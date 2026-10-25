ส่วนของผู้ถือหุ้น: คำจำกัดความและวิธีการอ่าน

โดย เผยแพร่เมื่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้น) แสดงถึงสิ่งที่เป็นของบริษัทอย่างแท้จริง การแชร์ส่วนทุน: คือส่วนต่างระหว่างสิ่งที่ธุรกิจเป็นเจ้าของทั้งหมด (สินทรัพย์) กับสิ่งที่ธุรกิจเป็นหนี้ทั้งหมด (หนี้สิน) ส่วนทุนเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และใช้ในการคำนวณอัตราส่วนสำคัญหลายอย่างสำหรับนักลงทุน เช่น ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี คู่มือนี้จะอธิบายว่าส่วนทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง วิธีการอ่านส่วนทุนในงบดุล อัตราส่วนต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากส่วนทุน และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

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ส่วนของผู้ถือหุ้นคืออะไร?

ในงบดุล บริษัทจะแสดงสินทรัพย์ (สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลัง ลูกหนี้ เงินสด) ไว้ด้านหนึ่ง และแหล่งเงินทุน (หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น) ไว้ด้านอีกด้านหนึ่ง สมการพื้นฐานคือ:

ส่วนของผู้ถือหุ้น = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม

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ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ เงินที่ผู้ถือหุ้นนำมาลงทุนรวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่ายออกไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรียกอีกอย่างว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล — ในงบการเงินของบริษัทฝรั่งเศส คุณจะเห็นคำว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นเงินทุน หรือ สถานการณ์สุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยอะไรบ้าง

ธาตุ สิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน
ทุนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่ออกจำหน่าย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ส่วนเกินจากการออกหุ้น) จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นจ่ายเพิ่มจากมูลค่าที่ตราไว้ในระหว่างการเพิ่มทุน
เงินสำรอง กำไรจากปีก่อนๆ ถูกเก็บไว้ภายในบริษัท
กำไรสุทธิประจำปี (ผลประกอบการของปีงบประมาณ) กำไรหรือขาดทุนของปี ก่อนการจัดสรร
รายการอื่น ๆ การปรับปรุงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ การประเมินมูลค่าใหม่ และหุ้นที่บริษัทซื้อคืน (หักออก)
ผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อย ในงบการเงินรวม สัดส่วนของบริษัทย่อยที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นเจ้าของ

การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป

  • It เพิ่มขึ้น โดยมีกำไรสะสมและการเพิ่มทุน
  • It ลดลง โดยมีผลขาดทุน การจ่ายเงินปันผล และการซื้อหุ้นคืน (ดูคำจำกัดความของเราเกี่ยวกับ...) หุ้นทุนสำรอง).

ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบหมายความว่าหนี้สินมีมากกว่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือน แม้ว่าบริษัทที่มีกำไรสูงบางแห่งที่ซื้อหุ้นคืนในปริมาณมากอาจแสดงสถานการณ์เช่นนี้ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ก็ตาม

อัตราส่วนสำคัญที่อิงตามส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

ROE = กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นการวัดว่าบริษัทได้รับผลตอบแทนเท่าใดต่อเงินทุกยูโรที่ผู้ถือหุ้นลงทุนหรือฝากไว้ โดยทั่วไปแล้ว ROE ที่สูงกว่า 15% อย่างยั่งยืนถือเป็นสัญญาณของบริษัทที่มีกำไร หากไม่ได้มาจากการกู้ยืมมากเกินไป

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนนี้เปรียบเทียบหนี้สินของบริษัทกับสินทรัพย์ของตนเอง อัตราส่วนที่สูงกว่า 100% บ่งชี้ว่าบริษัทได้รับเงินทุนจากหนี้สินมากกว่าจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B)

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี = มูลค่าตลาด / ส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1 หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าบริษัทต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี อาจบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ำเกินไป หรือความสงสัยเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นวิธีการเปรียบเทียบส่วนของผู้ถือหุ้นกับมูลค่าตลาดในตัวเลขเดียว ธนาคารในยุโรปมีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเป็นเวลาหลายปีหลังวิกฤตปี 2008

ตัวอย่างการใช้งาน

บริษัทแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ 1,000 ล้านยูโร และหนี้สิน 600 ล้านยูโร โดยเป็นหนี้สินทางการเงินสุทธิ 400 ล้านยูโร ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 400 ล้านยูโร บริษัทมีกำไรสุทธิ 60 ล้านยูโร และมีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ 800 ล้านยูโร

  • ROE = 60 / 400 = 15%
  • อัตราทดเกียร์ = 400 / 400 = 100%
  • P/B = 800 / 400 = 2

ตลาดกำลังจ่ายเงินเป็นสองเท่าของมูลค่าทางบัญชี ซึ่งสะท้อนถึงผลกำไรที่แข็งแกร่ง แต่ภาระหนี้สินจำนวนมากทำให้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

ส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล

ส่วนของผู้ถือหุ้นยังเป็นตัวกำหนดความสามารถของบริษัทในการตอบแทนผู้ถือหุ้นด้วย ภายใต้กฎหมายบริษัทของฝรั่งเศส บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เฉพาะกำไรที่สามารถจ่ายได้เท่านั้น ซึ่งก็คือ กำไรของปีนั้นบวกด้วยกำไรของปีก่อนหน้าที่กันไว้เป็นเงินสำรอง และหักด้วยผลขาดทุนของปีก่อนหน้าและเงินสำรองที่ต้องกันไว้ บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมากจากผลขาดทุนจะต้องฟื้นฟูส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนที่จะจ่ายเงินปันผล ในทางกลับกัน บริษัทที่สะสมเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนมากโดยไม่มีโครงการลงทุนใดๆ อาจตัดสินใจที่จะคืนเงินส่วนหนึ่งให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลพิเศษหรือการซื้อหุ้นคืน ดังนั้น การติดตามส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเวลาหลายปีจึงทำให้สามารถคาดการณ์นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

  1. มูลค่าตามบัญชีไม่ใช่มูลค่าตลาดที่ดินแปลงหนึ่งที่ซื้อเมื่อห้าสิบปีก่อนอาจมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าในงบดุลมาก ในทางกลับกัน ช่องว่างของการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (ค่าความนิยม) อาจทำให้มูลค่าที่แท้จริงสูงเกินจริงได้
  2. สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ยังไม่ได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วนแบรนด์ สิทธิบัตรที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท และองค์ความรู้ มักไม่ปรากฏในงบดุล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีมีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B ratio) สูง
  3. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูงสามารถเกิดขึ้นได้จากหนี้สินควรอ่านข้อมูลนี้ควบคู่ไปกับระดับหนี้สินของบริษัทเสมอ

ส่วนของผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแล

สำหรับธนาคารและบริษัทประกันภัย ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแล: สถาบันเหล่านี้ต้องถือครองส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับขั้นต่ำตามสัดส่วนความเสี่ยงของตน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคำจำกัดความของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ การกำกับดูแลอย่างรอบคอบ.

หากต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท โปรดดูคู่มือของเรา การวิเคราะห์พื้นฐานนักลงทุนบางรายใช้ CFD เพื่อเข้าซื้อหุ้นในระยะสั้นในช่วงที่มีการประกาศผลประกอบการ; ของเรา Vantage ทบทวน บทความนี้จะพิจารณาโบรกเกอร์ที่ให้บริการ CFD CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเวเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน

จะหาข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้จากที่ไหน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นจะปรากฏอยู่ในด้านหนี้สินของงบดุลรวม ซึ่งเผยแพร่ในเอกสารการลงทะเบียนทั่วไปและในการประกาศผลประกอบการประจำปีและครึ่งปี งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นจะแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของปี ได้แก่ กำไร เงินปันผล การซื้อหุ้นคืน และการเพิ่มทุน

สรุป

ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นตัวชี้วัดความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นตามที่บันทึกไว้ในงบดุล เป็นพื้นฐานของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เช่น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี แต่ไม่ควรพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ผลกำไร ระดับหนี้สิน และคุณภาพที่แท้จริงของสินทรัพย์ ซึ่งการบัญชีสะท้อนให้เห็นได้ไม่สมบูรณ์

คำถามที่พบบ่อย

วิธีการคำนวณส่วนของผู้ถือหุ้นทำอย่างไร?

โดยการหักหนี้สินรวมของบริษัทออกจากสินทรัพย์รวมของบริษัท

ภาวะส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบหมายความว่าอย่างไร?

การที่หนี้สินมีมากกว่าสินทรัพย์ มักเป็นสัญญาณของปัญหา ยกเว้นบริษัทที่มีกำไรสูงบางแห่งที่ซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนมาก

ROE คืออะไร?

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: กำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นการวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน

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คริสตินาบาลัน
ผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing
คริสตินา บาลาน เป็นผู้ก่อตั้ง BK SEO Marketing บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Edubourse.com และ TraderFrancophone.fr เธอมีประสบการณ์ 15 ปีในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ รวมถึง 10 ปีในการเป็นผู้นำทีมขาย XTB และพลเรือเอก (XTB (ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ปี 2011–2016 และผู้บริหารระดับ Admirals ตั้งแต่ปี 2016–2021) เธอสำเร็จการศึกษาจาก ESCP Europe และสอบผ่านการรับรองวิชาชีพ AMF (มกราคม 2012) และการสอบ CFA ระดับ 1 (สถาบัน CFA, 2011) เธอออกแบบและกำกับดูแลเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้ง่าย

 