China Construction Bank Ang (CCB) ang pangatlong pinakamalaking bangko sa mundo ayon sa kabuuang asset: mahigit 42 trilyong yuan ang asset, halos 14,000 sangay sa Tsina, at pagmamay-ari na kontrolado ng estado sa pamamagitan ng holding company na Central Huijin. Nakalista ito sa Hong Kong sa ilalim ng ticker symbol. 0939Ang stock ay nag-aalok ng humigit-kumulang 4,5% na ani, na ibinibigay ng bangko na dalubhasa sa mga pangunahing proyekto sa konstruksyon at pabahay sa Tsina. Ipinapakita ng pahinang ito ang real-time na presyo ng share, mga resulta, dibidendo, at mga hakbang na dapat gawin upang mamuhunan mula sa France, bilang pagpapatuloy ng aming mga pahina sa China Mobile at ang sektor ng ani ng Tsina.
Presyo ng pagbabahagi ng China Construction Bank sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng CCB ay kasalukuyang nasa HK$9,77 (Dolyares ng Hong Kong), na may pagbabagong 0,46% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 92,267,571 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay ipinagpalit sa pagitan ng HK$7,37 at HK$9,99.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagbibili sa humigit-kumulang HK$9,80, malapit sa taunang pinakamataas na presyo nito: ang mga pangunahing bangko sa Tsina ay nakabawi ng pabor sa merkado salamat sa pagbangon ng mga margin ng interes at mga pampublikong rekadabilidad. Ang ISIN code para sa sangay ng Hong Kong ay CNE1000002H1.
CCB: Presentasyon ng bangko
Ang China Construction Bank, na may punong tanggapan sa Beijing, ay dating bangko para sa imprastraktura at pabahay: pinondohan nito ang mga dekada ng malalaking proyekto ng Tsina—mga tulay, riles, mga bagong lungsod—at ang malaking bahagi ng pagpapautang sa real estate ng bansa. Ang kritikal na masa nito ay pambihira:
- 42.6 trilyong yuan na mga ari-arian sa pagtatapos ng 2025, pangatlo sa pinakamalaking balanse ng pagbabangko sa mundo;
- isang network ng humigit-kumulang 14,000 sangay na sumasaklaw sa buong teritoryo;
- ang estado ang may kontrol sa pamamagitan ng Central Huijin, na umaabot sa humigit-kumulang 57%.
Tulad ng lahat ng pangunahing bangko na pag-aari ng estado ng Tsina, pinagsasama ng CCB ang isang misyong maglingkod sa publiko — pagpopondo sa mga pambansang prayoridad, pagpapanatili ng kredito sa panahon ng krisis — kasama ang kakayahang kumita sa komersyal na pagbabangko, na may net interest margin na nananatiling pinakamahusay sa limang pangunahing institusyong pag-aari ng estado.
Mga Resulta: Nakumpirma ang pagbangon para sa 2026
Ang mga pinakabagong datos na inilathala ay nagpapahiwatig ng isang malinaw na pagbangon:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Marso 27, 2026): maiuugnay na netong kita na 339 bilyong yuan, tumaas ng humigit-kumulang 1%;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Agosto 28): Netong kita na 169,5 bilyong yuan, tumaas ng 5,6%, na may kita na tumaas ng 10,5% at interest margin na bumabawi — ang unang tunay na pagbilis sa loob ng maraming taon;
- Susunod na huling araw : ang mga resulta para sa ikatlong kwarter, inaasahang ilalabas sa Oktubre 30, 2026.
Dalawang pangunahing kilusan ang kaakibat ng mga bilang na ito: pampublikong rekapitalisasyon — ang Ministri ng Pananalapi ay nag-inject ng 105 bilyong yuan sa mga espesyal na bono noong Marso 2025 upang palakasin ang equity ng sektor — at ang muling komposisyon ng portfolio ng kredito, kung saan ang aklat ng residential real estate ay sadyang binawasan pabor sa mga negosyo at imprastraktura ng bagong ekonomiya.
