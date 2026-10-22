Mga Teknolohiya ng ExailAng Pranses na espesyalista sa mga teknolohiyang photonic para sa depensa, aerospace at industriya ay pumasok sa isang bagong panahon: ang grupo ng depensa Inanunsyo ni Thales noong Hulyo 6, 2026 ang pagkuha ng stake ng pamilyang Gorgé (35,51% ng kapital) na sinundan ng isang mandatory cash tender offer sa €134 bawat bahagina tinatayang nagkakahalaga ng €3,9 bilyon ang Exail. Ang stock, isang miyembro ng SBF 120Ang mga bahagi ng Exail ay ipinagbibili sa humigit-kumulang €125, na kumakatawan sa isang diskwento na humigit-kumulang 6,6% kumpara sa presyo ng alok. Ipinapaliwanag ng dokumentong ito ang real-time na presyo ng bahagi ng Exail, ang eksaktong mga tuntunin ng alok ng Thales, ang inaasahang takdang panahon, at kung ano ang kahulugan ng transaksyon sa mga konkretong termino para sa mga shareholder.
Presyo ng stock ng Exail sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Exail ay kasalukuyang nasa 125,30 €na may baryasyon na 0,08% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 41,611 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng €70,70 at €159,20.
Noong kalagitnaan ng Oktubre 2026, ang bahagi ay ipinagpalit sa humigit-kumulang €125 (€125,20 noong Oktubre 22), mas mababa sa pinakamataas na naabot pagkatapos ng anunsyo ng alok, ngunit mas mataas nang malaki sa presyo bago ang transaksyon: ang presyong €134 na iniaalok ng Thales ay kumakatawan sa premium na humigit-kumulang 44% kumpara sa hindi naapektuhang presyo noong Hunyo 25, 2026. Ang natitirang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng bahagi at ng iniaalok na presyo — humigit-kumulang 6 hanggang 7% — ang bumubuo sa "arbitrage premium" na hinihingi ng merkado upang mabawi ang pagkaantala at mga kundisyong kalakip ng transaksyon, na nakadetalye sa ibaba.
Datos sa Pananalapi — Exail Technologies
|Lugar ng listahan
|Paris — ticker EXA.PA
|sektor
|Industriyal — Aerospace at Depensa
|Upuan
|France — Opisyal na website
EXA.PA · Paris
|Sarado ang ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025-12-31
|€478,5m
|€3,0m
|2024-12-31
|€373,1m
|-€3,6m
|2023-12-31
|€322,8m
|€15,9m
|2022-12-31
|€179,8m
|-€5,9m
Mga Teknolohiya ng Exail: Pangkalahatang-ideya ng Kumpanya
Ang Exail Technologies ay isinilang mula sa pagsasanib, sa loob ng grupong Gorgé, ng dalawang espesyalista: ang iXblue, isang eksperto sa inertial at photonic navigation at mga robot sa ilalim ng tubig, at ang Photonis, isang matagal nang kilalang tagagawa ng mga image intensifier tube na mula noon ay naging Exosens Kasunod ng pagbebenta nito, at pagiging independiyente mula sa grupong Gorgé, ang Exail Technologies ay nagdidisenyo at gumagawa ng mga high-tech na sistema sa tatlong larangan:
- Nabigasyon at pagpoposisyon : mga fiber optic inertial navigation system na ginagamit sa mga barko, submarino, satellite at missile;
- Mga robot sa ilalim ng tubig at mga sistemang pandagat : mga autonomous drone at kagamitan para sa depensang pandagat, oseanograpiya at malayo sa pampang;
- Photonics at mga instrumento sa pagsukat : mga laser, detektor at mga instrumentong siyentipiko para sa pananaliksik at industriya.
Ang grupo ay may humigit-kumulang 2,000 empleyado, pangunahin na sa France, at ang order book nito ay lumampas sa isang bilyong euro. Kabilang sa mga kliyente nito ang mga pambansang hukbong-dagat, mga ahensya sa kalawakan, mga integrator ng depensa, at mga laboratoryo ng pananaliksik. Ang stock ay nakalista sa Euronext Paris, karapat-dapat para sa Deferred Settlement Service (SRD), at kasama sa mga indeks ng SBF 120 at CAC Mid 60 noong Setyembre 30, 2026.
