Seven & i Holdings ay ang nangungunang grupo ng convenience retail sa mundo: ang tatak 7-Eleven, mahigit 85,000 tindahan sa buong mundo, kabilang ang 21,900 sa Japan, at isang imperyong Amerikano na pinalakas ng Speedway. Nakalista sa Tokyo sa ilalim ng ticker 3382 Bilang isang mahalagang manlalaro sa Nikkei 225, ang kumpanya ay nasa puso ng isa sa mga pangunahing saga ng korporasyon noong 2024-2025—ang pag-aagawan ng kumpanyang Canadian na Couche-Tard, na kalaunan ay binawi—bago muling binago ang sarili sa mga convenience store nito at ibinalik ang malaking pera sa mga shareholder nito. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, mga kita, ang naibalik na dibidendo, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng pagbabahagi ng Seven & i sa totoong oras
Ang presyo ng share ng Seven & i ay kasalukuyang nasa ¥2 (yen), na may baryasyon na 0,02% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 3,376,400 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay nagbago-bago sa pagitan ng 2,134.00 yen at 3,161.00 yen.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagpalit sa halagang 2,120 yen. Ang stock ay napalakas noong 2024-2025 ng agresibong pag-takeover bid ng Couche-Tard — halos $47 bilyon sa kasagsagan nito — pagkatapos ay ng plano ng restructuring at malawakang buybacks kasunod ng pag-atras ng Canadiens noong Hulyo 2025.
Pito at ako: Presentasyon ng grupo
Ang grupo ay nagmula sa Japanese chain na Ito-Yokado, na nag-import ng lisensya ng 7-Eleven sa Japan noong 1974 bago nakuha ang kumpanyang Amerikano nito—isang makasaysayang pagbabago kung saan kinuha ng estudyante ang master's degree. Sa kasalukuyan, ang negosyo nito ay nakatuon sa:
- 7-Eleven Hapon : 21,900 na tindahan, ang pandaigdigang sanggunian para sa konsepto ng konbini — kasariwaan, serbisyo, pagbabayad, pangongolekta ng parsela — na may walang kapantay na densidad at kakayahang kumita bawat tindahan;
- 7-Eleven Inc. at Speedway sa Estados Unidos : humigit-kumulang 13,000 punto ng benta, na ang kakayahang kumita ay lubos na naibalik at ngayon ay bumubuo sa pangunahing tagapagtaguyod ng kita ng grupo;
- Iba pang mga format Ang mga supermarket, restawran, at mga serbisyong pinansyal sa Japan ay patuloy na nagbabago.
Mula noong Setyembre 2025, ang dating dibisyon ng supermarket (York Holdings — Ito-Yokado at mga kaugnay na kumpanya) ay naibenta sa Bain Capital sa halagang humigit-kumulang 815 bilyong yen, kung saan ang grupo ay muling nakatuon lamang sa mga convenience store. Ang pamamahala ay naipatupad simula noong Mayo 2025 ng Stephen Dacus, ang unang dayuhang pinuno sa kasaysayan ng grupo.
Ang alamat ng Couche-Tard at ang muling pagbubuo ng grupo
Mula Agosto 2024 hanggang Hulyo 2025, ang Seven&ia ay binatikos mula sa isang bid sa pagkuha ng katapat nitong kompanya sa Canada, ang Alimentation Couche-Tard, na umabot sa halos $47 bilyon—na ginagawa itong isa sa pinakamalaking acquisition sa kasaysayan ng tingian. Dahil sa itinuring ng lupon na hindi sapat ang presyo, tinanggihan ang alok dahil sa presyur mula sa gobyerno ng Japan, na sabik na makita ang isang pambansang kampeon na mahulog sa ilalim ng kontrol ng dayuhan, at mga pondo ng mga aktibista, na humihingi ng halaga. Binawi noong Hulyo 2025, ang alok ay nag-iwan ng isang nagbagong grupo: ang pagbebenta ng York, ang pagsasara o conversion ng 645 na tindahan sa Amerika na hindi maganda ang performance, ang muling pagtutuon sa mga convenience store, at, higit sa lahat, isang plano sa pananalapi—malawakang pagbili muli, muling paglulunsad ng dibidendo, at isang nakaplanong IPO para sa subsidiary nito sa Amerika, ang 7-Eleven, na inaasahan na ngayon ay hindi mas maaga kaysa sa taong piskal na 2027.
