M3 ay ang nangungunang digital platform para sa mga Hapones—at pandaigdigang—mga manggagamot: ang portal nito, ang m3.com, ay nag-uugnay sa daan-daang libong practitioner na binibigyan ng kumpanya ng impormasyong medikal, bayad na pag-aaral, patuloy na edukasyon, at mga solusyon para sa kanilang mga pasyente. Nakalista sa Tokyo sa ilalim ng ticker 2413 at isang bahagi ng Nikkei 225, isa ito sa mga lumalagong stock sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan sa Japan, na may hindi gaanong kilalang koneksyon sa Pransya: ang subsidiary nito VIDALIto ang database ng gamot na ginagamit ng mga doktor sa Pransya sa loob ng mga dekada. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo, mga resulta, dibidendo, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock na M3 sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng M3 ay kasalukuyang nasa ¥1 (yen), na may baryasyon na -1,76% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 3,277,800 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay nagbago-bago sa pagitan ng ¥3,518.00 at ¥6,476.00 yen.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagpalit sa halagang humigit-kumulang 1,900 yen, na may market capitalization na humigit-kumulang 1.27 trilyong yen. Ang stock, na matagal nang ipinagpalit sa mataas na growth multiples, ay sumailalim sa isang matinding pagsasaayos na sinundan ng stabilization, habang hinihintay ng merkado ang kumpirmasyon ng pagbabalik sa margin growth.
Datos sa pananalapi — M3, Inc.
|Lugar ng listahan
|Tokyo — ticker 2413.t
|sektor
|Pangangalagang Pangkalusugan — Mga Serbisyo sa Impormasyon sa Kalusugan
|Upuan
|Japan — Opisyal na website
2413.T Tokyo
|Sarado ang ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2026-03-31
|47,23 bilyong yen
|49,10 bilyong yen
|2025-03-31
|284,90 bilyong yen
|40,48 bilyong yen
|2024-03-31
|238,88 bilyong yen
|45,27 bilyong yen
|2023-03-31
|230,82 bilyong yen
|49,03 bilyong yen
|Petsa ng secondment
|Halaga bawat bahagi
|2026-03-30
|¥ 22,000
|2025-03-28
|¥ 21,000
|2024-03-28
|¥ 21,000
|2023-03-30
|¥ 19,000
|2022-03-30
|¥ 16,000
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 25.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
M3: Presentasyon ng Kumpanya
Itinatag noong 2000 sa loob ng SoftBank group ecosystem bago ito lumaya, ang M3 ay may humigit-kumulang 17,000 empleyado at itinayo batay sa isang simpleng obserbasyon: ang manggagamot ang pangunahing tauhan ng buong value chain ng pangangalagang pangkalusugan, at walang sinuman ang digital na nag-oorganisa ng kanilang ugnayan sa industriya. Ang apat na haligi nito:
- m3.com, ang portal para sa mga doktor: mga balitang medikal, mga bayad na klinikal na pag-aaral, mga survey ng mga practitioner — ang kasangkapan kung saan ang industriya ng parmasyutiko ay nakakarating sa mga nagrereseta;
- Mga solusyon para sa industriya : digital marketing ng parmasyutiko, pangangalap ng pasyente para sa mga pagsubok, datos ng merkado;
- Mga solusyon para sa pasyente : telemedicine, pangangalaga sa bahay, nutrisyon — isang segment na sumasailalim sa pagsasama-sama kasabay ng mga pagbili sa EWEL noong 2025 at WISEMAN noong Hunyo 2026;
- Ang internasyonal, na may bigat na halos 87 bilyong yen: sa Estados Unidos na may katumbas na mga portal, at partikular sa France na may VIDAL, ang makasaysayang sanggunian para sa impormasyon tungkol sa gamot, na nagpalakas sa posisyon nito sa pamamagitan ng pagkuha sa GPR noong 2025.
Mga Resulta: Isang matagumpay na taon ng transisyon
Binago ng M3 ang kalendaryong pinansyal nito: matapos ang taon ng pananalapi ng 2025 na umabot sa labinlimang buwan (Enero 2025 – Marso 2026) upang umayon sa taon ng pananalapi ng Hapon, ang mga tala na inilathala noong Enero 1er Saklaw ng Mayo 2026 ang panahong ito ng transisyon:
- Kita na 351 bilyong yen, na kumakatawan sa 23% na pagtaas kumpara sa labindalawang buwan ng 2024 (kasama ang epekto ng panahon);
- Kita sa pagpapatakbo na 70,7 bilyon, na may margin na humigit-kumulang 20% — ang core ng modelo ay nananatiling lubos na kumikita sa kabila ng mga pamumuhunan;
- Netong kita na 49 bilyong yensinusuportahan ng kontribusyon ng mga kamakailang pagkuha.
