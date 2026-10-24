Zozo Stock (3092): Presyo, Dibidendo at Pananaw sa 2026

Zozo ay ang nangungunang online fashion site ng Hapon: ZOZOTOWN, ang pamilihan kung saan ang mga batang henerasyong Hapones ay nagbibihis sa loob ng dalawampung taon, na pinalawak ng mga app na WEAR at ZOZOCOSME at ng pagkuha ng mga Europeo ng List, ang site ng paghahambing ng marangyang moda. Nakalista sa Tokyo sa ilalim ng ticker 3092 Kinokontrol ng LY Corp group (dating Yahoo Japan-Line), ipinagmamalaki ng stock ang kahanga-hangang mga margin sa platform—mahigit 30% ang operasyon—at isang proactive na patakaran ng shareholder. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, kita, dibidendo, at mga pagkakataon sa pamumuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng Zozo sa totoong oras
Ang presyo ng share ng Zozo ay kasalukuyang nasa ¥1 (yen), na may baryasyon na 2,61% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 4,951,400 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay nagbago-bago sa pagitan ng 974,50 yen at 1,373.00 yen.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagbibili sa halagang humigit-kumulang 1,260 yen, na may market capitalization na humigit-kumulang 1.1 trilyong yen. Ang stock ay sinuportahan noong 2026 ng anunsyo ng isang malawakang programa sa pagbili muli ng share at ng patuloy na pagbuti sa mga tagapagpahiwatig ng negosyo.
Zozo: Presentasyon ng kumpanya
Itinatag ng hindi pangkaraniwang negosyanteng si Yusaku Maezawa — na nagbenta ng kanyang bituin bilang isang kakaibang bilyonaryong Hapones sa teknolohiya gamit ang parehong panache na ginamit niya sa pagbili ng kanyang mga tiket sa SpaceX — nagsimula ang Zozo bilang isang katalogo ng mga vintage na damit bago inimbento ang ZOZOTOWN noong 2004. Ang modelo ay umunlad na sa isang kumpletong plataporma:
- ZOZOTOWN : ang nangungunang online fashion store sa Japan, na pinagsasama ang mga internasyonal na tatak, lokal na taga-disenyo, at mga espesyalisadong segment — kabilang ang isang nakalaang lugar para sa pagbubukas ng Korean fashion na Musinsa sa 2025;
- Magsuot : ang social network para sa koordinasyon ng fashion, kung saan ibinabahagi ng mga user ang kanilang mga kasuotan — isang library ng estilo na nagbibigay-inspirasyon sa mga rekomendasyon;
- ZOZOCOSM at ZOZUSED : ang sektor ng kagandahan at segunda-manong moda, dalawang nagtutulak ng paglago;
- List Ang British fashion comparator, na itinatag simula noong 2025, na nagbubukas sa European at American online luxury market para sa grupo.
Ang grupo ay 51,9% na pagmamay-ari ng Z Intermediate Holdings, ang intermediate holding company ng LY Corp group — ang dating Yahoo Japan-Line ecosystem — na bumili sa Zozo noong 2019 matapos ang bigong yugto ng ZOZOSUIT, ang body measurement suit.
Mga Resulta: ang makinang bumubuo ng margin
Kinukumpirma ng mga ulat para sa taong pinansyal na nagtatapos sa Marso 2026, na inilathala noong Abril 30, ang katatagan ng modelo:
- Kita na 228 bilyong yen (+7,2%), dulot ng paglago sa dami ng order at pag-aanunsyo sa platform;
- Kita sa pagpapatakbo na 69 bilyong yen (+7,1%), ibig sabihin, isang tubo na 30,4% — isang antas na kakaunti lamang ang mga pamilihan sa mundo ang nakakarating, isang tanda ng lokal na kapangyarihan ng monopolyo ng ZOZOTOWN;
- Netong kita na 48 bilyon, na may rekord na kabuuang halaga ng transaksyon at na-adjust na EBITDA.
