำการ

ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในฝรั่งเศสเปิดทำการเวลาใดบ้าง?

  • ยูโรเน็กซ์ ปารีส – ตลาดหลักทรัพย์ปารีส: ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.
  • ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว: ตั้งแต่เวลา 4 น. ถึง 6 น. จากนั้นตั้งแต่เวลา 8 น. ถึง 10 น.
  • LSE – ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน: ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.
  • ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: ตั้งแต่เวลา 01:30 น. ถึง 08:00 น.
  • ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และ NYSE – ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: ตั้งแต่เวลา 14:30 น. ถึง 21:00 น.
  • ตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์: ตั้งแต่เวลา 03:45 น. ถึง 10:00 น.

คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสหลังตลาดหุ้นตกหรือไม่?

ใช่ เป็นไปได้ที่จะลงทุนหลังตลาดหุ้นตกหรือในช่วงเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่การทำเช่นนี้ต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์ทางการเงินขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี หลักการคือ การเข้าซื้อในราคาต่ำจะช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุด และในภาวะวิกฤต มูลค่าของตลาดหุ้นมักจะลดลง เพียงแต่คุณต้องสามารถระบุได้ว่าภายใต้เงื่อนไขใดที่จะสามารถสร้างผลกำไรในอนาคตได้

วิธีลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสหลังวิกฤตหรือตลาดหุ้นตก

  • เตรียมพร้อมที่จะถือครองในระยะยาว: เป็นไปได้ที่จะซื้อหุ้นที่ราคาลดลงอย่างมากในช่วงวิกฤต แต่การจะทราบช่วงเวลาที่แน่นอนของการฟื้นตัว หรือแม้กระทั่งว่าหุ้นที่ซื้อมาจะราคาขึ้นอีกครั้งทันทีหรือไม่นั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจำนวนเงินที่จะลงทุนในช่วงวิกฤตจะต้องมากพอที่นักลงทุนจะสามารถรับภาระการผูกมัดเงินนั้นไว้ได้ อย่างน้อยในระยะกลาง
  • ทำการเลือกหุ้น: การเลือกหลักทรัพย์ที่จะซื้อหลังจากตลาดหุ้นตกต่ำ ภายในวัฏจักรของตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณต้องแน่ใจว่าคุณลักษณะของหุ้นจะช่วยให้หุ้นฟื้นตัวได้เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว ตัวอย่างเช่น อาจเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงซึ่งได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของตลาดเท่านั้น หรือในยามวิกฤตหรือหลังจากวิกฤต คุณอาจซื้อหุ้นที่เชื่อมโยงโดยตรงกับปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของวิกฤต หากปัจจัยนั้นอยู่ในภาคส่วนที่เป็นวัฏจักร แต่คุณต้องแน่ใจเสมอว่าพื้นฐานของหุ้นนั้นไม่ได้ถูกตั้งคำถามจากวิกฤต

คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสหรือไม่ ในช่วงที่ตลาดหุ้นอยู่ในระดับสูงสุด?

ใช่ครับ โดยอิงจากการวิเคราะห์ทางการเงินที่เชื่อถือได้ ในแง่หนึ่ง แนวทางการลงทุนในหุ้นเมื่อตลาดอยู่ในระดับสูงนั้นคล้ายคลึงกับช่วงวิกฤต กล่าวคือ การระมัดระวังและการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำกำไรสูงสุดจากการกลับตัวของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันที่จริง “ฟองสบู่” (ช่วงที่ตลาดหุ้นเฟื่องฟู) มักเกิดขึ้นก่อนการล่มสลายในวัฏจักรโครงสร้าง

วิธีลงทุนในตลาดหุ้นฝรั่งเศสเมื่อตลาดอยู่ในระดับสูงสุด

  • ดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงินเชิงลึกของบริษัทเป้าหมายที่น่าลงทุน: หุ้นที่มีมูลค่าสูงแต่มีอัตราส่วนหนี้สินสูงมากนั้น มีความเสี่ยงเพิ่มเติม คุณควรหลีกเลี่ยงบริษัทประเภทนี้ เพราะในกรณีที่ตลาดพลิกผัน บริษัทเหล่านี้จะได้รับผลกระทบมากกว่าบริษัทอื่นๆ
  • วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทต่างๆ ให้ดีในช่วงที่ตลาดเฟื่องฟู เกณฑ์สำคัญอย่างหนึ่งคือรูปแบบธุรกิจ ควรเลือกบริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจที่พิสูจน์แล้ว มากกว่าบริษัทที่ยังใหม่เกินไปหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • ปกป้องผลกำไรจากเงินลงทุนของคุณนี่เป็นมาตรการสำคัญที่ควรใช้เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น พอร์ตการลงทุนของคุณจะมีหุ้นหลายตัวที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง การเพิ่มระดับ Stop Loss จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ในกรณีที่แนวโน้มตลาดกลับตัว คุณจะสามารถออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็วและรับกำไรได้
  • ลงทุนในกองทุนคุณสามารถลงทุนในกองทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกองทุน ETF ที่มีชื่อเสียง เช่น ผ่านทางโบรกเกอร์หุ้น หากแนวโน้มตลาดขาขึ้นมีความมั่นคงในระยะยาว คุณจะสามารถทำกำไรจากผลการดำเนินงานของหุ้นหลักๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณควรลงทุนในหุ้นของฝรั่งเศสหรือไม่?

ใช่ คุณควรลงทุน และมีเหตุผลหลายประการ เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะคาดการณ์ว่าวิกฤตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังจะผ่านพ้นไป หากเป็นเช่นนั้น การเติบโตและการบริโภคในหลายประเทศจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานด้านนโยบายการเงินอาจสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้ว ระยะฟื้นตัวมักจะมีลักษณะเด่นคือการเพิ่มขึ้นอย่างมากของมูลค่าหุ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าในระยะกลาง ดังนั้น นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการวางตำแหน่งตัวเองและใช้ประโยชน์จากคลื่นขาขึ้นนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

คุณควรลงทุนในอะไรในตลาดหุ้นฝรั่งเศส?

  • หุ้นในกลุ่มสินค้าหรูหรา : ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา นี่คือภาคส่วนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ทางการเงินมาได้ทุกครั้ง และคาดว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป เนื่องจากสินค้าหรูหรายังคงบุกเบิกตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
  • การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ในภาวะเงินเฟ้อเช่นที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ ราคาหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์มักปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับสินค้าพื้นฐานส่วนใหญ่
  • หุ้นของภาคสาธารณสุข ภาคส่วนนี้เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจน้อยที่สุด แต่ในบริบทของวิกฤตสุขภาพในปัจจุบัน หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคสาธารณสุขจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการระบาดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น
  • หุ้นเทคโนโลยี เช่นเดียวกับสินค้าหรูหรา เทคโนโลยีเป็นภาคส่วนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปีแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น เช่นเดียวกับภาคสุขภาพ เทคโนโลยีก็ได้รับประโยชน์จากวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน โดยมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกระบวนการและธุรกิจบางอย่างให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากคุณกำลังมองหา ควรลงทุนในอะไรดีโดยระบุว่าภาคเทคโนโลยีเป็นภาคส่วนที่น่าดึงดูดใจอย่างมากสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น
  • พันธบัตร แม้ว่าการปรากฏตัวของสายพันธุ์ใหม่ของ COVID-19 ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะยอมรับแล้วว่าเราอยู่ในช่วงที่ความเสี่ยงด้านสุขภาพเริ่มลดลง หากการออกจากวิกฤตกำลังดำเนินไป การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรจะน่าสนใจมากขึ้น

วิธีปกป้องพอร์ตการลงทุนในหุ้นของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่?

  • กระจายการลงทุนของคุณนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบริหารความเสี่ยงและปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณ หมายความว่าคุณต้องเพิ่มจำนวนประเภทของหลักทรัพย์ที่ถือครอง หรือจำนวนหมวดหมู่ของหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลงทุนในหุ้นของฝรั่งเศสในหลากหลายภาคธุรกิจและในเขตภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันได้
  • ขายหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงออกไป: สามารถขายสินทรัพย์เก็งกำไรในพอร์ตการลงทุนของคุณ รวมถึงหุ้นที่มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงในระยะสั้นได้
  • ตั้งค่าระดับหยุดมาตรการนี้จะช่วยปกป้องคุณจากการกลับตัวของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยในขณะที่คุณไม่อยู่ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่โบรกเกอร์ของคุณเสนอ คุณจะสามารถกำหนด Stop Loss หรือ Trailing Stop Limit สำหรับตำแหน่งการลงทุนบางส่วนของคุณได้ หากราคาของสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนดไว้ ตำแหน่งการลงทุนของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ (คุณจะออกจากตลาดการลงทุนโดยอัตโนมัติ) และจะช่วยป้องกันการขาดทุนจำนวนมาก
  • ลงทุนในอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงการซื้ออนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงก็เป็นอีกวิธีที่ดีในการปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณ ตัวอย่างเช่น CFD จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคา แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลเสียต่อสินทรัพย์อ้างอิงของคุณก็ตาม

วิธีการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสในช่วงสถานการณ์โควิด-19

  • ตั้งสติและอย่าตื่นตระหนก: วิกฤตการณ์ปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่คาดคิด ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รุนแรง และครอบคลุมทั่วโลก ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหลายระลอก แม้ว่าดูเหมือนว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ตลาดยังคงระมัดระวังอยู่มาก และข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่สมดุลได้ การรักษาความสงบจะช่วยให้คุณมีโอกาสตัดสินใจในการเก็งกำไรได้ดียิ่งขึ้น
  • ติดตามข่าวสารต่อไป: ในระยะวิกฤตด้านสุขภาพนี้ การติดตามข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากวิกฤต COVID-19 มีลักษณะเป็นวิกฤตระดับโลก ตลาดจึงมีความอ่อนไหวต่อข่าวสารเป็นอย่างมาก คุณต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพอร์ตการลงทุนของคุณ การติดตามนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดเพื่อทำการซื้อขายที่ได้กำไร
  • เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของคุณในกลยุทธ์ระยะยาว: หลักทรัพย์สังเคราะห์ เช่น ETF หรือดัชนี มักถูกถือครองในระยะยาว วิกฤตการณ์ในปัจจุบันได้ส่งผลให้ดัชนีเหล่านี้บางส่วนร่วงลงอย่างมาก จึงเป็นไปได้ที่จะเข้าซื้อหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ในระหว่างที่รอการฟื้นตัว

เหตุใดจึงควรลงทุนในตลาดหุ้นของฝรั่งเศส?

  • สนับสนุนเศรษฐกิจ: นักลงทุนที่ซื้อหุ้นจะทำให้บริษัทผู้ออกหุ้นมีเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งเงินทุนเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบริษัทได้ในหลายรูปแบบการลงทุน ดังนั้น การลงทุนในหุ้นจึงเป็นวิธีหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่คุณเลือก
  • กระจายสินทรัพย์/การลงทุนของคุณ: การลงทุนในตลาดหุ้นยังเปิดโอกาสให้คุณกระจายสินทรัพย์ในความมั่งคั่งของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว การซื้อหุ้นจะช่วยให้คุณกระจายการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงกว่า
  • สนับสนุนโครงการในชีวิตของคุณ: การบรรลุเป้าหมายโครงการส่วนตัวจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากพอสมควร และรายได้ต่อเดือนของคุณอาจไม่เพียงพอเสมอไป การลงทุนส่วนหนึ่งของเงินออมในหุ้นจึงเป็นวิธีที่ดีในการบรรลุเป้าหมายนั้น จากผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากส่วนต่างราคาหุ้น
  • รับผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ: ในบรรดาตัวเลือกการลงทุนที่สถาบันการเงินนำเสนอ การลงทุนในธนาคารยังคงมีบทบาทสำคัญในการออมของครัวเรือน แต่การลดลงของอัตราดอกเบี้ยทำให้ตัวเลือกเหล่านี้มีความน่าสนใจน้อยลงเรื่อยๆ การลงทุนในหุ้นจึงกลายเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าดึงดูดใจกว่า
  • เตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุ: การเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนในด้านการเงิน หากไม่มีรายได้ มาตรฐานการครองชีพอาจลดลงอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะสะสมเงินออมมากี่ปีหรือมีแผนการลงทุนแบบใด การมีเงินสำรองไว้เสริมก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เสมอ กองทุนรวมในกรมธรรม์ประกันชีวิต การลงทุนในกองทุนหรือหุ้น เป็นวิธีเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุและอาจได้รับประโยชน์จากรายได้เพิ่มเติมเมื่อถึงเวลาเกษียณ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นของฝรั่งเศสคือช่วงไหน?

  • เมื่ออัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) ของหุ้นต่ำ: หากคุณกำลังมองหาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อคือตอนที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ต่ำ อัตราส่วนราคาต่อกำไร (PER) คืออัตราส่วนของราคาหุ้นต่อกำไรของบริษัท ยิ่งอัตราส่วนนี้ต่ำเท่าไหร่ โอกาสในการเข้าซื้อหุ้นเพื่อสร้างกำไรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
  • เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง: หากคุณไม่ใช่นักลงทุนเก็งกำไร การลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสในช่วงที่ตลาดค่อนข้างตกต่ำนั้นน่าสนใจ ดัชนีต่างๆ เช่น CAC 40 หรือ FTSE จะช่วยให้คุณระบุช่วงเวลาเหล่านั้นได้ โดยการสังเกตวิวัฒนาการในอดีตของดัชนีเหล่านี้ คุณจะสามารถระบุวงจรการรวมตัวและวางตำแหน่งตัวเองในช่วงเริ่มต้นของระยะขาขึ้นได้
  • ในช่วงที่ราคาผันผวนน้อย: ไม่ควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสในช่วงที่มีความผันผวนสูง เพราะจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเวลานั้นทำได้ยากขึ้น
  • เมื่อคุณมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง: การลงทุนในหุ้นควรเกิดขึ้นในช่วงที่สถานะทางการเงินของคุณมั่นคง คือช่วงที่คุณมีเงินออมที่สม่ำเสมอและมีรายได้แน่นอนในระยะกลาง มิเช่นนั้น ความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลจะสูงขึ้น

คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วย PEA หรือ CTO ดี?

