ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: คู่มือสำหรับนักลงทุนเกี่ยวกับ NYSE

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: NYSE แนสแด็ก และวอลล์สตรีท
การขอ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงทางการเงินโลก: ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งบนโลก — NYSE และ แนสแด็ก — รวบรวมส่วนแบ่งสำคัญของมูลค่าตลาดหุ้นทั่วโลกและดัชนีต่างๆ (the) ดาวโจนส์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เช่น S&P 500 และ Nasdaq ทำหน้าที่เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับทุกตลาด รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ปารีส สำหรับนักลงทุนชาวฝรั่งเศส วอลล์สตรีทเป็นทั้งสิ่งที่คุ้นเคย – บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลกจดทะเบียนอยู่ที่นั่น – และเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง: เวลาซื้อขายนอกตารางเวลา ภาษีของสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทำงานอย่างไร และคุณจะลงทุนใน NYSE จากฝรั่งเศสได้อย่างไร คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ครอบคลุมทุกหัวข้อ: ประวัติของตลาดหลักทรัพย์ ดัชนี เวลาซื้อขายของ NYSE ในเวลาของฝรั่งเศส วิธีการลงทุน ค่าธรรมเนียม และความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กคืออะไร? NYSE และ Nasdaq
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนั้นแท้จริงแล้วคือ... ตลาดแลกเปลี่ยนที่แข่งขันกันสองแห่งส่วน ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE)ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ก่อตั้งขึ้นในปี 1792 ภายใต้ข้อตกลงบัตตันวูด ใต้ต้นบัตตันวูดบนถนนวอลล์สตรีท เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกา โดยมีบริษัทจดทะเบียนกว่า 2,400 แห่ง ซึ่งรวบรวมหุ้นอุตสาหกรรม การเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และห้องซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งยังคงมีนักลงทุนเดินไปมาตามจุดซื้อขายต่างๆ ยังคงเป็นภาพลักษณ์ของวอลล์สตรีทที่แพร่หลายที่สุด NYSE เป็นขององค์การสหประชาชาติ (WHO) ตั้งแต่ปี 2013 ICE กลุ่มบริษัท (Intercontinental Exchange) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การขอ แนสแด็กตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 เป็นตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของโลก โดยไม่มีพื้นที่ซื้อขายจริง และเริ่มต้นจากการต้อนรับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ — Appleก่อนหน้านี้ ไมโครซอฟต์และอินเทลได้เปิดตัวที่นั่น ก่อนที่จะกลายเป็นบ้านของยักษ์ใหญ่ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และบริษัทที่กำลังเติบโต ปัจจุบัน ทั้งสองแห่งแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงที่สุด และบริษัทเดียวกันอาจย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ตลอดประวัติศาสตร์ของบริษัท ในภาษาพูดทั่วไป "วอลล์สตรีท" ครอบคลุมทั้งตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และโดยนัยเดียวกันก็ครอบคลุมชุมชนทางการเงินของอเมริกาโดยรวม
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
การขอ ดาวโจนส์ ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ (WB) เป็นดัชนีที่เก่าแก่ที่สุดและมีการอ้างอิงมากที่สุด ประกอบด้วยหุ้น 30 ตัวจากบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกาในกลุ่มอุตสาหกรรม การเงิน การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยี และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งคัดเลือกโดยคณะบรรณาธิการของวอลล์สตรีทเจอร์นัล วิธีการคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามราคา จะให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีราคาสูงมากกว่า ดังนั้นจึงเป็นเหมือนเกณฑ์มาตรฐานทางประวัติศาสตร์มากกว่าจะเป็นการวัดตลาดอย่างแม่นยำ หน้าเว็บของเราที่อุทิศให้กับ... ดาวโจนส์ รายละเอียดส่วนประกอบและคุณสมบัติต่างๆ และแผนภูมิด้านล่างแสดงระดับเสียงขณะใช้งานจริง
