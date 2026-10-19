เขาได้รับเงินเท่าไหร่? ปีแยร์-อังเดร เดอ ชาเลนดาร์ ใครคือผู้บริหารสูงสุดของ Saint-Gobain? แตกต่างจากซีอีโอหลายคนในดัชนี CAC 40 คำตอบนั้นชัดเจนอย่างยิ่ง: หลังจากการแยกบทบาทของประธานและซีอีโอในปี 2021 ค่าตอบแทนของเขาจึงกลายเป็น... กำหนดไว้โดยเฉพาะโดยไม่มีส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงได้ ตัวเลขด้านล่างนี้ได้มาจากมติของคณะกรรมการบริหารของ Saint-Gobain และเอกสารการประชุมใหญ่สามัญ
ปิแอร์-อ็องเดร เดอ ชาเลนดาร์คือใคร?
ปิแอร์-อังเดร เดอ ชาเลนดาร์ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 1958 ที่เมืองวิชี เขาสำเร็จการศึกษาจาก...สสส และENAอดีตผู้ตรวจสอบด้านการเงิน
เขาเข้าร่วมบริษัท แซงต์-โกแบง ในปี 1989ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการในปี 2005 กรรมการผู้จัดการในปี 2006 จากนั้นจึงดำรงตำแหน่งต่อไป ผู้จัดการทั่วไปในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2007เขาชื่อ... ประธานและซีอีโอ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2010สืบทอดตำแหน่งต่อจาก ฌอง-หลุยส์ เบฟฟา
1er ในเดือนกรกฎาคม 2021 เขาได้ส่งมอบการบริหารทั่วไปให้แก่รองผู้บริหารของเขา เบอนัวต์ บาซิน และจะกลายเป็น ประธานที่ไม่ใช่ผู้บริหารเขาจะพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทเมื่อสิ้นสุดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2024 หลังจากได้ใช้สิทธิในการเกษียณอายุแล้ว
นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งประธานของสถาบันวิสาหกิจ เขาดำรงตำแหน่งกรรมการของ BNP Paribas มาตั้งแต่ปี 2023 และในเดือนตุลาคม 2025 เขาได้เข้าร่วมกลุ่มบริษัท Altice France ในตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
เงินเดือนของปิแอร์-อ็องเดร เดอ ชาเลนดาร์ที่แซงต์-โกแบ็ง
ตัวเลขด้านล่างนี้ได้มาจากมติของคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 (ปีงบประมาณ 2023) และ 27 กุมภาพันธ์ 2025 (ปีงบประมาณ 2024) ซึ่งเผยแพร่โดยบริษัทแซงต์-โกแบง
|การออกกำลังกาย
|ฟังก์ชัน
|ค่าตอบแทนคงที่
|ตัวแปร
|ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น
|2022
|ประธานสภา
|450 000 €
|ไม่
|3,301 ยูโร (รถยนต์)
|2023
|ประธานสภา
|450 000 €
|ไม่
|3,301 ยูโร (รถยนต์)
|2024
|ประธานสภา (1 มกราคม – 6 มิถุนายน)
|194,262 ยูโร (ตามสัดส่วน)
|ไม่
|รถ บริษัท
ถ้อยคำในมติของสภาชัดเจนไม่มีข้อสงสัย: "ค่าตอบแทนของนายปิแอร์-อังเดร เดอ ชาเลนดาร์ ประกอบด้วย..." เฉพาะส่วนแบ่งคงที่จำนวน 450,000 ยูโรเท่านั้น และไม่ได้รับประโยชน์จากไม่มีค่าตอบแทนผันแปรรายปี '
การเกษียณอายุและสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
ปิแอร์-อังเดร เดอ ชาเลนดาร์ ได้เรียกร้องสิทธิ์ในเงินบำนาญภายใต้โครงการบำนาญเสริมแบบกำหนดผลประโยชน์ "SGPM" ซึ่งเขาได้รับผลประโยชน์ในฐานะประธานและซีอีโอ ฮิตer 2021 Juillet.
แซงต์-โกแบง ระบุว่า เงินบำนาญรายปีรวมทั้งสิ้นประมาณ 417,942 ยูโร สำหรับปีงบประมาณ 2023 และถึง 188 308 € สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 1er มกราคมถึง 6 มิถุนายน 2024 (สัดส่วนชั่วคราว)
โครงการนี้ ซึ่งโดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อ "เงินบำนาญเสริม" อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดนับตั้งแต่มีกฎการกำกับดูแลของ AFEP-MEDEF: โดยมีให้เฉพาะผู้บริหารปัจจุบันเท่านั้น และไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หลังจากที่พวกเขาออกจากตำแหน่ง นอกจากนี้ยังปิดรับผู้บริหารใหม่ตั้งแต่ปี 2019 อีกด้วย
การแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการและซีอีโอ: กรณีศึกษาแซงต์-โกแบง
ในปี 2021 บริษัท Saint-Gobain ได้แยกบทบาทออกจากกัน "เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านในกระบวนการสืบทอดตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ" โดย Benoît Bazin นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการที่ดี: ผู้บริหารที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในระหว่างที่ผู้สืบทอดตำแหน่งกำลังปรับตัวเข้ากับงาน
ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า ค่าตอบแทนของเบอนัวต์ บาซิน ในฐานะกรรมการผู้จัดการคือ เงินเดือนคงที่ 1,000,000 ยูโร และเงินเดือนผันแปร 1,700,000 ยูโร (กล่าวคือ เงินสดจำนวน 2,700,000 ยูโร) ในช่วงปีงบประมาณ 2022 และ 2023 ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปยัง 1,300,000 ยูโร คงที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2024 ซึ่งเป็นวันที่เขาจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและซีอีโอควบคู่กัน
สิ่งที่ผู้ถือหุ้นสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้
ประธานที่ไม่ใช่ผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนคงที่นั้นมีความสอดคล้อง เขาไม่ได้บริหารจัดการด้านปฏิบัติการอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะกำหนดตัวแปรที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับเขา
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการย้ายออก แผนบำนาญเสริมมูลค่าประมาณ 400,000 ยูโรต่อปี แสดงถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัท นี่เป็นประเด็นที่ควรติดตามในรายงานการกำกับดูแลกิจการ
การแบ่งแยกอำนาจช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นี่คือบทเรียนสำคัญที่สุดจากช่วงเปลี่ยนผ่านของ Saint-Gobain ในปี 2021
คำถามที่พบบ่อย
เงินเดือนของปิแอร์-อ็องเดร เดอ ชาเลนดาร์ที่แซงต์-โกแบ็งคือเท่าไร?
ในฐานะประธานกรรมการ เขาได้รับเงินเดือนคงที่ 450,000 ยูโรต่อปี โดยไม่มีค่าตอบแทนผันแปรใดๆ เพิ่มเติมด้วยสวัสดิการรถยนต์บริษัทมูลค่าประมาณ 3,300 ยูโร
Pierre-André de Chalendar มีร่มชูชีพสีทองหรือไม่?
ใช่ เขาอ้างสิทธิ์ในโครงการ SGPM เมื่อวันที่ 1er กรกฎาคม 2021; บริษัท Saint-Gobain ระบุว่าเงินบำนาญรวมต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 417,942 ยูโร สำหรับปีงบประมาณ 2023
ใครเข้ามาแทนที่ปิแอร์-อ็องเดร เดอ ชาเลนดาร์ที่แซงต์-โกแบ็ง?
เบอนัวต์ บาซิน ซึ่งดำรงตำแหน่งซีอีโอตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ได้เข้ารับตำแหน่งซีอีโออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนer ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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