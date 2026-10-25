วิธีการลงทุนในหุ้น: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

วิธีการลงทุนในหุ้น: คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นบ่อยๆ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างใช่ไหม? คุณอยากเริ่มลงทุนในหุ้น แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับตลาดหุ้น วิธีการทำงาน ข้อดีและข้อเสีย ค้นพบวิธีการลงทุนในหุ้นได้ที่นี่
การลงทุนในตลาดหุ้นคืออะไร?
คุณกำลังสงสัยว่าจะลงทุนอะไรดีใช่ไหม? ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ซับซ้อนมาก ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประการที่คุณควรเข้าใจก่อนที่จะนำเงินของคุณไปลงทุน
- ทำความรู้จักกับตลาดหุ้น – ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย ตลาดหุ้นไม่ใช่สถานที่จริง หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ในปัจจุบัน เดิมทีมีตลาดหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถเดินทางไปลงทุนได้ ตัวอย่างเช่น วอลล์สตรีท และตลาดหลักทรัพย์ปารีสอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในพระราชวังบูนิอาร์ต ปัจจุบันอาคารเหล่านั้นยังคงอยู่ แต่เป็นเพียงที่ตั้งของนักลงทุนและโบรกเกอร์ออนไลน์เพียงไม่กี่รายเท่านั้น ตลาดหุ้นที่แท้จริงคือโลกเสมือนจริงที่การทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ดำเนินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อและขายสินทรัพย์ในตลาดหุ้น
- ทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยน – ดังที่เราได้อธิบายไปแล้วนั้น ตลาดหุ้นออนไลน์ ตลาดหุ้นเป็นโดเมนเสมือนจริงที่ใช้ในการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน การลงทุนในหุ้นจึงหมายถึงการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การลงทุนในหุ้นหมายถึงการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นคุณสามารถถือหุ้นที่คุณเพิ่งซื้อมาในขณะที่รอให้มูลค่าของหุ้นเปลี่ยนแปลง และทันทีที่มูลค่าเพิ่มขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือขายหุ้นของคุณต่อเพื่อทำกำไร
เหตุใดจึงต้องลงทุนในหุ้น?
- เหตุผลหลักที่สนับสนุนการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจากการซื้อหุ้นนั้น เพราะหุ้นแสดงถึงส่วนแบ่งในบริษัท การซื้อหุ้นจึงเท่ากับการลงทุนโดยตรงในบริษัทนั้น ๆ ส่งผลให้คุณเป็นเจ้าของส่วนสำคัญของบริษัท และสามารถวางตัวเป็นผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนได้
- การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อน การซื้อหุ้นหรือการลงทุนอยู่ในดัชนีหุ้นนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านกราฟหรือพยายามทำความเข้าใจตลาดเพื่อที่จะลงทุนในหุ้น จริงอยู่ที่ตัวเลขและกราฟเป็นเครื่องมือวิเคราะห์และคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพมาก
- สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับตลาดหุ้นก็คือ มันเป็น... การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า เมื่อคุณมีกลยุทธ์ที่ดี ดังนั้น การลงทุนในหุ้นให้ได้ผลดี คุณเพียงแค่ต้องมีกุญแจสำคัญและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น เราขอเชิญคุณมาค้นพบกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อความสำเร็จในคู่มือฉบับนี้
- การลงทุนในหุ้นช่วยให้นักลงทุนรายบุคคลสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมได้ ดังนั้นจึงเป็นวิธีสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและผู้อื่นด้วย เพราะบริษัทที่คุณลงทุนจะสามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้ดีขึ้นหากบริษัทมีกำไร ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้คุณหากสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว ซึ่งจะกลายเป็นรายได้แบบไม่ต้องลงแรงสำหรับคุณ
ตลาดหุ้นทำงานอย่างไร?
- ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ตลาดหุ้นทำงานบนหลักการของอุปสงค์และอุปทาน อุปทานหมายถึงปริมาณของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ในตลาด ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถนิยามได้ว่าเป็นจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ที่มีอยู่และสามารถเข้าถึงได้สำหรับการซื้อขาย
- อุปสงค์หมายถึงจำนวนนักลงทุนที่สนใจในราคาหุ้นนั้นๆ กล่าวคือ จำนวนคนที่พร้อมจะซื้อหุ้นของบริษัทนั้นๆ นักลงทุนแต่ละรายจะต้องแจ้งราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดที่ตนยินดีซื้อหุ้นให้แก่โบรกเกอร์ของตน
- การทำงานของสินทรัพย์ทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นหรืออย่างอื่น) และการเปลี่ยนแปลงของราคา ล้วนอาศัยหลักการนี้เป็นหลัก
การซื้อหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์
- ตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการลงทุนในหุ้นคือการลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้น วิธีนี้ใช้ได้กับการลงทุนทุกประเภทและสามารถตั้งค่าได้หลายวิธี สิ่งที่คุณต้องทำคือวางเงินของคุณ การสั่งซื้อสินค้า และแจ้งโบรกเกอร์ของคุณถึงประเภทการลงทุนที่คุณต้องการ โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อของคุณไปยังตลาดต่อไป
- การลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรงมีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความน่าเชื่อถือและผลกำไร นอกจากนี้ยังรับประกันผลตอบแทนในระดับที่วิธีการลงทุนอื่น ๆ ไม่สามารถให้ได้
- เมื่อคุณลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน คุณจะกลายเป็นเจ้าของส่วนสำคัญของบริษัทเหล่านั้น และคุณสามารถวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนได้
การลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นด้วย ETFs
- นอกจากการใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงแล้ว ยังสามารถลงทุนในหุ้นผ่านดัชนีหรือการเข้าซื้อหุ้นในกองทุนดัชนีได้อีกด้วย ดัชนีหุ้นเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานของภูมิภาคหรือภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง โดยจะจัดกลุ่มหุ้นในเขตภูมิศาสตร์หรือสาขาธุรกิจที่กำหนดไว้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีจึงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของหุ้นบริษัททั้งหมดในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
- การลงทุนในดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของบริษัทต่างๆ ในสาขานั้นๆ นอกจากนี้ ตัวเลือกที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการเลือก ETF ETF หรือที่รู้จักกันในชื่อกองทุนดัชนีหรือกองทุนติดตามดัชนี เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ออกแบบมาเพื่อติดตามและจำลองราคาของหุ้น หุ้นเหล่านั้นเรียกว่าสินทรัพย์อ้างอิง ETF สามารถอิงตามมูลค่าของดัชนีหรืออิงตามหุ้นจดทะเบียนโดยตรงก็ได้
- กองทุนรวมดัชนีหุ้น (ETF) ลงทุนในหุ้นทุกตัวที่ประกอบขึ้นเป็นดัชนีนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว กองทุนประเภทนี้ทำงานโดยการจำลองแบบ โดยสร้างแนวโน้มที่บันทึกไว้โดยดัชนีอ้างอิง กล่าวคือ เมื่อดัชนีเคลื่อนไหว ETF ก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย ในทำนองเดียวกัน เมื่อดัชนีอ้างอิงลดลง มูลค่าของ ETF ก็จะลดลงเช่นกัน
- สุดท้ายนี้ กองทุนติดตามดัชนีที่อิงตามราคาหุ้นทำงานในลักษณะเดียวกับกองทุนดัชนีทั่วไป คือติดตามและจำลองการเคลื่อนไหวทั้งหมดของหุ้นของบริษัทที่เป็นดัชนีนั้นๆ โปรดจำไว้ว่าค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน ETF นั้นต่ำกว่ากองทุนลงทุนแบบดั้งเดิม
การลงทุนในตลาดการเงินด้วยอนุพันธ์
- สำหรับการลงทุนในหุ้น คุณมีตัวเลือกทางการเงินหลายอย่างให้เลือก คุณสามารถลงทุนโดยตรงได้ การลงทุนในตลาดหุ้นการถือครองหุ้นโดยตรง และการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ หากวิธีการเหล่านี้ไม่เหมาะกับคุณหรือดูซับซ้อนเกินไป คุณสามารถหันไปใช้ตราสารอนุพันธ์ได้ ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินที่โดยทั่วไปประกอบด้วยเลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้คุณลงทุนในหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลงทุนระยะยาวได้ด้วยตราสารประเภทนี้
- ในที่นี้ การซื้อขายมีความสำคัญมากกว่าการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความแตกต่างระหว่างการลงทุนและการซื้อขาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในตลาดอนุพันธ์ คุณสามารถเก็งกำไรในหลักทรัพย์ในระยะสั้นได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ไม่ได้เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มีเพียงนักเทรดที่มีประสบการณ์และตระหนักถึงความเสี่ยงเท่านั้นที่จะเข้าใจวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ อันที่จริง มันเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนมากและมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง
- นอกจากนี้ อนุพันธ์ยังได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าตามเวลา การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง และเลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของอนุพันธ์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น แท้จริงแล้ว อนุพันธ์สามารถช่วยให้นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้เป็นจุดเริ่มต้น
การลงทุนในหุ้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ – เช่นเดียวกับการลงทุนทุกประเภท การซื้อหุ้นย่อมเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่เลือกหรือประเภทของการลงทุน (การลงทุนที่ใช้งานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบใด (เช่น การลงทุนแบบควบคุมหรือแบบเชิงรับ) เครื่องมือที่ใช้ และประเภทบัญชีที่เปิด ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายก็อาจแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์หุ้นเรียกเก็บบ่อยที่สุดคือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในตลาดหุ้น กล่าวคือ ทุกครั้งที่คุณซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทางการเงิน (หุ้น ETF ดัชนี) คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และแผนการที่พวกเขาเสนอ โบรกเกอร์บางรายเพื่อดึงดูดนักลงทุนจึงไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมการดูแลบุตร – การลงทุนในตลาดหุ้นย่อมเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจึงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่เลือก ประเภทของการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ และประเภทของบัญชีที่เปิด นอกจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมอีกประเภทหนึ่งที่โบรกเกอร์บางรายเรียกเก็บจากลูกค้า นั่นคือ ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมเหล่านี้พบได้น้อยมากในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้เสนอค่าธรรมเนียมนี้อีกต่อไปแล้ว ถึงกระนั้น ธนาคารหรือสถาบันการลงทุนบางแห่งยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาหลักทรัพย์จากนักลงทุน ในทางปฏิบัติ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าธรรมเนียมรายปีที่โบรกเกอร์หรือเว็บไซต์ที่คุณเก็บรักษาสินทรัพย์ของคุณเรียกเก็บ ซึ่งก็คือค่าธรรมเนียมที่ตัวกลางทางการเงินเรียกเก็บเพื่อรักษาความปลอดภัยหลักทรัพย์ของคุณ
- ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากเป้าหมายของคุณคือการลงทุนในหุ้น คุณจำเป็นต้องวางแผนงบประมาณที่เหมาะสม งบประมาณนั้นต้องประกอบด้วยจำนวนเงินที่คุณตั้งใจจะลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายสำหรับการซื้อหรือขายหุ้น เพื่อทำเช่นนี้ คุณควรตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณเพื่อทราบค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายและจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
- ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ – คุณคงเข้าใจแล้วว่า ค่าธรรมเนียมเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการลงทุนทุกประเภท ในทางปฏิบัติ ไม่ว่าคุณจะเลือกโบรกเกอร์หรือตัวกลางทางการเงินใด คุณก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบรกเกอร์ ประเภทของตลาด ประเภทของกองทุน เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ และจำนวนเงินที่ลงทุน
- ค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ สำหรับการลงทุนในหุ้น – นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ ที่คุณควรรู้ก่อนลงทุน การลงทุนในหุ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การซื้อหรือขายสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังต้องดำเนินการอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิเคราะห์ การสร้าง และการปกป้อง ดังนั้น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจึงแตกต่างกันไปตามการดำเนินการต่างๆ ที่คุณทำ ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานมักส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนแบบพาสซีฟที่ต้องการลงทุนในระยะยาว โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้เมื่อคุณไม่ได้ทำการซื้อหรือขายใดๆ ในบัญชีของคุณเป็นเวลาหลายวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ซึ่งระยะเวลานี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และเงื่อนไขของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลราคาตลาดแบบเรียลไทม์ หรือค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง ค่าธรรมเนียมหลังนี้จะถูกเรียกเก็บโดยโบรกเกอร์ที่ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และการลงทุน และช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดได้ ไม่ว่าในกรณีใด ตัวกลางแต่ละรายก็มีข้อกำหนดและวิธีการดำเนินงานของตนเอง ดังนั้น คุณจึงควรวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการ เป้าหมาย ทรัพยากร และสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ
อายุขั้นต่ำในการลงทุนในหุ้น
ความจริงแล้ว ไม่มีอายุขั้นต่ำสำหรับการลงทุนในหุ้น เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมและเป้าหมายของคุณ หากคุณเลือกใช้ PEA (Plan d'Épargne en Actions แผนการออมหุ้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของฝรั่งเศส) ในการลงทุน คุณจะต้องรอจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ อย่างไรก็ตาม มีตัวเลือก PEA Jeunes ซึ่งอนุญาตให้คุณลงทุนในหุ้นได้แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เยาว์และยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของครัวเรือนทางภาษีของพ่อแม่ คุณยังสามารถใช้บัญชีซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนได้ สำหรับวิธีนั้น คุณเพียงแค่ต้องมีความเข้าใจวิธีการทำงานของตลาดมากพอที่จะเริ่มต้นได้
คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสตอนนี้หรือไม่?
