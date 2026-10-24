Kioxia Holdings ay ang pangatlong pinakamalaking tagagawa sa mundo ng NAND flash memory—ang storage memory na ginagamit sa mga smartphone, computer, at lalo na sa mga data center ng artificial intelligence. Tagapagmana ng memory division ng Toshiba, at nakatakdang maging publiko sa katapusan ng 2024, ang stock ay nakaranas ng isa sa mga pinakadramatikong trajectory sa Tokyo Stock Exchange sa loob lamang ng dalawang taon: isang dalawampu't limang beses na pagtaas, ang numero unong market capitalization sa Japan sa loob ng ilang araw noong tag-araw ng 2026, na sinundan ng 50% na koreksyon nang kuwestiyunin ng merkado ang AI bubble. Ipinapakita ng gabay na ito ang real-time na presyo ng share, ang mga resulta na pinalakas ng kakulangan ng memorya, ang umuusbong na patakaran ng shareholder, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng Kioxia sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Kioxia ay kasalukuyang nasa ¥12 (yen), na may baryasyon na 1,27% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 85,811,000 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at simula nang ipakilala ito, ang stock ay ipinagpalit sa pagitan ng 2,626.67 yen at 37,566.67 yen.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagpalit sa halagang 12,750 yen matapos ang isang three-for-one stock split na isinagawa noong ika-1 nger Oktubre, para sa market capitalization na humigit-kumulang 21 trilyong yen. Sa kasagsagan ng pagtaas noong Hunyo 2026, ang valuation ay lumampas sa 44 trilyong yen, na siyang dahilan kung bakit ang Kioxia — sa ilang sesyon ng kalakalan — ang pinakamalaking kumpanya sa Japan ayon sa market capitalization.
Kioxia: Presentasyon ng Kumpanya
Ang pinagmulan ng Kioxia ay nakasalalay sa isang pandaigdigang kasaysayan ng industriya: ang flash memory ay naimbento noong 1984 ng isang inhinyero ng Toshiba na si Fujio Masuoka. Ang dibisyong ito, na naging Toshiba Memory, ay naibenta noong 2018 sa isang consortium na pinamumunuan ng Bain Capital sa halagang 2 trilyong yen, sa panahong nahaharap ang Toshiba sa isang krisis sa eksistensyalidad—pinag-uusapan pa rin ng mundo ng teknolohiya ang pagbebenta ng siglo. Binago ang tatak bilang Kioxia, ang kumpanya ngayon ay gumagawa ng:
- Mga chip ng NAND flash — ang pinakabagong henerasyon ng teknolohiyang BiCS nito ay nakakapag-ukit ng 332 layer, kung saan ang mga sample ng ikasampung henerasyon ay naihatid mula noong Hulyo 2026 — kung saan hawak nito ang humigit-kumulang 14% ng pandaigdigang merkado nang mag-isa;
- Mga propesyonal na SSD para sa mga data center, ang pinakakumikitang segment, na pinalakas ng artificial intelligence;
- Mga pinagsamang pakikipagsapalaran kasama ang Sandisk (ang dating flash business ng Western Digital), mga kapwa may-ari ng mga pabrika ng Yokkaichi at Kitakami, na ang kasunduan sa kooperasyon ay pinalawig hanggang sa katapusan ng 2034 — ang Kioxia-SanDisk group na kumakatawan sa humigit-kumulang 30% ng pandaigdigang kapasidad.
Nananatili ang shareholding sa transisyon pagkatapos ng IPO: Napanatili ng Toshiba ang humigit-kumulang 17,6% at ng mga sasakyan ni Bain sa humigit-kumulang 22%, sa unti-unting paghinto.
Mga Resulta: Ang panahon ng kakulangan sa memorya
Ang mga nailathalang datos ay naglalarawan ng isang pambihirang siklo:
- Taon ng pananalapi na natapos noong Marso 2026 (inilathala noong Mayo 15): kita na 2,338 bilyong yen (+37%), tubo sa pagpapatakbo na 870 bilyon, netong tubo na 554,5 bilyon — mga antas na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng industriya ng memorya sa Hapon;
- Unang kwarter 2026-2027 : kita na 1,767 bilyong yen at operating margin na humigit-kumulang 75% — isa sa pinakamataas na antas na naitala ng isang industriyalista na ganito kalaki, isang senyales ng kakulangan ng NAND na ang mga data center na naghahanap ng imbakan para sa AI ay nagiging isang super-cycle;
- Mga pangmatagalang kontrata Tinatarget ng pamamahala ang halos kalahati ng mga kargamento nito sa ilalim ng mga kasunduang pangmatagalan, kung saan makukuha nito ang isang bahagi ng hindi inaasahang kita na ito.