Kinukumpirma ng unang quarter ng bagong taon ng pananalapi, na inilathala noong unang bahagi ng Agosto, ang kasalukuyang trajectory. Mga paparating na kaganapan: ang mga resulta ng ikalawang quarter, inaasahan sa 4 Nobyembre 2026, na magbibigay ng unang kumpletong pagbasa ng isang karaniwang ehersisyo sa kalendaryo.
M3 dibidendo: simboliko, paglago muna
Ang dibidendo para sa panahon ng transisyon ay itinakda sa 22 yen kada sharePara sa ani na humigit-kumulang 1,2% sa kasalukuyang presyo—isang sadyang katamtamang antas. Tulad ng maraming stock ng pangangalagang pangkalusugan sa Japan, inuuna ng M3 ang muling pamumuhunan at mga pagkuha kaysa sa pamamahagi: ang kumpanya ay nagsasagawa rin ng regular na pagbili ng mga share, na inaanunsyo buwan-buwan, na nagbabawas sa bilang ng mga natitirang share. Para sa isang residente ng France: isang 15% na withholding tax ang nalalapat sa mga dibidendo (Franco-Japanese tax treaty, creditable), at ang pagbili ay dapat gawin sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account, dahil ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa French PEA (equity savings plan).
Kasaysayan: Ang Tahimik na Rebolusyon sa Impormasyong Medikal
Ang M3 ay isinilang noong taong 2000 mula sa isang intuwisyon sa loob ng ecosystem ng SoftBank: ang labis na trabaho at mahirap maabot na manggagamot na Hapones ay malapit nang lumipat online—at kung sino man ang nag-orkestra sa paglipat na ito ang siyang may hawak ng pinakamahalagang relasyon sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan. Nagsimula ang m3.com portal sa impormasyong medikal, libre para sa mga practitioner: mga artikulong isinalin mula sa mga nangungunang internasyonal na journal, mga update sa regulasyon, at patuloy na edukasyon. Lumaki ang madla; sumunod ang monetization, sa pamamagitan ng mga bayad na survey at marketing mula sa mga kumpanya ng parmasyutiko, na sa wakas ay nakahanap ng isang masusukat na channel sa mga nagrereseta. Ang internasyonal na pagpapalawak ay nagbuo ng istruktura sa sumunod na dekada: ginagaya ang modelo sa Estados Unidos, China, at Korea, pagkatapos ay nakuha ang VIDAL sa France noong 2019—isang simbolikong pagkuha, habang kinontrol ng grupong Hapones ang institusyon ng impormasyon sa gamot sa Pransya, na itinatag noong 1914. Pinagtibay ng pandemya ang modelo: hindi pa kailanman naging ganito ka-online ang mga manggagamot, at hindi pa kailanman naging ganito karami ang mga kalahok sa mga pagsubok at survey nang malayuan. Binubuksan ng panahon pagkatapos ng Covid ang kasalukuyan at mas mahirap na yugto: pinapanatili ang madla na bumalik sa mga hybrid na gawi, at natagpuan sa demographic aging ang mga mapagkukunang hindi na maibibigay ng marketing lamang.
Ang merkado ng digital pharmaceutical marketing: isang channel na naging istruktural
Ang makasaysayang core ng M3—na tumutulong sa mga kumpanya ng parmasyutiko na makipag-ugnayan sa mga doktor—ay lubhang nagbago sa nakalipas na dekada. Bago ang 2020, ang digital ay kumakatawan sa isang maliit na bahagi ng mga badyet sa promosyon ng industriya, na pinangungunahan ng mga kinatawan ng medikal at mga kongreso. Ginulo ng pandemya ang modelong ito: tumigil ang mga pagbisita, nagsara ang mga kongreso, at ang mga platform tulad ng m3.com ang sumipsip ng karamihan sa mga agarang komunikasyon na may kaugnayan sa mga paggamot. Ang natuklasan ng mga propesyonal sa industriya noon—ang tumpak na pagsukat ng pakikipag-ugnayan, pag-target ayon sa espesyalidad, at ang gastos na naabot ng bawat practitioner—ay nanatiling totoo habang bumalik sa normal ang mga bagay-bagay: ang digital ay nanatiling pangunahing channel, na nagpupuno sa mga pagbisita. Para sa M3, ang pagbabagong istruktural na ito ay ginagarantiyahan ang isang pundasyon ng paulit-ulit na kita, kahit na ang paglago nito ngayon ay nakasalalay sa inobasyon—mga pag-aaral sa obserbasyon sa totoong mundo, pangangalap ng pasyente para sa mga klinikal na pagsubok, at real-time na datos ng merkado—higit pa sa simpleng pagdadala ng mga badyet. Ang hakbang na ito sa upmarket ang magtatakda ng trajectory ng mga margin ng kita.
