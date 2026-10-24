Nexon ay ang higanteng online gaming sa Japan na nagmula sa Korea: MapleStory, Dungeon & Fighter, at isang pangkat ng mga studio kabilang ang Swedish company na Embark, ang lumikha ng pandaigdigang hit na ARC Raiders. Nakalista sa Tokyo sa ilalim ng ticker 3659 Bilang bahagi ng Nikkei 225, ang kumpanya ay nagtataglay ng mga pambihirang bentahe: mga laro na umaabot nang isang dekada, lumalaking presensya sa Kanluran, at isang napakalaking reserbang pera na sinisimulan nitong ipamahagi nang malawakan — isang espesyal na dibidendo na 415 yen bawat share ay inanunsyo noong taglagas ng 2026. Ipinapakita ng papel na ito ang presyo sa totoong oras, ang mga resulta, ang orihinal na patakaran sa pamamahagi at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng Nexon sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Nexon ay kasalukuyang nasa ¥2 (yen), na may baryasyon na -1,46% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 3,277,800 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay nagbago-bago sa pagitan ng ¥3,518.00 at ¥6,476.00 yen.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagpalit sa humigit-kumulang 2,770 yen, para sa market capitalization na humigit-kumulang 2.2 trilyong yen. Ang stock ay nakaranas ng pabago-bagong taon—hinimok ng tagumpay ng ARC Raiders, na pagkatapos ay pinarusahan ng pag-iingat sa sektor ng online gaming—ngunit ang espesyal na dibidendo na inanunsyo noong Agosto ay nagpaalala sa merkado ng malalim na reserbang pera ng kumpanya.
Nexon: Presentasyon ng kumpanya
Itinatag sa Seoul noong 1994 ng negosyanteng si Kim Jung-ju, na pumanaw noong 2022, inilipat ng Nexon ang punong tanggapan nito sa Tokyo noong 2005 at nakalista doon simula noong 2011. Ang grupo ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng mga studio, isang organisasyong napatunayang matagumpay:
- Mga makasaysayang prangkisa : Ang MapleStory, ang Korean online role-playing game na hindi nawawala sa uso — ang taon nito noong 2025 ay nakabasag pa rin ng mga rekord dalawampung taon matapos itong ilunsad — at ang Dungeon & Fighter, isang Chinese phenomenon na pinapatakbo kasama ang Tencent, na ang pakikipagsosyo ay pinanibago sa loob ng sampung taon noong Mayo 2026;
- Mga studio sa Kanluran : Ang Embark Studios sa Sweden, na ang mga pamagat na ARC Raiders at The Finals ay sumakop sa Kanluran, na kinumpleto ng mga independiyenteng tagumpay na inilathala tulad ng Dave the Diver at Blue Archive;
- Korea at Haponmga makasaysayang pamilihang lokal kung saan tinitiyak ng katapatan ng komunidad ang paulit-ulit na kita.
Ang holding company na NXC, na minana mula sa tagapagtatag, ay nagmamay-ari ng 46,72% ng kapital. Pinagsasama ng management team ang matagal nang Korean executive na si Lee Jung-hun, kasama ang executive chairman mula sa Western industry na si Patrick Söderlund, dating number two sa Electronic Arts, na hinirang noong Pebrero 2026.
Mga Resulta: Rekord na kita, patuloy na transisyon
Ang mga pinakabagong nailathalang ulat ay sumasalamin sa isang kumpanyang sumasailalim sa isang malaking restructuring:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 12, 2026): rekord na kita na 475 bilyong yen (+6,5%), tubo sa pagpapatakbo na humigit-kumulang 120 bilyon, netong kita na 92 bilyon ay bumaba ng isang-katlo — ang pagkakaiba ay ipinaliwanag ng maingat na pagtutuos sa ilang mga pag-unlad at ng pamumuhunan sa mga studio;
- Ang tama Ang ARC Raiders, na inilunsad noong huling bahagi ng Oktubre 2025, ay lumampas sa 14 milyong yunit na naibenta pagsapit ng unang bahagi ng 2026, na siyang dahilan kung bakit ang Nexon ay isang pangunahing manlalaro sa premium na merkado ng paglalaro sa Kanluran;
- Ang unang kwarter ng 2026 nagtakda ng bagong rekord, bago ang inaasahang seasonal na pagbaba — kabilang sa pipeline ang Sudden Attack: Zero Point, ang mobile Mabinogi at ang pinakahihintay na Azur Promilia.