Ang momentum na ito ay hinihimok ng pagbangon ng pagkonsumo ng fashion sa Japan, brand advertising—ang pinakamakinabangang daloy ng kita ng platform—at ang pagpapalawak ng mga alok nito upang maisama ang mga produktong pampaganda at mga gamit na gamit na. Ang susunod na mahalagang kaganapan ay ang paglalathala ng mga resulta sa kalahating taon, na inaasahan sa taglagas ng 2026.
Dibidendo ng Zozo: Tunay na ani at napakalaking pagbili muli
Dinoble ang kompensasyon ng mga shareholder. Ang dibidendo ay tataas mula 39 yen na ibinayad para sa taong piskal 2025-2026 patungong Inaasahang 40 yen para sa kasalukuyang taon ng pananalapi, na kumakatawan sa isang ani na humigit-kumulang 3,2% sa kasalukuyang presyo — malaki para sa isang lumalagong stock. Pinakamahalaga, noong Hulyo 31, 2026, inanunsyo ng grupo ang isang 30 bilyong yen na pagbili muli ng bahagi, kasama ang isang nakasaad na layunin ng balik sa equity na higit sa 50% — isang antas na tanging ang mga pinakakumikitang plataporma sa mundo lamang ang maaaring makamit. Para sa isang residenteng Pranses: 15% withholding tax sa mga dibidendo (Franco-Japanese tax treaty, creditable), pagbili sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account, dahil ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA (French equity savings plan).
Kasaysayan: Mula sa tindahan ng mga antigo hanggang sa higanteng web sa Japan
Ang kwento ni Zozo ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa tagapagtatag nito, si Yusaku Maezawa, isang kilalang personalidad sa industriya ng web sa Japan. Noong mga unang taon ng 2000s, ang kanyang kumpanya ng katalogo na nagbebenta ng mga imported na damit ay naging ZOZOTOWN, isa sa mga unang tunay na online fashion boutique sa mundo—bago pa man magkaroon ng pangalan ang e-commerce. Mabilis na lumago ang industriya: ang mga brand ng Japan, na maingat sa internet, ay natagpuan ang isang elegante at kontroladong channel dito, at ang henerasyong lumaki gamit ang mga smartphone ay ginawang pang-araw-araw na gawi ang app. Ang magulong kasagsagan ay dumating kasama ang ZOZOSUIT, isang bodysuit na may mga sensor na idinisenyo upang kumuha ng mga sukat ng katawan sa bahay: napakalaki ng ambisyon, nakakadismaya ang pagpapatupad, at ang mga tensyon sa mga shareholder ay humantong sa pagbili ng kumpanya ng Yahoo Japan noong 2019 sa halagang mahigit dalawang bilyong dolyar. Si Maezawa, na naglakbay upang sakupin ang Buwan gamit ang SpaceX at kontemporaryong sining, ay nag-iwan ng isang mas matatag at kahanga-hangang kumikitang kumpanya, na isinama sa unang Japanese Internet ecosystem.
Online na tingian ng moda sa Japan: isang kakaibang merkado
Ang Japanese e-commerce sa larangan ng fashion ay may kanya-kanyang natatanging katangian, na matagumpay na nagamit ng ZOZOTOWN. Ang una ay ang matibay na pagkakabit sa mga brand at retail: inuuna ng mga mamimiling Hapones ang kalidad kaysa sa dami, sinusundan ang mga uso na may matinding demand para sa kasariwaan—kaya naman ang patuloy na pag-renew ng katalogo—at binibigyang-halaga ang serbisyo, mula sa packaging hanggang sa pagbabalik. Ang pangalawa ay ang istruktura ng distribusyon: matagal nang pinangungunahan ng mga department store ang fashion, at ang kanilang pagbaba ay nagpalaya sa market share, na inilipat ng mga retailer sa mga online platform, kung saan nangunguna ang ZOZOTOWN. Ang pangatlo ay ang social dimension: Ang Japanese fashion ay nararanasan sa loob ng isang komunidad, sa mga coordination network tulad ng WEAR kung saan ang mga gumagamit ay nagbibigay-inspirasyon sa isa't isa—isang phenomenon na isinapuso ng platform. Panghuli, ang Korean wave — K-pop, series, Musinsa style — ay nagbukas ng isang bagong pinagmumulan ng paglago na nakukuha ng Zozo sa pamamagitan ng nakalaang zone nito mula noong 2025. Sa natatanging merkado na ito, nangingibabaw ang platform na may share na kahit ang mga pandaigdigang higante ng e-commerce ay hindi kayang hamunin.
