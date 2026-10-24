Kirin Holdings ay isa sa mga pangunahing tagagawa ng serbesa sa Japan — ang Ichiban Shibori beer, ang tatak na Kirin na makikita sa mga izakaya sa buong bansa — ay nakikibahagi sa isang orihinal na pagbabago: binabago ng grupo ang imperyo ng paggawa ng serbesa nito upang maging isang plataporma para sa mga agham pangkalusugan, na sinusuportahan ng subsidiary nitong parmasyutiko na Kyowa Kirin at isang portfolio ng mga tatak ng suplemento mula sa Asia-Pacific at Canada. Nakalista sa Tokyo sa ilalim ng ticker 2503 Isang mahalagang bahagi ng Nikkei 225, pinagsasama ng stock ang katamtamang ani at ang tematikong muling pamumuhunan. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, ang makabuluhang pagtaas ng kita, ang dibidendo, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng Kirin sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Kirin ay kasalukuyang nasa ¥2 (yen), na may baryasyon na 1,38% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 3,376,400 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay nagbago-bago sa pagitan ng 2,134.00 yen at 3,161.00 yen.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagpalit sa halagang 2,980 yen, dahil sa kahanga-hangang pagbangon ng kita noong 2025 at sa lumalaking apela ng mga restructured na stock ng mga mamimili sa Japan.
Kirin: Pagpapakilala sa grupo
Itinatag noong 1885 bilang bahagi ng Japan Brewery, ang Kirin ay isa sa dalawang pangunahing kompanya ng serbesa sa Japan, at naging isang sari-saring grupo na may apat na pangunahing dibisyon:
- Mga inuming may alkohol Mga serbesang Kirin at mala-serbesang beer sa Japan, at lalo na leon, isang ganap na pag-aaring subsidiary sa Australia at New Zealand, na kumokontrol din sa mga Amerikanong craft brewery na New Belgium at Bell's;
- Mga inuming walang alkohol : mga tsaa, kape at tubig na ibinebenta sa Japan, na kinumpleto ng pagkuha sa San Miguel Brewery sa Pilipinas (48,6%);
- Ang parmasiya : Kyowa Kirin, isang pinagsamang subsidiary na dalubhasa sa mga bihirang sakit at nephrology, isa sa mga natatanging hiyas ng grupo;
- Mga agham pangkalusugan Ang mga tatak ng suplemento na FANCL (nakuha nang 100% noong 2024) at Blackmores (Australia), na malapit nang salihan ng Canadian na Jamieson.
Ang pamamahala ay pinamumunuan ni Yoshinori Isozaki, kasama si Kenji Minamikata bilang pangulo ng operasyon.
Ang pagbabagong pangkalusugan: mula sa serbesa patungo sa mga suplemento
Ang estratehiya ng Kirin ay tumutugon sa isang simpleng demograpikong ekwasyon: ang merkado ng serbesa sa Japan ay lumiliit kasabay ng populasyon, habang ang merkado ng pangangalagang pangkalusugan ay umuunlad dahil sa tumatandang populasyon nito. Samakatuwid, sistematikong inilipat ng grupo ang sentro ng grabidad nito. Ang unang hakbang ay ang biopharmaceuticals: Ang Kyowa Kirin, na pinagsama matapos dagdagan ang stake nito sa mahigit kalahati, ay nagdudulot ng kakayahang kumita at visibility ng isang kumpanya ng parmasyutiko. Ang pangalawang hakbang ay ang mga dietary supplement: Ang FANCL, isang kultong tatak ng Japan na nakuha sa pamamagitan ng isang pampublikong alok noong 2024, ang Blackmores ay nakuha sa Australia, at ang anunsyo noong 2026 ng pagkuha ng kumpanyang Canadian... Jamieson Wellness sa halagang humigit-kumulang 1,9 bilyong dolyar ng Canada — Ang nangungunang kompanya ng bitamina sa Canada — na ang pagbili ay inaasahang matatapos sa taglagas ng 2026. Itinatag pa ng grupo ang punong-tanggapan ng internasyonal na dibisyon ng agham pangkalusugan nito, na nakatuon sa rehiyon ng Asia-Pacific, sa Sydney. Kasabay nito, pinapadali ang portfolio ng paggawa ng serbesa nito: ang pagbebenta ng Four Roses bourbon sa Amerikanong kompanya na Gallo, sa halagang humigit-kumulang $775 milyon, ay natapos noong Abril 2026.