เมื่อพูดถึงการลงทุนในหุ้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ที่คุณต้องการลงทุน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องวิเคราะห์หลักทรัพย์ก่อนการลงทุนเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์ ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการลงทุน สิ่งสำคัญคือการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
คุณควรลงทุนในบริษัทใดบ้างในตลาดหลักทรัพย์?
- การลงทุนในหุ้น Amazon;
- การซื้อหุ้นของบริษัทกูเกิลยักษ์ใหญ่ของอเมริกา;
- การลงทุนในหุ้นของไมโครซอฟต์;
- หุ้นเทสลา: หุ้นที่ดีที่สุดที่ควรซื้อตอนนี้;
- การลงทุนในหุ้น: การซื้อ Apple คลังสินค้า;
- การซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก;
- การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี CAC 40
คุณควรลงทุนในหุ้นที่ไหนดี?
หากต้องการลงทุนในหุ้น คุณควรเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม การเลือกใช้โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตจะรับประกันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของคุณ ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่คุณยังสามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรงผ่านโบรกเกอร์นั้นได้อีกด้วย
เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการลงทุนในหุ้น
- ลงทุนในหุ้นเฉพาะเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสียเท่านั้น
- มองในระยะยาว
- เข้ารับการฝึกอบรมและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอก่อนลงทุนในหุ้น
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น
- ศึกษาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของคุณให้ดีก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น
วิธีการลงทุนในหุ้น: คำจำกัดความ
การลงทุนในหุ้นหมายถึงการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทางการเงิน (ส่วนใหญ่เป็นหุ้น แต่รวมถึง ETF ด้วย) ที่บริษัทต่างๆ ออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกำไรจากส่วนต่างราคาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณขายสินทรัพย์ที่คุณได้มาในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อ
การลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ จะทำให้คุณมีส่วนร่วมในการให้เงินทุนแก่บริษัทเหล่านั้น และสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนนี้ได้ การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสหมายถึงการเป็นเจ้าของส่วนแบ่งของบริษัท ซึ่งทำให้คุณเป็นผู้ถือหุ้น
ตลาดหุ้นทำงานอย่างไร?
การขอ ตลาดหลักทรัพย์ คือพื้นที่หรือตลาดที่การพบปะกันเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุน (บริษัทจดทะเบียน) และผู้ที่มีทุน (ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลบางประเภท) และสามารถให้เงินทุนแก่ผู้ที่ต้องการเงินทุนได้
ตลาดหลักทรัพย์มีการจัดระเบียบเป็นตลาดระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค ซึ่งแต่ละตลาดก็แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะนำเสนอผู้เล่นต่างๆ ในตลาด (โดยใช้ส่วนของหุ้นสามัญเป็นตัวอ้างอิงหลัก)
ใครคือผู้เล่นหลักในตลาดหุ้นของฝรั่งเศส?
- บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ออกหลักทรัพย์): เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงิน พวกเขาจึงนำส่วนแบ่งในทุนของตนออกขายในตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบของหุ้น ผลกำไรในอนาคตจากการใช้ทุนนี้จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งที่จำเป็นในการตอบแทนผู้ถือหุ้น
- นักลงทุนกลุ่มเหล่านี้คือผู้เล่นทางเศรษฐกิจที่นำเงินทุนมาซื้อ (และขายในภายหลัง) หุ้น การซื้อหุ้นนี้เริ่มต้นจากบริษัทผู้ออกหุ้น จากนั้นจึงเปลี่ยนมือจากนักลงทุนรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ตัวกลางหรือผู้ให้บริการด้านการลงทุน: นี่คือธนาคารและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อหลักทรัพย์ พวกเขาจะส่งคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์ไปยังตลาดการเงิน
- สถาบันตลาดบริษัทเหล่านี้คือบริษัทที่ดำเนินงานในตลาดการเงิน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ที่คอยดูแลตลาดเหล่านั้น ในฝรั่งเศส หน่วยงานหลักคือ AMF (Autorité des Marchés Financiers — หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของฝรั่งเศส) ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้ควบคุม ผู้ตัดสิน และผู้ตรวจการต่อผู้เล่นในตลาดรายอื่นๆ และรับประกันการคุ้มครองผู้ฝากเงิน (ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์) ที่ลงทุนในหุ้น
เหตุใดการลงทุนในหุ้นของฝรั่งเศสจึงคุ้มค่า?
- มีส่วนร่วมในการทำงานของเศรษฐกิจที่แท้จริง: เงินทุนจากนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นช่วยให้บริษัทเติบโตได้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มักทำให้สามารถระดมทุนเพื่อวางแผนพัฒนาต่างๆ ได้ เช่น การลงทุนขนาดใหญ่ การเข้าซื้อกิจการ การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
- ก้าวสู่การเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย: การก่อตั้งบริษัทและการทำให้บริษัทเติบโตนั้นเป็นงานที่ยากลำบาก การเข้าซื้อหุ้นผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยตรง
- เพิ่มพูนเงินทุนของคุณ: แม้ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทราบว่าการลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสมีความเสี่ยง แต่ก็ควรชี้ให้เห็นด้วยว่าหุ้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารและตราสารอื่นๆ มาก โดยมีความเสี่ยงที่จัดการได้ ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของหุ้นที่ถือครองเป็นเวลา 15 ปีอยู่ที่ประมาณ 6.5%
คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดบ้างในการลงทุนในหุ้นในประเทศฝรั่งเศส?
- หุ้น: คุณสามารถซื้อหุ้นของบริษัทและเป็นเจ้าของหุ้นเหล่านั้นโดยตรงได้ คุณสามารถถือหุ้นในรูปแบบจดทะเบียน: หุ้นจะถูกบันทึกในชื่อของคุณในสมุดบัญชีของบริษัท หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือหุ้นแบบไม่ระบุชื่อ: ผู้ถือหุ้นจะไม่เปิดเผยตัวตน การถือหุ้นโดยตรงช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิในการรับข้อมูลและเงินปันผล รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำมากหรือเป็นศูนย์
- กองทุน UCITS (OPCVM): กองทุนรวมเพื่อการลงทุนมูลค่าเคลื่อนที่ (OPCVM — กองทุนรวมเพื่อการลงทุนมูลค่าเคลื่อนที่ของยุโรป หรือที่รู้จักกันในชื่อกองทุน UCITS) ช่วยให้คุณสามารถลงทุนในหุ้นจำนวนมาก รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ได้ แม้จะมีเงินทุนจำกัด หลักทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน UCITS จะถูกรวมไว้ในพอร์ตการลงทุนเดียวกัน โดยมีผู้จัดการกองทุนที่ได้รับค่าตอบแทนจากสมาชิกผู้ลงทุน
- การลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วย ETF: นี่เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่จำลองผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีหุ้นหรือกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ข้อดีของ ETF คือช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานของหุ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นนั้น และมีต้นทุนที่ต่ำกว่า
- การลงทุนผ่าน CFD: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract For Difference หรือ CFD) เป็นอนุพันธ์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์อื่นที่เรียกว่าสินทรัพย์อ้างอิง ด้วย CFD คุณสามารถลงทุนในหุ้น (และสินทรัพย์อื่นๆ อีกมากมาย) โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ ผลตอบแทนของ CFD หุ้นขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้น กล่าวโดยสรุปคือ ด้วย CFD นักลงทุนจะคาดการณ์ทิศทางของส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา CFD เหมาะกับการซื้อขายระยะสั้นมากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้น เพราะส่วนใหญ่แล้วจะช่วยให้คุณทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในระยะสั้นหรือระยะสั้นมาก ๆ
คุณสามารถใช้เครื่องมือลดหย่อนภาษีใดบ้างในการลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส?
- บัญชีซื้อขายหุ้นสามัญ: การใช้บัญชีซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนในหุ้นจากฝรั่งเศสช่วยให้คุณสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ชนิดใดและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใดก็ตาม แต่เป็นการลงทุนในตลาดหุ้นที่เสียภาษีสูงที่สุด โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
- แผนการออมหุ้น (PEA): การลงทุนในหุ้นผ่าน PEA ช่วยให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อถือครองพอร์ตการลงทุนมานานกว่า 5 ปี แต่ PEA มีวงเงินลงทุนสูงสุด 150,000 ยูโร และหลักทรัพย์ที่คุณสามารถลงทุนได้จำกัดเฉพาะบริษัทในยุโรปเท่านั้น
- โครงการ PEA PME (โครงการออมทรัพย์เพื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง): PEA PME ทำงานบนพื้นฐานเดียวกับ PEA (ความแตกต่างคือผู้ถือ PEA PME ส่วนใหญ่จะลงทุนใน SME): ได้รับการยกเว้นภาษีแลกกับการลงทุนที่ตรงเป้าหมาย (ไปยัง SME) และถือครองในระยะยาว วงเงินลงทุนสูงสุดคือ 75,000 ยูโร สามารถนำ PEA PME มาใช้ร่วมกับ PEA ได้
- กลุ่ม PEA Jeunes: โครงการ PEA นี้สงวนไว้สำหรับคนหนุ่มสาว (อายุ 18-25 ปี) ที่ยังคงเป็นผู้เสียภาษีอยู่ในครัวเรือนเดียวกับพ่อแม่ วงเงินลงทุนสูงสุดอยู่ที่ 20,000 ยูโร
- การลงทุนในหุ้นผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต: การระดมทุนจากกรมธรรม์ประกันชีวิต (assurance vie ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนในประกันชีวิตของฝรั่งเศส) สามารถสร้างได้ด้วย การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ในหุ้น โดยเริ่มต้นจากสัดส่วนของเงินทุนที่กำหนดโดยกองทุนรวมหน่วยลงทุน (หน่วยลงทุน)
- การลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสผ่านบัญชีกับโบรกเกอร์: โบรกเกอร์ออนไลน์เสนอบัญชีนักลงทุน (ควบคู่ไปกับหรือไม่ควบคู่ไปกับตัวเลือกที่กล่าวไว้ข้างต้น) โดยมีเงื่อนไขต่างๆ กัน (ราคา สินทรัพย์ที่อนุญาต ฯลฯ) คุณสามารถเติมเงินเข้าบัญชีและใช้เงินทุนนั้นเพื่อลงทุนในหุ้นได้
วิธีการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในฝรั่งเศส?
