HKEX — Hong Kong Exchanges and Clearing — ang operator ng Hong Kong Stock Exchange, ng lokal na futures market at ng London Metal Exchange, pati na rin ang gateway para sa kapital sa pagitan ng Tsina at ng mundo — na ang mga daloy ay nagpapasigla rin sa mga security tulad ng Alibaba, unang bigat ng Hang Seng sa pamamagitan ng mga programang Connect. Malapit sa monopolyo na nakalista sa ilalim ng ticker 0388Binabago ng kompanya ang bawat alon ng interes sa mga pamilihan ng Tsina tungo sa mga rekord na kita, 90% nito ay ibinabayad sa mga shareholder nito. Ipinapakita ng dokumentong ito ang real-time na presyo ng share, mga resulta, ang natatanging dibidendo, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng HKEX sa totoong oras
Ang presyo ng share ng HKEX ay kasalukuyang nasa HK$370,80 (Dolyares ng Hong Kong), na may pagbabagong 0,98% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 92,267,571 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay ipinagpalit sa pagitan ng HK$360,00 at HK$444,80.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagbibili sa humigit-kumulang HK$371, sa loob ng taunang saklaw na HK$360 hanggang HK$445: sinundan ng stock ang pag-angat ng mga Tsino sa unang kalahati ng taon at pagkatapos ay muling tumibay noong taglagas kasabay ng pagbaba ng mga pamilihan sa mainland China.
Datos sa pananalapi — Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
|Lugar ng listahan
|HKSE — ticker 0388.hk
|sektor
|Mga Serbisyong Pinansyal — Datos Pinansyal at Mga Palitan ng Stock
|Upuan
|Hong Kong — Opisyal na website
0388.HK · HKSE
|Sarado ang ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025-12-31
|HK$29,16 bilyon
|HK$17,75 bilyon
|2024-12-31
|HK$22,37 bilyon
|HK$13,05 bilyon
|2023-12-31
|HK$20,52 bilyon
|HK$11,86 bilyon
|2022-12-31
|HK$18,46 bilyon
|HK$10,08 bilyon
|Petsa ng secondment
|Halaga bawat bahagi
|2026-09-01
|HK$7,430
|2026-03-11
|HK$6,520
|2025-09-02
|HK$6,000
|2025-03-12
|HK$4,900
|2024-09-03
|HK$4,360
|2024-03-13
|HK$3,910
|2023-08-29
|HK$4,500
|2023-03-08
|HK$3,690
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
HKEX: Presentasyon ng Kumpanya
Ang HKEX ang nangangasiwa sa ikaanim na pinakamalaking stock exchange sa mundo ayon sa market capitalization—humigit-kumulang HK$48.5 trilyon para sa halos 2,700 nakalistang kumpanya—at namamahala sa buong kadena: mga merkado ng equity at derivatives, clearing, custodianship, at data ng merkado. Ang natatanging modelo nito ay nakasalalay sa mga programa nito Ikabit Pinapayagan ng Stock Connect ang mga internasyonal na mamumuhunan na bumili ng mga stock ng mainland China sa pamamagitan ng Hong Kong (hilagang daloy) at ang mga nag-iimpok na Tsino ay bumili ng mga seguridad sa Hong Kong (timog na daloy), kung saan ang HKEX ay nangongolekta ng mga komisyon sa bawat transaksyon. Bukod pa rito, Palitan ng London Metalna nakuha noong 2012, na siyang dahilan kung bakit ang grupo ay nangungunang sentro sa mundo para sa mga industriyal na metal.
Ang istruktura ng pamamahala ay parang monopolyo sa imprastraktura: ang gobyerno ng Hong Kong ang pinakamalaking shareholder at humihirang ng anim sa labintatlong direktor. Ang kumpanya ay pinamumunuan ni Bonnie Chan, ang punong ehekutibo.
Mga Resulta: ang mekanika ng mga volume
Ang mga resulta ng isang operator ng stock exchange ay sumusunod sa aktibidad sa merkado, at ang mga resulta ng HKEX ay kahanga-hanga:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 25, 2026): kita na HK$29,2 bilyon (+29,6%) at netong kita na HK$17,75 bilyon (+36%), na hinimok ng pag-angat ng ekonomiya ng Tsina;
- Unang kalahati ng 2026 (nailathala noong Agosto 19): rekord ng kasaysayan — kita na HKD 16,7 bilyon (+19%) at netong kita na HKD 10,6 bilyon (+24%), na may pang-araw-araw na dami ng kalakalan na HKD 283 bilyon (+18%) at ikalawang quarter na humigit-kumulang HKD 289 bilyon, ang pinakamataas sa kasaysayan; ang mga hilagang daloy patungong mainland China ay mahigit doble;
- Prangkisa ng IPO unang pwesto sa buong mundo para sa mga IPO noong 2025, at isang patuloy na bilis noong 2026 — 105 IPO sa pagtatapos ng Agosto, na lumampas na sa mga pondong nalikom para sa buong 2025.
