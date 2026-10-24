Toray Stock (3402): Presyo, Carbon Fiber, at Dibidendo sa 2026

Mga Toray na Industriya ay nangunguna sa mundo sa carbon fiber: ang magaan at napakalakas na materyal na bumubuo sa mga eroplano, sports car, wind turbine, at ngayon ay sa produksyon ng hydrogen. Nakalista sa Tokyo sa ilalim ng ticker 3402 Bilang pinakamatandang kemikal na bahagi ng Nikkei 225—ipinagdiriwang ng kumpanya ang sentenaryo nito—ang stock ay nasa tamang landas patungo sa pagbangon: bahagyang mas mataas na kita, isang ambisyosong plano sa muling pagbubuo, at isang malakas na pagbangon sa demand para sa mga sasakyang panghimpapawid. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, kita, dibidendo, at mga pagkakataon sa pamumuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng Toray sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Toray ay kasalukuyang nasa ¥1 (yen), na may pagkakaiba-iba na -0,42% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 4,326,900 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay nagbago-bago sa pagitan ng 913,70 yen at 1,395.00 yen.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagpalit sa halagang 1,185 yen, para sa market capitalization na humigit-kumulang 1,700 bilyong yen — malayo sa mga pinakamataas na antas noong nakaraang dekada, na ginagawang taya ang stock sa pagbangon mula sa pagtaas ng carbon.
Toray: Presentasyon ng Kumpanya
Itinatag noong 1926 sa industriya ng tela, itinayo ng Toray ang alamat nito sa isang sugal: ang pagbabago ng sintetikong seda tungo sa mga makabagong materyales. Sa kasalukuyan, ito ay nakaayos sa mga sumusunod na segment:
- Mga hibla at tela (humigit-kumulang 1,050 bilyong yen): mula sa teknikal na kasuotang pang-isports hanggang sa mga carbon fiber, kung saan ang Toray ang nangungunang prodyuser sa mundo na may makasaysayang nangingibabaw na bahagi;
- Plastik at kimika ng pagganap : mga pelikula, resin, mga bahagi para sa elektroniko at sasakyan;
- Mga materyales na pinaghalong karbon : ang estratehikong core, mula sa mga materyales na paunang pinapagbinhi ng sasakyang panghimpapawid hanggang sa mga presyon ng berdeng produksyon ng hydrogen;
- Paggamot ng tubig : mga lamad ng desalination at purification, isang maingat na nangunguna sa mundo.
Ang mga kliyenteng panghimpapawid — kabilang ang nangungunang Amerikanong tagagawa sa mundo — ay naglalarawan ng industriyal na kalidad ng grupo: Ang mga materyales na Toray ay lumilipad sa mga modernong fuselage.
Mga Resulta: Sinukat na paggaling
Ang mga ulat para sa taong pinansyal na magtatapos sa Marso 2026, na inilathala noong Mayo 13, ay nagpapakita ng isang maingat na pagbangon:
- Kita na 2,585 bilyong yen (+0,9%);
- Kita sa pagpapatakbo na 142 bilyon (+0,8%), margin na 5,5% — malayo sa potensyal ng grupo, ngunit ang trend ay bumabaligtad;
- Netong kita na 80 bilyon, nabibigatan ng isang 25 bilyong yen na bawas sa mga separator ng baterya — ang subsidiary ng Korea, na pinarusahan dahil sa kahinaan ng merkado ng electric vehicle — na inanunsyo noong Pebrero 2026.
Kinumpirma ng unang quarter ng bagong taon ng pananalapi ang pagbabago: Itala ang mga resulta ng operasyon para sa unang quarter at itinaas ang taunang gabay noong Agosto 2026, dahil sa pagbangon ng aeronautical at demand para sa mga composite. Ang planong "IGNITION 2028", na iniharap noong Marso, ay nagta-target ng pagbabalik sa core margin na 8% pagsapit ng taong pinansyal 2027-2028 sa pamamagitan ng disiplina sa kapital at pag-angat sa merkado.
