บัญชีซื้อขายหุ้น: วิธีการทำงานและวิธีการเปิดบัญชี

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ในการลงทุน บัญชีซื้อขายหุ้นเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดประตูสู่ตลาดหุ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมากประสบการณ์หรือมือใหม่ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะค้นพบวิธีการทำงานของเครื่องมืออันทรงคุณค่านี้ และเรียนรู้กลเม็ดของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

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บัญชีซื้อขายหุ้นคืออะไร?

บัญชีซื้อขายหุ้นเป็นบัญชีพิเศษที่เปิดกับธนาคารหรือโบรกเกอร์หลักทรัพย์ ออกแบบมาเพื่อถือครองและซื้อขายตราสารทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร เป็นต้น ETFs และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ บัญชีประเภทนี้รู้จักกันในฝรั่งเศสในชื่อ acompte-titres ซึ่งแปลตรงตัวว่า บัญชีหลักทรัพย์ เป็นประตูสู่ตลาดการเงิน ช่วยให้คุณซื้อ ขาย และติดตามการลงทุนได้อย่างราบรื่น สำหรับผู้อ่านในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ลองนึกถึงมันว่าเป็นบัญชีประเภทเดียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มาตรฐานของฝรั่งเศส ซึ่งบางครั้งเรียกง่ายๆ ว่า บัญชีหุ้น

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในฝรั่งเศส

การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นมักเป็นกระบวนการที่ง่ายและรวดเร็ว ขั้นตอนสำคัญมีดังนี้:

  1. เลือกของคุณ นายหน้าค้าหุ้น: เปรียบเทียบข้อเสนอต่างๆ ในแง่ของค่าธรรมเนียม บริการ เครื่องมือการซื้อขาย และการฝึกอบรมที่พวกเขาจัดให้
  2. กรอกเอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นให้ครบถ้วน: คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน รวมถึงกำหนดโปรไฟล์นักลงทุนของคุณ
  3. เงินฝาก: โอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณเพื่อใช้เป็นทุนในการลงทุนครั้งแรก
  4. เริ่มลงทุน: เข้าสู่แพลตฟอร์มการลงทุนของโบรกเกอร์ของคุณและเริ่มลงทุนได้เลย

จะเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นได้ที่ไหน?

โลโก้ เสรีภาพ 24
บัญชีซื้อขายหุ้น Freedom24
  • กฎระเบียบ SEC ในสหรัฐอเมริกา และ CySEC ในสหภาพยุโรป
  • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก
  • สำนักงานในประเทศฝรั่งเศส
  • หุ้น, ETF, ออปชั่น, ฟิวเจอร์ส, เงินฝากออมทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย
  • การวิเคราะห์ตลาด

เปิดบัญชี

 โลโก้ xtb
XTB บัญชีซื้อขายหุ้น
  • กฎระเบียบของโปแลนด์และอื่นๆ
  • สำนักงานในปารีส
  • บัญชีซื้อขายหุ้นและการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมให้บริการ
  • หุ้นและ ETF ค่าธรรมเนียม 0%
  • ดอกเบี้ยเงินฝาก

เปิดบัญชี

 โลโก้เดจิโร
Degiro บัญชีซื้อขายหุ้น
  • กฎระเบียบของเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี
  • แพลตฟอร์มตลาดหุ้นแบบครบวงจร
  • บัญชีซื้อขายหุ้นที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคาร
  • หุ้น, ETF, พันธบัตร, ออปชั่น, ฟิวเจอร์ส
  • สถาบันนักลงทุน

เปิดบัญชี

วิธีเลือกบัญชีซื้อขายหุ้นที่เหมาะสมสำหรับคุณ

การเลือกบัญชีซื้อขายหุ้นที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • ประเภทของบัญชี:
    – บัญชีซื้อขายหุ้นสามัญ: เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
    - ถั่ว (แผนการออมหุ้นของฝรั่งเศส หรือ Plan d'Épargne en Actions): เสนอข้อได้เปรียบทางภาษีสำหรับการลงทุนในหุ้นยุโรป — ปัญหาคลาสสิกระหว่างบัญชีหุ้นกับ PEA นั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเสียภาษี
    – บัญชีที่อิงกับประกันภัย: ผสมผสานข้อดีของกรมธรรม์ประกันชีวิตกับข้อดีของบัญชีหลักทรัพย์
  • ค่านายหน้า: เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาบัญชี และค่าใช้จ่ายประจำอื่นๆ ระหว่างข้อเสนอต่างๆ
  • บริการและเครื่องมือ: ประเมินแพลตฟอร์มการซื้อขาย คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการฝึกอบรมที่มีให้เลือก
  • ความปลอดภัยและกฎระเบียบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือทางการเงินใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในบัญชีซื้อขายหุ้น?