ทั้งสองตัวเลือกต่างก็มีข้อดี การตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและผลประโยชน์ของนักลงทุน บัญชี PEA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนจำนวนมากและต้องการลดผลกระทบจากภาษีต่อกำไรจากการลงทุน ในขณะที่บัญชีซื้อขายหุ้นสามัญ (CTO) มีข้อดีตรงที่สามารถรับหลักทรัพย์และหุ้นจากนอกยุโรปได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของอเมริกาหรือจากทวีปอื่นๆ ที่มีพื้นฐานคุณภาพสูงได้

การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส: หุ้นกับพันธบัตรต่างกันอย่างไร?

หุ้นเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะเด่นของหุ้นมีดังนี้:

  • ตราสารนี้ออกโดยบริษัท และแสดงถึงส่วนแบ่งในทุนจดทะเบียน
  • หุ้นให้สิทธิ์ในการกำกับดูแลและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทที่ออกหุ้นนั้น
  • บริษัทให้สิทธิ์ในการรับรายได้ผันแปรที่เรียกว่าเงินปันผล ซึ่งจะจ่ายเป็นรายครึ่งปีหรือรายปี จำนวนเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
  • หุ้นไม่มีอายุขัย มันจะคงอยู่ตราบเท่าที่บริษัทผู้ออกหุ้นยังคงอยู่

พันธบัตรก็เป็นหลักทรัพย์ทางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้:

  • เอกสารนี้ออกโดยบริษัทหรือรัฐ และแสดงถึงหนี้สิน
  • พันธบัตรนี้ไม่ได้ให้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของหน่วยงานผู้ออกพันธบัตร
  • รายได้ที่นักลงทุนได้รับจากพันธบัตรนั้นคงที่นับตั้งแต่วันที่ออกพันธบัตร โดยเป็นการชำระคืนเงินต้นของพันธบัตรตามปกติ พร้อมดอกเบี้ย
  • พันธบัตรนี้มีระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน

วิธีการลงทุนในหุ้นสำหรับมือใหม่

การลงทุนในตลาดหุ้นสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นนั้น จำเป็นต้องมีการฝึกฝนมาก่อน หากคุณมีแผนที่จะลงทุนในหุ้นและยังไม่เข้าใจวิธีการทำงาน คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการอ่านบทความนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นตรวจสอบคู่มืออื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น หรือลงเรียนคอร์สระยะสั้นก็ได้ หลังจากนั้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง แล้วค่อยๆ เริ่มลงทุนทีละน้อยพร้อมกับพัฒนาความรู้และทักษะของคุณไปพร้อมๆ กัน

การลงทุนในตลาดหุ้นฝรั่งเศสสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากแค่ไหน?

  • ผลตอบแทนจากการลงทุนจะแตกต่างกันไปตามเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ การลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นด้วยการซื้อขายหุ้นนั้นให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างผันผวนสำหรับนักลงทุนรายบุคคล
  • ในทางกลับกัน การลงทุนในสัญญาประกันภัยหรือกองทุนหุ้น จะช่วยให้คุณทราบผลตอบแทนที่แน่นอนได้ในแต่ละปี ตัวอย่างเช่น กองทุน Jupiter Dynamic Bond มีผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ประมาณ 10%
  • แม้ว่าสถิติบางอย่างจะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง (เช่น ดัชนี S&P 500 ของอเมริกา ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ถึง 11% ต่อปีในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา) แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ยังคงสูงมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่ปีหน้านักลงทุนในดัชนีดังกล่าวจะได้รับกำไร 26% หรือขาดทุน 14%
  • ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจึงขึ้นอยู่กับจำนวนปี ทักษะของนักลงทุน หรือเครื่องมือการลงทุนที่ใช้
  • นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากตลาดหุ้นยังขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลงทุนและคุณภาพของการลงทุนทางการเงินของคุณด้วย
  • ดังที่เราเห็นได้จากกรณีของบุคคลระดับตำนานอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่ดีและการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดจะเป็นตัวกำหนดขนาดของผลกำไรจากเงินทุนของคุณ

วิธีลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสอย่างง่ายดายพร้อมทั้งจำกัดความเสี่ยง

  • เลือกโปรแกรมลดหย่อนภาษีที่ดี: ศึกษาหาข้อมูลและเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับคุณ อย่าจำกัดตัวเองแค่เพียง PEA, CTO และอื่นๆ เท่านั้น ลองพิจารณาตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและได้เปรียบอย่างมากอย่างบัญชีลงทุนกับโบรกเกอร์ด้วย
  • ยกเลิกค่าธรรมเนียม: โปรดนำค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ มาพิจารณาในการคำนวณผลตอบแทนของคุณด้วย
  • กระจายการลงทุนของคุณ: ลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ จากหลากหลายภาคส่วน ในตลาดหลักทรัพย์หรือเขตภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
  • ลงทุนด้วย ETF (กระจายความเสี่ยงได้สูงสุดและค่าธรรมเนียมลดลง) การซื้อหน่วยลงทุน ETF เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระจายการลงทุน ลดความเสี่ยง และลดค่าธรรมเนียมของคุณ
  • เคารพข้อมูลโปรไฟล์นักลงทุนของคุณ: ระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้นั้น ต้องนำมาพิจารณาในการจัดพอร์ตการลงทุนในหุ้น และในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนของคุณ
  • ลงทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: yศักยภาพในการวิเคราะห์และความก้าวหน้าของเราจะดีเมื่อเริ่มต้นแต่เนิ่นๆ เช่นเดียวกับปริมาณเงินทุนที่คุณสามารถระดมได้ในระยะกลางสำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยง
  • ลงทุนอย่างต่อเนื่อง: sเริ่มต้นด้วยการวางตำแหน่งเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ พัฒนาไปตามการแสดงของคุณ
  • คิดถึงผลระยะยาว: เมื่อคุณวางแผนการลงทุนและผลตอบแทนในอนาคต การกำหนดระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานจะช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
  • ควบคุมอารมณ์ของคุณ: แม้ว่าคุณจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด จงพยายามรักษาความสงบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

คุณควรเริ่มต้นลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วยเงินจำนวนเท่าใด?

