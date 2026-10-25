การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ: วิธีการทำงานและการจัดการความเสี่ยง

In การค้าขายเลเวอเรจ คืออำนาจการซื้อเพิ่มเติมที่โบรกเกอร์เสนอให้กับนักลงทุนในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังไม่เชี่ยวชาญวิธีการใช้เลเวอเรจอย่างเต็มที่ ยกระดับการซื้อขายบทความนี้จะเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ
เลเวอเรจคืออะไร? คำจำกัดความ
การใช้เลเวอเรจเป็นกลไกทางการเงินที่ช่วยเพิ่มผลกำไร (แต่ก็อาจก่อให้เกิดการขาดทุนได้เช่นกัน) โดยใช้เงินทุนที่ยืมมาเพื่อลงทุนในจำนวนที่มากกว่าเงินทุนของตนเอง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถควบคุมพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินทุนที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10:1 นักลงทุนสามารถควบคุมพอร์ตการลงทุนมูลค่า 10,000 ยูโรได้ด้วยเงินทุนของตนเองเพียง 1,000 ยูโรเท่านั้น
หากการลงทุนสร้างผลกำไร การใช้เลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลกำไรนั้นทวีคูณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ขาดทุน การขาดทุนก็จะทวีคูณเช่นกัน และนักลงทุนอาจสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น ด้วยเหตุนี้ การใช้เลเวอเรจจึงมีความเสี่ยงสูงและต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวัง
สูตรการใช้ประโยชน์
อัตราส่วนเลเวอเรจ = มูลค่ารวมของตำแหน่ง /
ตัวอย่างการซื้อขาย EURUSD ด้วยเลเวอเรจ
- คุณมีบัญชีซื้อขายที่มีเงินทุนเริ่มต้นจำนวนหนึ่ง $1,000.
- คุณเลือกอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ 100:1.
- ราคาปัจจุบันของ EUR/USD คือ 1.1000 (นั่นคือ 1 ยูโร = 1.10 ดอลลาร์)
คุณซื้อ 1 ล็อตมาตรฐานซึ่งเทียบเท่ากับ หน่วย 100,000 ของ EUR/USD
เลเวอเรจสูงสุด:
อัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด คือระดับเลเวอเรจที่คุณสามารถใช้ในการทำธุรกรรมได้ตามเงื่อนไขของโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย หรือตามกฎระเบียบของตลาด โดยแสดงถึงจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถยืมเพื่อเปิดสถานะเมื่อเทียบกับเงินทุนของคุณ
- ตัวอย่างหากโบรกเกอร์เสนออัตราส่วนเลเวอเรจที่สูงกว่า 200:1นั่นหมายความว่าคุณสามารถควบคุมตำแหน่งการลงทุนที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินทุนของคุณเองได้มากถึง 200 เท่า
- ข้อจำกัดที่กำหนดไว้กฎระเบียบอาจจำกัดอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด โดยเฉพาะในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตลาดฟอเร็กซ์หรือตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ คริปโตเคอร์เรนซี่ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งกำหนดอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดไว้ที่ 30:1 or 50:1 ในคู่สกุลเงินหรือตราสารทางการเงินบางประเภท