- การซื้อหุ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหล่านี้โดยตรง: มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวนมากที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ นักลงทุนจึงสามารถเข้าซื้อหุ้นใน SME ได้โดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนประเภทนี้อาจให้ผลกำไรสูงมาก เนื่องจาก SME มีศักยภาพในการเติบโตสูง แต่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ SME เหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะมีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นกัน บางแห่งอาจล้มละลายอย่างกะทันหันได้
- การเข้าซื้อหุ้นใน SMEs ผ่านกองทุนเฉพาะทาง: โซลูชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการวิเคราะห์และจัดการพอร์ตการลงทุนในหุ้น SME ด้วยตนเอง การลงทุนใน FIP (Fonds d’Investissement de Proximité ซึ่งเป็นกองทุนลงทุนในประเทศ) หรือ FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation ซึ่งเป็นกองทุนลงทุนเพื่อนวัตกรรม) จะช่วยให้คุณลงทุนใน SME ได้ง่ายขึ้น และยังได้รับประโยชน์ด้านภาษีเพิ่มเติม (การยกเว้นภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์บางส่วน) อีกด้วย
- การนำเงินของคุณไปลงทุนใน FCPR: กองทุน FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุน) ก็เป็นกองทุนที่เชี่ยวชาญด้าน SME เช่นกัน แต่แตกต่างจาก FCPI หรือ FIP ตรงที่มีขอบเขตการลงทุนในระดับนานาชาติ การลงทุนใน FCPR ยังได้รับประโยชน์ด้านภาษีอีกด้วย
SRI (ISR): จะลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฝรั่งเศสได้อย่างไร?
- บริษัทเป้าหมายที่ได้รับเครื่องหมาย ISR (ฉลากของฝรั่งเศสสำหรับการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม) ฉลากนี้ใช้เพื่อยกย่องบริษัทที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเงินแล้ว ยังมีผลกระทบเชิงบวกในด้านจริยธรรมอีกด้วย โดยใช้เกณฑ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ในการมอบฉลากนี้
- ลงทุนในบริษัทที่มีเป้าหมายชัดเจน (บริษัทที่มีพันธกิจเป็นหลัก) ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในข้อบังคับของบริษัท สถานะของบริษัทที่มีเป้าหมายชัดเจนนั้นอยู่ภายใต้กฎหมาย Pacte ซึ่งจะนำมาซึ่งความโปร่งใสมากขึ้น และยังช่วยให้นักลงทุนรายบุคคลสามารถทราบได้ว่าบริษัทนั้นตรงตามเกณฑ์ ESG หรือไม่
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์: การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
- ค่านายหน้า: พวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับโบรกเกอร์ของคุณเพื่อเป็นการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของคุณ ประเภทของหลักทรัพย์และตลาดการเงินที่คุณทำธุรกรรมด้วยนั้นก็มีผลต่อค่าธรรมเนียมการซื้อขายเช่นกัน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้สามารถกำหนดได้โดยโบรกเกอร์เอง จึงทำให้มีความแตกต่างกันอย่างมาก
- ค่าอารักขาค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าธรรมเนียมรายปีที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากคุณสำหรับหลักทรัพย์ที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณ หากโบรกเกอร์ของคุณไม่ใช่ธนาคารแบบดั้งเดิม โอกาสที่คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาหลักทรัพย์นั้นมีน้อยมาก
- ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติหากคุณซื้อหลักทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินที่คุณใช้เป็นทุน
- ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ค่าธรรมเนียมเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีอยู่สำหรับอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์โครงสร้าง เช่น ETF, เทอร์โบ, ใบรับรองการขายชอร์ต เป็นต้น ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะไม่แจ้งแยกต่างหาก แต่จะรวมอยู่ในราคาของหลักทรัพย์ทางการเงิน จำเป็นต้องอ่านเอกสารที่ผู้ออกหลักทรัพย์จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อตรวจสอบจำนวนค่าธรรมเนียมที่เป็นไปได้เหล่านี้
- ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาจเพิ่มต้นทุนในการลงทุนในตลาดหุ้นของคุณ โดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโบรกเกอร์ที่คุณใช้ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน ค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือพิเศษสำหรับการซื้อขายของคุณ
10 กฎสำคัญที่ควรปฏิบัติตามเพื่อลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสอย่างประสบความสำเร็จ
- เข้ารับการฝึกอบรมและสร้างวัฒนธรรมทางการเงินที่ดี
- เลือกโบรกเกอร์ที่ดี
- จงมีทัศนคติแบบนักลงทุน (ไม่ใช่แบบนักเทรด)
- มุ่งเน้นที่เป้าหมายระยะยาว
- กำหนดและดำเนินการตามกลยุทธ์
- อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณพร้อมจะสูญเสีย
- จงมีความอดทนและควบคุมตนเอง
- เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ
- ลงทุนในหุ้นชั้นนำก่อนเป็นอันดับแรก
- กระจายการลงทุนของคุณ
เคล็ดลับข้อที่ 1 สำหรับการลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส: เข้ารับการฝึกอบรมและสร้างวัฒนธรรมทางการเงินที่แข็งแกร่ง
หลักการของการลงทุนในตลาดหุ้นคือการได้มาซึ่งหลักประกันทางการเงินที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณได้ กระแสแห่งมูลค่าในอนาคตนี้ไม่ใช่หนี้สิน แต่มีความไม่แน่นอน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเชี่ยวชาญหลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะช่วยให้คุณประเมินปริมาณและความน่าจะเป็นของกระแสแห่งมูลค่าเหล่านี้ได้อย่างดีที่สุด ก่อนอื่น คุณต้องรู้ว่าตลาดหุ้นทำงานอย่างไร คำศัพท์ที่ใช้เรียกหลักทรัพย์ทางการเงิน และวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์เหล่านั้น นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของคุณ เช่น การบริหารพอร์ตการลงทุนของบริษัท ภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนเหล่านั้น เป็นต้น
เคล็ดลับข้อที่ 2 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: เลือกโบรกเกอร์ที่ดี
การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสจำเป็นต้องผ่านโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุนกับตลาด แม้ว่าบริษัทโบรกเกอร์จะได้รับการกำกับดูแล แต่ก็มีบริการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถลงทุนในหุ้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด ขั้นตอนการเปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่นำเสนอ ล้วนเป็นเกณฑ์ที่ควรนำมาเปรียบเทียบ
เคล็ดลับข้อที่ 3 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: ปรับใช้ความคิดแบบนักลงทุน (ไม่ใช่แบบนักเก็งกำไร)
การจะประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นฝรั่งเศส คุณจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ระยะยาว ตลาดการเงินสร้างมูลค่ามหาศาล แต่ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและซับซ้อน การมีทัศนคติแบบนักลงทุนหมายถึงการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ในกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นอย่างมีเหตุผล เพื่อนำไปใช้ในระยะเวลาหนึ่ง ตรงกันข้ามกับความคิดที่แพร่หลายบางอย่าง เป็นไปได้ยากมากที่คุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญจากหุ้นในระยะเวลาสั้นๆ (1, 2, 3 เดือน หรือแม้แต่ 1 ปี) การลงทุนระยะยาวจะให้ผลกำไรได้ดีส่วนใหญ่ในระยะกลาง/ระยะยาว
เคล็ดลับข้อที่ 4 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: เน้นการลงทุนระยะยาว
ราคาหุ้นมีความผันผวนในระยะสั้น มากกว่าในระยะยาว ซึ่งแนวโน้มที่ชัดเจนนั้นระบุได้ง่ายกว่า การเก็งกำไรระยะสั้นเป็นวิธีที่น่าสนใจในการสร้างกำไรอย่างรวดเร็ว บางครั้งอาจได้กำไรจำนวนมาก แต่กลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนโดยรวมต้องออกแบบมาเพื่อการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้สูงสุด
เคล็ดลับข้อที่ 5 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: กำหนดและดำเนินการตามกลยุทธ์
เคล็ดลับข้อนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อก่อนหน้าโดยธรรมชาติ หากคุณมีเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาว คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม หลักทรัพย์ในตลาดการเงินมีมากมายและข้อมูลก็มีอยู่มากมาย หากไม่มีกลยุทธ์ คุณอาจเสี่ยงที่จะเพิ่มจำนวนตำแหน่งหรือการลงทุนโดยที่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่ดีขึ้น ประเภทของหลักทรัพย์ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ เป้าหมายผลตอบแทนต่อตำแหน่ง/การลงทุน กฎการบริหารจัดการเงินที่ต้องปฏิบัติตามตลอดเวลา สถานการณ์การขายออก ฯลฯ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สามารถกำหนดโครงสร้างกลยุทธ์ของคุณได้
เคล็ดลับข้อที่ 6 สำหรับการลงทุนในหุ้นจากฝรั่งเศส: อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณพร้อมจะสูญเสีย
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่ลงทุนในหุ้นมักจะนำส่วนหนึ่งของรายได้หรือเงินออมมาสร้างทุน ดังนั้น พวกเขาจึงดึงเอาความมั่งคั่งที่มีอยู่มาใช้โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนความมั่งคั่งนั้นในที่สุดผ่านกำไรจากส่วนต่างราคา อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ดังนั้น แม้ว่าคุณจะเตรียมตัวมาอย่างดีและแม้ว่าผลกำไรจากการลงทุนจะดูแน่นอนแล้วก็ตาม จึงควรลงทุนในจำนวนเงินที่หากขาดทุนจะไม่ทำให้คุณล้มละลาย
เคล็ดลับข้อที่ 7 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: จงอดทนและควบคุมตนเอง
ความอดทนและการควบคุมตนเองเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของนักลงทุนในตลาดหุ้นฝรั่งเศส คุณอาจพบกับความผิดหวังและอาจถึงขั้นล้มเหลวในตลาดการเงินด้วยเหตุผลต่างๆ สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสงบในขณะนั้นและอย่าปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำ นักลงทุนหลายคนในสถานการณ์เช่นนี้มักจะตอบสนองอย่างรีบร้อน ทำให้รับความเสี่ยงมากขึ้น หรือในทางตรงกันข้าม พยายามปกป้องสถานะของตนเอง ตลาดหุ้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การควบคุมตนเองและความอดทนจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ
เคล็ดลับข้อที่ 8 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ
การค้นหาตัวชี้วัดที่เหมาะสม การพัฒนาสัญชาตญาณ การเชี่ยวชาญในส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาด... สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผ่านความผิดพลาดมาแล้วเท่านั้น การวิเคราะห์ความผิดพลาดเหล่านั้นจะช่วยให้คุณได้รับความรู้และทักษะที่ทำให้คุณสามารถบรรลุอัตราความสำเร็จที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย หรืออย่างน้อยก็สูงกว่าอัตราความสำเร็จในอดีตของคุณ
เคล็ดลับข้อที่ 9 สำหรับการลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส: ลงทุนในหุ้นบลูชิปก่อนเป็นอันดับแรก
ในการสร้างพอร์ตการลงทุน คุณควรเริ่มต้นด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ก่อน เช่น บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม บริษัทข้ามชาติ เป็นต้น หุ้นเหล่านี้มีโอกาสน้อยมากที่จะประสบกับผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ และมีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอในระยะกลาง
เคล็ดลับข้อที่ 10 สำหรับการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส: กระจายการลงทุนของคุณ
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของนักลงทุนมือใหม่ในตลาดหุ้นคือการลงทุนทั้งหมดในหุ้นตัวเดียว การลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ จากหลากหลายภาคส่วนนั้นดีกว่าการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงเพียงหนึ่งหรือสองตัว การลงทุนในหุ้นของบริษัทเกิดใหม่หรือหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง หรือหุ้นที่มีราคาผันผวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องต้องห้าม แต่คุณไม่ควรลงทุนเฉพาะในบริษัทประเภทนี้เท่านั้น คุณต้องกระจายการลงทุนไปยังหุ้นที่ปลอดภัยกว่า หุ้นจากภาคส่วนหรือภูมิภาคต่างๆ และแม้แต่สินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลาย
คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่?