Carbon fiber: isang merkado na sumasailalim sa malalalim na siklo
Ang kamakailang kasaysayan ng carbon fiber ay puno ng mga pagkabigo at pagbabalik. Ang dekada 2010 ay nakakita ng malalaking pamumuhunan batay sa pangako ng magaan na mga de-kuryenteng sasakyan—isang pangakong naantala ng mga gastos sa baterya at pag-iingat ng mga tagagawa, na nag-iiwan sa industriya na may labis na kapasidad at sa Toray na may nabawasang kita. Nagbabago ang sitwasyon: ang demand para sa aerospace ay bumalik sa buong lakas, na may mga rekord ng order book para sa mga tagagawa ng sasakyang panghimpapawid; ang offshore wind power, isang pangunahing mamimili ng carbon para sa mga blade, ay nagiging internasyonal; at ang hydrogen—mga pressure tank, electrolyzer—ay nagbubukas ng isang bagong merkado kung saan mahalaga ang mga composite. Ang siklo, bagama't hindi sumasabog, na muling isinaayos ng pag-alis ng mga marginal na kakumpitensya, ay muling nangangako—at ang Toray, na may pinakamalaking naka-install na base at portfolio ng customer, ang pangunahing potensyal na makikinabang.
Dibidendo ng Toray: ang kita sa isang value stock habang bumabawi
Ang dibidendo ay sumasalamin sa pagtitiis: 20 yen na binayaran para sa taong pinansyal na nagtatapos sa Marso 2026, Inaasahang 23 yen para sa kasalukuyang taon ng pananalapi — isang ani na humigit-kumulang 1,9% sa rate ng Oktubre 2026. Ang maingat na pamamahagi ay sumasalamin sa yugto ng muling pagtatayo ng margin; ang grupo ay nagsasagawa rin ng share buyback — humigit-kumulang 29 bilyong yen na naisakatuparan sa simula ng 2026. Para sa isang residenteng Pranses: 15% withholding tax sa mga dibidendo (Franco-Japanese treaty, creditable), pagbili sa isang ordinaryong securities account, kung saan ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA.
Kasaysayan: Isang siglo ng mga sinulid at hibla
Ang Toray ay itinatag noong 1926 bilang Toyo Rayon, na may misyong pang-industriya: ang paggawa sa Japan ng artipisyal na seda na inangkat ng bansa. Mabilis ang paglago—sa loob lamang ng ilang taon, ang kumpanya ay naging isa sa mga nangungunang tagagawa ng sintetikong tela sa mundo, na nakapag-ipon ng kayamanang teknolohikal sa proseso: ang kahusayan sa pag-ikot ng polimer. Ang mahalagang punto ng pagbabago ay dumating noong dekada 1960 at 1970, nang ilapat ng mga inhinyero ang kadalubhasaan na ito sa carbon fiber: Ang Toray ang naging unang tagagawa na gumawa ng carbon fiber nang maramihan, na nakakuha ng mga kwalipikasyon para sa mga programa sa aerospace ng Amerika noong dekada 1980—isang relasyon sa Boeing na humubog sa limampung taon ng pag-unlad. Ang mga sumunod na dekada ay nagpalawak ng portfolio upang maisama ang mga pelikula, water membrane, at mga susunod na henerasyong composite, na palaging may parehong lohika: nagsisimula sa sinulid at umuunlad pataas patungo sa pinakamataas na halagang materyal. Ang siglo-haba na pagkakapare-parehong ito ay nagpapaliwanag sa katatagan ng grupo, na lumalaban sa mga siklo ng ekonomiya na may teknolohikal na pundasyon na hindi kailanman nagawang sirain ng kompetisyon.
