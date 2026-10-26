กราฟราคา Kaspa แบบเรียลไทม์ – KAS/USD
สถิติคาสปา
คาสปา (KAS)
อันดับ: 750,035698 $ราคา (BTC)Ƀ0.00000045มูลค่าตลาด991 670 609 $ปริมาณ8 908 819 $เปลี่ยน 24 ชม.0.55%Supply ทั้งหมด27 แคช
แปลง KAS
Kaspa Crypto คืออะไร?
สกุลเงินดิจิทัล Kaspa (KAS) เน้นความเร็วในการทำธุรกรรมและความสามารถในการขยายขนาด เปิดตัวในปี 2025 โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า “GHOSTDAG” (Greedy Heaviest Observed Subtree Directed Acyclic Graph) ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันบล็อกหลายบล็อกพร้อมกันได้ ส่งผลให้ความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมดีขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยในระดับสูง Kaspa มีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาด้านความสามารถในการขยายขนาดที่สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เช่น Bitcoin เผชิญอยู่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้การทำธุรกรรมรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ
Kaspa Crypto ทำงานอย่างไร?
Kaspa ทำงานบนสถาปัตยกรรมบล็อกเชนที่เป็นเอกลักษณ์ รายละเอียดที่สำคัญมีดังนี้:
- โกสต์แด็กKaspa ใช้ขั้นตอนวิธี GHOSTDAG (Greedy Heaviest Observed Subtree Directed Acyclic Graph) ซึ่งอนุญาตให้เพิ่มบล็อกหลายบล็อกพร้อมกันได้ ต่างจากโซ่เชิงเส้นแบบดั้งเดิม
- บล็อกคู่ขนาน: แตกต่างจากบล็อกเชนแบบดั้งเดิมที่เพิ่มบล็อกทีละรายการ การขุด Kaspa เพิ่มบล็อกแบบขนาน ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผล
- เอกฉันท์: การบรรลุฉันทามติเกิดขึ้นจากการตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกใน DAG (Directed Acyclic Graph) โดยบล็อกจะได้รับการยืนยันตามน้ำหนักและความลึกในโครงสร้าง
- ความปลอดภัยโครงสร้าง blockDAG ของ Kaspa ให้ความปลอดภัยในระดับสูงต่อการโจมตีแบบใช้จ่ายซ้ำซ้อน เนื่องจากมีการเชื่อมต่อระหว่างบล็อกต่างๆ
- scalabilityด้วยการเปิดใช้งานการยืนยันบล็อกที่รวดเร็วและพร้อมกัน Kaspa สามารถประมวลผลธุรกรรมจำนวนมากต่อวินาที ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายขนาดได้ดียิ่งขึ้น
- ความเร็วโครงสร้าง DAG และระบบฉันทามติที่รวดเร็วช่วยให้การทำธุรกรรมเกิดขึ้นได้เกือบจะในทันที มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าแก่ผู้ใช้
Kaspa โดดเด่นด้วยแนวทางที่ล้ำสมัยในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมุ่งเน้นการผสานรวมความเร็ว ความปลอดภัย และความสามารถในการขยายขนาดเข้าด้วยกัน
ประวัติความเป็นมาของสกุลเงินดิจิทัล Kaspa
ต่อไปนี้คือวันที่สำคัญต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล Kaspa:
- ตุลาคม 2016: การพัฒนา Kaspa เริ่มต้นขึ้น เทคโนโลยีพื้นฐาน รวมถึงโปรโตคอล GHOSTDAG เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น
- เมษายน: Kaspa เปิดตัวบนเมนเน็ตแล้ว นี่ถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานบล็อกเชน Kaspa ในสภาพแวดล้อมการผลิต โดยมีโทเค็น KAS หมุนเวียนอยู่ในระบบ
- มิถุนายนKaspa เริ่มได้รับการยอมรับในชุมชนสกุลเงินดิจิทัล โดยดึงดูดความสนใจด้วยนวัตกรรมด้านความสามารถในการขยายขนาดและการประมวลผลบล็อกแบบขนาน
- กันยายน 2025: มีการเปิดตัวตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตแบบรวมศูนย์ (CEX) แห่งแรกที่เปิดให้ซื้อขาย KAS ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงสำหรับนักลงทุน
- มกราคมKaspa ประกาศการปรับปรุงครั้งใหญ่สำหรับแพลตฟอร์มของตน รวมถึงการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- 2025Kaspa ยังคงขยายระบบนิเวศของตนอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการอัปเดตทางเทคนิค โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างตำแหน่งของตนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ขั้นตอนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและการพัฒนาของ Kaspa ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน