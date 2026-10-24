ICBC — Bangko Pang-industriya at Komersyal ng Tsina — ay ang pinakamalaking bangko sa mundo : mahigit 53 trilyong yuan sa mga asset, isang network ng sampu-sampung libong sangay at ilang daang milyong customer. Nakalista sa Hong Kong sa ilalim ng ticker 1398Ito ang pundasyon ng sistemang pinansyal ng Tsina at ng nangungunang stock ng sektor, na may ani na malapit sa 5%. Ipinapakita ng pahinang ito ang real-time na presyo ng share, kita, dibidendo, at kung paano mamuhunan mula sa France, na kumukumpleto sa aming mga pahina tungkol sa... China Construction Bank et China Mobile.
Presyo ng bahagi ng ICBC sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng ICBC ay kasalukuyang nasa HK$7,24 (Dolyares ng Hong Kong), na may pagbabagong -1,50% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 271,772,514 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay ipinagpalit sa pagitan ng HK$5,96 at HK$7,77.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagbibili sa halagang HK$7,25. Ang ISIN code para sa linya ng Hong Kong ay CNE1000003G1Tulad ng mga kapantay nito sa sektor, tumaas ang stock noong 2026 dahil sa pagbangon ng mga margin at pampublikong rekadabilidad, kung saan nabawi ng ICBC ang pinakamataas na kapitalisasyon sa merkado sa Shanghai stock exchange.
ICBC: Presentasyon ng bangko
Ang ICBC ay itinatag noong 1984 mula sa operational split ng bangko sentral ng Tsina, na may misyong pamahalaan ang mga pautang sa mga negosyo at indibidwal — kaya naman ang pangalan nito ay Industriya at Komersyo. Ang paglago nito ay sumasalamin sa industriyalisasyon ng bansa, hanggang noong 2012, ito ay naging pinakamalaking bangko sa mundo ayon sa balance sheet, isang posisyon na pinanatili nito mula noon.
- mahigit 53 trilyong yuan na mga ari-arian sa pagtatapos ng 2025, at lampas sa 57 trilyon sa kalagitnaan ng 2026;
- mahigit 30 trilyong yuan sa mga pautang ipinagkaloob, ang unang aklat ng pautang sa mundo;
- isang lokal na network na may mahigit 15,000 sangay at presensya sa humigit-kumulang animnapung bansa.
Ang pagmamay-ari ng shareholder ay direktang pagpapahayag ng Estado: Ang Central Huijin ay may hawak na 34,79% at ang Ministry of Finance ay 31,14%, ibig sabihin ay humigit-kumulang 70% ng kapital ay hawak ng dalawang pampublikong entidad — ang pinakamalakas na soberanong integrasyon ng mga pangunahing bangko sa Tsina.
Mga Resulta: pagbangon ng sektor sa unang kalahati
Kinukumpirma ng mga pinakabagong datos na inilathala ang pagbangon:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Marso 27, 2026): netong kita na humigit-kumulang 370 bilyong yuan, bahagyang pagtaas na humigit-kumulang 1%;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Agosto 28): Netong kita na 176,5 bilyong yuan, tumaas ng 4,5%, na may kita na tumaas ng 9,1% — humihinto ang pagbaba ng interest margin at bumabawi ang mga komisyon;
- Isang tagapamagitan para sa suporta ng publiko Noong Setyembre 2026, inanunsyo ng bangko ang pagtaas ng kapital na nakalaan sa estado na hanggang 100 bilyong yuan, ang ikalawang bugso ng programang pampubliko na 300 bilyong yuan upang palakasin ang mga pangunahing institusyon.
Inaasahan ang mga resulta para sa ikatlong kwarter sa 30 octobre 2026Para sa isang bangko na ganito kalaki, ang isang puntong paglago ng kita ay katumbas ng sampu-sampung bilyong yuan: ito ang tahimik na lakas ng isang pinamamahalaang higante.
