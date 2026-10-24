Nomura Research Institute Ang (NRI) ay ang nangungunang digital consulting at services firm sa Japan: itinatag noong 1965 sa loob ng Nomura Securities upang i-computerize ang pananalapi, ang grupo ay naging arkitekto ng mga information system para sa mga bangko, ahensya ng gobyerno, at malalaking korporasyon sa Japan—at isa sa mga pangunahing nakinabang sa alon ng artificial intelligence na lumalaganap sa buong kapuluan. Nakalista ito sa ilalim ng ticker. 4307 Isang mahalagang bahagi ng Nikkei 225, pinagsasama ng stock ang rekord na pagganap sa pagpapatakbo at ang mabilis na lumalagong profile ng dibidendo. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, mga resulta, ang pakikipagtulungan sa Anthropic, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng NRI sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng NRI ay kasalukuyang nasa ¥6 (yen), na may baryasyon na -0,34% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 3,277,800 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay nagbago-bago sa pagitan ng ¥3,518.00 at ¥6,476.00 yen.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagpalit sa halagang 6,170 yen, para sa market capitalization na humigit-kumulang 3,460 bilyong yen — isa sa mga nangungunang market capitalization sa mga serbisyong IT sa Japan, na inirerekomenda ng isang napakapositibong pinagkaisahan ng mga analyst.
NRI: Presentasyon ng Kumpanya
Itinatag noong 1965 bilang sangay ng teknolohiya ng grupong Nomura, ang NRI ay naging malaya sa pananalapi habang pinapanatili ang pananalapi bilang pangunahing base ng kliyente nito. Ang mga linya ng negosyo nito ay:
- Pagkonsulta sa estratehiya at pagbabago, isa sa mga pinakauna sa Japan, mula sa mga bangko hanggang sa mga ahensya ng gobyerno at industriya;
- Mga serbisyo sa IT sa pananalapi : makasaysayang core — plataporma ng mga seguridad, kasunduan at paghahatid, mga sistema ng pagbabangko — na may bigat na halos 400 bilyong yen at nagbibigay ng kagamitan sa malaking bahagi ng merkado ng Hapon;
- Mga serbisyo sa industriyal na computing at platform : mga data center, pamamahala ng IT, mga solusyon para sa pamamahagi at logistik.
Ang natatanging katangian ng NRI ay isa itong consulting firm — bihira sa Japan, kung saan nangingibabaw ang mga integrator — at isa ring operator ng kritikal na imprastraktura: pinamamahalaan ng kumpanya ang buong seksyon ng mga sistemang pinansyal ng Japan at umaasa sa sarili nitong mga data center, isang asset na muling naging estratehiko sa panahon ng AI.
Mga Resulta: mga talaan ng operasyon, neto pagkatapos ng mga pambihirang singil
Ang mga tala para sa taong pinansyal na magtatapos sa Marso 2026, na inilathala noong Abril 24, ay nangangailangan ng dalawang-antas na interpretasyon:
- Sa operasyon, maayos naman ang lahat. : kita na 815 bilyong yen (+6,5%) at rekord na kita sa pagpapatakbo na 155 bilyon (+16,1%), dahil sa margin na 19,1% — malakas ang demand para sa digital transformation at AI consulting sa lahat ng segment;
- Sa netong antas, isang pambihirang singil na hindi pang-operasyon — nasa hanay na 90 hanggang 100 bilyong yen ayon sa mga publikasyon ng grupo — ang naging sanhi ng pagbagsak ng netong kita sa 15 bilyon. Ang ratio ng payout ng dibidendo, na lumampas sa netong kita, ay nagpapakita nito sa paraang aritmetika: sadyang pinanatili ng pamamahala ang mga payout ng shareholder batay sa kita sa pagpapatakbo, na itinuturing na hindi nauulit ang gastos.
Kinukumpirma ng unang quarter ng bagong taon ng pananalapi ang momentum ng operasyon, at ang medium-term plan 2026-2028, na iniharap noong Abril, ay ginagawang isa sa mga prayoridad ang artificial intelligence — pagkonsulta at mga ahente para sa mga negosyo.
