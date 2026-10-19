ค่าตอบแทนของ Frédéric Oudéa: Société Générale และ Sanofi ตัวเลขและแหล่งที่มา

เขาได้รับเงินเท่าไหร่? เฟรเดริก อูเดีย ใครคือผู้บริหารสูงสุดของ Société Générale? อดีตผู้ตรวจการทั่วไปด้านการเงินเคยดำรงตำแหน่งผู้นำธนาคารตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2023 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ครอบคลุมตั้งแต่ภาวะวิกฤตทางการเงินไปจนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ตัวเลขด้านล่างนี้มาจากเอกสารการสื่อสารหลังการประชุมคณะกรรมการและการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการของ Société Générale รวมถึงตัวเลขล่าสุดจากเอกสารมติของ Sanofi
Frédéric Oudéa คือใคร?
เฟรเดริก อูเดอา เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 1963 ที่ปารีส และสำเร็จการศึกษาจากเอโคล โปลีเทคนิค และENAเขาร่วมงานกับสำนักงานตรวจสอบการเงินทั่วไปตั้งแต่ปี 1987 ถึง 1995 ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ Société Générale ในปี 1995
จากนั้นเขาจึงได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่นั่น ผู้จัดการทั่วไปในปี 2008ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ ในเดือนพฤษภาคม 2009 เขาได้รับการแต่งตั้ง ประธานและซีอีโอในเดือนพฤษภาคม 2015 บทบาทของประธานกรรมการและซีอีโอถูกแยกออกจากกัน โดยเขายังคงดำรงตำแหน่งซีอีโอ ในขณะที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน
เขาออกจากธนาคารเมื่อ 23 พฤษภาคม 2023เมื่อวาระของเขาสิ้นสุดลง สลาโวมิร์ ครูปา ได้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขา ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งนี้อยู่ ประธานกรรมการบริหารของบริษัทซาโนฟี.
ค่าตอบแทนของ Frédéric Oudéa ที่ Société Générale: ตัวเลข
|การออกกำลังกาย
|ธาตุ
|montant
|แหล่ง
|2011
|ค่าตอบแทนผันแปรรายปี
|682,770 ยูโร (-43% เมื่อเทียบกับปี 2010)
|เอกสารอ้างอิงที่ส่งไปยัง AMF
|2012
|ค่าตอบแทนผันแปรรายปี
|≈ 1,400,000 ยูโร (+75%)
|เอกสารอ้างอิงฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2013
|2013
|ค่าตอบแทนผันแปรรายปี
|≈ 1,400,000 ยูโร (+18%)
|เอกสารอ้างอิง มีนาคม 2014
|2023
|ค่าตอบแทนผันแปรรายปี (คำนวณตามสัดส่วนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 23 พฤษภาคม)
|542 088 €
|แถลงการณ์หลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2024
เงินเดือนคงที่: 1,300,000 ยูโร ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2023
คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของค่าตอบแทนของ Frédéric Oudéa คือความมั่นคงของเงินเดือนคงที่ ซึ่งมีจำนวนดังนี้ รายได้รวมต่อปี 1,300,000 ยูโรจำนวนเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2015 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2016 แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นจำนวนเงินที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ปี 2011.
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2023 คณะกรรมการบริษัทได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนที่จะคงค่าตอบแทนคงที่ไว้ในระดับนี้สำหรับปี 2023 โดยให้เหตุผลสามประการ ได้แก่ ระดับค่าตอบแทนคงที่เฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูงอันดับ 1 ของกลุ่ม CAC 40 (2,5 ล้านยูโรสำหรับธนาคารยุโรปที่เทียบเคียงได้ในปี 2022) ค่าเฉลี่ยของตลาด และข้อแนะนำของหลักเกณฑ์ AFEP-MEDEF ที่ระบุว่าควรมีการทบทวนค่าตอบแทนคงที่เฉพาะในช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานเท่านั้น
ตัวแปร: ถูกจำกัดและให้น้ำหนักอย่างมากกับประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนผันแปรรายปีขึ้นอยู่กับ... เกณฑ์ 60% เป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ et 40% ของเกณฑ์การประเมินเป็นเชิงคุณภาพตัวชี้วัดทางการเงินประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้น กำไรต่อหุ้น และอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน
จาก 1er ณ เดือนกันยายน 2014 จำนวนเงินดังกล่าวถูกจำกัดไว้ที่ 135% ของค่าตอบแทนคงที่ สำหรับซีอีโอ ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาวก็ถูกลดลงเหลือ 100% ของเงินเดือนคงที่เช่นกัน ส่วนเป้าหมายค่าตอบแทนผันแปรนั้นถูกกำหนดไว้ที่ 120% ของเงินเดือนคงที่สำหรับปีงบประมาณ 2023
เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ในช่วงวิกฤตนั้น Frédéric Oudéa ได้... สละสิทธิ์ค่าตอบแทนผันแปรสำหรับปีงบประมาณ 2008 และ 2009.
