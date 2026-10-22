Stock ng Clariane (CLARI): Presyo, Pagsusuri at Opinyon 2026

Clariane, dating Korian, ay ang nangungunang pribadong operator sa Europa ng mga tahanan para sa pagreretiro at mga serbisyo para sa mga matatandang umaasa. Nakalista sa Euronext Paris sa ilalim ng ticker CLARIAng grupo ay nagpapatakbo sa anim na bansa at sumusuporta sa sampu-sampung libong residente araw-araw. Miyembro ng SBF 120 Ang Clariane, isang mahalagang bahagi ng CAC Mid 60 index noong Setyembre 30, 2026, ay sumasailalim sa isang ambisyosong pagbabagong pinansyal. Dinedetalye ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share ng Clariane, ang mga aktibidad ng grupo, ang mga resulta nito, ang istruktura ng shareholder nito, at kung paano bilhin ang stock.
Presyo ng pagbabahagi ng Clariane sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Clariane ay kasalukuyang nasa 3,14 €na may baryasyon na 0,06% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 41,611 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng €2,98 at €4,55.
Ang mga bahagi ng Clariane ay ipinagbibili sa ilalim ng pangalang iyon simula noong Hunyo 2023, nang gamitin ng mga shareholder ng Korian ang bagong pagkakakilanlan ng grupo. Ang ISIN code para sa stock ay FR0010386334Ang susunod na pangunahing kaganapan sa stock market ay ang paglabas ng mga datos ng kita para sa ikatlong kwarter, na inaasahang sa 28 octobre 2026.
Clariane: Presentasyon ng kumpanya
Ipinakikilala ng Clariane ang sarili bilang isang kompanyang nakatuon sa misyon na nagbibigay ng pangangalaga sa mga indibidwal na umaasa. Ang aktibidad nito ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi, ayon sa datos na inilathala ng grupo sa katapusan ng 2025:
- Mga pasilidad ng pangangalagang medikal at panlipunan para sa mga nakatatanda (humigit-kumulang 64% ng turnover): 656 na residensya at medicalized retirement homes, na pinapatakbo sa partikular sa ilalim ng mga tatak na Korian, Seniors Residencias at Rosorum;
- Mga klinikang pangkalusugan (humigit-kumulang 24% ng turnover): 279 na establisyimento na dalubhasa sa kalusugang pangkaisipan at pangangalaga sa follow-up at rehabilitasyon;
- Suporta sa pabahay at ibinahaging tahanan (humigit-kumulang 12%): 280 tirahan na may mga serbisyo, kabilang ang pabahay ng Ages & Life group, at mga serbisyo sa tulong sa bahay.
Ang grupo ay may humigit-kumulang 70,700 empleyado sa anim na bansa. Ang France ay bumubuo ng bahagyang mas mababa sa kalahati ng kita nito, kasunod ang Germany (humigit-kumulang 25%), ang mga bansang Benelux, Italy, at Spain. Ang punong-tanggapan nito ay matatagpuan sa Paris, sa ika-8 arrondissement.e distrito. Ang pangkalahatang pamamahala ay ibinibigay ng Sophie Boissard, nangunguna sa grupo simula noong 2016 at ang kanyang mandato ay pinalitan hanggang sa katapusan ng 2029, sa ilalim ng pamumuno ng lupon ng mga direktor ng Sylvia Metayer.
Mula Korian patungong Clariane: isang estratehikong pagbabago ng direksyon
Ang grupo ay nilikha noong mga unang taon ng 2000s sa pamamagitan ng pagsasanib ng ilang mga operator ng mga retirement home sa Pransya, at kasunod na lumago sa pamamagitan ng mga pagkuha sa France at Europe, at naging Korian, ang nangunguna sa Europa sa sektor. Noong Hunyo 2023, pinagtibay ng pinagsamang pangkalahatang pagpupulong ang pagpapalit ng pangalan — Clariane — at ang pagbabago ng kumpanya tungo sa isang organisasyong nakatuon sa misyon, na may layuning nakasentro sa "pangangalaga sa sangkatauhan ng bawat indibidwal sa panahon ng kahinaan." Ang tatak na Korian ay nananatiling ginagamit para sa ilan sa mga pasilidad. Ang pagbabagong ito ay may kasamang muling pagtutuon sa kalidad ng pangangalaga, kasunod ng isang panahong minarkahan ng mga kahirapan sa sektor, na pinatindi ng pandemya ng Covid-19 at pagkatapos ay ng krisis sa implasyon noong 2022-2023, na lubos na nagpataas sa mga gastos sa tauhan at enerhiya ng mga operator.