Ang ipinapakita ng taong pinansyal 2025-2026 tungkol sa kapanahunan
Ang mga ulat na inilathala noong Abril 2026 ay naglalarawan ng isang plataporma na umabot na sa kumikitang kapanahunan: paglago ng kita na 7%, isang matatag na operating margin na 30%, at rekord na dami ng transaksyon. Dalawang pag-unlad ang nangangailangan ng atensyon ng mga mamumuhunan. Una, ang advertising: ang mga brand ay nagbabayad ng mas mataas na presyo para sa visibility sa platform, isang daloy ng kita na may halos kabuuang margin na mekanikal na nagpapalakas ng kakayahang kumita—ang parehong makina na nagpapalakas sa tagumpay ng mga pamilihan sa Kanluran. Pangalawa, internasyonal na pagpapalawak: Ang Lyst, na pinagsama mula noong 2025, ay nananatiling isang pakikipagsapalaran na ang kontribusyon ay kasalukuyang katamtaman, ngunit nagbibigay sa grupo ng opsyon sa European online luxury market. Sa pagitan, ang labis na cash generation ay nagpopondo sa mga dibidendo at acquisition—ang pinansyal na manipestasyon ng isang monopolyo na hindi na kailangang mamuhunan nang malaki upang ipagtanggol ang posisyon nito.
Pagsusuri: Ang monopolyo ng online fashion ng Hapon
Ang tesis tungkol sa Zozo ay nakasalalay sa posisyon nito: Ang ZOZOTOWN ay ang halos kinakailangang pasukan patungo sa online fashion sa Japan, isang posisyong ipinagtatanggol ng dalawampung taon ng mga nakasanayang gawi, isang walang kapantay na katalogo, at ang suporta ng LY Group, na nagbibigay dito ng trapiko at imprastraktura. Ang 30% na operating margin ay nagpapatunay dito. Kabilang sa mga panganib ang kapanahunan ng merkado ng Japan—bumababa ang populasyon—kompetisyon mula sa mga pangkalahatang platform at dayuhang espesyalista, at ang pagpapatupad ng internasyonal na pagpapalawak kasama ang Lyst, na ang monetization ay hindi pa nakikita. Ang stock ay maaaring suriin bilang isang tunggalian sa pagitan ng isang ultra-kumikitang domestic monopoly at ang paghahangad para sa pangalawang merkado nito. Ito ay angkop para sa isang dynamic na mamumuhunan na handang tumanggap ng purong pagkakalantad ng Hapon sa temang ito. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
Si Zozo sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 228 bilyon yen : ang kita para sa taong pinansyal na magtatapos sa Marso 2026;
- 30,4% : ang operating margin, isang palatandaan ng kapangyarihan sa merkado ng platform;
- 40 yen kada share : ang inaasahang dibidendo, para sa ani na humigit-kumulang 3,2%;
- 30 bilyon yen : ang share buyback na inanunsyo noong Hulyo 2026;
- higit sa 50% : ang layunin ng kita sa equity na ipinahayag ng pamamahala.
Ang mga benchmark na ito ay nagbubuod ng isang pambihirang kaso: isang nangingibabaw at lubos na kumikitang niche platform na nagbabalik ng napakalaking halaga ng pera sa mga shareholder nito.