Ang alok ni Thales para sa pagkuha: ang eksaktong mga tuntunin ng operasyon
Ang operasyon na inanunsyo noong Hulyo 6, 2026, ay nakabalangkas sa dalawang yugto, ayon sa mga press release na inilathala ng Exail at Thales:
- Pagkuha ng control block Pumirma ang Thales ng isang matibay na kasunduan sa pamilyang Gorgé upang bilhin muli ang pinagsamang bahagi nito sa 35,51% ng kapitalAng pagbebentang ito ay nananatiling napapailalim sa karaniwang mga pag-apruba ng kompetisyon at mga regulasyon;
- Isang mandatoryong bid sa pagkuha ng pera Kapag nakuha na ang bloke, hinihiling ng mga regulasyon ng Pransya na maglunsad ang Thales ng isang pampublikong bid sa pagkuha para sa lahat ng natitirang bahagi, sa parehong presyo ng €134 kada share, cashKasama rin sa alok ang mga ODIRNANE convertible bonds na inisyu ng Exail.
Noong Hulyo 30, 2026, kinumpirma ng dalawang grupo ang paglagda sa kasunduan sa pagsasanib nang hindi nagbabago ang mga tuntunin nito. Bumoto ang lupon ng mga direktor ng Exail nang walang tutol na pabor ng operasyon at nagtalaga ng isang independiyenteng eksperto, ang kompanyang Ledouble, upang patunayan ang pagiging patas sa pananalapi ng alok. Sa ngayon, wala pang naiulat na mga kakumpitensyang alok.
Nakaplanong iskedyul at mga natitirang kondisyon
Ang iskedyul na ipinaalam ng dalawang grupo ay kinabibilangan ng:
- La pagkumpleto ng pagkuha ng bloke ng Gorgé sa ikatlong kwarter ng 2027 sa pinakahulinapapailalim sa mga pag-apruba ng kompetisyon at regulasyon (kabilang ang kontrol sa pagsasanib ng Europa);
- Le paghahain ng draft offer sa AMF pagkatapos ng pinal na pagsasara ng bloke, kasama ang paglalathala ng tugon ng Exail;
- La pagsasara ng alok nang hindi lalampas sa unang bahagi ng 2028.
Hanggang Oktubre 22, 2026, ang alok ay hindi pa naihahain sa AMF (French Financial Markets Authority) — ito ang normal na timeline, dahil ang paghahain ay nangyayari lamang pagkatapos makumpleto ang block of shares. Mayroon nang monitoring file sa website ng AMF (reference BDIF 226C1773). Hanggang noon, ang mga share ng Exail ay patuloy na normal na ipinagpapalit sa Euronext Paris at maaaring bilhin o ibenta anumang oras.
Ano ang mangyayari sa isang shareholder na nagpapanatili ng kanilang mga shares?
Tatlong senaryo ang dapat maunawaan bago bumili o magbenta ng stock ng Exail ngayon:
- Sentral na senaryo Ang operasyon ay nagpapatuloy ayon sa plano. Kasunod ng alok sa pagkuha, ang bawat shareholder na nag-alok ng kanilang mga share ay makakatanggap ng €134 na cash kada share, anuman ang presyo kung kailan ito binili. Kung naabot ng Thales ang limitasyon sa pag-alis sa listahan (kapag nalampasan ang mga limitasyon na itinakda ng mga regulasyon), maaaring sundin ang isang pamamaraan ng pag-alis sa listahan, sa parehong presyo o sa presyong kinumpirma ng isang eksperto;
- Senaryo ng pagkabigo : tinatanggihan ng mga awtoridad sa kompetisyon ang operasyon o tinalikuran ito ng mga partido. Ang stock ay dapat bumalik sa mga antas na malapit sa mga bago ang anunsyo (humigit-kumulang €93 noong Hunyo 25, 2026), o mas mababa pa kung ang mga pundamental na halaga ay lumala — ito ang pangunahing panganib ng isang posisyon ng arbitrage sa presyong ito;
- Pansamantalang senaryo : isang muling pag-iiskedyul o muling negosasyon ng presyo, na magpapahaba sa panahon ng kawalan ng katiyakan.
Panghuli, dapat tandaan na ang Exail ay hindi namamahagi ng walang dibidendo Ang patakaran ng grupo, na kinumpirma ng mga nailathalang pahayag ng pinagkasunduan, ay hindi ipamahagi ang anumang dibidendo para sa mga taong pinansyal na 2025 hanggang 2027. Samakatuwid, ang isang mamumuhunan na bumibili ngayon ay hindi dapat umasa ng anumang pansamantalang kita — ang anumang potensyal na kita sa transaksyon ay nagmumula lamang sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagbili at ng €134 na inaalok.