เมื่อบัญชีซื้อขายหุ้นของคุณเปิดแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มต้นลงทุน! นี่คือเครื่องมือทางการเงินบางส่วนที่มีให้เลือกในบัญชีมาตรฐาน (บัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป หรือ CTO):

  • หุ้น: ซื้อหุ้นในบริษัทจดทะเบียนและรับผลประโยชน์จากศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
  • พันธบัตร: ให้เงินกู้แก่บริษัทหรือรัฐบาล และรับดอกเบี้ยเป็นประจำ
  • อีทีเอฟ: กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณโดยการลงทุนในกองทุนที่มีธีมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ภูมิภาคหรือภาคอุตสาหกรรม
  • อนุพันธ์: สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ควรศึกษาตัวเลือก สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ

เหตุใดจึงควรเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นสามัญ?

  • การกระจายผลงาน: บัญชีซื้อขายหุ้นเปิดโอกาสให้คุณกระจายการลงทุนได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิม ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  • ศักยภาพในการเติบโต: แม้ว่าตลาดการเงินจะมีความผันผวน แต่ก็มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในระยะยาว ทำให้คุณสามารถเพิ่มเงินออมได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • การควบคุมและความยืดหยุ่น: ด้วยบัญชีซื้อขายหุ้น คุณจะควบคุมการลงทุนของคุณได้อย่างเต็มที่ โดยตัดสินใจว่าจะซื้อ ขาย หรือปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนเมื่อใดตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

เคล็ดลับในการจัดการบัญชีซื้อขายหุ้น

นักลงทุนที่ดีจะไม่หยุดอยู่กับความสำเร็จในอดีต นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง:

  • ตรวจสอบตำแหน่งของคุณอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
  • ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของคุณเป็นระยะ เพื่อรักษาสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์ตามเป้าหมายของคุณ
  • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง
  • ทบทวนเป้าหมายการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นมีข้อดีอย่างไรบ้าง?

การมีบัญชีซื้อขายหุ้นมีข้อดีหลายประการสำหรับนักลงทุน:

  • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินฝาก: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินฝาก กล่าวคือ คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการโอนเข้าพอร์ตโฟลิโอได้เอง เพื่อติดตามการลงทุนและใช้ประโยชน์จากอิสระนี้ให้มากที่สุด คุณสามารถรวมสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวได้
  • ความสามารถในการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย: จุดประสงค์ของการจัดพอร์ตการลงทุนคือการช่วยให้คุณลงทุนในสินทรัพย์ที่คุณสนใจ ดังนั้นเมื่อคุณเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น คุณสามารถกระจายเงินของคุณไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภทได้
  • บัญชีซื้อขายหุ้นเปิดให้บริการแก่ทุกคนพอร์ตการลงทุนบางประเภทสงวนไว้สำหรับบุคคลกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น แต่ CTO ไม่ใช่หนึ่งในนั้น คุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งของบัญชีซื้อขายหุ้นสามัญคือเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้
  • ถอนเงินได้ตามสะดวก และสามารถเปิดบัญชีได้หลายบัญชี: ด้วยบัญชีซื้อขายหุ้น คุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการถอนเงิน คุณสามารถถอนได้ทุกเมื่อที่ต้องการและบ่อยเท่าที่คุณสะดวก อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจของพอร์ตการลงทุนประเภทนี้คือ คุณสามารถรับเงินรางวัลได้ทันทีที่ได้รับ

ข้อเสียของการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นมีอะไรบ้าง?

นอกเหนือจากข้อดีแล้ว ต้องยอมรับว่าการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นก็อาจมีข้อเสียอยู่บ้างเช่นกัน:

  • ภาระของการเก็บภาษี: ในบรรดารูปแบบการลงทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดหุ้น บัญชีซื้อขายหุ้น (CTO) ถือเป็นรูปแบบที่เสียภาษีมากที่สุด ซึ่งตรงกันข้ามกับพอร์ตการลงทุนที่ประหยัดภาษีอย่างเช่น บัญชีลงทุนส่วนบุคคล (PEA) โปรดทราบว่ารายได้ทั้งหมดของคุณจากบัญชีซื้อขายหุ้นนั้นต้องเสียภาษี ภาษีนี้ใช้กับกำไรที่คุณได้รับและเงินปันผลที่คุณได้รับ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณต้องจ่ายภาษีทั้งกำไรและเงินปันผลทุกบาททุกสตางค์ นี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดในการเปรียบเทียบระหว่างบัญชีซื้อขายหุ้นกับ PEA
  • ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนของคุณ: ในฐานะนักลงทุน คุณควรทราบว่าการลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณ การสูญเสียนั้นอาจเกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง การลงทุนในบัญชีซื้อขายหุ้นนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสลับกันระหว่างกำไรและขาดทุนอยู่เสมอ
  • ค่าธรรมเนียมมากมายหลายประเภท: ด้านมืดสุดท้ายของการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นคือค่าธรรมเนียมจำนวนมาก คุณจะต้องเตรียมงบประมาณไม่เพียงแค่ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีและการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าบำรุงรักษาบัญชีด้วย ค่าธรรมเนียมอาจรวมถึงค่าบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน และรายการนี้ยังไม่ครบถ้วน บางส่วนขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินหรือโบรกเกอร์ที่คุณเลือกใช้เป็นตัวกลาง นั่นคือเหตุผลที่คุณควรเลือกโบรกเกอร์อย่างรอบคอบ

See also: บัญชี PEA กับบัญชีซื้อขายหุ้นต่างกันอย่างไร?

สรุป

เมื่อคุณมีบัญชีซื้อขายหุ้นแล้ว คุณก็จะมีอำนาจในการเริ่มต้น การลงทุนในตลาดหุ้นด้วยการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดและมีวินัย คุณสามารถเปลี่ยนการลงทุนในตลาดหุ้นให้เป็นกำไรได้

ใครบ้างที่มีสิทธิ์เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นสามัญ (CTO)?

โดยหลักการแล้ว ตราบใดที่คุณเป็นผู้ใหญ่ คุณก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นได้แล้ว อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ผู้เยาว์สามารถมีบัญชีซื้อขายหุ้นได้ในกรณีพิเศษ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน ตัวอย่างเช่น หากคุณอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส คุณต้องมีสัญชาติฝรั่งเศสหรือเป็นผู้เสียภาษีในฝรั่งเศส นอกจากบุคคลธรรมดาแล้ว นิติบุคคลก็สามารถถือครองบัญชีซื้อขายหุ้นได้เช่นกัน โดยรูปแบบทางกฎหมายไม่สำคัญ นิติบุคคลทุกรูปแบบมีสิทธิ์ได้รับ

บัญชีซื้อขายหุ้นมีกี่ประเภท?

บัญชีซื้อขายหุ้นมีหลายประเภท โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ประเภทแรกคือ บัญชีซื้อขายหุ้นแบบบุคคล (Individual CTO) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเป็นของเจ้าของเพียงคนเดียว มีเพียงผู้ถือบัญชีเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้ ถัดมาคือ บัญชีซื้อขายหุ้นแบบร่วม (Joint CTO) ซึ่งหมายความว่าเจ้าของสองคนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างอิสระ และสุดท้ายคือ บัญชีซื้อขายหุ้นแบบไม่แบ่งแยก (Undivided CTO) ซึ่งมีหลายคนร่วมกันถือครองบัญชี อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ การทำธุรกรรมใดๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือครองทุกคนก่อน

เหตุใดจึงต้องเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น?

หนึ่งในข้อดีของการซื้อขายในตลาดหุ้นคือความสามารถในการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น พอร์ตการลงทุนนี้คุ้มค่าที่จะมี เพราะคุณไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินฝาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณลงทุนในสินทรัพย์ที่คุณเลือกได้ ที่สำคัญกว่านั้นคือ ไม่มีนักลงทุนรายใดถูกกีดกัน: มีโปรแกรมการซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกประเภท คุณยังได้รับอิสระอย่างเต็มที่เมื่อทำการถอนเงิน ที่น่าสนใจที่สุดก็คือ นักลงทุนแต่ละรายสามารถถือครองบัญชีซื้อขายหุ้นได้หลายบัญชีพร้อมกัน

ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างในการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น?

เมื่อคุณตัดสินใจเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น คุณต้องวางแผนงบประมาณสำหรับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีและการซื้อขาย เพื่อให้คุณสามารถเข้าซื้อหลักทรัพย์ที่คุณเลือกได้ นอกจากนี้ คุณควรคำนึงถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ การดูแลรักษา และการบำรุงรักษาบัญชีด้วย ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวให้พร้อม

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 