Ang pakikipagsosyo sa Anthropic: NRI sa mga pangunahing linya ng Japanese AI
Ang mahalagang pangyayari sa 2026 para sa NRI ay ang pinalawak nitong pakikipagsosyo sa AntropikoAng Amerikanong laboratoryo na lumikha kay Claude ay nag-anunsyo ng pakikipagsosyo noong Marso 6, 2026. Kasama ang higanteng digital publishing at iba pang mga kasosyo, binubuo ng NRI ang alok ng Japan para sa pagsasama ng mga generative AI model sa mga negosyo: usage consulting, mga autonomous agent para sa mga partikular na pangangailangan sa negosyo, seguridad, at pagsunod. Natatangi ang posisyon ng grupo sa niche na ito: mayroon itong tiwala ng pinakamalalaking institusyong pinansyal ng Japan, ang mga data center para mag-host ng mga workload, at ang mga consulting team para baguhin ang mga organisasyon. Sa isang Japan na may lumiliit na workforce, ang AI-powered automation ay hindi na isang opsyon kundi isang pambansang pangangailangan—at ang NRI ang ginustong channel para sa malalaking kumpanya.
Dibidendo ng NRI: patuloy na pagtaas sa kabila ng magulong taon
Ang dibidendo na ibinayad para sa taong pinansyal na nagtatapos noong Marso 2026 ay umabot sa 77 yen kada share, tumaas ng 22%, at ang forecast para sa kasalukuyang taon ng pananalapi ay 84 yens (dalawang bayad na 42 yen) — kumakatawan sa isang ani na humigit-kumulang 1,4% sa kasalukuyang halaga ng palitan. Ang rate ng pamamahagi, na kinakalkula sa isang netong kita na pinababa ng pambihirang singil, ay mekanikal na lumalagpas sa 100%: ipinapahiwatig nito ang isang patakaran na nakahanay sa pagganap ng operasyon at paglikha ng pera, hindi sa isang pansamantalang baluktot na net figure. Ang mga share buyback ay nagdaragdag sa estratehiya. Para sa isang residenteng Pranses: 15% withholding tax (Franco-Japanese tax treaty, creditable), pagbili sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account, dahil ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa French PEA (equity savings plan).
Kasaysayan: Ang siyentipiko sa kompyuter sa pananalapi ng Hapon
Noong 1965, ang Nomura Securities, ang nangungunang brokerage firm ng Japan, ay nagtatag ng isang maliit na departamento ng pananaliksik upang i-automate ang mga operasyon nito sa back-office: ito ang hudyat ng pagsilang ng NRI. Sa loob ng tatlong dekada, lumago ang kumpanya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga sistema ng pamilihan sa pananalapi ng Japan—clearing, settlement, at bookkeeping—na nag-iipon ng kadalubhasaan na ginawa ng kasalimuotan ng regulasyon ng Japan na hindi mapaghihiwalay sa tiwala. Ang pribatisasyon at paglilista noong dekada 2000 ay naghatid ng pangalawang buhay: pinag-iba-iba ng NRI ang mga serbisyo sa pagkonsulta nito na lampas sa pananalapi—industriya, pamamahagi, at gobyerno—at namuhunan sa sarili nitong mga data center, na tumataya na ang mga enterprise console ay lilipat sa outsourced infrastructure. Ang taya ay nagbunga ng dalawang beses: una, sa patuloy na pagsunod sa regulasyon ng Japan, na nagpopondo sa walang katapusang mga proyekto; at pangalawa, sa artificial intelligence, kung saan ang pagmamay-ari ng imprastraktura at reference data ay naging pangunahing bentahe. Mula sa in-house office ng isang broker hanggang sa digital architect ng isang bansa: animnapung taon ng patuloy na pagpapalawak.