500 ยูโร, 1,000 ยูโร, 2,000 ยูโร, 5,000 ยูโร, 10,000 ยูโร ฯลฯ? ไม่สามารถกำหนดจำนวนเงินทุนมาตรฐานสำหรับการลงทุนในหุ้นได้ แน่นอนว่าสามารถกำหนดจำนวนเงินไว้ล่วงหน้า แล้ววางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับจำนวนเงินนั้นได้
ในการพิจารณาจำนวนเงินที่คุณควรลงทุนในหุ้นนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ:
- ระดับความมั่งคั่งและรายได้ของนักลงทุน: แน่นอนว่าจำนวนเงินที่คุณสามารถลงทุนในหุ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับความมั่งคั่ง/รายได้ของคุณ มันจะเป็นสัดส่วนของรายได้หรือความมั่งคั่งของคุณที่คุณจะสามารถนำไปลงทุนได้
- โปรไฟล์ความเสี่ยงของนักลงทุน: แม้ว่าจะมีรายได้เท่ากัน แต่ไม่ใช่ว่านักลงทุนทุกคนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากัน สัดส่วนของเงินออมที่จะลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง (คุณลงทุนในหุ้นเพียงเล็กน้อย) หรือคุณชอบความเสี่ยง (คุณจึงลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่)
- กลยุทธ์การลงทุน: วิธีที่คุณวางแผนจะสร้างและบริหารพอร์ตการลงทุนนั้นเชื่อมโยงกับจำนวนเงินที่คุณจะลงทุนในหุ้น ตัวอย่างเช่น หุ้นของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีราคาต่อหน่วยสูง การเคารพกฎการกระจายความเสี่ยงจะผลักดันให้คุณระดมเงินทุนเริ่มต้นจำนวนมากหรือน้อยแตกต่างกันไป
วิธีลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วยงบประมาณจำนวนมาก
- หลีกเลี่ยงการลงทุนโดยตรงในการเป็นเจ้าของหุ้น
- โดยหลักการแล้ว ควรเลือกใช้ PEA
- อย่ามองข้ามกองทุนรวมแบบ Unit Linked ในประกันชีวิต
- หลีกเลี่ยงการลงทุนโดยตรงในการเป็นเจ้าของหุ้น
หากมีเงินจำนวนมาก (หลายสิบหรือหลายร้อยยูโร) การบริหารจัดการพอร์ตหุ้นจะต้องใช้ความพยายามและ/หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการที่สูงพอสมควร เพื่อให้ได้สมดุลระหว่างผลกำไรและความเสี่ยงที่เหมาะสม แม้ว่าคุณเพียงแค่ต้องการถือหุ้นจำนวนมากของบริษัทที่มีชื่อเสียง (เช่น...) Appleนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ ในการทำเช่นนั้น และที่สำคัญกว่านั้น การทำธุรกรรมผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นทั่วไปจะทำให้ภาษีจากกำไรจากการขายหุ้นของคุณอยู่ในระดับสูงสุด
- โดยหลักการแล้ว ควรเลือกใช้ PEA
ที่จริงแล้ว PEA มีวงเงินสูงสุด 225,000 ยูโรต่อบุคคล (เมื่อคุณถือทั้ง PEA และ PEA-PME) พร้อมทั้งได้รับประโยชน์ด้านภาษีอย่างมาก ใน PEA ของคุณ ควรเน้นการลงทุนในกองทุนรวมและ ETF โซลูชันเหล่านี้มีความน่าสนใจมากกว่า เพราะช่วยให้คุณมีพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงได้ดี พร้อมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ไม่แพง ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังมีโอกาสเลือกกองทุนที่จะลงทุนได้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีก่อนๆ หรือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมที่คุณจะได้รับ
- อย่ามองข้ามกองทุนรวมแบบ Unit Linked ในประกันชีวิต
บริษัทประกันภัยยังเสนอทางเลือกการลงทุนที่ดีด้วยเงินทุนจำนวนมาก พวกเขาช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการผสมผสานระหว่างการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนและการลงทุนในหน่วยลงทุน (หน่วยบัญชี) กองทุนหน่วยลงทุนเหล่านี้ช่วยให้สามารถลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้
วิธีเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยในฝรั่งเศส
หากต้องการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วยงบประมาณจำกัด คุณต้องมองหาแผนการลงทุนที่ช่วยลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการกระจายความเสี่ยงที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงลง
ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยสำหรับการลงทุนในหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเงินทุนจำนวนน้อย:
- การเลือกโบรกเกอร์และสินทรัพย์ที่จะลงทุน: การเลือกโบรกเกอร์ที่ดีนั้นสำคัญมาก เช่นเดียวกับการเลือกกลุ่มตลาดหุ้นที่จะลงทุน โบรกเกอร์บางรายเสนอทางเลือกในการลงทุนในหุ้นเศษส่วน (ควบคู่ไปกับหุ้นเต็มจำนวนและสินทรัพย์ตลาดหุ้นอื่นๆ) หุ้นเศษส่วนจะช่วยให้คุณกระจายพอร์ตการลงทุนได้ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย
- กองทุนดัชนี (ETFs): กองทุนเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ และยังสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีก่อนๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ กองทุนเหล่านี้ยังช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการของผู้ลงทุนในหุ้นได้อีกด้วย
- การลงทุนแบบก้าวหน้า: วิธีนี้เหมาะสมที่สุดหากคุณมีปัญหาในการกันเงินออมจำนวนมากไว้สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น มีวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถถอนเงินจำนวนเล็กน้อยจากรายได้ของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปลงทุนในตลาดหุ้น การถอนเงินเหล่านี้สามารถนำไปลงทุนในกองทุนรวมแบบผูกกับหน่วยลงทุนในประกันชีวิตของคุณ หรือลงทุนในบริษัทลงทุนก็ได้
คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสเมื่อไร?
คุณสามารถลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศสได้ตลอดเวลา ดังที่เราได้เห็นไปแล้ว ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่มีพลวัตสูงมาก แทบจะเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับนักลงทุนอยู่เสมอ นักลงทุนเหล่านี้วางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและดำเนินการตามแผนนั้น นอกเหนือจากกรอบนั้นแล้ว ไม่มีช่วงเวลาใดที่เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการลงทุนในหุ้น การลงทุนในหุ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการระดมทุนในคราวเดียวด้วยการทำธุรกรรมหลายครั้ง การสร้างพอร์ตโฟลิโอทำได้ทีละน้อย โดยได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาวของหุ้น
อย่างไรก็ตาม เราสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในหุ้น:
- ระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อหลักทรัพย์: ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหุ้นได้ นั่นคือช่วงเวลาที่หุ้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง กล่าวคือ มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นยังไม่สะท้อนออกมาอย่างเต็มที่ในราคาปัจจุบัน
- ลงทุนในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้น: เป็นไปได้ที่จะลงทุนตลอด 24 ชั่วโมง เพราะในระดับโลกนั้นมีตลาดการเงินที่เปิดทำการอยู่ตลอดเวลา แต่คุณควรทราบด้วยว่าแต่ละตลาดการเงินนั้นเปิดทำการในแต่ละวันในช่วงเวลาที่จำกัด โดยมีเวลาเปิดและปิดทำการ
ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในฝรั่งเศสเปิดทำการเวลาใดบ้าง?
- ยูโรเน็กซ์ ปารีส – ตลาดหลักทรัพย์ปารีส: ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.
- ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว: ตั้งแต่เวลา 4 น. ถึง 6 น. จากนั้นตั้งแต่เวลา 8 น. ถึง 10 น.
- LSE – ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน: ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.
- ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: ตั้งแต่เวลา 01:30 น. ถึง 08:00 น.
- ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และ NYSE – ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: ตั้งแต่เวลา 14:30 น. ถึง 21:00 น.
- ตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์: ตั้งแต่เวลา 03:45 น. ถึง 10:00 น.
คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสหลังตลาดหุ้นตกหรือไม่?
ใช่ เป็นไปได้ที่จะลงทุนหลังตลาดหุ้นตกหรือในช่วงเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่การทำเช่นนี้ต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์ทางการเงินขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี หลักการคือ การเข้าซื้อในราคาต่ำจะช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุด และในภาวะวิกฤต มูลค่าของตลาดหุ้นมักจะลดลง เพียงแต่คุณต้องสามารถระบุได้ว่าภายใต้เงื่อนไขใดที่จะสามารถสร้างผลกำไรในอนาคตได้
วิธีลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสหลังวิกฤตหรือตลาดหุ้นตก
- เตรียมพร้อมที่จะถือครองในระยะยาว: เป็นไปได้ที่จะซื้อหุ้นที่ราคาลดลงอย่างมากในช่วงวิกฤต แต่การจะทราบช่วงเวลาที่แน่นอนของการฟื้นตัว หรือแม้กระทั่งว่าหุ้นที่ซื้อมาจะราคาขึ้นอีกครั้งทันทีหรือไม่นั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจำนวนเงินที่จะลงทุนในช่วงวิกฤตจะต้องมากพอที่นักลงทุนจะสามารถรับภาระการผูกมัดเงินนั้นไว้ได้ อย่างน้อยในระยะกลาง
- ทำการเลือกหุ้น: การเลือกหลักทรัพย์ที่จะซื้อหลังจากตลาดหุ้นตกต่ำ ภายในวัฏจักรของตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณต้องแน่ใจว่าคุณลักษณะของหุ้นจะช่วยให้หุ้นฟื้นตัวได้เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว ตัวอย่างเช่น อาจเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงซึ่งได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของตลาดเท่านั้น หรือในยามวิกฤตหรือหลังจากวิกฤต คุณอาจซื้อหุ้นที่เชื่อมโยงโดยตรงกับปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของวิกฤต หากปัจจัยนั้นอยู่ในภาคส่วนที่เป็นวัฏจักร แต่คุณต้องแน่ใจเสมอว่าพื้นฐานของหุ้นนั้นไม่ได้ถูกตั้งคำถามจากวิกฤต
คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสหรือไม่ ในช่วงที่ตลาดหุ้นอยู่ในระดับสูงสุด?
ใช่ครับ โดยอิงจากการวิเคราะห์ทางการเงินที่เชื่อถือได้ ในแง่หนึ่ง แนวทางการลงทุนในหุ้นเมื่อตลาดอยู่ในระดับสูงนั้นคล้ายคลึงกับช่วงวิกฤต กล่าวคือ การระมัดระวังและการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำกำไรสูงสุดจากการกลับตัวของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันที่จริง “ฟองสบู่” (ช่วงที่ตลาดหุ้นเฟื่องฟู) มักเกิดขึ้นก่อนการล่มสลายในวัฏจักรโครงสร้าง
วิธีลงทุนในตลาดหุ้นฝรั่งเศสเมื่อตลาดอยู่ในระดับสูงสุด
- ดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงินเชิงลึกของบริษัทเป้าหมายที่น่าลงทุน: หุ้นที่มีมูลค่าสูงแต่มีอัตราส่วนหนี้สินสูงมากนั้น มีความเสี่ยงเพิ่มเติม คุณควรหลีกเลี่ยงบริษัทประเภทนี้ เพราะในกรณีที่ตลาดพลิกผัน บริษัทเหล่านี้จะได้รับผลกระทบมากกว่าบริษัทอื่นๆ
- วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทต่างๆ ให้ดีในช่วงที่ตลาดเฟื่องฟู เกณฑ์สำคัญอย่างหนึ่งคือรูปแบบธุรกิจ ควรเลือกบริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจที่พิสูจน์แล้ว มากกว่าบริษัทที่ยังใหม่เกินไปหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ปกป้องผลกำไรจากเงินลงทุนของคุณนี่เป็นมาตรการสำคัญที่ควรใช้เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น พอร์ตการลงทุนของคุณจะมีหุ้นหลายตัวที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง การเพิ่มระดับ Stop Loss จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ในกรณีที่แนวโน้มตลาดกลับตัว คุณจะสามารถออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็วและรับกำไรได้
- ลงทุนในกองทุนคุณสามารถลงทุนในกองทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกองทุน ETF ที่มีชื่อเสียง เช่น ผ่านทางโบรกเกอร์หุ้น หากแนวโน้มตลาดขาขึ้นมีความมั่นคงในระยะยาว คุณจะสามารถทำกำไรจากผลการดำเนินงานของหุ้นหลักๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณควรลงทุนในหุ้นของฝรั่งเศสหรือไม่?
ใช่ คุณควรลงทุน และมีเหตุผลหลายประการ เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะคาดการณ์ว่าวิกฤตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังจะผ่านพ้นไป หากเป็นเช่นนั้น การเติบโตและการบริโภคในหลายประเทศจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานด้านนโยบายการเงินอาจสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้ว ระยะฟื้นตัวมักจะมีลักษณะเด่นคือการเพิ่มขึ้นอย่างมากของมูลค่าหุ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าในระยะกลาง ดังนั้น นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการวางตำแหน่งตัวเองและใช้ประโยชน์จากคลื่นขาขึ้นนี้อย่างไม่ต้องสงสัย
คุณควรลงทุนในอะไรในตลาดหุ้นฝรั่งเศส?
