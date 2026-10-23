Alibaba ay ang higanteng e-commerce ng Tsina — Taobao at Tmall para sa mga produktong pangkonsumo, Alibaba Cloud para sa IT, AliExpress para sa mga internasyonal na pamilihan — at isa sa mga pangunahing tema ng pandaigdigang pamilihan ng stock simula nang muling sumigla ito noong 2025, na pinalakas ng artificial intelligence. Nakalista sa Hong Kong sa ilalim ng ticker 9988 (pangunahing linya simula Agosto 2024) at sa New York bilang isang ADR (BABA), ang stock ng Hangzhou group ay nakalista sa Hang Seng. Ang information sheet na ito, na dinagdagan ng aming mga pahina sa China Mobile et HKEX, ay nagpapakita ng real-time na presyo ng share, mga resulta, ang bagong dibidendo, malalaking pamumuhunan sa AI at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng Alibaba sa totoong oras
Ang presyo ng share ng Alibaba ay kasalukuyang nasa HK$97,80 (Dolyares ng Hong Kong), na may pagbabagong 0,46% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 92,267,571 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay ipinagpalit sa pagitan ng HK$88,65 at HK$175,00.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagbibili sa humigit-kumulang HK$98, sa loob ng napakalawak na taunang saklaw (HK$88,65 hanggang HK$175) na sumasalamin sa mga pangyayari sa taon: isang kahanga-hangang pag-angat sa unang kalahati na dulot ng Chinese AI, na sinundan ng isang pagwawasto noong taglagas dahil sa mga tensyon sa Washington at mas mahigpit na mga regulasyon sa loob ng bansa. Ang ISIN code para sa stock ng Hong Kong ay KYG017191142.
Datos sa pananalapi — Alibaba Group Holding Limited
|Lugar ng listahan
|HKSE — ticker 9988.hk
|sektor
|Sikolohikal na Konsyumer — Internet Retail
|Upuan
|Tsina — Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ 1,95 Tn HKD (mula noong 10/24/2026)
|Bawat (TTM)
|≈ 24,1 (mula noong 24.10.2026)
|dibidendo
|1,03 kada share — ani ≈ 1,1%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2026
|1,02 Tn HKD
|105,90 bilyong HKD
|2025
|996,35 bilyong HKD
|129,47 bilyong HKD
|2024
|941,17 bilyong HKD
|79,74 bilyong HKD
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|10.06.2026
|1,03
|11.06.2025
|1,96
|12.06.2024
|1,63
|20.12.2023
|0,98
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
Alibaba: Pangkalahatang-ideya ng Grupo
Itinatag noong 1999 sa Hangzhou ni Jack Ma at isang pangkat ng labingwalong co-founder, itinayo ng Alibaba ang negosyo nito sa paligid ng mga online marketplace bago pinag-iba-ibahin ang mga aktibidad nito. Ang grupo ngayon ay nakaayos sa mga pangunahing dibisyon:
- kalakalan ng Tsina (Taobao, Tmall, at instant commerce): ang makasaysayang puso, na nahaharap sa kompetisyon mula sa Pinduoduo at Douyin;
- AI Cloud at Compute (Alibaba Cloud) : unang Chinese cloud, na naging strategic engine ng grupo gamit ang mga modelo ng artificial intelligence ng Qwen;
- Pandaigdigang Kalakalan (AIDC) AliExpress, Lazada at Trendyol, na lumalaki sa dobleng-digit na antas;
- Logistika (Cainiao) at ang iba pang mga pamumuhunan, na nakapangkat sa isang sari-saring dibisyon.
Nagbago na ang pamunuan: si Eddie Wu ang namumuno sa mga operasyon at si Joe Tsai ang namumuno sa lupon, habang si Jack Ma ay nananatiling isang maimpluwensya ngunit maingat na tinig. Ang punong-tanggapan ng operasyon ay nasa Hangzhou, at ang kumpanya ay legal na inkorporada sa Cayman Islands—isang karaniwang istruktura para sa mga kumpanyang Tsino na nakalista sa ibang bansa.
Mga Resulta: Ang taya sa artipisyal na katalinuhan
Ang mga pinakabagong nailathalang datos ay naglalarawan ng patuloy na pagbabago:
- Taong piskal 2025-2026 (magtatapos sa Marso 2026): kita na 1,024 bilyong yuan (+2,7%); netong kita na 105,9 bilyong yuan, bumaba ng 18% dahil sa mga pamumuhunan;
- Unang kwarter ng taong piskal 2026-2027 (Abril-Hunyo 2026, inilathala noong Agosto): kita na 269 bilyong yuan (+8,6%), na may kasamang pag-angat sa negosyo ng cloud: Lumalago ang AI Cloud at Compute ng 45% sa 48,4 bilyong yuan; ang instant trade ay tumaas ng 45% habang ang tradisyonal na kalakalan ng Tsina ay bumaba ng 8%;
- Malalaking pamumuhunan Umabot sa humigit-kumulang 225 bilyong yuan ang capex ng grupo noong nakaraang taon ng pananalapi — pangunahin na ang mga data center at processor — hanggang sa puntong pansamantalang naging negatibo ang free cash flow: isang sinadyang pagpili upang sakupin ang merkado ng AI.
Inilalarawan ng mga pampublikong order ng grupo ang ambisyong ito: mahigit $35 bilyong halaga ng mga graphics chip na inorder mula sa Nvidia, na inanunsyo noong Oktubre 2026, at mahigit anim na bilyong XuanTie RISC-V processor—na dinisenyo ng grupo—ang naihatid na. Ang tanong para sa mga mamumuhunan ay ang tiyempo: kailan kaya magiging napapanatiling kita ang mga pamumuhunang ito?
Kasaysayan: Mula sa pamilihan hanggang sa konglomerasyon ng AI
Ang kwento ng Alibaba ay nabubunyag sa tatlong yugto. Ang una ay ang tungkol sa komersyo: mula 1999 hanggang 2010s, tinalo ng Taobao ang eBay sa China, itinatag ng Tmall ang branded commerce, ang Singles' Day ang naging pinakamalaking shopping event sa mundo, at ang grupo ay lumawak sa pananalapi kasama ang Alipay—na naging Ant Group, na ang nabigong IPO bid noong 2020 ay naghatid ng panahon ng regulasyon. Ang pangalawang yugto ay ang mga parusa: isang rekord na multa mula sa regulator ng China noong 2021, isang pagtigil sa pagpapalawak, isang pagbagsak sa presyo ng share, at ang pag-alis ni Jack Ma sa eksena. Ang ikatlong yugto ay nagsisimula sa 2024-2025: Ang mga regulasyon ng China ay naging mas matulungin, ang grupo ay nahati sa mga autonomous na sangay, ang listahan sa Hong Kong ay naging pangunahing listahan, at higit sa lahat, binabago ng artificial intelligence ang laro—ang mga modelo ng Qwen ng Alibaba ay naging mga pandaigdigang open-source benchmark, at ang demand para sa computing power ay sumabog. Ito ang ikatlong buhay na pinopresyohan ng stock market ngayon.
Ang merkado ng cloud ng Tsina at ang labanan sa computing
Ang karera para sa kapangyarihan ng computing, na pinasimulan ng pagdating ng mga pangunahing modelo ng wika, ay ginawa ang cloud na pangunahing larangan ng teknolohiyang Tsino. Hawak ng Alibaba Cloud ang nangungunang puwesto, na may nangunguna na hinahamon ng Huawei at Tencent bawat segment, at higit sa lahat, isang natatanging posisyon: ang mga modelo ng Qwen nito ang pinakamadalas na na-download sa open-source ecosystem ng Tsina, na umaakit sa mga developer sa imprastraktura nito. Ang demand ay pinapalakas ng isang mabuting siklo na napapansin sa buong bansa: Mabilis na ginagamit ng mga pampubliko at pribadong kumpanya ng Tsina ang AI, pinopondohan ng mga lokal na pamahalaan ang mga data center, at ang mga paghihigpit ng US sa mga high-end chips ay nagtutulak sa pag-unlad ng mga domestic architecture—kabilang ang mga XuanTie processor ng Alibaba. Para sa mga mamumuhunan, ang dinamikong ito ay may matinding epekto sa accounting: ang capital expenditure ng grupo ay lumampas sa 220 bilyong yuan noong nakaraang taon ng pananalapi, isang antas na nakakaapekto sa panandaliang cash flow ngunit bumubuo ng mga produktibong asset para sa dekada. Ang simetrikal na panganib: kung ang demand para sa computing ay bumagal o kung hihigpitan ang mga paghihigpit ng US, ang mga pamumuhunang ito ay makakaapekto sa kakayahang kumita nang hindi nagbubunga ng anumang resulta.
Ang kontekstong geopolitikal: isang panganib sa sarili nitong karapatan
Hindi mauunawaan ang kaso ng Alibaba nang walang kontekstong pampulitika nito. Noong Hunyo 2026, muling idinagdag ng Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos ang grupo sa listahan nito ng mga kumpanyang nauugnay sa militar ng Tsina (listahan 1260H) — isang desisyon na hinamon ng Alibaba sa mga korte ng Estados Unidos simula noong Hunyo 23. Pinaghigpitan ng ilang estado ng Estados Unidos ang paggamit ng mga serbisyo nito, at hayagang inakusahan ng White House ang mga higanteng kompanya ng teknolohiya ng Tsina ng pagsuporta sa People's Liberation Army. Sa Tsina mismo, ipinagpatuloy ng regulator ng e-commerce ang mga kritisismo nito noong taglagas ng 2026 patungkol sa kalidad ng produkto, na naging sanhi ng pagbaba ng stock ng mahigit 6% sa isang sesyon lamang noong Oktubre 22. Ang mga salik na ito ay nakakaapekto sa pagtatasa — na siyang tiyak na umaakit sa ilang mamumuhunan at nagpapahina ng loob sa iba: ang stock ay kumakatawan sa isang taya sa normalisasyon, kapwa teknolohikal at geopolitikal, gayundin sa mga pundamental nito.
Dibidendo ng Alibaba: nagsisimula pa lamang, dinagdagan ng mga makasaysayang pagkuha
Matagal nang kilala sa hindi pamamahagi ng anuman, ang Alibaba ay pumasok sa isang bagong panahon: para sa taong piskal na nagtatapos sa Marso 2026, ang grupo ay nagbayad HK$1,03 kada share (ex-dividend date: Hunyo 10, 2026), kasunod ng unang taon ng pamamahagi noong 2024-2025 na may espesyal na dibidendo. Ang ani ay nananatiling mababa—humigit-kumulang 1% sa kasalukuyang presyo ng bahagi—dahil ang mga kita ng shareholder ay pangunahing nagmumula sa mga pagbili muli ng bahagi Ang makasaysayang programang inilunsad noong 2024, na may hindi pa naganap na laki sa Hong Kong, ay nagbabawas sa bilang ng mga shares na nailalabas bawat quarter at sumusuporta sa mga kita kada share. Para sa mga mamumuhunang Pranses, ang dibidendo ay sasailalim sa withholding tax (10%) ng Hong Kong, nang walang kasunduan sa buwis sa France: ang pagbili ay dapat gawin sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account, dahil ang PEA (French equity savings plan) ay hindi maa-access para sa mga securities ng Hong Kong.
Pagsusuri: Sa pagitan ng muling pagraranggo ng teknolohiya at isang pader na geopolitikal
Ang bullish thesis ay maaaring ibuod sa tatlong salita: cloud, AI, valuation. Kung kumpirmahin ng Alibaba Cloud ang 40-50% na paglago at margin nito, ang grupo ay mas mahalaga sa istruktura kaysa sa kasalukuyang valuation nito, na minana mula sa kawalan ng tiwala sa China. Ang bearish thesis ay maaaring ibuod sa tatlong iba pang salita: Washington, regulator, kompetisyon. Ang listahan ng Pentagon ay nagpapahina sa access sa mga teknolohiyang Amerikano; maaaring higpitan ng Chinese regulator ang mga turnilyo anumang oras; at ang Chinese retail ay nakikibahagi sa isang mabangis na digmaan sa presyo. Sa pagitan ng dalawang sukdulan na ito, ang stock ay nananatiling isa sa mga pinaka-pabagu-bago sa mga pangunahing indeks sa Asya: ang isang matibay na paniniwala dito ay nangangailangan ng pagtanggap sa mga pagbabago ng presyo na ilang sampu-sampung porsyento. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
Alibaba sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 1,024 bilyong yuan : ang kita para sa taong pinansyal na 2025-2026, lumago ng 2,7%;
- + 45% : ang paglago ng AI Cloud & Compute sa huling quarter, isang estratehikong tagapagtulak para sa grupo;
- 225 bilyong yuan : ang capex ng nakaraang taon ng pananalapi, na pangunahing nakatuon sa mga data center;
- Bilyun-bilyong dolyar ang 35 : ang mga order para sa graphics chip na inanunsyo noong Oktubre 2026;
- 88,65 hanggang 175 HKD : ang saklaw ng presyo ng bahagi sa loob ng labindalawang buwan — isang pabagu-bagong pananaw na nagbubuod sa debate sa pagitan ng paniniwala sa AI at panganib sa geopolitika.
Ang mga benchmark na ito ang bumubuo sa debate: isang matibay ngunit maygulang na base ng komersyo, isang ulap ng labis na paglago, malalaking pamumuhunang isinagawa at isang kapaligirang pampulitika na nananatiling pangunahing baryabol sa pagpapahalaga.
Paano bumili ng stock ng Alibaba mula sa France?
Mayroong dalawang access point: ang linya ng Hong Kong (9988) at ang New York ADR (BABA), na maaaring palitan ng mamumuhunan. Ang mga pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account—hindi karapat-dapat para sa Hong Kong o sa ADR ang PEA :
- Suriin ang access sa mga internasyonal na pamilihan mula sa iyong broker: halos lahat ay nag-aalok ng Estados Unidos (ADR), isang mayorya ng Hong Kong Stock Exchange;
- Paghambingin ang mga bayarin : ang ADR sa dolyar ay kadalasang ang pinakasimpleng ruta; ang linya ng Hong Kong, sa dolyar ng Hong Kong, ay maaaring mas matipid ayon sa mga broker;
- Maglagay ng limit order : ang stock ay napaka-likido ngunit pabagu-bago, lalo na sa mga quarterly publication;
- Asahan ang pagkakaiba ng oras para sa mga order sa Hong Kong at withholding tax sa mga dibidendo (10%, hindi maaaring ibawas sa France).
Upang masubaybayan ang halaga, ang mga pangunahing kaganapan ay ang mga quarterly publication (off-schedule, ang taon ng pananalapi na nagtatapos sa Marso) at mga balita sa regulasyon ng US at China, na mas nagpapagalaw sa stock kaysa sa mga resulta mismo.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Alibaba
Nagbabayad ba ng dibidendo ang Alibaba?
Oo, kamakailan lamang: HK$1,03 kada share para sa taon ng pananalapi na magtatapos sa Marso 2026, na kumakatawan sa ani na humigit-kumulang 1%. Ang kabayaran ay pangunahing nalilikha sa pamamagitan ng mga share buyback.
Maaari bang mabili ang Alibaba sa loob ng isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi: hindi karapat-dapat ang linya ng Hong Kong o ang US ADR. Ang pamumuhunan ay ginagawa sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account.
Ano ang pagkakaiba ng 9988 at BABA?
Ito ay dalawang linya ng parehong seguridad: 9988 sa Hong Kong (isang ordinaryong share) at BABA sa New York (isang ADR na kumakatawan sa ilang ordinaryong share). Parehong may parehong halaga ang parehong listahan.
Bakit bumagsak ang presyo ng stock noong taglagas ng 2026?
Dahil sa kombinasyon ng muling pagkakasama sa listahan ng Pentagon noong Hunyo, kritisismo mula sa regulator ng online commerce na Tsino noong Oktubre, at pagkuha ng tubo pagkatapos ng rally ng AI sa unang kalahati.
Ano ang dahilan ng paglago ng grupo?
Ang AI Cloud & Compute, ang negosyo ng cloud at artificial intelligence, ay lumago ng 45% sa huling nailathalang quarter, na kinumpleto ng instant commerce at internasyonal (AliExpress).
Si Jack Ma pa rin ba ang namamahala sa Alibaba?
Hindi: ang pamamahala sa operasyon ay pagmamay-ari ni Eddie Wu at ang pagiging tagapangulo ng lupon ay kay Joe Tsai mula noong 2023. Si Jack Ma, ang tagapagtatag, ay nananatiling isang maimpluwensyang shareholder na ang mga pampublikong pagpapakita ay sinusuri bilang mga senyales ng saloobin ng gobyerno patungo sa pribadong sektor ng Tsina.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Ang mga resulta para sa kwarter ng Hulyo-Setyembre 2026 ay inaasahan sa bandang kalagitnaan ng Nobyembre.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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