Dibidendo ng ICBC: Ang ani ng pinakamalaking balance sheet sa mundo
Para sa taong pinansyal ng 2025, nagbayad ang ICBC HK$0,350 kada share — isang paunang bayad na HKD 0,1558 noong Disyembre 2025, at isang pangwakas na bayad na HKD 0,1944 noong tagsibol ng 2026 — na kumakatawan sa kabuuang distribusyon na mahigit 110 bilyong yuan at isang payout ratio na humigit-kumulang 30%. Ang paunang bayad para sa unang kalahati ng 2026 ay nadagdagan sa HKD 0,1773, na babayaran sa Nobyembre 25. Ang ani para sa Oktubre 2026 ay nasa humigit-kumulang 4,8 sa 5,2%, ang pinakamataas sa tatlong pangunahing bangko na sakop dito. Parehong pagbubuwis gaya ng para sa sektor: 10% non-creditable Chinese withholding tax, pagbili sa ordinaryong securities account sa labas ng PEA.
Kasaysayan: Mula sa bangko ng deposito hanggang sa pandaigdigang higante
Ang ICBC ang pinakabata sa mga pangunahing bangko na pag-aari ng estado ng Tsina: itinatag lamang ito noong 1984, nang paghiwalayin ng sentral na bangko ang mga tungkulin nito sa komersyo at pananalapi. Ang unang misyon nito—ang pangongolekta ng mga ipon sa sambahayan at industriya ng financing—ay ginawa itong simbolo ng modernisasyon sa pananalapi ng bansa: ang kauna-unahang initial public offering (IPO) ng Tsina noong 2006, na sabay-sabay na nakalikom ng $22 bilyon sa Hong Kong at Shanghai, ay nananatiling isa sa pinakamalaking IPO sa lahat ng panahon. Ang mga sumunod na dekada ay minarkahan ng paglawak: doble-digit na paglago ng kredito sa panahon ng industriyalisasyon, internasyonalisasyon kasama ang mga subsidiary sa bawat kontinente, at pamumuno sa mga bagong teknolohiya sa pagbabangko—ang ICBC ngayon ay humahawak ng walang kapantay na dami ng mga elektronikong transaksyon. Noong 2012, ang balance sheet nito ay nalampasan ang mga higanteng Amerikano at Europa: ang pinakamalaking bangko sa mundo ay Tsino, at nanatili ito mula noon. Para sa mga mamumuhunan, ang kuwentong ito ay nagsasabi ng isang mahalagang punto: ang bangko ay hindi mapaghihiwalay na nakaugnay sa trajectory ng estado na nagmamay-ari nito.
ICBC, ang bangko ng internasyonalisasyon ng Tsina
Bagama't sa simula ay nangingibabaw ang ICBC sa lokal na pamilihan, ang natatanging katangian nito sa publikong Tsino ay ang internasyonal na presensya nito: na tumatakbo sa humigit-kumulang animnapung bansa, ito ang bangkong pinipili ng mga kumpanyang Tsino sa ibang bansa—sa mga sektor tulad ng konstruksyon, enerhiya, at komersyo—at isang pangunahing manlalaro sa kalakalang denominasyon ng yuan sa iba't ibang bansa. Sinusuportahan ng network nito ang mga proyektong imprastraktura ng Tsina sa ibang bansa at ang pagpapaunlad ng internasyonal na sistema ng pagbabayad para sa pera ng Tsina. Ang internasyonal na dimensyong ito ay may dalawang implikasyon para sa mga shareholder. Ang una ay isang relatibo ngunit totoong heograpikal na pag-iiba-iba ng panganib: ang isang bahagi ng kita nito ay nagmumula sa mga aktibidad sa labas ng Tsina, sa maraming pera. Ang pangalawa ay ang pagkakalantad sa mga parusa at regulasyon ng Kanluran: tulad ng lahat ng pangunahing internasyonalisadong bangko ng Tsina, ang ICBC ay naglalayag sa pagitan ng mga hinihingi ng Beijing at ng mga regulator ng Amerika at Europa, isang pagbabalanse na ang mga bihirang ngunit lubos na naipamamalas na mga pangyayari ay nagbibigay-diin sa geopolitical na dimensyon ng isyu.
