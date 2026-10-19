เงินเดือนของปิแอร์-อ็องเดร เดอ ชาเลนดาร์: แซงต์-โกแบ็ง เงินเดือนคงที่ 450,000 ยูโร และเงินบำนาญ

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เขาได้รับเงินเท่าไหร่? ปีแยร์-อังเดร เดอ ชาเลนดาร์ ใครคือผู้บริหารสูงสุดของ Saint-Gobain? แตกต่างจากซีอีโอหลายคนในดัชนี CAC 40 คำตอบนั้นชัดเจนอย่างยิ่ง: หลังจากการแยกบทบาทของประธานและซีอีโอในปี 2021 ค่าตอบแทนของเขาจึงกลายเป็น... กำหนดไว้โดยเฉพาะโดยไม่มีส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงได้ ตัวเลขด้านล่างนี้ได้มาจากมติของคณะกรรมการบริหารของ Saint-Gobain และเอกสารการประชุมใหญ่สามัญ

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ปิแอร์-อ็องเดร เดอ ชาเลนดาร์คือใคร?

ปิแอร์-อังเดร เดอ ชาเลนดาร์ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 1958 ที่เมืองวิชี เขาสำเร็จการศึกษาจาก...สสส และENAอดีตผู้ตรวจสอบด้านการเงิน

เขาเข้าร่วมบริษัท แซงต์-โกแบง ในปี 1989ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการในปี 2005 กรรมการผู้จัดการในปี 2006 จากนั้นจึงดำรงตำแหน่งต่อไป ผู้จัดการทั่วไปในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2007เขาชื่อ... ประธานและซีอีโอ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2010สืบทอดตำแหน่งต่อจาก ฌอง-หลุยส์ เบฟฟา

1er ในเดือนกรกฎาคม 2021 เขาได้ส่งมอบการบริหารทั่วไปให้แก่รองผู้บริหารของเขา เบอนัวต์ บาซิน และจะกลายเป็น ประธานที่ไม่ใช่ผู้บริหารเขาจะพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทเมื่อสิ้นสุดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2024 หลังจากได้ใช้สิทธิในการเกษียณอายุแล้ว

นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งประธานของสถาบันวิสาหกิจ เขาดำรงตำแหน่งกรรมการของ BNP Paribas มาตั้งแต่ปี 2023 และในเดือนตุลาคม 2025 เขาได้เข้าร่วมกลุ่มบริษัท Altice France ในตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

เงินเดือนของปิแอร์-อ็องเดร เดอ ชาเลนดาร์ที่แซงต์-โกแบ็ง

ตัวเลขด้านล่างนี้ได้มาจากมติของคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 (ปีงบประมาณ 2023) และ 27 กุมภาพันธ์ 2025 (ปีงบประมาณ 2024) ซึ่งเผยแพร่โดยบริษัทแซงต์-โกแบง

การออกกำลังกาย ฟังก์ชัน ค่าตอบแทนคงที่ ตัวแปร ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น
2022 ประธานสภา 450 000 € ไม่ 3,301 ยูโร (รถยนต์)
2023 ประธานสภา 450 000 € ไม่ 3,301 ยูโร (รถยนต์)
2024 ประธานสภา (1 มกราคม – 6 มิถุนายน) 194,262 ยูโร (ตามสัดส่วน) ไม่ รถ บริษัท

ถ้อยคำในมติของสภาชัดเจนไม่มีข้อสงสัย: "ค่าตอบแทนของนายปิแอร์-อังเดร เดอ ชาเลนดาร์ ประกอบด้วย..." เฉพาะส่วนแบ่งคงที่จำนวน 450,000 ยูโรเท่านั้น และไม่ได้รับประโยชน์จากไม่มีค่าตอบแทนผันแปรรายปี '

การเกษียณอายุและสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

ปิแอร์-อังเดร เดอ ชาเลนดาร์ ได้เรียกร้องสิทธิ์ในเงินบำนาญภายใต้โครงการบำนาญเสริมแบบกำหนดผลประโยชน์ "SGPM" ซึ่งเขาได้รับผลประโยชน์ในฐานะประธานและซีอีโอ ฮิตer 2021 Juillet.