Dibidendo ng CCB: ani ng bangko ng estado
Para sa taong pinansyal ng 2025, nagbayad ang CCB HK$0,439 kada share — isang pansamantalang bayad na HKD 0,2047 na hiniwalay noong Disyembre 2025 at isang pangwakas na bayad na HKD 0,2343 noong Hulyo 2026 — na kumakatawan sa isang payout ratio na humigit-kumulang 30% ng kita, na itinaas ng bangko sa 31% para sa unang kalahati ng 2026 na pansamantalang bayad, na sumasalamin sa isang bahagyang mas mapagbigay na patakaran sa pamamahagi. Ang ani para sa Oktubre 2026 ay nasa humigit-kumulang 4,5%Isang mahalagang punto sa buwis para sa isang residenteng Pranses: ang mga dibidendo mula sa mga H share ng Tsina ay napapailalim sa 10% na withholding tax, na hindi maaaring ibawas sa France — dapat itong isaalang-alang ng netong kita — at ang pamumuhunan ay ginagawa sa isang ordinaryong securities account, dahil ang Hong Kong ay hindi kasama sa saklaw ng PEA.
Kasaysayan: Pangunahing bangko sa konstruksyon ng Tsina
Ang China Construction Bank ay itinatag noong 1954 bilang ang Construction Bank of China na pag-aari ng Estado, na may isang partikular na misyon: pamahalaan ang pagpopondo para sa mga proyekto ng pampublikong pamumuhunan sa ilalim ng pambansang plano. Sa mga dekada ng isang sentralisadong planong ekonomiya, nagsilbi itong pondo para sa mga pangunahing proyekto sa imprastraktura—mga dam, pabrika, riles—bago naging isang pangkalahatang komersyal na bangko noong dekada 1980 at 1990. Ang pinakamahalagang dekada nito ay ang dekada 2000: muling pagbubuo, paglilinis ng mga minanang utang, pagpapakilala nito sa Hong Kong noong 2005, at pagkatapos ay ang pagdami ng pagpapautang sa real estate na nagtulak sa CCB na maging nangungunang bangko sa pabahay sa bansa. Ipinapaliwanag ng kasaysayang ito ang kultura ng korporasyon nito ng inhinyeriya sa pananalapi para sa kongkreto: nang maglunsad ang Tsina ng isang bagong lungsod o isang linya ng high-speed na riles, ang CCB ang naging pangunahing tagapagpahiram—isang posisyon na, noong krisis sa real estate noong 2021-2025, ay nauwi sa wala bago pinangunahan ng estado ang pagbagsak. Sa kasalukuyan, muling inaayos ng bangko ang balanse nito patungo sa tinatawag ng Beijing na bagong produktibidad: advanced, green, digital na industriya.
Ang sektor ng pagbabangko ng Tsina: babasahin para sa mga mamumuhunan
Ang sektor ng pagbabangko ng Tsina ay nakaayos sa paligid ng anim na pangunahing grupong pag-aari ng estado—ICBC, CCB, ABC, BOC, BoCom, at PSBC—na siyang may hawak ng malaking bahagi ng kredito ng bansa, na dinadagdagan ng mga rehiyonal at pribadong nakalistang bangko. Para sa mga dayuhang mamumuhunan, apat na pangunahing prinsipyo ang nalalapat. Una, ang mga bangko ng Tsina ay mga instrumento ng patakarang pang-ekonomiya: kapag nais ng Beijing na pasiglahin ang pagpapautang, nagpapautang sila; kapag nais nitong pigilan ang ispekulasyon sa real estate, hinihigpitan nila ang pagpapautang—ang kanilang kakayahang kumita ay mas sumusunod sa mga trade-off na ito kaysa sa mga siklo ng merkado. Pangalawa, ang mga net interest margin ay mababa sa istruktura, humigit-kumulang 1,4% hanggang 1,5%, isang bunga ng kontroladong mga rate ng interes at matinding kompetisyon para sa mga deposito: ang kakayahang kumita ay nagmumula sa dami, hindi sa margin. Pangatlo, ang kalidad ng kredito ang patuloy na debate: pagkatapos ng real estate, ang bagong harapan ng mga masamang utang ay ang kredito ng mamimili, na tumataas sa 2026. Panghuli, ang estado bilang shareholder ay epektibong ginagarantiyahan ang solvency — walang pangunahing pampublikong bangko ng Tsina ang kailanman nag-default — ngunit ang seguridad na ito ay may kapalit: ang mga dibidendo at equity ay pinamamahalaan ayon sa bilis ng mga recapitalization at mga prayoridad sa badyet ng Beijing.