Mga kamakailang resulta: isang mabilis na lumalagong negosyo
Ang mga kamakailang publikasyon ay nagpapakita ng dinamikong aktibidad, na hinihimok ng mga badyet sa depensa ng hukbong-dagat:
- Ehersisyo 2025 : kita na 478,5 milyong euro at tubo sa pagpapatakbo na 31,7 milyong euro, para sa netong tubo ng grupo na 3,0 milyong euro;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Oktubre 9-10, 2026): malakas na paglago sa kasalukuyang EBITDA at mga order na nagkakahalaga ng 228 milyong euro ; ang mga kalahating-taong talaan ay muling isinalaysay upang isaalang-alang ang isang pangakong 329 milyong euro na ginawa sa isang institusyonal na kasosyo sa pananalapi;
- Ikatlong quarter 2026 (inilathala noong Oktubre 14, 2026): kita na 121 milyong euro, na may organikong paglago na 21%, na may mga taunang target na nakumpirma;
- Ang 21 Oktubre 2026 : anunsyo ng isang mahalagang order para sa mga sistema ng inertial nabigasyon ng Marins para sa fleet ng drone sa ibabaw ng isang de-kalidad na hukbong-dagat.
Ang mga salik na ito ang nagpapaliwanag kung bakit nais ng Thales, na isa nang kasosyong pang-industriya ng Exail, na isama ang mga kritikal na teknolohiyang ito sa saklaw nito: ang mga high-performance inertial navigation at mga underwater drone ay kabilang sa mga mahahalagang bloke ng pagbuo ng mga programa sa depensa ng Europa para sa dekada.
Bakit gustong makuha ni Thales ang Exail
Ang pagkuha sa Exail ay bahagi ng alon ng konsolidasyon sa industriya ng depensa sa Europa. Para sa Thales, na nasa larangan na ng mga elektronikong depensa at mga sistemang pandagat, ang Exail ay may dalawang pambihirang asset: ang pangingibabaw sa teknolohiya sa mga yunit ng pagsukat ng inertial na fiber optic, naroroon sa maraming programa ng hukbong-dagat at misayl sa Europa, at isang nangungunang posisyon sa mga drone sa ilalim ng dagatIto ay isang segment na inaasahang lalago kasabay ng pagsubaybay sa imprastraktura ng submarino at mga estratehikong kable. Ang kasunduan ay unang tinalakay sa Safran, na siyang nag-aral ng panukala bago umatras sa mga talakayan, ayon sa espesyalisadong press noong Hulyo 2026. Para sa pamilyang Gorgé, na dating mayoryang shareholder sa pamamagitan ng grupo ng pamilya, ang paglabas sa halagang €134 kada share ay nagpapahalaga sa isang dekada ng pamumuhunan sa mga teknolohiyang ito at sinisiguro ang pag-unlad ng industriya ng grupo sa loob ng isang world-class na integrator.
Pag-unawa sa mekanismo ng isang mandatory public offering
Para sa mga indibidwal na mamumuhunan, makakatulong na tandaan kung paano gumagana ang ganitong uri ng transaksyon. Kapag kinuha ng isang mamimili ang kontrol ng isang nakalistang kumpanya sa pamamagitan ng pagbili ng isang malaking bloke ng mga share, hinihiling sa kanila ng mga regulasyon sa Pransya na mag-alok na bumili lahat ng iba pang shareholder, sa parehong presyo at sa cash Ito ang tinatawag na mandatory takeover bid, na idinisenyo upang protektahan ang mga minority shareholder. Ang proseso ay pinangangasiwaan ng AMF (French Financial Markets Authority): ang kumpanyang kumukuha ay magsusumite ng draft offer, ang target na kumpanya ay maglalathala ng isang tugon na dokumento na naglalaman ng makatwirang opinyon ng lupon nito at mga konklusyon ng independiyenteng eksperto, pagkatapos ay idineklarang sumusunod ang alok at magsisimula ang isang panahon ng pag-aalok. Sa panahong ito, malayang pinipili ng bawat shareholder kung ia-alok ang kanilang mga share—at sa gayon ay matatanggap ang iniaalok na presyo—o panatilihin ang mga ito. Kung magtagumpay ang kumpanyang kumukuha sa alok nito at matugunan ang mga limitasyon sa pag-alis sa listahan, ang natitirang mga share ay maaaring awtomatikong bilhin muli at suspindihin ang kalakalan. Sa pagitan ng anunsyo at pagsasara ng proseso ng pag-bid, ang presyo ng share ay patuloy na sumasalamin sa posibilidad na itinatalaga ng merkado sa tagumpay ng transaksyon: ipinapaliwanag ng mekanismong ito ang patuloy na agwat sa pagitan ng presyo ng share at ng presyo ng alok para sa Exail.
