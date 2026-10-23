Action Galderma (GALD) : Cours, Dividende et Avis 2026

galderma est le leader mondial de la dermatologie : soins prescrits contre l’acné, la rosacée ou le psoriasis, médecine esthétique avec les fillers Restylane et la toxine botulique Dysport, et soins dermo-cosmétiques vendus en pharmacie. Introduite en Bourse à Zurich en mars 2024, la société a connu une entrée en fanfare puis une consécration : résultats en forte croissance, premier dividende versé en 2026 et entrée au SMI en septembre 2026, aux côtés de Sandoz. Cette fiche présente le cours de l’action Galderma, ses comptes, son dividende naissant et la manière d’investir depuis la France.

Cours de l’action Galderma en temps réel

Le cours de l’action Galderma s’établit actuellement à 191,05 CHF (francs suisses), avec une variation de 2,33 % sur la séance. Environ 799 053 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 136,30 CHF et 191,20 CHF CHF.

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L’action cote à Zurich en francs suisses, où elle a été l’une des meilleures introductions de la décennie. À l’automne 2026, son intégration au SMI aux côtés de Sandoz — effective en septembre — a élargi sa base d’actionnaires institutionnels et confirmé sa place dans le gotha industriel helvétique.

Données financières — Galderma Group AG

Lugar ng listahan Swiss — ticker gald.sw sektor Pangangalagang Pangkalusugan — Mga Tagagawa ng Gamot – Espesyalidad at Generic Upuan Switzerland — Opisyal na website Kapitalismo ≈ CHF 44,55 bilyon (noong Oktubre 24, 2026) Bawat (TTM) ≈ 65,9 (mula noong 24.10.2026) dibidendo CHF 0,35 kada share — ani ≈ 0,2%

Mga kamakailang taunang resulta

Ehersisyo Chiffre d'affaires Netong kita 2025 5,21 bilyong CHF CHF 613,0 milyon 2024 4,41 bilyong CHF CHF 231,0 milyon

Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi

Petsa ng secondment dibidendo 24.04.2026 0,35 CHF 25.04.2025 0,15 CHF

Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.

Galderma : présentation de l’entreprise

Née en 1981 d’une joint-venture entre Nestlé et L’Oréal, Galderma a changé plusieurs fois de mains avant de retrouver son indépendance : rachetée par un consortium d’investisseurs en 2019, elle a été introduite sur le SIX Swiss Exchange en mars 2024. Son siège est à Zug, en Suisse, et son activité s’organise en trois segments complémentaires :

La dermatologie prescrite : traitements contre l’acné, la rosacée, le psoriasis et d’autres maladies de peau, dont le blockbuster émergent Nemluvio (nemolizumab), approuvé dans la dermatite atopique et le prurigo nodulaire ;

: traitements contre l’acné, la rosacée, le psoriasis et d’autres maladies de peau, dont le blockbuster émergent Nemluvio (nemolizumab), approuvé dans la dermatite atopique et le prurigo nodulaire ; La médecine esthétique : fillers à base d’acide hyaluronique (gamme Restylane), toxine botulique Dysport et stimulateurs de collagène — un marché de croissance dopé par le vieillissement de la population et la banalisation des actes esthétiques ;

: fillers à base d’acide hyaluronique (gamme Restylane), toxine botulique Dysport et stimulateurs de collagène — un marché de croissance dopé par le vieillissement de la population et la banalisation des actes esthétiques ; Les soins dermo-cosmétiques : marques vendues en pharmacie et en grande distribution spécialisée, qui bénéficient d’une notoriété médicale et d’un canal de distribution unique.

Cette architecture — le même patient, du soin prescrit à l’esthétique en passant par le soin quotidien — est le cœur du modèle : les trois segments partagent les canaux dermatologues, et la data patient irrigue l’innovation transversale. À noter dans l’actionnariat : L’Oréal est monté à 20 % du capital, opération finalisée en février 2026, un signal stratégique fort du numéro mondial de la beauté sur la convergence dermatologie-soins.

Résultats : la croissance à deux chiffres comme signature

Les comptes 2025, publiés le 5 mars 2026, confirment la trajectoire :

Ventes nettes de 5,21 milliards de dollars (+17,7 % à change constant), franchissant pour la première fois la barre des cinq milliards ;

(+17,7 % à change constant), franchissant pour la première fois la barre des cinq milliards ; EBITDA cœur de 1,21 milliard , marge de 23,3 % en nette amélioration ;

, marge de 23,3 % en nette amélioration ; Résultat net IFRS de 613 millions de dollars , après 231 millions en 2024 — la rentabilité s’installe ; le résultat net cœur progresse de 75 % à 871 millions, soit 3,69 dollars par action ;

, après 231 millions en 2024 — la rentabilité s’installe ; le résultat net cœur progresse de 75 % à 871 millions, soit 3,69 dollars par action ; Endettement ramené à 1,5 fois l’EBITDA, assainissement réussi après les années de capital-investissement.

