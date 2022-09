The Merge comprendre la mise à jour d’Ethereum

Tous les regards sont rivés sur Ethereum qui s’apprête à subir une importante mise à jour de son système. La blockchain, source de la deuxième plus grande crypto monnaie au monde, va changer son modèle de consensus. Il s’agit du « Merge » qui marque le passage du système Proof of Work vers celui du Proof of Stake. Cette mise à niveau est l’occasion de répondre aux nouvelles exigences dans le domaine de la technologie blockchain et de la crypto. The Merge aura des conséquences non négligeables sur le fonctionnement de la blockchain mais également sur la valeur du jeton Ether.

Ethereum, Vers une réduction de la consommation d’énergie

The Merge marque un tournant majeur pour Ethereum (Ethereum Avis). Cette blockchain va fusionner avec une autre blockchain (beacon chain), ce qui changera la manière de traiter les transactions et de créer les jetons Ethereum. Il faut savoir que la plupart des blockchains notamment Bitcoin sont sujettes aux critiques de certains investisseurs et écologistes. Ethereum entend ainsi réduire sa consommation d’énergie de 99,95% par le passage au Proof of Stake, d’après la fondation Ethereum. Ce nouveau système permettra également de rendre le réseau déflationniste. Il y aura plus d’ETH brûlés que créés, ce qui aura un impact positif sur le prix du jeton. En revanche, il faut noter que le Merge ne réduira pas les frais de transaction du protocole.

Le Merge se passera très prochainement. Il est attendu entre le 10 et le 20 septembre bien que la date exacte reste incertaine. Les principales bourses de crypto monnaies comme Coinbase Global et Binance ont déclaré interrompre les dépôts et les retraits d’Ether pendant la fusion. Après la fusion, les fonds détenus dans le portefeuille seront de nouveau accessibles. Les utilisateurs n’auront donc rien à effectuer durant la mise à niveau.

Cette mise à jour a fait l’objet de maints reports. Le 11 avril, l’ETH a chuté d’environ 8 % lorsque le développeur principal d’Ethereum a déclaré que les plans pour l’événement de juin avaient été repoussés.

The Merge, des enjeux cruciaux pour le domaine des Crypto Monnaies

Selon les partisans d’Ethereum, la fusion constitue un moment crucial pour le secteur cryptographique, représentant 1 000 milliards de dollars. Ils estiment que la mise à jour mettra Ethereum en situation plus favorable, par rapport à son grand rival Bitcoin tant en termes de prix et que de facilité d’utilisation. D’ailleurs, depuis la fin du mois de juin, l’Ether a gagné plus de 50 %, contre une légère baisse pour le Bitcoin.

Grâce au Proof of Stake, il est possible de vérifier les transactions sur la blockchain de différentes manières. Dans la preuve de travail ou Proof of work, la vérification des transactions par les mineurs est plus sécurisée mais consomme beaucoup d’énergie. Par contre, dans le système de preuve d’enjeu, les détenteurs d’ETH pourront bloquer les quantités déterminées de leurs pièces afin de vérifier les nouvelles transactions sur la blockchain. Cela permettra de gagner de nouvelles pièces en plus.