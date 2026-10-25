ส่วนของผู้ถือหุ้น: คำจำกัดความและวิธีการอ่าน

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้น) แสดงถึงสิ่งที่เป็นของบริษัทอย่างแท้จริง การแชร์ส่วนทุน: คือส่วนต่างระหว่างสิ่งที่ธุรกิจเป็นเจ้าของทั้งหมด (สินทรัพย์) กับสิ่งที่ธุรกิจเป็นหนี้ทั้งหมด (หนี้สิน) ส่วนทุนเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และใช้ในการคำนวณอัตราส่วนสำคัญหลายอย่างสำหรับนักลงทุน เช่น ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี คู่มือนี้จะอธิบายว่าส่วนทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง วิธีการอ่านส่วนทุนในงบดุล อัตราส่วนต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากส่วนทุน และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ในงบดุล บริษัทจะแสดงสินทรัพย์ (สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลัง ลูกหนี้ เงินสด) ไว้ด้านหนึ่ง และแหล่งเงินทุน (หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น) ไว้ด้านอีกด้านหนึ่ง สมการพื้นฐานคือ:
ส่วนของผู้ถือหุ้น = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ เงินที่ผู้ถือหุ้นนำมาลงทุนรวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่ายออกไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรียกอีกอย่างว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล — ในงบการเงินของบริษัทฝรั่งเศส คุณจะเห็นคำว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นเงินทุน หรือ สถานการณ์สุทธิ
|ธาตุ
|สิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน
|ทุนหุ้น
|มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่ออกจำหน่าย
|ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ส่วนเกินจากการออกหุ้น)
|จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นจ่ายเพิ่มจากมูลค่าที่ตราไว้ในระหว่างการเพิ่มทุน
|เงินสำรอง
|กำไรจากปีก่อนๆ ถูกเก็บไว้ภายในบริษัท
|กำไรสุทธิประจำปี (ผลประกอบการของปีงบประมาณ)
|กำไรหรือขาดทุนของปี ก่อนการจัดสรร
|รายการอื่น ๆ
|การปรับปรุงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ การประเมินมูลค่าใหม่ และหุ้นที่บริษัทซื้อคืน (หักออก)
|ผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อย
|ในงบการเงินรวม สัดส่วนของบริษัทย่อยที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นเจ้าของ
- It เพิ่มขึ้น โดยมีกำไรสะสมและการเพิ่มทุน
- It ลดลง โดยมีผลขาดทุน การจ่ายเงินปันผล และการซื้อหุ้นคืน (ดูคำจำกัดความของเราเกี่ยวกับ...) หุ้นทุนสำรอง).
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบหมายความว่าหนี้สินมีมากกว่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือน แม้ว่าบริษัทที่มีกำไรสูงบางแห่งที่ซื้อหุ้นคืนในปริมาณมากอาจแสดงสถานการณ์เช่นนี้ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ก็ตาม
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ROE = กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นการวัดว่าบริษัทได้รับผลตอบแทนเท่าใดต่อเงินทุกยูโรที่ผู้ถือหุ้นลงทุนหรือฝากไว้ โดยทั่วไปแล้ว ROE ที่สูงกว่า 15% อย่างยั่งยืนถือเป็นสัญญาณของบริษัทที่มีกำไร หากไม่ได้มาจากการกู้ยืมมากเกินไป
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนนี้เปรียบเทียบหนี้สินของบริษัทกับสินทรัพย์ของตนเอง อัตราส่วนที่สูงกว่า 100% บ่งชี้ว่าบริษัทได้รับเงินทุนจากหนี้สินมากกว่าจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B)
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี = มูลค่าตลาด / ส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1 หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าบริษัทต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี อาจบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ำเกินไป หรือความสงสัยเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นวิธีการเปรียบเทียบส่วนของผู้ถือหุ้นกับมูลค่าตลาดในตัวเลขเดียว ธนาคารในยุโรปมีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเป็นเวลาหลายปีหลังวิกฤตปี 2008
ตัวอย่างการใช้งาน
บริษัทแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ 1,000 ล้านยูโร และหนี้สิน 600 ล้านยูโร โดยเป็นหนี้สินทางการเงินสุทธิ 400 ล้านยูโร ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 400 ล้านยูโร บริษัทมีกำไรสุทธิ 60 ล้านยูโร และมีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ 800 ล้านยูโร