Ang pamilihan ng dependency sa Europa
Ang Clariane ay nagpapatakbo sa isang merkado na pinapatakbo ng isang pangmatagalang trend: ang demographic aging. Ang bilang ng mga taong may edad 80 pataas ay tumataas bawat taon sa lahat ng mga bansa kung saan naroroon ang grupo, at ang supply ng pangangalagang medikal ay nananatiling hindi sapat upang matugunan ang mga pangangailangan. Gayunpaman, ang sektor ay nahaharap sa mga partikular na limitasyon: ang mga rate ng pasilidad ay bahagyang kinokontrol ng mga pampublikong awtoridad at pinopondohan ng mga health insurance at departmental council, habang ang mga gastos sa pagpapatakbo—pangunahin ang mga suweldo ng tagapag-alaga—ay pinapataas ng kakulangan ng mga kwalipikadong tauhan. Samakatuwid, ang kakayahang kumita ng mga operator ay nakasalalay sa kanilang kakayahang mapabuti ang mga rate ng occupancy ng pasilidad, kontrolin ang mga gastos, at pahusayin ang halaga ng kanilang mga ari-arian sa real estate. Sa harap ng mga hamong ito, ang Clariane at ang kakumpitensya nito emeis (dating-Orpea) ay parehong nagpasimula ng mga plano sa refinancing at pagtatapon ng asset pagkatapos ng 2023 upang mabawi ang kontrol sa kanilang balance sheet.
Datos sa pananalapi: bumalik sa isang positibong resulta ng pagpapatakbo
Ang mga pinakabagong nailathalang salaysay ay nagmamarka ng mahahalagang pangyayari sa plano ng pagbangon:
|ISIN
|FR0010386334
|Ilagay at ticker
|Paris — CLARI.PA
|sektor
|Pangangalagang Pangkalusugan — Mga Pasilidad ng Pangangalagang Medikal
CLARI.PA · Paris
Hindi representatibo ang P/E (TTM) — halos sero ang netong kita noong 2025 (≈ €1,6M, Yahoo Finance): hindi ipinapakita. Sinuspinde ang dibidendo (huling ex-dibidendo noong Hunyo 2023).
Yahoo Finance — datos na na-verify noong 10/22/2026: mga kurso at mga pangunahing kaalamanAng datos sa merkado ay indikasyon lamang at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan.
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 26, 2026): kita na €5,310 milyon, na may organikong paglago na 4,5%; EBITDA margin na 11,2% bago ang IFRS 16; bumalik sa positibong netong resulta sa mga patuloy na aktibidad, sa 9,2 milyong euro, kumpara sa pagkalugi noong 2024; ang debt ratio ay nabawasan sa 5,1 beses ng EBITDA;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Hulyo 29, 2026): kita na €2,699 milyon (+4,6% organikong pagtaas); EBITDA na €280 milyon, tumaas ng 14,9%; netong resulta na -€48 milyon, nabawasan ng €51 milyon ng mga natatanging gastos na may kaugnayan sa mga restructuring at disposal;
- Mga Layunin 2025-2028 inanunsyo noong Pebrero 2026: taunang paglago ng kita na humigit-kumulang 4% at paglago ng EBITDA na 7 hanggang 9% bawat taon.
Sa usapin ng balance sheet, ang taong 2026 ay minarkahan ng serye ng mga operasyon sa refinancing: ang pag-isyu ng karagdagang €230 milyon sa mga senior bonds noong Abril, isang matagumpay na alok ng bono na €500 milyon noong Setyembre, at ang pagtatatag ng isang €700 milyong syndicated credit facility na tatagal hanggang 2031. Ipinagpapatuloy din ng grupo ang programa nito sa pagtatapon ng mga asset sa real estate, kabilang ang pagbebenta ng mga gusali ng siyam na establisyimento sa Belgium sa halagang humigit-kumulang €74 milyon, na inanunsyo noong Disyembre 2025.