Sa usapin ng kapasidad, inanunsyo ng grupo at ng SanDisk noong Agosto 2026 ang isang programa ng pamumuhunan na mahigit $31 bilyon sa Japan, kabilang ang bagong pabrika ng Kitakami Fab3, habang sinusuportahan naman ng mga subsidiya ng gobyerno ng Japan ang lugar ng Yokkaichi. Isang panukalang rehistrasyon sa US, na posibleng lumampas sa $10 bilyon, ang isinasaalang-alang.
Dibidendo ng Kioxia: hindi pa, ngunit nagsisimula na ang mga pagbili muli ng bahagi
Hindi nagbabayad ang Kioxia walang dibidendo Sa ngayon, ang nakasaad na prayoridad ay nananatiling kapasidad sa pagpopondo sa isang siklo kung saan ang bawat wafer na ginawa ay nakakahanap ng mamimili. Gayunpaman, dalawang palatandaan ang nagmumungkahi ng simula ng isang kita sa mga shareholder: a programa ng unang pagbili muli ng bahagi na 800 bilyong yen — halos 5,5% ng share capital — na isinagawa sa pagitan ng Agosto at Oktubre 2026, at mga pahayag mula sa departamento ng pananalapi na nagmumungkahi ng posibleng unang dibidendo nang kasing aga ng ikalawang kalahati ng kasalukuyang taon ng pananalapi. Para sa isang residenteng Pranses: bumili sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account, dahil ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa French equity savings plan (PEA); sa kawalan ng dibidendo, ang pagbubuwis ay nangyayari lamang sa pagbebenta.
Kasaysayan: Mula sa pag-imbento ng flash hanggang sa pagbebenta ng siglo
Ang NAND flash memory ay naimbento noong unang bahagi ng dekada 1980 sa mga laboratoryo ng Toshiba ni Fujio Masuoka—isang tagumpay na nagbigay sa Japan ng dominanteng posisyon sa electronic storage sa loob ng mga dekada. Lumago ang dibisyon ng memorya kasabay ng panahon ng mga mobile, na nagpapagana sa mga portable music player, telepono, at pagkatapos ay mga smartphone. Ang dramatikong pagbabago ay dumating noong 2017: Ang Toshiba, na labis na nalugi mula sa subsidiary nitong nukleyar sa Amerika, ay kinailangang ibenta ang hiyas nito. Ang consortium na pinamumunuan ng Bain Capital ay nanalo sa bid para sa 2 trilyong yen, na ikinadismaya ng ilang tagamasid na matagal nang ituturing ito bilang isang malaking benta ng isang pambansang teknolohiya. Pinalitan ang pangalang Kioxia—"alaala ng bukas" sa wikang Hapon—nalagpasan ng kumpanya ang mga pagbagsak ng mga siklo ng 2019 at 2023, namuhunan nang malaki sa SanDisk, at bumalik sa pabor sa pagsabog ng storage para sa artificial intelligence. Ang matagal nang naantalang IPO noong Disyembre 2024 ang kumukumpleto sa siklo: ang pagbebenta ng siglo ay naging, makalipas ang dalawang taon, ang bituin ng Tokyo stock exchange.
