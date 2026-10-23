Action CaixaBank (CABK) : Cours, Dividende et Avis 2026

CaixaBank est la première banque de détail espagnole : comptes courants, épargne, crédits immobiliers et assurance pour plus de vingt millions de clients en Espagne et au Portugal, via sa filiale portugaise BPI. Cotée à Madrid sous le ticker CABK et pilier de l’IBEX 35, la banque catalane a enchaîné deux exercices de profits records et s’est imposée comme l’une des valeurs bancaires les plus rentables d’Europe. Cette fiche présente le cours de l’action CaixaBank, ses résultats, sa rémunération de l’actionnaire — dividende et rachats — et la manière d’investir depuis la France.

Cours de l’action CaixaBank en temps réel

Le cours de l’action CaixaBank s’établit actuellement à 11,20 €na may baryasyon na 0,58% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 13,125,180 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng €8,74 at €13,56.

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Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagbibili sa halagang €11,20. Ang ISIN code ay ES0140609019. La capitalisation, d’environ soixante milliards d’euros, place CaixaBank dans le peloton de tête des banques européennes de zone euro.

Données financières — CaixaBank, S.A.

ISIN ES0140609019 Lugar ng listahan MCE — ticker cabk.mc sektor Financial Services — Banks – Regional Upuan Espanya — Opisyal na website Kapitalismo ≈ €77,74 bilyon (noong 24.10.2026) Bawat (TTM) ≈ 13,0 (mula noong 24.10.2026) dibidendo €0,50 kada share — ani ≈ 4,5%

Mga kamakailang taunang resulta

Ehersisyo Chiffre d'affaires Netong kita 2025 €16,27bn €5,89bn 2024 €15,87bn €5,79bn 2023 €13,77bn €4,82bn

Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi

Petsa ng secondment dibidendo 07.04.2026 € 0,33 05.11.2025 € 0,17 22.04.2025 € 0,29 05.11.2024 € 0,15 28.03.2024 € 0,39

Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.

CaixaBank : présentation de la banque

Née en 2011 de la bancarisation des actifs financiers de la Caixa d’Epargne de Barcelone, CaixaBank a changé d’échelle en 2021 en absorbant Bankia, la banque nationalisée après la crise de 2008 : cette intégration a fait d’elle la première banque de détail du pays. Le groupe s’appuie sur :

Un réseau dense en Espagne, leader sur les particuliers et les entreprises, avec une clientèle d’environ 20,9 millions de clients ;

BPI , sa filiale portugaise détenue à 100 %, numéro deux du marché portugais ;

, sa filiale portugaise détenue à 100 %, numéro deux du marché portugais ; Une activité d’assurance vie et dommages intégrée, qui complète la relation client et diversifie les revenus.

Les total assets dépassent 690 milliards d’euros. L’actionnariat est marqué par deux blocs : CriteriaCaixa, la holding de la fondation La Caixa, détient environ 31 %, et l’État espagnol, via le FROB, conserve environ 18 % hérités de la nationalisation de Bankia — une participation destinée à être cédée progressivement au marché. Ce duopoly actionnarial stable cohabite avec un flottant très liquide.

Résultats : records consécutifs et rentabilité européenne

Les publications récentes confirment la montée en puissance :

Ehersisyo 2025 (publié le 30 janvier 2026) : résultat net record de 5,9 milliards d’euros (+1,8 %), pour un RoTE de 17,5 % — l’un des plus élevés des grandes banques européennes ;

(publié le 30 janvier 2026) : résultat net record de 5,9 milliards d’euros (+1,8 %), pour un — l’un des plus élevés des grandes banques européennes ; Unang kalahati ng 2026 (publié le 29 juillet) : résultat net de 3,2 milliards d’euros (+8,5 %), encours de crédit en croissance à 406 milliards, et un objectif de revenus d’intérêts nets supérieur à 11 milliards confirmé ;

(publié le 29 juillet) : résultat net de 3,2 milliards d’euros (+8,5 %), encours de crédit en croissance à 406 milliards, et un objectif de revenus d’intérêts nets supérieur à 11 milliards confirmé ; La dynamique de revenus a tourné la page de la baisse des taux : après un creux attendu en 2025, les intérêts nets sont repartis à la hausse au premier semestre 2026, portés par la croissance des volumes et la remontée des marges au Portugal.

Le prochain rendez-vous est le 30 octobre 2026, avec la publication du troisième trimestre — un test de la capacité du groupe à maintenir le rythme de progression des profits.