Ang paglipat patungo sa mga solusyon para sa pasyente: isang pokus sa pagtanda
Ang pangalawang buhay ng M3 ay itinatayo sa paligid ng mga pasyente. Sa Japan, ang mga demograpiko ay nagtutulak ng isang kumpletong pagbabago sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan: kakulangan ng mga tagapag-alaga, siksikang mga ospital, at isang napakalaking pangangailangan para sa pangangalaga sa bahay. Ang grupo ay tumutugon sa pamamagitan ng mga naka-target na acquisition—EWEL, isang platform ng pangangalaga sa bahay, na pinagsama noong Marso 2025; at WISEMAN, mga solusyon sa nutrisyon at pagsubaybay, na nakuha noong Hunyo 2026—at sa pamamagitan ng pagsasama ng telemedicine sa ecosystem nito ng mga practitioner. Ang lohika ay paikot: ang mga doktor ng m3.com ay nagdidirekta sa mga pasyente sa mga naaangkop na serbisyo, ang mga serbisyo ay nagpapakain sa data, at ang data ay nagpapabuti sa pangangalaga. Ang segment na ito ay kumakatawan pa rin sa isang katamtamang bahagi ng mga account, ngunit ang doble-digit na paglago nito ay ginagawa itong pinaka-kapani-paniwalang link sa digital marketing landscape, na may isang tiyak na competitive advantage: ang relasyon ng tiwala sa komunidad ng medisina, na binuo sa loob ng dalawampu't limang taon.
Pagsusuri: Ang hamon ng panibagong paglago
Ang kaso ng M3 ay maaaring suriin sa dalawang bahagi. Una, ang kasaysayan nito: mula 2000 hanggang 2020, ang kumpanya ay nagtayo ng halos hindi matatalo na posisyon sa Japan, na may mga margin ng platform at dobleng digit na paglago. Pangalawa, ang pagbabago nito: ang panahon pagkatapos ng Covid ay nagbalik sa marketing ng parmasyutiko ng Hapon sa mga personal na pagbisita, na pumipigil sa paglago sa makasaysayang pangunahing merkado nito, at ang stock ay nabawasan ang halaga. Ang tugon ng grupo ay dalawa: pag-iba-iba sa mga solusyon sa pasyente, kung saan ang tumatandang populasyon ng Japan ay lumilikha ng istrukturang demand, at internasyonal na pagpapalawak, kasama ang VIDAL na nangunguna sa France. Kung kumpirmahin ng mga darating na quarter ang pag-stabilize ng mga margin at paglago ng mga bagong segment, mababawi ng stock ang katayuan nito bilang isang stock ng paglago ng pangangalagang pangkalusugan; kung hindi, mananatili itong isang value stock na ang halaga ay maaaring pagtalunan. Dynamic na profile. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
M3 sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 351 bilyon yen : ang kita para sa labinlimang buwang panahon ng transisyon;
- humigit-kumulang 20% : ang operating margin ng pangunahing modelo;
- 103,000 empleyado sa buong mundo, mula Japan hanggang France sa pamamagitan ng VIDAL;
- 22 yen kada share : ang transisyonal na dibidendo, para sa ani na humigit-kumulang 1,2%;
- 4 Nobyembre 2026 : ang susunod na publikasyon, unang pagbasa ng isang pagsasanay na may normal na iskedyul.
Binubuod ng mga benchmark na ito ang ekwasyon: isang kumikitang plataporma sa kalusugan na naghahanap ng pangalawang daan, sa pagitan ng tumatandang lipunang Hapones at internasyonal na paglawak.