Ang araw ng mga mamumuhunan noong Marso 2026 ang naglatag ng pundasyon para sa isang plano ng transpormasyon: disiplina sa mga proyekto, pagpapalawak ng mga pangmatagalang prangkisa, at pagbabalik ng sobrang pera.
Dibidendo ng Nexon: ang pambihirang kilos ng 2026
Ang kabayaran ng mga shareholder ang naging sentro ng usapin. Ang ordinaryong dibidendo ay dinoble upang 45 yen kada share para sa 2025, binabayaran kada quarter — isang ani na humigit-kumulang 1,6% sa kasalukuyang presyo ng bahagi, katamtaman sa unang tingin. Ngunit noong Agosto 13, 2026, inanunsyo ng grupo ang isang espesyal na dibidendo na 415 yen bawat shareAng bayad, na ihihiwalay noong ika-29 ng Setyembre at babayaran sa ika-25 ng Nobyembre, ay kumakatawan sa humigit-kumulang 15% ng presyo ng share, na pinopondohan ng sobrang reserbang cash na higit sa 840 bilyong yen. Malinaw ang mensahe: ang istruktural na daloy ng cash na nalilikha ng online gaming ay lumalampas sa mga pangangailangan sa pamumuhunan, at mas gusto ng management na ipamahagi ito kaysa hayaan itong nakatiwangwang. Para sa mga residente ng France: isang 15% withholding tax ang nalalapat sa lahat ng mga bayad (Franco-Japanese tax treaty, na maaaring ibawas sa pamamagitan ng nakalaang form), at ang pagbili ay dapat gawin sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account, dahil ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa French PEA (equity savings plan).
Kwento: Ang Korean pioneer na naging kampeon ng Hapon
Itinatag ang Nexon sa Seoul noong 1994, kasabay ng paglulunsad ng Korea ng pambansang broadband network nito—isang makasaysayang pagkakataon na nagtulak sa bansa na maging isang pioneer sa pandaigdigang online gaming. Ang tagapagtatag nito, si Kim Jung-ju, ang lumikha ng The Kingdom of the Winds doon noong 1996, isa sa mga pinakaunang kahanga-hangang graphically massively multiplayer online games: bago ang World of Warcraft, naimbento ng Nexon ang persistent-world, pay-to-play model. Ang tagumpay ng MapleStory noong 2003—isang side-scrolling role-playing game na may hindi mapaglabanan na kagandahan—na sinundan ng Dungeon & Fighter sa China, ay nagpabago sa startup tungo sa isang malaking kita. Noong 2005, isang nakakagulat na hakbang: inilipat ng kumpanya ang punong tanggapan nito sa Tokyo, na nakakita ng mas matatag na kapaligiran sa stock market at isang neutral na base sa pagitan ng Korea, China, at Japan; nagbukas ito ng puwesto doon noong 2011 sa isa sa pinakamalaking IPO sa kasaysayan ng video game. Ang maagang pagkamatay ng tagapagtatag noong 2022 ay nagbukas ng tanong tungkol sa paghalili ng kumpanyang may hawak ng pamilya na NXC — na nasa ilalim pa rin ng pamamahala — habang ipinagpapatuloy ng grupo ang westernisasyon nito sa pamamagitan ng pagkuha ng Embark Studios, na itinatag ng dating pinuno ng DICE, at ang kanyang pagdating sa executive chairmanship noong 2026.