Dividende CaixaBank : cash massif et rachats complémentaires

La rémunération de l’actionnaire est devenue l’argument central du dossier. Au titre de 2025, CaixaBank a versé 0,50 euro par action en numéraire — environ 3,5 milliards d’euros, correspondant à un taux de distribution de près de 60 % — réparti entre un acompte de 0,1679 euro versé en novembre 2025 et un solde de 0,3321 euro payé au printemps 2026. S’y ajoute un rachat d’actions de 500 millions d’euros lancé mi-2025, aux deux tiers exécuté début 2026. Au cours d’octobre 2026, le rendement en numéraire seul ressort autour de 4,5%, et approche 5 % en intégrant le rachat. Pour 2026, la banque guide sur un taux de distribution de 50 à 60 %, avec un acompte automnal d’un milliard d’euros environ. Comme pour les autres valeurs espagnoles, la fiscalité est simple pour un résident français : pas de retenue à la source espagnole via les circuits européens, imposition française selon le plan utilisé.

Histoire : d’une caisse d’épargne catalane à la banque leader

La trajectoire de CaixaBank est indissociable de celle de La Caixa, la caisse d’épargne de Barcelone fondée en 1904, devenue au XXe siècle la première épargne d’Espagne et le premier actionnaire industriel du pays. La loi de 2010-2011 imposant la bancarisation des caisses d’épargne a donné naissance à la banque cotée CaixaBank, la fondation conservant le contrôle via la holding CriteriaCaixa. La décennie suivante est celle des intégrations décisives : rachat de la banque en ligne italienne puis surtout, en 2021, absorption de Bankia — la banque née de la fusion des caisses nationalisées après 2008. Cette opération, politiquement sensible mais industriellement remarquable, a doublé la taille du réseau et permis des synergies massives : en quatre ans, la banque a fermé des centaines d’agences redondantes, fiabilisé les coûts et doublé son résultat net. C’est cette exécution qui explique le RoTE actuel de 17,5 %, niveau qu’aucune grande banque française ou allemande n’atteint.

Le secteur bancaire espagnol : un oligopole rentable

La banque espagnole s’est radicalement transformée depuis la double crise de 2008 et de 2012. Les caisses d’épargne indisciplinées ont disparu, absorbées par une poignée de groupes solides ; les bilans ont été dégraissés de leurs créances immobilières toxiques, souvent cédées à des fonds spécialisés ; et la concentration a laissé en place deux leaders domestiques — Santander et CaixaBank — accompagnés de BBVA et de Sabadell. Résultat : un secteur oligopolistique où la concurrence sur les prix est tempérée, où les dépôts abondent grâce à l’épargne des ménages, et où les normes de provisions sont passées par le feu. Deux forces soutiennent la rentabilité actuelle : le tourisme et la démographie, qui alimentent l’activité et l’immobilier espagnols ; et la remontée des marges de crédit après l’épisode de taux bas. Le risque réglementaire européen — Bâle, projets de consolidation transfrontalière — reste le horizon à moyen terme, mais le marché domestique ibérique est aujourd’hui l’un des plus sains du continent.

Analyse : qualité de franchise et risques bancaires classiques

Le dossier CaixaBank repose sur une franchise de détail dominante — dépôts abondants, parts de marché leaders, marque associée à l’œuvre sociale de la fondation — transformée en machine à profits par la montée des taux puis par la discipline de coûts issue de l’intégration de Bankia. Les points de vigilance sont ceux de toute banque ibérique : la sensibilité au cycle immobilier espagnol, quoique le bilan soit assaini et les provisions solides ; l’exposition à la politique monétaire, les revenus d’intérêts ayant souffert des baisses de taux de 2025 avant de rebondir ; et la surhanging étatique — les ventes futures de la participation du FROB, si elles sont bien téléphonées, pèsent mécaniquement sur le titre à court terme. Face aux grandes banques françaises, CaixaBank offre une rentabilité supérieure et un marché domestique en meilleure santé démographique et touristique. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

CaixaBank en cinq chiffres à retenir

5,9 bilyong euro : le résultat net 2025, record historique ;

: le résultat net 2025, record historique ; 17,5% : le RoTE 2025, parmi les meilleurs d’Europe ;

: le RoTE 2025, parmi les meilleurs d’Europe ; 0,50 euro bawat bahagi de dividende cash 2025, pour un rendement d’environ 4,5 % ;

de dividende cash 2025, pour un rendement d’environ 4,5 % ; 20,9 milyong customer en Espagne et au Portugal ;

en Espagne et au Portugal ; 50 sa 60% : le taux de distribution guidé pour 2026.

Ces repères résument la proposition : une banque de détail très rentable, généreuse en cash, au sein d’un oligopole ibérique resserré où Endesa dans l’énergie et Si Aena dans les aéroports offrent des profils de rendement comparables — avec les risques cycliques et politiques attachés au secteur.