Ang kapangyarihan ng modelo ay agad na kitang-kita: bawat pagbangon sa merkado ng Tsina—isang paborito ng mga pandaigdigang mamumuhunan simula nang sumikat ang lokal na AI—ay sabay-sabay na nagpapataas ng mga bayarin sa pangangalakal, mga IPO, at daloy ng Connect. Ang susunod na kaganapan ay ang paglabas ng mga resulta ng ikatlong quarter, na inaasahang ilalabas sa unang bahagi ng Nobyembre.
Dibidendo ng HKEX: 90% ng kita ay ipinamamahagi
Ang patakaran sa pamamahagi ng HKEX ay natatangi sa mga pangunahing pandaigdigang palitan: ang kumpanya ang nagbabayad 90% ng kalahating taon nitong kita sa mga dibidendo, nang walang makabuluhang patakaran sa pagpapanatili. Ang interim dividend sa 2026 ay umabot sa HK$7,43 kada share, tumaas ng 24%, pagkatapos ng balanse noong 2025 na HKD 6,52 — o humigit-kumulang HKD 13,95 sa nakalipas na labindalawang buwan, para sa ani na humigit-kumulang 3,8 sa 4% sa kasalukuyang presyo. Ang antas ng distribusyon na ito ang dahilan kung bakit ang stock ay isang cyclical yield stock: ang dibidendo ay tumataas at bumababa kasabay ng kita, at samakatuwid ay kasabay ng mood ng mga pamilihan sa Asya. Para sa isang residente ng Pransya, ang withholding tax (10%) ng Hong Kong ay nalalapat, nang walang kasunduan sa tax relief sa France; ang pamumuhunan ay ginagawa sa isang karaniwang securities account.
Kasaysayan: Mula sa isang kolonyal na pamilihan ng sapi hanggang sa pintuan ng Tsina
Ang Hong Kong Stock Exchange ay matagal nang isang mahinang rehiyonal na merkado, na pinagsasaluhan ng mga naglalabanang operator hanggang sa kanilang pag-iisa noong 2000 sa loob ng HKEX, isang nakalistang kumpanya—isang hybrid na modelo ng pamamahala kung saan ang pampublikong awtoridad ay nananatiling garantiya ng sistema. Dalawang estratehikong hakbang ang nagpabago sa kapalaran nito. Ang una ay ang kasunduan noong 2003 sa mga stock exchange ng Shanghai at Shenzhen, ang nauna sa mga programang Connect: sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga pamilihan ng Tsina sa mundo sa pamamagitan ng mga kontroladong channel, itinatag ng Hong Kong ang sarili bilang mahalagang iskaparate para sa kapital ng Tsina—ang mga share ng HKEX ang naging pinakadirektang paraan upang tumaya sa pagbubukas ng pananalapi ng Tsina. Ang pangalawa ay ang pagkuha ng London Metal Exchange noong 2012, na nagdagdag ng pandaigdigang dimensyon ng mga kalakal sa grupo. Kinumpirma ng dekada 2020 ang trajectory: sa kabila ng kaguluhan sa politika sa Hong Kong at ng pandemya, ang merkado ay nakapagtala ng mga record IPO — ang mga higanteng digital na Tsino ay naglista ng kanilang pangalawang linya doon — hanggang sa malaking pagbabalik ng mga pondong nalikom noong 2025-2026, na pinalakas ng mga stock ng artificial intelligence.
Mga inobasyon para sa 2026: muling binabago ng parisukat ang sarili nito
Ang sentrong pinansyal ng Hong Kong ay hindi lamang basta nag-iipon ng mga volume ng kalakalan; aktibo nitong pinapalawak ang larangan nito. Noong Agosto 2026, inanunsyo ng regulator ng Tsina ang sampung hakbang upang mapalalim ang ugnayan sa Hong Kong: pagpapalawak ng programang Connect sa mga real estate REIT, pagtatatag ng mga trading account na denominasyon ng yuan para sa mga southern flow, at—isang malaking desisyon—pag-awtorisa sa mga kumpanya ng seguro sa mainland na mamuhunan sa mga ETF ng Hong Kong, pagbubukas ng isang dating saradong channel para sa institutional capital. Kasabay nito, noong unang bahagi ng Agosto, inilunsad ng HKEX ang mga futures contract sa limang-taong Chinese government bond, ang mga unang offshore instrument na nag-hedge ng sovereign debt ng Tsina, at nagtatag ng isang central clearing house para sa mga mahahalagang metal. Ang bawat isa sa mga inisyatibong ito ay nagdaragdag ng isang paulit-ulit na stream ng kita—mga bayarin sa clearing at data—na, bawat semestre, ay binabawasan ang pag-asa ng grupo sa mga bayarin sa transaksyon lamang, habang pinapalakas ang hindi mapapalitang papel ng sentro bilang isang regulated na tulay sa pagitan ng dalawang sistemang pinansyal.
