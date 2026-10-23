China Mobile ay ang pinakamalaking operator ng telekomunikasyon sa mundo: mahigit isang bilyong mobile customer sa Tsina, sampu-sampung milyong tahanan na konektado sa ultra-fast broadband, at isang shareholding na kontrolado ng estado ng Tsina. Nakalista sa Hong Kong sa ilalim ng ticker 0941Ang stock ay kaakit-akit sa simula dahil sa ani nito — humigit-kumulang 7% — na binabayaran ng isang kumpanya ng utility na may matatag na kakayahang kumita — isang profile ng ani sa Asya na naiiba sa AlibabaAng dokumentong ito, na nakatuon sa paglago, ay nagpapakita ng real-time na presyo ng bahagi, mga resulta, dibidendo, at mga hakbang na dapat sundin upang mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng China Mobile sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng China Mobile ay kasalukuyang nasa HK$77,10 (Dolyares ng Hong Kong), na may pagbabagong -0,32% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 271,772,514 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay ipinagpalit sa pagitan ng HK$75,55 at HK$88,90.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagbibili sa halagang HK$77, sa pinakamababang antas ng taunang saklaw na HK$75,55 hanggang HK$88,90: isang yield stock na ang presyo ay bahagyang bumaba noong ikatlong kwarter dahil sa pagbaba ng kalakalan. Ang ISIN code ay HK0941009539.
Datos sa pananalapi — China Mobile Limited
|Lugar ng listahan
|HKSE — ticker 0941.hk
|sektor
|Mga Serbisyo sa Komunikasyon — Mga Serbisyo sa Telekomunikasyon
|Upuan
|Hong Kong — Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ 1,67 Tn HKD (mula noong 10/24/2026)
|Bawat (TTM)
|≈ 11,5 (mula noong 24.10.2026)
|dibidendo
|5,42 kada share — ani ≈ 7,0%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025
|1,05 Tn HKD
|137,09 bilyong HKD
|2024
|1,04 Tn HKD
|138,37 bilyong HKD
|2023
|1,01 Tn HKD
|131,77 bilyong HKD
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|25.08.2026
|2,90
|05.06.2026
|2,52
|01.09.2025
|2,75
|06.06.2025
|2,49
|02.09.2024
|2,60
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
China Mobile: Pangkalahatang-ideya ng Kumpanya
Ang China Mobile ang kasalukuyang operator ng mobile phone sa Tsina, humigit-kumulang 73% na pag-aari ng estado sa pamamagitan ng China Mobile Communications Group. Natatangi ang saklaw nito sa mundo:
- 1,014 bilyong mga customer ng mobile, kabilang ang humigit-kumulang 702 milyong 5G subscriber, sa pagtatapos ng Setyembre 2026;
- 342 milyong customer Nakapirming high-speed internet, ang nangungunang ISP sa bansa;
- 1,5 bilyong koneksyon Internet of Things, mula sa mga smart meter hanggang sa mga konektadong sasakyan.
Ang kompanyang pampublikong kalakalan, na itinatag sa Hong Kong, ay pinamamahalaan mula sa Beijing, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng kompanyang magulang nito. Ang pangunahing negosyo nito ay ang kumikitang serbisyo publiko: mga regulated na taripa, mandatoryong saklaw sa buong bansa—kabilang ang mga hindi gaanong kumikitang rural na lugar—at isang misyong magbigay ng digital na imprastraktura ng bansa. Ang kamakailang estratehiya nito ay lalong nakatuon sa mga digital na solusyon: mga data center, cloud computing, at mga serbisyo ng enterprise, kung saan ipinoposisyon ng operator ang sarili bilang isang tagapagbigay ng imprastraktura ng computing para sa artificial intelligence ng Tsina.
Mga Resulta: Isang makinang pang-abang na bahagyang humina
Ang mga pinakabagong datos na inilathala ay nagmumungkahi ng maingat na pag-stabilize:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Marso 26, 2026): kita na 1,050 bilyong yuan (+0,9%), netong kita na 137,1 bilyong yuan (-0,9% ang naiulat, +2% na magkatulad);
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Agosto 13): kita na 538 bilyong yuan (−1,1%), netong kita na 78,9 bilyon, bumaba sa naiulat na batayan ngunit tumaas sa magkatulad na batayan, kung saan ang internasyonal na negosyo ay lumago ng 30%;
- Ikatlong quarter 2026 (inilathala noong Oktubre 20): kita na 242,3 bilyong yuan (-3,4%) at netong kita na 27,3 bilyon (-12,4%) — mas mababang mga numero na nagpapaliwanag sa kamakailang pagbaba ng stock, sa konteksto ng pagtaas ng kompetisyon sa presyo sa pagitan ng mga operator na Tsino.