Mga puntong dapat bigyang-pansin sa kaso
Tatlong larangan ng alitan ang nangangailangan ng malapit na pagsubaybay. Ang una ay ang kompetisyon mula sa mga umuusbong na platapormang medikal, lalo na sa pangangalap ng mga klinikal na pagsubok, kung saan ang mga dalubhasang internasyonal na manlalaro ay kumukuha ng pera sa isang merkado na inakala ng M3 na ligtas. Ang pangalawa ay ang pagdepende sa mga badyet sa marketing ng mga kumpanya ng parmasyutiko, na likas na paikot: ang bawat alon ng mga pangunahing pag-expire ng patente ay mekanikal na binabawasan ang paggastos sa promosyon, at ang grupo ay dapat magbayad gamit ang mas depensibong mga serbisyo ng data. Ang pangatlo ay ang tagumpay ng mga integrasyon ng pasyente: Ang EWEL at WISEMAN ay nagpapatakbo sa mga sektor ng pangangalagang pangkalusugan na may mga kumplikadong operasyon, kung saan ang mga margin ng software ay hindi agad naaangkop. Ang merkado, na nagparusa sa stock gamit ang premium rating nito, ay walang alinlangang gagantimpalaan ang bawat pagkakataon ng tagumpay sa tatlong larangang ito sa bawat kaso—ang mga quarterly na ulat samakatuwid ay komprehensibong mga sesyon ng impormasyon na dapat na mahigpit na sundan bago ang anumang desisyon sa akumulasyon.
Paano bumili ng M3 stock mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Tokyo sa yen; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang regular na securities account — ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Tokyo Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 2413;
- Maglagay ng limit order, ang sesyon sa Tokyo ay magbubukas nang maaga sa umaga, oras sa Europa;
- Isama ang pagbubuwis 15% withholding tax na maaaring ibigay sa pamamagitan ng Franco-Japanese convention, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa France ayon sa inyong rehimen.
Ang likididad ng stock, na sapat para sa isang kumpanyang ganito kalaki, ay nagbibigay-daan para sa unti-unting pagbuo ng portfolio nang hindi naaapektuhan ang merkado. Para sa mga mamumuhunang Pranses, ang pagkakaroon ng VIDAL—na ang mga kagamitan ay ginagamit araw-araw ng mga Pranses na practitioner—ay nagbibigay ng isang pamilyar na punto ng sanggunian para sa pagsubaybay sa internasyonal na estratehiya ng grupo.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng M3
Ano nga ba ang eksaktong ginagawa ng M3?
Pinag-uugnay nito ang mga doktor at ang industriya ng pangangalagang pangkalusugan: portal ng impormasyon at mga bayad na pag-aaral para sa mga practitioner, digital marketing para sa mga laboratoryo, pangangalap ng pasyente para sa pananaliksik, at parami nang paraming solusyon para sa mga pasyente mismo.
Ano ang ugnayan sa pagitan ng M3 at France?
Ang VIDAL, ang sangguniang database ng mga gamot sa Pransya, ay pagmamay-ari ng M3 — isang subsidiary na nagpalakas ng posisyon nito sa pamamagitan ng pagbili sa GPR noong 2025 at siyang bumubuo sa European gateway para sa grupo.
Ano ang ani ng dibidendo?
Humigit-kumulang 1,2% — ang dibidendo ay nananatiling simboliko, na may prayoridad na ibinibigay sa muling pamumuhunan at regular na pagbili muli ng mga bahagi.
Maaari bang mabili ang M3 sa loob ng isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang halaga ay Hapon; ang pagbili ay ginagawa sa isang regular na securities account na may palitan sa yen.
Nagsasagawa ba ang grupo ng mga share buyback?
Oo, patuloy: ang mga abiso ng pagtubos ay inilalathala buwan-buwan ng kumpanya, na regular na binabawasan ang bilang ng mga share na nasa sirkulasyon — isang maingat na suporta para sa kita bawat share, na komplementaryo sa simbolikong dibidendo.
Bakit bumaba ang presyo ng stock nitong mga nakaraang taon?
Dahil ang pagbabalik ng mga personal na pagpapatingin sa doktor pagkatapos ng pandemya ay nagpabagal sa paglago ng digital marketing ng mga parmasyutiko sa Japan, na nagtulak sa grupo na pag-iba-ibahin ang mga daloy ng kita nito — isang proyektong kasalukuyang pinapatunayan ng merkado.
Mabibili ba ang modelong M3 sa France?
Bahagi: Ang VIDAL, ang subsidiary nito sa Pransya, ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa gamot sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ng Pransya at bumubuo ng parehong mga serbisyo ng datos para sa mga laboratoryo — isang mas maliit na replika ng modelong Hapones, na nagsisilbing tulay para sa pagpapalawak ng grupo sa Europa.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Ang mga resulta para sa ikalawang kwarter ng taong pinansyal mula Abril 2026 hanggang Marso 2027 ay inaasahang ilalabas sa Nobyembre 4, 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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