Ang modelong pang-ekonomiya ng live gaming, ipinaliwanag nang simple
Ang nagpapaiba sa Nexon sa industriya ay ang haba ng buhay ng kita nito. Ang isang karaniwang laro ay nabebenta nang isang beses; ang isang live na laro tulad ng MapleStory o Dungeon & Fighter ay pinagkakakitaan sa loob ng mga dekada sa pamamagitan ng mga in-app purchase, subscription, at seasonal content, na nagpapalusog sa isang komunidad na tumatanda kasabay ng laro at kung minsan ay ipinapasa ito sa kanilang mga anak. Ang mga gastos sa pag-develop, na matagal nang nababawi, ay nagbibigay-daan para sa mga pambihirang margin sa bawat aktibong manlalaro. Ang kapalit ay ang pangangailangan para sa patuloy na pag-renew: bawat taon, ang nilalaman ay dapat i-refresh upang mapanatili ang isang pabago-bagong komunidad—kaya naman ang mga kamakailang error, tulad ng MapleStory bug na nagpilit sa mga manlalaro na magbayad, na nagsisilbing paalala na ang relasyon sa komunidad ang tunay na asset ng grupo. Ang mga paglulunsad ng Embark sa Western ay sumusunod sa ibang lohika, iyon ay isang premium na laro na ibinebenta nang paisa-isa na may karagdagang nilalaman: mas direkta, mas kaunting paulit-ulit na kita, ngunit isa na nagbubukas ng mga merkado sa Kanluran kung saan ang grupo ay dating walang presensya.
Pagsusuri: Mga walang-kupas na prangkisa at isang bagong mundo
Pinagsasama ng tesis tungkol sa Nexon ang dalawang panahon. Ang pangmatagalang panahon ay nakasalalay sa mga prangkisa na walang kapantay ang tagal ng buhay—ang MapleStory at Dungeon & Fighter ay kumikita sa loob ng dalawang dekada, isang pambihirang tagumpay sa industriya ng video game—sa mga pinakatapat na merkado sa Asya ng sektor. Ang katamtamang termino ay ginagampanan sa Kanluran: kung makukumpirma ng Embark ang tagumpay nito sa ARC Raiders at mga kahalili nito, ang Nexon ay titigil sa pagiging isang niche Asian stock at magiging isang balanseng pandaigdigang publisher. Ang mga panganib ay ang mga likas sa sektor: pagdepende sa ilang mga prangkisa, pabago-bagong paglulunsad, matinding kompetisyon, at ang natatanging istruktura ng pamamahala na nakasentro sa holding company ng tagapagtatag. Ang napakalaking reserbang pera at bagong diskarte sa pamamahagi ay ginagawa itong, kahit man lang sa teorya, isang malalim na cash stock. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
Nexon sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 475 bilyon yen : rekord na kita noong 2025;
- 14 milyong yunit : Mga benta ng ARC Raiders sa loob ng ilang buwan;
- 415 yen kada share : ang natatanging dibidendo na babayaran sa Nobyembre 2026, humigit-kumulang 15% ng presyo ng bahagi;
- 840 bilyon yen : ang netong sobrang pera bago ang pamamahagi;
- 10 taon : ang tagal ng panibagong pakikipagsosyo sa Tencent para sa Dungeon at Fighter sa Tsina.
Binabalangkas ng mga indikasyong ito ang profile: isang kumikitang publisher na may mga pangmatagalang prangkisa, na piniling ibalik ang kayamanan nito sa mga shareholder nito.
Pamamahala ng NXC: ang mga detalyeng kailangan mong malaman
Ang kapital ng Nexon ay pinangungunahan ng NXC Corporation, ang personal holding company ng tagapagtatag, na nakabase sa Jeju at pagmamay-ari ng kanyang pamilya: 46,72% ng mga shares, isang walang kapantay na antas ng kontrol sa mga pangunahing kumpanya ng Nikkei. Ang istrukturang ito ay may mga praktikal na implikasyon. Ginagarantiyahan nito ang pangmatagalang estratehikong katatagan, dahil ang pamilya ay matagal nang tumanggi sa mga takeover bid at mga shortcut sa pananalapi. Itinataas din nito ang tanong tungkol sa aktwal na likididad ng free float, na mas maliit kaysa sa tila, kaya pinapalakas ang mga paggalaw ng presyo ng share sa magkabilang direksyon. At iniiwan nitong bukas, sa mas mahabang panahon, ang tanong ng paghalili para sa isang stake na kalaunan ay kailangang i-divest—isang paksang natutunan ng merkado ng Hapon na subaybayan nang mabuti. Para sa mga minority shareholder, malinaw ang equation: matatag at pare-parehong pamamahala sa mahabang panahon, kapalit ng nabawasang impluwensya at mga panahon ng pabagu-bago kapag kumakalat ang mga tsismis tungkol sa kapital ng kumpanya.