Ito ay nakumpirma sa unang kalahati ng 2026
Kinumpirma ng publikasyon noong Agosto 28, 2026 ang positibong pagbabago ng sektor: tumaas ang kita ng 9,1%, dahil sa pagpapanumbalik ng net interest margin at pagbangon ng mga bayarin sa pamamahala; tumaas ang net income ng 4,5%; minomonitor ang kalidad ng kredito, na may partikular na pokus sa mga retail loan. Higit sa lahat, muling pinagtibay ng bangko ang papel nito bilang instrumento ng pampublikong patakaran: pagsuporta sa mga prayoridad na sektor na tinukoy ng Beijing, pakikilahok sa programa ng recapitalization ng sektor, at pagtaas ng interim dividend. Pinahalagahan ng merkado ang pagganap na ito: nabawi ng market capitalization ng Line A ng Shanghai ang posisyon nito bilang pinakamalaking single-shareholder sa merkado ng Tsina noong taglagas ng 2026—isang simbolikong paalala na, sa sistemang pinansyal ng Tsina, ang pinakamalaking bangko sa mundo ay nananatiling pangunahing tampok ng estado.
Pagsusuri: matinding laki, kontrol ng publiko
Ang paghawak ng mga share ng ICBC ay nagbibigay ng sintetikong pagkakalantad sa sentralisadong planong ekonomiya ng Tsina: ang bangko ay nagpapautang sa mga negosyong pag-aari ng estado, mga lokal na awtoridad, at mga sambahayan; inilalapat nito ang mga rate ng interes na itinakda ng mga patakaran ng Beijing; at sinisipsip nito ang mga shocks sa real estate sa ilalim ng pangangasiwa ng estado, na epektibong ginagarantiyahan ang solvency nito. Kabilang sa mga kalakasan ng stock ang pinakamataas na ani sa tatlong pangunahing bangko, ang patuloy na pampublikong rekapitalisasyon na nagtitiyak sa balance sheet nito, at ang katatagan ng isang dibidendo na patuloy na binabayaran simula noong IPO nito. Ang mga panganib ay kapareho ng sa sektor: ang kalidad ng mortgage at kredito ng mamimili, mga piga na margin, maniobra sa politika, at, para sa mga mamumuhunan sa Europa, ang halaga ng palitan ng dolyar ng Hong Kong at ang kawalan ng isang kasunduan sa pagbawas ng buwis. Ito ay isang maliit na sukat, mataas na ani na satellite position. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
ICBC sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 1,024 bilyong yuan ng mga asset — nangungunang bangko sa mundo simula noong 2012;
- 176,5 bilyong yuan : netong kita para sa unang kalahati ng 2026, tumaas ng 4,5%;
- HKD 0,350 kada share : ang dibidendo sa 2025, para sa ani na malapit sa 5%;
- humigit-kumulang 70% : ang bahagi ng estado sa kabisera, sa pamamagitan ng Huijin at ng Ministri ng Pananalapi;
- 100 bilyong yuan : ang pagtaas ng kapital na nakalaan para sa Estado na inanunsyo noong Setyembre 2026.
Binubuod ng mga benchmark na ito ang panukala: ang ani ng pinakamalaking balance sheet sa planeta, na pinaglilingkuran sa ilalim ng soberanong pangangasiwa — kasama ang mga bentahe at limitasyon na ipinahihiwatig nito.
Pagbasa ng balance sheet ng bangko sa Tsina: mga simpleng alituntunin
Upang masubaybayan ang pagganap ng ICBC sa pamamagitan ng mga publikasyon nito, tatlong pangunahing numero ang pawang kailangan ng isang indibidwal na mamumuhunan. Una, ang netong kita na maiuugnay sa mga shareholder, na inilalathala kada dalawang buwan: ito ang pangunahing tagapagpahiwatig ng kakayahang kumita, at ang kamakailang pagtaas nito na 4% hanggang 5% ay nagmamarka ng pagtatapos ng marginal na pagbaba. Pangalawa, ang non-performing loan ratio at ang default rate: sinusukat nito ang pagbangon ng kumpanya mula sa krisis sa pabahay at ang pagtaas ng panganib ng mamimili—ang aspeto na pinakamasusing sinusuri ng mga analyst simula noong 2025. Panghuli, ang regulatory capital ratio: ang pampublikong rekapitalisasyon sa 2026 ay naglalayong tiyak na mapanatili ang ratio na ito sa itaas ng mga kinakailangan sa kabila ng paglago ng kredito. Ang isang quarterly na pagsusuri ng tatlong numerong ito, kasama ang mga anunsyo ng patakaran sa pananalapi ng sentral na bangko ng Tsina, ay nagbibigay ng isang tunay na larawan ng trajectory ng kumpanya—nang hindi naliligaw sa masalimuot na istruktura ng pinagsama-samang mga account ng isang grupo na nagpapatakbo sa dose-dosenang mga merkado.