  • คุณสามารถลงทุนในหุ้นได้ด้วยเงินอย่างน้อย 100 ยูโร คุณแค่ต้องการเงินมากพอที่จะซื้อหลักทรัพย์สักสองสามรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นคือ 1,000 ยูโร
  • เงิน 5,000 ยูโร ถือเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นลงทุนในหุ้น เพราะเงินทุนจำนวนนี้เพียงพอที่จะกระจายพอร์ตการลงทุนและวางแผนกลยุทธ์ระยะกลางที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจได้แล้ว
  • ด้วยเงินลงทุนต่ำกว่า 10,000 ยูโร (และสูงกว่า 5,000 ยูโร) คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในกองทุนรวมและ ETF เครื่องมือเหล่านี้เป็นการลงทุนแบบสังเคราะห์และให้การกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุดในต้นทุนที่ต่ำกว่า
  • การลงทุน 10,000 ยูโรขึ้นไปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อหุ้นโดยตรงเพื่อใช้กลยุทธ์ซื้อแล้วถือระยะยาว เนื่องจากช่วยให้สามารถซื้อหุ้นได้มากพอและได้รับผลกำไรจากส่วนต่างราคาอย่างมาก แม้ว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

เหตุใดคุณจึงควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสโดยเร็วที่สุด?

  • ข้อดีประการแรกของการลงทุนระยะสั้นคือระยะเวลาของการลงทุน แท้จริงแล้ว เวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุน หากผลตอบแทนและเงินทุนเท่ากัน ผู้ที่มีระยะเวลาการลงทุนยาวนานที่สุดย่อมมีเงินมากที่สุด
  • การเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บก้อนใหญ่สำหรับวัยเกษียณหรือโครงการต่างๆ ในชีวิต โดยไม่ต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนในหุ้นยังช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยได้อีกด้วย
  • ข้อดีประการที่สองของการลงทุนในหุ้นอย่างรวดเร็วหรือในระยะเริ่มต้นคือการลดความเสี่ยง เป็นที่ทราบกันดีว่าผลตอบแทนจากหุ้นมีความแน่นอนมากกว่าในระยะกลางหรือระยะยาว แต่ภาวะวิกฤตและการตกต่ำของตลาดหุ้นเกิดขึ้นเป็นวัฏจักร แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ยากก็ตาม โดยมีลักษณะเด่นคือการสูญเสียมูลค่าอย่างมหาศาลในตลาด
  • ผู้ที่ลงทุนในหุ้นตั้งแต่เนิ่นๆ จะมีระยะเวลาการถือครองหุ้นที่ยาวนานกว่า และมีความเสี่ยงต่อผลกระทบเชิงลบจากวิกฤตการณ์น้อยกว่า ดังนั้นจึงได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส?

  • ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักๆ วิธีการทำงานของตลาดหุ้นโดยทั่วไป และลักษณะเฉพาะของนักลงทุน (เช่น ระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ วิธีการรับมือกับความเสี่ยง ฯลฯ)
  • กำหนดสัดส่วนของทรัพย์สินที่คุณจะนำไปลงทุน เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้
  • ทำความเข้าใจโครงสร้างความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณจะลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอนุพันธ์หรือผลิตภัณฑ์ทางเลือก
  • ศึกษาข้อมูลให้ดีเกี่ยวกับบริษัทที่คุณต้องการซื้อหุ้น (ประวัติ ผู้บริหาร ข่าวสาร ผลตอบแทน วิสัยทัศน์ โครงการ ฯลฯ) หรือเกี่ยวกับกองทุนที่คุณต้องการลงทุนในหุ้น

วิธีการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จากประเทศฝรั่งเศส

  1. เลือกตัวกลาง (นายหน้าหรือธนาคาร): ในฝรั่งเศส คุณต้องดำเนินการผ่านธนาคารหรือโบรกเกอร์หลักทรัพย์เสมอหากต้องการลงทุนในหุ้น เลือกตัวกลางของคุณโดยพิจารณาจากหลายเกณฑ์ เช่น ความน่าเชื่อถือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ประเภทของสินทรัพย์ที่นำเสนอ เป็นต้น
  2. เลือกแหล่งสนับสนุนการลงทุน: มีบัญชีลงทุนหลายประเภท ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของหลักทรัพย์ที่สามารถรองรับได้ ประเภทของสถาบันการเงินที่บริหารจัดการ และภาษีที่ใช้บังคับ บัญชีลงทุนที่โบรกเกอร์นำเสนอนั้นมีข้อดีคือมีความยืดหยุ่นมากกว่า ทำให้คุณสามารถลงทุนในสินทรัพย์ในตลาดหุ้นเกือบทุกประเภทได้ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ
  3. ระบุหุ้นอย่างน้อยหนึ่งตัว: ในตลาดการเงินมีหุ้นอยู่หลายพันตัว โดยแต่ละตัวมีรหัสการจำแนกประเภทสากล (ISIN code) เพื่อระบุ แต่สิ่งที่คุณควรศึกษาและวิเคราะห์จริงๆ ไม่ใช่ตัวหุ้นเหล่านั้น แต่เป็นบริษัทที่ออกหุ้นเหล่านั้นต่างหาก
  4. สั่งซื้อได้เลย: เมื่อคุณระบุหุ้นที่ต้องการซื้อได้แล้ว คุณต้องทำการสั่งซื้อ กล่าวโดยสรุป คุณเพียงแค่เลือกหลักทรัพย์ที่คุณต้องการบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ จากนั้นคลิกที่ “ซื้อ” “ซื้อ” หรือ “ลงทุน” หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณกำหนดค่าคำสั่งซื้อของคุณ เช่น จำนวนเงินที่จะลงทุนหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่จะซื้อ วิธีการชำระเงิน ตัวเลือกการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว โบรกเกอร์จะส่งอีเมลยืนยันการซื้อขายให้คุณ หรือคุณจะได้รับรายละเอียดการทำธุรกรรมในบัญชีของคุณหรือบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ จากนั้นคุณจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นของคุณและนำกลยุทธ์ของคุณไปใช้ได้

วิธีการสั่งซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฝรั่งเศส

  1. ค้นหาสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในรายการหลักทรัพย์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากโบรกเกอร์ หรือในรายการหลักทรัพย์ของพอร์ตโฟลิโอของคุณ หากคุณวางแผนที่จะขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณอยู่แล้ว
  2. เลือกทิศทางในการจัดส่งสินค้า เมื่อคุณคลิกที่หลักทรัพย์ คุณจะได้รับรายละเอียด รวมถึงตัวเลือก "ซื้อ" (ลงทุน, คำสั่งซื้อ) และ "ขาย" (ขายออก, คำสั่งขาย)
  3. ตั้งค่าพารามิเตอร์การสั่งซื้อ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณคลิกที่ “ซื้อ” ตัวอย่างเช่น คุณต้องระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุนหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่จะซื้อ วิธีการชำระเงิน ประเภทคำสั่งซื้อ (คำสั่งซื้อแบบตลาด คำสั่งซื้อแบบจำกัดราคา ฯลฯ) เป็นต้น ในช่องที่จัดไว้ให้ พารามิเตอร์ที่ต้องระบุจะน้อยลงในกรณีที่คุณต้องการปิดสถานะ (ออกจากสถานะการลงทุน ขายสิ่งที่คุณซื้อไว้ก่อนหน้านี้ หรือซื้อคืนสิ่งที่คุณขายไปก่อนหน้านี้หากคุณเปิดสถานะขาดทุน)
  4. ตรวจสอบและยืนยันคำสั่งซื้อ ปุ่มยืนยันจะปรากฏอยู่ที่ส่วนท้ายของหน้าต่างการกำหนดค่าคำสั่งซื้อ เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะแสดงสรุปข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถยืนยันคำสั่งซื้อได้อย่างสมบูรณ์ หรือย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าเพื่อแก้ไขได้

การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส: SRD มีวัตถุประสงค์อะไร?