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ด้วยระบบเส้นทาง Vantage,ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จาก เลเวอเรจสูงถึง 500:1 ในเครื่องดนตรีบางชนิด ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเครื่องดนตรีเหล่านั้นได้ ตลาดโลกที่มีกำลังการซื้อขายเพิ่มขึ้นสิบเท่าไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน ดัชนี หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ความยืดหยุ่นนี้ทำให้สามารถ วางตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์แม้จะมีเงินทุนเริ่มต้นจำกัดก็ตาม
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การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ:
อัตราส่วนเลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ (หรือเลเวอเรจที่แท้จริง) คืออัตราส่วนเลเวอเรจที่คุณใช้จริงในการทำธุรกรรม โดยพิจารณาจากเงินทุนและสถานะการลงทุนของคุณ อัตราส่วนนี้คำนึงถึงไม่เพียงแค่ขนาดของสถานะการลงทุน แต่ยังรวมถึงการใช้มาร์จินและเงินทุนจริงด้วย
อัตราส่วนเลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ = มูลค่ารวมของตำแหน่ง / มาร์จิน
- เลเวอเรจสูงสุด คือวงเงินเลเวอเรจสูงสุดตามทฤษฎีที่คุณสามารถใช้ได้ ตามที่โบรกเกอร์หรือกฎระเบียบกำหนด
- การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ คือจำนวนเงินที่คุณใช้จริงในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินประกันที่คุณฝากและขนาดของตำแหน่งที่คุณเปิด
กล่าวโดยสรุป เลเวอเรจสูงสุดคือขีดจำกัดที่คุณสามารถเข้าถึงได้ ในขณะที่เลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการซื้อขายของคุณและจำนวนเงินทุนที่คุณนำไปเสี่ยงในแต่ละตำแหน่ง
การคำนวณ – มูลค่าตำแหน่งรวมเมื่อใช้เลเวอเรจ:
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- ล็อตมาตรฐานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหมายถึงอะไร หน่วย 100,000 ของยูโร หากคุณซื้อ 1 ล็อตของ EUR/USD คุณจะซื้อ 100,000 ยูโร
- ดังนั้น มูลค่ารวมของตำแหน่งนี้คือ:
100000 ยูโร × 1.1000 (ราคา ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ) = 110000 ดอลลาร์สหรัฐ
ดังนั้นคุณจึงควบคุมตำแหน่งที่มีมูลค่า $110,000.
มาร์จินที่ต้องมีเมื่อใช้เลเวอเรจ 100:1:
- ด้วยอำนาจต่อรองของ 100:1คุณไม่จำเป็นต้องฝากเงินจำนวนมาก เพียงแค่ฝากเงินจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของตำแหน่งการซื้อขายก็สามารถเปิดการซื้อขายได้แล้ว
- ดังนั้นระยะขอบที่ต้องการคือ: 110000 ดอลลาร์สหรัฐ / 100 = 1100 ดอลลาร์สหรัฐ
- ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องฝากเงิน $1,100 เพื่อเปิดรับสมัครตำแหน่งนี้ มาก 1.
สถานการณ์กำไรและขาดทุนจากการใช้เลเวอเรจ:
- หากราคาของ EUR/USD สูงขึ้น:
สมมติว่าราคาของ EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น 1.1050 (เพิ่มขึ้น 50 pip)
- การเคลื่อนไหว 50 pip (1 pip = 0.0001 สำหรับ EUR/USD) ในล็อตมาตรฐาน 1 ล็อต แสดงถึง $500 (100,000 หน่วย x 0.0005 = 50 ดอลลาร์ต่อ pip คูณด้วย 10)
- ดังนั้นคุณจึงสร้าง กำไร 500 เหรียญสหรัฐ.
- หากราคาของ EUR/USD ลดลง:
สมมติว่าราคาของ EUR/USD ลดลงเหลือ 1.0950 (ราคาลดลง 50 pip)
- คุณทนทุกข์ทรมาน ขาดทุน 500 เหรียญสหรัฐ.