Ang ipinapakita ng unang kalahati ng 2026
Ang ulat noong Agosto 28, 2026 ay pinuri bilang isa sa pinakamahusay sa sektor: tumaas ng 5,6% ang netong kita, tumaas ng 10,5% ang kita, at tumigil sa paglala ang mga margin ng interes. Ang pagbabagong ito ay may dalawang makikilalang dahilan. Ang una ay ang patakaran sa pananalapi: ginabayan ng mga awtoridad ang mas mabilis na pagbaba ng kabayaran sa deposito kaysa sa mga rate ng pagpapautang, na awtomatikong nagpapanumbalik ng mga margin ng mga bangko. Ang pangalawa ay ang muling pagsasaayos ng balanse: ang masakit na pagbaba sa pagpapautang ng mortgage ay nagpapabuti sa kalidad ng asset at nagpapalaya sa regulatory capital upang pondohan ang mga segment na may mas mataas na ani. Ginantimpalaan ng merkado ang trajectory na ito: tumaas ang mga H-share ng mga pangunahing bangko sa buong 2026, kung saan naabot ng CCB ang taunang pinakamataas nito noong taglagas.
Pagsusuri: Ang tipikal na profile ng isang bangko ng ani ng Tsina
Ang portfolio ng CCB ay sumasaklaw sa parehong kalakasan at panganib ng sektor ng pagbabangko na pag-aari ng estado ng Tsina. Sa positibong panig: matatag na kakayahang kumita na pinapalakas ng isang halos-lokal na monopolyo, napakababang mga pagtatasa na sumusuporta sa ani, mga pampublikong rekada na nagtitiyak ng equity, at ang pinakamalaking posibleng visibility sa ekonomiya ng Tsina. Sa negatibong panig: pagkakalantad sa real estate ng Tsina, kung saan ang krisis ay hindi pa ganap na nareresolba kahit na bumababa ang mga natitirang pautang; ang pagtaas ng mga non-performing loans sa mga indibidwal, isang bagong punto ng kahinaan na natukoy noong 2026; istruktural na na-compress na mga margin ng interes sa paligid ng 1,4-1,5%; at kontrol ng estado, na maaaring unahin ang kakayahang kumita sa paglilingkod sa patakaran sa ekonomiya. Ang bangko ay angkop para sa isang sari-saring profile ng kita, sa isang satellite na posisyon, na may kamalayan sa uri ng pinagbabatayan na asset. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
CCB sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 1,024 bilyong yuan ng mga ari-arian — pangatlong pinakamalaking bangko sa mundo;
- 169,5 bilyong yuan : netong kita para sa unang kalahati ng 2026, tumaas ng 5,6%;
- HKD 0,439 kada share : ang dibidendo sa 2025, para sa ani na humigit-kumulang 4,5%;
- 31% : ang rate ng distribusyon na nakasaad sa paunang bayad para sa 2026, isang tanda ng isang medyo mas mapagbigay na patakaran;
- 105 bilyong yuan : ang paglalaan ng pondo ng estado sa 2025 upang palakasin ang equity ng sektor.
Binubuod ng mga benchmark na ito ang panukala: isang kita na may kalidad na pang-estado para sa unang umuusbong na ekonomiya, kasama ang mga siklo at pamamahala ng publiko na kaakibat nito.