Dibidendo ng Clariane: sinuspinde ang pamamahagi
Sa kasalukuyan, hindi nagbabayad ng dibidendo ang Clariane. Ang huling dibidendo ay ibinayad noong taong piskal 2022, na may €0,25 kada share na ipinamahagi noong 2023. Walang mga dibidendo na iminungkahi para sa mga taong piskal 2023, 2024, at 2025, dahil ang prayoridad ng grupo ay ang pagbawas ng utang. Tulad ng ibang mga kumpanyang sumasailalim sa restructuring, ang pagpapatuloy ng mga pagbabayad ng dibidendo ay malamang na mangyayari lamang pagkatapos ng ilang taon ng mga positibong resulta at isang makabuluhang pagbawas sa leverage. Samakatuwid, ang mga share ng Clariane ay hindi angkop para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng kita, kundi para sa mga naniniwala sa potensyal na pataas ng isang nangunguna sa sektor na kasalukuyang sumasailalim sa restructuring.
Paghahati-hati: isang matatag na sentro ng mga pangmatagalang mamumuhunan
Ang kabisera ng Clariane ay nakabalangkas sa dalawang pangunahing bloke, ayon sa impormasyong inilathala ng kumpanya sa katapusan ng Agosto 2026: ang holding company Ker Holding, na nakaugnay sa grupo ng pamumuhunan ng HLD, ay may hawak na 27,24% ng kapital, at PredicaAng kompanya ng seguro ng Crédit Agricole ay may hawak na 25,91%. Ang Leima Valeurs ay may hawak na 8,59%, at ang free float ay kumakatawan sa humigit-kumulang 38% ng share capital. Ang pangunahing grupong ito ng mga pangunahing shareholder, na sumali o nag-consolidate ng kanilang mga stake noong pagtaas ng kapital noong 2024, ay nagbibigay ng mahalagang katatagan sa yugtong ito ng pagbabago. Ang Amerikanong aktibistang pondo na Flat Footed, na nakakuha ng stake noong 2024, ay unti-unting binawasan ang hawak nito noong 2026, na bumaba sa mga limitasyon ng pag-uulat.
Clariane laban sa emeis: dalawang landas tungo sa paggaling
Hindi maiiwasan ang paghahambing sa mga emeis, dahil parehong grupo ang may parehong merkado at nakaranas ng sabay na mga kahirapan, ngunit ang kanilang mga landas ay magkakaiba sa ilang mga punto. Ang Emeis, na mas malaki ang utang, ay kinailangang sumailalim sa pinabilis na mga proseso ng safeguard noong 2023, na naglipat ng kontrol sa grupo sa isang consortium ng mga pampubliko at mutual na mamumuhunan, na nagresulta sa halos ganap na pagbaba ng mga stake ng dating shareholder. Ang Clariane, na ang unang sitwasyon ay hindi gaanong kritikal, ay nagawang muling pondohan ang balance sheet nito sa pamamagitan ng mga merkado—mga bono, pagtaas ng kapital na may pagpapanatili ng mga karapatan sa preferential subscription, at mga linya ng kredito sa bangko—nang walang pagbabago ng kontrol, ang mga dating shareholder nito ay pinagsasama pa ang kanilang mga posisyon. Bilang resulta, habang ang emeis ay nagtala pa rin ng mga net losses sa unang kalahati ng 2026, ang Clariane ay bumalik sa isang positibong net result nang kasing aga ng 2025 para sa patuloy na operasyon, habang pinapanatili ang antas ng utang na higit sa mga pamantayan ng industriya. Para sa mamumuhunan, ang dalawang stock na ito ay may parehong profile — ang mga lider ng sektor ay sumasailalim sa restructuring, walang mga dibidendo, na nalalantad sa regulasyon — ngunit magkakaiba sa kanilang istruktura ng shareholder at ang kanilang pag-unlad sa pagbangon.
Pagsusuri ng stock ng Clariane: mga kalakasan at panganib
Mga Asset
Sa simula, nakikinabang si Clariane mula sa isang Posisyon sa pamumuno sa Europa sa isang merkado na may estrukturang pangako: tinitiyak ng tumatandang populasyon ang lumalaking pangangailangan para sa mga medikal na lugar, habang nananatiling limitado ang suplay. Pagkatapos ay ipinapakita ng grupo mga konkretong palatandaan ng pagbangon : bumalik sa positibong netong resulta noong 2025, malakas na paglago ng EBITDA sa unang kalahati ng 2026, mga target na medium-term margin at muling pinansyahan ang balance sheet hanggang 2031. Panghuli, ang reference shareholder, na nakaangkla sa pangmatagalan, ang siyang nagtitiyak sa estratehiya ng grupo.
