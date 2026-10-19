ค่าตอบแทนของ Xavier Huillard ที่ Vinci: ตัวเลขแยกตามปีและแผนการแบ่งปันผลกำไร

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เขาได้รับเงินเท่าไหร่? ซาเวียร์ ฮุยลาร์ด ใครคือผู้บริหารสูงสุดของ Vinci? คำถามนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มบริษัทก่อสร้าง ทางหลวง และสัมปทานสนามบินรายนี้ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกำหนดทิศทางของระบบทุนนิยมฝรั่งเศสตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขด้านล่างมาจากเอกสารทางการของ Vinci ได้แก่ การสื่อสารหลังการประชุมคณะกรรมการ หน้าเว็บเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของกลุ่ม และประกาศการประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุปีและแหล่งที่มาไว้ด้วย ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับข้อมูลประเภทนี้

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Xavier Huillard คือใคร?

Xavier Huillard เกิดในปี 1954 จบการศึกษาด้านวิศวกรรมจากเอโคล โปลีเทคนิค และโรงเรียนสะพานและถนนแห่งชาติเขาเริ่มต้นอาชีพที่บริษัท Sogea ในปี 1996 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปี 1998 จากนั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ VINCI Construction ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2002

เขาเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ VINCI และกลายเป็น... กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัทในปี 2006แล้วก็ ประธานและซีอีโอในปี 2010ในระหว่างดำรงตำแหน่งของเขา VINCI ได้ขยายธุรกิจอย่างมากไปยังสัมปทานทางหลวงและสนามบิน พลังงาน และบริการ ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ที่สร้างได้ในฝรั่งเศสลดลงจาก 66% เหลือประมาณ 42%

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2025 ที่ประชุมใหญ่สามัญของ VINCI ได้อนุมัติเรื่องดังกล่าว การแยกบทบาทของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2025 Xavier Huillard ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ในขณะที่ ปิแอร์ อองโฌลราสนาย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นระยะเวลาสี่ปี

เงินเดือนของซาเวียร์ ฮุยาร์ด: ตัวเลขแยกตามปี

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนเงินที่ VINCI เผยแพร่ โดยแยกความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทน จัดสรรไว้สำหรับการฝึกซ้อม (มติคณะกรรมการ) เรื่องค่าตอบแทน จ่ายเงินจริงในระหว่างปีซึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

การออกกำลังกาย ฟังก์ชัน ค่าตอบแทนสำหรับการฝึกปฏิบัติ แหล่ง
2023 ประธาน-ผู้อำนวยการทั่วไป 3 303 580 € VINCI, การกำกับดูแล
2024 ประธาน-ผู้อำนวยการทั่วไป 3 302 605 € VINCI, การกำกับดูแล
2024 แผนจูงใจระยะยาว (9 เมษายน 2024) 3 379 994 € VINCI, การกำกับดูแล
2024 ยอดรวมทั้งหมด รวมส่วนแบ่งกำไรแล้ว 6 682 599 € VINCI, การกำกับดูแล
2023 ยอดรวมทั้งหมด รวมส่วนแบ่งกำไรแล้ว 6 683 568 € VINCI, การกำกับดูแล

La เงินเดือนคงที่ก่อนหักภาษีต่อปี จำนวนเงินถึง 1 300 000 € สำหรับปี 2024 จำนวนเงินดังกล่าวถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2022 สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2022 และยังคงเท่าเดิมในปี 2023 และ 2024

ค่าตอบแทนของซาเวียร์ ฮุยาร์ด ประกอบด้วยอะไรบ้าง และไม่ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เอกสารข้อมูลที่เผยแพร่โดย VINCI ระบุว่า Xavier Huillard ไม่ได้รายงานข้อมูลใดๆ ไม่ใช่สัญญาจ้างงาน กับกลุ่มซึ่งเขาได้รับประโยชน์จากมัน อย่างไรก็ตาม แผนบำนาญเสริม และเขาไม่รับรู้ ไม่มีทั้งค่าชดเชยการเลิกจ้างหรือค่าตอบแทนการไม่แข่งขัน.

แผนบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ที่เริ่มใช้ในเดือนมีนาคม 2010 สำหรับผู้บริหารนั้น อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการบริจาคที่เท่ากับ แปดเท่าของเพดานเงินประกันสังคมประจำปี นี่คือคำแปลภาษาฝรั่งเศสของข้อจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับเงินชดเชยการเลิกจ้าง (Golden Parachutes)

เมื่อสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งซีอีโอในปี 2025 เขาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ไม่มีค่าตอบแทนผันแปรระยะยาวสำหรับปี 2025.

การลาออกของผู้บริหารระดับสูง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2025

ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2025 คณะกรรมการบริษัทได้ตัดสินใจแยกบทบาททั้งสองออกจากกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2025 VINCI เน้นย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็น "ผลมาจากการเปลี่ยนผ่านที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี" ปิแอร์ อองโจลราส อายุ 59 ปีในขณะนั้น ซึ่งจบการศึกษาจาก École Polytechnique และ École des Ponts et Chaussées ดำรงตำแหน่งหัวหน้า VINCI Construction อยู่แล้ว และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในเดือนพฤษภาคม 2024 เพื่อส่งมอบงานร่วมกับซาเวียร์ ฮุยาร์ด

ที่ประชุมใหญ่อนุมัติการแต่งตั้งเขาเข้าเป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง 99,35% นายซาเวียร์ ฮุยาร์ด จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มต่อไปอย่างน้อยจนถึงการประชุมใหญ่ประจำปี 2026

ในตารางหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารถือครองนั้น VINCI ยังระบุด้วยว่า Xavier Huillard ได้ขายหลักทรัพย์บางส่วนไปแล้ว หุ้น VINCI จำนวน 41,999 หุ้น ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว

วิธีตีความค่าตอบแทนของผู้บริหารเมื่อคุณเป็นผู้ถือหุ้น

มีหลักการสามประการที่ใช้กับ VINCI เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อื่นๆ

แยกค่าคงที่ออกจากค่าแปรผัน ในกรณีนี้ เงินเดือนคงที่ 1,3 ล้านยูโรนั้นถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีขนาดเท่านี้ ส่วนประกอบที่เป็นค่าตอบแทนผันแปร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าตอบแทนตามผลงานในระยะยาว ทำให้ยอดรวมสูงกว่า 6,6 ล้านยูโร

ควรดูยอดรวมตลอดสองปีเสมอ แผนการให้รางวัลจูงใจจะกระจายออกไปในระยะเวลาสามถึงห้าปี: การพิจารณาเพียงปีเดียวอาจผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะอยู่ในจุดสูงสุดหรือต่ำสุด

เปรียบเทียบกับผลผลิต การจ่ายค่าตอบแทนจะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับมูลค่าที่สร้างขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นั่นคือเกณฑ์ที่แท้จริง ไม่ใช่จำนวนเงินรวมเพียงอย่างเดียว

คำถามที่พบบ่อย

Xavier Huillard ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ที่ Vinci?

ค่าตอบแทนคงที่ก่อนหักภาษีต่อปีของเขาอยู่ที่ 1,300,000 ยูโร ซึ่งเสริมด้วยส่วนประกอบผันแปรและโบนัสระยะยาว ดังนั้นค่าตอบแทนสำหรับปีงบประมาณ 2024 จึงอยู่ที่ 3,302,605 ยูโร และ 6,682,599 ยูโร หากรวมมูลค่าของหุ้นที่จัดสรรภายใต้แผนโบนัสด้วย

Xavier Huillard ยังดำรงตำแหน่ง CEO ของ Vinci อยู่หรือไม่?

ไม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2025 เขาเป็นประธานกรรมการบริหาร และปิแอร์ อองโญลราส เป็นซีอีโอของกลุ่มบริษัท

นาย Xavier Huillard ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างหรือไม่?

ข้อมูลที่เผยแพร่โดย VINCI ระบุว่าเขาไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างหรือค่าตอบแทนจากการไม่แข่งขันใดๆ

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 