ดัชนี S&P 500 คือดัชนีชี้วัดที่แท้จริงสำหรับมืออาชีพ
การขอ S&P 500 ดัชนี S&P 500 รวบรวมบริษัทที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุด 500 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา โดยถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด เป็นดัชนีมาตรฐานสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์และกองทุนดัชนีส่วนใหญ่ ความครอบคลุมของดัชนีทำให้เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ นอกจากนี้ S&P 500 ยังเป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบกับ ETF จำนวนมากที่สุดในโลก และเป็นผลตอบแทนขั้นพื้นฐานที่นักลงทุนสถาบันต้องการ
ดัชนี Nasdaq Composite และดัชนี Nasdaq 100
การขอ คอมโพสิตตลาดหุ้น Nasdaq ครอบคลุมหุ้นหลายพันตัวที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยี; ชา 100 Nasdaq จำกัดขอบเขตการวิเคราะห์ไปที่หุ้นที่ไม่ใช่ภาคการเงินขนาดใหญ่ที่สุด 100 ตัวในตลาดหลักทรัพย์ นี่คือดัชนีของวัฏจักรเทคโนโลยี: ความผันผวนทั้งขาขึ้นและขาลงมักจะสูงกว่าดัชนี S&P 500 เป็นประจำ หน้าเว็บของเราที่อุทิศให้กับเรื่องนี้ แนสแด็ก เปรียบเทียบดัชนีทั้งสองและวิธีการนำไปใช้สำหรับนักลงทุน
เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ตามเวลาฝรั่งเศส
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) มีเวลาทำการเดียวกัน โดยช่วงการซื้อขายปกติจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9:30 น. ถึง 4:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (และ) ช่องว่างระหว่างนิวยอร์กกับปารีสคือ 6 ชั่วโมงตลอดทั้งปี ดังนั้นการแข่งขันนิวยอร์กโอเพ่นจึงตรงกับ 3:30 น. ตามเวลาฝรั่งเศสและปิดการประชุมเวลา 10:00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนเปิดตลาด (4:00 น. – 9:30 น. ตามเวลาภาคตะวันออก) และ นอกเวลาทำการ (4:00 น. – 8:00 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา) ทำให้สามารถซื้อขายได้นอกเวลาทำการปกติ ซึ่งมีสภาพคล่องน้อยกว่าและส่วนต่างราคาซื้อขายกว้างกว่า วันหยุดราชการของสหรัฐฯ — วันขอบคุณพระเจ้า วันประกาศอิสรภาพ วันรำลึกถึงผู้เสียสละ — ปิดทำการทั้งสองตลาด บางครั้งปิดทำการเต็มวัน (ปิดทำการเร็วขึ้นเวลา 1:00 น. ในวันก่อนวันหยุดสำคัญบางวัน) สำหรับนักลงทุนชาวฝรั่งเศส ช่วงครึ่งหลังของตลาดนิวยอร์กจึงเกิดขึ้นในช่วงเย็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดโตเกียวและซิดนีย์ไม่มีให้
วิธีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) จากประเทศฝรั่งเศส
กองทุน ETF และกองทุนสกุลเงินยูโร
เส้นทางที่ง่ายที่สุดในการเข้าสู่แวดวงวอลล์สตรีท: กองทุน ETF ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 กองทุน ETF จดทะเบียนในยุโรป เป็นสกุลเงินยูโร และมีให้บริการที่โบรกเกอร์ฝรั่งเศสทุกแห่ง กองทุน ETF ส่วนใหญ่ที่จดทะเบียนในยุโรปมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด PEA (สินทรัพย์อ้างอิงเป็นของสหรัฐฯ แต่เป็นกองทุนยุโรป) ซึ่งเป็นการผสมผสานการลงทุนในสหรัฐฯ กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของฝรั่งเศส ค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำ การกระจายความเสี่ยงทันทีในหุ้นหลายร้อยตัว: นี่คือตัวเลือกที่ผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ชื่นชอบ
การซื้อหุ้นสหรัฐฯ โดยตรง
การซื้อ Appleไมโครซอฟต์หรือโนดิฟต้าต้องการโดยตรง บัญชีหลักทรัพย์มาตรฐาน — หุ้นสหรัฐฯ ไม่มีสิทธิ์ได้รับ PEA โบรกเกอร์ออนไลน์ของฝรั่งเศสเกือบทั้งหมดให้บริการเข้าถึง NYSE และ Nasdaq ซึ่งมักจะผ่านตลาดสหรัฐฯ ของ Deutsche Börse หรือโดยตรง โดยมีค่าธรรมเนียมเพียงไม่กี่ยูโรต่อคำสั่งซื้อ มีสามประเด็นที่ต้องระวัง: การแปลงยูโรเป็นดอลลาร์ (ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนเงินตราในทุกรอบการเดินทางไป-กลับ) หุ้นที่เป็นเศษส่วน (โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณซื้อหุ้นแบบเศษส่วนได้) และ แบบฟอร์ม W-8BENกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกับโบรกเกอร์ของคุณ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลดลงสำหรับเงินปันผลจากสหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเวอเรจ: CFD, ออปชั่น, แทร็กเกอร์
