การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ: วิธีการทำงานและการจัดการความเสี่ยง

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In การค้าขายเลเวอเรจ คืออำนาจการซื้อเพิ่มเติมที่โบรกเกอร์เสนอให้กับนักลงทุนในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังไม่เชี่ยวชาญวิธีการใช้เลเวอเรจอย่างเต็มที่ ยกระดับการซื้อขายบทความนี้จะเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ

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เลเวอเรจคืออะไร? คำจำกัดความ

การใช้เลเวอเรจเป็นกลไกทางการเงินที่ช่วยเพิ่มผลกำไร (แต่ก็อาจก่อให้เกิดการขาดทุนได้เช่นกัน) โดยใช้เงินทุนที่ยืมมาเพื่อลงทุนในจำนวนที่มากกว่าเงินทุนของตนเอง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถควบคุมพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินทุนที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10:1 นักลงทุนสามารถควบคุมพอร์ตการลงทุนมูลค่า 10,000 ยูโรได้ด้วยเงินทุนของตนเองเพียง 1,000 ยูโรเท่านั้น

หากการลงทุนสร้างผลกำไร การใช้เลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลกำไรนั้นทวีคูณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ขาดทุน การขาดทุนก็จะทวีคูณเช่นกัน และนักลงทุนอาจสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น ด้วยเหตุนี้ การใช้เลเวอเรจจึงมีความเสี่ยงสูงและต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวัง

สูตรการใช้ประโยชน์

อัตราส่วนเลเวอเรจ = มูลค่ารวมของตำแหน่ง /

ตัวอย่างการซื้อขาย EURUSD ด้วยเลเวอเรจ

  • คุณมีบัญชีซื้อขายที่มีเงินทุนเริ่มต้นจำนวนหนึ่ง $1,000.
  • คุณเลือกอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ 100:1.
  • ราคาปัจจุบันของ EUR/USD คือ 1.1000 (นั่นคือ 1 ยูโร = 1.10 ดอลลาร์)

คุณซื้อ 1 ล็อตมาตรฐานซึ่งเทียบเท่ากับ หน่วย 100,000 ของ EUR/USD

เลเวอเรจสูงสุด:

อัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด คือระดับเลเวอเรจที่คุณสามารถใช้ในการทำธุรกรรมได้ตามเงื่อนไขของโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย หรือตามกฎระเบียบของตลาด โดยแสดงถึงจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถยืมเพื่อเปิดสถานะเมื่อเทียบกับเงินทุนของคุณ

  • ตัวอย่างหากโบรกเกอร์เสนออัตราส่วนเลเวอเรจที่สูงกว่า 200:1นั่นหมายความว่าคุณสามารถควบคุมตำแหน่งการลงทุนที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินทุนของคุณเองได้มากถึง 200 เท่า
  • ข้อจำกัดที่กำหนดไว้กฎระเบียบอาจจำกัดอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด โดยเฉพาะในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตลาดฟอเร็กซ์หรือตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ คริปโตเคอร์เรนซี่ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งกำหนดอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดไว้ที่ 30:1 or 50:1 ในคู่สกุลเงินหรือตราสารทางการเงินบางประเภท

ซื้อขายในตลาดโลกด้วยเลเวอเรจสูงสุดถึง 500:1 ได้ที่นี่ Vantage

ด้วยระบบเส้นทาง Vantage,ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จาก เลเวอเรจสูงถึง 500:1 ในเครื่องดนตรีบางชนิด ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเครื่องดนตรีเหล่านั้นได้ ตลาดโลกที่มีกำลังการซื้อขายเพิ่มขึ้นสิบเท่าไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน ดัชนี หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ความยืดหยุ่นนี้ทำให้สามารถ วางตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์แม้จะมีเงินทุนเริ่มต้นจำกัดก็ตาม

ขอบคุณสำหรับการอัปเดตนี้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ May 17, 2025 บน MetaTrader 4 และMetaTrader 5 แพลตฟอร์ม Vantage ลูกค้าสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการเปิดรับแสงของพวกเขาเพื่อคว้าโอกาสให้มากขึ้นและปรับแนวทางให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การบริหารจัดการเงินทุนที่ดี การใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจอย่างชาญฉลาด และโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถืออย่างเช่น Vantage: การผสมผสานที่ลงตัวสำหรับการซื้อขายด้วยความทะเยอทะยาน

การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ:

อัตราส่วนเลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ (หรือเลเวอเรจที่แท้จริง) คืออัตราส่วนเลเวอเรจที่คุณใช้จริงในการทำธุรกรรม โดยพิจารณาจากเงินทุนและสถานะการลงทุนของคุณ อัตราส่วนนี้คำนึงถึงไม่เพียงแค่ขนาดของสถานะการลงทุน แต่ยังรวมถึงการใช้มาร์จินและเงินทุนจริงด้วย

อัตราส่วนเลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ = มูลค่ารวมของตำแหน่ง / มาร์จิน

  • เลเวอเรจสูงสุด คือวงเงินเลเวอเรจสูงสุดตามทฤษฎีที่คุณสามารถใช้ได้ ตามที่โบรกเกอร์หรือกฎระเบียบกำหนด
  • การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ คือจำนวนเงินที่คุณใช้จริงในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินประกันที่คุณฝากและขนาดของตำแหน่งที่คุณเปิด

กล่าวโดยสรุป เลเวอเรจสูงสุดคือขีดจำกัดที่คุณสามารถเข้าถึงได้ ในขณะที่เลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการซื้อขายของคุณและจำนวนเงินทุนที่คุณนำไปเสี่ยงในแต่ละตำแหน่ง

การคำนวณ – มูลค่าตำแหน่งรวมเมื่อใช้เลเวอเรจ:

    • ล็อตมาตรฐานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหมายถึงอะไร หน่วย 100,000 ของยูโร หากคุณซื้อ 1 ล็อตของ EUR/USD คุณจะซื้อ 100,000 ยูโร
    • ดังนั้น มูลค่ารวมของตำแหน่งนี้คือ:
      100000 ยูโร × 1.1000 (ราคา ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ) = 110000 ดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้นคุณจึงควบคุมตำแหน่งที่มีมูลค่า $110,000.

มาร์จินที่ต้องมีเมื่อใช้เลเวอเรจ 100:1:

  • ด้วยอำนาจต่อรองของ 100:1คุณไม่จำเป็นต้องฝากเงินจำนวนมาก เพียงแค่ฝากเงินจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของตำแหน่งการซื้อขายก็สามารถเปิดการซื้อขายได้แล้ว
  • ดังนั้นระยะขอบที่ต้องการคือ: 110000 ดอลลาร์สหรัฐ / 100 = 1100 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องฝากเงิน $1,100 เพื่อเปิดรับสมัครตำแหน่งนี้ มาก 1.

สถานการณ์กำไรและขาดทุนจากการใช้เลเวอเรจ:

  • หากราคาของ EUR/USD สูงขึ้น:
    สมมติว่าราคาของ EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น 1.1050 (เพิ่มขึ้น 50 pip)
    • การเคลื่อนไหว 50 pip (1 pip = 0.0001 สำหรับ EUR/USD) ในล็อตมาตรฐาน 1 ล็อต แสดงถึง $500 (100,000 หน่วย x 0.0005 = 50 ดอลลาร์ต่อ pip คูณด้วย 10)
    • ดังนั้นคุณจึงสร้าง กำไร 500 เหรียญสหรัฐ.
  • หากราคาของ EUR/USD ลดลง:
    สมมติว่าราคาของ EUR/USD ลดลงเหลือ 1.0950 (ราคาลดลง 50 pip)
    • คุณทนทุกข์ทรมาน ขาดทุน 500 เหรียญสหรัฐ.

การเรียกหลักประกันเพิ่มเติมและการใช้เลเวอเรจ

  • ของ Margin Callเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ มูลค่าตำแหน่งของคุณลดลง และเงินทุนของคุณไม่เพียงพอที่จะรักษาสถานะการลงทุนนั้นไว้ได้ โบรกเกอร์จึงขอให้คุณ... ฝากเงินเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดสถานะการลงทุน
  • ยิ่งอัตราส่วนเลเวอเรจสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งความเสี่ยงต่อการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มสูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพราะแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในราคาของสินทรัพย์ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าของสถานะการลงทุนของคุณได้
  • หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณและมาร์จินที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอ... การเรียกเงินประกัน ระบบจะดำเนินการเพื่อคืนเงินทุนของคุณและคงสถานะการลงทุนไว้