Mga Resulta: Nakumpirma ang pagbangon sa 2025
Ang mga pinakabagong nailathalang ulat ay nagmamarka ng isang malinaw na pagbabago:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 12, 2026): kita na 2,433 bilyong yen (+4,1%), tubo sa pagpapatakbo na 210 bilyon, at netong tubo na maiuugnay na 147,5 bilyong yen, tumaas ng 153% — isa sa mga pinakamahusay na taon sa kasaysayan ng grupo;
- makina : pagtaas ng presyo sa Japan, ang pagbangon ng pagkonsumo ng premium na serbesa, ang kontribusyon ng FANCL at ang pag-usbong ng Kyowa Kirin gamit ang mga bagong gamot nito;
- Ang segment ng kalusugan ngayon ay bumubuo ng mahigit 250 bilyong yen sa taunang kita at lumalaki sa dobleng-digit na rate, habang ang segment ng serbesa ay nagpapatatag ng mga kita nito sa Japan at umaani ng mga benepisyo ng mga sinerhiya ng Australia.
Ang mga resulta para sa ikatlong kwarter ng 2026 ay magpapatunay, sa Nobyembre, kung ang momentum ay mapapanatili pagkatapos ng integrasyon ng Jamieson.
Dibidendo ng Kirin: katamtaman at matatag
Maingat na tumataas ang dibidendo: Inaasahang 76 yen kada share para sa 2026, pagkatapos ng 74 yen noong 2025 — isang ani na humigit-kumulang 2,5% sa halaga ng palitan noong Oktubre 2026. Inuuna ng patakaran ng grupo ang pagpopondo sa pagpapalit ng pangangalagang pangkalusugan at pagbabawas ng utang kasunod ng mga pagkuha, bago ang posibleng pagbilis ng mga distribusyon. Para sa isang residenteng Pranses: 15% withholding tax sa mga dibidendo ng Hapon (maaaring i-kredito sa pamamagitan ng kasunduan sa buwis ng Franco-Hapones), pagbili sa isang karaniwang securities account, dahil ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa French PEA (equity savings plan).
Kasaysayan: Isang daan at apatnapung taon ng serbesang Hapones
Nagsimula ang kwento ng Kirin noong panahon ng Meiji, nang buksan ng Japan ang sarili nito sa mundo at natuklasan ang serbesa. Itinatag noong 1885 bilang Japan Brewery ng isang consortium ng mga expatriates, inilunsad ng kumpanya ang Kirin Beer—na ipinangalan sa mitikal na nilalang na may pakpak—noong 1888 bago nakuha noong 1907 ng Mitsubishi Group, kung saan pinapanatili nito ang isang malapit na makasaysayang ugnayan. Sa loob ng isang siglo, nakipagkumpitensya ang Kirin kay Asahi para sa pangingibabaw sa merkado ng Hapon, patuloy na binabago ang hanay ng mga produkto nito at nakikipaglaban para sa bahagi ng merkado, bago tumingin sa kabila ng arkipelago: Australia sa pagkuha ng Lion noong dekada 2000, ang Pilipinas sa San Miguel, at isang presensya sa Brazil na mabilis na binawi. Minarkahan ng dekada 2020 ang tiyak na estratehikong punto ng pagbabago: batid na ang serbesa ng Hapon ay isang mature na merkado na bumababa ang demograpiko, itinuon ng pamamahala ang kumpanya sa kalusugan, na ang kita ay lumalaki kung saan ang kita ng brewery ay nasa plateau — isang conversion na malaki pa rin ang utang na loob sa kaalaman sa fermentation na minana mula sa serbesa, na inilihis sa serbisyo ng mga amino acid at mga functional na sangkap.