Mga Resulta: Kinuha ng Estados Unidos ang kapangyarihan mula sa Japan
Ang mga pinakabagong datos ay nagpapakita ng pagbabago:
- Taon ng pananalapi na natapos noong Pebrero 2026 : kita na 10,430 bilyong yen, isang mekanikal na pagbaba ng 13% dahil sa dekonsolidasyon ng York; tubo sa pagpapatakbo na 423 bilyon; netong tubo ay tumaas ng 69% sa 293 bilyong yen;
- Unang kalahati ng taong piskal na 2026-2027 (Inilathala noong unang bahagi ng Oktubre): Ang internasyonal na convenience retail ay nakabuo ng 150 bilyong yen sa operating profit kumpara sa 110 bilyon para sa Japan — Opisyal nang naging nangungunang sentro ng kita ang Estados Unidoshinimok ng mga margin ng gasolina at ang pagbangon ng Speedway;
- Itinaas ng pamamahala ang mga taunang target nito batay sa momentum na ito ng Amerika.
Binago ng baligtad na heograpiyang ito ang pagbasa ng pamagat: ang dating pinahahalagahan ng mga Hapones sa loob ng bansa ay nagiging isang grupo na balanse sa pagitan ng dalawang pinakamalaking pamilihan ng mga mamimili sa mundo.
Dibidendo ng Seven & i: muling paglulunsad at malawakang pagbili muli
Malaki ang ipinagbago ng kompensasyon ng mga shareholder kasunod ng pangyayari sa Couche-Tard. Ang taunang dibidendo ay tumaas mula 50 yen para sa taong piskal na 2025-2026 patungong 60 yen para sa kasalukuyang ehersisyoIto ay kumakatawan sa isang ani na humigit-kumulang 2,8% sa kasalukuyang presyo. Higit sa lahat, ang mga share buyback ay tumataas: 400 bilyon yen Ang muling pagbili ng mga shares noong Agosto 2026, na dinagdagan ng 300 bilyong yen na paglalagay ng mga treasury shares ng SoftBank, PayPay, at Sumitomo Mitsui Card—mga strategic investor na inaasahang makikipagtulungan sa mga in-store financial services—ay bahagi ng isang multi-year program na inanunsyo sa 2 trilyong yen pagsapit ng 2030. Para sa isang residenteng Pranses, ang mga dibidendo ng Hapon ay sasailalim sa 15% na withholding tax sa ilalim ng Franco-Japanese tax treaty; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang standard securities account, dahil ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa French PEA (equity savings plan).
Ang konbini ng Hapon: anatomiya ng isang natatanging modelo
Ang convenience store ng Hapon ay walang pagkakatulad sa mga grocery store sa Kanluran: ito ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang isang tipikal na 7-Eleven, na sumasakop sa humigit-kumulang 100 metro kuwadrado, ay pinagsasama ang sariwang pagkain na inihahatid nang ilang beses sa isang araw, mga pagkaing inihanda sa istilo ng Hapon—ang sikat na bento box at onigiri—mga serbisyo sa pagbabangko, ticketing, pag-iimprenta, pagkuha ng pakete, pagbabayad ng bayarin, at isang drop-off point para sa online shopping. Ang pag-ikot ng produkto ay pinamamahalaan ng isang logistics at data system na nag-aayos ng assortment store ayon sa tindahan, dalawang beses sa isang araw: minimal ang basura, napapalaki ang kasariwaan. Ang resulta sa ekonomiya: walang kapantay na kakayahang kumita bawat metro kuwadrado sa pandaigdigang sektor ng convenience store, pambihirang katapatan ng customer—ang karaniwang Hapones ay bumibisita nang ilang beses sa isang linggo—at isang malaking hadlang sa pagpasok, dahil ang pagkopya sa logistics network at lokal na kadalubhasaan ay aabutin ng mga dekada. Ang tahimik na makinang ito ang nagpopondo sa restructuring at share buyback ng grupo sa Amerika.