Paano bumili ng stock ng ICBC mula sa France?
Ang internasyonal na linya ay ang sa Hong Kong (1398); ang pagbili ay ginagawa sa isang regular na securities account — ang Hong Kong ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Hong Kong Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 1398 (ISIN CNE1000003G1);
- Maglagay ng limit orderang sesyon sa Asya na nagaganap sa gabi sa oras ng Pransya;
- Isama ang pagbubuwis 10% withholding tax sa mga dibidendo, hindi deductible, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa Pransya ayon sa iyong rehimen.
Ang likididad ng H-line, ang pinakamataas sa sektor ng pagbabangko ng Tsina na nakalista sa Hong Kong, ay nagpapadali sa mga pagpapatupad ng lahat ng laki. Ang dibidendo ay binabayaran sa dalawang hulugan—isang pansamantalang pagbabayad sa bandang Nobyembre, at ang balanse sa tagsibol—at kinikredito sa euro pagkatapos ng conversion ng broker.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng ICBC
Ano ang dibidendo na makukuha mula sa ICBC?
Humigit-kumulang 4,8% hanggang 5,2% sa presyo ng pagsasara noong Oktubre 2026, batay sa dibidendo noong 2025 na HK$0,350. Ito ang pinakamataas na ani sa tatlong pangunahing bangko ng Tsina na nakalista sa Hong Kong.
Maaari bang mabili ang ICBC sa loob ng isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang seguridad ay nakalista sa Hong Kong, sa labas ng saklaw ng PEA; ang pagbili ay ginawa sa isang ordinaryong account ng mga seguridad.
Bakit ang ICBC ang nangungunang bangko sa mundo?
Taglay ang kabuuang balanse ng mahigit 53 trilyong yuan na mga asset, isang laking naging posible dahil sa laki ng ekonomiya ng Tsina at sa katangian ng lokal na sistema ng pagbabangko, na nakatuon sa iilang higanteng pampublikong institusyon.
Bakit may diskwento ang linya H kumpara sa linya A?
Sa pamamagitan ng mga daloy ng salapi: Ang mga bahaging A, na nakalaan para sa lokal na pamilihan, ay nakikinabang mula sa masaganang ipon ng Tsina, habang ang mga bahaging H, na internasyonal, ay may kasamang premium ng panganib sa bansa. Ang diskwentong ito ay mekanikal na nagpapabuti sa ani na inaalok sa uri ng bahaging H—ang naa-access sa mga mamumuhunang Pranses.
Anong mga pagbabago ang idudulot ng pagtaas ng kapital sa 2026?
Ang estado ay naglalabas ng hanggang 100 bilyong yuan sa pamamagitan ng isang reserved issue: pinapalakas nito ang equity — at samakatuwid ay ang kapasidad ng kredito at seguridad sa balance sheet — kapalit ng limitadong dilution, na mababawi sa pangmatagalan ng paglago.
Ano ang mga partikular na panganib na kaugnay ng kasong ito?
Kabilang sa mga panganib na kinakaharap ng sektor ng pampublikong pagbabangko ng Tsina ang mga natitirang pagmamay-ari ng real estate, pagtaas ng mga default sa tingian, pagliit ng mga margin ng interes, at kontrol ng gobyerno sa estratehiya. Wala sa mga panganib na ito ang bago; lahat ay nababawasan ng implicit na garantiya ng estado.
Nakalantad ba ang ICBC sa Estados Unidos?
Oo, sa katamtamang lawak: sa pamamagitan ng mga internasyonal na subsidiary nito at ang pagpopondo ng kalakalang cross-border. Ang pagkakalantad na ito ay nakabalangkas sa mas mahigpit na pagsunod sa mga regulasyon ng US, na ang pagsunod dito ay isang kinakailangan para sa pag-access sa Kanluraning sistemang pinansyal.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Inaasahan ang mga resulta para sa ikatlong kwarter sa Oktubre 30, 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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