การเรียกหลักประกันเพิ่มเติมและการใช้เลเวอเรจ
- ของ Margin Callเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ มูลค่าตำแหน่งของคุณลดลง และเงินทุนของคุณไม่เพียงพอที่จะรักษาสถานะการลงทุนนั้นไว้ได้ โบรกเกอร์จึงขอให้คุณ... ฝากเงินเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดสถานะการลงทุน
- ยิ่งอัตราส่วนเลเวอเรจสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งความเสี่ยงต่อการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มสูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพราะแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในราคาของสินทรัพย์ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าของสถานะการลงทุนของคุณได้
- หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณและมาร์จินที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอ... การเรียกเงินประกัน ระบบจะดำเนินการเพื่อคืนเงินทุนของคุณและคงสถานะการลงทุนไว้
เครื่องมือทางการเงินที่มีการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ
ต่อไปนี้คือรายชื่อเครื่องมือทางการเงินที่สามารถใช้ร่วมกับเลเวอเรจได้:
- ฟอเร็กซ์ (ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา) : เทรด ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น อนุญาตให้ใช้เลเวอเรจสูงได้ ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 100:1 เป็นเรื่องปกติในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายที่ใหญ่กว่าเงินทุนเริ่มต้นถึง 100 เท่าได้
- สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) : CFD ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรจากการขึ้นหรือลงของสินทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง โดยปกติแล้ว CFD มักให้เลเวอเรจที่สูงมาก บางครั้งสูงถึง 30:1 หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์นั้นๆ
- ตัวเลือก : ออปชั่นให้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มทุนโดยอนุญาตให้นักลงทุนควบคุมสถานะการลงทุนที่ใหญ่กว่าการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ในขณะเดียวกันก็จำกัดการขาดทุนไว้เพียงแค่ค่าพรีเมียมที่จ่ายไป
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ในอนาคตได้ โดยมักใช้ร่วมกับเลเวอเรจ เนื่องจากเงินฝากเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย (เรียกว่ามาร์จิน) ก็เพียงพอที่จะควบคุมสถานะการลงทุนที่ใหญ่กว่ามากได้
- หุ้นที่ซื้อขายผ่านมาร์จิน : การซื้อหุ้นโดยใช้มาร์จินหมายถึงการยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อซื้อหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นที่คุณจะซื้อได้ด้วยเงินทุนของคุณเอง การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไร แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนได้เช่นกัน
- กองทุน ETF ที่ใช้เลเวอเรจ : กองทุน ETF บางประเภทถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยการติดตามดัชนีด้วยผลตอบแทนที่เป็นหลายเท่าของดัชนีนั้น ตัวอย่างเช่น กองทุน ETF ที่ใช้เลเวอเรจ 2 เท่า มีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงเป็นสองเท่า
- คริปโตเคอร์เรนซี่ : ในแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบางแห่ง นักลงทุนสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในปริมาณที่มากขึ้นได้ บางครั้งสูงถึง 100 เท่า
- สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) บนสินทรัพย์ดิจิทัล : เช่นเดียวกับสัญญา CFD แบบดั้งเดิม สัญญาเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรในราคาของสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินเหล่านั้นจริง ๆ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจได้
- สินค้าโภคภัณฑ์ : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ทองคำ ฯลฯ) สามารถซื้อขายได้โดยใช้เลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมสถานะการลงทุนขนาดใหญ่ได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างน้อย
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เป็นมาตรฐาน) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contracts) คล้ายกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) แต่เป็นการซื้อขายแบบนอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC) กล่าวคือ ซื้อขายโดยตรงระหว่างคู่สัญญาโดยไม่ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์ สัญญาประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถผูกมัดตัวเองในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาในอนาคตได้ นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจได้ แม้ว่าจะพบได้น้อยกว่าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวในทางที่ไม่เอื้ออำนวย
คำศัพท์สำคัญ:
- เงินกู้เพื่อการลงทุน (Leverage) สูงสุด ช่วยให้คุณควบคุมสินทรัพย์ได้มากขึ้นด้วยเงินที่น้อยลง
- การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ : อัตราส่วนกำไรที่คุณใช้จริงในการทำธุรกรรม
- ขอบ : เงินทุนที่คุณต้องฝากเพื่อเปิดสถานะการลงทุน
- Lot : หน่วยวัดของการทำธุรกรรม (เช่น 100,000 หน่วย สำหรับล็อตมาตรฐาน)
- เงินทุนของตัวเอง เงินที่คุณลงทุนเองในธุรกรรมนั้น
- ของ Margin Call : คำขอเงินทุนเพิ่มเติมหากมูลค่าตำแหน่งของคุณลดลงต่ำเกินไป
การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ – เลเวอเรจและแนวคิดเรื่องมาร์จิน
เลเวอเรจและมาร์จินเป็นสองแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด มาร์จินหมายถึงส่วนของเงินทุนของคุณเองที่ลงทุนในตำแหน่งนั้นๆ ดังนั้นคุณจึงเข้าใจว่ามันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีคนลงทุน 1,000 ยูโรในตำแหน่งหนึ่ง หากเลเวอเรจคือ 20 (หรือ 1:20) เงินลงทุนของเขาจะต้องรวมเป็น 20,000 ยูโร (5%) ด้านล่างนี้คือวิธีที่ทั้งสองแนวคิดเชื่อมโยงกัน
|เงินกู้เพื่อการลงทุน (Leverage) สูงสุด
|ขอบ
|1:20 (หรือ = 20)
|5%
|1:5 (หรือ = 5)
|20%
|1:2 (หรือ = 2)
|50%
เกณฑ์ที่แสดงข้างต้นจะไม่เหมือนกันหากคุณใช้บัญชีมืออาชีพ สำหรับสินทรัพย์บางประเภท เช่น ทองคำและเงิน เกณฑ์เหล่านี้อาจสูงถึง 1:500
เหตุใดจึงควรใช้การซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจ?