Ang pamilihan ng Amerika: isang matagumpay na paglipat patungo sa kalapitan
Ang pagbabago ng sangay sa Amerika ang pangalawang haligi ng plano. Minana mula sa pagkuha ng Southland noong 1991 at lalong pinalakas ng Speedway noong 2021, matagal na itong nagdusa mula sa mga nakakadismayang kita. Ang plano ng pagbabago ay nakatuon sa tatlong lugar: ang pagsasara o pagpapalit ng 645 na mga tindahan na hindi gaanong kumikita, ang pag-optimize ng mga kita sa gasolina—na bumalik sa mga kanais-nais na antas—at ang paglulunsad ng mga sariwa at istilong Hapon na serbisyo sa pagkain, na nagpapataas sa karaniwang gastos. Kamangha-mangha ang resulta: sa unang kalahati ng kasalukuyang taon ng pananalapi, ang internasyonal na dibisyon ng convenience store ay nakabuo ng 150 bilyong yen sa operating profit, kumpara sa 110 bilyon sa Japan. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito, mas malaki na ngayon ang kinikita ng Seven&i sa labas ng Japan kaysa sa loob—isang pagbabago na pagtitibayin ng nakaplanong IPO ng sangay sa Amerika, na nag-aalok sa merkado ng mga bagong pananaw sa bawat haligi ng grupo.
Pagsusuri: Ang Paghihiganti ng Konbini
Ang tesis para sa Seven & i ay ang isang matagumpay na restructuring: muling pagtutuon sa pangunahing negosyo ng grupo—ang Japanese convenience store, isang makinang bumubuo ng pera, kasama ang isang kumikitang network sa Amerika—isang pinalakas na pamamahala sa pamamagitan ng pagdating ng isang panlabas na ehekutibo, at isang malaking balik ng pera. Kabilang sa mga panganib ang pressure ng mga mamimili sa Japan at Estados Unidos, kompetisyon mula sa mga format ng diskwento at mabilis na paghahatid, at ang naantalang pagpapatupad ng isang US IPO. Ang stock ay angkop para sa isang profile ng paglago-dibidendo sa Asya, bilang isang diskarte sa diversification kasama ng isang portfolio ng Hapon. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
Pito at ako sa limang mahahalagang pigura na hindi malilimutan
- 85,000 na tindahan sa buong mundo sa ilalim ng tatak na 7-Eleven;
- 293 bilyon yen : ang netong resulta para sa taong pinansyal na 2025-2026, tumaas ng 69%;
- 60 yen kada share : ang dibidendo para sa kasalukuyang taon ng pananalapi, para sa ani na humigit-kumulang 2,8%;
- 400 bilyon yen mga share buyback na isinagawa noong Agosto 2026, bilang bahagi ng isang 2 trilyong programa pagsapit ng 2030;
- 815 bilyon yen : ang pagbebenta ng York Holdings sa Bain Capital, na pinal noong Setyembre 2025.
Binubuod ng mga benchmark na ito ang transpormasyon: mas kaunting surface area, mas maraming kita, at sa wakas ay isang shareholder ang nasa sentro ng mga prayoridad.