Ang pananaw ng mamumuhunan ay katulad ng isang yield stock: ang mga kita ay nasa isang mataas na talampas, ang susi ay ang kakayahan ng grupo na mapanatili ang distribusyon. Ang mga pamumuhunan sa data at AI—isang computing hub sa Inner Mongolia na may tripleng kapasidad pagdating ng taglagas ng 2026—ay kumakatawan sa potensyal na tulong sa paglago.
Dibidendo ng China Mobile: ang puso ng usapin
Ang patakaran sa pamamahagi ang pinakamalakas na bentahe ng stock. Para sa taong piskal na 2025, nagbayad ang China Mobile HK$5,27 kada share — HKD 2,75 pansamantalang bayad at HKD 2,52 panghuling bayad — na kumakatawan sa ratio ng payout na humigit-kumulang 76% ng kita. Noong Oktubre 2026, ang ani ay nasa humigit-kumulang 6,8 sa 7%, isa sa pinakamataas sa mga malalaking kumpanya sa Asya. At nagpapatuloy ang pataas na trend: ang interim dividend para sa unang kalahati ng 2026 ay nadagdagan ng 5,5% sa HKD 2,90 bawat share, na tinanggal noong Agosto 25. Isang mahalagang punto sa buwis para sa isang residenteng Pranses: Ang Hong Kong ay nagpapataw ng 10% na withholding tax sa mga dibidendo, at walang kasunduan sa tax relief sa pagitan ng France at Hong Kong — ang net return ay dapat kalkulahin nang naaayon, at ang pamumuhunan ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account.
Kasaysayan: Ang pagkakahati na lumikha ng isang higante
Isinilang ang China Mobile sa pagpasok ng milenyo, nang buwagin ng Beijing ang makasaysayang monopolyo sa telepono upang mapalakas ang kompetisyon: ang mga mobile asset ng Ministry of Posts and Telecommunications ay pinagsama-sama sa isang entidad na ipinakilala sa Hong Kong noong 1997, ilang buwan bago ang paglilipat ng kolonya ng Britanya. Ang paglago nito ay sumasalamin sa paglago ng Tsina sa kabuuan: ang mobile telephony ay naging laganap sa loob ng isang dekada, kung saan ang China Mobile ay isa-isang sumipsip sa mga operator ng probinsya upang pag-isahin ang pambansang network. Nasaksihan ng dekada 2010 ang pagdaragdag ng fixed data—ang operator ay naging isang higante rin sa ultra-high-speed broadband—na sinundan ng 5G, na ang pag-deploy sa Tsina ay ang pinakamabilis sa mundo. Ang Amerikanong yugto ng 2020-2021—ang pag-alis nito sa Wall Street kasunod ng isang executive order na nagbabawal sa mga mamumuhunang Amerikano mula sa mga kumpanyang nauugnay sa militar ng Tsina—ay kakatwang nagpalakas sa lokal na katangian ng base ng mga shareholder nito: ang stock ngayon ay pangunahing ipinagkakatiwalaan sa Hong Kong at Shanghai, sa mga mamumuhunang Tsino at internasyonal mula sa rehiyon ng Asya.