Mga pamilihan ng composite: kung saan nananalo ang carbon fiber
Ang carbon fiber ay sumusulong saanman prayoridad ang bigat. Ang aerospace ay nananatiling nangingibabaw na merkado: ang isang moderno at susunod na henerasyong sasakyang panghimpapawid ay binubuo ng halos kalahati ng mga composite na materyales, at ang mga rekord ng order book ng mga tagagawa—daan-daang sasakyang panghimpapawid ang nasa backorder—ay isinasalin sa garantisadong dami ng carbon sa mga darating na taon. Ang lakas ng hangin ang pangalawang haligi: ang bawat malaking offshore blade ay kumokonsumo ng ilang toneladang fiber, at ang industriyalisasyon ng mga wind farm sa Asya at Estados Unidos ay nagpapalakas ng demand. Ang industriya ng automotive, na matagal nang itinuturing na isang ilusyon, ay sa wakas ay nakakahanap ng angkop na lugar: mga sports car, magaan na baterya, at mga tangke ng hydrogen para sa mga fuel cell. Ang hydrogen, sa partikular, ay kumakatawan sa pinakapangakong umuusbong na merkado—mga high-pressure tank para sa mga trak at istasyon, at ang mga istruktura ng mga electrolyzer—kung saan ang mga composite ay walang teknikal na alternatibo. Samantala, ang supply ay naging mas disiplinado: ang marginal na kapasidad ay isinara noong panahon ng downturn, at ang mga natitirang lider, ang nangungunang Toray sa kanila, ay nasa isang mas malusog na kapaligiran sa presyo. Ang pagtatagpong ito sa pagitan ng sari-saring demand at isang mas malusog na supply ang bumubuo ng batayan ng tesis ng pagbawi ng mga margin.
Ang ipinapakita ng unang quarter tungkol sa inflection point
Ang publikasyon noong Agosto 6, 2026, ang nagbigay ng unang nasasalat na ebidensya ng pagbabago: rekord ng kita sa pagpapatakbo para sa unang quarter, itinaas ang taunang gabay, at kumpirmasyon na ang demand sa sektor ng aerospace—ang segment na may pinakamataas na margin sa kasaysayan—ay bumalik sa malakas na paglago. Ang mas malapitang pagtingin sa mga segment ay nagpapakita rin ng pagsipsip ng mga nakaraang kahirapan: ang pagkasira ng mga Korean separator ay tapos na, at ang mga pangunahing aktibidad ay naging matatag. Kung mapapanatili ang bilis ng unang quarter, ang kasalukuyang taon ng pananalapi ay maaaring markahan ang pagbabalik ng grupo sa higit sa 6% na margin—ang unang hakbang patungo sa target na IGNITION 2028, at isang senyales na hinihintay ng merkado upang mag-trigger ng isang pangmatagalang muling pagsusuri ng stock.
Pagsusuri: ang paikot na halaga ng carbon
Sinusuri ang Toray bilang isang stock na may malalim na siklo ng halaga: bumaba ang halaga, bumabalik na mga margin, buo ang pamumuno sa teknolohiya, at isang plano sa pamamahala—IGNITION 2028—na nagtatakda ng mapapatunayang pamantayan para sa pagbabalik sa kakayahang kumita. Kabilang sa mga panganib ang mabagal na pag-angat ng negosyo nito sa aerospace, kompetisyon sa Tsina sa mga karaniwang segment ng carbon, pabagu-bago ng mga kemikal na kalakal, at ang pagpapatupad ng isang plano na nangangailangan ng pag-alis ng kapital mula sa mga negosyong hindi mahusay ang performance. Ang stock ay angkop para sa isang matiyagang mamumuhunan na naghahanap ng depensibong pagkakalantad sa temang advanced na materyales. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
Toray na may limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 11,570 milliards de yens : ang kita para sa taong pinansyal na magtatapos sa Marso 2026;
- numero uno sa mundo : ang posisyon ng Toray sa carbon fiber;
- 23 yen kada share : ang inaasahang dibidendo, para sa ani na humigit-kumulang 1,9%;
- 8% : ang pangunahing margin na tinatarget ng planong IGNITION 2028;
- 25 bilyon yen : ang depreciation sa mga Korean separator, na natanggap noong taong pinansyal 2025-2026.
Binubuod ng mga benchmark na ito ang taya: ang kampeon ng carbon sa mundo, na pinahahalagahan bilang isang kalakal, ay patungo na sa pagbawi ng mga margin ng kita nito.