Ang supercycle ng imbakan para sa AI
Ang nagpapaiba sa kasalukuyang memory cycle mula sa mga nauna ay ang katangian nito: ang demand ay hindi na lamang pinapatakbo ng mga smartphone at computer, kundi ng mga data center na nagsasanay ng mga modelo ng artificial intelligence. Ang bawat modelo ay kumokonsumo ng storage sa bawat yugto—training data, vector database, inference log—at mga high-end professional SSD, tulad ng mga gawa ng Kioxia sa Yokkaichi, ay kapos na sa supply simula noong 2026. Binanggit ng mga analyst ng industriya ang tatlong pangunahing katangian: walang malaking kapasidad ang papasok sa produksyon bago ang 2027, pinapaboran ng mga tagagawa ang mga pangmatagalang kontrata na nagla-lock sa mga presyo, at ang mga susunod na henerasyong teknolohiya—kabilang ang ikasampung henerasyong BiCS ng Kioxia—ay naglalaan ng kanilang volume para sa pinakamatatag na mga customer. Ang resulta ay isang kapaligiran kung saan ang mga presyo ng NAND ay tumataas para sa mga quarter, kung saan ang mga margin ng mga prodyuser ay umaabot sa mga record high, at kung saan ang tanong ay hindi na kung ang cycle ay magbabago, kundi kailan—at sa anong antas ng normalisasyon. Para sa shareholder, ang pagbasang ito ay nagpapataw ng isang disiplina: sundin ang mga spot price bawat linggo, at isaalang-alang ang bawat quarter bilang isang opsyon sa susunod.
Pagsusuri: Purong siklo, sinusuportahan ng AI
Ang stock ng Kioxia ay isang pangunahing halimbawa ng isang matinding siklo: kapag kakaunti ang imbakan, tumataas ang mga margin—umabot sa 75% noong nakaraang quarter—at kapag naabutan ng supply ang demand, bumababa ang mga ito, tulad ng naranasan ng industriya noong 2019 at 2023. Dalawa ang taya ng mamumuhunan: na ang imbakan na kinakailangan ng artificial intelligence ay magpapanatili ng kakulangan nang mas matagal kaysa sa mga nakaraang siklo—naniniwala ang pinagkaisahan ng mga analyst ng industriya na mangyayari ito, dahil sa kakulangan ng mga pangunahing bagong kapasidad bago ang 2027—at na ang mga pangmatagalang kontrata ay magpapagaan sa mga susunod na taon. Ang koreksyon ng mahigit kalahati mula noong Hunyo 2026 ay nagpapakita ng kabilang panig ng barya: ang pabagu-bago ay ang presyo ng potensyal. Ang stock na ito ay pinakaangkop sa dynamic na segment ng isang portfolio. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan.
Kioxia sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- + 37% : paglago ng kita para sa taong piskal na magtatapos sa Marso 2026, sa 2,338 bilyong yen;
- humigit-kumulang 75% : ang operating margin para sa huling quarter, wala pang katulad sa nabubuhay na alaala;
- 14% : ang bahagi sa merkado ng NAND lamang — 30% sa mga joint venture ng Sandisk;
- 800 bilyon yen : ang unang pagbili muli ng bahagi sa kasaysayan ng kumpanya, na isinagawa noong taglagas ng 2026;
- Bilyun-bilyong dolyar ang 31 : inanunsyo ang programa ng pamumuhunan sa Japan kasama ang Sandisk, kabilang ang bagong pabrika ng Kitakami Fab3.
Ang mga benchmark na ito ay nagbubuod ng isang pambihirang kaso: isang makinang pang-warta sa gitna ng isang supercycle, na ang tanging tunay na panganib ay ang katapusan ng cycle.
Ang iminungkahing pagpaparehistro sa US: kung ano ang babaguhin nito
Noong Setyembre 2026, isiniwalat ng pahayagang pinansyal na isinasaalang-alang ng Kioxia ang isang listahan sa US—na posibleng makalikom ng mahigit sampung bilyong dolyar. Ang ganitong hakbang ay magkakaroon ng tatlong konkretong kahihinatnan para sa mga shareholder. Palalawakin nito ang base ng mga mamumuhunan upang maisama ang mga pondo ng semiconductor ng US, na nangingibabaw sa daloy ng kapital ng sektor. Magbibigay ito ng mga mapagkukunan para sa pag-unlad sa labas ng Japan, sa panahong ang mga subsidiya ng US at mga customer ng data center ay nagtutulak ng produksyon palapit sa demand. At magpapakilala ito ng isang listahan na denominasyon ng dolyar, na bahagyang magpapakomplikado sa mga bagay para sa isang shareholder ng Pransya, na mangangailangan sa kanila na pumili sa pagitan ng dalawang linya ng kredito. Ang proyekto, na isinasaalang-alang pa rin, ay isa sa mga potensyal na katalista para sa stock na lampas sa simpleng siklo ng presyo ng memorya.