บริการชำระเงินแบบผ่อนชำระ (Service de Settlement et Différé หรือ SRD) เป็นบริการชำระเงินแบบผ่อนชำระที่โบรกเกอร์บางรายนำเสนอ ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการซื้อขายโดยใช้เครดิตได้ กล่าวคือ บริการนี้อนุญาตให้เลื่อนการชำระเงินสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาไปจนถึงสิ้นเดือนของการซื้อขาย (ในกรณีของการซื้อ: โบรกเกอร์จะชำระเงินก่อนในนามของนักลงทุน และนักลงทุนจะชำระคืนในสิ้นเดือนของการซื้อขาย) หรือเลื่อนการรับเงินจากการขายสินทรัพย์เหล่านั้นออกไป (ในกรณีของการขาย: โบรกเกอร์จะรับเงินก่อนและจ่ายให้กับนักลงทุนในภายหลัง)

ดังนั้น ตัวกลางทางการเงินจึงทำหน้าที่แทนลูกค้า โดยดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายโดยที่บัญชีของเทรดเดอร์ไม่ได้รับผลกระทบ โบรกเกอร์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสำหรับบริการนี้ (ตามปกติ)

จุดประสงค์ของ SRD คือการเพิ่มศักยภาพทางการเงินของนักลงทุน ทำให้พวกเขาสามารถลงทุนได้แม้ว่าจะไม่มีเงินทุนเพียงพอในขณะที่ลงทุนก็ตาม

ตามหลักการทำงานของ SRD นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ดังนี้:

  • รับประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ: โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนจะอยู่ที่ 1:5 เป็นอย่างมาก (5 เท่าของเงินทุนที่จะนำไปลงทุน) ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน 1,000 ยูโร คุณสามารถลงทุนได้ 5,000 ยูโร
  • ดำเนินการขายชอร์ตเซลล์: ตั้งคำสั่งขายหลักทรัพย์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่คิดว่าราคาจะลดลง (หากราคาลดลง การขายและซื้อคืนเมื่อราคาลดลงไปอีกจะเป็นกำไร ในทางกลับกัน การซื้อในขณะที่ราคาลดลงหรือจะลดลงในอนาคต จะทำให้คุณขาดทุนเท่านั้น)
  • ชำระเงินในภายหลัง: นี่คือวัตถุประสงค์หลักของบริการนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถซื้อหุ้นได้ในขณะนี้และชำระเงินค่าซื้อหุ้นเมื่อสิ้นสุดเดือนซื้อขาย (สามารถขยายกำหนดเวลาได้ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์)

ในฝรั่งเศส คุณต้องเสียภาษีเท่าไรสำหรับกำไรจากการลงทุนในหุ้น?

  • ตั้งแต่ปี 2018 เงินปันผลและกำไร (กำไรจากการขายสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์) จะต้องเสียภาษีในอัตรา 30% ซึ่งเป็นภาษีแบบเหมาจ่ายของฝรั่งเศส (Prlèvement Forfaitaire Unique)
  • นักลงทุนยังสามารถเลือกที่จะเสียภาษีเงินได้ตามตารางภาษีเงินได้ทั่วไปได้อีกด้วย
  • สำหรับเงินปันผล การคำนวณภาษีตามตารางภาษีเงินได้จะรวมถึงการหักลดหย่อน 40% และการหักลดหย่อนส่วนหนึ่งของเงินสมทบประกันสังคมทั่วไป (CSG)*
  • สำหรับกำไรหรือกำไรจากการขายสินทรัพย์ หากสินทรัพย์ดังกล่าวได้มาก่อนปี 2018 ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี 50% ถึง 85% จากกำไรก่อนการใช้ตารางกำหนดอัตราภาษี
  • ภาษี PFU 30% เป็นภาษีโดยรวม ซึ่งในความเป็นจริงประกอบด้วยเงินสมทบทางสังคม 17.2% และภาษีที่ต้องจ่ายจริง 12.8%

การลงทุนในหุ้น – เรียนรู้กลไกการทำงานของตลาดหุ้นเพื่อการลงทุน

  • การลงทุนในหุ้น – ตลาดหุ้นคืออะไร? : ตลาดหุ้นเป็นตลาดการเงินที่นักลงทุนให้เงินทุนแก่บริษัทหรือรัฐที่ต้องการเงินทุน สำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของตลาดหุ้นออนไลน์นั้น กลุ่มผู้ที่ต้องการเงินทุนจะเป็นผู้สร้างอุปทาน ในขณะที่กลุ่มผู้ที่มีความสามารถในการให้เงินทุนจะเป็นผู้สร้างอุปสงค์
  • ผลิตภัณฑ์ของตลาดหุ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ บริษัทและหน่วยงานภาครัฐจึงออกสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนั้น ผู้สนใจ (นักลงทุน) จึงซื้อสินทรัพย์หนึ่งหรือหลายรายการในราคาที่กำหนดไว้ เพื่อนำเงินไปลงทุนในหุ้น จำนวนเงินนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้น แต่โดยหลักการแล้ว เมื่อความต้องการสูงกว่าอุปทาน ราคาของสินทรัพย์จะสูงขึ้น และในทางตรงกันข้าม ราคาจะลดลง
  • สินทรัพย์ทางการเงิน สำหรับการนำเงินไปลงทุนในหุ้น: สินทรัพย์ทางการเงินหรือ หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ หลักทรัพย์หรือสัญญาทางการเงินที่สามารถซื้อขายและโอนได้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้หรือกำไรจากส่วนต่างราคาให้กับผู้ถือครอง ในความเป็นจริงแล้วมันคือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเงิน สินทรัพย์ทางการเงินยังเป็น... สินทรัพย์ถาวรทางการเงิน สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้นหรือยาว เมื่อไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในระยะยาว สินทรัพย์เหล่านี้จึงเรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
  • การนำเงินไปลงทุนในหุ้น : การนำเงินไปลงทุนในหุ้น หมายถึงการซื้อหลักทรัพย์ประเภทหุ้น กล่าวคือ หุ้นของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อรับเงินปันผล การลงทุนในหุ้นยังช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่และการตัดสินใจภายในบริษัท นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนในตลาดหุ้นถูกกล่าวว่าเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของบริษัทผู้ออกหุ้น