Ang pamilihan ng telekomunikasyon sa Tsina: isang kontroladong oligopolyo
Ang tanawin ng telecom sa Tsina ay isang oligopolyo na binubuo ng tatlong manlalaro—China Mobile, China Telecom, at China Unicom—sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng estado, na nagtatakda ng malawak na balangkas: mga balangkas ng pagpepresyo, mga obligasyon sa saklaw, at mga iskedyul ng pagpapaunlad ng network. Ang istrukturang ito ay may mga bentahe para sa mga mamumuhunan: walang mapanirang digmaan sa presyo tulad ng sa Estados Unidos, mga koordinadong pamumuhunan, at matatag na kakayahang kumita. Mayroon din itong mga limitasyon: ang mga taripa ng mamimili ay regular na binabawasan ng mandatong pampulitika—ang digital inflation ay isang layunin sa patakarang panlipunan—na pumipigil sa kita bawat subscriber at nagtutulak sa mga operator na maghanap ng paglago sa sektor ng negosyo: cloud computing, data, IoT, at mga digital na serbisyo para sa mga komunidad. Ang China Mobile, na mas mahusay kaysa sa mga kakumpitensya nito na may mga reserbang pera at mas malaking base ng customer, ay nangunguna sa transisyon na ito nang may pinakamalaking kalayaan: ang mga data center at kapasidad ng computing nito ay nagpapagana sa ecosystem ng artificial intelligence ng bansa, isang posisyon na aktibong hinihikayat ng gobyerno sa plano ng digital sovereignty nito.
Pagsusuri: Mga kita ng gobyerno, mga panganib ng gobyerno
Maaaring suriin ang China Mobile bilang isang bono ng gobyerno ng Tsina na pinahusay ng paglago ng digital. Kabilang sa mga kalakasan nito ang mataas at tumataas na ani na binabayaran ng isang kumpanya kung saan ang estado ang mayoryang shareholder at tagapagtanggol; napakalaki at nahuhulaang daloy ng salapi; at isang hindi mapapalitang posisyon sa imprastraktura ng Tsina. Ang mga panganib ay sumasalamin sa mga kalakasang ito: ang stock ay tinanggal sa listahan mula sa Wall Street noong 2021 sa ilalim ng presyur sa politika ng US, patuloy ang geopolitical exposure, ang paglago ng kita ay nasa pinakamabuting zero, at ang regulator ng Tsina ay maaaring mag-arbitrage ng mga presyo sa kapinsalaan ng mga margin. Dagdag pa sa mga panganib na ito ang panganib sa pera—ang dibidendo ay binabayaran sa dolyar ng Hong Kong, na naka-peg sa dolyar ng US, habang ang ani ay ipinahayag sa yuan. Ang stock ay angkop para sa isang mamumuhunan na naghahanap ng sari-saring ani sa labas ng Eurozone, na may kamalayan sa pampulitikang katangian ng pinagbabatayang asset. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan.
China Mobile sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 1,014 milliard ng mga customer ng mobile — ang pinakamalaking fleet sa mundo;
- 137,1 bilyong yuan netong resulta 2025;
- HKD 5,27 kada share : ang dibidendo sa 2025, para sa ani na malapit sa 7%;
- 76% : ang rate ng distribusyon, na may paunang bayad na 5,5% para sa 2026;
- 73% : ang pakikilahok ng estadong Tsino sa pamamagitan ng grupong magulang.
Binubuod ng mga benchmark na ito ang equation: mga natatanging kita na inihahatid ng isang halos-estado na monopolyo, kapalit ng mahinang paglago at isang ipinapalagay na geopolitical exposure.
Ang ipinapakita ng kaso ng China Mobile tungkol sa umuusbong na ani
Ang China Mobile ay kabilang sa isang natatanging kategorya ng mga yield stock: ang mga umuusbong na kampeon na pag-aari ng estado. Hindi tulad ng isang European utility na nakalista sa isang pampublikong merkado, pinagsasama ng pinagbabatayang asset ang kakayahang kumita ng isang pampublikong serbisyo—na nakabalangkas sa pamamagitan ng shareholder na pag-aari ng estado—na may isang semi-closed market environment na nailalarawan sa pamamagitan ng mababang volatility ngunit limitadong international liquidity. Para sa isang portfolio ng Pransya, ang stock ay gumaganap ng isang partikular na papel: bahagyang decorrelation mula sa mga Western cycle, kita sa isang pera na naka-peg sa dolyar, at pagkakalantad sa tema ng Chinese digitalization. Bilang kapalit, tinatanggap ng mamumuhunan ang pamamahala nang walang makabuluhang minority checks and balances, financial reporting sa Chinese format, at ang mababa ngunit totoong panganib ng diplomatic tensions na nakakaapekto sa capital flows. Ang laki ng posisyon sa isang portfolio ay dapat sumasalamin sa mga partikular na ito: ito ay isang yield supplement, hindi isang core portfolio holding sa European sense of the term.
Paano bumili ng stock ng China Mobile mula sa France?