Paano bumili ng stock ng Nexon mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Tokyo sa yen; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang regular na securities account — ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Tokyo Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 3659;
- Maglagay ng limit order, ang sesyon sa Tokyo ay magbubukas nang maaga sa umaga, oras sa Europa;
- Isama ang pagbubuwis 15% withholding tax sa lahat ng dibidendo, na maaaring ibawas sa pamamagitan ng Franco-Japanese convention, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa France ayon sa inyong rehimen.
Dahil malawakang sakop ng mga analyst na Hapones at Amerikano ang stock, maraming pampublikong dokumentasyon tungkol sa mga benta ng bawat share, na nakakatulong upang mahulaan ang mga paglabas ng kita sa hinaharap. Pinagsasama ng iskedyul ng pamamahagi ang apat na regular na quarterly payment at anumang mga espesyal na anunsyo—ang susunod na mahalagang kaganapan sa paggawa ng desisyon sa paksang ito ay ang paglabas ng taunang mga resulta sa Pebrero 2027.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Nexon
Ano ang dibidendo na ibinayad ng Nexon?
Humigit-kumulang 1,6% mula sa ordinaryong dibidendo na 45 yen, na idadagdag sa 2026 ng isang pambihirang dibidendo na 415 yen bawat share — isang pakete na walang kapantay sa Tokyo Stock Exchange ngayong taon.
Maaari bang mabili ang Nexon sa isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang halaga ay Hapon; ang pagbili ay ginawa sa isang ordinaryong securities account, na may 15% withholding tax na maaaring ibawas.
Bakit bumaba ang netong kita sa kabila ng mga rekord na benta?
Sa pamamagitan ng maingat na pagtutuos at pamumuhunan: ang mga write-down sa ilang mga development at financing sa studio ay nagbawas sa netong kita ng isang-katlo, habang ang mga operasyon ay nanatiling matatag — isang pagkakaiba na inilalarawan ng pamamahala bilang pansamantala sa plano ng transpormasyon nito.
Ano ang ARC Raiders?
Ang laro ng Embark Studios — isang Swedish studio na pagmamay-ari ng Nexon — ay inilunsad noong huling bahagi ng Oktubre 2025: isang kooperatibang laro sa pagmimina na lumampas sa 14 milyong yunit na naibenta pagsapit ng unang bahagi ng 2026, na nagkukumpirma sa kakayahan ng grupo na makapangalawa sa Kanluran.
Paano subaybayan ang aktibidad sa pagitan ng mga publikasyon?
Maraming pampublikong tagapagpahiwatig sa mga video game: ranggo ng mga digital na tindahan, populasyon ng server, streaming audience — mga senyales na sinusuri ng komunidad sa totoong oras at kadalasang nauuna sa mga publikasyong pinansyal.
Hapon ba o Koreano ang Nexon?
Pareho: itinatag sa Seoul, nakalista at may tirahan sa Tokyo simula noong dekada 2000, ang kumpanya ay nagpapatakbo sa lahat ng pangunahing pamilihan sa Asya — isang hybrid na pagkakakilanlan na niyayakap ng grupo sa organisasyong nakabase sa studio nito.
Ano ang mangyayari sa daloy ng salapi pagkatapos ng espesyal na dibidendo?
Ang bayad sa Nobyembre 2026 ay kukuha ng humigit-kumulang 30% ng sobrang pera. Ang natitirang balanse—ilang daang bilyong yen—ay sumasaklaw sa mga pagkuha ng studio at mga patuloy na pagpapaunlad, na nagbibigay ng puwang sa board upang ulitin ang eksperimento kung pahihintulutan ng daloy ng pera.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Ang mga resulta ng ikatlong kwarter ay ilalathala sa Nobyembre, bago ang buong taon ng pananalapi sa Pebrero 2027 — kung saan tutukuyin ang susunod na patakaran sa pamamahagi.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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