เครื่องมือทางการเงินที่มีการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ

ต่อไปนี้คือรายชื่อเครื่องมือทางการเงินที่สามารถใช้ร่วมกับเลเวอเรจได้:

  1. ฟอเร็กซ์ (ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา) : เทรด ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น อนุญาตให้ใช้เลเวอเรจสูงได้ ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 100:1 เป็นเรื่องปกติในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายที่ใหญ่กว่าเงินทุนเริ่มต้นถึง 100 เท่าได้
  2. สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) : CFD ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรจากการขึ้นหรือลงของสินทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง โดยปกติแล้ว CFD มักให้เลเวอเรจที่สูงมาก บางครั้งสูงถึง 30:1 หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์นั้นๆ
  3. ตัวเลือก : ออปชั่นให้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มทุนโดยอนุญาตให้นักลงทุนควบคุมสถานะการลงทุนที่ใหญ่กว่าการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ในขณะเดียวกันก็จำกัดการขาดทุนไว้เพียงแค่ค่าพรีเมียมที่จ่ายไป
  4. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ในอนาคตได้ โดยมักใช้ร่วมกับเลเวอเรจ เนื่องจากเงินฝากเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย (เรียกว่ามาร์จิน) ก็เพียงพอที่จะควบคุมสถานะการลงทุนที่ใหญ่กว่ามากได้
  5. หุ้นที่ซื้อขายผ่านมาร์จิน : การซื้อหุ้นโดยใช้มาร์จินหมายถึงการยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อซื้อหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นที่คุณจะซื้อได้ด้วยเงินทุนของคุณเอง การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไร แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนได้เช่นกัน
  6. กองทุน ETF ที่ใช้เลเวอเรจ : กองทุน ETF บางประเภทถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยการติดตามดัชนีด้วยผลตอบแทนที่เป็นหลายเท่าของดัชนีนั้น ตัวอย่างเช่น กองทุน ETF ที่ใช้เลเวอเรจ 2 เท่า มีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงเป็นสองเท่า
  7. คริปโตเคอร์เรนซี่ : ในแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบางแห่ง นักลงทุนสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในปริมาณที่มากขึ้นได้ บางครั้งสูงถึง 100 เท่า
  8. สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) บนสินทรัพย์ดิจิทัล : เช่นเดียวกับสัญญา CFD แบบดั้งเดิม สัญญาเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรในราคาของสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินเหล่านั้นจริง ๆ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจได้
  9. สินค้าโภคภัณฑ์ : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ทองคำ ฯลฯ) สามารถซื้อขายได้โดยใช้เลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมสถานะการลงทุนขนาดใหญ่ได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างน้อย
  10. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เป็นมาตรฐาน) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contracts) คล้ายกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) แต่เป็นการซื้อขายแบบนอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC) กล่าวคือ ซื้อขายโดยตรงระหว่างคู่สัญญาโดยไม่ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์ สัญญาประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถผูกมัดตัวเองในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาในอนาคตได้ นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจได้ แม้ว่าจะพบได้น้อยกว่าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์ส ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวในทางที่ไม่เอื้ออำนวย

คำศัพท์สำคัญ:

  • เงินกู้เพื่อการลงทุน (Leverage) สูงสุด ช่วยให้คุณควบคุมสินทรัพย์ได้มากขึ้นด้วยเงินที่น้อยลง
  • การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ : อัตราส่วนกำไรที่คุณใช้จริงในการทำธุรกรรม
  • ขอบ : เงินทุนที่คุณต้องฝากเพื่อเปิดสถานะการลงทุน
  • Lot : หน่วยวัดของการทำธุรกรรม (เช่น 100,000 หน่วย สำหรับล็อตมาตรฐาน)
  • เงินทุนของตัวเอง เงินที่คุณลงทุนเองในธุรกรรมนั้น
  • ของ Margin Call : คำขอเงินทุนเพิ่มเติมหากมูลค่าตำแหน่งของคุณลดลงต่ำเกินไป

การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ – เลเวอเรจและแนวคิดเรื่องมาร์จิน

เลเวอเรจและมาร์จินเป็นสองแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด มาร์จินหมายถึงส่วนของเงินทุนของคุณเองที่ลงทุนในตำแหน่งนั้นๆ ดังนั้นคุณจึงเข้าใจว่ามันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีคนลงทุน 1,000 ยูโรในตำแหน่งหนึ่ง หากเลเวอเรจคือ 20 (หรือ 1:20) เงินลงทุนของเขาจะต้องรวมเป็น 20,000 ยูโร (5%) ด้านล่างนี้คือวิธีที่ทั้งสองแนวคิดเชื่อมโยงกัน

เงินกู้เพื่อการลงทุน (Leverage) สูงสุด ขอบ
1:20 (หรือ = 20) 5%
1:5 (หรือ = 5) 20%
1:2 (หรือ = 2) 50%

เกณฑ์ที่แสดงข้างต้นจะไม่เหมือนกันหากคุณใช้บัญชีมืออาชีพ สำหรับสินทรัพย์บางประเภท เช่น ทองคำและเงิน เกณฑ์เหล่านี้อาจสูงถึง 1:500

เหตุใดจึงควรใช้การซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจ?

ซื้อขายด้วยเลเวอเรจ ( leverage ) การใช้เลเวอเรจมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน นี่คือเหตุผลบางประการที่เทรดเดอร์เลือกใช้เลเวอเรจ:

  • Iเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้: การใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณควบคุมตำแหน่งการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนจำนวนน้อยลง ซึ่งสามารถเพิ่มผลกำไรได้หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น กำไร 1% จากการลงทุนโดยใช้เลเวอเรจ อาจกลายเป็นกำไร 10% หากคุณใช้เลเวอเรจในอัตราส่วน 10:1
  • คว้าโอกาสด้วยเงินทุนที่มีจำกัด: การใช้เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงตลาดหรือสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่า (เช่น หุ้นหรือสกุลเงิน) ด้วยเงินทุนของตนเองน้อยลง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเปิดสถานะการซื้อขายได้มากขึ้นหรือสำรวจโอกาสในการซื้อขายได้มากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุน: ด้วยการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเข้าซื้อหลายตำแหน่งด้วยเงินจำนวนน้อยลง แต่ควบคุมมูลค่าสินทรัพย์ได้มากขึ้น
  • การกระจายการลงทุน: การใช้เลเวอเรจทำให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้หลายตำแหน่งพร้อมๆ กับการควบคุมเงินทุนโดยรวม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุนได้
  • การป้องกันความเสี่ยง: บางครั้งเทรดเดอร์ใช้เลเวอเรจเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งการลงทุนอื่น ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ถือสถานะในสกุลเงินหนึ่ง พวกเขาสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเปิดสถานะตรงข้ามในสินทรัพย์อื่น เพื่อจำกัดความเสี่ยงได้

โปรดระวังความเสี่ยง:

การใช้เลเวอเรจช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้เช่นกัน หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งการลงทุน การขาดทุนอาจมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

กล่าวโดยสรุป การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจสามารถสร้างผลตอบแทนได้ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนให้สูงสุดแต่จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ – ข้อกำหนดสำหรับผู้ค้าปลีก

ประเภทสินทรัพย์ อัตราส่วนการใช้ประโยชน์สูงสุดที่อนุญาต ระยะขอบที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีหุ้น 20 5%
คู่สกุลเงิน 30 3.33%
สินค้าโภคภัณฑ์ (ไม่รวมทองคำ) 10 10%
คริปโตเคอร์เรนซี่ 2 50%
หุ้น CFD รายตัว 5 20%
ทองคำ 20 5%

ข้อบังคับสำหรับผู้ค้ามืออาชีพ

ประเภทสินทรัพย์ อัตราส่วนการใช้ประโยชน์สูงสุดที่อนุญาต ระยะขอบที่เกี่ยวข้อง
คู่สกุลเงินหลักและรองในตลาดฟอเร็กซ์ 1:500 0.2%
คู่สกุลเงินต่างประเทศที่แปลกใหม่ 1:25 4%
ดัชนีหุ้นหลัก 1:500 0.2%
ดัชนีหุ้นอื่นๆ 1:100 1%
สินค้าโภคภัณฑ์ (ทองคำ เงิน น้ำมันดิบ WTI น้ำมันดิบ Brent) 1:500 0.2%
สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ 1:100 20%
หุ้น CFD รายตัว 1:20 5%
CFD ของ Crypto 1:20 5%

ESMA เป็นผู้กำหนดข้อจำกัดด้านเลเวอเรจตามประเภทสินทรัพย์ในปี 2018 ESMA มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดการเงินในยุโรป ส่วน AMF (หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของฝรั่งเศส) เป็นผู้บังคับใช้กฎระเบียบของ ESMA

การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ – คุณควรเลือกใช้ระดับใด?