ซื้อขายด้วยเลเวอเรจ ( leverage ) การใช้เลเวอเรจมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน นี่คือเหตุผลบางประการที่เทรดเดอร์เลือกใช้เลเวอเรจ:
- Iเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้: การใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณควบคุมตำแหน่งการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนจำนวนน้อยลง ซึ่งสามารถเพิ่มผลกำไรได้หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น กำไร 1% จากการลงทุนโดยใช้เลเวอเรจ อาจกลายเป็นกำไร 10% หากคุณใช้เลเวอเรจในอัตราส่วน 10:1
- คว้าโอกาสด้วยเงินทุนที่มีจำกัด: การใช้เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงตลาดหรือสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่า (เช่น หุ้นหรือสกุลเงิน) ด้วยเงินทุนของตนเองน้อยลง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเปิดสถานะการซื้อขายได้มากขึ้นหรือสำรวจโอกาสในการซื้อขายได้มากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุน: ด้วยการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเข้าซื้อหลายตำแหน่งด้วยเงินจำนวนน้อยลง แต่ควบคุมมูลค่าสินทรัพย์ได้มากขึ้น
- การกระจายการลงทุน: การใช้เลเวอเรจทำให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้หลายตำแหน่งพร้อมๆ กับการควบคุมเงินทุนโดยรวม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุนได้
- การป้องกันความเสี่ยง: บางครั้งเทรดเดอร์ใช้เลเวอเรจเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งการลงทุนอื่น ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ถือสถานะในสกุลเงินหนึ่ง พวกเขาสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเปิดสถานะตรงข้ามในสินทรัพย์อื่น เพื่อจำกัดความเสี่ยงได้
โปรดระวังความเสี่ยง:
การใช้เลเวอเรจช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้เช่นกัน หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งการลงทุน การขาดทุนอาจมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ
กล่าวโดยสรุป การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจสามารถสร้างผลตอบแทนได้ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนให้สูงสุดแต่จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ – ข้อกำหนดสำหรับผู้ค้าปลีก
|ประเภทสินทรัพย์
|อัตราส่วนการใช้ประโยชน์สูงสุดที่อนุญาต
|ระยะขอบที่เกี่ยวข้อง
|ดัชนีหุ้น
|20
|5%
|คู่สกุลเงิน
|30
|3.33%
|สินค้าโภคภัณฑ์ (ไม่รวมทองคำ)
|10
|10%
|คริปโตเคอร์เรนซี่
|2
|50%
|หุ้น CFD รายตัว
|5
|20%
|ทองคำ
|20
|5%
ข้อบังคับสำหรับผู้ค้ามืออาชีพ
|ประเภทสินทรัพย์
|อัตราส่วนการใช้ประโยชน์สูงสุดที่อนุญาต
|ระยะขอบที่เกี่ยวข้อง
|คู่สกุลเงินหลักและรองในตลาดฟอเร็กซ์
|1:500
|0.2%
|คู่สกุลเงินต่างประเทศที่แปลกใหม่
|1:25
|4%
|ดัชนีหุ้นหลัก
|1:500
|0.2%
|ดัชนีหุ้นอื่นๆ
|1:100
|1%
|สินค้าโภคภัณฑ์ (ทองคำ เงิน น้ำมันดิบ WTI น้ำมันดิบ Brent)
|1:500
|0.2%
|สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ
|1:100
|20%
|หุ้น CFD รายตัว
|1:20
|5%
|CFD ของ Crypto
|1:20
|5%
ESMA เป็นผู้กำหนดข้อจำกัดด้านเลเวอเรจตามประเภทสินทรัพย์ในปี 2018 ESMA มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดการเงินในยุโรป ส่วน AMF (หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของฝรั่งเศส) เป็นผู้บังคับใช้กฎระเบียบของ ESMA
การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ – คุณควรเลือกใช้ระดับใด?