Ang pangunahing listahan ay nasa Hong Kong; mayroon ding lokal na listahan sa Shanghai Stock Exchange, na hindi maa-access ng mga dayuhang mamumuhunan. Ang mga pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account—ang Hong Kong ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Hong Kong Stock Exchange sa pamamagitan ng iyong broker: inaalok ito ng mga pangunahing internasyonal na online broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 0941 (ISIN HK0941009539);
- Maglagay ng limit order, ang sesyon sa Hong Kong na nagaganap sa gabi sa oras ng Pransya;
- Isama ang pagbubuwis 10% withholding tax sa mga dibidendo, hindi deductible, pagkatapos ay pagbubuwis sa kita sa France ayon sa iyong sistema ng buwis.
Ang rehistro ng mga shareholder at mga kumbensyon sa merkado ay nananatiling katulad ng sa Hong Kong, ang sangguniang merkado para sa stock mula noong 1997. Ang dibidendo ay binabayaran nang dalawang beses sa isang taon — isang pansamantalang bayad sa tag-araw, isang balanse sa tagsibol — at kinikredito sa euro pagkatapos ng conversion ng broker.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng China Mobile
Ano ang dibidendo na ibinabayad ng China Mobile?
Humigit-kumulang 6,8% hanggang 7% sa rate noong Oktubre 2026, batay sa dibidendo noong 2025 na HK$5,27 kada share, na binayaran na may payout ratio na humigit-kumulang 76% ng kita.
Maaari bang mabili ang China Mobile sa loob ng PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang stock ay nakalista sa Hong Kong, sa labas ng saklaw ng PEA (French equity savings plan). Ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account, na may 10% withholding tax sa mga dibidendo.
Bakit bumagsak ang presyo ng stock noong taglagas ng 2026?
Ang ikatlong kwarter na inilathala noong Oktubre 20 ay nagpakita ng pagbaba ng kita at tubo, sa gitna ng kompetisyon sa presyo sa pagitan ng mga operator na Tsino — isang paalala na kahit ang isang kampeon ng estado ay nahaharap sa lokal na kompetisyon.
Sino ang mayoryang shareholder?
Ang China Mobile Communications Group, isang holding company na pag-aari ng estado na pinangangasiwaan ng State Assets Commission, ay nagmamay-ari ng humigit-kumulang 73% ng kapital ng nakalistang kumpanya. Ang free float, na nasa humigit-kumulang 27%, ay pangunahing ikinakalakal sa Hong Kong.
Nakalista pa rin ba ang China Mobile sa Estados Unidos?
Hindi: ang stock ay inalis sa listahan ng Wall Street noong 2021 sa ilalim ng presyon mula sa mga awtoridad ng US. Ang listahan ng sanggunian ay Hong Kong, na dinagdagan ng isang lokal na listahan sa Shanghai.
Ano ang papel na ginagampanan ng artipisyal na katalinuhan sa estratehiya?
Malaki ang namumuhunan ng grupo sa mga data center at mga serbisyo sa computing para sa Chinese AI — isang hub sa Inner Mongolia ang nag-triple ng kapasidad nito pagsapit ng 2026 — — unti-unting binabago ang operator tungo sa isang digital infrastructure provider.
Sustainable ba ang dibidendo?
Ang antas ng pamamahagi na humigit-kumulang tatlong-kapat ng kita ay pinangangasiwaan ng isang negosyong pag-aari ng estado na ang misyon ay kinabibilangan ng pagtiyak ng katatagan: walang indikasyon ng anumang pagkaantala, lalo na't ang paunang bayad sa 2026 ay nadagdagan ng 5,5%. Ang tunay na panganib ay hindi ang mismong cut-off, kundi ang pagguho ng kita kung titindi ang kompetisyon sa presyo.
Paano subaybayan ang aktibidad sa pagitan ng mga resulta?
Inilalathala ng grupo ang datos ng mga subscriber nito bawat buwan — mga karagdagan sa mobile, 5G, broadband — sa website ng mga mamumuhunan nito: isang simpleng tagapagpahiwatig ng dinamika ng komersyo, na maaaring ma-access nang may pagkaantala ng ilang linggo.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Ang taunang resulta para sa 2026 ay ilalathala sa Marso 2027; pansamantala, ilalabas ang buwanan at quarterly na mga tagapagpahiwatig ng operasyon.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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