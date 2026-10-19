ค่าตอบแทนของ Xavier Huillard ที่ Vinci: ตัวเลขแยกตามปีและแผนการแบ่งปันผลกำไร

เขาได้รับเงินเท่าไหร่? ซาเวียร์ ฮุยลาร์ด ใครคือผู้บริหารสูงสุดของ Vinci? คำถามนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มบริษัทก่อสร้าง ทางหลวง และสัมปทานสนามบินรายนี้ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกำหนดทิศทางของระบบทุนนิยมฝรั่งเศสตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขด้านล่างมาจากเอกสารทางการของ Vinci ได้แก่ การสื่อสารหลังการประชุมคณะกรรมการ หน้าเว็บเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของกลุ่ม และประกาศการประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุปีและแหล่งที่มาไว้ด้วย ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับข้อมูลประเภทนี้
Xavier Huillard คือใคร?
Xavier Huillard เกิดในปี 1954 จบการศึกษาด้านวิศวกรรมจากเอโคล โปลีเทคนิค และโรงเรียนสะพานและถนนแห่งชาติเขาเริ่มต้นอาชีพที่บริษัท Sogea ในปี 1996 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปี 1998 จากนั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ VINCI Construction ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2002
เขาเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ VINCI และกลายเป็น... กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัทในปี 2006แล้วก็ ประธานและซีอีโอในปี 2010ในระหว่างดำรงตำแหน่งของเขา VINCI ได้ขยายธุรกิจอย่างมากไปยังสัมปทานทางหลวงและสนามบิน พลังงาน และบริการ ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ที่สร้างได้ในฝรั่งเศสลดลงจาก 66% เหลือประมาณ 42%
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2025 ที่ประชุมใหญ่สามัญของ VINCI ได้อนุมัติเรื่องดังกล่าว การแยกบทบาทของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2025 Xavier Huillard ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ในขณะที่ ปิแอร์ อองโฌลราสนาย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นระยะเวลาสี่ปี
เงินเดือนของซาเวียร์ ฮุยาร์ด: ตัวเลขแยกตามปี
ตารางด้านล่างแสดงจำนวนเงินที่ VINCI เผยแพร่ โดยแยกความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทน จัดสรรไว้สำหรับการฝึกซ้อม (มติคณะกรรมการ) เรื่องค่าตอบแทน จ่ายเงินจริงในระหว่างปีซึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
|การออกกำลังกาย
|ฟังก์ชัน
|ค่าตอบแทนสำหรับการฝึกปฏิบัติ
|แหล่ง
|2023
|ประธาน-ผู้อำนวยการทั่วไป
|3 303 580 €
|VINCI, การกำกับดูแล
|2024
|ประธาน-ผู้อำนวยการทั่วไป
|3 302 605 €
|VINCI, การกำกับดูแล
|2024
|แผนจูงใจระยะยาว (9 เมษายน 2024)
|3 379 994 €
|VINCI, การกำกับดูแล
|2024
|ยอดรวมทั้งหมด รวมส่วนแบ่งกำไรแล้ว
|6 682 599 €
|VINCI, การกำกับดูแล
|2023
|ยอดรวมทั้งหมด รวมส่วนแบ่งกำไรแล้ว
|6 683 568 €
|VINCI, การกำกับดูแล
La เงินเดือนคงที่ก่อนหักภาษีต่อปี จำนวนเงินถึง 1 300 000 € สำหรับปี 2024 จำนวนเงินดังกล่าวถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2022 สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2022 และยังคงเท่าเดิมในปี 2023 และ 2024
ค่าตอบแทนของซาเวียร์ ฮุยาร์ด ประกอบด้วยอะไรบ้าง และไม่ประกอบด้วยอะไรบ้าง
เอกสารข้อมูลที่เผยแพร่โดย VINCI ระบุว่า Xavier Huillard ไม่ได้รายงานข้อมูลใดๆ ไม่ใช่สัญญาจ้างงาน กับกลุ่มซึ่งเขาได้รับประโยชน์จากมัน อย่างไรก็ตาม แผนบำนาญเสริม และเขาไม่รับรู้ ไม่มีทั้งค่าชดเชยการเลิกจ้างหรือค่าตอบแทนการไม่แข่งขัน.
แผนบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ที่เริ่มใช้ในเดือนมีนาคม 2010 สำหรับผู้บริหารนั้น อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการบริจาคที่เท่ากับ แปดเท่าของเพดานเงินประกันสังคมประจำปี นี่คือคำแปลภาษาฝรั่งเศสของข้อจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับเงินชดเชยการเลิกจ้าง (Golden Parachutes)
เมื่อสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งซีอีโอในปี 2025 เขาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ไม่มีค่าตอบแทนผันแปรระยะยาวสำหรับปี 2025.
การลาออกของผู้บริหารระดับสูง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2025
ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2025 คณะกรรมการบริษัทได้ตัดสินใจแยกบทบาททั้งสองออกจากกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2025 VINCI เน้นย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็น "ผลมาจากการเปลี่ยนผ่านที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี" ปิแอร์ อองโจลราส อายุ 59 ปีในขณะนั้น ซึ่งจบการศึกษาจาก École Polytechnique และ École des Ponts et Chaussées ดำรงตำแหน่งหัวหน้า VINCI Construction อยู่แล้ว และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในเดือนพฤษภาคม 2024 เพื่อส่งมอบงานร่วมกับซาเวียร์ ฮุยาร์ด
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติการแต่งตั้งเขาเข้าเป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง 99,35% นายซาเวียร์ ฮุยาร์ด จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มต่อไปอย่างน้อยจนถึงการประชุมใหญ่ประจำปี 2026
ในตารางหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารถือครองนั้น VINCI ยังระบุด้วยว่า Xavier Huillard ได้ขายหลักทรัพย์บางส่วนไปแล้ว หุ้น VINCI จำนวน 41,999 หุ้น ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
วิธีตีความค่าตอบแทนของผู้บริหารเมื่อคุณเป็นผู้ถือหุ้น
มีหลักการสามประการที่ใช้กับ VINCI เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อื่นๆ
แยกค่าคงที่ออกจากค่าแปรผัน ในกรณีนี้ เงินเดือนคงที่ 1,3 ล้านยูโรนั้นถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีขนาดเท่านี้ ส่วนประกอบที่เป็นค่าตอบแทนผันแปร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าตอบแทนตามผลงานในระยะยาว ทำให้ยอดรวมสูงกว่า 6,6 ล้านยูโร
ควรดูยอดรวมตลอดสองปีเสมอ แผนการให้รางวัลจูงใจจะกระจายออกไปในระยะเวลาสามถึงห้าปี: การพิจารณาเพียงปีเดียวอาจผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะอยู่ในจุดสูงสุดหรือต่ำสุด
เปรียบเทียบกับผลผลิต การจ่ายค่าตอบแทนจะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับมูลค่าที่สร้างขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นั่นคือเกณฑ์ที่แท้จริง ไม่ใช่จำนวนเงินรวมเพียงอย่างเดียว
คำถามที่พบบ่อย
Xavier Huillard ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ที่ Vinci?
ค่าตอบแทนคงที่ก่อนหักภาษีต่อปีของเขาอยู่ที่ 1,300,000 ยูโร ซึ่งเสริมด้วยส่วนประกอบผันแปรและโบนัสระยะยาว ดังนั้นค่าตอบแทนสำหรับปีงบประมาณ 2024 จึงอยู่ที่ 3,302,605 ยูโร และ 6,682,599 ยูโร หากรวมมูลค่าของหุ้นที่จัดสรรภายใต้แผนโบนัสด้วย
Xavier Huillard ยังดำรงตำแหน่ง CEO ของ Vinci อยู่หรือไม่?
ไม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2025 เขาเป็นประธานกรรมการบริหาร และปิแอร์ อองโญลราส เป็นซีอีโอของกลุ่มบริษัท
นาย Xavier Huillard ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างหรือไม่?
ข้อมูลที่เผยแพร่โดย VINCI ระบุว่าเขาไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างหรือค่าตอบแทนจากการไม่แข่งขันใดๆ
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