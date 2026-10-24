Bank of China Ang Bank of China (BoC) ang pinaka-internasyonal na bangko sa Tsina: matagal na nitong pinamamahalaan ang foreign exchange, trade finance, at may pinakamalawak na network ng sangay sa labas ng mainland China. Ang pang-apat na pinakamalaking bangko sa mundo ayon sa balance sheet, nakalista ito sa Hong Kong sa ilalim ng ticker symbol. 3988Kinukumpleto nito ang tatlong stock ng mga bangkong may mataas na ani sa Tsina na may kakaibang profile: mahigit 27% ng kita nito ay nagmumula na sa ibang bansa. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, kita, dibidendo, at kung paano mamuhunan mula sa France, na babasahin kasabay ng aming mga pahina sa China Construction Bank et ICBC.
Presyo ng stock ng Bank of China sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Bank of China ay kasalukuyang nasa HK$5,96 (Dolyares ng Hong Kong), na may pagbabagong -0,58% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 271,772,514 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay ipinagpalit sa pagitan ng HK$4,30 at HK$6,29.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagbibili sa humigit-kumulang HK$6, malapit sa taunang pinakamataas nito: Ang H-line bond ng Bank of China ay umabot sa mga rekord na antas sa pagitan ng Agosto at Oktubre 2026, na hinimok ng pagbangon ng sektor at ng pagiging kaakit-akit ng ani. Ang ISIN code ay CNE1000001Z5.
Bangko ng Tsina: Pangkalahatang-ideya ng Bangko
Itinatag noong 1912—ang pinakamatanda sa mga pangunahing bangko ng Tsina ngayon—ang Bank of China ay matagal nang bangko ng estado ng Tsina para sa mga operasyon sa ibang bansa: pinangasiwaan nito ang mga transaksyon sa dayuhang pera at mga relasyon sa mga internasyonal na bangko bago pa man ang liberalisasyon sa ekonomiya. Ang pinagmulang ito ang nagpapaliwanag sa kasalukuyang natatanging katangian nito:
- 42.6 trilyong yuan na mga ari-arian sa pagtatapos ng 2025, lalampas sa 40 trilyon sa kalagitnaan ng 2026 — pang-apat na pinakamalaking pandaigdigang balanse;
- ang pinakamalaking internasyonal na presensya ng sektor: mga ahensya sa lahat ng kontinente, isang benchmark na aktibidad sa foreign exchange at trade finance;
- mahigit sa 27% ng kita nabuo sa labas ng mainland China noong unang kalahati ng 2026, na may dobleng digit na paglago sa mga aktibidad sa laot sa yuan.
Ang Central Huijin, ang holding company na pag-aari ng estado, ay nagmamay-ari ng 58,59% ng kapital. Napakahusay ng pagsunod sa mga regulasyon, na may core capital ratio na 14,34%.
Mga Resulta: ang pinakamabilis na paglago sa malalaking grupo ng publiko
Ang mga pinakabagong publikasyon ay ang pinakamahusay sa industriya:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Marso 30, 2026): Ang netong kita na maiuugnay ay humigit-kumulang 243 bilyong yuan, tumaas ng 2,2%, na may netong kita sa pagbabangko na tumaas ng 4,3%;
- Unang kalahati ng 2026 (Inilathala noong Agosto 28): Netong kita na 123,6 bilyong yuan, tumaas ng 5,1% — ang pinakamalakas na paglago sa anim na pangunahing grupo ng publiko —, dulot ng mga internasyonal na aktibidad at ang pagbangon ng mga margin;
- Pagpapabuti ng kalidad ng kredito Ang rate ng mga kaduda-dudang utang ay nasa 1,23% sa pagtatapos ng 2025, mas mababa kumpara sa 2024 — ang pinakamahusay na dinamiko ng probisyon sa trio.
Inaasahan ang mga resulta para sa ikatlong kwarter sa 2 Nobyembre 2026Ang internasyonal na posisyon ng bangko ay ginagawa itong natural na nakikinabang sa internasyonalisasyon ng yuan at mga daloy ng kalakalan ng Tsina, mga temang istruktural ng dekada.
