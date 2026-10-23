Action Amrize (AMRZ) : Cours, Dividende et Avis 2026

Amrize est la nouvelle identité nord-américaine du géant des matériaux Holcim : en juin 2025, le groupe suisse a scindé ses activités américaines — ciments, granulats, béton prêt à l’emploi et solutions de toiture — dans une société distincte cotée à New York et Zurich. Pensée comme une valeur purement américaine de l’infrastructure, Amrize capitalize sur les grands programmes de reconstruction du pays : routes, ponts, usines, data centers. Cette fiche présente le cours de l’action Amrize, les résultats du groupe, sa politique de dividende et la manière d’investir depuis la France.

Cours de l’action Amrize en temps réel

Le cours de l’action Amrize s’établit actuellement à 32,50 CHF, avec une variation de 0,93 % sur la séance. Environ 2 091 834 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 29,85 CHF et 51,34 CHF.

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La cotation principale se fait au New York Stock Exchange sous le symbole AMRZ, avec une ligne secondaire à Zurich — où elle rejoint d’autres valeurs helvétiques de croissance comme galderma. Pour un investisseur français, l’achat se fait donc en dollars — ou via la ligne suisse en francs selon les courtiers. Depuis son détachement de Holcim, le titre s’est installé comme une valeur de référence de l’infrastructure américaine.

Données financières — Amrize AG

Lugar ng listahan Swiss — ticker amrz.sw sektor Basic Materials — Building Materials Upuan Switzerland — Opisyal na website Kapitalismo ≈ CHF 17,78 bilyon (noong Oktubre 24, 2026) Bawat (TTM) ≈ 18,7 (mula noong 24.10.2026)

Mga kamakailang taunang resulta

Ehersisyo Chiffre d'affaires Netong kita 2025 11,81 bilyong CHF 1,19 bilyong CHF 2024 11,70 bilyong CHF 1,27 bilyong CHF

Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi

Petsa ng secondment dibidendo 18.08.2026 0,09 CHF 24.04.2026 0,36 CHF

Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.

Amrize : présentation de l’entreprise

Amrize regroupe l’ensemble des activités nord-américaines d’Holcim, soit environ 19 000 salariés et plus d’un millier de sites : carrières de granulats, cimenteries, centrales de béton prêt à l’emploi et l’activité toiture héritée du rachat de Firestone Building Products. La société se décrit comme un acteur « de la fondation au toit » (foundation-to-rooftop) : elle fournit les matériaux de base de toute construction, du terrain nu au bâtiment achevé.

Le siège opérationnel est à Chicago, avec une domiciliation fiscale à Zug en Suisse — structure fréquente pour les valeurs issues de scissions transfrontalières. La direction est assurée par Jan Jenisch, précédemment directeur général d’Holcim et artisan de la scission, qui a choisi de prendre les rênes de la nouvelle entité plutôt que de rester sur le patrimoine européen.

Pourquoi Holcim a scindé ses activités américaines

La logique de la scission, annoncée en 2024 et réalisée en juin 2025, tient en trois arguments. Premier argument : la valorisation. Les valeurs américaines de matériaux de construction se négocient historiquement plus cher que leurs homologues européennes, le marché américain récompensant la visibilité des budgets publics d’infrastructure. Deuxième argument : la pureté thématique. Les investisseurs américains recherchent des valeurs d’infrastructure purement domestiques — ponts, routes, usines reshored, data centers — sans exposure aux marchés européens en contraction. Troisième argument : la flexibilité stratégique. Une société américaine autonome peut plus facilement faire des acquisitions sur son marché, hors de la tutelle d’un groupe suisse désireux de se concentrer sur ses solutions de construction durables en Europe. Pour l’actionnaire français, le résultat est une valeur atypique : une entreprise américaine de capitaux suisses, cotée sur deux continents.

Résultats : une rentabilité remarquable pour le secteur

Les premiers comptes publiés en tant que société autonome, au 17 février 2026, couvrent l’exercice 2025 :

Revenus de 11,8 milliards de dollars (+0,9%);

(+0,9%); Résultat net de 1,18 milliard et EBITDA ajusté de 3 milliards, soit une tubo na 25,5% — un niveau remarquable pour l’industrie des matériaux ;

et EBITDA ajusté de 3 milliards, soit une — un niveau remarquable pour l’industrie des matériaux ; Flux de trésorerie disponible de 1,46 milliard et un endettement net contenu à 1,1 fois l’EBITDA.