- หุ้นในกลุ่มสินค้าหรูหรา : ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา นี่คือภาคส่วนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ทางการเงินมาได้ทุกครั้ง และคาดว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป เนื่องจากสินค้าหรูหรายังคงบุกเบิกตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
- การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ในภาวะเงินเฟ้อเช่นที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ ราคาหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์มักปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับสินค้าพื้นฐานส่วนใหญ่
- หุ้นของภาคสาธารณสุข ภาคส่วนนี้เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจน้อยที่สุด แต่ในบริบทของวิกฤตสุขภาพในปัจจุบัน หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคสาธารณสุขจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการระบาดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น
- หุ้นเทคโนโลยี เช่นเดียวกับสินค้าหรูหรา เทคโนโลยีเป็นภาคส่วนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปีแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น เช่นเดียวกับภาคสุขภาพ เทคโนโลยีก็ได้รับประโยชน์จากวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน โดยมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกระบวนการและธุรกิจบางอย่างให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากคุณกำลังมองหา ควรลงทุนในอะไรดีโดยระบุว่าภาคเทคโนโลยีเป็นภาคส่วนที่น่าดึงดูดใจอย่างมากสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น
- พันธบัตร แม้ว่าการปรากฏตัวของสายพันธุ์ใหม่ของ COVID-19 ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะยอมรับแล้วว่าเราอยู่ในช่วงที่ความเสี่ยงด้านสุขภาพเริ่มลดลง หากการออกจากวิกฤตกำลังดำเนินไป การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรจะน่าสนใจมากขึ้น
วิธีปกป้องพอร์ตการลงทุนในหุ้นของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่?
- กระจายการลงทุนของคุณนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบริหารความเสี่ยงและปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณ หมายความว่าคุณต้องเพิ่มจำนวนประเภทของหลักทรัพย์ที่ถือครอง หรือจำนวนหมวดหมู่ของหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลงทุนในหุ้นของฝรั่งเศสในหลากหลายภาคธุรกิจและในเขตภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันได้
- ขายหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงออกไป: สามารถขายสินทรัพย์เก็งกำไรในพอร์ตการลงทุนของคุณ รวมถึงหุ้นที่มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงในระยะสั้นได้
- ตั้งค่าระดับหยุดมาตรการนี้จะช่วยปกป้องคุณจากการกลับตัวของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยในขณะที่คุณไม่อยู่ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่โบรกเกอร์ของคุณเสนอ คุณจะสามารถกำหนด Stop Loss หรือ Trailing Stop Limit สำหรับตำแหน่งการลงทุนบางส่วนของคุณได้ หากราคาของสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนดไว้ ตำแหน่งการลงทุนของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ (คุณจะออกจากตลาดการลงทุนโดยอัตโนมัติ) และจะช่วยป้องกันการขาดทุนจำนวนมาก
- ลงทุนในอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงการซื้ออนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงก็เป็นอีกวิธีที่ดีในการปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณ ตัวอย่างเช่น CFD จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคา แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลเสียต่อสินทรัพย์อ้างอิงของคุณก็ตาม
วิธีการลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสในช่วงสถานการณ์โควิด-19
- ตั้งสติและอย่าตื่นตระหนก: วิกฤตการณ์ปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่คาดคิด ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รุนแรง และครอบคลุมทั่วโลก ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหลายระลอก แม้ว่าดูเหมือนว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ตลาดยังคงระมัดระวังอยู่มาก และข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่สมดุลได้ การรักษาความสงบจะช่วยให้คุณมีโอกาสตัดสินใจในการเก็งกำไรได้ดียิ่งขึ้น
- ติดตามข่าวสารต่อไป: ในระยะวิกฤตด้านสุขภาพนี้ การติดตามข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากวิกฤต COVID-19 มีลักษณะเป็นวิกฤตระดับโลก ตลาดจึงมีความอ่อนไหวต่อข่าวสารเป็นอย่างมาก คุณต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพอร์ตการลงทุนของคุณ การติดตามนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดเพื่อทำการซื้อขายที่ได้กำไร
- เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของคุณในกลยุทธ์ระยะยาว: หลักทรัพย์สังเคราะห์ เช่น ETF หรือดัชนี มักถูกถือครองในระยะยาว วิกฤตการณ์ในปัจจุบันได้ส่งผลให้ดัชนีเหล่านี้บางส่วนร่วงลงอย่างมาก จึงเป็นไปได้ที่จะเข้าซื้อหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ในระหว่างที่รอการฟื้นตัว
เหตุใดจึงควรลงทุนในตลาดหุ้นของฝรั่งเศส?
- สนับสนุนเศรษฐกิจ: นักลงทุนที่ซื้อหุ้นจะทำให้บริษัทผู้ออกหุ้นมีเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งเงินทุนเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบริษัทได้ในหลายรูปแบบการลงทุน ดังนั้น การลงทุนในหุ้นจึงเป็นวิธีหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่คุณเลือก
- กระจายสินทรัพย์/การลงทุนของคุณ: การลงทุนในตลาดหุ้นยังเปิดโอกาสให้คุณกระจายสินทรัพย์ในความมั่งคั่งของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว การซื้อหุ้นจะช่วยให้คุณกระจายการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงกว่า
- สนับสนุนโครงการในชีวิตของคุณ: การบรรลุเป้าหมายโครงการส่วนตัวจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากพอสมควร และรายได้ต่อเดือนของคุณอาจไม่เพียงพอเสมอไป การลงทุนส่วนหนึ่งของเงินออมในหุ้นจึงเป็นวิธีที่ดีในการบรรลุเป้าหมายนั้น จากผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากส่วนต่างราคาหุ้น
- รับผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ: ในบรรดาตัวเลือกการลงทุนที่สถาบันการเงินนำเสนอ การลงทุนในธนาคารยังคงมีบทบาทสำคัญในการออมของครัวเรือน แต่การลดลงของอัตราดอกเบี้ยทำให้ตัวเลือกเหล่านี้มีความน่าสนใจน้อยลงเรื่อยๆ การลงทุนในหุ้นจึงกลายเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าดึงดูดใจกว่า
- เตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุ: การเกษียณอายุเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนในด้านการเงิน หากไม่มีรายได้ มาตรฐานการครองชีพอาจลดลงอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะสะสมเงินออมมากี่ปีหรือมีแผนการลงทุนแบบใด การมีเงินสำรองไว้เสริมก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เสมอ กองทุนรวมในกรมธรรม์ประกันชีวิต การลงทุนในกองทุนหรือหุ้น เป็นวิธีเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุและอาจได้รับประโยชน์จากรายได้เพิ่มเติมเมื่อถึงเวลาเกษียณ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นของฝรั่งเศสคือช่วงไหน?
- เมื่ออัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) ของหุ้นต่ำ: หากคุณกำลังมองหาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อคือตอนที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ต่ำ อัตราส่วนราคาต่อกำไร (PER) คืออัตราส่วนของราคาหุ้นต่อกำไรของบริษัท ยิ่งอัตราส่วนนี้ต่ำเท่าไหร่ โอกาสในการเข้าซื้อหุ้นเพื่อสร้างกำไรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
- เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง: หากคุณไม่ใช่นักลงทุนเก็งกำไร การลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสในช่วงที่ตลาดค่อนข้างตกต่ำนั้นน่าสนใจ ดัชนีต่างๆ เช่น CAC 40 หรือ FTSE จะช่วยให้คุณระบุช่วงเวลาเหล่านั้นได้ โดยการสังเกตวิวัฒนาการในอดีตของดัชนีเหล่านี้ คุณจะสามารถระบุวงจรการรวมตัวและวางตำแหน่งตัวเองในช่วงเริ่มต้นของระยะขาขึ้นได้
- ในช่วงที่ราคาผันผวนน้อย: ไม่ควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสในช่วงที่มีความผันผวนสูง เพราะจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเวลานั้นทำได้ยากขึ้น
- เมื่อคุณมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง: การลงทุนในหุ้นควรเกิดขึ้นในช่วงที่สถานะทางการเงินของคุณมั่นคง คือช่วงที่คุณมีเงินออมที่สม่ำเสมอและมีรายได้แน่นอนในระยะกลาง มิเช่นนั้น ความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลจะสูงขึ้น
คุณควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วย PEA หรือ CTO ดี?
ทั้งสองตัวเลือกต่างก็มีข้อดี การตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและผลประโยชน์ของนักลงทุน บัญชี PEA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนจำนวนมากและต้องการลดผลกระทบจากภาษีต่อกำไรจากการลงทุน ในขณะที่บัญชีซื้อขายหุ้นสามัญ (CTO) มีข้อดีตรงที่สามารถรับหลักทรัพย์และหุ้นจากนอกยุโรปได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของอเมริกาหรือจากทวีปอื่นๆ ที่มีพื้นฐานคุณภาพสูงได้
การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส: หุ้นกับพันธบัตรต่างกันอย่างไร?
หุ้นเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะเด่นของหุ้นมีดังนี้:
- ตราสารนี้ออกโดยบริษัท และแสดงถึงส่วนแบ่งในทุนจดทะเบียน
- หุ้นให้สิทธิ์ในการกำกับดูแลและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทที่ออกหุ้นนั้น
- บริษัทให้สิทธิ์ในการรับรายได้ผันแปรที่เรียกว่าเงินปันผล ซึ่งจะจ่ายเป็นรายครึ่งปีหรือรายปี จำนวนเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- หุ้นไม่มีอายุขัย มันจะคงอยู่ตราบเท่าที่บริษัทผู้ออกหุ้นยังคงอยู่
พันธบัตรก็เป็นหลักทรัพย์ทางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้:
- เอกสารนี้ออกโดยบริษัทหรือรัฐ และแสดงถึงหนี้สิน
- พันธบัตรนี้ไม่ได้ให้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของหน่วยงานผู้ออกพันธบัตร
- รายได้ที่นักลงทุนได้รับจากพันธบัตรนั้นคงที่นับตั้งแต่วันที่ออกพันธบัตร โดยเป็นการชำระคืนเงินต้นของพันธบัตรตามปกติ พร้อมดอกเบี้ย
- พันธบัตรนี้มีระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน
วิธีการลงทุนในหุ้นสำหรับมือใหม่
การลงทุนในตลาดหุ้นสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นนั้น จำเป็นต้องมีการฝึกฝนมาก่อน หากคุณมีแผนที่จะลงทุนในหุ้นและยังไม่เข้าใจวิธีการทำงาน คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการอ่านบทความนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นตรวจสอบคู่มืออื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น หรือลงเรียนคอร์สระยะสั้นก็ได้ หลังจากนั้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง แล้วค่อยๆ เริ่มลงทุนทีละน้อยพร้อมกับพัฒนาความรู้และทักษะของคุณไปพร้อมๆ กัน
การลงทุนในตลาดหุ้นฝรั่งเศสสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากแค่ไหน?
