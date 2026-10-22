Stock ng Argan (ARG): Presyo at Pagsasama ng WDP 2026

Argan ay isang natatanging stock sa Paris stock exchange: sa kabila ng pangalan nito, hindi ito isang kumpanya ng langis, kundi ang nangungunang Pranses na developer-may-ari ngMga bodega ng logistik na "Premium", nakalista sa Euronext Paris sa ilalim ng ticker ARGAt ang Argan ay dumaraan sa isang makasaysayang punto ng pagbabago: noong Hulyo 23, 2026, inanunsyo ng grupo ang pagsasanib sa iba't ibang bansa kasama ang kumpanyang Belgian na WDP (Warehouses De Pauw)Ito ay lilikha ng isang pan-European logistics real estate group na nagkakahalaga ng humigit-kumulang €13 bilyon. Ang mga shareholder ng Argan ay nakatakdang bumoto sa Nobyembre 20, 2026. Ipinapaliwanag ng dokumentong ito ang real-time na presyo ng share ng Argan, ang negosyo ng grupo, ang eksaktong mga tuntunin ng merger, at kung ano ang kahulugan nito para sa mga shareholder.
Presyo ng stock ng Argan sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Argan ay kasalukuyang nasa 67,40 €na may baryasyon na -0,15% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 91,439 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng €56,10 at €78,20.
Noong Oktubre 22, 2026, ang presyo ng bahagi ay €67,50, para sa isang market capitalization na humigit-kumulang €1,74 bilyon (25,77 milyong bahagi, ISIN code FR0010481960). Ang stock, na nakalista sa SBF 120 Mula noong 2023, umunlad ito simula nang ianunsyo ang pagsasanib batay sa halaga ng mga bahagi ng WDP na matatanggap at ang posibilidad na aprubahan ng mga pangkalahatang pagpupulong ang transaksyon.
Données financières — Argan SA
|ISIN
|FR0010481960
|Lugar ng listahan
|Paris — ticker ARG.PA
|sektor
|Real Estate — REIT – Industriyal
|Upuan
|France — Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ €1,75 bilyon (noong 23.10.2026)
|Bawat (TTM)
|≈ 6,6 (mula noong 23.10.2026)
|dibidendo
|€3,45 kada share — ani ≈ 5,1%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025
|€212,0m
|€245,2m
|2024
|€239,0m
|€245,7m
|2023
|€220,7m
|-263500000 €
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|31.03.2026
|€ 3,45
|26.03.2025
|€ 3,30
|27.03.2024
|€ 3,15
|30.03.2023
|€ 3,00
|01.04.2022
|€ 2,60
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 23.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
Argan: sa wakas ay isa nang kumpanya ng langis? Hindi, isang may-ari ng bodega
Isang kapaki-pakinabang na paglilinaw, dahil ang pangalan ay medyo nakaliligaw: Ang Argan ay walang anumang koneksyon sa langis. Ito ay isang nakalistang kumpanya ng pamumuhunan sa real estate (rehimen SIIC(ang katumbas ng isang REIT sa Pransya) na dalubhasa sa pagtatayo at pagpapaupa ng mga high-end na bodega ng logistik. Itinatag ng pamilyang Le Lan at nakalista mula noong Hunyo 2007, ang kumpanya ay naging pinuno ng Pransya sa sektor na, sa pagtatapos ng 2025:
- 3,87 milyong m² ng lawak ng ibabaw na itinayo, nakakalat sa 108 na plataporma ng logistik ;
- isang rate ng okupasyon na 99,9% (paraan ng EPRA) sa ikatlong kwarter ng 2026;
- isang portfolio na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 4 bilyong euro hindi kasama ang mga buwis;
- Kabilang sa mga nangungunang nangungupahan ang: Carrefour, Danone, Ferrero, Puma, Celio, Pomona, ID Logistics, Rexel at Intermarché.
Ang modelo ay simple at madaling maunawaan: Ang Argan ay nagtatayo ng mga pasadyang bodega para sa mga pangunahing kumpanya ng industriya at pamamahagi, pinapaupahan ang mga ito sa ilalim ng mga pangmatagalang kontrata, at ipinamamahagi ang karamihan ng upa sa mga shareholder — na, sa katunayan, ay isa sa mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. Pamilihan ng Paris na may balik na mahigit 5%. Ang kompanya, na nakabase sa Neuilly-sur-Seine, ay may humigit-kumulang tatlumpung empleyado lamang: ang pamamahala ng asset ay ipinagkatiwala sa subsidiary nito na Argan Advisory, isang subsidiary ng real estate group na Covivio.