Pagsusuri: Isang monopolyo sa toll sa pananalapi ng Tsina
Ang tesis tungkol sa HKEX ay maaaring ibuod sa isang larawan: ito ang mandatoryong tollbooth sa pagitan ng pandaigdigang ipon at mga seguridad ng Tsina. Hangga't ang Hong Kong ay nananatiling pasukan para sa kapital patungo sa Tsina—isang papel na muling pinagtibay ng Beijing, na nag-anunsyo ng sampung hakbang noong Agosto 2026 upang palawakin ang mga programa ng Connect, kabilang ang mga REIT, yuan account, at access para sa mga mainland insurer sa mga ETF ng Hong Kong—ang tollbooth ay mekanikal na tumataas. Ang mga panganib ay ang kabaligtaran: biglaang cyclicality (isang bumababang merkado ng Tsina, tulad ng noong taglagas ng 2026, ay agad na nagpipiga ng mga volume), pagdepende sa patakaran ng Tsina, na maaaring magbukas o magsara ng mga daloy, at potensyal na kompetisyon mula sa mga merkado ng mainland. Panghuli, isinasama ng pagtatasa ang kakulangan ng asset: ang HKEX ay nakikipagkalakalan sa isang structural premium kumpara sa iba pang mga pandaigdigang operator ng palitan. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
HKEX sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 10,6 bilyong HKD : ang netong resulta para sa unang kalahati ng 2026, isang makasaysayang rekord;
- 283 bilyong HKD : ang karaniwang pang-araw-araw na dami ng kalakalan ng stock, tumaas ng 18%;
- 90% : ang bahagi ng kalahating-taong tubo na ipinamahagi bilang dibidendo;
- 7,43 HKD : ang interim dividend para sa 2026, tumaas ng 24%;
- 105 IPO pagsapit ng katapusan ng Agosto 2026 — unang pwesto sa buong mundo para sa mga IPO.
Ang mga benchmark na ito ay nagbubuod sa profile: isang napaka-kumikitang monopolyo sa toll, mapagbigay sa pamamahagi, na ang mga resulta ay pabago-bago kasabay ng ritmo ng mga pamilihan ng Tsina.
Pagbasa ng mga resulta ng isang operator ng stock market: ang tatlong pangunahing tagapagpahiwatig
Para masubaybayan ang HKEX kada quarter, tatlong sukatan ang nagbubuod sa mga mahahalagang bagay. Ang average daily trading volume (ADT): ito ang pinaka-agarang tagapagpahiwatig, dahil ang bawat bilyong kalakalan ay nakakabuo ng mga komisyon—ang sikolohikal na threshold na 300 bilyong HKD, na halos naabot noong ikalawang quarter ng 2026, ay magmamarka ng isang bagong antas ng kita. Ang bilang at laki ng mga IPO: ang mga ito ang nagpapasigla sa mga paunang at taunang bayarin sa listahan at nagpapahiwatig ng kalusugan ng pipeline ng China—105 na deal sa pagtatapos ng Agosto 2026, kabilang ang ilang mga higanteng tech. Panghuli, ang pagkasira ng kita sa pagitan ng kalakalan, clearing, at data: mas mataas ang bahagi ng paulit-ulit na clearing at kita ng data, mas nagiging regulated ang profile ng grupo at mas hindi ito umaasa sa pabagu-bago ng merkado. Ang isang mamumuhunan na sumusunod sa tatlong linyang ito sa bawat ulat ay may komprehensibong pag-unawa sa kung paano gumagana ang HKEX, nang hindi nababalot ng pansin sa mga detalye ng mga indibidwal na segment.
Paano bumili ng stock ng HKEX mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Hong Kong sa dolyar ng Hong Kong; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang regular na securities account — ang Hong Kong ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Hong Kong Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 0388;
- Maglagay ng limit order : ang stock ay likido ngunit ang mataas na presyo nito sa bawat yunit (mahigit 350 HKD) ay nangangailangan ng batch calibration;
- Isama ang pagbubuwis 10% withholding tax sa mga dibidendo, hindi maaaring ibawas sa France, pagkatapos ay pagbubuwis ayon sa iyong rehimen.