Mga panganib na dapat bantayan pagkatapos ng restructuring
Ang trajectory ng Seven&i ay nananatiling nakalantad sa tatlong bagay na dapat alalahanin. Ang una ay cyclical: ang maingat na mga mamimiling Hapones ay lumilipat patungo sa mga discount store, habang ang paggastos ng mga Amerikano ay bumabagal—ang mga benta sa parehong tindahan ang magiging pangunahing tagapagpahiwatig na dapat bantayan bawat quarter. Ang pangalawa ay kompetisyon: ang express delivery at mga murang convenience store ay bumabawas sa market share sa parehong Japan at Estados Unidos, na nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa mga gastos at serbisyo. Ang pangatlo ay ang corporate execution: ang naantalang IPO ng sangay sa US ay kailangang mahanap ang market window nito, at ang 2 trilyong yen buyback program ay ipinapalagay ang patuloy na cash flow. Wala sa mga panganib na ito ang nagdidiskwalipika; magkasama, ipinapaliwanag nila kung bakit ang stock, sa kabila ng pagbabago nito, ay hindi pa nakikipagkalakalan sa maraming benchmark na US consumer stock.
Paano bumili ng Seven & i shares mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Tokyo sa yen; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang regular na securities account — ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Tokyo Stock Exchange sa pamamagitan ng iyong broker, na inaalok ng mga pangunahing internasyonal na plataporma;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 3382;
- Maglagay ng limit order, ang sesyon sa Tokyo na magaganap sa umaga sa oras sa Europa;
- Isama ang pagbubuwis 15% withholding tax sa mga dibidendo (Franco-Japanese convention), maaaring ibawas gamit ang nakalaang tax form, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa France ayon sa iyong rehimen.
Bilang isa sa mga nangungunang stock sa Nikkei, nagtatamasa ito ng mahusay na likididad at masaganang pagsusuri sa hedging, na ginagawang madali ang pagsubaybay sa posisyon. Ang dibidendo ay binabayaran kada dalawang buwan, at ang mga share buyback ay mekanikal na sumusuporta sa kita bawat share habang isinasagawa ang mga ito.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Seven & i
Anong nangyari kay Couche-Tard?
Inilunsad ng kompanyang Canadian na Alimentation Couche-Tard ang isang takeover bid noong Agosto 2024, na umabot sa halos $47 bilyon, ngunit tinanggihan ng board at tuluyang binawi noong Hulyo 2025. Ang pangyayaring ito ang nagpabilis sa restructuring ng grupo: mga divestment, share buyback, at muling paglulunsad ng dibidendo.
Ano ang ani ng dibidendo?
Humigit-kumulang 2,8% sa rate noong Oktubre 2026, batay sa dibidendo na 60 yen para sa kasalukuyang taon — kasama ang malawakang pagbili muli ng mga bahagi na bumubuo sa malaking bahagi ng kita ng mga shareholder.
Maaari bang mabili ang Seven & i sa loob ng PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang halaga ay Hapon; ang pagbili ay ginagawa sa isang regular na securities account na may palitan sa yen.
Bakit napakalaki ng impluwensya ng Estados Unidos?
Dahil ang pagbabago ng 7-Eleven Inc. at Speedway ang dahilan kung bakit ang sangay sa Amerika ang naging pinakamalaking tagapag-ambag ng kita ng grupo sa nakalipas na anim na buwan, nalampasan ang Japan sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng grupo.
Kailan ililista ang sangay sa Amerika sa stock exchange?
Ang IPO ng 7-Eleven sa Estados Unidos, na inanunsyo noong 2025 para sa 2026, ay naantala at inaasahang mangyayari nang hindi mas maaga kaysa sa taong piskal na 2027.
Bakit nakakuha ng mga stake sa kumpanya ang SoftBank at PayPay?
Bumili sila ng 300 bilyong yen ng mga treasury share na inilagay ng grupo noong Agosto 2026, sa isang lohika ng pakikipagsosyo: ang mga serbisyong pinansyal at in-store payment, na nasa puso ng ugnayan sa customer ng konbini, ay umuunlad kasabay ng mga ecosystem ng mobile payment sa Japan.
Sino ang namumuno sa grupo?
Si Stephen Dacus, ang unang dayuhang lider sa kasaysayan ng Seven & i, ay hinirang noong Mayo 2025 kasunod ng labanan sa mga korporasyon.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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