La guidance 2026 table sur une croissance des revenus de 4 à 6 % et de l’EBITDA ajusté de 8 à 11 %, adossée aux grands programmes fédéraux d’infrastructure et à la vague de construction d’usines et de centres de données. Le groupe a par ailleurs finalisé en février 2026 l’acquisition de PB Materials et renforcé sa présence au Texas en juillet avec Rapid Redi-Mix : la stratégie d’acquisitions ciblées sur les marchés en croissance du Sud est déjà à l’œuvre.

Dividende Amrize : généreux et complété par un rachat massif

Dès sa première année d’existence, Amrize a mis en place une politique de rémunération complète : un dividende ordinaire annuel de 0,44 dollar par action, versé par trimestres de 0,11 dollar, complété par un dividende exceptionnel unique de 0,44 dollar prélevé sur les réserves de capitalisation — ces deux distributions ont été approubées par l’assemblée du 21 avril 2026. Surtout, le conseil a lancé le 5 mai 2026 un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars, considérable au regard de la capitalisation. Ce paquet global — dividende courant, dividende exceptionnel et buyback — traduit la générosité de trésorerie du modèle : les carrières et cimenteries américaines dégageant des flux réguliers, la direction privilégie le retour aux actionnaires plutôt que l’accumulation de cash. Pour un porteur français, attention à la fiscalité américaine des dividendes (retenue à la source de 15 % avec le formulaire W-8BEN, imputable en compte-titres).

Le marché nord-américain des matériaux : structure et dynamique

Le marché américain des matériaux de construction présente une particularité structurelle : il est régional. Le poids du transport rend les granulats et le ciment peu exportables au-delà d’un rayon raisonnable, si bien que chaque région vit sa propre dynamique de l’offre et de la demande. Les marchés du Sud — Texas, Floride, Arizona, Géorgie — combinent croissance démographique, reshoring industriel et investissements dans les data centers, tandis que le Nord-Est est plus stable et plus orienté rénovation. Cette géographie valorise les opérateurs dotés de positions dominantes dans les régions en croissance : c’est précisément le profil d’Amrize, dont le réseau de carrières et de centrales à béton est intensément concentré sur la moitié sud du pays. Autre caractéristique : la barrière réglementaire. Ouvrir une nouvelle carrière aux États-Unis exige des années d’autorisations environnementales, ce qui protège les actifs existants et soutient les prix — un contexte favorable à la consolidation par acquisitions que mène le groupe. Enfin, la demande américaine bénéficie d’un facteur rare en Europe : la cohérence des programmes publics fédéraux sur plusieurs années, qui lisse le cycle de l’investissement en infrastructure.

La génération de trésorerie, argument central du dossier

Ce qui distingue Amrize des valeurs cycliques classiques, c’est sa conversion exceptionnelle des profits en cash. Avec un endettement net à 1,1 fois l’EBITDA et 1,46 milliard de dollars de flux disponible pour 3 milliards d’EBITDA ajusté, la société convertit près de la moitié de son résultat opérationnel en trésorerie libre — un ratio que peu d’industriels lourds atteignent. Cette abondance a trois conséquences pratiques pour l’actionnaire. Elle finance le milliard de rachat d’actions sans lever de dette. Elle autorise le double dividende de la première année sans entamer la capacité d’acquisition. Et elle donne au conseil la marge de manœuvre de saisir les opportunités de consolidation — PB Materials au premier semestre 2026, Rapid Redi-Mix en juillet — tout en maintenant la trajectoire de désendettement. Dans un secteur où les bilans chargés sont monnaie courante, cette discipline est un avantage compétitif autant qu’un argument de valorisation.

Analyse : le pari sur l’infrastructure américaine

La thèse d’Amrize est une thèse macro : les États-Unis sont entrés dans un cycle long d’investissement en infrastructures — routes et ponts vieillissants, adaptation climatique, reshoring industriel, effervescence des data centers alimentés par l’intelligence artificielle — que les budgets fédéraux et privés financent à grand renfort de dollars. Amrize est un levier direct sur ce cycle, avec des positions dominantes dans les régions en forte croissance démographique du Sud et de l’Ouest. Les contrepoints sont connus : le secteur est cyclique et sensible aux taux ; la concentration sur un seul pays, si elle est le cœur de la thèse, est aussi un facteur de risque politique et conjoncturel ; et la valorisation intègre déjà une bonne partie de la promesse de croissance. Face aux cimentiers européens, Amrize offre l’inverse exact : pas d’exposition au vieux continent, mais la totalité du dynamisme américain. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Amrize en cinq chiffres à retenir

Bilyun-bilyong dolyar ang 11,8 de revenus 2025 ;

de revenus 2025 ; 25,5% de marge d’EBITDA ajusté, au meilleur niveau du secteur des matériaux ;

de marge d’EBITDA ajusté, au meilleur niveau du secteur des matériaux ; 1 bilyon : le programme de rachat d’actions lancé en mai 2026 ;

: le programme de rachat d’actions lancé en mai 2026 ; 0,44 dollar de dividende annuel, plus un exceptionnel de même montant en 2026 ;

de dividende annuel, plus un exceptionnel de même montant en 2026 ; 4 sa 6% : la croissance des revenus attendue en 2026.