Ang pamilihan ng serbesa sa Japan: kapanahunan at halaga
Inilalarawan ng merkado ng serbesa sa Japan kung ano pa ang maiaalok ng isang mature na merkado sa mga mamumuhunan. Unti-unting bumababa ang mga volume—lumiliit ang populasyon at mas kaunti ang iniinom na alak ng mga kabataan—ngunit tumataas ang halaga: ang paglipat sa upmarket patungo sa mga tunay na brewed beer (kumpara sa mga tax-reduced quasi-beer), ang tagumpay ng mga premium na format, at ang umuusbong na industriya ng turismo, na pumupuno sa mga bar at izakaya, ay sumusuporta sa mga presyo. Para kina Kirin at Asahi, ang balanseng volume-value na ito ay nagpopondo sa mga matatag na margin at regular na dibidendo, habang ang kompetisyon ay nakatuon sa inobasyon—mga de-kalidad na non-alcoholic beer, mga lokal na lisensya, at limitadong paggawa ng serbesa. Sa Oceania, iba ang dinamika: Nangingibabaw ang Lion sa isang purong merkado kung saan ang mga nakuha na Amerikanong craft brand—New Belgium at Bell's—ay nagdaragdag ng plataporma para sa paglago ng export. Para sa mga shareholder, ang brewing landscape na ito ay nagbibigay ng pundasyon ng predictable cash flow, na siyang nagbibigay-daan sa grupo na pondohan ang transisyon nito na nakatuon sa kalusugan nang hindi binabawasan ang mga shareholder.
Ang ipinapakita ng taong pinansyal ng 2025 tungkol sa pagpapatupad
Ang 153% na pagtaas sa netong kita noong 2025 ay nangangailangan ng ilang paliwanag. Bahagi nito ay nagmumula sa isang base effect—ang taon ng pananalapi 2024 ay negatibong naapektuhan ng mga write-down at mga gastos sa restructuring. Ngunit ang core ng paglago ay istruktural: tinanggap ng mga mamimili ang mga pagtaas ng presyo sa Japan, nakabawi ang mga benta ng premium na beer, naghatid ang FANCL ng double-digit na paglago sa unang buong taon nito ng pagsasama-sama, at kinumpirma ng Kyowa Kirin ang potensyal ng mga paggamot nito sa mga bihirang sakit. Sa madaling salita, ang dalawang nagtutulak ng estratehiya—isang kumikitang brewery at lumalaking pangangalagang pangkalusugan—ay sabay na nagpatakbo, na siyang mismong kahulugan ng matagumpay na pagpapatupad.
Pagsusuri: Beer bilang pera, kalusugan bilang abot-tanaw
Maaaring suriin ang profile ng Kirin bilang isang stock na may halaga sa Japan na nasa transisyon: ang mga dibisyon ng brewery at inumin ay bumubuo ng matibay na dibidendo at malakas na daloy ng salapi, habang unti-unting muling sinusuri ng merkado ang dibisyon ng pangangalagang pangkalusugan—mga parmasyutiko kasama ang mga suplemento—na ang bahagi ay patuloy na lalago sa mga karagdagang integrasyon. Kabilang sa mga panganib ang mabagal na rate ng conversion, ang sabay-sabay na integrasyon ng ilang mga pagkuha, pagdepende sa mga merkado ng Australia at Japan, at kompetisyon mula sa Asahi sa Japan. Ang stock ay angkop para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng depensibong pagkakalantad sa merkado ng mga mamimili ng Japan, na may libreng opsyon sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
Si Kirin sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 11,570 milliards de yens : ang kita noong 2025;
- + 153% : ang pagtaas ng netong kita sa 2025, sa 147,5 bilyong yen;
- 1,9 bilyong dolyar ng Canada : ang pagbili sa kompanyang Canadian na Jamieson, numero uno sa mga bitamina;
- 76 yen kada share : ang inaasahang dibidendo para sa 2026, i.e. isang ani na humigit-kumulang 2,5%;
- 100% pakikilahok sa Lion (Australia), FANCL (Japan) at Blackmores (Australia) — ang tatlong haligi ng pagbabagong pangkalusugan.
Ang mga benchmark na ito ay nagbubuod sa proposisyon: matibay na kakayahang kumita sa paggawa ng serbesa na nagpopondo sa isang kinabukasan bilang isang kumpanya ng pangangalagang pangkalusugan — isang pambihirang profile ng pagbabago sa tanawin ng Hapon.