- หลักการที่คุณควรยึดถือคือความก้าวหน้า หากคุณยังใหม่กับการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ ขอแนะนำให้เลือก เลเวอเรจการซื้อขายที่เหมาะสำหรับมือใหม่คุณไม่ควรเริ่มต้นด้วยการใช้เลเวอเรจสูง
- สำหรับหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น หากอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดคือ 5, 10 หรือ 20 ควรเลือกใช้อัตราส่วนที่ต่ำที่สุด คุณอาจเลือกใช้เลเวอเรจ 2 หากเพิ่งเริ่มต้นซื้อขายหุ้น
- หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ คุณสามารถบริหารจัดการการลงทุนของคุณด้วยเลเวอเรจที่สูงได้ เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณสามารถดำเนินการเปิดบัญชีมืออาชีพได้ เงื่อนไขในการเปิดบัญชีประเภทนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เงื่อนไขจะค่อนข้างเข้มงวด
การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ – เหมาะกับฉันหรือไม่?
การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ ไม่เหมาะสำหรับทุกคน เพราะมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงสูง ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน เกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาว่าการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจเหมาะกับคุณหรือไม่:
การยอมรับความเสี่ยง
- หากคุณยอมรับความเสี่ยงได้: การใช้เลเวอเรจช่วยเพิ่มผลกำไร แต่ก็อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้เช่นกัน หากคุณมี ทนต่อความเสี่ยงสูง และหากคุณพร้อมที่จะยอมรับความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนจำนวนมาก การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจก็อาจเป็นสิ่งที่คุณทำได้เช่นกัน
- หากคุณไม่ชอบความเสี่ยงหากคุณต้องการลดความเสี่ยง การใช้เลเวอเรจอาจไม่เหมาะกับคุณ เนื่องจากผลขาดทุนอาจสูงกว่าเงินทุนเริ่มต้นของคุณ
ประสบการณ์การเทรด
- ประสบการณ์ขั้นสูงการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ มักถูกใช้โดย มีประสบการณ์ นักลงทุนที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตลาดการเงินและการบริหารความเสี่ยง
- เริ่มต้นหากคุณเป็นมือใหม่ในการซื้อขาย แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการทำธุรกรรมโดยไม่ใช้เลเวอเรจ หรือใช้เลเวอเรจต่ำ จนกว่าคุณจะคุ้นเคยกับตลาดมากขึ้น
ความสามารถในการจัดการอารมณ์
- การจัดการความเครียดการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจอาจทำให้ผลกำไรและขาดทุนผันผวนอย่างรวดเร็ว หากคุณสามารถรักษาความสงบและมีเหตุผลในช่วงเวลาที่มีความผันผวน เลเวอเรจอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง
- ปฏิกิริยาทางอารมณ์หากคุณมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างหุนหันพลันแล่น การใช้เลเวอเรจอาจเป็นความเสี่ยงสำหรับคุณ เนื่องจากอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างรวดเร็วและจำนวนมาก
เป้าหมายทางการเงิน
- เป้าหมายระยะสั้นหากคุณกำลังมองหาผลกำไรอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นการใช้ประโยชน์จากเงินทุนหมุนเวียนสามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่
- เป้าหมายระยะยาวหากคุณมีเป้าหมายการลงทุนระยะยาว การใช้เลเวอเรจอาจไม่จำเป็น และอาจเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่ให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืน
การจัดการเงินทุน
- ความสามารถในการบริหารจัดการตำแหน่งงานคุณต้องสามารถตรวจสอบสถานะการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับขนาดการซื้อขาย หากคุณสามารถจัดการมาร์จิน คำนวณเลเวอเรจที่เหมาะสม และจำกัดการขาดทุนได้ เลเวอเรจก็จะตามมาเอง
- งบประมาณความเสี่ยง: หากคุณมี งบประมาณความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และหากคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนบางส่วนได้โดยไม่กระทบต่อฐานะการเงินโดยรวม การใช้ประโยชน์จากเงินกู้ก็เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณา
การใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง
- การตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น คำสั่งหยุดขาดทุน (เพื่อจำกัดความสูญเสีย) และ ทำกำไร (การล็อกกำไร) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ หากคุณพร้อมที่จะนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้และกำหนดกลยุทธ์การออกที่ชัดเจน การใช้เลเวอเรจอาจเหมาะสม
ข้อบังคับและเงื่อนไขของนายหน้า
- กฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากอำนาจต่อรองโบรกเกอร์บางรายเสนออัตราส่วนเลเวอเรจที่สูงกว่าโบรกเกอร์รายอื่น ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบในท้องถิ่น หากคุณอยู่ในภูมิภาคที่มีการจำกัดเลเวอเรจ (เช่น 30:1 สำหรับตลาดฟอเร็กซ์ในยุโรป) อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ
- เงื่อนไขการซื้อขาย: ตรวจสอบอยู่เสมอ ค่าธรรมเนียมที่ ระยะขอบที่ต้องการ และข้อกำหนดเฉพาะของนายหน้า ความต้องการ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ
สรุป:
การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- A ทนต่อความเสี่ยงสูง.