Ang pamilihan ng mga digital na serbisyo sa Hapon: laki at istruktura
Ang merkado ng mga serbisyo ng IT sa Japan ay may istrukturang nagpoprotekta sa mga matatag na manlalaro nito. Ang unang katangian ay ang lalim ng mga ugnayan sa customer: ang malalaking kumpanyang Hapones ay nakikipagtulungan sa kanilang mga matagal nang integrator sa loob ng mga dekada, na may mga kontratang nire-renew sa magkakasunod na patong—isang katapatan na nagkukulong sa bahagi ng merkado at nag-iiwan sa mga dayuhang kalahok. Ang pangalawa ay ang mahigpit na regulasyon: pananalapi, pangangalagang pangkalusugan, gobyerno—bawat sektor ay nagpapataw ng mga partikular na kinakailangan sa pagsunod ng Japan na tanging mga lokal na manlalaro lamang ang nakakabisado, isang hadlang sa pagpasok na kadalasang minamaliit ng mga tagamasid sa Kanluran. Ang pangatlo ay ang kakulangan ng talento, na pinalala ng mga demograpiko: lumilikha ito ng isang premium para sa mga kumpanyang may kakayahang i-automate at i-outsource ang produksyon, at itinutulak ang mga kliyente patungo sa AI—ang sariling makina ng paglago ng NRI. Sa merkado na ito, malinaw ang hierarchy: nangingibabaw ang NTT Data sa mga tuntunin ng laki, ang NRI sa mga tuntunin ng margin at pagkonsulta, at ang Fujitsu at Hitachi sa mga tuntunin ng industrial IT outsourcing. Para sa mamumuhunan, nag-aalok ang NRI ng pinakamahusay sa parehong mundo: ang pagtatanggol ng mahahabang kontrata at ang teknolohikal na opsyon ng AI, nang walang cyclicality ng mga vendor ng hardware.
Pagsusuri: Institusyong digital ng Japan
Sinusuri ang NRI bilang isang depensibong stock na may ani ng paglago na nakatuon sa digitalisasyon ng Hapon: mga pangmatagalang kontrata sa mga institusyong pinansyal, imprastraktura na pagmamay-ari, limitadong papel sa pagpapayo, at direktang pagkakalantad sa temang AI. Kabilang sa mga panganib ang mga demograpiko—maging ang mga sistema ng IT ay kalaunan ay nakakaramdam ng mga epekto ng pagliit ng bansa—kompetisyon mula sa mga integrator sa mga segment ng kalakal, at ang relatibong transparency ng mga pambihirang singil sa Hapon, na ang mga detalye ay minsan ay nawawala sa mga mamumuhunan sa Kanluran. Ang pagtatasa, na makatwiran para sa kalidad ng asset, ay sumasalamin sa matatag na pagpapatupad. Depensibong profile na may opsyon sa AI. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
NRI sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 815 bilyon yen : ang kita para sa taong pinansyal na magtatapos sa Marso 2026;
- 155 bilyon yen : nakapagtala ng mga resulta ng operasyon, tumaas ng 16%;
- 19,1% : ang operating margin, sa pinakamataas nitong historikal na antas;
- 84 yen kada share : ang dibidendo na nakaplano para sa taong ito, patuloy na tumataas;
- Antropiko : ang pakikipagsosyo sa AI ay inanunsyo noong Marso 2026, ang natatanging posisyon sa enterprise AI sa Japan.
Ang mga benchmark na ito ay nagbubuod sa proposisyon: ang kumikita at lumalaking digital architect ng Japan, na siyang gumawa ng artificial intelligence bilang accelerator nito.
Ang itinakdang kurso ng plano para sa 2026-2028
Ang planong pang-medium-term na inilabas noong Abril 2026 ay nangangailangan ng pagsusuri ng mga mamumuhunan, dahil sinusuri nito ang mga ambisyon ng kumpanya. Sa operasyon, tinatarget nito ang patuloy na double-digit na paglago sa kita sa pagpapatakbo, na hinihimok ng tatlong pangunahing salik: ang digital na pagbabago ng mga institusyong pinansyal—paglipat ng mga legacy system patungo sa cloud at AI—ang pagpapalawak ng mga serbisyo ng platform na pinapagana ng mga data center, at ang alok ng enterprise AI na binuo kasama ang Anthropic at mga kasosyo sa teknolohiya. Sa pinansyal, pinapanatili nito ang pokus nito sa pagpapataas ng mga payout—inaasahang lalago ang dibidendo kasabay ng mga kita—na dinadagdagan ng mga pagkansela ng share, na isa rito ay napagpasyahan noong Hunyo 2026. Malinaw ang mensahe: Pinoposisyon ng NRI ang sarili bilang Japanese digital growth-yield stock, binabalanse ang pamumuhunan sa paglago kasama ang mga kita ng shareholder na may disiplina na ginagawa ng plano na mapapatunayan bawat semestre.
Paano bumili ng stock ng NRI mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Tokyo sa yen; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang regular na securities account — ang Japan ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa Tokyo Stock Exchange kasama ang iyong broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo 4307;
- Maglagay ng limit order, ang sesyon sa Tokyo ay magbubukas nang maaga sa umaga, oras sa Europa;
- Isama ang pagbubuwis 15% withholding tax sa mga dibidendo, na maaaring ibawas sa pamamagitan ng Franco-Japanese convention, pagkatapos ay ang pagbubuwis sa France ayon sa inyong rehimen.
Ang kakayahang makita ang negosyo—mga pangmatagalang kontrata at paulit-ulit na kita—ay ginagawa rin itong hindi gaanong sensitibo sa mga pagbabago-bago sa ekonomiya kumpara sa maraming stock ng teknolohiya. Ang dibidendo ay binabayaran kada dalawang beses sa isang taon; ang taunang resulta sa Abril ang siyang kaganapan kung saan ang planong katamtamang termino at patakaran sa pamamahagi ay detalyado.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng NRI
Bakit bumaba ang netong kita noong 2026 sa kabila ng rekord na performance sa pagpapatakbo?
Sa pamamagitan ng isang pambihirang singil na hindi pang-operasyon na humigit-kumulang isang daang bilyong yen, na hindi umuulit: hinusgahan ng pamamahala na ang pinagbabatayang negosyo ay sapat na matatag upang mapataas pa rin ang dibidendo ng 22%.
Ano ang ani ng dibidendo?
Humigit-kumulang 1,4% sa rate ng Oktubre 2026, batay sa inaasahang 84 yen — ngunit ang paglago ng dibidendo, na lumampas sa 20% bawat taon kamakailan, ang tunay na senyales ng patakaran ng mga shareholder.
Maaari bang mabili ang NRI sa loob ng isang PEA?
Hindi: ang halaga ay Hapon; ang pagbili ay ginagawa sa isang regular na securities account na may palitan sa yen.
Mahal ba ang stock kumpara sa historical value nito?
Ang pagtatasa ay naaayon sa average para sa dekada nito, sa isang bahagyang premium kumpara sa mga integrator ng Hapon — isang premium na binibigyang-katwiran ng mas mataas na margin, ang paglago ng negosyo ng pagkonsulta at ang opsyon ng AI sa paningin ng pinagkasunduan, na kadalasang positibo sa stock.
Ano ang ibig sabihin ng pakikipagsosyo sa Anthropic?
Isinasama ng NRI ang mga modelo ng Claude sa pagkonsulta at mga serbisyong iniaalok nito sa mga kumpanyang Hapones — mga ahente ng AI, pagbabago ng proseso — at nagiging isa sa mga ginustong channel ng generative AI para sa mga pangunahing institusyon ng bansa.
Nagbibigay ba ng presyur sa NRI ang kompetisyon mula sa NTT Data?
Ang dalawang grupo ay magkakasamang umiiral sa magkaibang batayan: Ang NTT Data ay nangingibabaw sa malalaking pampubliko at industriyal na proyekto ng integrasyon, habang ang NRI ay may pinakamataas na puwesto sa pananalapi at estratehikong pagkonsulta — mayroong kompetisyon, ngunit ang matatag na posisyon ng bawat isa ay kahanga-hanga sa Japan.
Nakadepende pa rin ba ang NRI sa grupong Nomura?
Sa kasaysayan, ang NRI ay nagmula sa Nomura Securities, na ang mga operasyon ay kinompyuter nito; napanatili nito ang mga kliyenteng pinansyal, ngunit ito ay isang independiyenteng nakalistang kumpanya, na ang mga shareholding ngayon ay sari-sari.
May epekto ba ang mga data center ng NRI sa mga resulta?
Oo, lalong lumalala: ang mga serbisyo ng platform, kabilang ang mga data center, ay bumubuo ng isa sa apat na naiulat na segment ng grupo at nagpapasigla sa demand para sa computational proximity na pinabibilis ng AI — isang asset na muling naging estratehiko.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Ang mga resulta para sa ikalawang kwarter ng kasalukuyang taon ng pananalapi ay inaasahang ilalabas sa Nobyembre 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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