Ang pamilihan ng dietary supplement: ang platapormang ginagawa pa lamang
Ang dibisyon ng agham pangkalusugan ng Kirin ay unti-unting bumubuo ng isang pandaigdigang plataporma para sa mga suplemento. Dinadala ng FANCL ang premium nitong tatak mula sa Japan at modelo ng direktang pagbebenta; ang Blackmores ay nag-aambag sa pagkilala ng tatak mula sa Australia at isang daanan patungo sa Timog-silangang Asya; at ang Jamieson, ang numero uno sa Canada, ay nagdaragdag ng industriyal na sukat sa Hilagang Amerika at napatunayang distribusyon ng parmasya. Lahat ng tatlo ay nagbabahagi ng posisyon ng kalidad at napatunayang bisa, na naaayon sa estratehiyang siyentipiko ng grupo—isang pamamaraan na lubos na naiiba sa marketing na nakabatay sa sangkap ng industriya. Ang pandaigdigang merkado ng mga bitamina at suplemento, na hinihimok ng tumatandang populasyon sa mga mauunlad na bansa at ang pagnanais para sa preventive health, ay istruktural na lumalaki ng ilang porsyento taun-taon; ang konsolidasyon ay nasa simula pa lamang, na nag-aalok ng isang pinagsamang manlalaro tulad ng Kirin na matabang lupa para sa mga kumikitang pagkuha sa susunod na dekada.
Paano bumili ng stock ng Kirin mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Tokyo sa yen; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang regular na securities account — ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Tokyo Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 2503 (mayroon ding napagkasunduang ADR, mas kaunting likido);
- Maglagay ng limit order, ang sesyon sa Tokyo ay magbubukas nang maaga sa umaga, oras sa Europa;
- Isama ang pagbubuwis 15% withholding tax na maaaring ibigay sa pamamagitan ng Franco-Japanese convention, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa France ayon sa inyong rehimen.
Ang stock, isang matagal nang bahagi ng Nikkei, ay nakikinabang mula sa regular na saklaw ng analyst, na ginagawang madali ang pagsubaybay sa estratehiya nito sa pangangalagang pangkalusugan. Ang dibidendo ay binabayaran kada dalawang beses sa isang taon; ang taunang ulat sa Pebrero ang siyang panahon kung kailan idedetalye ang estratehiya sa pangangalagang pangkalusugan at mga target sa pamamahagi.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Kirin
Brewery pa rin ba ang Kirin?
Oo, at dito kumukuha ang karamihan ng kita nito — mga serbesa sa Japan, Lion sa Oceania, San Miguel sa Pilipinas — ngunit ang estratehiya ay nagdidirekta ng mga pamumuhunan patungo sa kalusugan: mga parmasyutiko sa pamamagitan ng Kyowa Kirin at mga suplemento sa pamamagitan ng FANCL, Blackmores at Jamieson.
Ano ang ani ng dibidendo?
Humigit-kumulang 2,5% noong Oktubre 2026, batay sa inaasahang 76 yen para sa 2026. Ang pag-unlad ay matatag ngunit maingat, dahil ang grupo ang unang nagpopondo sa pagpapalit nito ng pangangalagang pangkalusugan.
Maaari bang mabili ang Kirin sa isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang halaga ay Hapon; ang pagbili ay ginagawa sa isang regular na securities account na may palitan sa yen.
Ano ang mga pagbabago sa pagkuha kay Jamieson?
Binibigyan nito ang grupo ng pamumuno sa Canada sa mga bitamina at suplemento, pinalalawak ang plataporma nito sa kalusugan sa Hilagang Amerika, at dinadala ang segment ng kalusugan sa mahigit 250 bilyong yen na taunang kita.
Naroon pa rin ba ang grupo sa Myanmar?
Hindi: Ibinenta ng Kirin ang kanyang stake sa Myanmar Brewery, at natapos ang pag-alis noong Enero 2023, na siyang nagtapos sa kontrobersyal na kabanata ng presensyang ito.
Nakalista rin ba nang hiwalay ang Kyowa Kirin?
Oo, pinanatili ng subsidiary ng parmasyutiko ang listahan nito sa Tokyo, habang pinagsasama-sama sa mga account ng Kirin Holdings matapos ang pagtaas ng stake sa mahigit kalahati ng kapital — isang istrukturang nagpapahintulot sa merkado na pahalagahan nang hiwalay ang hiyas ng parmasyutiko.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Ang mga resulta para sa siyam na buwan ay ilalathala sa Nobyembre 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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