- ประสบการณ์การเทรด และมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับตลาดการเงิน
- ความสามารถในการ จัดการอารมณ์ และตอบสนองอย่างมีเหตุผล
- กำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน และ การบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ.
หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เหล่านี้และพร้อมที่จะรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น การเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่ระมัดระวังกว่าอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
ความผันผวนและเลเวอเรจ
การขอ ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง มีบทบาทสำคัญในการใช้งาน การงัดต่อไปนี้คือวิธีที่ปัจจัยทั้งสองมีปฏิสัมพันธ์กัน:
- การระเหยความผันผวนหมายถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่กว้างกว่า ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำจะเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอกว่า
- เงินกู้เพื่อการลงทุน (Leverage) สูงสุด การใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณควบคุมพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินทุนที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10:1 ทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ลงทุน คุณจะสามารถควบคุมพอร์ตการลงทุนได้ถึง 10 ดอลลาร์
ผลกระทบของความผันผวนต่อเลเวอเรจ
- ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นพร้อมความผันผวนสูงหากสินทรัพย์มีความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ กำไรที่สำคัญ สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในราคาของสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง อาจสร้างกำไรมหาศาลได้ หากใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มขนาดสถานะการลงทุน
- ตัวอย่างหาก EUR/USD เพิ่มขึ้น 50 pip (0.0050) และคุณใช้เลเวอเรจ 100:1 ในล็อตมาตรฐาน คุณจะได้รับกำไร 500 ดอลลาร์ (50 pip x 10 ดอลลาร์ต่อ pip)
- ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นพร้อมความผันผวนสูงความผันผวนยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้ เนื่องจากราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้การเทรดพลิกผันได้อย่างรวดเร็ว กับ ตำแหน่งของคุณ สิ่งนี้จะขยายให้ใหญ่ขึ้น การสูญเสีย ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเดินหมาก
- ตัวอย่างหากราคาของสินทรัพย์ลดลง 50 pip ในตลาดที่มีความผันผวนสูง การขาดทุนของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้เลเวอเรจสูง
การใช้เลเวอเรจสูง + ความผันผวนสูง = ความเสี่ยงสูง
- เมื่อคุณใช้เลเวอเรจสูงกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ผลกำไรของคุณอาจสูงมาก แต่ ความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันการเดินหมากเพียงเล็กน้อยของฝ่ายตรงข้ามอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างรวดเร็ว บางครั้งอาจมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นเสียอีก
- ตัวอย่างหากสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงเปลี่ยนแปลงไป 5% ในหนึ่งวัน และคุณใช้เลเวอเรจ 10:1 อาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินทุนถึง 50% หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
อัตราส่วนเลเวอเรจต่ำ + ความผันผวนต่ำ = ความเสี่ยงที่จัดการได้ง่ายขึ้น
- หากสินทรัพย์นั้นมีความผันผวนไม่มาก คุณสามารถใช้เลเวอเรจที่ต่ำกว่าได้ในขณะที่ยังคงรักษาระดับผลตอบแทนไว้ได้ ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล สีสดสวย ความเสี่ยงที่ควบคุมได้.