Dibidendo ng Bangko ng Tsina: Yield at Regularidad
Para sa taong piskal ng 2025, nagbayad ang Bank of China HK$0,256 kada share — isang pansamantalang bayad na HKD 0,1206 noong Disyembre 2025, at isang pangwakas na bayad na HKD 0,1350 noong Hulyo 2026 — para sa isang payout ratio na humigit-kumulang 30%, naaayon sa sektor. Ang ani noong Oktubre 2026 ay nasa humigit-kumulang 4,3 sa 4,5%Bahagyang mas mababa kaysa sa CCB at ICBC dahil sa pagtaas ng presyo ng shares. Tulad ng mga kapantay nito: 10% Chinese withholding tax na hindi maaaring ibawas para sa isang residenteng Pranses, binili sa isang karaniwang securities account sa labas ng PEA (French equity savings plan), semi-annual dividend na kinikredito pagkatapos ng conversion sa euros.
Kasaysayan: Ang pinakamatandang bangko ng Tsina
Ang Bank of China ay itinatag noong 1912, ang taon ng pagbagsak ng Imperyo, sa pamamagitan ng nasyonalisasyon ng Ta Ching Government Bank: ito ang pinakamatanda sa mga pangunahing bangko ng Tsina ngayon. Sa loob ng halos apatnapung taon, gumana ito bilang de facto sentral na bangko ng Tsina, na nag-iisyu ng pera at namamahala ng mga reserba—isang opisyal na papel na nawala noong 1948 sa People's Bank, bago naging instrumento sa pananalapi ng bansa sa harap ng mundo: ang itinalagang bangko para sa dayuhang palitan, kalakalan sa dayuhan, at mga relasyon sa mga bangko sa Kanluran. Ang tungkuling ito ng interface ang humubog sa network nito: Ang BoC ang tanging pangunahing bangko ng Tsina na may malawak na presensya sa internasyonal mula noong ika-20 siglo.e siglo, mula London hanggang Singapore. Sa magkakasunod na pagbubukas ng Tsina—mga special economic zone noong dekada 1980, pagsali sa WTO noong 2001, at ang internasyonalisasyon ng yuan simula noong 2009—ang bangko ay palaging gumanap bilang isang sentro. Ang estratehikong tibay na ito, na bihira sa pandaigdigang pananalapi, ay nagpapaliwanag sa internasyonal na kultura na nagpapaiba pa rin dito ngayon mula sa mga katapat nito na itinatag noong dekada 1980.
Ang internasyonalisasyon ng yuan: ang istruktural na larangan ng digmaan
Ang pangunahing tema sa ilalim ng Bank of China ay ang progresibong internasyonalisasyon ng pera ng Tsina. Sa loob ng isang dekada, ang yuan ay naging isang pangunahing komersyal na pera sa pagbabayad, isang lumalaking bahagi ng mga reserba ng sentral na bangko, at, simula noong mga programa ng Connect, isang instrumento para sa pamumuhunan sa labas ng bansa sa pamamagitan ng Hong Kong. Ang bawat hakbang ng kilusang ito—mga pag-isyu ng Dim Sum bond, mga account sa pag-aayos ng yuan, mga pagpapalit ng liquidity sa pagitan ng mga sentral na bangko—ay dumadaloy sa Bank of China, ang nangungunang operator sa labas ng bansa sa merkado. Sa unang kalahati ng 2026, ang mga aktibidad nito sa pagpapautang ng yuan sa labas ng bansa ay lumago sa double-digit na rate, isang dinamiko na lalo pang pinabilis ng mga hakbang noong Agosto 2026 na nagpapalawak sa mga programa ng Connect sa mga bagong instrumento. Para sa mga mamumuhunan, ito lamang ang pangunahing kaso ng pagbabangko ng Tsina na nag-aalok ng direktang pagkakalantad sa temang ito: kung ang pera ng Tsina ay magkakaroon ng pandaigdigang kahalagahan sa dekada, ang bangko na namamahala sa mga daloy nito ay tiyak na makakakuha ng kita.