แซงต์-โกแบง ระบุว่า เงินบำนาญรายปีรวมทั้งสิ้นประมาณ 417,942 ยูโร สำหรับปีงบประมาณ 2023 และถึง 188 308 € สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 1er มกราคมถึง 6 มิถุนายน 2024 (สัดส่วนชั่วคราว)

โครงการนี้ ซึ่งโดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อ "เงินบำนาญเสริม" อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดนับตั้งแต่มีกฎการกำกับดูแลของ AFEP-MEDEF: โดยมีให้เฉพาะผู้บริหารปัจจุบันเท่านั้น และไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หลังจากที่พวกเขาออกจากตำแหน่ง นอกจากนี้ยังปิดรับผู้บริหารใหม่ตั้งแต่ปี 2019 อีกด้วย

การแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการและซีอีโอ: กรณีศึกษาแซงต์-โกแบง

ในปี 2021 บริษัท Saint-Gobain ได้แยกบทบาทออกจากกัน "เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านในกระบวนการสืบทอดตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ" โดย Benoît Bazin นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการที่ดี: ผู้บริหารที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในระหว่างที่ผู้สืบทอดตำแหน่งกำลังปรับตัวเข้ากับงาน

ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า ค่าตอบแทนของเบอนัวต์ บาซิน ในฐานะกรรมการผู้จัดการคือ เงินเดือนคงที่ 1,000,000 ยูโร และเงินเดือนผันแปร 1,700,000 ยูโร (กล่าวคือ เงินสดจำนวน 2,700,000 ยูโร) ในช่วงปีงบประมาณ 2022 และ 2023 ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปยัง 1,300,000 ยูโร คงที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2024 ซึ่งเป็นวันที่เขาจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและซีอีโอควบคู่กัน

สิ่งที่ผู้ถือหุ้นสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้

ประธานที่ไม่ใช่ผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนคงที่นั้นมีความสอดคล้อง เขาไม่ได้บริหารจัดการด้านปฏิบัติการอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะกำหนดตัวแปรที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับเขา

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการย้ายออก แผนบำนาญเสริมมูลค่าประมาณ 400,000 ยูโรต่อปี แสดงถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัท นี่เป็นประเด็นที่ควรติดตามในรายงานการกำกับดูแลกิจการ

การแบ่งแยกอำนาจช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นี่คือบทเรียนสำคัญที่สุดจากช่วงเปลี่ยนผ่านของ Saint-Gobain ในปี 2021

คำถามที่พบบ่อย

เงินเดือนของปิแอร์-อ็องเดร เดอ ชาเลนดาร์ที่แซงต์-โกแบ็งคือเท่าไร?

ในฐานะประธานกรรมการ เขาได้รับเงินเดือนคงที่ 450,000 ยูโรต่อปี โดยไม่มีค่าตอบแทนผันแปรใดๆ เพิ่มเติมด้วยสวัสดิการรถยนต์บริษัทมูลค่าประมาณ 3,300 ยูโร

Pierre-André de Chalendar มีร่มชูชีพสีทองหรือไม่?

ใช่ เขาอ้างสิทธิ์ในโครงการ SGPM เมื่อวันที่ 1er กรกฎาคม 2021; บริษัท Saint-Gobain ระบุว่าเงินบำนาญรวมต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 417,942 ยูโร สำหรับปีงบประมาณ 2023

ใครเข้ามาแทนที่ปิแอร์-อ็องเดร เดอ ชาเลนดาร์ที่แซงต์-โกแบ็ง?

เบอนัวต์ บาซิน ซึ่งดำรงตำแหน่งซีอีโอตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ได้เข้ารับตำแหน่งซีอีโออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนer ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 