Ang pagsasanib sa WDP: ang eksaktong mga tuntunin ng kasunduan
Ang proyektong inanunsyo noong Hulyo 23, 2026 ay isang pagsasanib sa pagitan ng mga hangganan sa pamamagitan ng pagsipsip Maglalaho ang Argan, at ang mga bahagi nito ay sasagutin ng WDP (Warehouses De Pauw), isang Belgian logistics real estate group na nakalista sa Euronext Brussels at Amsterdam. Ang mga tuntuning inaprubahan ng merger commissioner at inilathala noong Oktubre 2026 ay ang mga sumusunod:
- Proporsyon ng palitan: 3 bagong bahagi ng WDP para sa 1 bahagi ng Argan, ganap na nasa mga seguridad, na walang pera sa oras ng palitan;
- Pambihirang distribusyon na €11 kada bahagi ng Argan, binayaran bago makumpleto ang pagsasanib — isusumite ito para sa botohan sa pulong sa Nobyembre 20;
- Ang presyo ng pagtubos ay nakatakda sa €71,10 bawat share (ibig sabihin, €60,10 pagkatapos ng pamamahagi ng €11), na itinuring na makatwiran ng komisyoner;
- Ang pinagsamang grupo ay titimbang nang humigit-kumulang 13 bilyong euro sa kabuuang assetnaroroon sa 8 mga bansana may mahigit 700 milyong euro sa taunang renta — ang nangungunang kumpanya ng logistik at real estate sa France at Benelux at isang pangunahing kumpanya sa Romania.
Isinumite ng merger commissioner, ang kompanyang Finexsi, ang ulat nito noong Oktubre 19-20, 2026, at napagpasyahan na ang iminungkahing pagkakapantay-pantay ay patasPinapanatili ng operasyon ang pangalan at listahan ng WDP, ngunit inanunsyo ng grupo ang intensyon nitong humiling ng karagdagang listahan sa Euronext Paris exchange bago ang mga pagpupulong sa katapusan ng 2026, upang manatiling naa-access ng mga mamumuhunang Pranses.
Sino ang boboto para sa ano, at kailan?
Ang iskedyul para sa mga darating na linggo ay ang mga sumusunod:
- Ang Pambihirang Pangkalahatang Pagpupulong ng Argan ay gaganapin sa Nobyembre 20, 2026 sa ganap na 11:00 AM. Sa Palais Brongniart sa Paris: bumoto ang mga shareholder sa natatanging pamamahagi ng €11 at sa iminungkahing pagsasanib. Ang mga resolusyon sa pagsasanib ay dapat makakuha ng hindi bababa sa dalawang-katlo ng mga boto ;
- Kasabay nito, bumoboto ang mga shareholder ng WDP sa mga resolusyon ng Belgium;
- Ang pamilyang Le Lan (36,53% ng kapital sa pamamagitan ng kasunduan ng pamilya, kabilang ang kumpanyang may hawak na Kerlan na may 30,48%) at ang Predica, ang kumpanya ng seguro ng Crédit Agricole (14,84%), ay mayroon na pumirma ng mga paborableng pangako sa pagboto na kumakatawan sa humigit-kumulang 52% ng mga karapatan sa pagboto d'Argan; sa panig ng Belgium, ang pamilyang De Pauw ay nangako ng humigit-kumulang 19% ng mga karapatan ng WDP;
- Kung aaprubahan ng mga asamblea at makuha ang natitirang mga awtorisasyon ng regulasyon, ang Inaasahan ang pagtatapos sa unang quarter ng 2027.
Hanggang Oktubre 22, 2026, walang naiulat na negatibong epekto: mga pangako sa pagboto, ang kamakailang pag-alis ng American fund na Flat Footed mula sa kabisera (nabawasan sa ibaba 5% noong Agosto 2026), at ang paborableng ulat mula sa auditor ay nagpapakita ng isang malaking ligtas na transaksyon sa papel. Gayunpaman, sa stock market, may natitira pang kaunting diskwento kumpara sa ipinahiwatig na halaga ng mga share na matatanggap—ang diskwentong ito ay bumabawi sa mga natitirang panganib sa pagboto at pag-time hanggang sa makumpleto.
Ano nga ba ang eksaktong natatanggap ng isang shareholder ng Argan?