วอลล์สตรีทยังเป็นสนามเล่นของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อีกด้วย: ตัวเลือก (ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) CFDs ตราสารเหล่านี้เกี่ยวข้องกับดัชนีและหุ้น รวมถึงใบรับรองและตราสารเทอร์โบที่ออกโดยธนาคารในยุโรป ตราสารเหล่านี้ใช้สำหรับกลยุทธ์ระยะสั้น เช่น การป้องกันความเสี่ยง การเก็งกำไร และการสร้างรายได้ และสมมติว่าผู้ใช้มีความเข้าใจกลไกอย่างแท้จริง: การใช้เลเวอเรจจะทำให้การขาดทุนเพิ่มขึ้นมากพอๆ กับกำไร และบัญชี CFD สำหรับลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่มักขาดทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บของเราเกี่ยวกับ... ตลาดหุ้นสหรัฐ ศึกษาค้นคว้ากลไกเหล่านี้อย่างละเอียด
ภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้พำนักในฝรั่งเศส
การลงทุนในนิวยอร์กของชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งมีโครงสร้างเป็นสามระดับ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของอเมริกา สำหรับเงินปันผล: 15% หากมีแบบฟอร์ม W-8BEN ยื่นไว้ (เทียบกับ 30% หากไม่มี) ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีของฝรั่งเศสได้ตามสนธิสัญญาภาษี การเก็บภาษีของฝรั่งเศส: อัตราภาษีคงที่ (PFU) 30% สำหรับเงินปันผลและกำไรจากการลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์ (หรืออัตราภาษีแบบก้าวหน้าพร้อมเครดิตภาษี) โดยได้รับการยกเว้นหลังจาก 5 ปีใน PEA สำหรับ ETF ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสุดท้ายนี้ ค่าธรรมเนียมสกุลเงินการซื้อขายโดยตรงทุกครั้งด้วยสกุลเงินดอลลาร์จะหักค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ซึ่งอาจมีค่าตั้งแต่ไม่กี่ส่วนสิบของจุดไปจนถึงมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เต็ม ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ ซึ่งจะค่อยๆ ลดทอนประสิทธิภาพในการซื้อขายไปมาบ่อยครั้ง ในระยะยาว สามารถจัดการสามระดับนี้ได้โดยการกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN ให้ครบถ้วน การใช้แผนภาษีที่เหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน และการจัดกลุ่มคำสั่งซื้อเข้าด้วยกันเพื่อจำกัดการแปลงสกุลเงิน
บริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
มูลค่าตลาดรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลกกระจุกตัวอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง ในตลาด Nasdaq นั้น “เจ็ดบริษัทมหาอำนาจ” — Appleบริษัทอย่าง Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta และ Tesla ครองดัชนีและมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสามของดัชนี S&P 500 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ส่วนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประกอบด้วยหุ้นอุตสาหกรรมและการเงินที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เช่น Berkshire Hathaway, JPMorgan, Visa, Walmart, ExxonMobil, Coca-Cola และ Disney ความแตกต่างนี้สรุปภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้เป็นอย่างดี นั่นคือ ตลาดเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงมาก (Nasdaq) และตลาดหุ้นที่มีความมั่นคงและจ่ายเงินปันผล (NYSE) ซึ่งดัชนีหลักๆ ทั้งสองนี้รวมกัน สำหรับนักลงทุนในยุโรป การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างสองตลาดนี้มักจะทำผ่านกองทุน ETF มากกว่าการเลือกซื้อหุ้นสหรัฐฯ รายตัว
ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