Mga panganib ng isang niche monopoly
Ang pangingibabaw sa isang niche market ay naglalantad sa isa sa mga partikular na panganib. Ang una ay ang unti-unting pagguho: ang mga gawi sa pagbili ng mga nakababatang henerasyon ay nagbabago—ang TikTok at ang mga social showcase nito ay nagbabago ng pagtuklas sa fashion, at ang ilang mga pagbili ay lumilipat sa mga channel na hindi kontrolado ng Zozotown. Ang pangalawa ay ang pagbabago ng mga panlasa: ang merkado ng fashion ng Hapon ay paikot-ikot sa mga kategorya nito—ang sporty casual kahapon ay maaaring mabigyan ng daan ng pormal bukas—at ang platform ay dapat umangkop sa mga pagbabagong ito nang hindi nawawala ang kaugnayan nito. Ang pangatlo ay estratehiko: bilang isang kontroladong subsidiary ng LY Group, ang kumpanya ay sumusunod sa isang estratehiyang tinukoy kasama ng kumpanyang magulang nito, na ang mga prayoridad—pagsasama sa mga serbisyo ng grupo, mga proyekto ng magkasamang pagbabayad at logistik—ay maaaring hindi perpektong naaayon sa mga interes ng mga minority shareholder ng Zozo lamang. Ang mga kasalukuyang kita at mga buyback ay higit na nakakabawi sa mga alalahaning ito, ngunit sinusuportahan nila ang disiplina na kinakailangan tungkol sa laki ng posisyon.
Paano bumili ng stock ng Zozo mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Tokyo sa yen; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang regular na securities account — ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Tokyo Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 3092;
- Maglagay ng limit order, ang sesyon sa Tokyo ay magbubukas nang maaga sa umaga, oras sa Europa;
- Isama ang pagbubuwis 15% withholding tax sa dibidendo, na maaaring ibawas sa pamamagitan ng Franco-Japanese convention, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa France ayon sa iyong rehimen.
Ang dibidendo ay binabayaran kada dalawang beses sa isang taon; ang pagpapatupad ng share buyback, na inilalathala habang nangyayari ito, ay sumusuporta sa presyo ng share sa pamamagitan ng pagbabawas ng free float.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Zozo
Ano ang ZOZOTOWN?
Ang unang online fashion platform ng Hapon: daan-daang libong reperensya mula sa mga internasyonal at Hapones na tatak, na direktang ibinebenta o sa pamamagitan ng mga tindahan ng mga tatak, na kinukumpleto ng mga patalastas at serbisyo sa mga tatak.
Ano ang yield ng dibidendo ng Zozo?
Humigit-kumulang 3,2% sa rate ng Oktubre 2026, batay sa inaasahang 40 yen para sa kasalukuyang taon ng pananalapi — bilang karagdagan sa 30 bilyong yen na pagbili muli ng bahagi na inanunsyo noong Hulyo.
Maaari bang mabili ang Zozo sa loob ng PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang halaga ay Hapon; ang pagbili ay ginagawa sa isang regular na securities account na may palitan sa yen.
Paano subaybayan ang aktibidad sa pagitan ng mga publikasyon?
Ang platform ay naglalathala ng buwanang mga tagapagpahiwatig ng trapiko at kabuuang halaga ng transaksyon, na nagbibigay ng halos real-time na pananaw sa dinamika ng kalakalan — isang luho ng transparency para sa indibidwal na mamumuhunan.
Ano ang naidudulot ni Lyst sa grupo?
Ang British fashion comparator, na itinatag simula noong 2025, ay nagbubukas ng mga online luxury market sa Europa at Amerika para sa Zozo: isang kwalipikadong madla at kaalaman sa rekomendasyon na maaaring pagsamahin ng grupo sa kadalubhasaan nito sa Hapon.
Bakit nilalayon ng grupo ang 50% ROE?
Dahil pinapayagan ito ng mga margin at cash generation nito: sa pamamagitan ng 30% operating margin at cash-rich balance sheet, ang return on equity ay maaaring itaas sa mga pambihirang antas sa pamamagitan ng share buybacks — ang layunin ay ipinapalagay ang isang pinababang capitalization pabor sa value per share.
Ano ang natitira sa pakikilahok ng tagapagtatag?
Ang Yusaku Maezawa ngayon ay may hawak na lamang na humigit-kumulang 1,3% ng kapital, na ang karamihan ay naibenta noong nakuha ito ng Yahoo Japan group noong 2019 — ang kumpanya ngayon ay isang kontroladong subsidiary ng LY Corp ecosystem.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Ang mga resulta para sa unang kalahati ng taong pinansyal mula Abril 2026 hanggang Marso 2027 ay inaasahan sa taglagas.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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