Ito ay nakumpirma sa unang kalahati ng 2026
Pinagtibay ng ulat noong Agosto 28, 2026 ang dalawang haligi ng kaso. Una, paglago: netong kita na 123,6 bilyong yuan, tumaas ng 5,1%, ang pinakamataas na pagganap sa anim na pangunahing grupong pag-aari ng estado—mga internasyonal na operasyon na ganap na ginagampanan ang kanilang papel sa pag-iiba-iba habang bumabalik sa normal ang domestic market. Pangalawa, kalidad: ang default rate na 1,23% sa pagtatapos ng 2025, isang pagbaba, at ang matibay na mga probisyon ay nagpapatunay na ang paglago ay hindi dumarating kapalit ng pag-iingat. Positibo ang reaksyon ng merkado: ang H-line ng stock ay umabot sa mga rekord na pinakamataas sa pagitan ng Agosto at Oktubre 2026, kung saan ang makasaysayang diskwento kumpara sa mga internasyonal na stock ng bangko ay lumiliit sa bawat ulat.
Pagsusuri: Ang internasyonal na paglabas mula sa sistemang Tsino
Namumukod-tangi ang Bank of China sa sektor dahil sa internasyonal na pagkakalantad nito: isang malaking bahagi ng kita nito ay nagmumula sa Hong Kong, Macau, Asia-Pacific, at mga subsidiary nito sa Kanluran, sa iba't ibang pera. Kinakatawan nito ang parehong diversification—na ginagawang medyo hindi gaanong nakadepende ang pagganap nito sa domestic economic cycle ng Tsina lamang—at ang partikular na pagkakalantad sa mga internasyonal na interest rate, mga regulasyon ng Kanluranin, at pandaigdigang kalakalan. Ang yield thesis ay karaniwan sa sektor: mababang valuation, matatag na distribusyon, at isang implicit state guarantee. Ang growth thesis ay natatangi sa Bank of China: ang internationalization ng yuan at ang financing ng kalakalan sa pagitan ng Tsina at ng iba pang bahagi ng mundo ay istruktural na naka-channel sa pamamagitan ng mga serbisyong pinansyal nito. Ang mga panganib ay simetriko: ang mga likas sa sektor ng pagbabangko ng Tsina, kasama ang sensitivity sa mga pandaigdigang siklo ng ekonomiya. Ito ay isang satellite yield position, tulad ng mga kapantay nito. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
Bank of China sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 1,024 bilyong yuan ng mga asset pagsapit ng kalagitnaan ng 2026 — pang-apat na pinakamalaking pandaigdigang bangko;
- + 5,1% : ang kalahating taon na paglago ng resulta ng 2026, ang pinakamahusay sa mga pangunahing pampublikong grupo;
- higit sa 27% : ang bahagi ng mga kita na nalikha sa labas ng mainland China;
- HKD 0,256 kada share : ang dibidendo sa 2025, para sa ani na humigit-kumulang 4,3 hanggang 4,5%;
- 1,23% : ang antas ng mga kaduda-dudang utang sa katapusan ng 2025, ay bumubuti.
Binabalangkas ng mga benchmark na ito ang pinakamalawak na magkakaibang profile ng trio ng pampublikong pagbabangko: pagganap ng sektor, relatibong paglago na hinihimok ng mga internasyonal na pamilihan at isang de-kalidad na balance sheet.
Ang trio ng pagbabangko ng Tsina: kung paano sila isama sa isang portfolio
Para sa mga mamumuhunang isinasaalang-alang ang sektor, ang isang paghahambing na pagsusuri ng tatlong stock na sakop sa site na ito ay maaaring makatulong sa paggawa ng desisyon. Ang ICBC, ang pinakamalaking bangko sa mundo, ay nag-aalok ng pinakamataas na ani at ang pinakadalisay na pagkakalantad sa domestic economy ng Tsina. Ang China Construction Bank, isang bangko sa imprastraktura at pabahay, ay ipinagmamalaki ang pinakamahusay na interest margin sa sektor at ang profile na pinakalantad sa pagbangon ng real estate. Panghuli, ang Bank of China ay nagbibigay ng internasyonal na diversification at pagkakalantad sa yuan. Ang lahat ng tatlo ay nagbabahagi ng parehong pamamahala ng estado, iskedyul ng dibidendo, at mataas na ugnayan: ang pagsasama-sama ng mga ito ay nag-aalok lamang ng katamtamang diversification, kung saan ang nauugnay na pagpipilian ay sa pagitan ng mga profile—maximum na ani, cyclicality ng real estate, o internasyonal na pagkakalantad. Sa lahat ng mga kaso, ang inirerekomendang laki ng posisyon ay nananatiling sa isang umuusbong na satellite ng ani ng merkado, na tinatanggap ang pabagu-bagong pampulitika at pera na likas sa rehiyon.