Kung matutuloy ang pagsasanib ayon sa plano, para sa bawat bahagi ng Argan na hawak, ang isang shareholder ay makakatanggap ng 3 aksyon ng WDP at natanggap na, sa itaas ng agos, ang natatanging pamamahagi ng €11Tatlong praktikal na kahihinatnan na dapat malaman:
- Ang mga natanggap na seguridad ay ililista sa Brussels at Amsterdam, na may nakasaad na layunin ng karagdagang listahan sa Paris; ang mga broker ng Pransya sa pangkalahatan ay nagbibigay ng access sa mga seguridad ng Belgium, ngunit mainam na suriin ang mga kondisyon ng iyong sariling account;
- Nagbabayad ang WDP ng sarili nitong dibidendo — €1,29 kada share na nakumpirma para sa 2026 — at ang patakaran sa pamamahagi ng pinagsamang grupo ay ipapaalam ng mga management team pagkatapos ng merger; ang huling "klasikong" dibidendo ng Argan na €3,45 kada share (ex-dividend noong Marso 31, 2026) samakatuwid ay dinoble, sa isang paraan, ng pambihirang pamamahagi na €11 na nauugnay sa operasyon;
- Ang pagbubuwis sa palitan ng mga seguridad (agarang pagbubuwis o pagpapaliban ng mga capital gains) ay nakadepende sa sitwasyon ng bawat may-ari at sa mga pangwakas na tuntunin ng transaksyon: ang opisyal na dokumentasyon na makukuha sa mga website ng Argan at WDP ay mapagkakatiwalaan, at ang personalized na payo sa buwis ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa malalaking portfolio.
Mga kamakailang resulta: isang makinang inuupahan na nagpapabilis
Kinumpirma ng mga pinakabagong nailathalang ulat ang kalusugan ng modelo:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Enero 22, 2026): kita sa pag-upa na €212,0 milyon (+7%), EBITDA na €199,9 milyon, paulit-ulit na netong kita na maiuugnay sa Grupo na €154,8 milyon — i.e. €6,0 bawat bahagi (+13%) — at ang netong halaga ng ari-arian ng EPRA na €91,5 kada share, para sa utang na nabawasan sa 41,1% ng halaga ng ari-arian;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Hulyo 20): kita sa pagrenta na 110 milyong euro (+4%), paulit-ulit na kita na 3,0 euro bawat share, tumaas ang portfolio sa 4,3 bilyong euro na may full occupancy rate;
- Siyam na buwan 2026 (nailathala noong 1er Oktubre): kita sa pag-upa na 166,2 milyong euro (+5%) at taunang target na itinaas sa hindi bababa sa 222 milyong euro.
Tungkol sa financing, natapos ng Argan ang unang green bond issue nito noong Abril 2026, kung saan nakalikom ito ng €500 milyon sa 3,779% upang i-refinance ang isang isyu na magtatapos sa Nobyembre 2026—na inilagay ng S&P ang rating ng grupo (BBB-) sa positibong pananaw sa katapusan ng Hulyo, partikular na dahil sa merger. Ang programa ng pamumuhunan sa 2026 ay sumasaklaw sa humigit-kumulang €200 milyon at humigit-kumulang sampung proyekto, na may mga planong paghahatid para sa Puma, Pomona, Celio, Danone, Ferrero, at ID Logistics.
Dibidendo ng Argan: isa sa mga taunang highlight ng portfolio
Ang distribusyon ang siyang makasaysayang lakas ng stock. Ang huling tatlong taon ng pananalapi ay nagresulta sa mga sumusunod na pagbabayad, lahat ay cash:
- €3,15 bawat bahagi para sa 2023;
- €3,30 bawat bahagi para sa 2024;
- €3,45 bawat bahagi para sa 2025, sinang-ayunan noong Marso 31, 2026 at binayaran noong Abril 2, 2026.
Sa presyo ng share na €67,50, ang pinakabagong dibidendo ay kumakatawan sa ani na humigit-kumulang 5,1%. Nagtakda ang pamamahala ng target na €3,65 para sa 2026 (+6%), karaniwang napapailalim sa pag-apruba sa pangkalahatang pagpupulong ng Marso 2027; kung sakaling maging matagumpay ang pagsasanib sa unang quarter, ang iskedyul at patakaran ng WDP ang mamamahala, kasama ang pambihirang pamamahagi ng €11 na tumutupad sa mga inaasahan ng shareholder. Bago ang transaksyon, ang kumpanya ay hindi nakibahagi sa mga share buyback o paulit-ulit na pagtaas ng kapital: ang paglikha ng halaga ay nakamit sa pamamagitan ng indexation ng upa, mga bagong development, at muling pagsusuri ng asset.
Pagsusuri: Ano ang gagawin sa iyong mga security bago ang Nobyembre 20?