Le moteur de cette exécution est double : la médecine esthétique, qui enrichit sa gamme et gagne des parts de marché, et le lancement mondial de Nemluvio, dont les ventes ont atteint 452 millions de dollars dès 2025 et dont le pic de ventes est estimé à plus de quatre milliards — un potentiel rare pour un produit dermatologique.

Dividende Galderma : premier versement, politique prudente

Symbole de sa maturité retrouvée, Galderma a versé en avril 2026 son premier dividende depuis son introduction : 0,35 franc suisse par action, prélevé sur les réserves de capitalisation — un statut fiscal qui signifie, pour l’investisseur, l’absence de retenue à la source suisse sur ce versement. Le montant reste volontairement modeste (plafonné à environ 135 millions de dollars au total), le groupe privilégiant le financement de sa croissance et, depuis 2025, un programme de rachat d’actions — 363 millions de dollars exécutés sur l’exercice. Le rendement apparent est donc faible ; l’intérêt du titre réside dans la croissance du bénéfice par action, dont le rythme actuel — des dizaines de pourcents par an — est celui d’une entreprise encore au début de son cycle de profitability.

Le marché de la dermatologie : croissance structurelle sur trois moteurs

La dermatologie bénéficie d’une convergence rare de tendances démographiques et sociétales. Premier moteur : le vieillissement — les maladies inflammatoires de peau et les besoins esthétiques augmentent avec l’âge, et la population de plus de 60 ans va presque doubler d’ici 2050 dans les pays développés. Deuxième moteur : la médicalisation des soins esthétiques, passés du tabou à la routine d’entretien pour une clientèle de plus en plus large et de plus en plus jeune — le marché mondial de la médecine esthétique croît à deux chiffres, avec une acceptation sociale en constante progression. Troisième moteur : l’innovation thérapeutique, avec l’arrivée de biomédicaments comme Nemluvio qui transforment le quotidien de patients jusque-là mal soignés — la dermatite atopique sévère et le prurigo nodulaire touchent des millions de personnes dans le monde. Dans ce paysage, la position de Galderma est singulière : contrairement aux grands laboratoires généralistes, elle est concentrée à cent pour cent sur la peau, avec une force de vente dermatologique qui couvre les principaux marchés — un atout de spécialisation que les investisseurs identifient comme une barrière à l’entrée.

De l’ombre du capital-investissement à la consécration boursière

L’histoire récente de Galderma explique à la fois ses fondamentaux actuels et la vigilance qu’elle inspire. Rachetée en 2019 par un consortium de fonds d’investissement, la société a connu une transformation en profondeur : recentrage sur la dermatologie, investissements dans la médecine esthétique et relance du pipeline. Ce passage sous gestion financière a laissé des traces — un endettement élevé et une impatience actionariale — mais il a aussi préparé l’entreprise à l’exigence de résultats. L’introduction en Bourse de mars 2024, qui a permis aux fonds de monétiser progressivement leur participation, a été un succès : le titre s’est imposé comme l’une des grandes réussites du marché suisse, au point d’intégrer le SMI à peine deux ans et demi après son introduction — une trajectoire qui dit à la fois la qualité de l’exécution et la puissance du thème dermatologique. Les fonds actionnaires historiques ont largement réduit leur position, ouvrant le capital au marché et à L’Oréal, désormais deuxième acteur de référence de l’actionnariat.

Analyse : les atouts et les risques d’un pure player

Le dossier Galderma cumule des atouts peu communs : un marché mondial de la dermatologie et de l’esthétique en croissance structurelle à deux chiffres, une position de leader sur les trois segments, un produit star en pleine ascension (Nemluvio), un bilan assaini et un actionnaire de prestige à 20 %. Les risques existent, quoique mesurés : la concurrence des laboratoires esthétiques américains et coréens, l’échec possible de nouvelles indications cliniques, la dépendance relative au consommateur américain — la médecine esthétique étant financée par les patients eux-mêmes, donc sensible à l’humeur économique. La valorisation, enfin, intègre une exécution sans faute : tout ralentissement de croissance serait sanctionné. Pour l’investisseur français, le titre s’analyse comme une croissance santé, à distinguer des valeurs de rendement du secteur. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Galderma en cinq chiffres à retenir

Bilyun-bilyong dolyar ang 5,21 de ventes nettes 2025, en croissance organique de près de 18 % ;

de ventes nettes 2025, en croissance organique de près de 18 % ; 23,3% de marge d’EBITDA cœur, en amélioration continue ;

de marge d’EBITDA cœur, en amélioration continue ; 452 milyong dolyar : les ventes 2025 de Nemluvio, le nouveau blockbuster dermatologique ;

: les ventes 2025 de Nemluvio, le nouveau blockbuster dermatologique ; 20% : la participation de L’Oréal au capital, finalisée en février 2026 ;

: la participation de L’Oréal au capital, finalisée en février 2026 ; 0,35 franc suisse : le premier dividende de l’histoire de la société cotée, versé en avril 2026.