Mga milestone na dapat sundin upang mapatunayan ang tesis
Ang pagbangon ng Toray ay kinukumpirma ng mga simpleng pampublikong tagapagpahiwatig na maaaring subaybayan ng mga mamumuhunan nang walang access sa pribadong datos. Ang una ay ang bilis ng mga pandaigdigang paghahatid ng sasakyang panghimpapawid, na inilalathala buwan-buwan ng mga tagagawa: inaasahan nito ang mga kwalipikadong dami ng carbon sa loob ng ilang buwan. Ang pangalawa ay ang ebolusyon ng mga presyo ng prepreg, na patuloy na iniuulat ng mga publikasyon ng industriya—ang kanilang pag-stabilize, pagkatapos ay ang kanilang pagtaas, ay magpapatunay sa pagbuti ng supply. Ang pangatlo ay panloob sa grupo: ang pagtaas ng operating margin sa bawat publikasyon, ang intermediate target na 6% para sa kasalukuyang taon ng pananalapi at pagkatapos ay 8% pagsapit ng 2028 bilang mga milestone. Ang bawat quarter na nagpapatunay sa trajectory ay nagpapalakas sa tesis; ang anumang paglihis ay nangangailangan ng muling pagtatasa. Ito ay isang simpleng disiplina sa pagsubaybay para sa isang cyclical stock na hindi kailanman nagbago ng pangunahing teknolohiya nito sa loob ng isang siglo.
Paano bumili ng stock ng Toray mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Tokyo sa yen; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang regular na securities account — ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Tokyo Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 3402;
- Maglagay ng limit order, ang sesyon sa Tokyo ay magbubukas nang maaga sa umaga, oras sa Europa;
- Isama ang pagbubuwis 15% withholding tax sa mga dibidendo, na maaaring ibawas sa pamamagitan ng Franco-Japanese convention, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa France ayon sa inyong rehimen.
Ang dibidendo ay binabayaran kada dalawang beses sa isang taon; ang pagsubaybay sa pandaigdigang dami ng aeronautical — mga paghahatid ng composite aircraft — ay nagbibigay ng simpleng pagbasa sa dinamika ng pangunahing negosyo.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Toray
Nangunguna ba ang Toray sa mundo sa carbon fiber?
Oo: ang grupo ay may hawak ng makasaysayang unang posisyon sa buong mundo, na may pinakamalawak na base ng industriya at portfolio ng mga kwalipikasyon ng customer — lalo na sa aeronautics — sa sektor.
Ano ang ani ng dibidendo?
Humigit-kumulang 1,9% noong Oktubre 2026, batay sa inaasahang 23 yen — isang sadyang konserbatibong distribusyon habang muling binubuo ang margin.
Maaari bang mabili ang Toray sa loob ng PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang halaga ay Hapon; ang pagbili ay ginagawa sa isang regular na securities account na may palitan sa yen.
Bakit nanatiling mahina ang mga resulta?
Isang dekada ng labis na kapasidad ng carbon at maingat na mga tagagawa ng sasakyan ang pumigil sa mga kita; ang pagbaba ng presyo ng mga separator sa Korea ay lalong nagpabigat sa nakaraang taon ng pananalapi. Ang pagbangon sa sektor ng aerospace at ang plano ng IGNITION 2028 ay naglalayong baligtarin ang trend na ito.
Tuloy pa rin ba ang share buyback?
Oo: humigit-kumulang 29 bilyong yen na halaga ng mga securities ang nabili muli pagsapit ng unang bahagi ng 2026, isang katamtaman ngunit tunay na suporta para sa kita bawat share, na dapat tumindi kung muling magsisimula ang paglikha ng pera gaya ng inaasahan ng plano.
Ano ang IGNITION 2028?
Ang planong pang-katamtamang termino na iniharap noong Marso 2026: ang balik sa pangunahing margin na 8% at ang balik sa puhunan na kapital na 7% pagsapit ng taong pinansyal na 2027-2028, sa pamamagitan ng disiplina sa pamumuhunan at pagbibigay-priyoridad sa carbon, performance chemistry, at tubig.
Bakit hindi mas nakakatakot ang kompetisyon sa Tsina?
Dahil ang kwalipikadong carbon — lalo na sa aeronautics — ay nangangailangan ng mahaba at magastos na mga sertipikasyon na hindi pa nakukuha ng mga bagong kalahok: ipinagtatanggol ng Toray ang mga posisyon nito sa mataas na antas, kahit na mayroong tunay na presyon mula sa Tsina sa mga karaniwang grado.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Ang mga resulta para sa ikalawang kwarter ng kasalukuyang taon ng pananalapi ay inaasahang ilalabas sa Nobyembre 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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