Mga Pagkakaiba sa pagitan ng H-shares at A-shares
Para sa mga mamumuhunang Pranses, isang teknikal na detalye ang dapat maunawaan: ang mga pangunahing bangko sa Tsina ay may dalawang linya ng listahan. Ang mga share ng A, na nakalista sa Shanghai sa yuan, ay pangunahing maa-access ng mga domestic investor sa pamamagitan ng programang Stock Connect; ang mga share ng H, na nakalista sa Hong Kong sa dolyar ng Hong Kong, ang internasyonal na entry point—ang pokus ng gabay na ito. Ang parehong linya ay nag-aalok ng parehong mga karapatang pang-ekonomiya, kabilang ang parehong dibidendo bawat share, ngunit ang kanilang mga presyo ay bahagyang magkaiba. Ayon sa kasaysayan, ang mga share ng H ay ipinagbibili sa isang diskwento na bumabawi sa kanilang internasyonal na accessibility at pinaghihinalaang panganib. Samakatuwid, ang ani na kinakalkula sa linya ng H ay karaniwang bahagyang mas mataas kaysa sa linya ng A. Para sa mga mamumuhunang Europeo, ang kahinahunan na ito ay gumagana para sa kanila: nakakakuha sila ng access sa diskwento nang hindi isinasakripisyo ang dibidendo.
Paano bumili ng stock ng CCB mula sa France?
Ang pinakamadaling mapuntahan na linya ay ang linya ng Hong Kong (0939); mayroon ding lokal na linya sa Shanghai na nakalaan para sa mga lokal na mamumuhunan. Ang mga pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account—ang Hong Kong ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Hong Kong Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 0939 (ISIN CNE1000002H1);
- Maglagay ng limit order, ang sesyon sa Hong Kong na nagaganap sa gabi sa oras sa Europa;
- Isama ang pagbubuwis 10% withholding tax sa mga dibidendo, hindi deductible, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa Pransya ayon sa iyong rehimen.
Dahil ang H line ang pinakamabilis na ibenta para sa mga internasyonal na mamumuhunan, mabilis ang kalakalan kahit na wala sa mga oras ng peak trading sa Asya. Ang dibidendo ay binabayaran sa dalawang hulugan—isang interim dividend sa taglagas at isang final dividend sa kalagitnaan ng taon—at kinikredito sa euro pagkatapos ng conversion.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng CCB
Ano ang dividend yield ng CCB?
Humigit-kumulang 4,5% gross sa rate noong Oktubre 2026, batay sa HK$0,439 na binayaran para sa 2025. Ang 10% na withholding tax ng Tsina ay nagbabawas ng netong ani ng humigit-kumulang kalahating punto.
Maaari bang mabili ang CCB sa loob ng PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang stock ay nakalista sa Hong Kong, sa labas ng saklaw ng PEA (French equity savings plan). Ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account.
Ano ang laki ng CCB?
Pangatlong pinakamalaking bangko sa mundo ayon sa kabuuang asset, na may mahigit 42 trilyong yuan na asset sa pagtatapos ng 2025 — kasunod ng ICBC at ng Agricultural Bank of China.
Sino ang kumokontrol sa bangko?
Ang estado ng Tsina, sa pamamagitan ng holding company na Central Huijin, ay nagmamay-ari ng humigit-kumulang 57% ng kapital. Pinalakas din ng Ministri ng Pananalapi ang equity ng sektor noong Marso 2025.
Anong mga panganib ang dulot ng real estate sa Tsina sa CCB?
Ang direktang pagkakalantad sa pabahay ay nabawasan ng humigit-kumulang isang-katlo simula noong 2021; ang natitirang panganib ay nababawasan ng mga hakbang sa suporta ng gobyerno para sa sektor. Ang bagong larangan ng pag-aalala ng sektor ay ang kredito ng mamimili, kung saan ang mga default ay katamtamang tumataas.
Bakit napakababa ng interest margin?
Ang sistema ay nakabalangkas sa mga limitasyon ng interest rates sa mga prayoridad na pautang, kompetisyon para sa mga deposito, at misyong pondohan ang totoong ekonomiya. Ang margin ng CCB, na nasa humigit-kumulang 1,5%, ay nananatiling pinakamahusay sa limang pangunahing pampublikong bangko.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Inaasahan ang mga resulta para sa ikatlong kwarter ng 2026 sa Oktubre 30.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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