Ce que le premier semestre 2026 révèle du modèle

La publication du 29 juillet 2026 mérite une lecture attentive, car elle valide les trois piliers de la thèse. D’abord, le rebond des revenus d’intérêts nets : après la pression exercée par les baisses de taux de la BCE en 2025, les intérêts nets sont repartis à la hausse, la banque confirmant son objectif annuel de plus de 11 milliards d’euros — la croissance des volumes de crédit (406 milliards d’encours) compense largement l’effet prix. Ensuite, la discipline de coûts : les charges restent contenues malgré l’inflation espagnole, la transformation digitale ayant réduit la dépendance au réseau d’agences sans dégrader la collecte de dépôts. Enfin, la qualité du crédit : le coût du risque demeure à des niveaux historiquement bas, démontrant que la croissance du crédit aux entreprises et aux ménages ne se fait pas au prix de la prudence. Un semestre à 3,2 milliards de bénéfice net, en hausse de 8,5 %, avec un objectif de distribution maintenu : la machine délivre exactement ce que la promesse de rendement exige.

Le dividende et le rachat : comprendre le duo

La politique de rémunération de CaixaBank combine deux instruments complémentaires qu’il faut savoir lire ensemble. Le dividende en numéraire — 0,50 euro par action au titre de 2025 — constitue la composante visible et récurrente, versée en deux temps entre novembre et avril. Le rachat d’actions — 500 millions d’euros lancé en 2025 — est la composante silencieuse : en détruisant les titres rachetés, il augmente mécaniquement le bénéfice et le dividende par action des années suivantes, sans imposition intermédiaire pour l’actionnaire. C’est cette seconde voie qui explique une partie de la progression du rendement effectif : le chiffre de 4,5 % en cash sous-estime légèrement le retour total au profit du porteur qui conserve ses titres. Pour 2026, la banque a annoncé un acompte automnale d’environ un milliard d’euros et confirme un taux de distribution de 50 à 60 %, la répartition entre cash et rachat étant ajustée chaque année en fonction du capital et des opportunités.

Banque espagnole cotée en euros, CaixaBank est karapat-dapat para sa PEA at maaari ring mabili sa isang securities account sa pamamagitan ng plano sa pagtitipid ng equity :

Suriin ang access sa Madrid Stock Exchange — pamantayan sa mga broker na Pranses; Hanapin ang pamagat sous le code CABK (ISIN ES0140609019) ; Maglagay ng limit order : la liquidité est excellente, le titre pesant lourd dans l’IBEX ; Asahan ang iskedyul : acompte de dividende en novembre, solde au printemps après l’assemblée.

La banque publie ses résultats selon le calendrier ibérique classique — janvier, avril, juillet, octobre — ce qui permet de suivre la trajectoire trimestrielle des profits avec une régularité appréciable. Pour un investisseur de rendement, le PEA maximise l’attractivité d’un titre dont le rendement en cash dépasse 4 % : ni impôt à la source espagnol, ni fiscalité française tant que les fonds restent dans le plan.

FAQ : questions fréquentes sur l’action CaixaBank

Quel est le rendement du dividende CaixaBank ?

Environ 4,5 % en numéraire au cours d’octobre 2026, sur la base des 0,50 euro par action versés au titre de 2025. En incluant le rachat d’actions de 500 millions d’euros, le rendement total approche 5 %.

CaixaBank est-elle éligible au PEA ?

Oui, la banque est espagnole et cotée en euros : l’action se loge dans un PEA français, ce qui optimise la fiscalité d’un rendement élevé.

Qui contrôle CaixaBank ?

CriteriaCaixa, la holding liée à la fondation La Caixa, détient environ 31 % ; l’État espagnol en conserve environ 18 % via le FROB, héritage de Bankia, destinés à être cédés progressivement.

Qu’est-ce que BPI ?

La filiale portugaise de CaixaBank, détenue à 100 %, numéro deux de la banque de détail au Portugal. Elle contribue significativement aux revenus et bénéficie d’un marché en croissance.

La banque est-elle exposée à l’immobilier espagnol ?

Oui, comme toute banque ibérique, mais le bilan a été profondément assaini depuis la crise de 2008 et l’intégration de Bankia : les créances douteuses sont à des niveaux historiquement bas et les provisions confortables.

Pourquoi le RoTE de CaixaBank est-il si élevé ?

Par la combinaison d’une franchise de dépôts abondants, de synergies d’intégration de Bankia intégralement réalisées et d’un marché portugais en croissance via BPI. La rentabilité de 17,5 % sur fonds propres tangibles situe la banque au meilleur niveau européen.

Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?

Ang mga resulta para sa ikatlong kwarter ay ilalathala sa Oktubre 30, 2026.

Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.