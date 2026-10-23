Action Endesa (ELE) : Cours, Dividende et Avis 2026

Endesa est le premier électricien espagnol : production, distribution et fourniture d’électricité et de gaz pour environ dix millions de clients en Espagne, sous le contrôle historique de l’italien Enel. Cotée à Madrid sous le ticker SIYA et pilier de l’IBEX 35, la société combine des actifs régulés — le plus grand réseau de distribution du pays — et un portefeuille de production en pleine mutation vers les renouvelables. Cette fiche présente le cours de l’action Endesa, ses résultats en forte progression, son dividende généreux et la manière d’investir depuis la France.

Cours de l’action Endesa en temps réel

Le cours de l’action Endesa s’établit actuellement à 43,70 €na may baryasyon na 2,08% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 41,611 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng €28,93 at €43,80.

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À l’automne 2026, l’action cotait autour de 43,70 euros. Le code ISIN de l’action est ES0130670112 et la cotation principale se fait à Madrid, en euros. Le titre a rebondi de plus de 6 % le jour de la publication des résultats annuels 2025, saluant le retour de la croissance des bénéfices après deux exercices de repli.

Données financières — Endesa, S.A.

ISIN ES0130670112 Lugar ng listahan MCE — ticker ele.mc sektor Utilities — Utilities – Regulated Electric Upuan Espanya — Opisyal na website Kapitalismo ≈ €44,35 bilyon (noong 24.10.2026) Bawat (TTM) ≈ 17,2 (mula noong 24.10.2026) dibidendo €1,58 kada share — ani ≈ 3,7%

Mga kamakailang taunang resulta

Ehersisyo Chiffre d'affaires Netong kita 2025 €21,42bn €2,20bn 2024 €21,31bn €1,89bn 2023 €25,46bn €742,0m

Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi

Petsa ng secondment dibidendo 08.07.2026 € 1,08 08.01.2026 € 0,50 27.06.2025 € 0,82 06.01.2025 € 0,50 27.06.2024 € 0,50

Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.

Endesa : présentation de l’entreprise

Basée à Madrid, Endesa emploie près de 9 000 personnes et structure son activité en deux blocs complémentaires :

Ang pamamahagi , cœur régulé de l’entreprise : le plus grand réseau de distribution électrique d’Espagne, dont les revenus sont fixés par le régulateur sur la base des actifs — une poche de stabilité qui représente désormais environ la moitié de l’EBITDA ;

, cœur régulé de l’entreprise : le plus grand réseau de distribution électrique d’Espagne, dont les revenus sont fixés par le régulateur sur la base des actifs — une poche de stabilité qui représente désormais environ la moitié de l’EBITDA ; La production et la fourniture : un parc de génération en transition accélérée — fermeture progressive du charbon, montée en puissance de l’éolien et du solaire — et une base de clients résidentiels et d’entreprises d’environ dix millions de points de fourniture.

L’actionnaire de référence est Enel, qui détient 70,1 % du capital — une participation qu’il a récemment renforcée via un rachat d’actions et réaffirmée à l’automne 2026, démentant les rumeurs de réduction. Le flottant, d’environ 30 %, reste suffisant pour une liquidité confortable. La direction générale est assurée par Gianni Armani.

Résultats : le rebond confirmé

Les publications récentes marquent un net redémarrage :

Ehersisyo 2025 (publié le 24 février 2026) : chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros, EBITDA de 5,76 milliards, résultat net de 2,20 milliards — et surtout un résultat net ordinar en hausse de 18 % à 2,35 milliards , premier vrai rebond après la crise énergétique et la fin des ventes exceptionnelles ;

(publié le 24 février 2026) : chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros, EBITDA de 5,76 milliards, résultat net de 2,20 milliards — et surtout un , premier vrai rebond après la crise énergétique et la fin des ventes exceptionnelles ; Unang kalahati ng 2026 (publié le 29 juillet) : résultat net de 1,47 milliard, en hausse de 41 %, EBITDA en progression de 20 % à 3,24 milliards, avec une part régulée stabilisée autour de la moitié du résultat opérationnel et une amélioration de la rentabilité des renouvelables ;

(publié le 29 juillet) : résultat net de 1,47 milliard, en hausse de 41 %, EBITDA en progression de 20 % à 3,24 milliards, avec une part régulée stabilisée autour de la moitié du résultat opérationnel et une amélioration de la rentabilité des renouvelables ; Natugunan ang mga layunin pour 2026, portés par la contribution des nouvelles capacités solaires et éoliennes et par l’indexation des revenus de distribution.

Le plan stratégique 2026-2028, présenté en février 2026, prévoit des investissements records de 10,6 milliards d’euros (+10 %), dont 5,5 milliards — plus de la moitié — dédiés au réseau de distribution : le pari du groupe est de régulériser toujours davantage son profil, en Espagne comme sur ses autres marchés.