เงื่อนไขการออกจากงาน: ไม่มีเงินชดเชยการเลิกจ้าง ไม่มีเงินบำนาญเพิ่มเติม
นี่คือประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น รายงานจากคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2024 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า: การสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Frédéric Oudéa ไม่ได้ส่งผลให้มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เมื่อสิ้นสุดวาระ, และเขา ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากเงินบำนาญเพิ่มเติม จากบริษัท Société Générale
ค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวคือ: ตามข้อตกลงห้ามแข่งขัน เขาได้รับเงินเดือนคงที่รายเดือนตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ กล่าวคือ หกเดือนหุ้นจูงใจระยะยาวของเขาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับสิทธิ์ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างวันที่ได้รับหุ้นและวันที่ 23 พฤษภาคม 2023 โดยขึ้นอยู่กับการรักษาระดับผลการดำเนินงานอื่นๆ ด้วย
หลังจากธุรกิจธนาคาร: ตำแหน่งประธานบริษัทซาโนฟี
Frédéric Oudéa เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ Sanofi ตามเอกสารมติสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2026 ค่าตอบแทนของเขาสำหรับปี 2025 ได้รับการกำหนดไว้ที่ เงินเดือนประจำก่อนหักภาษี 880,000 ยูโรซึ่งได้มีการเพิ่มผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นเข้าไปด้วย 4 836 € (รถบริษัทพร้อมคนขับ) เช่น ยอดรวม 884,836 ยูโรเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนผันแปร ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นหุ้น ค่าชดเชยการเลิกจ้าง และสิทธิบำนาญเพิ่มเติมใดๆ
สิ่งที่ผู้ถือหุ้นสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้
จักรยานฟิกซ์เกียร์แบบล้อแบนไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอเสมอไป การคงเงินจำนวน 1,3 ล้านยูโรไว้เป็นเวลาสิบสองปี สะท้อนให้เห็นถึงวินัยในการบริหารจัดการ ไม่ใช่เรื่องความประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการเดินทางออกนอกประเทศสามารถดูได้ในภาคผนวก การไม่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการบำนาญเพิ่มเติมนั้นบ่งบอกอะไรได้มากกว่าตัวเลขเงินเดือนคงที่เสียอีก
โปรดระมัดระวังเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี จำนวนเงินในปี 2023 นั้นคำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาดำรงตำแหน่งที่น้อยกว่าห้าเดือน การนำไปเปรียบเทียบกับระยะเวลาเต็มปีจึงไม่สมเหตุสมผล
คำถามที่พบบ่อย
เงินเดือนของ Frédéric Oudéa ที่ Société Générale คือเท่าไร
เงินเดือนประจำของเขาอยู่ที่ 1,300,000 ยูโร (ก่อนหักภาษี) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2023 บวกกับส่วนประกอบผันแปรที่มีเพดานจำกัด ส่วนประกอบผันแปรที่ได้รับในปี 2023 ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม มีจำนวน 542,088 ยูโร
เฟรเดริก อูเดอา ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างหรือไม่?
ไม่ การประชุมใหญ่สามัญในเดือนพฤษภาคม 2024 ยืนยันว่าการสิ้นสุดวาระของเขาไม่ได้ก่อให้เกิดค่าชดเชยใดๆ และเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญเพิ่มเติมใดๆ
ปัจจุบัน Frédéric Oudéa กำลังทำอะไรอยู่?
เขาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทซาโนฟี โดยดำรงตำแหน่งนี้ด้วยเงินเดือนคงที่ 880,000 ยูโรในปี 2025 และไม่มีส่วนประกอบผันแปรใดๆ
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