Ang mataas na presyo ng bawat yunit ng stock ay ginagawa rin itong isang stock na ang laki ng posisyon ay pangunahing tinutukoy ng badyet: ang isang share ay kumakatawan na sa malaking pagkakalantad sa tema ng mga pamilihan ng Tsina. Ang mga dibidendo ay binabayaran kada dalawang beses sa isang taon, pagkatapos ng bawat paglabas ng kita—isang iskedyul na nagbibigay-daan para sa real-time na pagsubaybay sa dinamika ng kita.
HKEX kumpara sa iba pang pandaigdigang palitan
Itinatampok ng paghahambing sa iba pang nakalistang palitan ang kakaibang katangian ng kasong ito. Ang mga palitan sa Kanluran—ICE, Deutsche Börse, London Stock Exchange—ay nag-iba-iba ng kanilang mga daluyan ng kita sa mga indeks, datos, at serbisyo, na nagbawas sa kanilang pag-asa sa mga dami ng kalakalan; pinapanatili ng HKEX ang isang mas purong pokus sa transaksyon, ngunit nababalanse ng isang monopolyong heograpiko na wala sa ibang palitan: ang pasukan patungo sa Tsina. Ang kadalisayan na ito ang dahilan kung bakit ito ang pinaka-cyclical na stock sa sektor, kapwa pataas at pababa, habang ang 90% na payout ratio nito, na hindi mapapantayan ng mga kapantay nito na karaniwang namamahagi ng kalahati ng kanilang kita, ay naglilipat ng buong cyclicality sa shareholder. Ang isa pang kapansin-pansing pagkakaiba ay ang premium valuation ng stock, na pinatutunayan ng kakulangan ng asset at ang potensyal para sa liberalisasyon sa pananalapi ng Tsina—isang potensyal na binigyang-diin lamang ng sampung sukat noong Agosto 2026.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng HKEX
Ano ang dividend yield ng HKEX?
Humigit-kumulang 3,8% hanggang 4% sa halaga ng palitan noong Oktubre 2026, batay sa humigit-kumulang HKD 13,95 na ipinamahagi sa loob ng labindalawang buwan. Ang kita ay nag-iiba depende sa mga kita, 90% nito ay ipinamamahagi kada dalawang buwan.
Maaari bang mabili ang HKEX sa loob ng PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang stock ay nakalista sa Hong Kong, sa labas ng saklaw ng PEA (French equity savings plan). Ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account na may 10% withholding tax.
Ano ang mga programa ng Connect?
Ang mga opisyal na channel na nag-uugnay sa Hong Kong Stock Exchange sa mga stock exchange ng Shanghai at Shenzhen ay nagpapahintulot sa mga internasyonal na mamumuhunan na bumili ng mga security ng mainland China (northern flow) at sa mga Chinese saver na bumili ng mga security ng Hong Kong (southern flow). Nangongolekta ang HKEX ng mga komisyon sa mga transaksyong ito.
Bakit pabago-bago ang mga resulta?
Dahil ang karamihan sa kita ay nakasalalay sa mga volume ng kalakalan at mga IPO, na lubhang nag-iiba ayon sa sentimyento ng merkado: ang pagtaas ng kita ng Tsina ay nagpapataas ng kita, ang pagtaas naman ng kita ng merkado ay nagpipigil sa mga ito.
Ano ang papel na ginagampanan ng pamahalaan ng Hong Kong?
Siya ang pinakamalaking shareholder at humihirang ng anim sa labintatlong direktor, na tinitiyak na ang merkado ay nananatiling isang estratehikong haligi ng sistemang pinansyal ng Tsina — isang kontrol na naglilimita sa mga kalabisan sa komersyo ngunit sinisiguro rin ang de facto monopolyo ng grupo.
Ano ang London Metal Exchange?
Ang nangungunang sentro ng kalakalan ng mga industrial metal sa mundo — tanso, aluminyo, at zinc — ay nakuha ng HKEX noong 2012, na kumukumpleto sa kita ng grupo gamit ang mga derivatives ng hilaw na materyales.
Sino ang namamahala sa HKEX?
Pinamamahalaan ni Bonnie Chan ang kumpanya bilang punong ehekutibo, sa ilalim ng lupon ng labintatlong direktor, anim sa kanila ay hinirang ng gobyerno ng Hong Kong, ang pinakamalaking shareholder — isang istruktura ng pamamahala na katulad ng isang nakalistang pampublikong monopolyo.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Inaasahan ang datos para sa ikatlong kwarter ng 2026 sa unang bahagi ng Nobyembre, bago mailathala ang buong taon ng pananalapi sa Pebrero 2027.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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