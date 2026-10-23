Pagbabahagi ng British American Tobacco (BATS): Presyo at Dibidendo sa 2026

British Amerikano Tabako Ang (BATS) ay isa sa dalawang pandaigdigang higanteng kompanya ng tabako — ang Lucky Strike, Dunhill, Rothmans internationally, Newport at Camel sa Estados Unidos — ay nakikibahagi sa isang sistematikong paglipat sa mga produktong walang usok: mga produktong pinainit na tabako, ang Vuse vape, at mga Velo nicotine pouches. Nakalista sa London sa ilalim ng ticker. BATS Bilang miyembro ng FTSE 100, ang stock ay nag-aalok ng isa sa pinakamataas na ani sa mga pangunahing kumpanyang British. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, kita, dibidendo, ang resolusyon ng litigasyon sa Canada, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng BATS sa totoong oras
Ang kasalukuyang presyo ng bahagi ng British American Tobacco ay 44,32 (pence sterling), na may baryasyon na -1,01% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 1,595,638 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng £37,94 at £53,68.
Noong taglagas ng 2026, ang presyo ng bahagi ay nasa humigit-kumulang 4,432 pence (humigit-kumulang £44), na may dividend yield na malapit sa 5,5%. Ang ISIN code ay GB0002875804Tumaas ang stock noong 2026 kasunod ng paglutas ng litigasyon sa Canada at ng kumpirmasyon ng paglago sa mga produktong walang usok.
Datos sa pananalapi — British American Tobacco plc
|ISIN
|GB0002875804
|Lugar ng listahan
|LSE — ticker mga paniki
|sektor
|Depensa ng Mamimili — Tabako
|Upuan
|United Kingdom — Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ 95,28 bilyong GBp (mula noong 24.10.2026)
|Bawat (TTM)
|≈ 15,2 (mula noong 24.10.2026)
|dibidendo
|2,45 kada share — ani ≈ 5,5%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025
|25,61 bilyong GBp
|7,68 bilyong GBp
|2024
|25,87 bilyong GBp
|3,07 bilyong GBp
|2023
|27,28 bilyong GBp
|-14367000000 GBp
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|01.10.2026
|61,26
|09.07.2026
|61,26
|26.03.2026
|61,26
|29.12.2025
|60,06
|02.10.2025
|60,06
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
BATS: Presentasyon ng pangkat
Itinatag noong 1902 kasunod ng imperyalistang pagsasanib ng mga kompanya ng tabako, ang British American Tobacco ay may humigit-kumulang 48,000 empleyado at bumubuo ng karamihan ng kita nito sa Estados Unidos, ang pinakamalaking pamilihan ng tabako sa mundo. Ang estratehiya ng grupo, sa pangunguna ng CEO nito na si Tadeu Marroco, ay nakatuon sa pagsuporta sa paglipat ng mga naninigarilyo sa mga produktong may mababang panganib.
- Pagpapainit ng tabako, direktang kakumpitensya ng IQOS mula sa Philip Morris;
- Ang Vuse vaporizer, nangunguna sa mundo sa vaping ayon sa dami;
- Mga sachet ng nikotina ng Velo, sa hypergrowth — pangalawa sa modernong merkado ng bibig sa Amerika, na may bahagi ng volume na malapit sa 30% sa unang kalahati ng 2026 at ang kita ng Amerika ay pinarami ng apat noong 2025.
Sa kabuuan, ang mga produktong walang usok ay kumakatawan sa 18,2% ng kita noong 2025 at may 34 milyong mamimili: ang bawat karagdagang punto ng paglipat ay nagpapabuti sa profile ng regulasyon at kalusugan ng grupo — at sa pangmatagalang kakayahang kumita nito.
Mga Resulta: kahanga-hangang kakayahang kumita
Kinumpirma ng mga kamakailang ulat ang katatagan ng modelo:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 12, 2026): kita na £25,6 bilyon (-1% sa masamang halaga ng palitan, +2,1% sa pare-parehong halaga ng palitan), kung saan £3,6 bilyon ay para sa Bagong Kategorya (+7%); ang iniulat na kita sa pagpapatakbo ay tumaas sa £10,0 bilyon dahil sa muling pagbabase ng litigasyon sa Canada (tingnan sa ibaba); ang naayos na kita bawat bahagi ay tumaas ng 3,4% sa pare-parehong halaga ng palitan;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Hulyo 30): kita na £12,2 bilyon (+2,9% sa pare-parehong halaga ng palitan, US +8,5%), Lumalago ang mga Bagong Kategorya ng 18% na may malaking kontribusyon; muling itinuon ng pamamahala ang gabay nito para sa 2026 patungo sa gitna ng 5-8% na saklaw ng paglago ng kita;
- Ang target sa 2030 Sa araw ng pamumuhunan nito noong Setyembre 2026, inanunsyo ng grupo ang plano nitong "Horizon 2030" — doble-digit na paglago sa kita mula sa smoke-free, kabuuang paglago na 3 hanggang 5% bawat taon at mahigit £50 bilyon sa pinagsama-samang daloy ng salapi pagsapit ng 2030.
Ang naayos na operating margin, na nasa bandang 44%, ay nananatiling isa sa pinakamataas sa lahat ng pangunahing pandaigdigang kapitalisasyon: ito ang tandang pang-ekonomiya ng isang sektor kung saan ginagarantiyahan ng mga tatak, distribusyon, at pagdaragdag ng mga mamimili ang patuloy na mga presyo.
Ang legal na pagtatalo sa Canada: isinara noong 2025
Nalutas na ang pangunahing legal na panganib ng grupo. Ang mga subsidiary ng BATS sa Canada, ang Philip Morris at Japan Tobacco, na nasa ilalim ng proteksyon ng mga nagpautang mula pa noong 2019, ay naaprubahan ang kanilang mga plano sa pag-aayos noong Agosto 29, 2025: ang industriya ay magbabayad ng kabuuang C$32,5 bilyon sa mga probinsya at nagsasakdal, kabilang ang C$5,5 bilyon na binayaran nang maaga ng subsidiary ng BATS sa pagtatapos ng 2025—ang pinakamalaking pag-aayos ng korte sa kasaysayan ng Canada. Ang balanse ay ibabawas mula sa mga kita ng Canada sa hinaharap sa isang sliding scale. Ang resolusyong ito, na sinundan ng desisyon ng U.S. na bawiin ang iminungkahing pagbabawal sa menthol sa 2025, ay nag-alis ng dalawang pangunahing kawalan ng katiyakan sa regulasyon na nagpabigat sa stock sa loob ng maraming taon.
Dibidendo ng BATS: kabilang sa pinakamataas na ani sa FTSE
Ang dibidendo sa 2025 ay katumbas ng 245,04 pence kada share, tumaas ng 2%binabayaran kada kwarter (61,26 pence kada bayad). Ini-index ng opisyal na patakaran ang pamamahagi sa 65% ng mga benepisyo ay napapanatili sa pangmatagalan — isang pormula na nagpoprotekta sa dibidendo mula sa mga pagbabago-bago sa accounting. Noong Oktubre 2026, ang ani ay humigit-kumulang 5,5%Bukod pa rito, mayroong share buyback ng 1,3 bilyong libra noong 2026Bilang bahagi ng isang sistematikong estratehiya sa pagbabawas ng utang: ang leverage ay dapat bumalik sa target na saklaw na 2 hanggang 2,5 beses ng EBITDA sa pagtatapos ng 2026. Para sa isang residenteng Pranses, ang mga dibidendo sa UK ay napapailalim sa withholding tax na maaaring makuha sa pamamagitan ng tax treaty, sa isang ordinaryong securities account — hindi tinatanggap ng PEA ang mga securities sa UK.
Kasaysayan: Isang siglo ng konsolidasyon ng tabako
Ang British American Tobacco ay isinilang noong 1902 mula sa isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Imperyong Britanya at ng Amerikanong kompanyang American Tobacco: sa halip na magsikap sa isang digmaang pangkalakalan, ang dalawang imperyo ay lumikha ng isang magkasanib na pakikipagsapalaran upang ibenta ang kanilang mga sigarilyo sa loob ng Imperyong Britanya at sa iba pang lugar. Ang ika-20 sigloe Binago ng siglong ito ang BATS tungo sa isang pandaigdigang higante, na nasa bawat kontinente, na itinayo sa mga lokal na tatak na naging pandaigdigan. Binago ng dekada 2010 ang katangian ng grupo: ang pagkuha sa Reynolds American noong 2017—na ginawang dominanteng merkado ang Estados Unidos—na sinundan ng isang estratehikong paglipat patungo sa mga produktong walang usok, na may nakasaad na ambisyon na suportahan ang unti-unting pagtigil sa paggamit ng sigarilyo sa halip na maapektuhan nito. Ang paglipat na ito, na tila mabagal, ay bumibilis: inilalaan na ngayon ng grupo ang karamihan ng komersyal na pamumuhunan nito sa mga Bagong Kategorya, at ang plano nitong Horizon 2030 ang siyang dahilan ng paglago nito. Para sa mga mamumuhunan, ang kamakailang kasaysayan ay maaaring ibuod sa isang pangungusap: ang mga legal at regulasyon na hamon ay pumigil sa pagtatasa, na unti-unting naibabalik ng kasalukuyang pagluwag ng mga panganib.
Vaping at modernong oral: ang larangan ng digmaan sa Amerika
Ang kinabukasan ng BATS ay nakasalalay sa dalawang umuusbong na merkado, kung saan ang Estados Unidos ang sentro nito. Una, ang vaping: Ang Vuse ay dating nangibabaw sa segment ng retail device, ngunit ang merkado ng Amerika ay sinasalanta ng mga ilegal at matatamis na produktong inangkat mula sa China—isang sitwasyon na sinimulang supilin ng FDA noong 2026, para sa kapakinabangan ng mga lisensyadong tagagawa, nangunguna sa BATS. Pangalawa, ang mga nicotine pouch: ang napakalaking tagumpay ng Zyn, ang tatak ng kakumpitensyang Philip Morris, ay nagpakita ng gana ng mga mamimili para sa tobacco-free oral nicotine; Ang Velo, ang pangalawang manlalaro, ay nakakaranas ng triple-digit na paglago sa segment na ito—ang kita nito sa US ay apat na beses na tumaas noong 2025, at ang volume share nito ay umabot sa 30% sa unang kalahati ng 2026. Ang dalawang nagtutulak ng paglago na ito ay hindi pa nakakabawi, sa mga tuntunin ng halaga, para sa mabagal na pagbaba ng mga sigarilyo, ngunit ang kanilang potensyal para sa paglago ay malaki: ang mga produktong smoke-free ay kumakatawan lamang sa 18% ng kita ng grupo, habang ang mga sigarilyo ay bumubuo pa rin ng apat na bahagi ng kalima. Ang bilis ng pagbabagong ito, kasama ang regulator, ang pangunahing variable ng dekada para sa aksyon.
Pagsusuri: Ang bunga ng bisyo, at ang mga kondisyon nito
Klasiko para sa sektor ang tesis tungkol sa BATS: napakalaking daloy ng pera, adiksyon ng mga mamimili na lumilikha ng mga kita na lumalaban sa resesyon, isang pagtatasa na pinahina ng mga panganib sa regulasyon na isa-isang nireresolba—kaya naman isang kaakit-akit na kabuuang kita kung susundin ang pagpapatupad. Gayunpaman, ang mga panganib ay hindi nawawala: ang istruktural na pagbaba ng dami ng sigarilyo (na higit na nababalanse ng mga presyo), ang mabilis na umuusbong na mga regulasyon sa vaping—paborable kapag kinokontrol nila ang black market, hindi paborable kung ipinagbabawal nila ang mga pampalasa—mga natitirang litigasyon sa Estados Unidos, at, sa pangmatagalan, ang teorya ng isang mundo na walang pinausukang nikotina, na tiyak na pinaghahandaan ng grupo kasama ang 34 milyong mamimili nitong walang usok. Nahaharap sa GSK Kung ikukumpara sa mga tradisyunal na defensive stock, ang BATS ay nag-aalok ng mas mataas na kita kapalit ng mas mababang regulatory visibility. Ang mga salik na ito ay hindi maituturing na payo sa pamumuhunan.
Mga BATS sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 25,6 bilyong libra : ang kita noong 2025;
- 44% : ang naayos na operating margin, isang rekord sa mga malalaking kumpanya;
- 18,2% : ang bahagi ng kita na nagmumula sa mga produktong walang usok;
- 245 pence kada share : ang dibidendo sa 2025 (+2%), para sa ani na humigit-kumulang 5,5%;
- 32,5 bilyong dolyar ng Canada : ang makasaysayang kasunduan sa alitan sa Canada, na pormal na pinagtibay noong Agosto 2025.
Ang mga benchmark na ito ay naglalarawan ng isang stock na may mataas na ani at depensibong halaga na ang transpormasyon tungo sa kawalan ng usok ay umuunlad sa isang kapani-paniwalang bilis.
Paano bumili ng stock ng BATS mula sa France?
Ang stock ay ipinagbibili sa London sa pence; ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account, dahil ang UK ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa London Stock Exchange — pamantayan sa mga online broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo na BATS (ISIN GB0002875804);
- Maglagay ng limit order : ang stock ay napakalikido, na may malaking pang-araw-araw na volume;
- Asahan ang pagbubuwis : Buwis na binabayaran ng Britanya sa apat na taunang pagbabayad, na maaaring ibawas sa tax return ng Pransya sa pamamagitan ng kasunduan sa buwis.
Ang kalendaryo ng kita sa UK—mga resulta sa kalahating taon sa Hulyo, mga resulta sa buong taon sa Pebrero—ang siyang nagtatakda ng performance ng stock, kung saan ang paglabas sa Pebrero ay tradisyonal na kumukumpirma sa patakaran sa dibidendo ng taon at mga share buyback. Ang mga dibidendo ay binabayaran kada kwarter, isang malaking bentahe para sa pagpapakinis ng kita sa isang portfolio na nakatuon sa ani.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng BATS
Ano ang ani ng dibidendo ng BATS?
Humigit-kumulang 5,5% sa rate ng Oktubre 2026, batay sa dibidendo noong 2025 na 245 pence, na binayaran sa apat na quarter at na-index sa 65% ng napapanatiling kita.
Maaari bang mabili ang BATS sa isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang kompanya ay pinamamahalaan ng batas ng Britanya; ang pagbili ay ginagawa sa isang ordinaryong account ng mga seguridad, na may naaangkop na buwis sa pagpigil ng Britanya.
Ano ang nangyari sa Canada?
Ang mga plano ng kasunduan para sa litigasyon ng tabako sa Canada ay inaprubahan noong Agosto 29, 2025: 32,5 bilyong dolyar ng Canada para sa buong industriya, kabilang ang 5,5 bilyong paunang bayad ng subsidiary ng BATS. Ito ang pangunahing hindi pagkakaunawaan ng grupo.
Sino ang namumuno sa grupo?
Si Tadeu Marroco, CEO mula noong 2023, ay sinuportahan ng isang panibagong lupon; ang departamento ng pananalapi ay nagpalit ng kamay noong tag-araw ng 2026, kung saan ang bagong CFO ay nanungkulan pagkatapos mailathala ang mga resulta ng kalahating taon.
Ipinagbabawal ba ang menthol sa Amerika?
Hindi: binawi ang iminungkahing pagbabawal ng FDA noong 2025, na nag-alis ng banta na bumabalot sa isang malaking bahagi ng benta ng sigarilyo sa US.
Paano bigyang-kahulugan ang utang ng grupo?
Ang pangungutang ay umabot sa humigit-kumulang £35 bilyon sa katapusan ng 2025, pababa, na may adjusted leverage na 2,5 beses kumpara sa EBITDA na ibinalik sa target na 2 hanggang 2,5 beses sa katapusan ng 2026: ang cash generation ng sektor ay madaling sumisipsip ng sabay-sabay na dibidendo, share buyback at deleveraging.
Gaano kaganda ang mga produktong walang usok?
£3,6 bilyon sa kita noong 2025 (+7%), 18,2% ng kabuuan, kung saan ang Velo ang pangalawa sa merkado ng US para sa mga nicotine pouch at ang Vuse ang nangunguna sa mundo sa vaping ayon sa dami.
Bakit kaya napakataas ng ani ng stock na ito?
Dahil ang merkado ay naglalapat ng permanenteng diskwento sa regulasyon sa sektor: litigasyon, mga potensyal na pagbabawal, mga presyur sa buwis at kalusugan. Ang diskwentong ito, na maaaring pagtalunan sa laki nito dahil sa limitadong mga panganib ngayon, ay tiyak na nagpopondo sa kita na inaalok sa mga mamumuhunan na tumatanggap ng profile.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Kasunod ng mga resulta ng kalahating taon na inilathala noong Hulyo 30, ang buong taunang resulta at ang ulat ng pagbili muli ng bahagi ay ilalabas sa Pebrero 2027.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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