Ang mga panganib
Ang mga panganib ay hindi bale-wala. Ang antas ngpagtatapos nananatiling mataas kumpara sa mga pamantayan ng industriya, at ang landas ng pagbawas ng utang ay nakasalalay sa pagkumpleto ng mga benta ng asset at pagpapanatili ng paglago ng margin. Ang sektor ay nananatiling nakalantad sa mga desisyong pampubliko Tungkol sa mga singil sa pasilidad at panganib sa reputasyon, sa isang sektor kung saan ang kalidad ng pangangalaga ay masusing sinusuri ng mga pamilya at awtoridad, ang kompetisyon para sa mga kawani ng pangangalagang pangkalusugan ay may pangmatagalang epekto sa mga gastos. Ang mga salik na ito ay dapat timbangin laban sa potensyal para sa mga pagtaas ng presyo sa hinaharap; hindi ito maituturing na isang rekomendasyon sa pagbili o pagbenta.
Paano bumili ng stock ng Clariane sa 2026?
Ang Clariane, isang kompanyang Europeo na nakalista sa Euronext Paris Compartment A, ay maaaring mabili sa isang karaniwang securities account o sa isang PEAna ang pagtrato sa buwis ay nagiging kapaki-pakinabang pagkatapos ng limang taon ng pagmamay-ari. Ang mga hakbang:
- Buksan ang account sa pamamagitan ng isang broker na nagbibigay ng access sa Euronext Paris;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng simbolo ng ticker na CLARI o ang ISIN FR0010386334 — sa ilalim ng dating pangalan nitong Korian, ang stock ay hindi nakalista simula noong 2023;
- Maglagay ng limit orderang likididad ng stock ay mas mababa kaysa sa mga stock na may malalaking cap;
- Sundin ang iskedyul ng publikasyon : kita kada kwarter, taunang resulta sa Pebrero, at mga anunsyo sa mga transaksyong pinansyal.
Dahil sa profile ng stock — isang recovery stock na may utang pa rin — ang pagiging maingat ay nangangailangan ng paglalaan lamang ng isang limitadong bahagi ng isang diversified portfolio dito, at unti-unting pagsasaalang-alang sa pagbuo ng isang posisyon.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Clariane
Iisa ba ang kompanya nina Clariane at Korian?
Oo. Ang Korian ay naging Clariane noong Hunyo 2023, kasunod ng boto ng mga shareholder. Ang Korian ay nananatiling isang brand name na ginagamit para sa ilan sa mga pasilidad, ngunit ang pangalan ng nakalistang kumpanya ay Clariane SE.
Nagbabayad ba ng dibidendo ang Clariane?
Hindi. Ang huling dibidendo, na €0,25 kada share, ay binayaran noong 2023 para sa taong pinansyal ng 2022. Sinuspinde ang pamamahagi simula noon, dahil inuuna ng grupo ang pagbabawas ng utang nito.
Sino ang mga pangunahing shareholder ng Clariane?
Ang Ker Holding (HLD group) ay nagmamay-ari ng humigit-kumulang 27% ng kapital at ang Predica (Crédit Agricole Assurances) ay humigit-kumulang 26%. Ang free float ay kumakatawan sa humigit-kumulang 38%.
Ano ang mga pinakabagong resulta ng Clariane?
Noong 2025, ang grupo ay nakalikha ng €5,310 milyon na kita at bumalik sa positibong netong kita mula sa patuloy na operasyon. Sa unang kalahati ng 2026, ang EBITDA ay tumaas ng 14,9%, bagama't nanatiling negatibo ang netong kita dahil sa mga pambihirang gastos.
Bahagi ba ng SBF 120 si Clariane?
Oo, ang Clariane ay miyembro ng SBF 120 at ng CAC Mid 60 ayon sa opisyal na komposisyon ng Euronext noong Setyembre 30, 2026.
Saan matatagpuan ang punong-tanggapan ng Clariane at ilang bansa ang sakop ng grupo?
Ang punong-tanggapan ng Clariane ay matatagpuan sa Paris. Ang grupo ay nagpapatakbo sa anim na bansa: France, Germany, Belgium, Netherlands, Italy at Spain, na may humigit-kumulang 70,700 empleyado.
Ano ang susunod na kaganapan sa stock market?
Ang kita para sa ikatlong kwarter ng 2026 ay ilalathala sa Oktubre 28, 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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