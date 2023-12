13 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Cette semaine a marqué une réalisation monumentale pour le protocole Celestia, car son jeton natif TIA a enregistré des gains stupéfiants, défiant les tendances générales du marché. TIA, pierre angulaire de l’écosystème Celestia, a atteint de nouveaux sommets, dépassant les 13,1 $ et marquant une étape importante.

L’envolée haussière, de plus de 40% depuis les précédents creux aux alentours de 8,0 $, peut être attribuée à l’enthousiasme du marché concernant l’intégration anticipée avec Polygon, un acteur clé de l’espace blockchain. Cette collaboration stratégique, prévue pour 2024, devrait révolutionner les solutions de mise à l’échelle de couche 2.

Au cœur de cette collaboration se trouve un objectif commun : offrir une solution de disponibilité des données plus rentable. En exploitant la technologie innovante de Celestia, les développeurs auront une alternative viable aux options actuelles d’Ethereum, améliorant ainsi l’efficacité des réseaux de couche 2 de Polygon.

La Résilience et le Potentiel du Jeton TIA

Depuis son lancement en octobre, le protocole Celestia et le jeton TIA ont suivi une trajectoire ascendante. Le jeton s’est apprécié d’environ 400% par rapport à ses premiers creux sous les 2,0 $, soulignant l’engagement de Celestia à réduire les coûts pour des réseaux comme Polygon.

La récente hausse de 13% de la valeur de TIA, malgré la baisse du marché crypto plus large, met en évidence son statut croissant de favori du marché. Cette résilience est notable, surtout alors que des cryptomonnaies majeures comme le Bitcoin rencontrent des défis.

En regardant vers l’avenir, le potentiel de TIA reste robuste. En supposant que la baisse récente du marché crypto soit une phase temporaire et que l’enthousiasme autour de l’intégration de Celestia avec les solutions de mise à l’échelle de couche 2 de premier plan persiste, TIA semble prêt pour une croissance continue. Malgré une capitalisation boursière importante de plus de 1,8 milliard de dollars et une capitalisation boursière entièrement diluée de plus de 12,2 milliards de dollars, l’élan du jeton semble inébranlable.