Le portrait est celui d’une machine industrielle mature, très rentable et généreuse en cash, adossée à un thème d’infrastructure puissant — avec, en contrepartie, une exposition totale au cycle américain.

La cotation principale étant new-yorkaise, l’action s’achète dans un mga pamagat ng account ordinaire (les valeurs américaines n’entrant pas au PEA) :

Vérifiez l’accès au NYSE — pamantayan sa lahat ng online broker; Hanapin ang pamagat sous le symbole AMRZ, ou via la ligne suisse AMRZ si votre courtier la propose en francs ; Maglagay ng limit order, la séance américaine offrant la meilleure liquidité ; Kumpletuhin ang form na W-8BEN auprès de votre courtier pour réduire la retenue à la source américaine sur les dividendes à 15 %.

Selon votre courtier, la ligne suisse en francs peut présenter des frais de change différents de la ligne new-yorkaise en dollars : une comparaison rapide au moment de l’ordre permet d’optimiser le coût total de la transaction, en particulier pour les investissements étalés dans le temps. Les trimestres de dividende sont crédités automatiquement en euros après conversion ; le programme de rachat d’actions soutient mécaniquement le bénéfice par action au fil des rachats effectués sur le marché.

Data centers et reshoring : les nouveaux moteurs de la demande

La demande américaine en matériaux connaît une mutation sectorielle notable. Aux marchés traditionnels — logements, commerces, routes — s’ajoutent deux moteurs récents à la visibilité exceptionnelle. Le premier est la construction de data centers : chaque centre de données consomme d’immenses volumes de béton pour ses fondations et ses structures, et la vague d’investissement déclenchée par l’intelligence artificielle se traduit par des carnets de commandes pluriannuels pour les fournisseurs de matériaux dans les régions attractives. Le deuxième est le reshoring industriel : les usines de semi-conducteurs, de batteries et d’équipements rapatriées ou construites sur le sol américain exigent des plateformes massives en béton, souvent livrées dans des délais serrés qui valorisent les réseaux de production locaux. Pour Amrize, ces deux moteurs se superposent à la dynamique démographique du Sud du pays, là où précisément le groupe concentre ses actifs — une coïncidence géographique qui renforce la thèse de croissance à moyen terme du groupe.

FAQ : questions fréquentes sur l’action Amrize

Quel est le lien entre Amrize et Holcim ?

Amrize est née de la scission des activités nord-américaines d’Holcim, réalisée en juin 2025. Les actionnaires d’Holcim ont reçu des actions Amrize lors du détachement ; les deux sociétés sont depuis totalement indépendantes.

Amrize verse-t-elle un dividende ?

Oui : 0,44 dollar par an en quatre versements trimestriels, plus un dividende exceptionnel unique de 0,44 dollar approuvé en avril 2026. S’y ajoute un rachat d’actions d’un milliard de dollars lancé en mai 2026.

Peut-on acheter Amrize dans un PEA ?

Non : la société est cotée principalement aux États-Unis ; elle s’achète en compte-titres ordinaire, en dollars sur le NYSE ou en francs sur la ligne suisse.

Quels sont les segments d’activité d’Amrize ?

Les granulats, le ciment, le béton prêt à l’emploi et les solutions de toiture — une chaîne complète « de la fondation au toit » pour la construction nord-américaine.

Qui dirige Amrize ?

Jan Jenisch, ancien directeur général d’Holcim et artisan de la scission, dirige la société depuis sa création.

Pourquoi le siège fiscal est-il en Suisse ?

La scission d’Holcim a laissé à Amrize une domiciliation à Zug, en Suisse, tout en concentrant l’opérationnel à Chicago. C’est une structure courante pour les valeurs issues de scissions transfrontalières ; la vie industrielle, fiscale opérationnelle et boursière du groupe est américaine à tous égards pratiques.

Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?

Après les résultats annuels du 17 février 2026 et les publications trimestrielles, le groupe suivra le calendrier américain des résultats, avec un point trimestriel régulier sur les volumes et les prix.

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