ความเสี่ยงของตลาดสหรัฐฯ ประการแรกคือความเสี่ยงจากการกระจุกตัว กล่าวคือ การที่ดัชนี Nasdaq ครองตลาดด้านเทคโนโลยี หมายความว่าหากภาคส่วนนี้ตกต่ำลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ย กฎระเบียบ หรือฟองสบู่ด้านการประเมินมูลค่า ก็จะฉุดดัชนีโดยรวมลงตามไปด้วย ถัดมาคือ... ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับคู่เงินดอลลาร์-ยูโร จะมีอยู่โดยอัตโนมัติในทุกตำแหน่งที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง จากนั้น ความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า: โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนราคาต่อกำไรของอเมริกาจะสูงกว่าของยุโรป ซึ่งยิ่งทำให้การปรับฐานรุนแรงขึ้นเมื่อการเติบโตไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สุดท้ายนี้ ความเสี่ยงเชิงระบบของอเมริกา นโยบายการเงินของเฟด เพดานหนี้ และความไม่แน่นอนทางการเลือกตั้ง ล้วนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดหุ้นวอลล์สตรีทอยู่เสมอ แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ล้มเหลวในการเป็นตลาดที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในศตวรรษที่ผ่านมา เพียงแต่พวกมันบังคับให้มีการจัดสรรเงินลงทุนอย่างรอบคอบและมองในระยะยาวเท่านั้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กมีชื่อว่าอะไร?
มีสองแห่งคือ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ก่อตั้งขึ้นในปี 1792 และตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 “วอลล์สตรีท” เป็นชื่อเรียกทั่วไปของตลาดการเงินทั้งหมดในนิวยอร์ก ซึ่งมาจากชื่อถนนที่ NYSE ถือกำเนิดขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเปิดทำการเวลาใดตามเวลาฝรั่งเศส?
ช่วงเวลาซื้อขายปกติจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง 4:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก ซึ่งตรงกับเวลา 3:30 น. ถึง 10:00 น. ในปารีส ตลอดทั้งปี การซื้อขายก่อนเปิดตลาดและหลังปิดตลาดจะขยายเวลาทำการซื้อขายออกไป แต่จะมีสภาพคล่องน้อยกว่า
ดัชนีใดที่แสดงถึงตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก?
ดัชนี Dow Jones (30 หุ้น) เป็นดัชนีที่มีการอ้างอิงมากที่สุดในอดีต ดัชนี S&P 500 (500 หุ้น) เป็นดัชนีมาตรฐานที่นักลงทุนมืออาชีพใช้ และดัชนี Nasdaq 100 เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แต่ละดัชนีแสดงให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันของตลาดหุ้นอเมริกา
คุณสามารถลงทุนในวอลล์สตรีทด้วย PEA ได้หรือไม่?
ไม่ใช่การลงทุนในหุ้นรายตัว แต่เป็นการลงทุนในกองทุน ETF ที่อิงกับดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ในยุโรป ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับแผนการลงทุนนี้ นี่คือการผสมผสานที่ผู้เก็บออมชาวฝรั่งเศสนิยมใช้มากที่สุด: การลงทุนในสหรัฐฯ และการเสียภาษีตามแผน PEA
แบบฟอร์ม W-8BEN คืออะไร?
เอกสารนี้เป็นเอกสารรับรองสถานะของคุณในฐานะผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ กับโบรกเกอร์ของคุณ หากไม่มีเอกสารนี้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลจากสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 30% การกรอกเอกสารนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีกับโบรกเกอร์ส่วนใหญ่
เหตุใดตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจึงมีอิทธิพลต่อตลาดโลก?
ด้วยขนาดที่ใหญ่ (มูลค่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) สภาพคล่อง และอิทธิพลของดอลลาร์ ทำให้กระแสเงินทุนทั่วโลกมารวมตัวกันที่นี่ และการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในตลาด ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการ หรือแนวโน้มเศรษฐกิจ ก็จะแพร่กระจายไปยังตลาดอื่นๆ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ปารีส ภายในเวลาไม่กี่วินาที
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน การลงทุนในตลาดหุ้นมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน
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