Dividende Endesa : le cœur du dossier

Endesa est l’une des valeurs de rendement de référence de la place madrilène. Au titre de l’exercice 2025, le dividende s’est élevé à 1,584 euro par action, en hausse de 20 % par rapport à 2024 (1,32 euro), versé en deux fractions — 0,50 euro d’acompte en janvier 2026 et 1,084 euro de solde en juillet après l’assemblée générale. Au cours d’octobre 2026, le rendement ressort à environ 3,6%, adossé à un taux de distribution d’environ 70 % du résultat net ordinaire — une politique explicite, assumée par Enel comme par la direction d’Endesa, qui s’appuie sur la prévisibilité des activités régulées. À noter : le groupe a complété ce dispositif par un rachat d’actions finalisé en septembre 2025 et une réduction de capital approuvée par l’assemblée d’avril 2026, deux opérations qui réduisent le nombre de titres en circulation et soutiennent le dividende par action.

Histoire : de la championne nationale à la filiale d’Enel

Endesa, créée en 1944 comme entreprise nationale d’électricité, a longtemps incarné l’énergie espagnole tout entière : barrages, centrales thermiques, puis expansion internationale ambitieuse dans les années 2000 en Amérique latine et en Europe. La grande bascule intervient à la fin des années 2000 : privatisée et convoitée, la société est l’objet d’une bataille boursière mémorable entre l’allemand E.ON, le français GDF Suez et l’espagnol Acciona, avant qu’Enel n’en prenne le contrôle en 2009. Sous la coupe italienne, Endesa s’est recentrée : cessions des actifs latino-américains et méditerranéens, concentration sur le marché ibérique, accélération de la transition vers les renouvelables et priorité donnée aux réseaux. Cette histoire explique la structure actuelle : une société concentrée sur un seul grand marché domestique, avec un contrôle actionnarial stable et une stratégie dictée autant par Turin que par Madrid.

Le marché électrique espagnol : spécificités et enjeux

L’Espagne présente un profil électrique singulier en Europe. La production y est très largement décarbonée — solaire, éolien, hydraulique et nucléaire couvrent ensemble l’essentiel de la demande —, ce qui expose le prix de gros aux épisodes de volatilité quand le soleil et le vent manquent, mais garantit aussi une électricité compétitive à l’heure où les data centers et l’industrie cherchent des sites à bas carbone. Le pays vit par ailleurs une transformation de sa demande : électrification des transports, montée des pompes à chaleur, projets industriels et numériques attirés par l’énergie solaire abondante. Pour un distributeur-producteur comme Endesa, cette dynamique double l’enjeu : investir dans les réseaux pour absorber ces nouveaux flux, et positionner ses capacités renouvelables au plus près des nouveaux grands consommateurs. La réglementation espagnole, enfin, reste un facteur à part entière du dossier — taxes exceptionnelles en période de crise, débats récurrents sur la rémunération des renouvelables et du nucléaire : l’histoire récente a appris aux investisseurs à intégrer ce risque politique dans le rendement exigé.

Analyse : régularité espagnole et transition maîtrisée

La thèse sur Endesa tient en trois lignes : un réseau de distribution irremplaçable dont les revenus croissent avec les investissements régulés ; un parc de génération dont la décarbonation réduit progressivement l’exposition aux prix de gros volatils de l’électricité ; et un dividende élevé, payé en cash, couvert par des activités majoritairement régulées. Les risques sont symétriques : le cycle politique et réglementaire espagnol — taxes sur l’énergie, débats sur les prix de gros — reste le principal aléa historique ; la transition des centrales thermiques impose des provisions et des démantèlements coûteux ; et la prolongation des centrales nucléaires d’Almaraz jusqu’en 2030, actée à l’été 2026, illustre la souplesse nécessaire du groupe sur son mix. Comparée à Iberdrola, sa grande concurrente domestique, Endesa offre un rendement légèrement supérieur et une exposition plus purement espagnole, là où Iberdrola a internationalisé ses réseaux. Dans le rendement ibérique, on peut aussi citer CaixaBank dans la banque. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Endesa en cinq chiffres à retenir

2,35 bilyong euro : le résultat net ordinaire 2025, en hausse de 18 % ;

: le résultat net ordinaire 2025, en hausse de 18 % ; 1,584 euro bawat bahagi : le dividende 2025, en hausse de 20 %, pour un rendement d’environ 3,6 % ;

: le dividende 2025, en hausse de 20 %, pour un rendement d’environ 3,6 % ; 10,6 bilyong euro : le plan d’investissement 2026-2028, dont plus de la moitié pour les réseaux ;

: le plan d’investissement 2026-2028, dont plus de la moitié pour les réseaux ; humigit-kumulang 50% : la part régulée de l’EBITDA, socle de prévisibilité du résultat ;

: la part régulée de l’EBITDA, socle de prévisibilité du résultat ; 70,1% : la participation d’Enel, actionnaire de référence stable.