Ang debate para sa isang carrier ay bumababa sa tatlong opsyon. Ibenta bago ang pulong : kinakalkula namin ang kasalukuyang presyo, na kinabibilangan na ng halos lahat ng halaga ng operasyon, at iniiwasan namin ang anumang panganib ng pagboto o pagpapatupad, sa presyo ng natitirang diskwento. Bumoto at tumanggap ng mga titulo ng WDP : tumataya kami sa proyektong pan-European, na may mas sari-saring portfolio ng real estate sa logistik (8 bansa), ngunit may shareholding at pamamahala sa Belgium, at isang kita na muling kakalkulahin batay sa dibidendo ng WDP at parity. Bumili bago ang pulong para makuha ang deal Ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng share at ng halaga ng mga security na matatanggap (3 WDP + €11) ay nag-aalok ng potensyal na naghihintay na kita, ngunit isa na nakalantad sa panganib—mababa sa papel, ngunit hindi kailanman zero—ng isang hindi kanais-nais na boto o isang hindi inaasahang pangyayari batay sa regulasyon sa huling minuto. Ang pagsusuring ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon: ang pagpili ay nakasalalay sa ninanais na profile ng kita, ang access ng iyong broker sa mga merkado ng Belgium, at ang iyong abot-tanaw sa pamumuhunan.
Paano bumili ng stock ng Argan sa 2026?
Dahil ang Argan ay isang kompanyang Pranses na nakalista sa Euronext Paris, ang bahagi ay maaaring mabili sa isang ordinaryong securities account o sa isang PEAAng huli ay nag-aalok ng karaniwang bentahe sa buwis pagkatapos ng limang taon. Ang mga hakbang:
- Buksan ang account sa pamamagitan ng isang broker na nagbibigay ng access sa mga share at REIT ng Pransya;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng mnemonic ARG o ng ISIN FR0010481960;
- Maglagay ng limit order Katamtaman ang pang-araw-araw na dami at maaaring lumaki ang mga agwat habang papalapit ang Nobyembre 20;
- Asahan ang susunod na mangyayari Kung maaprubahan ang pagsasanib, ang iyong mga bahagi ng Argan ay awtomatikong ipagpapalit para sa mga bahagi ng WDP sa pamamagitan mo — suriin ngayon kung ang iyong broker ang humahawak sa mga bahaging nakalista sa Brussels at Amsterdam, at kung ano ang mga potensyal na gastos ng naturang palitan.
Ang mga shareholder na hindi nais lumahok sa transaksyon ay maaaring magbenta sa stock exchange hanggang sa epektibong delisting, na kasunod ng pagkumpleto ng merger.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga Madalas Itanong tungkol sa stock ng Argan at sa pagsasanib ng WDP
Isang kompanya ba ng langis ang Argan?
Hindi. Sa kabila ng pangalan nito, ang Argan ay isang kompanya ng real estate na dalubhasa sa mga bodega ng logistik, na napapailalim sa rehimeng SIIC. Ang grupo ay walang mga aktibidad sa langis o gas.
Ano ang matatanggap ng mga shareholder ng Argan kung sakaling matuloy ang merger?
Tatlong WDP shares para sa bawat Argan share, kasama ang isang natatanging distribusyon na €11 bawat share na binayaran bago makumpleto ang merger.
Kailan magaganap ang botohan sa pagsasanib?
Noong Nobyembre 20, 2026, alas-11:00 ng umaga, sa isang pambihirang pangkalahatang pagpupulong na ginanap sa Palais Brongniart sa Paris. Ang mga resolusyon sa pagsasanib ay nangangailangan ng hindi bababa sa dalawang-katlo ng mga boto.
Tapos na ba ang kasunduan sa pagsasanib?
Ang mga tagapagtatag at ang Predica ay pumirma na ng mga pangako sa pagboto na kumakatawan sa humigit-kumulang 52% ng mga karapatan, at itinuring ng komisyoner ng pagsasanib na patas ang pagkakapantay-pantay. Ang botohan sa Nobyembre 20 at ang mga natitirang pag-apruba ang bumubuo sa mga pangwakas na pormal na hakbang bago ang pagkumpleto, na inaasahan sa unang quarter ng 2027.
Magbabayad ba ng dibidendo ang Argan sa 2026?
Ang dibidendo na €3,45 para sa 2025 ay ibinayad noong Abril 2026. Para sa 2026, ang target ay €3,65, ngunit ang natatanging pamamahagi na €11 na may kaugnayan sa pagsasanib ang magiging mahalagang kabayaran ng taon kung maaprubahan ang transaksyon.
Ano ang mangyayari sa stock kung tatanggihan ang merger?
Mananatiling nakalista at independiyente ang Argan, mapapanatili ang portfolio ng bodega, halos 100% occupancy rate, at estratehiya sa pamamahagi. Ang presyo ng bahagi ay dapat na bumalik sa mga pangunahing kalakasan nito, habang bumababa ang premium ng merger.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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