Paano bumili ng stock ng Exail habang naghihintay ng alok?
Karaniwang ipinagpapalit ang mga bahagi ng Exail sa Euronext Paris hanggang sa potensyal na maalis sa listahan ang mga ito, sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account o isang PEAAng punong-tanggapan ng kompanya ay nasa France. Kailangan ang ilang partikular na pag-iingat:
- Maglagay ng limit order : maaaring maging makabuluhan ang mga pagkakaiba sa presyo sa mga araw ng anunsyo ng regulasyon;
- Isama ang kalendaryo : ang iniaalok na presyo ay makukuha lamang sa cash sa pagtatapos ng proseso, sa pinakamahusay na paraan sa katapusan ng 2027, mas malamang sa simula ng 2028 — ang kapital ay nakatali sa buong panahong ito;
- Timbangin ang panganib ng pagkabigo : ang 6 hanggang 7% na pagkakaiba sa pagitan ng presyo at ng alok ay isa lamang pakinabang kung ang operasyon ay magreresulta sa mga inanunsyong kundisyon;
- Limitahan ang bigat ng posisyon sa isang portfolio: ang isang estratehiya ng arbitrage na nakatuon sa iisang operasyon ay naglalantad sa isa sa panganib na binary.
Para manatiling may kaalaman tungkol sa bagay na ito, ang mga opisyal na mapagkukunan ay ang mga press release mula sa Exail at Thales, na inilathala sa kani-kanilang mga website at ipinamamahagi ng AMF (French Financial Markets Authority), pati na rin ang BDIF (French Financial Markets Authority) file. Anumang desisyon sa pagbili o pagbebenta ay dapat isaalang-alang ang iyong personal na mga kalagayan; ang information sheet na ito ay hindi maituturing na payo sa pamumuhunan.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Exail at sa bid sa pagkuha ng Thales
Magkano ang presyong iniaalok ng Thales para sa mga shares ng Exail?
€134 kada share, sa cash, bilang bahagi ng isang mandatory public tender offer kasunod ng pagkuha ng 35,51% stake na hawak ng pamilyang Gorgé. Ang presyong ito ay kumakatawan sa isang premium na humigit-kumulang 44% kumpara sa presyo ng share noong Hunyo 25, 2026.
Hanggang kailan maaaring mabili ang stock ng Exail?
Ang stock ay patuloy na makikipagkalakalan nang normal sa Euronext Paris hanggang sa maipatupad ang alok, na inaasahang matapos ma-finalize ang block of shares (hindi lalampas sa Q3 2027, at ang alok ay magsasara nang hindi lalampas sa unang bahagi ng 2028). Sa buong panahong ito, ang stock ay bibilhin at ibebenta tulad ng ibang stock.
Ano ang mangyayari kung hindi ko iaambag ang aking mga securities sa alok?
Kung ang alok ay matagumpay at ang presyo ng bahagi ng Thales ay lumampas sa mga limitasyon ng pag-alis sa listahan, maaaring simulan ang isang pamamaraan ng pag-alis sa listahan: ang iyong mga bahagi ay awtomatikong bibilhin muli, kadalasan sa presyo ng alok o sa presyong itinuturing na patas ng isang eksperto. Gayunpaman, mas madaling i-tender ang iyong mga bahagi sa panahon ng alok.
Bakit ang presyo ng stock ay mas mababa sa €134?
Dahil ang operasyon ay hindi pa pinal: nakasalalay ito sa mga pag-apruba ng mga regulator at ang takdang panahon nito ay umaabot hanggang 2028. Ang diskwento na humigit-kumulang 6 hanggang 7% ay bumabawi sa pagkaantala at sa panganib ng pagkabigo.
Nagbabayad ba ng dibidendo ang Exail habang naghihintay?
Hindi. Ang grupo ay hindi namamahagi ng dibidendo at ang mga inilathalang pinagkasunduan na pagtatantya ay walang inaasahan na anumang dibidendo para sa 2025-2027.
Bakit Thales ang pinili kaysa Safran?
Ayon sa mga espesyalisadong pahayagan, matagal nang nakikipag-usap ang Safran upang makuha ang Exail bago tinalikuran ang kasunduan. Sa huli, tinanggap ng Thales, ang matagal nang kasosyo sa industriya ng Exail sa mga sistemang pandagat, ang pagbili, na inihaharap nito bilang pantulong sa mga aktibidad nito sa elektronikong depensa.
Sino ang independiyenteng eksperto sa alok na ito?
Ang kompanyang Ledouble ay hinirang ng lupon ng mga direktor ng Exail, na nagkakaisang bumoto pabor sa operasyon.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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