Paano bumili ng stock ng Bank of China mula sa France?
Ang internasyonal na linya ay ang sa Hong Kong (3988); ang pagbili ay ginagawa sa isang regular na securities account — ang Hong Kong ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Hong Kong Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 3988 (ISIN CNE1000001Z5);
- Maglagay ng limit order : ang stock, na napaka-likido, ay ipinagpapalit magdamag sa oras ng Europa;
- Isama ang pagbubuwis 10% withholding tax sa mga dibidendo, hindi deductible, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa Pransya ayon sa iyong rehimen.
Ang stock ay may malaking bigat sa mga indeks ng stock ng Hong Kong, kaya isa itong ginustong sasakyan para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng maigsing pagkakalantad sa sektor ng pagbabangko ng Tsina sa pamamagitan ng iisang stock. Ang dibidendo ay sumusunod sa kalendaryo ng sektor—pansamantalang pagbabayad sa bandang Disyembre, pangwakas na pagbabayad sa kalagitnaan ng taon—at ang mga H-line share ay ipinagpapalit sa diskwento kumpara sa mga domestic A-line share, na nagpapahusay sa kita para sa mga internasyonal na mamumuhunan.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Bank of China
Ano ang dividend yield ng Bank of China?
Humigit-kumulang 4,3% hanggang 4,5% sa rate noong Oktubre 2026, batay sa dibidendo noong 2025 na HK$0,256, na ipinamahagi sa 30% ng kita.
Maaari bang mabili ang Bank of China sa loob ng isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang seguridad ay nakalista sa Hong Kong, sa labas ng saklaw ng PEA; ang pagbili ay ginawa sa isang ordinaryong account ng mga seguridad.
Ano ang nagpapaiba sa Bank of China mula sa ICBC at CCB?
Ang internasyonal na profile nito: dating isang bangko para sa dayuhang palitan ng pera at kalakalan sa ibang bansa, bumubuo ito ng mahigit sa isang-kapat ng kita nito sa labas ng mainland China, isang natatanging pagkakaiba-iba sa malalaking pampublikong grupo.
Ano ang bahagi ng Hong Kong sa aktibidad?
Ang BOC Hong Kong, isang hiwalay na nakalistang subsidiary, ang nangungunang bangko sa Hong Kong at isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng kita ng grupo — isang haligi na direktang nag-uugnay sa mga resulta sa kalusugan ng pananalapi ng lungsod, isang offshore hub para sa yuan.
Bakit tumaas ang presyo ng stock nito noong 2026?
Sa pamamagitan ng kombinasyon ng sectoral rebound — mga margin, pampublikong rekapitalisasyon, kaakit-akit na ani — at pagtaas ng 5,1% sa kalahating taon na resulta, ang pinakamahusay sa pampublikong sektor.
Bakit may diskuwento kumpara sa mga bangko sa Kanluran?
Ang sektor ng pagbabangko sa Tsina ay nagpapatakbo sa isang patuloy na diskwento na bumabawi sa tatlong panganib: natitirang real estate, pamamahala ng gobyerno, at geopolitical na panganib. Ang diskwentong ito ang siyang mismong pinagmumulan ng iniaalok na ani—mawawala ito kung ang mga nakikitang panganib ay bababa, na may positibong epekto sa presyo ng bahagi.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Inaasahan ang mga resulta para sa ikatlong kwarter sa Nobyembre 2, 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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