Ces repères brossent le portrait d’une entreprise en phase de conquête : croissance rapide, marges en montée, bilan sain et premiers retours à l’actionnaire — le profil type d’une value de croissance santé.

La médecine esthétique, cœur de la machine de croissance

Comprendre Galderma suppose de s’arrêter sur son segment le plus rentable : la médecine esthétique injectable. Les fillers Restylane, pionniers du marché de l’acide hyaluronique depuis les années 1990, et la toxine Dysport composent un portefeuille complété par les stimulateurs de collagène, cette nouvelle génération de produits qui restructurent la peau en profondeur sur plusieurs années. Le modèle économique du segment est envié de toute l’industrie : les produits se vendent aux praticiens — dermatologues, médecins esthétiques, cliniques — qui les revendent en actes facturés plusieurs centaines d’euros, une chaîne de valeur où la marque et la formation des prescripteurs créent la fidélité. Les patients paient de leur poche, sans remboursement : le segment échappe ainsi à la pression sur les prix des systèmes de santé, mais s’expose à la conjoncture du consommateur — c’est le principal point de vigilance cyclique du dossier. Dans les pays émergents, enfin, l’esthétique se démocratise à grande vitesse, offrant au groupe un réservoir de croissance sur une décennie.

Cotée à Zurich en francs suisses, l’action Galderma s’achète dans un compte-titres ordinaire, la Suisse n’étant pas éligible au PEA :

Suriin ang iyong access sa SIX Swiss Exchange auprès de votre courtier en ligne ; Hanapin ang pamagat sous le code GALD ; Maglagay ng limit order, le change CHF/EUR étant effectué par le courtier au cours du jour ; Suivez les résultats trimestriels — la cadence des ventes de médecine esthétique et de Nemluvio en est l’indicateur clé — et les communications sur les rachats d’actions.

Pour un profil croissance, la position se calibre comme celle de toute valeur santé en expansion : une poche dédiée au sein de l’allocation actions, construite éventuellement en plusieurs tranches pour lisser la volatilité propre aux titres à forte valorisation. Le dividende, désormais annuel au printemps, est crédité automatiquement ; sa nature particulière (prélevé sur les réserves de capitalisation) en simplifie le traitement fiscal pour les porteurs non résidents.

FAQ : questions fréquentes sur l’action Galderma

Que fait Galderma exactement ?

De la dermatologie sous toutes ses formes : médicaments prescrits contre les maladies de peau, médecine esthétique (fillers Restylane, toxine Dysport) et soins dermo-cosmétiques vendus en pharmacie. Les trois segments visent le même écosystème de prescripteurs dermatologues.

Quel est le rendement du dividende Galderma ?

Très faible pour l’instant : le premier dividende, 0,35 franc suisse versé en avril 2026, est symbolique. La rémunération de l’actionnaire passe par la croissance du titre et par le rachat d’actions.

Pourquoi L’Oréal est-il actionnaire de Galderma ?

L’Oréal, co-fondateur historique de la marque, a porté sa participation à 20 % du capital en février 2026 : un investissement stratégique sur la convergence entre dermatologie médicale et soins de la beauté.

Qu’est-ce que Nemluvio ?

Le nemolizumab, un anticorps monoclonal approuvé dans la dermatite atopique et le prurigo nodulaire. Lancé en 2024-2025, il a réalisé 452 millions de dollars de ventes dès 2025 avec un potentiel de pic supérieur à quatre milliards.

Peut-on acheter Galderma dans un PEA ?

Non, la société est de droit suisse : compte-titres ordinaire uniquement, avec change en francs suisses.

Galderma est-elle rentable ?

Oui, et de plus en plus : le résultat net IFRS est passé de 231 millions de dollars en 2024 à 613 millions en 2025, et le résultat net cœur a progressé de 75 %. La trajectoire de rentabilité est l’un des arguments centraux du dossier.

Pourquoi le titre est-il entré aussi vite au SMI ?

Parce que sa capitalisation et sa liquidité ont rapidement atteint les standards de l’indice : introduite en mars 2024, l’action a connu une telle progression que le comité du SMI l’a intégrée en septembre 2026, aux côtés de Sandoz, en remplacement de valeurs plus traditionnelles.

Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?

Après les résultats annuels du 5 mars 2026 et l’entrée au SMI en septembre, le groupe publie ses comptes trimestriels selon un calendrier communiqué sur son site investisseurs.

Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.