Ces repères résument l’équation : un rendement solide adossé à des actifs régulés, une croissance revenue et un actionnaire de contrôle engagé sur la distribution.

La transition du parc : charbon fermé, solaire accéléré

La mutation industrielle d’Endesa mérite un détour chiffré. En une décennie, le groupe a fermé l’essentiel de ses centrales au charbon — le gros du parc thermique historique —, réduit sa dépendance au gaz de cycle combiné à un rôle d’appoint, et investi massivement dans le solaire, devenu le levier de croissance de la production espagnole. Le plan 2026-2028 prolonge ce mouvement : les nouvelles capacités renouvelables viennent remplacer les volumes thermiques résiduels, tandis que les revenus de distribution montent en puissance au rythme des investissements réseau autorisés. Pour l’actionnaire, cette bascule a une traduction précise dans les comptes : la part du résultat exposée à la volatilité des prix de gros diminue, celle des revenus régulés et contractualisés augmente — une transformation du profil de risque qui justifie, selon la direction, la progression du dividende entamée en 2026.

Endesa et les nouveaux usages : data centers à l’horizon

Comme sur les autres marchés européens, la question des data centers s’invite dans le débat électrique espagnol. La péninsule, avec son solaire abondant et ses coûts de connexion compétitifs, figure parmi les destinations envisagées par les grands opérateurs numériques pour leurs futurs centres de calcul — un sujet suivi de près par les analystes du secteur, même si les projets restent à ce stade graduels. Pour Endesa, chaque grand consommateur connecté au réseau renforce la croissance des volumes distribués et la rentabilité des investissements réseau consentis : un relais de demande qui, s’il se concrétise, prolongerait la visibilité du plan d’investissement au-delà de 2028.

Société espagnole cotée en euros, Endesa est karapat-dapat para sa PEA at maaari ring mabili sa isang securities account sa pamamagitan ng plano sa pagtitipid ng equity :

Suriin ang access sa Madrid Stock Exchange — pamantayan sa mga online broker sa France; Hanapin ang pamagat sous le code ELE (ISIN ES0130670112) ; Maglagay ng limit order : la liquidité est très bonne sur ce pilier de l’IBEX ; Asahan ang iskedyul : acompte de dividende versé en janvier, solde en juillet après l’assemblée.

Le calendrier espagnol coïncide avec celui des autres grandes valeurs ibériques, ce qui facilite la gestion d’un portefeuille de rendement européen ; la liquidité élevée du titre autorise par ailleurs une construction progressive de la position. L’Espagne ne pratique pas de retenue à la source sur les dividendes d’Endesa pour les porteurs français via les circuits européens standards ; la fiscalité française s’applique ensuite, avec l’avantage du PEA pour un titre à rendement.

FAQ : questions fréquentes sur l’action Endesa

Quel est le rendement du dividende Endesa ?

Environ 3,6 % au cours d’octobre 2026, sur la base du dividende 2025 de 1,584 euro par action, en hausse de 20 %. La politique de distribution cible environ 70 % du résultat net ordinaire.

Endesa est-elle éligible au PEA ?

Oui, comme toutes les valeurs espagnoles cotées en euros : l’action peut être logée dans un PEA français, un avantage significatif pour un titre de rendement.

Quel est le rôle d’Enel dans l’actionnariat ?

Enel contrôle Endesa à hauteur de 70,1 % et a réaffirmé à l’automne 2026 son engagement dans le capital, démentant les rumeurs de cession. Le flottant d’environ 30 % offre une liquidité confortable aux investisseurs minoritaires.

Le titre est-il volatil ?

Modérément : la moitié régulée du résultat amortit les chocs, mais le titre reste sensible aux annonces réglementaires espagnoles et aux variations des prix de gros de l’électricité, qui affectent la part non régulée de la production.

Le nucléaire espagnol joue-t-il un rôle ?

Oui, marginal mais réel : la prolongation des tranches d’Almaraz jusqu’en 2030, actée à l’été 2026, préserve une source de production bas carbone et rentable pendant la transition du parc.

Pourquoi la part régulée est-elle importante ?

Parce que les revenus de distribution sont fixés par le régulateur et indexés sur la base d’actifs, ce qui rend cette moitié de l’EBITDA stable et prévisible — le socle qui sécurise le dividende.

Endesa paie-t-elle son dividende en actions ou en cash ?

En cash, intégralement, en deux versements annuels. C’est l’une des caractéristiques appréciées du titre : pas de dilution par scrip, une distribution réelle, adossée aux flux des activités régulées.

Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?

Ang mga resulta para sa siyam na buwan ay ilalathala sa Oktubre 28, 2026.

Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.