การลงทุนในหุ้น – เครื่องมือสำหรับการลงทุนในหุ้น

ไปยัง นำเงินไปลงทุนในหุ้นก่อนอื่น คุณต้องเลือกรูปแบบการลงทุนหรือประเภทบัญชีที่จะใช้เก็บรักษาทรัพย์สินทางการเงินของคุณ สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือลดหย่อนภาษี ในบรรดาตัวเลือกสามแบบในตลาด เราแบ่งออกเป็น:

  • แผนการออมหุ้น หรือ PEA บัญชี PEA เป็นบัญชีประเภทหนึ่งที่ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ด้านภาษี โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดหลังจากถือครองผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเวลา 5 ปี
  • ประกันชีวิต: การเลือกใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือลดหย่อนภาษีจะช่วยให้คุณสามารถ... ลงทุนในหุ้นออนไลน์ และหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจากกำไรหลังจากถือครองครบแปดปี หรือได้รับประโยชน์จากระบบภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อเงินทุนของคุณเมื่อได้รับมรดก
  • บัญชีซื้อขายหุ้นบัญชีซื้อขายหุ้นเป็นรูปแบบการลงทุนที่ยืดหยุ่นที่สุดในตลาดหุ้น ช่วยให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเกือบทุกประเภทโดยใช้เลเวอเรจได้

การลงทุนในหุ้น – ควรเลือกรูปแบบการลดหย่อนภาษีแบบใดในฝรั่งเศส?

การเลือกรูปแบบการลงทุนในหุ้นที่เหมาะสมกับภาษีนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละคน เนื่องจากแต่ละรูปแบบการลงทุนมีข้อดีและข้อเสียที่ส่งผลต่อการเสียภาษีจากรายได้จากการลงทุน นอกจากนี้ยังกำหนดความยืดหยุ่นของการลงทุนด้วย กล่าวคือ ความสามารถในการลงทุนในหุ้นหลายตัวหรือหลายผลิตภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือลดหย่อนภาษี

  • การขอ ถั่ว แม้ว่า PEA จะให้ประโยชน์ด้านภาษีมากกว่า แต่ก็จำกัดทางเลือกในการลงทุนไว้เฉพาะหุ้นยุโรป กองทุนดัชนีจดทะเบียน หรือกองทุน ETF และกองทุนรวมหุ้นยุโรปเท่านั้น หากถอนเงินก่อนครบกำหนด 5 ปี บัญชี PEA จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถฝากเงินเกิน 150,000 ยูโรเข้าบัญชีนี้ได้ นำเงินไปลงทุนในหุ้น
  • การขอ บัญชีการซื้อขายหุ้น หากคุณเลือกใช้ความยืดหยุ่นของบัญชีซื้อขายหุ้นเพื่อเดิมพันกับหุ้นหลายตัว รายได้ของคุณจะถูกหักภาษี 30% ที่จริงแล้ว นี่คือภาษีรายได้จากเงินทุน ซึ่งรวมถึงเงินสมทบประกันสังคมด้วย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถ หุ้นขายชอร์ตในตลาด หรือซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ หรือขายชอร์ตเพื่อเก็งกำไรจากราคาที่ลดลง
  • ประกันชีวิต นอกจากจะช่วยรับประกันการเสียภาษีเงินได้ที่ดีขึ้นแล้ว แผนลดหย่อนภาษีนี้ยังอนุญาตให้ถอนเงินได้ในช่วง 8 ปีแรก และยังให้สิทธิ์เข้าถึงการลงทุนหลากหลายรูปแบบ เช่น ETF ต่างประเทศ หุ้น พันธบัตร เป็นต้น

จากทั้งหมดนี้ เราสามารถสรุปได้ว่าประกันชีวิตยังคงเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในหุ้นหากคุณเป็นมือใหม่ มันยังคงเป็นรูปแบบการลงทุนที่ครอบคลุมและให้การเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมความเสี่ยงในระยะยาวหรือระยะกลางได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความผันผวนสูงของสินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุนในระยะยาวมากกว่า 10 ปี PEA ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม และเมื่อคุณมีผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีทั้งสองแบบนี้แล้ว ควรเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากผลของเลเวอเรจหรือลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ

นักลงทุนกลุ่มใดบ้างที่สามารถลงทุนในหุ้นได้?

ใครก็ตามที่มีเงินทุนสามารถลงทุนในหุ้นได้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐที่สามารถนำเงินทุนบางส่วนเข้าสู่ตลาดการเงินได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักลงทุนสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทประกัน ธนาคาร กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนรวมเพื่อการลงทุน ฯลฯ ถือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้น

ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนที่ควรนำมาลงทุนในหุ้น

การกำหนดภาษี นอกเหนือจากรูปแบบการลงทุนแล้ว การเลือกเครื่องมือสนับสนุนการลงทุนถือเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งในการลงทุนในหุ้น ที่จริงแล้ว คุณสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ดังนี้:

  1. หุ้นสามัญ: หลักทรัพย์แสดงความเป็นเจ้าของเหล่านี้ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด เช่น บริษัทเปอโยต์ Apple, อเมซอน เป็นต้น
  2. กองทุนรวมดัชนีที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) หรือที่เรียกว่ากองทุนดัชนีติดตามดัชนี
  3. กลุ่มหุ้นที่ลงทุนในโครงสร้างการลงทุนแบบมืออาชีพ เช่น FCPs, OPCVMs (กองทุน UCITS) หรือ SICAVs

การสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

หากคุณเป็นนักลงทุนมือใหม่และต้องการ... นำเงินไปลงทุนในหุ้นกองทุน ETF เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่เหมาะสมกับระดับการลงทุนของคุณ เนื่องจากกองทุน ETF เป็นกองทุนรวมที่มีการกระจายความเสี่ยง และมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าตลาดหุ้น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ช่วยให้คุณถือหุ้นหลายร้อยตัวได้ด้วย ETF เพียงกองเดียว โดยกองทุน ETF จะกระจายเงินลงทุนของคุณตามขนาดของบริษัทต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นกองทุน ส่งผลให้ผู้เริ่มต้นลดความเสี่ยงจากการเลือกผิดพลาดได้

ในทางกลับกัน การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า ETF เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในตลาดหุ้น ควรลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นรายตัวในภายหลัง เมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น

ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินที่ควรลงทุนในตลาดหุ้น

มีสินทรัพย์ทางการเงินหลากหลายประเภทที่สามารถนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของวิธีการทำงานที่กำหนดข้อได้เปรียบของผู้ถือครองหรือผู้ลงทุน

  • การขอ สินทรัพย์ถาวรทางการเงิน ซึ่งอาจเป็น:
  1. A ดอกสต็อก หรือ ความปลอดภัยในการเป็นเจ้าของ ออกโดยบริษัทจำกัดมหาชนที่ต้องการเงินทุน หุ้นให้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญและรับเงินปันผลที่คำนวณ ณ สิ้นปีโดยอิงจากผลประกอบการของบริษัท
  2. A พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ พันธบัตรออกโดยรัฐหรือบริษัทขนาดใหญ่ เป็นเงินกู้ที่ทำสัญญากับนักลงทุนในตลาดการเงิน การถือครองพันธบัตรหมายถึงการให้เงินกู้แก่สถาบันของรัฐหรือเอกชนเพื่อรับดอกเบี้ยรายปีที่เรียกว่าคูปอง
  • หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้: นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายได้ ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นที่ถือครองโดยบริษัทลงทุนที่มีทุนผันแปร (SICAV) หรือโดยกองทุนรวม (OPCVM) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณถือครองส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนในหุ้นของ SICAV หรือของกองทุนหุ้น (FCP)
  • สินทรัพย์ถาวรทางการเงินรูปแบบอื่นๆ : เงินกู้ เงินประกัน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ลูกหนี้ที่ผูกพันกับส่วนแบ่งการถือหุ้น... ล้วนเป็นรูปแบบอื่นๆ ของสินทรัพย์ถาวรทางการเงินที่นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ลงทุนในหุ้นออนไลน์.

การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในหุ้น

  • นายหน้าคืออะไร นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์มีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุนและตลาดการเงิน ในความเป็นจริงแล้ว เขาจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินที่นักลงทุนส่งมา คำสั่งเหล่านี้เรียกว่าคำสั่งซื้อขายหุ้น
  • บทบาทของนายหน้า : เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของนักลงทุน โบรกเกอร์จะสร้างและจัดเตรียมช่องทางที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเข้าซื้อหลักทรัพย์ได้ การสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้สามารถเป็นได้ดังนี้ เว็บไซต์สำหรับการลงทุนในหุ้น นอกจากนี้ นายหน้ายังมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางการเงินที่เลือกไว้ในบัญชีลดหย่อนภาษีที่คุณเปิดไว้กับเขาด้วย
  • การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม: โบรกเกอร์หุ้นที่ดีที่สุดจะต้องมีใบอนุญาตการซื้อขายและได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานในฝรั่งเศส
  • การลงทุนในหุ้น – โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่ สำหรับการลงทุนครั้งแรก ควรเลือกประกันชีวิตแบบบริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการแบบนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของคุณไปพร้อมกับการจำกัดความเสี่ยง วิธีนี้ช่วยให้คุณมอบหมายการเลือกและการจัดการ ETF ให้กับผู้เชี่ยวชาญได้ ดังนั้น ผู้จัดการแผนการลงทุนของคุณจะรวมดัชนีพันธบัตรหรือหุ้นเข้ากับกองทุนที่มีการรับประกันเงินต้น

ประเภทของโบรกเกอร์สำหรับการลงทุนในหุ้น

  • การนำเงินไปลงทุนในหุ้นด้วย ธนาคารแบบดั้งเดิม: ธนาคารแบบดั้งเดิมเรียกว่าธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาและมีสำนักงานจริง สถาบันการเงินเหล่านี้อนุญาตให้ลูกค้าใช้บริการได้ นำเงินไปลงทุนในหุ้น ผ่านทางช่องทางทางการเงินต่างๆ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของสถาบันเหล่านี้ในแง่ของตลาดหุ้นโดยทั่วไปจะลดลงสำหรับสินทรัพย์ที่จดทะเบียนในยูโรเน็กซ์ปารีส ในทำนองเดียวกัน ธนาคารแบบดั้งเดิมให้เพียงช่องทางในการวางคำสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนนักลงทุนรายย่อยเท่านั้น
  • การขอ ธนาคารออนไลน์ สำหรับการลงทุนในหุ้น: ธนาคารออนไลน์วางตำแหน่งตัวเองเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากเสนอบริการซื้อขายหุ้นให้แก่นักลงทุน ลงทุนในหุ้นออนไลน์ด้วยโบรกเกอร์ประเภทนี้ ลูกค้าที่ฝากเงินสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นได้โดยการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับภาษีของตนเอง นอกจากนี้ คุณยังได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มบนมือถือ (ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน) เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ มากมาย
  • การนำเงินไปลงทุนในหุ้นด้วย นายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์ : โบรกเกอร์หุ้นออนไลน์ทำงานเฉพาะด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สถาบันเหล่านี้เสนอโอกาสให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนมากที่มีอยู่ในตลาดหุ้นต่างๆ นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้ยังช่วยให้สามารถใช้บริการชำระเงินภายหลัง (SRD) และใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ต่างๆ ที่พัฒนาแล้วได้ โดยการเลือกใช้บริการของโบรกเกอร์ออนไลน์ นายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์คุณจะได้รับประโยชน์จากบทเรียนเกี่ยวกับการทำงานของตลาดหุ้น ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตลาด...

ในบรรดานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เหล่านี้... นายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์ Vantage เอฟเอ็กซ์ และ AvaTrade ยังคงเป็นโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดที่ควรเลือกใช้ พวกเขาเสนอบริการโบรกเกอร์ที่ครบวงจร รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมและข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้น นอกจากนี้ สถาบันเหล่านี้ยังคิดค่าบริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์รายอื่น ๆ ที่มีนโยบายการกำหนดราคาที่ดุดัน

การลงทุนในหุ้น – การปรับปรุงแผนการลงทุนในหุ้นของคุณ

  • แกะห่อถั่วลันเตาออก เมื่อคุณเชี่ยวชาญการลงทุนใน ETF ด้านประกันชีวิตแล้ว ให้พัฒนาแผนการลงทุนของคุณโดยการเปิดบัญชี PEA การลงทุนผ่านบัญชีประเภทนี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ ในด้านภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
  • ผสานประกันชีวิตและ PEA เข้าด้วยกัน: การลงทุนในหุ้นในกองทุน PEA หมายถึงการลงทุนในหุ้นรายตัว ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงสูงขึ้น ควรเลือกกระจายพอร์ตการลงทุนโดยการลงทุนใน ETF และเลือกดัชนีทางการเงินที่ดีที่สุดในตลาดหุ้น สำหรับการลงทุนในหุ้น วิธีที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงกองทุนที่ติดตามดัชนี CAC 40 และลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นโดยตรง
  1. เอสแอนด์พี 500
  2. สต็อกซ์ 600
  3. เอ็มเอสซีไอ เวิลด์,
  4. ดัชนี MSCI ตลาดเกิดใหม่…
  • PEA และประกันชีวิตในรูปแบบอิสระหรือแบบจัดการ หากคุณต้องการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นรายตัว ควรเลือกใช้การลงทุนแบบผสมผสานระหว่าง PEA และประกันชีวิตแบบบริหารจัดการ โดยใช้ตัวเลือกการบริหารจัดการฟรีในประกันชีวิต เลือก ETF พันธบัตรและกองทุนที่มีการรับประกันเงินต้นเพื่อสร้างความสมดุลให้กับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยรวมของคุณ ในหมวดหมู่นี้ ขอแนะนำให้เลือกกองทุนดัชนี (Trackers)
  1. ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ
  2. ในบรรดาบริษัทอเมริกัน
  3. ของบริษัทในยุโรปและ
  4. ของพันธบัตรที่มีผลตอบแทนสูง