- ROE = 60 / 400 = 15%
- อัตราทดเกียร์ = 400 / 400 = 100%
- P/B = 800 / 400 = 2
ตลาดกำลังจ่ายเงินเป็นสองเท่าของมูลค่าทางบัญชี ซึ่งสะท้อนถึงผลกำไรที่แข็งแกร่ง แต่ภาระหนี้สินจำนวนมากทำให้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ส่วนของผู้ถือหุ้นยังเป็นตัวกำหนดความสามารถของบริษัทในการตอบแทนผู้ถือหุ้นด้วย ภายใต้กฎหมายบริษัทของฝรั่งเศส บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เฉพาะกำไรที่สามารถจ่ายได้เท่านั้น ซึ่งก็คือ กำไรของปีนั้นบวกด้วยกำไรของปีก่อนหน้าที่กันไว้เป็นเงินสำรอง และหักด้วยผลขาดทุนของปีก่อนหน้าและเงินสำรองที่ต้องกันไว้ บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมากจากผลขาดทุนจะต้องฟื้นฟูส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนที่จะจ่ายเงินปันผล ในทางกลับกัน บริษัทที่สะสมเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนมากโดยไม่มีโครงการลงทุนใดๆ อาจตัดสินใจที่จะคืนเงินส่วนหนึ่งให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลพิเศษหรือการซื้อหุ้นคืน ดังนั้น การติดตามส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเวลาหลายปีจึงทำให้สามารถคาดการณ์นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
- มูลค่าตามบัญชีไม่ใช่มูลค่าตลาดที่ดินแปลงหนึ่งที่ซื้อเมื่อห้าสิบปีก่อนอาจมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าในงบดุลมาก ในทางกลับกัน ช่องว่างของการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (ค่าความนิยม) อาจทำให้มูลค่าที่แท้จริงสูงเกินจริงได้
- สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ยังไม่ได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วนแบรนด์ สิทธิบัตรที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท และองค์ความรู้ มักไม่ปรากฏในงบดุล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีมีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B ratio) สูง
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูงสามารถเกิดขึ้นได้จากหนี้สินควรอ่านข้อมูลนี้ควบคู่ไปกับระดับหนี้สินของบริษัทเสมอ
สำหรับธนาคารและบริษัทประกันภัย ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแล: สถาบันเหล่านี้ต้องถือครองส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับขั้นต่ำตามสัดส่วนความเสี่ยงของตน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคำจำกัดความของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ การกำกับดูแลอย่างรอบคอบ.
หากต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท โปรดดูคู่มือของเรา การวิเคราะห์พื้นฐานนักลงทุนบางรายใช้ CFD เพื่อเข้าซื้อหุ้นในระยะสั้นในช่วงที่มีการประกาศผลประกอบการ; ของเรา Vantage ทบทวน บทความนี้จะพิจารณาโบรกเกอร์ที่ให้บริการ CFD CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเวเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นจะปรากฏอยู่ในด้านหนี้สินของงบดุลรวม ซึ่งเผยแพร่ในเอกสารการลงทะเบียนทั่วไปและในการประกาศผลประกอบการประจำปีและครึ่งปี งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นจะแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของปี ได้แก่ กำไร เงินปันผล การซื้อหุ้นคืน และการเพิ่มทุน
สรุป
ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นตัวชี้วัดความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นตามที่บันทึกไว้ในงบดุล เป็นพื้นฐานของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เช่น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี แต่ไม่ควรพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ผลกำไร ระดับหนี้สิน และคุณภาพที่แท้จริงของสินทรัพย์ ซึ่งการบัญชีสะท้อนให้เห็นได้ไม่สมบูรณ์
คำถามที่พบบ่อย
โดยการหักหนี้สินรวมของบริษัทออกจากสินทรัพย์รวมของบริษัท
การที่หนี้สินมีมากกว่าสินทรัพย์ มักเป็นสัญญาณของปัญหา ยกเว้นบริษัทที่มีกำไรสูงบางแห่งที่ซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนมาก
ROE คืออะไร?
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: กำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นการวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน
ซื้อขายฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเคอร์เรนซีผ่าน CFDเปิดบัญชีกับ Vantage →