- ผลตอบแทนจากการลงทุนจะแตกต่างกันไปตามเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ การลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นด้วยการซื้อขายหุ้นนั้นให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างผันผวนสำหรับนักลงทุนรายบุคคล
- ในทางกลับกัน การลงทุนในสัญญาประกันภัยหรือกองทุนหุ้น จะช่วยให้คุณทราบผลตอบแทนที่แน่นอนได้ในแต่ละปี ตัวอย่างเช่น กองทุน Jupiter Dynamic Bond มีผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ประมาณ 10%
- แม้ว่าสถิติบางอย่างจะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง (เช่น ดัชนี S&P 500 ของอเมริกา ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ถึง 11% ต่อปีในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา) แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ยังคงสูงมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่ปีหน้านักลงทุนในดัชนีดังกล่าวจะได้รับกำไร 26% หรือขาดทุน 14%
- ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจึงขึ้นอยู่กับจำนวนปี ทักษะของนักลงทุน หรือเครื่องมือการลงทุนที่ใช้
- นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากตลาดหุ้นยังขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลงทุนและคุณภาพของการลงทุนทางการเงินของคุณด้วย
- ดังที่เราเห็นได้จากกรณีของบุคคลระดับตำนานอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่ดีและการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดจะเป็นตัวกำหนดขนาดของผลกำไรจากเงินทุนของคุณ
วิธีลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสอย่างง่ายดายพร้อมทั้งจำกัดความเสี่ยง
- เลือกโปรแกรมลดหย่อนภาษีที่ดี: ศึกษาหาข้อมูลและเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับคุณ อย่าจำกัดตัวเองแค่เพียง PEA, CTO และอื่นๆ เท่านั้น ลองพิจารณาตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและได้เปรียบอย่างมากอย่างบัญชีลงทุนกับโบรกเกอร์ด้วย
- ยกเลิกค่าธรรมเนียม: โปรดนำค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ มาพิจารณาในการคำนวณผลตอบแทนของคุณด้วย
- กระจายการลงทุนของคุณ: ลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ จากหลากหลายภาคส่วน ในตลาดหลักทรัพย์หรือเขตภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
- ลงทุนด้วย ETF (กระจายความเสี่ยงได้สูงสุดและค่าธรรมเนียมลดลง) การซื้อหน่วยลงทุน ETF เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระจายการลงทุน ลดความเสี่ยง และลดค่าธรรมเนียมของคุณ
- เคารพข้อมูลโปรไฟล์นักลงทุนของคุณ: ระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้นั้น ต้องนำมาพิจารณาในการจัดพอร์ตการลงทุนในหุ้น และในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนของคุณ
- ลงทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: yศักยภาพในการวิเคราะห์และความก้าวหน้าของเราจะดีเมื่อเริ่มต้นแต่เนิ่นๆ เช่นเดียวกับปริมาณเงินทุนที่คุณสามารถระดมได้ในระยะกลางสำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยง
- ลงทุนอย่างต่อเนื่อง: sเริ่มต้นด้วยการวางตำแหน่งเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ พัฒนาไปตามการแสดงของคุณ
- คิดถึงผลระยะยาว: เมื่อคุณวางแผนการลงทุนและผลตอบแทนในอนาคต การกำหนดระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานจะช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
- ควบคุมอารมณ์ของคุณ: แม้ว่าคุณจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด จงพยายามรักษาความสงบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ
คุณควรเริ่มต้นลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสด้วยเงินจำนวนเท่าใด?
- คุณสามารถลงทุนในหุ้นได้ด้วยเงินอย่างน้อย 100 ยูโร คุณแค่ต้องการเงินมากพอที่จะซื้อหลักทรัพย์สักสองสามรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นคือ 1,000 ยูโร
- เงิน 5,000 ยูโร ถือเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นลงทุนในหุ้น เพราะเงินทุนจำนวนนี้เพียงพอที่จะกระจายพอร์ตการลงทุนและวางแผนกลยุทธ์ระยะกลางที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจได้แล้ว
- ด้วยเงินลงทุนต่ำกว่า 10,000 ยูโร (และสูงกว่า 5,000 ยูโร) คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในกองทุนรวมและ ETF เครื่องมือเหล่านี้เป็นการลงทุนแบบสังเคราะห์และให้การกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุดในต้นทุนที่ต่ำกว่า
- การลงทุน 10,000 ยูโรขึ้นไปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อหุ้นโดยตรงเพื่อใช้กลยุทธ์ซื้อแล้วถือระยะยาว เนื่องจากช่วยให้สามารถซื้อหุ้นได้มากพอและได้รับผลกำไรจากส่วนต่างราคาอย่างมาก แม้ว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย
เหตุใดคุณจึงควรลงทุนในหุ้นฝรั่งเศสโดยเร็วที่สุด?
- ข้อดีประการแรกของการลงทุนระยะสั้นคือระยะเวลาของการลงทุน แท้จริงแล้ว เวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุน หากผลตอบแทนและเงินทุนเท่ากัน ผู้ที่มีระยะเวลาการลงทุนยาวนานที่สุดย่อมมีเงินมากที่สุด
- การเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บก้อนใหญ่สำหรับวัยเกษียณหรือโครงการต่างๆ ในชีวิต โดยไม่ต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนในหุ้นยังช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยได้อีกด้วย
- ข้อดีประการที่สองของการลงทุนในหุ้นอย่างรวดเร็วหรือในระยะเริ่มต้นคือการลดความเสี่ยง เป็นที่ทราบกันดีว่าผลตอบแทนจากหุ้นมีความแน่นอนมากกว่าในระยะกลางหรือระยะยาว แต่ภาวะวิกฤตและการตกต่ำของตลาดหุ้นเกิดขึ้นเป็นวัฏจักร แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ยากก็ตาม โดยมีลักษณะเด่นคือการสูญเสียมูลค่าอย่างมหาศาลในตลาด
- ผู้ที่ลงทุนในหุ้นตั้งแต่เนิ่นๆ จะมีระยะเวลาการถือครองหุ้นที่ยาวนานกว่า และมีความเสี่ยงต่อผลกระทบเชิงลบจากวิกฤตการณ์น้อยกว่า ดังนั้นจึงได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า
สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนลงทุนในหุ้นฝรั่งเศส?
- ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักๆ วิธีการทำงานของตลาดหุ้นโดยทั่วไป และลักษณะเฉพาะของนักลงทุน (เช่น ระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ วิธีการรับมือกับความเสี่ยง ฯลฯ)
- กำหนดสัดส่วนของทรัพย์สินที่คุณจะนำไปลงทุน เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้
- ทำความเข้าใจโครงสร้างความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณจะลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอนุพันธ์หรือผลิตภัณฑ์ทางเลือก
- ศึกษาข้อมูลให้ดีเกี่ยวกับบริษัทที่คุณต้องการซื้อหุ้น (ประวัติ ผู้บริหาร ข่าวสาร ผลตอบแทน วิสัยทัศน์ โครงการ ฯลฯ) หรือเกี่ยวกับกองทุนที่คุณต้องการลงทุนในหุ้น
วิธีการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จากประเทศฝรั่งเศส
- เลือกตัวกลาง (นายหน้าหรือธนาคาร): ในฝรั่งเศส คุณต้องดำเนินการผ่านธนาคารหรือโบรกเกอร์หลักทรัพย์เสมอหากต้องการลงทุนในหุ้น เลือกตัวกลางของคุณโดยพิจารณาจากหลายเกณฑ์ เช่น ความน่าเชื่อถือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ประเภทของสินทรัพย์ที่นำเสนอ เป็นต้น
- เลือกแหล่งสนับสนุนการลงทุน: มีบัญชีลงทุนหลายประเภท ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของหลักทรัพย์ที่สามารถรองรับได้ ประเภทของสถาบันการเงินที่บริหารจัดการ และภาษีที่ใช้บังคับ บัญชีลงทุนที่โบรกเกอร์นำเสนอนั้นมีข้อดีคือมีความยืดหยุ่นมากกว่า ทำให้คุณสามารถลงทุนในสินทรัพย์ในตลาดหุ้นเกือบทุกประเภทได้ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ
- ระบุหุ้นอย่างน้อยหนึ่งตัว: ในตลาดการเงินมีหุ้นอยู่หลายพันตัว โดยแต่ละตัวมีรหัสการจำแนกประเภทสากล (ISIN code) เพื่อระบุ แต่สิ่งที่คุณควรศึกษาและวิเคราะห์จริงๆ ไม่ใช่ตัวหุ้นเหล่านั้น แต่เป็นบริษัทที่ออกหุ้นเหล่านั้นต่างหาก
- สั่งซื้อได้เลย: เมื่อคุณระบุหุ้นที่ต้องการซื้อได้แล้ว คุณต้องทำการสั่งซื้อ กล่าวโดยสรุป คุณเพียงแค่เลือกหลักทรัพย์ที่คุณต้องการบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ จากนั้นคลิกที่ “ซื้อ” “ซื้อ” หรือ “ลงทุน” หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณกำหนดค่าคำสั่งซื้อของคุณ เช่น จำนวนเงินที่จะลงทุนหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่จะซื้อ วิธีการชำระเงิน ตัวเลือกการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว โบรกเกอร์จะส่งอีเมลยืนยันการซื้อขายให้คุณ หรือคุณจะได้รับรายละเอียดการทำธุรกรรมในบัญชีของคุณหรือบนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ จากนั้นคุณจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นของคุณและนำกลยุทธ์ของคุณไปใช้ได้
วิธีการสั่งซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฝรั่งเศส
- ค้นหาสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในรายการหลักทรัพย์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากโบรกเกอร์ หรือในรายการหลักทรัพย์ของพอร์ตโฟลิโอของคุณ หากคุณวางแผนที่จะขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณอยู่แล้ว
- เลือกทิศทางในการจัดส่งสินค้า เมื่อคุณคลิกที่หลักทรัพย์ คุณจะได้รับรายละเอียด รวมถึงตัวเลือก "ซื้อ" (ลงทุน, คำสั่งซื้อ) และ "ขาย" (ขายออก, คำสั่งขาย)
- ตั้งค่าพารามิเตอร์การสั่งซื้อ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณคลิกที่ “ซื้อ” ตัวอย่างเช่น คุณต้องระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุนหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่จะซื้อ วิธีการชำระเงิน ประเภทคำสั่งซื้อ (คำสั่งซื้อแบบตลาด คำสั่งซื้อแบบจำกัดราคา ฯลฯ) เป็นต้น ในช่องที่จัดไว้ให้ พารามิเตอร์ที่ต้องระบุจะน้อยลงในกรณีที่คุณต้องการปิดสถานะ (ออกจากสถานะการลงทุน ขายสิ่งที่คุณซื้อไว้ก่อนหน้านี้ หรือซื้อคืนสิ่งที่คุณขายไปก่อนหน้านี้หากคุณเปิดสถานะขาดทุน)
- ตรวจสอบและยืนยันคำสั่งซื้อ ปุ่มยืนยันจะปรากฏอยู่ที่ส่วนท้ายของหน้าต่างการกำหนดค่าคำสั่งซื้อ เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะแสดงสรุปข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถยืนยันคำสั่งซื้อได้อย่างสมบูรณ์ หรือย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าเพื่อแก้ไขได้
การลงทุนในหุ้นในฝรั่งเศส: SRD มีวัตถุประสงค์อะไร?
บริการชำระเงินแบบผ่อนชำระ (Service de Settlement et Différé หรือ SRD) เป็นบริการชำระเงินแบบผ่อนชำระที่โบรกเกอร์บางรายนำเสนอ ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการซื้อขายโดยใช้เครดิตได้ กล่าวคือ บริการนี้อนุญาตให้เลื่อนการชำระเงินสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาไปจนถึงสิ้นเดือนของการซื้อขาย (ในกรณีของการซื้อ: โบรกเกอร์จะชำระเงินก่อนในนามของนักลงทุน และนักลงทุนจะชำระคืนในสิ้นเดือนของการซื้อขาย) หรือเลื่อนการรับเงินจากการขายสินทรัพย์เหล่านั้นออกไป (ในกรณีของการขาย: โบรกเกอร์จะรับเงินก่อนและจ่ายให้กับนักลงทุนในภายหลัง)
ดังนั้น ตัวกลางทางการเงินจึงทำหน้าที่แทนลูกค้า โดยดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายโดยที่บัญชีของเทรดเดอร์ไม่ได้รับผลกระทบ โบรกเกอร์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสำหรับบริการนี้ (ตามปกติ)
จุดประสงค์ของ SRD คือการเพิ่มศักยภาพทางการเงินของนักลงทุน ทำให้พวกเขาสามารถลงทุนได้แม้ว่าจะไม่มีเงินทุนเพียงพอในขณะที่ลงทุนก็ตาม
ตามหลักการทำงานของ SRD นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ดังนี้:
- รับประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ: โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนจะอยู่ที่ 1:5 เป็นอย่างมาก (5 เท่าของเงินทุนที่จะนำไปลงทุน) ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน 1,000 ยูโร คุณสามารถลงทุนได้ 5,000 ยูโร
- ดำเนินการขายชอร์ตเซลล์: ตั้งคำสั่งขายหลักทรัพย์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่คิดว่าราคาจะลดลง (หากราคาลดลง การขายและซื้อคืนเมื่อราคาลดลงไปอีกจะเป็นกำไร ในทางกลับกัน การซื้อในขณะที่ราคาลดลงหรือจะลดลงในอนาคต จะทำให้คุณขาดทุนเท่านั้น)
- ชำระเงินในภายหลัง: นี่คือวัตถุประสงค์หลักของบริการนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถซื้อหุ้นได้ในขณะนี้และชำระเงินค่าซื้อหุ้นเมื่อสิ้นสุดเดือนซื้อขาย (สามารถขยายกำหนดเวลาได้ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์)
ในฝรั่งเศส คุณต้องเสียภาษีเท่าไรสำหรับกำไรจากการลงทุนในหุ้น?