เพิ่มระดับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น

  • เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นช่วยให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากขึ้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนด้วย การเลือกที่จะลงทุนในหุ้นนั้นจะทำควบคู่ไปกับการมีบัญชีประกันชีวิตและบัญชี PEA ที่มีเงินลงทุนเพียงพอ ข้อดีของบัญชีซื้อขายหุ้นคือความยืดหยุ่นในการลงทุนและผลประโยชน์จากเลเวอเรจ
  • การลงทุนในหุ้นโดยใช้เลเวอเรจ ในตลาดหุ้น ผลกระทบจากเลเวอเรจเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มผลกำไรและขาดทุนจากการลงทุนของคุณ กลไกนี้ช่วยให้คุณลงทุนมากกว่าจำนวนเงินเริ่มต้นที่วางไว้ โดยหลักการแล้ว มันคือการเพิ่มเงินของคุณเป็น 2, 3 หรือ 10 เท่า ดังนั้น เมื่อการลงทุนของคุณสร้างกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนนั้นจะถูกคูณด้วยผลกระทบจากเลเวอเรจ
  • การลงทุนนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยการใช้ประโยชน์จากเงินกู้: มีสินทรัพย์ทางการเงินมากมายให้เลือกใช้ นำเงินไปลงทุนในหุ้น ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลของเลเวอเรจได้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการซื้อโดยใช้หนี้สินเป็นหลักประกัน อนุพันธ์ ดัชนีดัชนีบางประเภท และสินทรัพย์ระยะยาว
  • กระจายสินทรัพย์ทางการเงินของคุณ บัญชีซื้อขายหุ้นอนุญาตให้ การขายชอร์ตในตลาดหุ้น โดยการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณให้หลากหลายยิ่งขึ้น หากคุณไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไร เราแนะนำให้คุณลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ การลงทุนในทองคำเป็นการเลือกสินทรัพย์ปลอดภัยที่จะช่วยลดผลกระทบจากการตกต่ำของตลาดหุ้น นอกจากนี้ การลงทุนในน้ำมันเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาด เพราะเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดนี้กำลังหายากขึ้นเรื่อยๆ

การลงทุนในหุ้น – งบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในหุ้นคือเท่าไหร่?

  • ระดับการเปิดเผยข้อมูลของงบประมาณ: นักลงทุนที่ดีต้องกำหนดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทางการเงินของตนเองก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนในหุ้น สำหรับผู้เริ่มต้น แนะนำให้ลงทุนประมาณ 5% ของพอร์ตการลงทุนหรือเงินที่มีอยู่ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จและมีทักษะมากที่สุดอาจลงทุนในหุ้นได้มากถึง 30% หรือมากกว่านั้นของความมั่งคั่งของตนเอง
  • ขอบเขตของการลงทุน สำหรับการลงทุนในหุ้น: งบประมาณการลงทุนต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการลงทุนของคุณด้วย ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ ควรจัดสรรงบประมาณตามระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ด้วย
  • การเคารพข้อจำกัดงบประมาณที่กำหนดไว้ นักลงทุนที่ดีจะเคารพงบประมาณการลงทุน ดังนั้นจึงไม่ควรตรวจสอบราคาของสินทรัพย์ที่เลือกไว้ทุกวัน เพราะการเฝ้าดูพอร์ตการลงทุนหรือแดชบอร์ดอย่างสม่ำเสมออาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้

การลงทุนในหุ้น – วิธีการลงทุนและสร้างผลกำไรในตลาดหุ้นในระยะยาว?

  • สร้างโปรไฟล์ของผู้ถือหุ้นที่ดี การลงทุนในหุ้น: เพื่อประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นและสร้างผลกำไรจากการลงทุน คุณต้องพัฒนาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ดี ไม่ใช่แค่การเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับภาษีและสินทรัพย์ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างนิสัยที่นำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนด้วย
  • ใช้เครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนในหุ้นประสบความสำเร็จ: ในตลาดหุ้น เครื่องมือแรกที่ควรเลือกคือบัญชีลงทุน กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการลงทุนคือการใช้เครื่องมือลงทุนต่างๆ ทีละน้อย เพื่อที่จะรวมตัวเลือกการลงทุนทั้งหมดเข้าด้วยกันในภายหลัง ดังนั้น ควรเลือกประกันชีวิตที่ดีที่สุด บัญชี PEA ที่ดีที่สุด และบัญชีซื้อขายหุ้นที่ดีที่สุด เครื่องมือแต่ละอย่างมีข้อดีและข้อเสีย แต่การผสมผสานกันจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นในระยะยาว

การลงทุนในหุ้น – ข้อดีของการกระจายการลงทุนทางการเงิน

  • การลงทุนในหุ้น – การคาดการณ์ที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน ความอ่อนน้อมถ่อมตนของนักลงทุนที่ดีช่วยให้เขารู้ว่าการคาดการณ์ความผันผวนของสินทรัพย์ในตลาดนั้นเป็นเรื่องยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขึ้นหรือลงของราคาจึงไม่เอื้ออำนวยให้คาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ เพราะมีปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้มากมายที่ต้องพิจารณา
  • การลงทุนแบบก้าวหน้าและตามกำหนดเวลา : เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น วิธีที่ดีที่สุดคือการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging หรือ DCA) ซึ่งประกอบด้วยการกระจายการลงทุนของคุณออกไปในช่วงเวลาเฉลี่ย 6 ถึง 12 เดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของคุณ จากนั้นจึงลงทุนเพิ่มเติมเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้
  • การบรรเทาความสูญเสียครั้งใหญ่ ความไม่แน่นอนของจังหวะการลงทุนในตลาดเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้จำเป็นต้องกระจายการลงทุนทางการเงิน การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทจะช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทั้งหมดไปกับการลงทุนที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียว ดังนั้น ควรลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมากด้วยการลงทุนส่วนหนึ่งของงบประมาณในแต่ละเครื่องมือทางการเงิน

การลงทุนในหุ้น – การวางแผนกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

  • เลือดเย็น: ไปยัง นำเงินไปลงทุนในหุ้นออนไลน์ ตื่นตระหนก การตื่นตระหนกไม่ใช่พันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณ ที่สำคัญที่สุดคือ ควรใจเย็นเมื่อเผชิญกับแนวโน้มขาลงของตลาด เพราะบางครั้งกราฟการลงทุนของคุณอาจร่วงลง และเมื่อคุณตกใจ คุณอาจถอนเงินออกมา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การถอนเงินในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นความผิดพลาด เพราะการลงทุนของคุณจะให้ผลประโยชน์ในระยะยาว
  • การขอ การเพิ่มขึ้นที่ตามมาหลังจากแนวโน้มขาลง โดยหลักการแล้ว การลดลงของผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทางการเงินบ่งชี้ถึงศักยภาพในการพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่ง ดังนั้น เมื่อคุณถอนเงินหลังจากราคาลดลง คุณจะทำให้เกิดการขาดทุนอย่างถาวรและพลาดโอกาสในการทำกำไรจากแนวโน้มขาขึ้นครั้งต่อไป

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 