- ตัวอย่างในตลาดที่มีเสถียรภาพ การใช้เลเวอเรจในระดับต่ำ (เช่น 2:1) ก็อาจเพียงพอที่จะสร้างผลกำไรได้ ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมากได้
การจัดการความเสี่ยงตามระดับความผันผวน
- ปรับระดับเลเวอเรจให้เข้ากับความผันผวน: โดยทั่วไปแล้ว การปรับระดับเลเวอเรจให้เหมาะสมกับความผันผวนของสินทรัพย์นั้นเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด หากสินทรัพย์มีความผันผวนสูง การใช้เลเวอเรจในระดับต่ำอาจเหมาะสม และในทางกลับกัน
- การใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจำกัดความสูญเสียในช่วงที่มีความผันผวนสูง ให้ใช้ หยุดการสูญเสีย การสั่งซื้ออย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเงินทุนของคุณ
สรุป:
- ความผันผวนสูง การใช้เลเวอเรจสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญได้ แต่... ยังเพิ่มความเสี่ยง ของความสูญเสียจำนวนมาก
- ความผันผวนต่ำ และการใช้เลเวอเรจในระดับปานกลางสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ก็จำกัดผลกำไรเช่นกัน
- มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะ จัดการความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น การใช้คำสั่งหยุดขาดทุน) และปรับระดับเลเวอเรจให้เข้ากับความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อรักษาสมดุลที่ดีระหว่าง ผลตอบแทนและความเสี่ยง.
อ่านต่อไป: การซื้อขาย CFD – คำอธิบาย คำแนะนำ และเคล็ดลับ
การบริหารความเสี่ยงและการใช้ประโยชน์จากอำนาจต่อรอง
เงินกู้เพื่อการลงทุน (Leverage) สูงสุด มันอาจมอบโอกาสที่ดีมากมาย แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน และ เข้มงวด การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเงินทุนของคุณ ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจ:
- หยุด : หยุด ช่วยให้คุณจำกัดความสูญเสียได้ โดยการตั้งราคาปิดอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่มีความผันผวนสูง คำสั่งหยุดขาดทุนของคุณอาจไม่ทำงาน ตรงกับมูลค่าที่ต้องการอย่างแม่นยำ ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนที่มากขึ้นหากตลาดเคลื่อนไหวเร็วเกินไป
- รับประกันจุดจอด : รับประกันจุดจอด ทำงานเหมือนตัวหยุดมาตรฐาน แต่รับประกันว่าจะทำงานที่ตำแหน่งที่แน่นอน ระดับที่คุณตั้งไว้ แม้ในกรณีที่มีช่องว่าง (ส่วนต่างระหว่างราคาสองราคาที่ต่อเนื่องกัน) หรือ การคลาดเคลื่อน (ส่วนต่างระหว่างราคาที่คาดการณ์ไว้และราคาที่ดำเนินการจริง) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคุ้มครองให้คุณแต่ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมาตรฐาน
- ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงจำกัด : ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงจำกัด, ช่วยให้คุณจำกัดการขาดทุนไว้ที่เงินฝากเริ่มต้นของคุณ หรือตามมูลค่าสมมติ ของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อออปชั่นการขาดทุนสูงสุดของคุณจะจำกัดอยู่ที่เบี้ยประกันที่จ่ายไปสำหรับออปชั่น ในทางกลับกัน การขายออปชั่น ทำให้คุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกับตำแหน่งงานแบบดั้งเดิม โดยมี... ความเสี่ยงที่ไม่จำกัดในทางทฤษฎี หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
- การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ : ในยุโรป กฎระเบียบรับประกันว่าคุณจะไม่สูญเสียมากกว่านี้ มากกว่าเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ หากยอดเงินในบัญชีของคุณติดลบ หลังจากเกิดการขาดทุนจำนวนมาก บัญชีของคุณ ค่านี้จะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณจากการขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ แม้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งการลงทุนของคุณอย่างรุนแรงก็ตาม
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน การใช้เลเวอเรจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้มากพอๆ กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้กำไร
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