- ตั้งแต่ปี 2018 เงินปันผลและกำไร (กำไรจากการขายสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์) จะต้องเสียภาษีในอัตรา 30% ซึ่งเป็นภาษีแบบเหมาจ่ายของฝรั่งเศส (Prlèvement Forfaitaire Unique)
- นักลงทุนยังสามารถเลือกที่จะเสียภาษีเงินได้ตามตารางภาษีเงินได้ทั่วไปได้อีกด้วย
- สำหรับเงินปันผล การคำนวณภาษีตามตารางภาษีเงินได้จะรวมถึงการหักลดหย่อน 40% และการหักลดหย่อนส่วนหนึ่งของเงินสมทบประกันสังคมทั่วไป (CSG)*
- สำหรับกำไรหรือกำไรจากการขายสินทรัพย์ หากสินทรัพย์ดังกล่าวได้มาก่อนปี 2018 ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี 50% ถึง 85% จากกำไรก่อนการใช้ตารางกำหนดอัตราภาษี
- ภาษี PFU 30% เป็นภาษีโดยรวม ซึ่งในความเป็นจริงประกอบด้วยเงินสมทบทางสังคม 17.2% และภาษีที่ต้องจ่ายจริง 12.8%
การลงทุนในหุ้น – เรียนรู้กลไกการทำงานของตลาดหุ้นเพื่อการลงทุน
- การลงทุนในหุ้น – ตลาดหุ้นคืออะไร? : ตลาดหุ้นเป็นตลาดการเงินที่นักลงทุนให้เงินทุนแก่บริษัทหรือรัฐที่ต้องการเงินทุน สำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของตลาดหุ้นออนไลน์นั้น กลุ่มผู้ที่ต้องการเงินทุนจะเป็นผู้สร้างอุปทาน ในขณะที่กลุ่มผู้ที่มีความสามารถในการให้เงินทุนจะเป็นผู้สร้างอุปสงค์
- ผลิตภัณฑ์ของตลาดหุ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ บริษัทและหน่วยงานภาครัฐจึงออกสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนั้น ผู้สนใจ (นักลงทุน) จึงซื้อสินทรัพย์หนึ่งหรือหลายรายการในราคาที่กำหนดไว้ เพื่อนำเงินไปลงทุนในหุ้น จำนวนเงินนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้น แต่โดยหลักการแล้ว เมื่อความต้องการสูงกว่าอุปทาน ราคาของสินทรัพย์จะสูงขึ้น และในทางตรงกันข้าม ราคาจะลดลง
- สินทรัพย์ทางการเงิน สำหรับการนำเงินไปลงทุนในหุ้น: สินทรัพย์ทางการเงินหรือ หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ หลักทรัพย์หรือสัญญาทางการเงินที่สามารถซื้อขายและโอนได้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้หรือกำไรจากส่วนต่างราคาให้กับผู้ถือครอง ในความเป็นจริงแล้วมันคือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเงิน สินทรัพย์ทางการเงินยังเป็น... สินทรัพย์ถาวรทางการเงิน สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้นหรือยาว เมื่อไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในระยะยาว สินทรัพย์เหล่านี้จึงเรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
- การนำเงินไปลงทุนในหุ้น : การนำเงินไปลงทุนในหุ้น หมายถึงการซื้อหลักทรัพย์ประเภทหุ้น กล่าวคือ หุ้นของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อรับเงินปันผล การลงทุนในหุ้นยังช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่และการตัดสินใจภายในบริษัท นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนในตลาดหุ้นถูกกล่าวว่าเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของบริษัทผู้ออกหุ้น
การลงทุนในหุ้น – เครื่องมือสำหรับการลงทุนในหุ้น
ไปยัง นำเงินไปลงทุนในหุ้นก่อนอื่น คุณต้องเลือกรูปแบบการลงทุนหรือประเภทบัญชีที่จะใช้เก็บรักษาทรัพย์สินทางการเงินของคุณ สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือลดหย่อนภาษี ในบรรดาตัวเลือกสามแบบในตลาด เราแบ่งออกเป็น:
- แผนการออมหุ้น หรือ PEA บัญชี PEA เป็นบัญชีประเภทหนึ่งที่ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ด้านภาษี โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดหลังจากถือครองผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเวลา 5 ปี
- ประกันชีวิต: การเลือกใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือลดหย่อนภาษีจะช่วยให้คุณสามารถ... ลงทุนในหุ้นออนไลน์ และหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจากกำไรหลังจากถือครองครบแปดปี หรือได้รับประโยชน์จากระบบภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อเงินทุนของคุณเมื่อได้รับมรดก
- บัญชีซื้อขายหุ้นบัญชีซื้อขายหุ้นเป็นรูปแบบการลงทุนที่ยืดหยุ่นที่สุดในตลาดหุ้น ช่วยให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเกือบทุกประเภทโดยใช้เลเวอเรจได้
การลงทุนในหุ้น – ควรเลือกรูปแบบการลดหย่อนภาษีแบบใดในฝรั่งเศส?
การเลือกรูปแบบการลงทุนในหุ้นที่เหมาะสมกับภาษีนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละคน เนื่องจากแต่ละรูปแบบการลงทุนมีข้อดีและข้อเสียที่ส่งผลต่อการเสียภาษีจากรายได้จากการลงทุน นอกจากนี้ยังกำหนดความยืดหยุ่นของการลงทุนด้วย กล่าวคือ ความสามารถในการลงทุนในหุ้นหลายตัวหรือหลายผลิตภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์
ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือลดหย่อนภาษี
- การขอ ถั่ว แม้ว่า PEA จะให้ประโยชน์ด้านภาษีมากกว่า แต่ก็จำกัดทางเลือกในการลงทุนไว้เฉพาะหุ้นยุโรป กองทุนดัชนีจดทะเบียน หรือกองทุน ETF และกองทุนรวมหุ้นยุโรปเท่านั้น หากถอนเงินก่อนครบกำหนด 5 ปี บัญชี PEA จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถฝากเงินเกิน 150,000 ยูโรเข้าบัญชีนี้ได้ นำเงินไปลงทุนในหุ้น
- การขอ บัญชีการซื้อขายหุ้น หากคุณเลือกใช้ความยืดหยุ่นของบัญชีซื้อขายหุ้นเพื่อเดิมพันกับหุ้นหลายตัว รายได้ของคุณจะถูกหักภาษี 30% ที่จริงแล้ว นี่คือภาษีรายได้จากเงินทุน ซึ่งรวมถึงเงินสมทบประกันสังคมด้วย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถ หุ้นขายชอร์ตในตลาด หรือซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ หรือขายชอร์ตเพื่อเก็งกำไรจากราคาที่ลดลง
- ประกันชีวิต นอกจากจะช่วยรับประกันการเสียภาษีเงินได้ที่ดีขึ้นแล้ว แผนลดหย่อนภาษีนี้ยังอนุญาตให้ถอนเงินได้ในช่วง 8 ปีแรก และยังให้สิทธิ์เข้าถึงการลงทุนหลากหลายรูปแบบ เช่น ETF ต่างประเทศ หุ้น พันธบัตร เป็นต้น
จากทั้งหมดนี้ เราสามารถสรุปได้ว่าประกันชีวิตยังคงเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในหุ้นหากคุณเป็นมือใหม่ มันยังคงเป็นรูปแบบการลงทุนที่ครอบคลุมและให้การเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมความเสี่ยงในระยะยาวหรือระยะกลางได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความผันผวนสูงของสินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุนในระยะยาวมากกว่า 10 ปี PEA ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม และเมื่อคุณมีผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีทั้งสองแบบนี้แล้ว ควรเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากผลของเลเวอเรจหรือลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ
นักลงทุนกลุ่มใดบ้างที่สามารถลงทุนในหุ้นได้?
ใครก็ตามที่มีเงินทุนสามารถลงทุนในหุ้นได้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐที่สามารถนำเงินทุนบางส่วนเข้าสู่ตลาดการเงินได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักลงทุนสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทประกัน ธนาคาร กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนรวมเพื่อการลงทุน ฯลฯ ถือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้น
ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนที่ควรนำมาลงทุนในหุ้น
การกำหนดภาษี นอกเหนือจากรูปแบบการลงทุนแล้ว การเลือกเครื่องมือสนับสนุนการลงทุนถือเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งในการลงทุนในหุ้น ที่จริงแล้ว คุณสามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ดังนี้:
- หุ้นสามัญ: หลักทรัพย์แสดงความเป็นเจ้าของเหล่านี้ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด เช่น บริษัทเปอโยต์ Apple, อเมซอน เป็นต้น
- กองทุนรวมดัชนีที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) หรือที่เรียกว่ากองทุนดัชนีติดตามดัชนี
- กลุ่มหุ้นที่ลงทุนในโครงสร้างการลงทุนแบบมืออาชีพ เช่น FCPs, OPCVMs (กองทุน UCITS) หรือ SICAVs
การสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น
หากคุณเป็นนักลงทุนมือใหม่และต้องการ... นำเงินไปลงทุนในหุ้นกองทุน ETF เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่เหมาะสมกับระดับการลงทุนของคุณ เนื่องจากกองทุน ETF เป็นกองทุนรวมที่มีการกระจายความเสี่ยง และมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าตลาดหุ้น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ช่วยให้คุณถือหุ้นหลายร้อยตัวได้ด้วย ETF เพียงกองเดียว โดยกองทุน ETF จะกระจายเงินลงทุนของคุณตามขนาดของบริษัทต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นกองทุน ส่งผลให้ผู้เริ่มต้นลดความเสี่ยงจากการเลือกผิดพลาดได้
ในทางกลับกัน การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า ETF เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในตลาดหุ้น ควรลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นรายตัวในภายหลัง เมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินที่ควรลงทุนในตลาดหุ้น
มีสินทรัพย์ทางการเงินหลากหลายประเภทที่สามารถนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของวิธีการทำงานที่กำหนดข้อได้เปรียบของผู้ถือครองหรือผู้ลงทุน
- การขอ สินทรัพย์ถาวรทางการเงิน ซึ่งอาจเป็น:
- A ดอกสต็อก หรือ ความปลอดภัยในการเป็นเจ้าของ ออกโดยบริษัทจำกัดมหาชนที่ต้องการเงินทุน หุ้นให้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญและรับเงินปันผลที่คำนวณ ณ สิ้นปีโดยอิงจากผลประกอบการของบริษัท
- A พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ พันธบัตรออกโดยรัฐหรือบริษัทขนาดใหญ่ เป็นเงินกู้ที่ทำสัญญากับนักลงทุนในตลาดการเงิน การถือครองพันธบัตรหมายถึงการให้เงินกู้แก่สถาบันของรัฐหรือเอกชนเพื่อรับดอกเบี้ยรายปีที่เรียกว่าคูปอง
- หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้: นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายได้ ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นที่ถือครองโดยบริษัทลงทุนที่มีทุนผันแปร (SICAV) หรือโดยกองทุนรวม (OPCVM) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณถือครองส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนในหุ้นของ SICAV หรือของกองทุนหุ้น (FCP)
- สินทรัพย์ถาวรทางการเงินรูปแบบอื่นๆ : เงินกู้ เงินประกัน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ลูกหนี้ที่ผูกพันกับส่วนแบ่งการถือหุ้น... ล้วนเป็นรูปแบบอื่นๆ ของสินทรัพย์ถาวรทางการเงินที่นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ลงทุนในหุ้นออนไลน์.
การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในหุ้น
- นายหน้าคืออะไร นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์มีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุนและตลาดการเงิน ในความเป็นจริงแล้ว เขาจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินที่นักลงทุนส่งมา คำสั่งเหล่านี้เรียกว่าคำสั่งซื้อขายหุ้น
- บทบาทของนายหน้า : เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของนักลงทุน โบรกเกอร์จะสร้างและจัดเตรียมช่องทางที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเข้าซื้อหลักทรัพย์ได้ การสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้สามารถเป็นได้ดังนี้ เว็บไซต์สำหรับการลงทุนในหุ้น นอกจากนี้ นายหน้ายังมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางการเงินที่เลือกไว้ในบัญชีลดหย่อนภาษีที่คุณเปิดไว้กับเขาด้วย
- การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม: โบรกเกอร์หุ้นที่ดีที่สุดจะต้องมีใบอนุญาตการซื้อขายและได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานในฝรั่งเศส
- การลงทุนในหุ้น – โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่ สำหรับการลงทุนครั้งแรก ควรเลือกประกันชีวิตแบบบริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการแบบนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของคุณไปพร้อมกับการจำกัดความเสี่ยง วิธีนี้ช่วยให้คุณมอบหมายการเลือกและการจัดการ ETF ให้กับผู้เชี่ยวชาญได้ ดังนั้น ผู้จัดการแผนการลงทุนของคุณจะรวมดัชนีพันธบัตรหรือหุ้นเข้ากับกองทุนที่มีการรับประกันเงินต้น
ประเภทของโบรกเกอร์สำหรับการลงทุนในหุ้น
- การนำเงินไปลงทุนในหุ้นด้วย ธนาคารแบบดั้งเดิม: ธนาคารแบบดั้งเดิมเรียกว่าธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาและมีสำนักงานจริง สถาบันการเงินเหล่านี้อนุญาตให้ลูกค้าใช้บริการได้ นำเงินไปลงทุนในหุ้น ผ่านทางช่องทางทางการเงินต่างๆ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของสถาบันเหล่านี้ในแง่ของตลาดหุ้นโดยทั่วไปจะลดลงสำหรับสินทรัพย์ที่จดทะเบียนในยูโรเน็กซ์ปารีส ในทำนองเดียวกัน ธนาคารแบบดั้งเดิมให้เพียงช่องทางในการวางคำสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนนักลงทุนรายย่อยเท่านั้น
- การขอ ธนาคารออนไลน์ สำหรับการลงทุนในหุ้น: ธนาคารออนไลน์วางตำแหน่งตัวเองเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากเสนอบริการซื้อขายหุ้นให้แก่นักลงทุน ลงทุนในหุ้นออนไลน์ด้วยโบรกเกอร์ประเภทนี้ ลูกค้าที่ฝากเงินสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นได้โดยการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับภาษีของตนเอง นอกจากนี้ คุณยังได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มบนมือถือ (ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน) เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ มากมาย
- การนำเงินไปลงทุนในหุ้นด้วย นายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์ : โบรกเกอร์หุ้นออนไลน์ทำงานเฉพาะด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สถาบันเหล่านี้เสนอโอกาสให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนมากที่มีอยู่ในตลาดหุ้นต่างๆ นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้ยังช่วยให้สามารถใช้บริการชำระเงินภายหลัง (SRD) และใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ต่างๆ ที่พัฒนาแล้วได้ โดยการเลือกใช้บริการของโบรกเกอร์ออนไลน์ นายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์คุณจะได้รับประโยชน์จากบทเรียนเกี่ยวกับการทำงานของตลาดหุ้น ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตลาด...
ในบรรดานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เหล่านี้... นายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์ Vantage เอฟเอ็กซ์ และ AvaTrade ยังคงเป็นโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดที่ควรเลือกใช้ พวกเขาเสนอบริการโบรกเกอร์ที่ครบวงจร รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมและข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้น นอกจากนี้ สถาบันเหล่านี้ยังคิดค่าบริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์รายอื่น ๆ ที่มีนโยบายการกำหนดราคาที่ดุดัน
การลงทุนในหุ้น – การปรับปรุงแผนการลงทุนในหุ้นของคุณ
- แกะห่อถั่วลันเตาออก เมื่อคุณเชี่ยวชาญการลงทุนใน ETF ด้านประกันชีวิตแล้ว ให้พัฒนาแผนการลงทุนของคุณโดยการเปิดบัญชี PEA การลงทุนผ่านบัญชีประเภทนี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ ในด้านภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
- ผสานประกันชีวิตและ PEA เข้าด้วยกัน: การลงทุนในหุ้นในกองทุน PEA หมายถึงการลงทุนในหุ้นรายตัว ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงสูงขึ้น ควรเลือกกระจายพอร์ตการลงทุนโดยการลงทุนใน ETF และเลือกดัชนีทางการเงินที่ดีที่สุดในตลาดหุ้น สำหรับการลงทุนในหุ้น วิธีที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงกองทุนที่ติดตามดัชนี CAC 40 และลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นโดยตรง
- เอสแอนด์พี 500
- สต็อกซ์ 600
- เอ็มเอสซีไอ เวิลด์,
- ดัชนี MSCI ตลาดเกิดใหม่…
- PEA และประกันชีวิตในรูปแบบอิสระหรือแบบจัดการ หากคุณต้องการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นรายตัว ควรเลือกใช้การลงทุนแบบผสมผสานระหว่าง PEA และประกันชีวิตแบบบริหารจัดการ โดยใช้ตัวเลือกการบริหารจัดการฟรีในประกันชีวิต เลือก ETF พันธบัตรและกองทุนที่มีการรับประกันเงินต้นเพื่อสร้างความสมดุลให้กับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยรวมของคุณ ในหมวดหมู่นี้ ขอแนะนำให้เลือกกองทุนดัชนี (Trackers)
- ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ
- ในบรรดาบริษัทอเมริกัน
- ของบริษัทในยุโรปและ
- ของพันธบัตรที่มีผลตอบแทนสูง
เพิ่มระดับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
- เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นช่วยให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากขึ้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนด้วย การเลือกที่จะลงทุนในหุ้นนั้นจะทำควบคู่ไปกับการมีบัญชีประกันชีวิตและบัญชี PEA ที่มีเงินลงทุนเพียงพอ ข้อดีของบัญชีซื้อขายหุ้นคือความยืดหยุ่นในการลงทุนและผลประโยชน์จากเลเวอเรจ
- การลงทุนในหุ้นโดยใช้เลเวอเรจ ในตลาดหุ้น ผลกระทบจากเลเวอเรจเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มผลกำไรและขาดทุนจากการลงทุนของคุณ กลไกนี้ช่วยให้คุณลงทุนมากกว่าจำนวนเงินเริ่มต้นที่วางไว้ โดยหลักการแล้ว มันคือการเพิ่มเงินของคุณเป็น 2, 3 หรือ 10 เท่า ดังนั้น เมื่อการลงทุนของคุณสร้างกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนนั้นจะถูกคูณด้วยผลกระทบจากเลเวอเรจ
- การลงทุนนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยการใช้ประโยชน์จากเงินกู้: มีสินทรัพย์ทางการเงินมากมายให้เลือกใช้ นำเงินไปลงทุนในหุ้น ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลของเลเวอเรจได้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการซื้อโดยใช้หนี้สินเป็นหลักประกัน อนุพันธ์ ดัชนีดัชนีบางประเภท และสินทรัพย์ระยะยาว
- กระจายสินทรัพย์ทางการเงินของคุณ บัญชีซื้อขายหุ้นอนุญาตให้ การขายชอร์ตในตลาดหุ้น โดยการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณให้หลากหลายยิ่งขึ้น หากคุณไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไร เราแนะนำให้คุณลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ การลงทุนในทองคำเป็นการเลือกสินทรัพย์ปลอดภัยที่จะช่วยลดผลกระทบจากการตกต่ำของตลาดหุ้น นอกจากนี้ การลงทุนในน้ำมันเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาด เพราะเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดนี้กำลังหายากขึ้นเรื่อยๆ
การลงทุนในหุ้น – งบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในหุ้นคือเท่าไหร่?
- ระดับการเปิดเผยข้อมูลของงบประมาณ: นักลงทุนที่ดีต้องกำหนดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทางการเงินของตนเองก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนในหุ้น สำหรับผู้เริ่มต้น แนะนำให้ลงทุนประมาณ 5% ของพอร์ตการลงทุนหรือเงินที่มีอยู่ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จและมีทักษะมากที่สุดอาจลงทุนในหุ้นได้มากถึง 30% หรือมากกว่านั้นของความมั่งคั่งของตนเอง
- ขอบเขตของการลงทุน สำหรับการลงทุนในหุ้น: งบประมาณการลงทุนต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการลงทุนของคุณด้วย ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ ควรจัดสรรงบประมาณตามระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ด้วย
- การเคารพข้อจำกัดงบประมาณที่กำหนดไว้ นักลงทุนที่ดีจะเคารพงบประมาณการลงทุน ดังนั้นจึงไม่ควรตรวจสอบราคาของสินทรัพย์ที่เลือกไว้ทุกวัน เพราะการเฝ้าดูพอร์ตการลงทุนหรือแดชบอร์ดอย่างสม่ำเสมออาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้
การลงทุนในหุ้น – วิธีการลงทุนและสร้างผลกำไรในตลาดหุ้นในระยะยาว?
- สร้างโปรไฟล์ของผู้ถือหุ้นที่ดี การลงทุนในหุ้น: เพื่อประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นและสร้างผลกำไรจากการลงทุน คุณต้องพัฒนาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ดี ไม่ใช่แค่การเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับภาษีและสินทรัพย์ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างนิสัยที่นำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนด้วย
- ใช้เครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนในหุ้นประสบความสำเร็จ: ในตลาดหุ้น เครื่องมือแรกที่ควรเลือกคือบัญชีลงทุน กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการลงทุนคือการใช้เครื่องมือลงทุนต่างๆ ทีละน้อย เพื่อที่จะรวมตัวเลือกการลงทุนทั้งหมดเข้าด้วยกันในภายหลัง ดังนั้น ควรเลือกประกันชีวิตที่ดีที่สุด บัญชี PEA ที่ดีที่สุด และบัญชีซื้อขายหุ้นที่ดีที่สุด เครื่องมือแต่ละอย่างมีข้อดีและข้อเสีย แต่การผสมผสานกันจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นในระยะยาว
การลงทุนในหุ้น – ข้อดีของการกระจายการลงทุนทางการเงิน
- การลงทุนในหุ้น – การคาดการณ์ที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน ความอ่อนน้อมถ่อมตนของนักลงทุนที่ดีช่วยให้เขารู้ว่าการคาดการณ์ความผันผวนของสินทรัพย์ในตลาดนั้นเป็นเรื่องยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขึ้นหรือลงของราคาจึงไม่เอื้ออำนวยให้คาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ เพราะมีปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้มากมายที่ต้องพิจารณา
- การลงทุนแบบก้าวหน้าและตามกำหนดเวลา : เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น วิธีที่ดีที่สุดคือการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging หรือ DCA) ซึ่งประกอบด้วยการกระจายการลงทุนของคุณออกไปในช่วงเวลาเฉลี่ย 6 ถึง 12 เดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของคุณ จากนั้นจึงลงทุนเพิ่มเติมเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้
- การบรรเทาความสูญเสียครั้งใหญ่ ความไม่แน่นอนของจังหวะการลงทุนในตลาดเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้จำเป็นต้องกระจายการลงทุนทางการเงิน การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทจะช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทั้งหมดไปกับการลงทุนที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียว ดังนั้น ควรลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมากด้วยการลงทุนส่วนหนึ่งของงบประมาณในแต่ละเครื่องมือทางการเงิน
การลงทุนในหุ้น – การวางแผนกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น
- เลือดเย็น: ไปยัง นำเงินไปลงทุนในหุ้นออนไลน์ ตื่นตระหนก การตื่นตระหนกไม่ใช่พันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณ ที่สำคัญที่สุดคือ ควรใจเย็นเมื่อเผชิญกับแนวโน้มขาลงของตลาด เพราะบางครั้งกราฟการลงทุนของคุณอาจร่วงลง และเมื่อคุณตกใจ คุณอาจถอนเงินออกมา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การถอนเงินในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นความผิดพลาด เพราะการลงทุนของคุณจะให้ผลประโยชน์ในระยะยาว
- การขอ การเพิ่มขึ้นที่ตามมาหลังจากแนวโน้มขาลง โดยหลักการแล้ว การลดลงของผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทางการเงินบ่งชี้ถึงศักยภาพในการพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่ง ดังนั้น เมื่อคุณถอนเงินหลังจากราคาลดลง คุณจะทำให้เกิดการขาดทุนอย่างถาวรและพลาดโอกาสในการทำกำไรจากแนวโน้มขาขึ้นครั้งต่อไป
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน
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