Paano bumili ng stock ng Kioxia mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Tokyo sa yen; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang regular na securities account — ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Tokyo Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 285A — tandaan, naganap ang hatian ng tatlo-sa-isa noong ika-1er Oktubre 2026, na nagpapaliwanag ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga makasaysayang presyo na ipinapakita ng ilang mga site;
- Maglagay ng limit order, ang pabagu-bago ng stock ay nangangailangan ng pagkontrol sa presyo ng pagpasok;
- Asahan ang pagbubuwis sa oras ng pagbebenta (mga capital gain ayon sa iyong rehimen), walang mga dibidendo na binabayaran hanggang sa kasalukuyan.
Dahil sa pabagu-bagong kalagayan, ang posisyon ay karaniwang binubuo sa ilang yugto, kung saan ang bawat pag-atras sa siklo ay karaniwang nag-aalok ng mga entry point na ginagantimpalaan ng kasunod na pagbangon. Upang masubaybayan ang stock, ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ay ang mga spot price ng NAND memory na inilathala ng mga espesyalisadong kumpanya, mga anunsyo ng kapasidad mula sa mga pangunahing tagagawa, at mga quarterly earnings report—ang stock ay tumutugon sa loob ng ilang oras sa bawat isa sa mga paglabas na ito.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Kioxia
Nagbabayad ba ng dibidendo ang Kioxia?
Wala pa, hanggang sa kasalukuyan. Isang paunang pagbili muli ng bahagi na nagkakahalaga ng 800 bilyong yen ang isinagawa noong taglagas ng 2026 at binabanggit ng pamamahala ang posibleng unang dibidendo sa ikalawang kalahati ng kasalukuyang taon ng pananalapi.
Ano ang kaugnayan ng Kioxia at Toshiba?
Ang Kioxia ay ang dating memory division ng Toshiba, na ibinenta noong 2018 sa isang consortium na pinamumunuan ng Bain Capital. Nananatili pa rin ang humigit-kumulang 17,6% ng kapital ng Toshiba, matapos unti-unting mag-divest simula noong IPO noong Disyembre 2024.
Ano ang market share ng mga SSD para sa mga data center?
Hindi naglalathala ang grupo ng eksaktong detalye, ngunit ang mga propesyonal na SSD para sa mga data center ang bumubuo sa pinakamataas na halaga at pinakamabilis na lumalagong segment, ang itinatampok ng pamamahala sa mga pangmatagalang kontrata nito — at ang pangunahing nakikinabang sa kasalukuyang kakulangan.
Bakit biglang nagbago ang presyo ng stock noong 2026?
Dahil ang stock ay purong produkto ng memory cycle: ang AI rally ang nagtulak dito sa pinakamataas na market capitalization sa Japan noong Hunyo 2026, bago ito binawasan ng takot sa isang tech bubble nang mahigit kalahati — ang volatility ay katumbas ng potensyal.
Ano ang joint venture kasama ang Sandisk?
Magkasamang nagmamay-ari ang Kioxia at Sandisk ng mga planta ng Yokkaichi at Kitakami sa pamamagitan ng 50-50 joint venture: ang bawat wafer na nalilikha ay pinagsasaluhan, kaya pinagsasama-sama ang malalaking pamumuhunan. Ang kasunduan ay tatagal hanggang sa katapusan ng 2034.
Nakalantad ba ang Kioxia sa Tsina?
Katamtaman: Ang kompetisyon ng Tsina sa memorya ay nakakakuha ng momentum sa suporta ng Beijing, ngunit nananatiling teknolohikal na nahuhuli sa pinakabagong henerasyon ng NAND. Ito ay isang katamtamang-matagalang panganib na nababalanse ng grupo sa pamamagitan ng mga pangmatagalang kontrata nito at ng pangunguna nito sa mga proseso ng pagmamanupaktura.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Inaasahan ang mga resulta para sa ikalawang quarter ng taong pinansyal 2026-2027 sa Nobyembre.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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