  • หลักการที่คุณควรยึดถือคือความก้าวหน้า หากคุณยังใหม่กับการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ ขอแนะนำให้เลือก เลเวอเรจการซื้อขายที่เหมาะสำหรับมือใหม่คุณไม่ควรเริ่มต้นด้วยการใช้เลเวอเรจสูง
  • สำหรับหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น หากอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดคือ 5, 10 หรือ 20 ควรเลือกใช้อัตราส่วนที่ต่ำที่สุด คุณอาจเลือกใช้เลเวอเรจ 2 หากเพิ่งเริ่มต้นซื้อขายหุ้น
  • หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ คุณสามารถบริหารจัดการการลงทุนของคุณด้วยเลเวอเรจที่สูงได้ เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณสามารถดำเนินการเปิดบัญชีมืออาชีพได้ เงื่อนไขในการเปิดบัญชีประเภทนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เงื่อนไขจะค่อนข้างเข้มงวด

การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ – เหมาะกับฉันหรือไม่?

การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ ไม่เหมาะสำหรับทุกคน เพราะมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงสูง ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน เกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาว่าการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจเหมาะกับคุณหรือไม่:

การยอมรับความเสี่ยง

  • หากคุณยอมรับความเสี่ยงได้: การใช้เลเวอเรจช่วยเพิ่มผลกำไร แต่ก็อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้เช่นกัน หากคุณมี ทนต่อความเสี่ยงสูง และหากคุณพร้อมที่จะยอมรับความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนจำนวนมาก การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจก็อาจเป็นสิ่งที่คุณทำได้เช่นกัน
  • หากคุณไม่ชอบความเสี่ยงหากคุณต้องการลดความเสี่ยง การใช้เลเวอเรจอาจไม่เหมาะกับคุณ เนื่องจากผลขาดทุนอาจสูงกว่าเงินทุนเริ่มต้นของคุณ

ประสบการณ์การเทรด

  • ประสบการณ์ขั้นสูงการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ มักถูกใช้โดย มีประสบการณ์ นักลงทุนที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตลาดการเงินและการบริหารความเสี่ยง
  • เริ่มต้นหากคุณเป็นมือใหม่ในการซื้อขาย แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการทำธุรกรรมโดยไม่ใช้เลเวอเรจ หรือใช้เลเวอเรจต่ำ จนกว่าคุณจะคุ้นเคยกับตลาดมากขึ้น

ความสามารถในการจัดการอารมณ์

  • การจัดการความเครียดการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจอาจทำให้ผลกำไรและขาดทุนผันผวนอย่างรวดเร็ว หากคุณสามารถรักษาความสงบและมีเหตุผลในช่วงเวลาที่มีความผันผวน เลเวอเรจอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง
  • ปฏิกิริยาทางอารมณ์หากคุณมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างหุนหันพลันแล่น การใช้เลเวอเรจอาจเป็นความเสี่ยงสำหรับคุณ เนื่องจากอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างรวดเร็วและจำนวนมาก

เป้าหมายทางการเงิน

  • เป้าหมายระยะสั้นหากคุณกำลังมองหาผลกำไรอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นการใช้ประโยชน์จากเงินทุนหมุนเวียนสามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่
  • เป้าหมายระยะยาวหากคุณมีเป้าหมายการลงทุนระยะยาว การใช้เลเวอเรจอาจไม่จำเป็น และอาจเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่ให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืน

การจัดการเงินทุน

  • ความสามารถในการบริหารจัดการตำแหน่งงานคุณต้องสามารถตรวจสอบสถานะการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับขนาดการซื้อขาย หากคุณสามารถจัดการมาร์จิน คำนวณเลเวอเรจที่เหมาะสม และจำกัดการขาดทุนได้ เลเวอเรจก็จะตามมาเอง
  • งบประมาณความเสี่ยง: หากคุณมี งบประมาณความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และหากคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนบางส่วนได้โดยไม่กระทบต่อฐานะการเงินโดยรวม การใช้ประโยชน์จากเงินกู้ก็เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณา

การใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง

  • การตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น คำสั่งหยุดขาดทุน (เพื่อจำกัดความสูญเสีย) และ ทำกำไร (การล็อกกำไร) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ หากคุณพร้อมที่จะนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้และกำหนดกลยุทธ์การออกที่ชัดเจน การใช้เลเวอเรจอาจเหมาะสม

ข้อบังคับและเงื่อนไขของนายหน้า

  • กฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากอำนาจต่อรองโบรกเกอร์บางรายเสนออัตราส่วนเลเวอเรจที่สูงกว่าโบรกเกอร์รายอื่น ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบในท้องถิ่น หากคุณอยู่ในภูมิภาคที่มีการจำกัดเลเวอเรจ (เช่น 30:1 สำหรับตลาดฟอเร็กซ์ในยุโรป) อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ
  • เงื่อนไขการซื้อขาย: ตรวจสอบอยู่เสมอ ค่าธรรมเนียมที่ ระยะขอบที่ต้องการ และข้อกำหนดเฉพาะของนายหน้า ความต้องการ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ

สรุป:

การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • A ทนต่อความเสี่ยงสูง.
  • ประสบการณ์การเทรด และมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับตลาดการเงิน
  • ความสามารถในการ จัดการอารมณ์ และตอบสนองอย่างมีเหตุผล
  • กำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน และ การบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ.

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เหล่านี้และพร้อมที่จะรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น การเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่ระมัดระวังกว่าอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ความผันผวนและเลเวอเรจ

การขอ ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง มีบทบาทสำคัญในการใช้งาน การงัดต่อไปนี้คือวิธีที่ปัจจัยทั้งสองมีปฏิสัมพันธ์กัน:

  • การระเหยความผันผวนหมายถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่กว้างกว่า ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำจะเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอกว่า
  • เงินกู้เพื่อการลงทุน (Leverage) สูงสุด การใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณควบคุมพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินทุนที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10:1 ทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ลงทุน คุณจะสามารถควบคุมพอร์ตการลงทุนได้ถึง 10 ดอลลาร์

ผลกระทบของความผันผวนต่อเลเวอเรจ

  • ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นพร้อมความผันผวนสูงหากสินทรัพย์มีความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ กำไรที่สำคัญ สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในราคาของสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง อาจสร้างกำไรมหาศาลได้ หากใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มขนาดสถานะการลงทุน
    • ตัวอย่างหาก EUR/USD เพิ่มขึ้น 50 pip (0.0050) และคุณใช้เลเวอเรจ 100:1 ในล็อตมาตรฐาน คุณจะได้รับกำไร 500 ดอลลาร์ (50 pip x 10 ดอลลาร์ต่อ pip)
  • ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นพร้อมความผันผวนสูงความผันผวนยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้ เนื่องจากราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้การเทรดพลิกผันได้อย่างรวดเร็ว กับ ตำแหน่งของคุณ สิ่งนี้จะขยายให้ใหญ่ขึ้น การสูญเสีย ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเดินหมาก
    • ตัวอย่างหากราคาของสินทรัพย์ลดลง 50 pip ในตลาดที่มีความผันผวนสูง การขาดทุนของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้เลเวอเรจสูง

การใช้เลเวอเรจสูง + ความผันผวนสูง = ความเสี่ยงสูง

  • เมื่อคุณใช้เลเวอเรจสูงกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ผลกำไรของคุณอาจสูงมาก แต่ ความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันการเดินหมากเพียงเล็กน้อยของฝ่ายตรงข้ามอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างรวดเร็ว บางครั้งอาจมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นเสียอีก
  • ตัวอย่างหากสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงเปลี่ยนแปลงไป 5% ในหนึ่งวัน และคุณใช้เลเวอเรจ 10:1 อาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินทุนถึง 50% หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ

อัตราส่วนเลเวอเรจต่ำ + ความผันผวนต่ำ = ความเสี่ยงที่จัดการได้ง่ายขึ้น

  • หากสินทรัพย์นั้นมีความผันผวนไม่มาก คุณสามารถใช้เลเวอเรจที่ต่ำกว่าได้ในขณะที่ยังคงรักษาระดับผลตอบแทนไว้ได้ ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล สีสดสวย ความเสี่ยงที่ควบคุมได้.
  • ตัวอย่างในตลาดที่มีเสถียรภาพ การใช้เลเวอเรจในระดับต่ำ (เช่น 2:1) ก็อาจเพียงพอที่จะสร้างผลกำไรได้ ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมากได้

การจัดการความเสี่ยงตามระดับความผันผวน

  • ปรับระดับเลเวอเรจให้เข้ากับความผันผวน: โดยทั่วไปแล้ว การปรับระดับเลเวอเรจให้เหมาะสมกับความผันผวนของสินทรัพย์นั้นเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด หากสินทรัพย์มีความผันผวนสูง การใช้เลเวอเรจในระดับต่ำอาจเหมาะสม และในทางกลับกัน
  • การใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจำกัดความสูญเสียในช่วงที่มีความผันผวนสูง ให้ใช้ หยุดการสูญเสีย การสั่งซื้ออย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเงินทุนของคุณ

สรุป:

  • ความผันผวนสูง การใช้เลเวอเรจสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญได้ แต่... ยังเพิ่มความเสี่ยง ของความสูญเสียจำนวนมาก
  • ความผันผวนต่ำ และการใช้เลเวอเรจในระดับปานกลางสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ก็จำกัดผลกำไรเช่นกัน
  • มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะ จัดการความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น การใช้คำสั่งหยุดขาดทุน) และปรับระดับเลเวอเรจให้เข้ากับความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อรักษาสมดุลที่ดีระหว่าง ผลตอบแทนและความเสี่ยง.

อ่านต่อไป: การซื้อขาย CFD – คำอธิบาย คำแนะนำ และเคล็ดลับ

การบริหารความเสี่ยงและการใช้ประโยชน์จากอำนาจต่อรอง

เงินกู้เพื่อการลงทุน (Leverage) สูงสุด มันอาจมอบโอกาสที่ดีมากมาย แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน และ เข้มงวด การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเงินทุนของคุณ ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจ:

  • หยุด : หยุด ช่วยให้คุณจำกัดความสูญเสียได้ โดยการตั้งราคาปิดอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่มีความผันผวนสูง คำสั่งหยุดขาดทุนของคุณอาจไม่ทำงาน ตรงกับมูลค่าที่ต้องการอย่างแม่นยำ ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนที่มากขึ้นหากตลาดเคลื่อนไหวเร็วเกินไป
  • รับประกันจุดจอด : รับประกันจุดจอด ทำงานเหมือนตัวหยุดมาตรฐาน แต่รับประกันว่าจะทำงานที่ตำแหน่งที่แน่นอน ระดับที่คุณตั้งไว้ แม้ในกรณีที่มีช่องว่าง (ส่วนต่างระหว่างราคาสองราคาที่ต่อเนื่องกัน) หรือ การคลาดเคลื่อน (ส่วนต่างระหว่างราคาที่คาดการณ์ไว้และราคาที่ดำเนินการจริง) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคุ้มครองให้คุณแต่ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมมาตรฐาน
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงจำกัด : ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงจำกัด, ช่วยให้คุณจำกัดการขาดทุนไว้ที่เงินฝากเริ่มต้นของคุณ หรือตามมูลค่าสมมติ ของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อออปชั่นการขาดทุนสูงสุดของคุณจะจำกัดอยู่ที่เบี้ยประกันที่จ่ายไปสำหรับออปชั่น ในทางกลับกัน การขายออปชั่น ทำให้คุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกับตำแหน่งงานแบบดั้งเดิม โดยมี... ความเสี่ยงที่ไม่จำกัดในทางทฤษฎี หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
  • การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ : ในยุโรป กฎระเบียบรับประกันว่าคุณจะไม่สูญเสียมากกว่านี้ มากกว่าเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ หากยอดเงินในบัญชีของคุณติดลบ หลังจากเกิดการขาดทุนจำนวนมาก บัญชีของคุณ ค่านี้จะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณจากการขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ แม้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งการลงทุนของคุณอย่างรุนแรงก็ตาม

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน การใช้เลเวอเรจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้มากพอๆ กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้กำไร

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 